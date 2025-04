13 modelli gratuiti di proiezioni finanziarie per un piano accurato

Avete mai calcolato manualmente dei progetti su un foglio di calcolo che vi sembra infinito?

Probabilmente vi siete chiesti come combinare tutti i dati senza spendere ore in calcoli manuali o rischiare errori costosi. La risposta è rappresentata dai modelli di proiezione finanziaria.

Questi strumenti non sono un foglio di calcolo qualsiasi: sono il vostro punto di riferimento per organizzare i dati, automatizzare i calcoli e presentare le previsioni finanziarie in modo facile da interpretare.

In questo blog scopriamo i migliori modelli di progetti finanziari, testati da analisti finanziari che conoscono il caos del mondo reale delle previsioni. Dalle previsioni dei ricavi trimestrali alle analisi complete dei flussi di cassa, questi modelli fanno il lavoro pesante per voi.

Cominciamo!

Che cosa sono i modelli per le proiezioni finanziarie?

I modelli di proiezioni finanziarie sono strumenti predefiniti che aiutano a stimare i risultati finanziari di un'azienda in base ai dati storici, alle prestazioni attuali e agli obiettivi futuri.

Questi modelli sono dotati di formule e formati strutturati per aiutare a prevedere elementi finanziari critici come entrate, spese, flussi di cassa e redditività in periodi specifici. Sono ampiamente utilizzati per il piano, la sicurezza degli investimenti e la valutazione della stabilità finanziaria.

🌻 Esempio: Un modello di proiezione delle entrate può aiutare a prevedere i guadagni futuri analizzando le tendenze delle entrate passate e i costi previsti. Un modello di flusso di cassa, invece, può monitorare gli afflussi commerciali o gli investimenti rispetto alle spese come i salari e le utenze, evidenziando se un'azienda sta generando fondi in eccesso o se sta operando in deficit.

Alcuni modelli di progetti finanziari supportano anche l'analisi degli scenari. Per istanza, un'azienda può modellare i risultati "migliori" e "peggiori" per il lancio di un nuovo prodotto. Tali previsioni guidano il processo decisionale, fornendo informazioni chiare e basate sui dati.

Cosa rende un buon modello di proiezioni finanziarie?

Se foste un analista o parte di un team finanziario, probabilmente vorreste che il vostro modello eccellesse in alcune aree chiave. Innanzitutto, deve fornire calcoli precisi. In secondo luogo, deve consentire aggiustamenti rapidi. Infine, deve offrire una visualizzazione dei dati chiara ed efficace.

Ecco cosa rende un buon modello di progetto finanziario:

Calcoli automatizzati: Questo è particolarmente utile per metriche come il tasso di crescita annuale composto (CAGR) o il valore attuale netto (VAN), dove la precisione è fondamentale

Flessibilità: un buon modello consente di modificare senza sforzo ipotesi come i tassi di crescita dei ricavi, le strutture dei costi o le tendenze del mercato

**Aiuti visivi: i modelli di progetto dei ricavi con funzionalità integrate per la creazione di grafici e diagrammi rendono più digeribili i dati finanziari complessi. Ad esempio, un grafico a barre che confronta i ricavi ricorrenti mensili (MRR) su due trimestri o la crescita delle azioni nello stesso periodo di tempo

Personalizzazione: Il modello deve adattarsi alle esigenze del vostro settore. Sia che si tratti di monitorare la rotazione dell'inventario nella vendita al dettaglio o di concentrarsi sul costo di acquisizione dei clienti (CAC) nel settore SaaS, un approccio personalizzato apporta sempre un valore aggiunto

🧠 Lo sapevate? Webvan, uno dei primi pionieri della consegna di generi alimentari, ha raccolto quasi un miliardo di dollari nella boom delle dot-com ma è crollato nel 2001 a causa di un piano finanziario inadeguato.

13 Modello di proiezioni finanziarie

Ora, vi chiederete: esiste un modello che combina tutte le migliori funzionalità/funzione? Da fare! Di seguito abbiamo descritto in dettaglio i migliori modelli di progetto finanziario.

1. Modello di relazione di analisi finanziaria ClickUp

Scaricare questo modello

Il Modello di relazione sull'analisi finanziaria di ClickUp è un potente strumento per valutare le prestazioni finanziarie di un'azienda e prendere decisioni informate.

Questo modello consente ai professionisti della finanza, agli investitori e agli analisti aziendali e azionari di monitorare le metriche chiave come la crescita dei ricavi, il rapporto debito/patrimonio netto e l'andamento del flusso di cassa libero in un unico posto. Offre strumenti visivi come grafici a torta per la ripartizione dei ricavi e linee di tendenza per la performance azionaria, rendendo facile la presentazione di informazioni complesse.

Ecco perché il modello si distingue:

Il modello include fogli pronti all'uso: per registrare entrate, spese, profitti e perdite, riducendo al minimo la configurazione manuale

per registrare entrate, spese, profitti e perdite, riducendo al minimo la configurazione manuale Valutazione finanziaria completa: Analizza metriche chiave come i rapporti di liquidità, i livelli di indebitamento e le tendenze dei flussi di cassa in un unico format strutturato

Analizza metriche chiave come i rapporti di liquidità, i livelli di indebitamento e le tendenze dei flussi di cassa in un unico format strutturato **Sezione di valutazione dei rischi approfondita: il modello incorpora un'analisi dei rischi basata su dati reali, come le dipendenze della catena di approvvigionamento e le sfide normative

✅ Metriche chiave coperte

Il modello si concentra su metriche essenziali come i margini di profitto netto, i rapporti correnti, i rapporti debito/patrimonio netto e gli indicatori di valutazione come il rapporto prezzo/utile (P/E) e l'analisi del flusso di cassa scontato (DCF).

Ideale per: Analisti finanziari e azionari, account e investitori per condurre o presentare valutazioni finanziarie complete.

2. Modello di operazioni di contabilità ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello delle operazioni di ClickUp Accounting aiuta a mantenere registri finanziari accurati, identificare modelli di spesa e valutare la salute finanziaria complessiva di un'azienda.

Questo modello gratis è particolarmente utile per gestire debiti e crediti, documentare le voci del giornale, analizzare profitti e perdite e valutare il flusso di cassa. Elimina le congetture legate alla gestione finanziaria, organizzando le finanze dell'azienda in elenchi e tabelle chiare e attuabili con barre di stato.

È dotato di visualizzazioni personalizzate come :

Elenco dei gruppi di account: Monitoraggio delle entrate e delle spese raggruppandole in categorie di account pertinenti

Monitoraggio delle entrate e delle spese raggruppandole in categorie di account pertinenti Elenco dei registri: Registra tutte le transazioni finanziarie con voci dettagliate di addebito e credito

Registra tutte le transazioni finanziarie con voci dettagliate di addebito e credito Contabilità generale: Compila le voci dello stato patrimoniale e del conto economico

Compila le voci dello stato patrimoniale e del conto economico $$$a: Rappresenta visivamente le entrate e le uscite

Rappresenta visivamente le entrate e le uscite **Elenco dei flussi di cassa: monitoraggio del movimento dei fondi per analizzare i modelli di entrate e uscite

✅ Metriche chiave coperte

Traccia la redditività, il flusso di cassa, le entrate, le spese e le tendenze per avere un quadro chiaro della vostra situazione finanziaria.

Ideale per: Contabili e manager aziendali che necessitano di uno strumento pratico per automatizzare il monitoraggio delle fatture, monitorare la salute finanziaria o prepararsi agli invii e alla reportistica fiscale.

📖 Leggi di più: 10 eccellenti KPI finanziari che dovete monitorare

3. Modello di analisi di break even analysis di ClickUp

Scarica questo modello

La determinazione del punto di pareggio è essenziale per capire quando la vostra azienda inizierà a generare profitti. Il Modello di analisi del punto di pareggio di ClickUp aiuta a eseguire questa analisi critica. Permette di identificare i costi fissi e variabili, di valutare le prestazioni finanziarie e di prendere decisioni basate sui dati.

Ecco perché il modello si distingue:

le Visualizzazioni Analisi e Visualizzazioni Profilo Costi elencano i costi fissi e variabili, consentendo alle aziende di visualizzare la loro struttura finanziaria

e elencano i costi fissi e variabili, consentendo alle aziende di visualizzare la loro struttura finanziaria la Vista costi variabili aiuta a monitorare le variazioni delle spese nel tempo

aiuta a monitorare le variazioni delle spese nel tempo La Visualizzazione riepilogo/riassunto consolida tutti i dati e include una formula per calcolare immediatamente le unità e le vendite in pareggio. Questo aiuta a determinare i ricavi e i volumi commerciali necessari per evitare perdite

✅ Metriche chiave coperte

Il modello monitora i costi fissi totali, i costi variabili per unità e le soglie di fatturato, fornendo un quadro completo del punto di pareggio.

Ideale per: I decisori che cercano chiarezza e precisione nelle valutazioni finanziarie.

4. Modello di contabilità generale ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di contabilità generale di ClickUp fornisce un modo strutturato ed efficiente per tracciare gli addebiti, i crediti, le attività e le passività, visualizzando chiaramente le prestazioni finanziarie dell'azienda.

È possibile monitorare il flusso di cassa, visualizzare i conti economici e assicurarsi che i registri finanziari siano in linea con i dati di bilancio principi contabili . Questo modello aiuta a gestire gli adempimenti e rende la riconciliazione degli account semplice e senza problemi.

Ecco perché il modello si distingue:

Visualizzazione delle transazioni consente di monitorare tutte le voci di debito e credito in tempo reale, assicurando che ogni transazione venga contabilizzata

consente di monitorare tutte le voci di debito e credito in tempo reale, assicurando che ogni transazione venga contabilizzata Vista Profitti e Perdite aiuta ad analizzare le entrate e le uscite per valutare la redditività e prendere decisioni informate

aiuta ad analizzare le entrate e le uscite per valutare la redditività e prendere decisioni informate La visualizzazione del libro mastro generale consolida tutti i dati finanziari in un unico libro mastro per un monitoraggio continuo

✅ Le chiavi delle metriche coperte

Il modello tiene traccia degli addebiti totali, dei crediti totali, dei saldi degli account e dei margini di profitto per visualizzare in modo completo le prestazioni finanziarie del provider.

Ideale per: Accounter, analisti e titolari di piccole aziende che desiderano mantenere registri finanziari accurati e prepararsi alle revisioni contabili.

5. Modello di analisi costi-benefici di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di analisi costi-benefici di ClickUp offre un approccio strutturato per valutare le implicazioni finanziarie di ogni decisione aziendale. Questo modello fornisce un quadro visivo che assegna colori diversi a ciascuna categoria di costi e benefici:

Verde: Alto costo, basso beneficio

Alto costo, basso beneficio Blu: Alto costo, alto beneficio

Alto costo, alto beneficio Rosso: Basso costo, basso beneficio

Basso costo, basso beneficio Giallo: Basso costo, alto beneficio

Questi codici a colori consentono ai team di valutare rapidamente quali opzioni possono fornire il miglior ritorno sull'investimento e di allineare le risorse di conseguenza.

✅ Metriche chiave trattate

Il modello aiuta a visualizzare e confrontare le metriche chiave come i costi, i benefici, il ritorno sull'investimento (ROI) e il tempo necessario per recuperare i costi.

Ideale per: Analisti aziendali, pianificatori finanziari e responsabili delle decisioni che devono valutare la fattibilità finanziaria di importanti decisioni aziendali, come il lancio di nuovi prodotti, l'ingresso in nuovi mercati o la valutazione di opportunità di investimento.

📖 Leggi di più: Padroneggiare la fattibilità del progetto: guida in 7 passaggi per uno studio di fattibilità impeccabile

6. Modello di analisi dei costi ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di analisi dei costi di ClickUp offre una soluzione semplificata per monitorare, valutare e gestire i costi durante l'intero ciclo di vita del progetto.

Un vantaggio chiave del modello è la sua capacità di gestione delle attività. Le aziende possono creare un elenco delle cose da fare per il monitoraggio dei costi, assegnare le responsabilità, impostare le date di scadenza e stabilire le priorità delle attività per garantire che ogni aspetto del progetto legato ai costi venga affrontato.

Sia che si tratti di valutare i costi fissi o variabili, sia che si tratti di analizzare potenziali strategie di risparmio, il modello mantiene tutto organizzato e sotto controllo.

✅ Metriche chiave coperte

Il modello si concentra su metriche chiave come i costi totali del progetto, la ripartizione dei costi tra le attività e le opportunità di risparmio.

Ideale per: Chiunque sia responsabile della gestione di un progetto budget di progetto monitorare le attività relative ai costi e garantire l'efficienza dei costi in tutte le fasi di esecuzione del progetto.

7. Modello di analisi dei costi del progetto ClickUp

Scarica questo modello

È difficile rispettare i budget dei progetti e prendere decisioni informate senza un efficace sistema di monitoraggio finanziario. Il Modello di analisi dei costi del progetto ClickUp aiuta a risolvere questo problema, fornendo un approccio strutturato per garantire il controllo finanziario.

Il modello consente alle aziende di prevedere e monitorare le spese in modo efficiente, offrendo una chiara panoramica dei costi per ogni attività o elemento all'interno di un progetto . È inoltre possibile utilizzare il modello per monitorare i costi unitari, i prezzi e le spese totali. In questo modo è più facile tenere sotto controllo le finanze e identificare le aree di ottimizzazione dei costi.

✅ Metriche chiave coperte

Il modello monitora le metriche, compresi i costi unitari, il costo totale per attività e le ripartizioni dei costi per materiali, spese generali, variabili e costi fissi.

Ideale per: I project manager che devono tenere sotto controllo i costi del progetto, compresi quelli dei materiali, della manodopera e delle spese generali.

📖 Leggi di più: 10 eccezionali modelli di stima per previsioni di costo accurate in ClickUp, Excel e Word

8. Modello di gestione finanziaria di ClickUp

Scaricare questo modello

Il Modello di gestione finanziaria ClickUp aiuta le aziende a tenere traccia dei bilanci e delle spese, organizzando il piano finanziario. Inoltre, suddivide in categorie attività come spese, pagamenti, fatture e ordini di acquisto per garantire chiarezza e accuratezza nella stesura del bilancio.

La scheda "Spese/Pagamenti" consente di monitorare i pagamenti e le ricevute in uscita, mentre le schede "Vendite" e "Fatture" forniscono una visualizzazione consolidata delle entrate e dei pagamenti in sospeso.

La cosa migliore è che il modello consente di aggiungere date di scadenza, stati di priorità e assegnazioni di attività, in modo che i team possano collaborare senza problemi.

✅ Metriche chiave coperte

Copre metriche come il monitoraggio del budget, la gestione delle spese, il flusso di cassa e le performance commerciali.

Ideale per: Teams coinvolti nella pianificazione finanziaria e nel budgeting.

9. Modello di riepilogo/riassunto dei conti finanziari ClickUp

Scaricare questo modello

Volete avere una panoramica della performance finanziaria dell'azienda? Il Modello di riepilogo/riassunto dei conti finanziari di ClickUp consente alle aziende di monitorare il flusso di cassa, monitorare le attività fisse, le passività e gli investimenti e calcolare i saldi finanziari.

Il modello presenta un layout di facile comprensione con schede per gruppi di account, tipi di attività e stato della liquidità, fornendo una panoramica chiara della posizione finanziaria dell'azienda.

Le aziende possono raggruppare gli account per categoria, come le attività o le passività, e monitorare le transazioni in modo efficiente. La formula DrCr aiuta a calcolare la differenza tra debiti e crediti, garantendo una reportistica finanziaria accurata.

✅ Metriche chiave trattate

Monitoraggio dei valori di addebito e credito, stato di liquidità, gruppi di account e prestazioni complessive degli account.

Ideale per: I titolari di aziende e i CFO per monitorare e tenere traccia delle prestazioni finanziarie durante le regolari revisioni contabili o la preparazione delle relazioni finanziarie.

Consiglio: Nelle vostre proiezioni finanziarie includete sempre una riserva per le spese impreviste. I modelli di ClickUp vi permettono di adattare facilmente i numeri per tener conto dei cambiamenti in tempo reale.

10. Modello di proiezioni finanziarie di HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image2-1-1400x672.png Modello di proiezione finanziaria di HubSpot /$$$img/

via HubSpot

Utilizzate ancora Excel o Fogli Google per monitorare i vostri dati finanziari? Il Modello di progetto finanziario di HubSpot è un'opzione affidabile. Aiuta a prevedere, gestire e analizzare le finanze aziendali in modo efficace.

Questo modello presenta tre fogli: Previsione commerciale, Spese e Consuntivi, in arancione e verde.

Ecco cosa contiene ogni foglio:

Previsione commerciale: Tiene traccia delle previsioni dei ricavi con colonne come Unità, Prezzo per unità, Costi di produzione per unità e Margine unitario. Questi campi consentono alle aziende di calcolare i profitti previsti per unità e le vendite future complessive

Spese : Copre il monitoraggio dettagliato dei costi, tra cui la pubblicità e i costi di gestionebudget di marketing, buste paga, forniture per ufficio, affitti/ipoteche e utenze. Aiuta ad allocare i budget tra le diverse categorie di spesa

: Copre il monitoraggio dettagliato dei costi, tra cui la pubblicità e i costi di gestionebudget di marketing, buste paga, forniture per ufficio, affitti/ipoteche e utenze. Aiuta ad allocare i budget tra le diverse categorie di spesa Effettivi: Include layout dettagliati per rendiconti di flusso, conti economici e bilanci. Formule automatizzate calcolano metriche avanzate come reddito netto/ricavi e attività correnti/passività correnti per un periodo di tre anni, semplificando l'analisi finanziaria

Metriche chiave coperte

Le metriche comprendono l'andamento dei ricavi, l'analisi delle spese e i rapporti finanziari come Passività/Attività e Reddito netto/Patrimonio netto. Questi indici possono aiutare a valutare la liquidità, la redditività e l'efficienza.

Ideale per: i marchi di eCommerce e i titolari di piccole aziende che vogliono fare un bilancio annuale o valutare la salute finanziaria per ottenere finanziamenti o espandere l'attività.

11. Modello di proiezioni finanziarie per startup da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image10-2-1400x687.png Modello di proiezione finanziaria per startup da Template.net /$$$img/

via Modello.net

Siete titolari di una startup e volete pianificare la crescita della vostra azienda nei prossimi anni? Se sì, il Modello di proiezioni finanziarie per startup da Template.net fornisce un modo semplice per raggiungere questo obiettivo.

Il modello include un singolo foglio Excel che copre tutti gli aspetti essenziali del piano finanziario - spese di avviamento, conto economico, bilancio e proiezioni dei flussi di cassa - suddivisi anno per anno. La parte migliore? Ogni metrica è preimpostata con formule. Basta inserire i numeri e i progetti e il gioco è fatto!

Il foglio inizia con un progetto di conto economico, che illustra in dettaglio le vendite, il costo delle vendite, il profitto lordo e le spese operative come le utenze, l'affitto e gli stipendi. Calcola l'EBITDA e l'utile netto, offrendo una visualizzazione chiara della redditività per le start-up aziendali.

✅ Metriche chiave coperte

Copre tutte le principali metriche, tra cui le vendite, il costo del venduto, l'utile lordo, l'EBITDA, l'utile netto, le attività, le passività, il patrimonio netto e il flusso di cassa da attività operative, di investimento e di finanziamento.

Ideale per: Titolari di aziende in fase di avviamento o che intendono raccogliere capitali, espandersi o valutare le proprie prestazioni finanziarie per i prossimi anni.

12. modello di proiezioni finanziarie a 3 anni da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image12-1.png modello di proiezioni finanziarie a 3 anni da Template.net /$$$img/

via Modello.netModello di proiezione finanziaria a 3 anni di Template.net è uno strumento completo per creare bilanci professionali in Fogli Google o Excel.

Include tre fogli con un sistema di formule integrato: Proiezione del conto economico, Proiezione del bilancio e Proiezione del flusso di cassa. Ciò consente alle aziende di analizzare, prevedere e monitorare efficacemente le prestazioni finanziarie in un unico file Excel!

Il foglio Proiezione del conto economico include un grafico incorporato, che offre informazioni visive sulle tendenze delle vendite, del costo delle vendite e del profitto lordo. Il foglio classifica le spese come le utenze, il marketing e l'affitto, per arrivare al calcolo dell'EBITDA.

Il foglio di proiezione dello stato patrimoniale delinea le attività (cassa, crediti e forniture), le passività (debiti, note, obbligazioni) e il patrimonio netto (capitale sociale, utili non distribuiti, riserve legali), assicurando un allineamento accurato del totale delle passività e del patrimonio netto con il totale delle attività.

✅ Metriche chiave trattate

È possibile monitorare l'EBITDA, il flusso di cassa netto e l'allineamento delle attività totali, delle passività e del patrimonio netto.

Ideale per: Imprenditori e startup per un piano finanziario dettagliato, come la preparazione di bilanci o reportistica annuale, la presentazione di dati finanziari agli stakeholder o la valutazione dell'impatto di investimenti su larga scala.

➡️ Leggi di più: Strategie di piano della capacità per massimizzare le vostre risorse

13. Progetti finanziari e previsioni Modello da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image5-1.png Modello di proiezioni finanziarie da Template.net /$$$img/

via Modello.net Il Progetto finanziario e previsione Modello da Template.net è un passaggio in avanti rispetto ai soliti strumenti di proiezione finanziaria. Si tratta di un modello di presentazione dal design professionale che lavora in Google Slides, PDF e PowerPoint.

Pur non supportando calcoli o progetti complessi, questo modello è perfetto per presentare i dati finanziari, compresi i costi di avviamento e le spese per le strategie di marketing. Aiuta a condividere i progetti in modo chiaro con gli stakeholder, rendendolo una ottima scelta per le presentazioni di alto livello. Il design visivo assicura che anche i dati più complicati siano digeribili e d'impatto.

✅ Metriche chiave coperte

Questo modello non consente di eseguire calcoli complessi o di fare progetti finanziari all'interno del Foglio Google o del PDF scaricato.

Ideale per: CFO, titolari di startup e professionisti aziendali che devono creare presentazioni per gli investitori.

Monitoraggio della salute finanziaria dell'azienda con ClickUp

I progetti finanziari possono fare la fortuna o la rovina della vostra azienda. È importante Da fare bene, ma non deve essere un'impresa troppo impegnativa. Con gli strumenti giusti, è possibile trasformare progetti finanziari complessi in piani attuabili che portano all'esito positivo.

I modelli di proiezione finanziaria di ClickUp semplificano ogni passaggio, dalla pianificazione al monitoraggio, fino al raggiungimento degli obiettivi. Che siate titolari di una piccola azienda o analisti finanziari esperti, ClickUp vi permette di risparmiare tempo e denaro, migliorare l'accuratezza e collaborare con stile.

Siete pronti a rendere il piano finanziario un gioco da ragazzi? Iscrivetevi a ClickUp e prendete il controllo delle vostre finanze come mai prima d'ora!