Le 10 migliori alternative al CRM in rame nel 2024

Sebbene Copper CRM si sia affermato come un attore affidabile nel mercato dei CRM commerciali, potrebbe non soddisfare pienamente le vostre esigenze specifiche. Sono state riscontrate difficoltà nel soddisfare le richieste uniche dei team commerciali moderni, oltre a diversi problemi che potrebbero avere un impatto sulla vostra esperienza.

Per istanza, Copper è stato criticato per la qualità del servizio clienti e per la politica di cancellazione, che alcuni utenti hanno trovato frustrante. Inoltre, la compatibilità con software diversi da Google potrebbe non offrire un'esperienza ottimale, soprattutto per gli utenti di Outlook.

Piuttosto che affrontare limiti potenziali come un supporto clienti inadeguato o problemi di integrazione, è consigliabile esplorare soluzioni alternative CRM alternativi che si allineano meglio alle esigenze del team commerciale potrebbero essere vantaggiose.

Ecco 10 alternative per aiutarvi a trovare quella perfetta. Iniziamo!

Cosa si deve cercare nelle alternative CRM in rame?

Ecco alcune funzionalità/funzioni cruciali che non possono mancare nella scelta di un CRM:

Gestione dei dati dei clienti: Il vostro CRM deve memorizzare e gestire le informazioni sui clienti in modo efficiente. Conoscere bene i vostri clienti migliorala fidelizzazione. Comprendete e monitorate le loro azioni, classificate i contatti e incollate le interazioni passate. Sfruttando questo aspetto, i clienti saranno più ricettivi alle vostre offerte

Automazioni: Riducete in modo significativo l'onere per i vostri rappresentanti conautomazioni commerciali funzionalità/funzione. Attribuire automaticamente un punteggio ai lead, seguire il follow-up in tempo, snellire l'imbuto commerciale, ridurre i tempi di risposta e di risoluzione con i chatbot, ecc. Concentrarsi sulle attività che richiedono un tocco umano

**Un CRM moderno ha come obiettivo primario quello di fornire la migliore esperienza ai clienti. Questo include, ma non è un limite, sistemi avanzati di ticketing, supporto omnichannel, chattare dal vivo e creare basi di conoscenza

Funzionalità/funzione collaborative: Il CRM giusto deve consentire ai membri del team di tutti i reparti di coordinarsi e collaborare. Immaginate di non dover gestire problemi duplicati a causa di una comunicazione errata e di avere tutte le informazioni sui vostri clienti condivise e aggiornate in tempo reale su un'unica piattaforma a livello di organizzazione

Le 10 migliori alternative CRM in rame da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

Gestite clienti, pipeline commerciali, elementi d'azione e altro ancora con ClickUp CRM

ClickUp è una delle alternative CRM più versatili di Copper. Con l'obiettivo principale di coordinare i team e gestire i progetti, ClickUp ha sviluppato una straordinaria soluzione CRM creando numerosi modelli CRM. Visualizzare efficacemente ogni passaggio della pipeline commerciale per prendere la decisione giusta al momento giusto. Creare flussi di lavoro per la gestione delle relazioni con i clienti con ClickUp non è mai stato così facile.

Utilizzo del modello CRM di ClickUp per mappare un CRM automazioni del flusso di lavoro in Lavagne online ClickUp

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Visualizzazione della pipeline: Visualizzate a volo d'uccello la vostra pipeline commerciale grazie alle potenti capacità di visualizzazione di ClickUp. Navigate nelle vostre pipeline commerciali, nel coinvolgimento dei clienti e negli ordini con oltre 10 visualizzazioni altamente adattabili. Dalla classica vista Elenco alla dinamica visualizzazioneBacheca Kanban e alla visualizzazione strutturata Tabella, è possibile tenere traccia e gestire facilmente i propri account con la flessibilità necessaria

Visualizzate a volo d'uccello la vostra pipeline commerciale grazie alle potenti capacità di visualizzazione di ClickUp. Navigate nelle vostre pipeline commerciali, nel coinvolgimento dei clienti e negli ordini con oltre 10 visualizzazioni altamente adattabili. Dalla classica vista Elenco alla dinamica visualizzazioneBacheca Kanban e alla visualizzazione strutturata Tabella, è possibile tenere traccia e gestire facilmente i propri account con la flessibilità necessaria Modelli ClickUp: Impieghi I modelli predefiniti di ClickUp per progettare efficienti flussi di lavoro CRM. Questimodelli sono dotati di 7 stati e 5 tipi di visualizzazione, tra cui la vista Schedule, la vista Playbook commerciale, la vista Dettagli account, la vista Elenco e la vista Contratti chiusi

Impieghi I modelli predefiniti di ClickUp per progettare efficienti flussi di lavoro CRM. Questimodelli sono dotati di 7 stati e 5 tipi di visualizzazione, tra cui la vista Schedule, la vista Playbook commerciale, la vista Dettagli account, la vista Elenco e la vista Contratti chiusi Caratteristiche collaborative: Fate lavorare il vostro team all'unisono utilizzando i modelli Le eccellenti funzionalità di collaborazione di ClickUp CRM. Grazie a una piattaforma unificata che viene aggiornata in tempo reale, potrete dire addio a qualsiasi errore di comunicazione tra i membri del vostro team

Fate lavorare il vostro team all'unisono utilizzando i modelli Le eccellenti funzionalità di collaborazione di ClickUp CRM. Grazie a una piattaforma unificata che viene aggiornata in tempo reale, potrete dire addio a qualsiasi errore di comunicazione tra i membri del vostro team Automazioni: Sfruttate l'automazione e l'IA di ClickUp per ottenere una sinergia perfetta durante i cicli commerciali. Assegnate attività senza problemi in ogni fase della pipeline, avviate aggiornamenti sullo stato in base alle attività e riorganizzate le priorità per segnalare al team il punto focale successivo grazie all'automazione. Questo riduce drasticamente l'errore umano e fa risparmiare tonnellate di tempo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Release-2.196\\_Task-Summary\_V2.gif Riepilogare attività di ClickUp AI /$$$img/

Usate ClickUp AI per generare automaticamente aggiornamenti sulle attività, riepiloghi e molto altro ancora con la semplice pressione di un pulsante

Analisi dei dati: Elaborate prospettive approfondite per monitorare metriche come il valore della vita dei clienti e le dimensioni medie delle transazioni, senza alcuno sforzo. Con ClickUp, avrete accesso all'intera litania dei dati dei clienti e potrete utilizzarli per ottenere intuizioni guidate dai dati sui prossimi passaggi delle vostre operazioni aziendali

Limiti di ClickUp

Può richiedere alcune correzioni di bug minori

La funzione di ricerca deve essere migliorata

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Salesforce

via Forza vendita Salesforce è una delle soluzioni CRM più popolari per le aziende di grandi dimensioni. Dispone di eccellenti integrazioni create in casa che lavorano senza problemi con il software esistente.

Salesforce Lighting, Sales Cloud e Salesforce AppExchange sono strumenti che consentono di sfruttare appieno il potenziale del CRM e di personalizzarlo all'infinito in base alle proprie esigenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Dashboard dinamici e report personalizzati: Personalizzate Salesforce a vostro piacimento con funzionalità/funzione flessibili. Modificate il vostro dashboard in movimento per adattarlo alle vostre preferenze e funzioni. Realizzate reportistica personalizzata per concentrarvi sugli esatti dettagli che volete vedere

Personalizzate Salesforce a vostro piacimento con funzionalità/funzione flessibili. Modificate il vostro dashboard in movimento per adattarlo alle vostre preferenze e funzioni. Realizzate reportistica personalizzata per concentrarvi sugli esatti dettagli che volete vedere Integrazione email con Salesforce Lightning: Semplificate lo sviluppo delle app e il processo commerciale con l'integrazione di Salesforce Lightning. Il framework completamente personalizzabile basato su componenti vi aiuta ad aumentare la produttività e a progettare le app più velocemente

Semplificate lo sviluppo delle app e il processo commerciale con l'integrazione di Salesforce Lightning. Il framework completamente personalizzabile basato su componenti vi aiuta ad aumentare la produttività e a progettare le app più velocemente $$$a Cloud: Unificate tutte le informazioni sui vostri clienti su un'unica piattaforma con Sales Cloud. Sfruttate le funzionalità di marketing, lead generation, vendite, assistenza clienti e analisi aziendale per incrementare le vendite e la produttività

Limiti di Salesforce

Gli utenti hanno lamentato che la riprogettazione del 2019 lo rende meno accessibile e più lento

L'impostazione e l'installazione dovrebbero essere incluse nel prezzo

Campi e criteri limitanti e poco intuitivi durante la creazione dei report

L'interfaccia utente avrebbe da fare un lifting

Non adatto alle piccole aziende a causa del prezzo

Prezzi di Salesforce

Starter: $25/mese per utente

$25/mese per utente Professional: $105/mese per utente

$105/mese per utente Enterprise: $190/mese per utente

$190/mese per utente Unlimited: $355/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesforce

G2: 4.3/5 (18.000+ recensioni)

4.3/5 (18.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (18.000+ recensioni)

3. Sugar CRM

Via SugarCRM SugarCRM ha molte funzionalità/funzioni innovative che aiutano a raggiungere un pubblico più ampio. Il supporto multilingue e multicurrency è una delle funzionalità/funzione che spicca quando si parla di outreach.

Un altro aspetto unico del CRM è Sugar Connector, che integra direttamente le funzionalità/funzioni necessarie nell'interfaccia di Sugar CRM.

Le migliori funzionalità/funzione di SugarCRM

**Raggiungere una base clienti più ampia con le funzionalità multilingue e multivaluta di SugarCRM. Supporta 38 lingue e una moltitudine di opzioni di valuta. Semplificate la traduzione e la conversione di valuta tra i team commerciali e i clienti

Sistemi di gestione dei preventivi: Accelera le trattative e semplifica l'intero ciclo commerciale con il software CRM per i preventivi

Accelera le trattative e semplifica l'intero ciclo commerciale con il software CRM per i preventivi Flussi di attività: Consentono la collaborazione tra gli utenti del CRM con impostazioni di condivisione personalizzate. I flussi di attività di Sugar CRM presentano direttamente le ultime informazioni rilevanti ai membri dell'interfaccia. Questo permette loro di imparare e agire in modo efficiente

Consentono la collaborazione tra gli utenti del CRM con impostazioni di condivisione personalizzate. I flussi di attività di Sugar CRM presentano direttamente le ultime informazioni rilevanti ai membri dell'interfaccia. Questo permette loro di imparare e agire in modo efficiente Sugar Connector: Combina le app necessarie per creare un ambiente software senza soluzione di continuità con Sugar Connector. Vi connette ad app necessarie come DocuSign. Consente di inserire direttamente i dati nei canali Slack

Limiti di Sugar CRM

La funzionalità/funzione delle campagne email non è intuitiva

Gli utenti si lamentano per i frequenti crash

La creazione di dashboard personali richiede una curva di apprendimento molto ripida

La funzionalità di ricerca globale a volte è difettosa

Prezzi di Sugar CRM

Market: $1.000/mese per 10k contatti

$1.000/mese per 10k contatti Vendere: $49/mese per utente

$49/mese per utente Serve: $80/mese per utente

$80/mese per utente Azienda: $85/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Sugar CRM

G2: 3.8/5 (600+ recensioni)

3.8/5 (600+ recensioni) Capterra: 3.8/5 (400+ recensioni)

4. HubSpot

Via HubSpot Commercializzato come un modello di CRM infinitamente scalabile, HubSpot offre funzionalità/funzioni uniche per team commerciali con poche persone e aziende con migliaia di dipendenti.

La sua funzionalità/funzione di Behavioral Targeting rende la generazione di lead un gioco da ragazzi e migliora drasticamente la soddisfazione dei clienti. Dispone inoltre di funzionalità CPQ che semplificano il processo di determinazione dei prezzi e di generazione dei preventivi.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Traguardo comportamentale: Personalizzarecampagne di marketing e i programmi di sensibilizzazione utilizzandoclientdati. Raggiungete i vostri clienti nei modi che preferiscono con il programma di Behavioral Targeting di HubSpot, basato su metriche come il coinvolgimento dei clienti e la storia delle interazioni

Personalizzarecampagne di marketing e i programmi di sensibilizzazione utilizzandoclientdati. Raggiungete i vostri clienti nei modi che preferiscono con il programma di Behavioral Targeting di HubSpot, basato su metriche come il coinvolgimento dei clienti e la storia delle interazioni Software per email transazionali: Automatizzate il processo di invio delle email e alleggerite il carico dei vostri membri automatizzando le email transazionali con HubSpot. Creazione e invio automatico di ricevute, preventivi, messaggi di benvenuto, ecc

Automatizzate il processo di invio delle email e alleggerite il carico dei vostri membri automatizzando le email transazionali con HubSpot. Creazione e invio automatico di ricevute, preventivi, messaggi di benvenuto, ecc **Utilizzate il software Configure, Price, Quote (CPQ) di HubSpot per essere sempre all'avanguardia e semplificare il vostro processo commerciale. Configurate i prodotti, determinate il loro probabile prezzo di mercato e producete preventivi in un'unica operazione

Limiti di HubSpot

La funzione ABM non è ben sviluppata

Le aziende più piccole potrebbero faticare a tenere il passo con i prezzi elevati

Opzioni di design limitate quando si tratta di email

HubSpot Marketing Hub necessita di migliori capacità di integrazione

Prezzi HubSpot

**Free Forever

Professionale: $1.600/mese per utente

$1.600/mese per utente Azienda: $5.000/mese per utente

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4.4/5 (10.000+ recensioni)

4.4/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.900+ recensioni)

5. Affinità

Via Affinità Affinity è una delle alternative di Copper CRM uniche nel suo genere, grazie al suo modello di Relazioni e Intelligenza. Si concentra principalmente sulla creazione di canali di rete per raggiungere individui ad alta priorità che generano lead di alta qualità per la vostra azienda.

Seguendo questo tema, il sistema di CRM registra automaticamente tutti i dati relativi all'impegno dei clienti per il futuro comunicazione tattica.

Le migliori funzionalità/funzione di Affinity

**Sfruttare l'Intelligenza delle Relazioni di Affinity per raccogliere senza sforzo informazioni dai vostri canali di networking. Tracciate senza problemi il percorso più efficiente verso le persone chiave che sono fondamentali per la scoperta, la gestione e la chiusura di affari ad alta priorità

Automazioni dei record del CRM: Dite addio alle registrazioni manualivoce dei dati mal di testa. La funzionalità Automazioni dei record CRM di Affinity consente di risparmiare tempo prezioso, in quanto cattura senza sforzo ogni interazione. Osservate come crea record personalizzati con una cronologia completa degli impegni con la vostra azienda

Limiti di Affinity

Il sistema CRM rallenta quando si tratta di grandi impostazioni di dati

Il componente aggiuntivo GSuite occupa una superficie eccessiva dello schermo

La gestione della dashboard web comporta una curva di apprendimento sostanziale

Gli utenti hanno chiesto di avere alcune funzionalità avanzate essenziali nelle versioni di prova

Prezzi di affinità

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni diffinity

G2: 4.5/5 (60+ recensioni)

4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. Zoho CRM

via Zoho CRM Zoho CRM punta tutto sull'automazione e sulla responsabilizzazione dei partner. Automatizza le attività banali e i processi commerciali di routine, rendendolo una delle migliori alternative CRM in rame.

Inoltre, la funzionalità/funzione del Partner Portal permette a tutti gli stakeholder di contribuire in modo significativo al processo di vendita progetto rimanendo aggiornati su tutti gli sviluppi.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM

Automazione delle vendite di routine: Sfuggite alla monotonia della ripetizione dei processi commerciali grazie al sistema di Automazione delle vendite di routine di Zoho. Lasciate che il software faccia il lavoro pesante e liberate ore preziose per i membri del vostro team

Sfuggite alla monotonia della ripetizione dei processi commerciali grazie al sistema di Automazione delle vendite di routine di Zoho. Lasciate che il software faccia il lavoro pesante e liberate ore preziose per i membri del vostro team Portali per i partner: Fornite ai vostri partner un accesso curato e significativo per creare e coltivare lead, gestire l'inventario e visualizzare i loro contatti. Fate crescere la vostra azienda e mantenete buone relazioni con tutti gli stakeholder

Fornite ai vostri partner un accesso curato e significativo per creare e coltivare lead, gestire l'inventario e visualizzare i loro contatti. Fate crescere la vostra azienda e mantenete buone relazioni con tutti gli stakeholder Assistenza omnicanale: Connessione con i vostri clienti sulle loro piattaforme preferite utilizzando la storia completa di Zoho e i dati di coinvolgimento. Rimanete centrati sul cliente per evitare ogni potenziale attrito e assicuratevi che i vostri messaggi vengano ricevuti senza essere segnalati come spam

Limiti di Zoho CRM

Necessità di una migliore funzione di importazione dei dati tramite Excel CSV

Curva di apprendimento ripida durante il processo di onboarding

Mancanza di integrazione rispetto ad altri CRM

Prezzi di Zoho CRM

Standard: $14/utente/mese

$14/utente/mese Professionale: $23/utente/mese

$23/utente/mese Enterprise: $40/utente/mese

$40/utente/mese Ultimate: $52/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2: 4/5 (2.500+ recensioni)

4/5 (2.500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.530+ recensioni)

7. CRM Nutshell

Via CRM Nutshell Nutshell CRM offre un solido supporto per l'email marketing attraverso le sue funzionalità/funzione integrate, concentrandosi sulla gestione efficiente dei lead. La piattaforma include funzionalità avanzate di email marketing e potenti capacità di generazione di report. Considerate Nutshell CRM la migliore alternativa di Copper CRM per l'email marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di Nutshell CRM

Reportistica avanzata: Con la funzionalità di reportistica avanzata di Nutshell è possibile usufruire di informazioni preziose sulle prestazioni del team e dei prodotti. Adattatela alle vostre esigenze, individuate le aree di miglioramento e generate senza sforzo grafici pronti per la presentazione alla vostra prossima riunione. Faredecisioni basate sui dati con facilità

Con la funzionalità di reportistica avanzata di Nutshell è possibile usufruire di informazioni preziose sulle prestazioni del team e dei prodotti. Adattatela alle vostre esigenze, individuate le aree di miglioramento e generate senza sforzo grafici pronti per la presentazione alla vostra prossima riunione. Faredecisioni basate sui dati con facilità Modulo intelligente: Semplificate la raccolta di informazioni con i moduli intelligenti di Nutshell CRM. Cattura i contatti dal tuo sito web in pochi minuti. Facilmente personalizzabile, sincronizza automaticamente i dati dei clienti con Nutshell. Semplificare, raccogliere e conquistare

Semplificate la raccolta di informazioni con i moduli intelligenti di Nutshell CRM. Cattura i contatti dal tuo sito web in pochi minuti. Facilmente personalizzabile, sincronizza automaticamente i dati dei clienti con Nutshell. Semplificare, raccogliere e conquistare Marketing via email incorporato: Aumentate l'outreach con il marketing via email di Nutshell. Scegliete i modelli o createne di vostri per newsletter, trasmissioni e sequenze drip. Raggiungete i clienti in modo più veloce e persuasivo

Limiti di Nutshell CRM

Necessita di miglioramenti per la funzione di allegato multiplo alle email

Ha bisogno di più opzioni di promemoria delle attività

La ricerca avanzata è carente e non fa ottenere risultati precisi

Alcune funzionalità/funzione sono assenti dall'app per dispositivi mobili

Prezzi di Nutshell CRM

Foundation: $16/mese per utente

$16/mese per utente Pro: $42/mese per utente

$42/mese per utente Power IA: $52/mese per utente

$52/mese per utente Enterprise: $67/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nutshell CRM

G2: 4.2/5 (890+ recensioni)

4.2/5 (890+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (440+ recensioni)

8. Pipedrive

Via Pipedrive Come CRM originale per la gestione della pipeline commerciale, Pipedrive consente di monitorare i movimenti dei clienti quando visitano il vostro sito web.

Sapete quando, dove e come i vostri clienti interagiscono con i vostri prodotti e servizi per fornire esperienze personalizzate ai clienti con Pipedrive. Utilizzate questo strumento per creare automazioni commerciali e personalizzare la loro esperienza d'acquisto. Combinate tutto questo con il vasto elenco di integrazioni con le app per ottenere il massimo valore da questa piattaforma completa.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Gestione della pipeline commerciale: Gestisce la vostraflusso di lavoro con la visualizzazione della pipeline grazie al primo software che consente la gestione della pipeline commerciale. Seguite i vostri lead attraverso il ciclo commerciale e non perdete mai più un'opportunità

Gestisce la vostraflusso di lavoro con la visualizzazione della pipeline grazie al primo software che consente la gestione della pipeline commerciale. Seguite i vostri lead attraverso il ciclo commerciale e non perdete mai più un'opportunità Monitoraggio dei visitatori del sito web: Scoprire i visitatori del sito web e i potenziali lead senza sforzo con PipedriveMonitoraggio Web Componente aggiuntivo. Date il via a relazioni significative capendo chi è interessato ai vostri servizi e cosa cattura la loro attenzione. Un vantaggio per la creazione di connessioni

Scoprire i visitatori del sito web e i potenziali lead senza sforzo con PipedriveMonitoraggio Web Componente aggiuntivo. Date il via a relazioni significative capendo chi è interessato ai vostri servizi e cosa cattura la loro attenzione. Un vantaggio per la creazione di connessioni Integrazione eccezionale: Migliorate il vostro CRM con il Marketplace di Pipedrive, con funzionalità/funzione degli strumenti più recenti e migliori. Esplorate le app più popolari per l'account, la fatturazione, la gestione dei contatti, le soluzioni telefoniche, i contratti di proposta, il lavoro da remoto e i chatbot

Limiti di Pipedrive

Gli utenti richiedono funzionalità di video messaggistica

Campi di ordinamento dei dati poco intuitivi possono rendere la configurazione dei reportistica una seccatura

Non si sincronizza bene con Outlook

Difficile individuare gli affari importanti da una pipeline affollata

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Advanced: $19,90/mese per utente

$19,90/mese per utente Professional: $39,90/mese per utente

$39,90/mese per utente Power: $49,90/mese per utente

$49,90/mese per utente Enterprise: $59,90/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,2/5 (1.690+ recensioni)

4,2/5 (1.690+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (2.910+ recensioni)

9. Keap

Via Keap Il sistema di automazione del follow-up di Keap è specializzato nel dare alle piccole aziende con carenza di dipendenti la capacità di rispondere sempre ai clienti. A ciò si aggiunge Keap Business Line, che consente di avere un secondo numero telefonico aziendale dedicato sul proprio telefono personale. Questo sistema vi permette di rimanere in connessione senza intromettervi nel vostro spazio personale, rendendolo perfetto per la gestione delle relazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Keap

Automazioni di follow-up per le piccole aziende: Utilizzate la funzionalità di follow-up automatico di Keap con l'automazione del flusso di lavoro per dare ai vostri clienti risposte immediate e significative

Utilizzate la funzionalità di follow-up automatico di Keap con l'automazione del flusso di lavoro per dare ai vostri clienti risposte immediate e significative Linea Business: Assicuratevi un numero aziendale dedicato con Keap Business Line. Si integra perfettamente con il vostro telefono ed è dotato di funzionalità/funzione premium come la segreteria telefonica aziendale, il supporto desktop e la funzione di risposta automatica. Tiene separati il lavoro e la vita privata, assicurandoti una disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza compromessi

Limiti di Keap

Il costruttore di pagine di atterraggio non è molto versatile

L'esperienza utente di Keap Shopping Cart non è delle migliori

Prezzi Keap

Pro: $159/mese per utente

$159/mese per utente Max: $229/mese per utente

$229/mese per utente Ultimate: $279/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Keap

G2: 4.2/5 (1.460+ recensioni)

4.2/5 (1.460+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.250+ recensioni)

10. BIGContatti

Via Contatti BIG BIGContacts è un CRM per piccole aziende che consente di gestire bene le relazioni con i clienti e i potenziali clienti. Le sue funzionalità/funzioni, come gli avvisi via email e la compatibilità con i dispositivi, si distinguono. Vi notifica quando i clienti interagiscono con le vostre email e vi aiuta a rispondere di conseguenza.

Inoltre, Da fare dal PC e da qualsiasi altro dispositivo, compreso lo smartphone. Organizzate la comunicazione con i vostri clienti e potenziali tali utilizzando il database di contatti completo e le funzionalità di email marketing di BIGContacts. Questo vi aiuta a costruire solidi processi aziendali con l'automazione del marketing.

Avvisi email: Ottenete informazioni sull'impatto del vostro email marketing con gli avvisi email di BIGContacts. Ottenete dettagli in tempo reale su quando e come i vostri potenziali clienti interagiscono con le vostre email. Sfruttate queste informazioni per creare email personalizzate in base alla lunghezza, alla tempistica e al contenuto

Ottenete informazioni sull'impatto del vostro email marketing con gli avvisi email di BIGContacts. Ottenete dettagli in tempo reale su quando e come i vostri potenziali clienti interagiscono con le vostre email. Sfruttate queste informazioni per creare email personalizzate in base alla lunghezza, alla tempistica e al contenuto Compatibilità con i dispositivi: Grazie all'eccezionale compatibilità di BIGContacts, potete accedere al CRM senza problemi su tutti i dispositivi. Godetevi l'accesso a tutte le funzionalità/funzione direttamente dal vostro smartphone. Rimanete in connessione e sotto controllo, sia che siate alla scrivania o in viaggio

Necessità di funzionalità/funzione di ricerca più avanzate

La funzionalità di generazione di reportistica potrebbe essere più semplice per l'utente

Rallenta se vi si caricano troppi dati

BIG: $5/mese per utente

$5/mese per utente BIGGER: $15/mese per utente

$15/mese per utente BIGGEST: $25/mese per utente

$25/mese per utente ENTERPRISE: Prezzi personalizzati

G2: 4.5/5 (70+ recensioni)

4.5/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (200+ recensioni)

**Quindi, per quale CRM stai optando?

Il mercato globale dei CRM è vasto e le opzioni sono infinite. Copper CRM ha i suoi meriti, ma potrebbe non essere adatto a tutte le aziende. Sebbene il prezzo di Copper CRM possa lavorare a suo vantaggio, le esigenze del mercato sono diverse e i requisiti vanno oltre il semplice prezzo accessibile.

Grazie al nostro elenco completo di alternative, ora sapete quali alternative a Copper CRM valutare. Sia che scegliate un CRM all-in-one per la vostra azienda, sia che ne scegliate uno specifico per il vostro team commerciale, sceglietene uno che sia unico per le vostre esigenze.

Tra gli strumenti elencati, ClickUp si distingue per diversi motivi. In primo luogo, ha funzionalità/funzione versatili che affrontano diverse sfide aziendali in un'unica soluzione software. Anche la versione gratuita offre una robusta serie di funzionalità/funzione.

Inoltre, ClickUp vanta un eccellente servizio clienti e la comodità di un'unica piattaforma che copre diverse funzioni, tra cui il supporto clienti e il marketing. Allora, cosa state aspettando? Provate gratis ClickUp CRM oggi stesso!