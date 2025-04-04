Modelli gratuiti di piani d'azione in Excel per l'esito positivo dei progetti

si tratta di bilanciare le sequenze, monitorare le attività, assegnare le responsabilità e chiedersi costantemente: "Siamo in linea con gli obiettivi? progetto ?"

In un recente sondaggio, il 97% degli intervistati ha dichiarato che le loro organizzazioni devono affrontare sfide di project management.

Ecco dove modelli di piani d'azione vengono forniti. Questi modelli semplificano il processo di pianificazione del progetto, mantengono il team concentrato e aiutano a trasformare gli enormi obiettivi del progetto in passaggi gestibili e realizzabili.

Esploriamo alcuni modelli di piani d'azione Excel gratuiti che offrono tutti gli elementi essenziali per la creazione di un piano d'azione dinamico e ben organizzato, con indicatori di performance chiave per misurare lo stato.

Cosa rende un buon modello di piano d'azione Excel?

Un buon modello di piano d'azione deve avere:

Obiettivi chiari e concisi: Obiettivi ben definiti che siano specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo (SMART)

Obiettivi ben definiti che siano specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo (SMART) Passi attuabili: Attività dettagliate che suddividono ogni obiettivo in fasi gestibili

Attività dettagliate che suddividono ogni obiettivo in fasi gestibili Parti responsabili: Individui o team cancellati responsabili di ogni attività

Individui o team cancellati responsabili di ogni attività Scadenze realistiche: Tempi raggiungibili e allineati con la Sequenza generale del progetto

Tempi raggiungibili e allineati con la Sequenza generale del progetto **Formato flessibile: una struttura che può essere facilmente personalizzata per adattarsi a progetti e team diversi

Monitoraggio dei progressi: Funzionalità/funzione completate per monitorare il completamento delle attività e lo stato generale del progetto

Funzionalità/funzione completate per monitorare il completamento delle attività e lo stato generale del progetto Appeal visivo: Un layout pulito e visivamente accattivante che migliora la leggibilità e l'impegno

Un layout pulito e visivamente accattivante che migliora la leggibilità e l'impegno Integrazione con altri strumenti: Compatibilità con i software di project management o con altri strumenti per il trasferimento dei dati e la collaborazione senza soluzione di continuità

💡 Pro Tip: Per massimizzare l'efficacia del piano d'azione, considerate l'utilizzo di un sistema di codifica a colori per distinguere visivamente i diversi stati delle attività (ad esempio, completate, in corso, in sospeso).

Modelli gratuiti di piani d'azione per progetti in Excel

Di seguito sono riportati alcuni modelli Excel gratis e di alta qualità che possono dare il via al vostro piano d'azione di progetto piano del progetto . Coprono un intervallo di progetti, dal marketing agli eventi agli obiettivi personali.

1. Il modello di piano d'azione di ProjectManager

via Responsabile del progetto Affinché il progetto abbia un esito positivo, è necessario essere organizzati Modello di piano d'azione da ProjectManager è stato progettato per aiutarvi a fare proprio questo. Questo modello Excel di project management suddivide il progetto in attività realizzabili, fornendo una tabella di marcia dettagliata da seguire.

Permette di fissare obiettivi chiari, assegnare responsabilità e delineare la Sequenza per ogni passaggio del processo. Il monitoraggio dello stato e l'allineamento di tutti i membri del team garantiscono che nulla venga trascurato. Il modello consente inoltre di gestire le risorse in modo efficiente, ottimizzando tempi e budget.

Grazie al layout intuitivo e alle funzionalità/funzione complete, questo modello di piano d'azione per progetti vi aiuta ad anticipare i potenziali ostacoli e ad adeguare il vostro lavoro il mio piano di lavoro di conseguenza.

Ideale per: Persone responsabili della supervisione e del coordinamento di progetti multipli

💡Pro Tip: Utilizzate la formattazione a condizione di Excel per evidenziare le attività in ritardo, le scadenze imminenti o quelle completate. In questo modo si otterrà una rapida panoramica dello stato del progetto e dei potenziali colli di bottiglia.

2. Il modello Idea Planner di Microsoft

via Microsoft365Modello di Idea Planner di Microsoft è uno strumento indispensabile per chiunque voglia fare brainstorming e organizzare le proprie idee creative. È particolarmente utile per chi ha bisogno di un modo strutturato ma flessibile per catturare e sviluppare nuovi concetti.

Come Modelli di piani di progetto in Google Documenti questo modello offre un layout chiaro e lineare. Offre spazio per annotare le idee, categorizzarle ed esplorare diverse angolazioni. Inoltre, vi incoraggia a pensare fuori dagli schemi e vi aiuta a rimanere con i piedi per terra, allineando le vostre idee con obiettivi pratici.

Sia che lavoriate da soli sia che collaboriate con un team, questo modello è un ottimo modo per monitorare lo stato delle vostre idee e trasformarle in piani attuabili.

Inoltre, vi aiuta a non tralasciare alcun dettaglio cruciale, fornendovi un riferimento visivo per affinare e dare priorità alle vostre idee.

Ideale per: Scrittori, designer, artisti e altri creativi che hanno bisogno di un approccio strutturato alla generazione di idee

3. Il modello di piano d'azione di marketing di GanttPro

via GanttPro Vi siete resi conto che l'esito positivo di una campagna di marketing dipende da un piano ben strutturato? Il Modello di piano d'azione di marketing di GanttPro fornisce un quadro completo per guidarvi in ogni fase del vostro lavoro richiesto dal marketing.

Ecco alcune delle sue funzionalità/funzione chiave:

Impostazione degli obiettivi: Definire e allineare chiaramente gli obiettivi di marketing con gli obiettivi aziendali generali

Definire e allineare chiaramente gli obiettivi di marketing con gli obiettivi aziendali generali Identificazione del target: Individuare il cliente ideale e personalizzare il messaggio di conseguenza

Individuare il cliente ideale e personalizzare il messaggio di conseguenza Strategia dei canali: Selezione strategica dei canali di marketing più efficaci per raggiungere il vostro traguardo

Selezione strategica dei canali di marketing più efficaci per raggiungere il vostro traguardo Assegnazione di attività e scadenze: Assegnare le attività ai membri del team e impostare scadenze realistiche per garantire un'esecuzione tempestiva

Assegnare le attività ai membri del team e impostare scadenze realistiche per garantire un'esecuzione tempestiva Monitoraggio dello stato di avanzamento: Monitorare lo stato di avanzamento, identificare potenziali colli di bottiglia e apportare le modifiche necessarie

Monitorare lo stato di avanzamento, identificare potenziali colli di bottiglia e apportare le modifiche necessarie **Visualizzazione della sequenza temporale della campagna per comprendere le dipendenze e ottimizzare l'allocazione delle risorse

Questo modello può facilitare il processo di marketing, migliorare la collaborazione del team e, infine, raggiungere gli obiettivi di marketing.

Ideale per: Teams che collaborano a campagne di marketing, assicurandosi che tutti siano allineati e in linea con i tempi

4. Il modello di piano d'azione annuale di Template.net

via Modello.net Per coloro che vogliono raggiungere obiettivi a lungo termine, il Modello di piano d'azione annuale da Template.net fornisce un modo completo per pianificare l'anno.

Vi aiuta a trasformare le vostre aspirazioni, che si tratti di sviluppo personale, avanzamento di carriera o crescita aziendale, in un piano chiaro e attuabile.

Ecco cosa vi permette di fare questo modello:

Ripartire la vostra visione: Questo modello vi guida nella segmentazione dei vostri obiettivi annuali in attività cardine più piccole e realizzabili

Questo modello vi guida nella segmentazione dei vostri obiettivi annuali in attività cardine più piccole e realizzabili Rimanere organizzati: Le sezioni mensili dedicate vi permettono di assegnare attività, scadenze e risorse specifiche per ogni obiettivo, mantenendovi in carreggiata

Le sezioni mensili dedicate vi permettono di assegnare attività, scadenze e risorse specifiche per ogni obiettivo, mantenendovi in carreggiata Monitoraggio dello stato: Le sezioni di check-in incoraggiano un'autovalutazione regolare, consentendovi di adattare il vostro approccio in base alle necessità

Il risultato? Potrete finalmente dare priorità ai vostri obiettivi più importanti, evitare di sentirvi sopraffatti e progredire costantemente verso il raggiungimento della vostra visione più grande, un mese alla volta.

Ideale per: Chiunque abbia aspirazioni di sviluppo personale, avanzamento di carriera, crescita aziendale o qualsiasi altra area che richieda un commit di un anno

5. Il modello di piano d'azione personale di Template.net

via Modello.net Il Modello di piano d'azione personale da Template.net è un ottimo strumento per chi vuole farsi carico della propria crescita personale e del proprio miglioramento. Vi aiuta a suddividere i vostri obiettivi - siano essi relativi alla salute, alle relazioni, alla carriera o allo sviluppo personale - in passaggi fattibili, raggiungibili e motivanti.

Potete mappare gli oggetti a lungo e a breve termine, assicurandovi che ogni aspetto della vostra vita riceva l'attenzione di cui ha bisogno. Il modello vi incoraggia a dare priorità agli obiettivi e a fissare scadenze realistiche per ogni passaggio, aiutandovi a rimanere concentrati e a impegnarvi.

Include anche spazi per monitorare lo stato di avanzamento, riflettere sugli ostacoli incontrati e rivedere il piano se necessario.

Se state cercando di costruire nuove abitudini, di migliorare il vostro equilibrio tra lavoro e vita privata o di raggiungere un'attività cardine, questo modello offre un quadro strutturato ma flessibile per aiutarvi a trasformare le vostre aspirazioni in risultati tangibili.

Ideale per: Aiutarvi a mappare gli obiettivi a lungo e a breve termine, assicurandovi di non trascurare nessun aspetto della vostra vita mentre inseguite le aspirazioni

6. Il modello di piano d'azione per il project management di Template.net

via Modello.net Il project management richiede precisione, coordinazione e una visione chiara delle attività da svolgere, e il Modello di piano d'azione per il project management da Template.net offre una soluzione pratica per organizzare tutto questo.

Questo modello è stato creato per dare ai project manager uno spazio centralizzato per pianificare, monitorare ed eseguire ogni fase del progetto. Include sezioni che definiscono gli oggetti del progetto, delineano i risultati chiave e assegnano i ruoli ai membri del team.

Il modello è particolarmente utile per gestire progetti complessi con molte parti in movimento, fornendo una struttura chiara per garantire che nessun dettaglio venga trascurato.

Questo modello di piano d'azione aziendale mantiene tutti allineati e concentrati sull'obiettivo finale, monitorando lo stato di avanzamento e adattandosi ai cambiamenti. Che si tratti della gestione di un piccolo team o di un grande progetto, questo modello fornisce gli strumenti per rimanere organizzati ed efficaci.

Ideale per: Sia per i project manager esperti che per quelli alle prime armi

7. Il modello di piano d'azione per eventi di Template.net

via Modello.net Il Modello di piano d'azione per eventi da Template.net è la soluzione unica per trasformare gli incubi degli eventi in celebrazioni senza soluzione di continuità.

Questo modello è perfetto per voi se:

Ti destreggi in un milione di dettagli: Da incontri intimi a grandi conferenze, questo modello ti aiuta a pianificare ogni aspetto con sezioni dedicate a obiettivi, sequenze, attività e budget

Da incontri intimi a grandi conferenze, questo modello ti aiuta a pianificare ogni aspetto con sezioni dedicate a obiettivi, sequenze, attività e budget Desiderate l'organizzazione: Dite addio alle note sparse e al rimescolamento frenetico. Questo modello fornisce un'organizzazioneuna chiara tabella di marciasuddividendo il processo di piano in passaggi gestibili

Dite addio alle note sparse e al rimescolamento frenetico. Questo modello fornisce un'organizzazioneuna chiara tabella di marciasuddividendo il processo di piano in passaggi gestibili La collaborazione è la chiave: Delegate le attività con facilità! Assegnate le responsabilità ai membri del team, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina e che nessun dettaglio venga tralasciato

Delegate le attività con facilità! Assegnate le responsabilità ai membri del team, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina e che nessun dettaglio venga tralasciato Sei un pianificatore attivo in termini di budget: Anticipa le potenziali sfide con sezioni dedicate al budget e al piano di emergenza per evitare spiacevoli sorprese il giorno dell'evento

Il risultato? Un'esperienza di pianificazione senza stress e un evento impeccabile che supera le aspettative. Abbracciate la calma e pianificate con fiducia il vostro prossimo evento di esito positivo, dall'ideazione all'esecuzione!

Ideale per: Imprenditori per sviluppare piani aziendali, monitorare le campagne di marketing e gestire i progetti del team

💡Pro Tip: Usate diagrammi, mappe mentali o altri strumenti visivi per suddividere obiettivi complessi in passaggi più semplici e gestibili.

Limiti dell'uso di Excel per il piano d'azione del progetto

Sebbene Excel sia flessibile e ampiamente disponibile, presenta alcuni svantaggi evidenti per il project management dinamico. Eccone alcuni:

Problemi di scalabilità con progetti grandi e complessi

con progetti grandi e complessi Limiti di collaborazione in tempo reale che rendono difficile per i team lavorare contemporaneamente sullo stesso documento

che rendono difficile per i team lavorare contemporaneamente sullo stesso documento Aggiornamento manuale , che può portare a errori o ritardi

, che può portare a errori o ritardi Integrazioni limitate, che ostacolano il monitoraggio completo dei progetti

Modelli alternativi di piani d'azione per progetti

I modelli di Excel forniscono una struttura per la creazione di piani d'azione, ClickUp , piattaforma leader nel project management e app di riferimento per il lavoro, migliora l'esperienza trasformando piani statici in flussi di lavoro dinamici e collaborativi.

In ClickUp, il vostro piano d'azione non è solo un file: è uno strumento adattabile e completo che centralizza le attività, monitora gli aggiornamenti in tempo reale e consente una collaborazione senza soluzione di continuità in tutto il team.

Come Jayson Ermac , responsabile del processo presso IA Bees, afferma:

_ClickUp ci ha aiutato a snellire i nostri processi e ad implementarli in modo tale da permetterci di scalare le nostre operazioni con facilità Jayson Ermac , responsabile di processo presso IA Bees

Ecco alcuni modelli alternativi di piano d'azione di ClickUp, che offrono funzionalità avanzate e collaborazione in tempo reale per un project management più fluido.

1. Il modello di piano d'azione di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-196.png Modello di Piano d'azione ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6236110&department=pmo&\_gl=1\*1myhlv5\*\_gcl\\au\*MTI3MTgyNjg4MS4xNzIzNjU5MDUyLjE5NjgwNzIwMjMuMTcyNDkzNjcwNy4xNzI0OTM2NzI3 Scaricare questo modello /%cta/ Modello di piano d'azione di ClickUp offre un approccio completo e flessibile alla pianificazione di attività e progetti. È stato progettato per fornire una struttura chiara per organizzare gli obiettivi, impostare le scadenze e assegnare le responsabilità.

La possibilità di misurare lo stato di avanzamento in tempo reale consente di rispettare le scadenze e di affrontare rapidamente eventuali ostacoli. Inoltre, è possibile personalizzare il modello di piano d'azione di ClickUp per adattarlo a qualsiasi progetto, rendendolo utile per il lancio di prodotti e lo sviluppo di team.

Che si tratti di gestire un singolo progetto o di destreggiarsi tra più iniziative, questo modello assicura che le attività vengano completate in tempo e che il team rimanga allineato durante tutto il processo.

Ideale per: Facilitare la collaborazione e garantire che tutti sappiano a cosa stanno lavorando

2. Il modello di piano d'azione correttivo di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-197.png Modello di piano d'azione correttivo ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322610&department=hr-recruiting&\_gl=1\*nhulxb\*\_gcl\au\*MTI3MTgyNjg4MS4xNzIzNjU5MDUyLjE5NjgwNzIwMjMuMTcyNDkzNjcwNy4xNzI0OTM2NzI3 Scaricare questo modello /%cta/

Il Modello di piano d'azione correttivo di ClickUp è un ottimo strumento per affrontare i problemi e garantire un miglioramento continuo.

Che siate addetti alle operazioni, al servizio clienti o team leader, i modelli di piano d'azione correttivo forniscono un approccio strutturato per risolvere efficacemente i problemi e prevenirne la ricorrenza.

Ecco alcune delle sue funzionalità/funzione chiave:

Analisi delle cause: Identificazione delle ragioni alla base del problema

Identificazione delle ragioni alla base del problema Obiettivi perseguibili: Impostazione di obiettivi chiari, misurabili e raggiungibili

Impostazione di obiettivi chiari, misurabili e raggiungibili **Assegnazione delle attività: assegnare le responsabilità ai membri del team

**Monitoraggio dello stato di avanzamento: monitorare lo stato di avanzamento e identificare i potenziali ostacoli

Flessibilità: Adattare facilmente il piano in base alle necessità

Ideale per: Team di assistenza clienti per risolvere i reclami e migliorare la soddisfazione del cliente

💡Pro Tip: Documentate le lezioni apprese dall'incidente e condividetele con il team per evitare occorrenze future.

3. Il modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-198.png Modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6114644&department=hr-recruiting Scaricare questo modello /$$$cta/

Da fare per costruire una forza lavoro produttiva e felice? Migliorare il coinvolgimento dei dipendenti! E il Modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp vi aiuta a concentrarvi sulle strategie più importanti.

Questo modello vi aiuta a delineare le iniziative chiave di coinvolgimento, dal miglioramento della comunicazione e della collaborazione all'offerta di opportunità di sviluppo professionale.

Permette di fissare obiettivi chiari, assegnare attività e monitorare lo stato di avanzamento, assicurando che ogni iniziativa venga attuata con successo. Il modello aiuta anche a raccogliere i feedback dei dipendenti, assicurando che i lavori richiesti siano in linea con le loro esigenze e preferenze.

Utilizzando questo modello di piano d'azione per i dipendenti, potrete incoraggiare una cultura del lavoro positiva e aumentare la soddisfazione sul lavoro.

Questo strumento vi aiuta anche a misurare l'esito positivo dei vostri lavori richiesti nel tempo, rendendo più facile perfezionare e migliorare le strategie di coinvolgimento.

Ideale per: Team di risorse umane e leadership esecutiva per guidare la cultura aziendale e promuovere la soddisfazione dei dipendenti

4. Il modello di piano d'azione per la cybersicurezza di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-199.png Modello di piano d'azione per la sicurezza informatica di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110524&department=it&\_gl=1\*17sc6yi\*\_gcl\au\*MTI3MTgyNjg4MS4xNzIzNjU5MDUyLjE5NjgwNzIwMjMuMTcyNDkzNjcwNy4xNzI0OTM2NzI3 Scaricare questo modello /%cta/

Il Modello di piano d'azione per la cybersecurity di ClickUp vi aiuta a proteggere la vostra organizzazione dalle minacce informatiche, delineando un piano chiaro e strutturato.

Fornisce un approccio strutturato per identificare, valutare e mitigare i rischi di cybersecurity. Utilizzando questo modello, è possibile rafforzare la posizione di sicurezza dell'organizzazione e salvaguardare i dati sensibili.

Questo modello consente di:

Valutazione del rischio: Identificare e dare priorità alle minacce potenziali

Identificare e dare priorità alle minacce potenziali Misure preventive: Implementare le misure di sicurezza per prevenire le violazioni

Implementare le misure di sicurezza per prevenire le violazioni **Piano di risposta agli incidenti: definire le procedure per la gestione degli incidenti di sicurezza

Monitoraggio della conformità: Garantire l'aderenza alle normative e agli standard del settore

Garantire l'aderenza alle normative e agli standard del settore Collaborazione con il team: Assegnazione delle responsabilità e monitoraggio dello stato

Ideale per: I dirigenti della C-Suite devono stabilire le priorità degli investimenti in cybersecurity e prendere decisioni informate

💡Pro Tip: Conducete controlli di sicurezza di periodo e aggiornate il piano d'azione per affrontare le minacce e le vulnerabilità emergenti.

5. Il modello di piano d'azione SMART di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-200.png Modello di piano d'azione SMART di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6080788&department=personal-use&\_gl=1\*13j4z6q\*\_gcl\_au\*MTI3MTgyNjg4MS4xNzIzNjU5MDUyLjE5NjgwNzIwMjMuMTcyNDkzNjcwNy4xNzI0OTM2NzI3 Scaricare questo modello /%cta/

Il Modello di piano d'azione SMART di ClickUp è lo strumento ideale per impostare gli obiettivi in modo chiaro e mirato. Basato sui criteri SMART - specifici, misurabili, realizzabili, rilevanti e vincolati nel tempo - questo modello fornisce una struttura chiara per la definizione di obiettivi personali e di team.

La suddivisione degli obiettivi in passaggi attuabili aiuta a garantire che ogni attività sia ben definita e che lo stato di avanzamento possa essere facilmente monitorato.

A differenza di altri modelli, incorpora funzionalità/funzione che consentono di impostare sequenze temporali, definire risultati misurabili e allineare le attività agli obiettivi strategici. In questo modo si garantisce che siate responsabili e in regola mentre lavorate per raggiungere l'esito positivo.

Ideale per: Chiunque cerchi un approccio strutturato all'impostazione degli obiettivi

6. Il modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-201.png Modello di piano d'azione giornaliero ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205427035&department=personal-use&\_gl=1\*jq5qhz\*\_gcl\au\*MTI3MTgyNjg4MS4xNzIzNjU5MDUyLjE5NjgwNzIwMjMuMTcyNDkzNjcwNy4xNzI0OTM2NzI3 Scaricare questo modello /%cta/

Siete stanchi di sentirvi sopraffatti dal vostro elenco quotidiano di cose da fare? Modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp è la soluzione perfetta per aiutarvi a rimanere organizzati, concentrati e produttivi.

Le funzionalità/funzione chiave di questo modello includono:

Valutazione delle priorità delle attività: Identificare e concentrarsi sulle attività più importanti

Identificare e concentrarsi sulle attività più importanti Gestione del tempo: assegnazione di spazi di tempo specifici per ogni attività

assegnazione di spazi di tempo specifici per ogni attività Pianificazione flessibile: Regolare facilmente il piano durante la giornata

Regolare facilmente il piano durante la giornata Monitoraggio dello stato di avanzamento: Monitoraggio dello stato di avanzamento e celebrazione dei risultati raggiunti

Ideale per: Freelance per organizzare progetti, monitorare le ore fatturabili e rispettare le scadenze

Suggerimento: Sfruttate le funzionalità di ClickUp, come il monitoraggio del tempo, la dipendenza dalle attività e le notifiche, per ottimizzare il vostro flusso di lavoro.

7. Modello di lavagna online della matrice delle priorità delle azioni di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-202.png Modello di matrice di priorità delle azioni ClickUp per la lavagna online

/$$$cta/

Quando ci si trova di fronte a molte attività, il Modello di matrice di priorità delle azioni ClickUp per la lavagna online aiuta a comprenderle chiaramente con un approccio visivo.

Ispirato alla matrice di Eisenhower, questo modello divide le attività in quattro categorie: urgenti e importanti, importanti ma non urgenti, urgenti ma non importanti e non urgenti né importanti.

Questo strumento visivo fornisce un modo semplice e potente per dare un'idea di come si svolge il lavoro panoramica del progetto , dare priorità a ciò che è importante e identificare le attività che possono essere delegate o rinviate.

La particolarità di questo modello è la sua flessibilità: potete spostare le attività nella matrice quando le priorità cambiano nel corso della giornata o della settimana.

L'interfaccia intuitiva della lavagna online consente una facile personalizzazione, assicurando che la gestione delle attività sia dinamica come il vostro flusso di lavoro.

Ideale per: I project manager possono stabilire le priorità delle attività e allocare le risorse in modo efficace

8. Il modello di piano d'azione per la gestione di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-203.png Modello di piano d'azione per la gestione del ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110924&department=operations&\_gl=1\*1jfpe5l\*\_gcl\_au\*MTI3MTgyNjg4MS4xNzIzNjU5MDUyLjE5NjgwNzIwMjMuMTcyNDkzNjcwNy4xNzI0OTM2NzI3 Scaricare questo modello /%cta/

Il Modello di piano d'azione per la gestione del ClickUp è perfetto per i leader che devono mantenere i team organizzati, responsabili e in linea con i loro obiettivi.

L'uso di questo modello assicura che i progetti siano in linea con le scadenze, che vengano rispettati e che si ottengano risultati eccezionali.

Questo modello consente di avere:

Impostazione chiara degli oggetti: Definire obiettivi del progetto chiari e misurabili

Definire obiettivi del progetto chiari e misurabili Suddivisione delle attività: Suddivisione delle attività più grandi in attività secondarie più piccole e gestibili

Suddivisione delle attività più grandi in attività secondarie più piccole e gestibili Assegnazione delle responsabilità: Assegnare le attività ai membri del team e monitorare lo stato

Assegnare le attività ai membri del team e monitorare lo stato Creazione della Sequenza: Impostazione di scadenze e attività cardine realistiche

Impostazione di scadenze e attività cardine realistiche Gestione dei rischi: Identificare i rischi potenziali e sviluppare strategie di mitigazione

Ideale per: I Teams Leaders coordinano i lavori richiesti dal team e assicurano una consegna tempestiva

9. Il modello ClickUp Pianificazione di un progetto

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-204.png Il modello ClickUp per la pianificazione di un progetto https://app.clickup.com/signup?template=t-205447339&department=pmo&\_gl=1\*3zqlam\*\_gcl\au\*MTI3MTgyNjg4MS4xNzIzNjU5MDUyLjE5NjgwNzIwMjMuMTcyNDkzNjcwNy4xNzI0OTM2NzI3 Scaricare questo modello /%cta/

Il ClickUp Modello di pianificazione di un progetto è la soluzione perfetta per tutti coloro che hanno bisogno di un approccio chiaro e strutturato alla alla pianificazione del progetto .

Questo modello consente di suddividere progetti complessi in attività specifiche e realizzabili, garantendo al contempo la flessibilità necessaria per adeguarsi all'evoluzione del progetto.

È possibile mappare ogni fase, assegnare le responsabilità e monitorare le scadenze, assicurandosi che nessuna attività venga lasciata indietro. A differenza di altri modelli, include anche l'integrazione del grafico di Gantt, il monitoraggio del tempo e le dipendenze delle attività, consentendo di visualizzare la tempistica del progetto e di garantire il coordinamento di tutte le parti in movimento.

È lo strumento ideale per gestire le risorse, tenere sotto controllo i budget e portare avanti il progetto in modo sicuro ed efficiente.

Ideale per: Gestire progetti personali, come la ristrutturazione della casa o la pianificazione di eventi

Leggi anche: 10 modelli e campioni di schemi di progetto in Word e ClickUp

Aumenta l'esito positivo del tuo progetto con ClickUp

I modelli di piano d'azione in Excel offrono un modo pratico per trasformare le idee del progetto in passaggi strutturati e attuabili, fornendo chiarezza e concentrazione in ogni fase.

Questi modelli rendono il piano di progetto accessibile a qualsiasi team, dall'impostazione delle priorità al monitoraggio dello stato. Ma cosa succederebbe se si potesse fare un ulteriore passaggio?

Con ClickUp, potete passare senza problemi da queste basi di Excel a una piattaforma dinamica e completa che si adatta alle esigenze del vostro progetto.

Iniziate bene con Excel e finite ancora meglio con ClickUp, perché ogni progetto merita i migliori strumenti per un esito positivo. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!