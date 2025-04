I 10 migliori strumenti CRM per Gmail per semplificare i flussi di lavoro

La finestra In arrivo può essere il luogo in cui inizia la magia, ma non sempre vi rimane. La ricerca di follower, la gestione dei dettagli dei client e il monitoraggio delle vendite possono diventare rapidamente disordinati.

Ecco perché abbinare Gmail a un CRM non è un problema. In questo modo tutto è connesso, organizzato e proprio dove serve: all'interno della finestra In arrivo che si usa quotidianamente. 🔄

Se siete stanchi di perdere tempo (e conversazioni importanti), è ora di esplorare il CRM perfetto per Gmail.

Ecco dieci opzioni per snellire i flussi di lavoro, risparmiare tempo e tenere sotto controllo ogni relazione.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Scegliete dalla nostra selezione dei 10 migliori strumenti CRM per Gmail: ClickUp (il migliore per l'integrazione email-CRM senza sforzi) Streak CRM (Il migliore per la funzione CRM nativa di Gmail)

**Cosa si deve cercare in un CRM per Gmail?

La ricerca del CRM perfetto per Gmail inizia con l'identificazione delle funzionalità/funzione che si allineano alle vostre esigenze aziendali. Ecco a cosa dare priorità quando nella scelta di un CRM . 👇

Gestione completa dei contatti e delle trattative: Scegliete uno strumento che organizzi automaticamente i dati dei client e che monitorizzi ogni interazione, semplificando le venditeproject management: scegliete uno strumento che organizzi automaticamente i dati dei clienti e tenga traccia di ogni interazione Strumenti di automazione per l'efficienza: Considerate i CRM con funzionalità/funzione come la programmazione delle email, i follow-up automatizzati e le promemoria delle attività per ridurre il lavoro manuale

Selezionate un CRM con un dashboard intuitivo e opzioni per personalizzare i flussi di lavoro, assicurandovi che sia in linea con le vostre esigenze aziendali rapporti dettagliati e analitici: Optate per un CRM che tenga traccia dell'attività delle email, monitori il coinvolgimento e fornisca informazioni utili per guidare le vostre decisioni

Optate per un CRM che tenga traccia dell'attività delle email, monitori il coinvolgimento e fornisca informazioni utili per guidare le vostre decisioni Funzionalità/funzione di collaborazione del team: Cercate strumenti che vi permettano di assegnare attività, condividere aggiornamenti e tenere traccia dello stato

Cercate strumenti che vi permettano di assegnare attività, condividere aggiornamenti e tenere traccia dello stato Accessibilità ai dispositivi mobili: Scegliete un sistema diSoftware CRM con un'app per dispositivi mobili che vi mantenga in connessione e produttività anche quando siete in viaggio

🔍 Lo sapevi? Gmail è rimasto in beta per oltre cinque anni, anche se è diventato uno dei servizi email più popolari. Il beta è stato finalmente rimosso nel luglio 2009.

I 10 migliori CRM per Gmail

Tenere sotto controllo le relazioni con i clienti può essere difficile quando ci si affida solo a Gmail.

Ecco 10 CRM che si integrano con Gmail e vi aiutano a gestire le vostre comunicazioni in modo più efficiente. 📧

1. ClickUp (il migliore per l'integrazione senza sforzo tra email e CRM)

Se siete alla ricerca di un CRM che vi permetta di gestire le relazioni con i clienti senza alcuno sforzo, prendete in considerazione ClickUp . CRM di ClickUp è davvero la soluzione all-in-one che va oltre la semplice gestione dei dati dei clienti: riunisce attività, comunicazioni e progetti in un unico spazio. Inoltre, si sincronizza facilmente con i vostri strumenti preferiti, mantenendo tutto in connessione.

Le sue dashboard personalizzabili consentono di monitorare le pipeline commerciali, lo stato delle trattative e le metriche relative ai ricavi con un solo sguardo. Le automazioni semplificano le attività ripetitive come i follow-up e le promemoria, risparmiando ore di lavoro manuale. Inoltre, le funzionalità/funzione di ClickUp, come i commenti, le menzioni e le condivisioni, vi permettono di risparmiare ore di lavoro manuale Documenti di ClickUp per mantenere il vostro team allineato e i vostri clienti felici.

Integrazione ClickUp Gmail

Convertite le email in attività con un solo clic grazie all'integrazione ClickUp per Gmail

Il Integrazione di ClickUp con Gmail offre un nuovo livello di facilità nella gestione delle attività e delle email in un unico punto.

Con pochi clic, è possibile convertire qualsiasi email in un'attività fattibile, assegnarla, impostare le priorità e collegarla ai progetti pertinenti in ClickUp. Questo è il modo migliore per gestire le attività di ClickUp Integrazione con Gmail consente di allegare facilmente le email alle attività, in modo da avere sempre i dettagli importanti per il monitoraggio delle email organizzati all'interno dell'attività stessa.

Automazioni ClickUp

Automazione di promemoria di follow-up o pianificazione di attività basate su trigger di ClickUp Automazioni

Ciò che contraddistingue questa integrazione è la sua capacità di lavorare con Automazioni ClickUp . Invece di creare manualmente le attività dalle email, è possibile automatizzare il processo.

Ad esempio, è possibile impostare un'automazione per trasformare qualsiasi email proveniente da un particolare client o con un oggetto specifico in un'attività di ClickUp, risparmiando tempo e riducendo la possibilità di perdere importanti follower. È possibile personalizzare le regole in modo che le attività vengano automaticamente assegnate, classificate o taggate in base al contenuto dell'email.

Non appena un'attività viene creata a partire da un'email, è possibile iniziare ad aggiungere istantaneamente Commenti alle attività di ClickUp , fare domande o aggiornare il team.

Ora, collegatelo con il Modello di ClickUp CRM e il risultato è ancora migliore. Potete creare pipeline in linea con le vostre esigenze specifiche, visualizzando chiaramente i vostri contatti e come gestirli in modo efficace.

Gli strumenti di reportistica dettagliata forniscono preziose informazioni su metriche chiave come i tassi di conversione e la durata del ciclo commerciale, consentendo di prendere decisioni basate sui dati.

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Integrazione con Gmail: Trasforma istantaneamente le email in attività e le collega ai progetti dalla tua casella di posta

Trasforma istantaneamente le email in attività e le collega ai progetti dalla tua casella di posta **Automazione delle emailAutomazioni email e promemoria per risparmiare tempo nelle attività ripetitive

Flussi di lavoro personalizzati: Personalizzate le pipeline per adattarle al vostro processo commerciale e gestire i contatti in modo efficiente

Personalizzate le pipeline per adattarle al vostro processo commerciale e gestire i contatti in modo efficiente Interazioni con i clienti centralizzate: Organizza tutte le email, le attività e le conversazioni in un unico posto

Organizza tutte le email, le attività e le conversazioni in un unico posto Commenti sulle attività: Collaborate con il vostro team lasciando feedback in tempo reale sulle attività

Limiti di ClickUp

L'interfaccia può richiedere un po' di tempo per abituarsi

Alcune personalizzazioni avanzate possono richiedere un po' di tempo per la configurazione

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per membro per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

📖 Leggi anche: Come creare il proprio CRM in ClickUp

2. Streak CRM (il migliore per la funzione CRM nativa di Gmail)

via Striscia Streak trasforma Gmail in una piattaforma CRM, portando le comunicazioni commerciali e con i clienti nella vostra finestra In arrivo.

Progettato per le piccole aziende e i team agili, elimina la necessità di strumenti esterni, offrendo un'esperienza integrata e senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzione di Streak CRM

Personalizzazione delle pipeline per creare flussi di lavoro in linea con i processi aziendali

Monitoraggio delle email con notifiche per le aperture, le risposte e i tempi ideali di follow-up

Automazioni di attività di comunicazione ripetitive, come l'invio di email in blocco con il mail merge di Gmail

Impostazione di promemoria e follow-up per evitare di perdere attività o scadenze cruciali

Rimuovere i limiti del CRM

Le funzionalità avanzate di reportistica sono bloccate dietro piani tariffari di livello superiore

Le prestazioni possono essere inferiori quando si gestiscono grandi volumi di email

Prezzi CRM di Striscia la notizia

Pro: $59/mese per utente

$59/mese per utente Pro+: $89/mese per utente

$89/mese per utente Enterprise: $159/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Striscia CRM

G2: 4.5/5 (240+ recensioni)

4.5/5 (240+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (470+ recensioni)

🔍 Lo sapevi? "Gmail" è l'acronimo di "Google Mail", ma non era l'acronimo di "Google" prima scelta . All'inizio gli sviluppatori di Gmail lo chiamavano internamente "Caribou", ispirandosi a una vignetta di Dilbert.

3. HubSpot CRM (il migliore per funzioni CRM di base gratis)

via HubSpot HubSpot CRM offre una piattaforma completa per la gestione delle vendite, del marketing e del servizio clienti. Le sue funzioni di base gratuite lo rendono accessibile ad aziende di tutte le dimensioni.

Lo strumento tiene traccia delle pipeline commerciali, ottimizza le interazioni con i clienti e automatizza i processi di vendita CRM email marketing con particolare attenzione all'allineamento dei flussi di lavoro. Questo cRM gratis è una scelta affidabile per le aziende che vogliono migliorare la produttività senza un investimento iniziale significativo.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot CRM

Gestione dei contatti e dei profili aziendali in un sistema intuitivo e centralizzato

Automazioni delle sequenze di follower per risparmiare tempo e garantire risposte tempestive

Assegnazione di priorità ai lead con funzionalità di lead-scoring basate su machine-learning

Integrazione perfetta con gli altri strumenti HubSpot per un approccio aziendale unificato

Limiti di HubSpot CRM

Alcune integrazioni possono richiedere sottoscrizioni aggiuntive a pagamento

Curva di apprendimento più ripida rispetto a piattaforme CRM più semplici

Prezzi di HubSpot CRM

Gratis

Starter: $16/mese per utente (per un utente)

$16/mese per utente (per un utente) Professional: $1.300/mese (fino a cinque utenti)

$1.300/mese (fino a cinque utenti) Enterprise: $4.300/mese (fino a sette utenti)

Valutazioni e recensioni su HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (12.000+ recensioni)

4,4/5 (12.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (4.000+ recensioni)

**Gmail supporta scorciatoie da tastiera per quasi tutte le azioni, dalla composizione di un'email ('C') all'archiviazione dei messaggi ('E'). Gli utenti più esperti possono attivare ancora più scorciatoie nelle impostazioni.

4. Copper CRM (migliore per l'integrazione con l'area di lavoro di Google)

via In rame Copper CRM fornisce un'esperienza intuitiva e nativa di Gmail per le aziende profondamente radicate nell'area di lavoro di Google. Noto per la sua semplicità, Copper monitora le relazioni con i clienti, automatizza i flussi di lavoro e gestisce le pipeline all'interno di un'interfaccia familiare. Scansiona automaticamente le informazioni di contatto e registra le email tra utenti e contatti senza richiedere la voce manuale, assicurando che tutte le interazioni siano registrate accuratamente.

Le migliori funzionalità/funzione del CRM di rame

Sfrutta gli insight basati sull'IA per gestire e dare priorità alle relazioni con i clienti

Collaborazione in tempo reale grazie alla visibilità condivisa delle pipeline commerciali e delle interazioni

Previsione delle performance commerciali grazie a strumenti avanzati di analisi e reportistica

Gestione dei contatti con cronologia dettagliata delle interazioni e profili organizzati

Limiti del CRM in rame

Le opzioni di personalizzazione non sono così estese come quelle di alcuni concorrenti

Le prestazioni possono rallentare con impostazioni di dati molto ampie

Prezzi del CRM in rame

Starter: $12/mese per utente

$12/mese per utente Basic: $29/mese per utente

$29/mese per utente Professional: $69/mese per utente

$69/mese per utente Business: $134/mese per utente

Valutazioni e recensioni sul CRM in rame

G2: 4,5/5 (1.100+ recensioni)

4,5/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (590+ recensioni)

Leggi anche: Le 10 migliori alternative a Copper CRM

5. Zoho CRM (il migliore per personalizzazione e scalabilità)

via Zoho Zoho CRM è una piattaforma ricca di funzionalità che si adatta ad aziende di tutte le dimensioni, offrendo opzioni personalizzate e scalabilità. Utilizzatela per riunire i vari canali di comunicazione (email, chiamate, social media) in un'unica piattaforma per monitorare le interazioni con i clienti senza soluzione di continuità.

Come parte del più ampio ecosistema Zoho, si integra perfettamente con gli strumenti di account, marketing e supporto clienti. Funzionalità/funzione quali calendari condivisi, librerie di documenti e feed di team facilitano la collaborazione tra i membri del team.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM

Monitoraggio delle interazioni con i clienti attraverso email, telefono, social media e chattare dal vivo

Personalizzazione di moduli, flussi di lavoro e dashboard per adattarsi alle esatte esigenze dei processi aziendali

Integrazione con strumenti di terze parti e con il più ampio ecosistema Zoho per centralizzare le operazioni aziendali

Gestire i dati e le interazioni dei clienti anche in movimento grazie a un'app mobile con funzioni complete

Limiti di Zoho CRM

Le funzionalità/funzione avanzate richiedono il passaggio a piani di livello superiore

L'interfaccia può risultare disordinata e opprimente per i nuovi utenti

La configurazione iniziale può richiedere un lavoro richiesto

Prezzi di Zoho CRM

Standard: $20/mese per utente

$20/mese per utente Professionale: $35/mese per utente

$35/mese per utente Enterprise: $50/mese per utente

$50/mese per utente Ultimate: $65/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

G2: 4.1/5 (2.700+ recensioni)

4.1/5 (2.700+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (6.880+ recensioni)

🧠 Fun Fact: Le etichette di Gmail fungono da cRM personale per l'organizzazione dei contatti e il monitoraggio delle conversazioni, molto prima che le estensioni rendessero possibili i CRM veri e propri.

6. Pipedrive (il migliore per la gestione visiva della pipeline commerciale)

via Pipedrive Pipedrive semplifica il processo commerciale grazie alla gestione visiva della pipeline, consentendo ai team di monitorare gli affari, prevedere le entrate e automatizzare le attività amministrative.

Grazie al suo costruttore di email drag-and-drop e ai modelli già pronti, chiunque può creare facilmente campagne email coinvolgenti. L'attenzione all'esperienza dell'utente lo rende utile per i team che vogliono semplificare lo stato delle trattative.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Automazioni nel monitoraggio delle attività per garantire che i follower avvengano senza bisogno di input manuali

Previsione delle vendite con analisi predittive e identificazione di tendenze e opportunità

Monitoraggio delle comunicazioni attraverso email, chiamate e altro ancora per una visualizzazione completa delle interazioni

Personalizzazione delle fasi e dei flussi di lavoro per adattarsi ai vostri processi commerciali e alle vostre esigenze aziendali

Limiti di Pipedrive

Limitate funzionalità/funzione di automazione del marketing rispetto ad alcuni concorrenti

Il supporto clienti può essere incoerente in termini di reattività

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $14/mese per utente

$14/mese per utente Avanzato: $29/mese per utente

$29/mese per utente Professional: $59/mese per utente

$59/mese per utente Power: $69/mese per utente

$69/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2: 4,3/5 (oltre 2.100 recensioni)

4,3/5 (oltre 2.100 recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

📖 Leggi anche: Come gestire più account Gmail

7. NetHunt CRM (il migliore per l'integrazione profonda con Gmail)

via NetHunt NetHunt CRM integra funzioni CRM avanzate direttamente nell'interfaccia email, consentendo di gestire le relazioni con i clienti senza lasciare la finestra In arrivo.

Progettato per le aziende che utilizzano l'area di lavoro di Google, NetHunt consente agli utenti di gestire facilmente i flussi di lavoro, monitorare le interazioni con i clienti e organizzare i dati. Supporta anche l'integrazione con vari strumenti di comunicazione come LinkedIn, WhatsApp e Facebook Messenger per un coinvolgimento completo dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di NetHunt CRM

Costruire e personalizzare i flussi di lavoro per adattarli ai processi e ai requisiti aziendali specifici

Organizzare e segmentare i contatti per mantenere una migliore supervisione delle relazioni con i clienti

Collaborare con i team condividendo le pipeline e fornendo visibilità comune

Limiti diNetHunt CRM

Le restrizioni sui modelli di email frustrano molti utenti

Problemi occasionali di consegna delle email e ritardi nelle campagne email

Prezzi diNetHunt CRM

Basic: $30/mese per utente

$30/mese per utente Basic Plus: $42/mese per utente

$42/mese per utente Business: $60/mese per utente

$60/mese per utente Business Plus: $84/mese per utente

$84/mese per utente Advanced: $120/mese per utente

Valutazioni e recensioni di NetHunt CRM

G2: 4.6/5 (260+ recensioni)

4.6/5 (260+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (165+ recensioni)

**Gmail supporta oltre 100 lingue, comprese quelle più bizzarre come il Pirate Speak. Potrai inviare email come un bucaniere!

8. Salesmate (migliore per il monitoraggio delle comunicazioni multicanale)

via Compagno di vendita Salesmate è stato concepito per i team commerciali moderni e si concentra sulla gestione delle relazioni con i clienti attraverso molteplici canali di comunicazione. La sua capacità di fornire informazioni utili e di migliorare la produttività dei team lo rende una buona scelta.

Gli utenti apprezzano la facilità di progettare un customer journey in Salesmate e lodano la sua interfaccia user-friendly per aver semplificato la loro vita lavorativa.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesmate

Monitoraggio di email, SMS e chiamate senza soluzione di continuità per completare la cronologia delle interazioni

Segmentare i contatti con precisione per strategie di comunicazione personalizzate e mirate

Monitoraggio delle prestazioni con dashboard personalizzabili e reportistica dettagliata

Limiti di Salesmate CRM

Gli utenti segnalano opzioni di supporto clienti limitate

Poche integrazioni con i social media rispetto alla concorrenza

Prezzi di Salesmate CRM

Basic: $29/mese per utente

$29/mese per utente Pro: $49/mese per utente

$49/mese per utente Business: $79/mese per utente

$79/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Salesmate CRM

G2: 4.6/5 (90+ recensioni)

4.6/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

💡 Pro Tip: Iniziare con gli elementi essenziali quando l'implementazione di un CRM . Concentratevi sulle funzionalità/funzione principali in linea con gli obiettivi aziendali e introducetele per fasi. Fornite una formazione completa per garantire che il team adotti il sistema in modo efficace e ne massimizzi il potenziale.

9. Teamwave (il migliore per la combinazione di CRM e gestione aziendale)

via Onda di squadra Teamwave offre una piattaforma unificata che integra CRM, project management e strumenti HR. L'interfaccia semplice e le funzioni principali ne fanno una soluzione conveniente per i team che desiderano gestire clienti, progetti e flussi di lavoro.

TeamWave offre anche funzionalità/funzione avanzate di gestione dei contatti, tra cui la possibilità di categorizzare i contatti con tag, importare da varie origini dati (come Outlook e file CSV) e recuperare dati da piattaforme come LinkedIn.

Le migliori funzionalità/funzione di TeamWave

Tracciare le pipeline commerciali e gestire le relazioni con i clienti con facilità

Gestione di attività e progetti con funzioni di monitoraggio di base per migliorare l'organizzazione

Accesso a un'interfaccia intuitiva progettata per la semplicità e l'usabilità per gli utenti non tecnici

Limiti di Teamwave

Manca di funzionalità avanzate di CRM rispetto alle piattaforme specializzate

Strumenti di reportistica di base con profondità minima per l'analisi delle prestazioni

Prezzi di Teamwave

Starter: $39/mese per utente

$39/mese per utente Pro: $66/mese per utente

$66/mese per utente Business: $199/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Teamwave

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

💡 Pro Tip: Utilizzate i filtri e le etichette di Gmail per ordinare automaticamente le email e la funzionalità "Finestre In Arrivo Multiple" per separare le email non lette, quelle con le stelle e quelle che richiedono un intervento. Archiviate il resto per rimanere in Finestra In Arrivo Zero .

10. Freshworks CRM (il migliore per l'intelligenza commerciale basata su IA)

via Lavori freschi Freshworks CRM offre una soluzione competente per le aziende che desiderano sfruttare gli insight basati sull'IA nei loro processi commerciali. Il suo lead scoring basato sull'IA consente di dare priorità ai lead in base alla loro probabilità di conversione. Le automazioni consentono di eliminare i lavori di routine, come l'aggiornamento dei record e la notifica ai membri del team dei cambiamenti di stato delle trattative.

Grazie alla sua solida suite di strumenti e al design di facile utilizzo, Freshworks CRM trasforma i dati grezzi in informazioni commerciali utilizzabili.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshworks CRM

Valutazione dei contatti con intuizioni basate sull'IA per concentrarsi sulle opportunità ad alto valore con capacità predittive

Analizzare le prestazioni commerciali con strumenti avanzati di previsione per identificare le tendenze

Personalizzazione dei dashboard per tracciare le metriche chiave e personalizzare il monitoraggio delle prestazioni

Limiti di Freshworks CRM

Alcune funzionalità/funzione avanzate dell'IA possono risultare eccessive per i team commerciali tradizionali

La configurazione iniziale richiede tempo dedicato alla configurazione per massimizzare il potenziale

Prezzi di Freshworks CRM

Freshsales e Freshsales Suite

Growth: $11/mese per utente o 500 contatti di marketing

$11/mese per utente o 500 contatti di marketing Pro: $47/mese per utente o 500 contatti di marketing

$47/mese per utente o 500 contatti di marketing Enterprise: $71/mese per utente o 500 contatti di marketing

Freshmarketer

Gratis

Azienda: $18/mese (500 contatti di marketing)

Valutazioni e recensioni sul CRM di Freshworks

G2: 4,5/5 (7.710+ recensioni)

4,5/5 (7.710+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

🔍 Lo sapevi? Gmail è stato creato da Paul Buchheit come parte di Dell'iniziativa di Google "20% di tempo" in cui i dipendenti possono dedicare un giorno alla settimana a progetti personali.

Clicca, organizza e conquista con ClickUp

Trovare il giusto CRM per Gmail può fare un'enorme differenza nella produttività (e nel fatturato).

Con così tante opzioni incredibili, dalle integrazioni profonde con Gmail alle pipeline commerciali visive, c'è un abbinamento perfetto per ogni esigenza aziendale. Sia che stiate gestendo i contatti, monitorando le vendite o semplicemente cercando di tenere sotto controllo la vostra finestra In arrivo, un CRM compatibile con Gmail può aiutarvi a rimanere organizzati e concentrati.

Tuttavia, se siete alla ricerca di una soluzione all-in-one che vada oltre le email, ClickUp è il migliore. La conversione da email a attività, le potenti automazioni e i flussi di lavoro personalizzati trasformano la gestione delle relazioni con i clienti.

Inoltre, si integra perfettamente con Gmail e con molti altri strumenti commerciali che utilizzate quotidianamente, diventando così lo strumento definitivo per semplificare i flussi di lavoro e aumentare la collaborazione del team. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!