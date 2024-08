Le 10 migliori integrazioni di Gmail per aumentare la produttività delle e-mail

Curiosità: Gmail è la piattaforma di posta elettronica preferita da quasi tutti gli utenti un utente di posta elettronica su tre in tutto il mondo ! La casella di posta Gmail è una centrale di produttività con un notevole spazio di archiviazione e funzioni di sicurezza adattive come il filtro antispam.

Il suo design intuitivo e l'email integrata strumenti di organizzazione lo rendono adatto all'uso personale e professionale. Da non dimenticare, i servizi collaterali di Spazio di lavoro Google come Google Drive, Google Calendar, Google Meet, Google Tasks e così via, amplificano la sua proposta di valore.

Tuttavia, al di fuori dei confini della vostra casella di posta si trova un mare di potenziale non sfruttato. E noi siamo qui per aiutarvi a sbloccare le nuove possibilità offerte dal vostro account Gmail. Le integrazioni di Gmail che stiamo per condividere trasformeranno la vostra casella di posta in un centro di produttività che vi permetterà di ottenere di più.

A questo proposito, iniziamo!

**Cosa si deve cercare nelle integrazioni Gmail?

Prima di immergerci nelle diverse integrazioni Gmail che possono portare la vostra casella di posta elettronica a un livello superiore, permetteteci di spiegare le motivazioni alla base delle nostre scelte. Comprendere la logica alla base delle nostre raccomandazioni vi aiuterà anche a prendere una decisione informata se desiderate esplorare altre integrazioni Gmail. Considerate questa guida come una guida esplicita.

Di seguito sono riportati alcuni parametri che abbiamo preso in considerazione per valutare la loro rilevanza per i flussi di lavoro Gmail più diffusi:

Compatibilità : Sia che si utilizzi Gmail su un dispositivo desktop o mobile, il componente aggiuntivo deve essere compatibile con la rispettiva versione

: Sia che si utilizzi Gmail su un dispositivo desktop o mobile, il componente aggiuntivo deve essere compatibile con la rispettiva versione Costo : Considerare il modello di prezzo dell'integrazione e condurre un'analisi completa dei costi e dei benefici per calcolare quanto valore apporta al vostro flusso di lavoro

: Considerare il modello di prezzo dell'integrazione e condurre un'analisi completa dei costi e dei benefici per calcolare quanto valore apporta al vostro flusso di lavoro Facilità d'uso : L'integrazione deve essere facile da configurare, idealmente in pochi clic, e deve avere un'interfaccia facile da usare

: L'integrazione deve essere facile da configurare, idealmente in pochi clic, e deve avere un'interfaccia facile da usare Affidabilità : Selezionare le integrazioni di sviluppatori o aziende affidabili

: Selezionare le integrazioni di sviluppatori o aziende affidabili Sicurezza : Verificare le varie misure di sicurezza per proteggere la casella di posta Gmail da intrusioni e minacce tramite l'app integrata

: Verificare le varie misure di sicurezza per proteggere la casella di posta Gmail da intrusioni e minacce tramite l'app integrata Privacy dei dati : Poiché l'integrazione dell'app garantirà l'accesso alla vostra casella di posta, verificatene la conformità alle norme sulla privacy dei dati. Inoltre, monitorare attentamente le autorizzazioni richieste

: Poiché l'integrazione dell'app garantirà l'accesso alla vostra casella di posta, verificatene la conformità alle norme sulla privacy dei dati. Inoltre, monitorare attentamente le autorizzazioni richieste Personalizzazioni : L'integrazione deve offrire un certo grado di flessibilità, consentendo di personalizzarla o configurarla in base alle proprie esigenze

: L'integrazione deve offrire un certo grado di flessibilità, consentendo di personalizzarla o configurarla in base alle proprie esigenze Supporto : Valutate la qualità dell'assistenza fornita dall'integrazione Gmail. A tal fine, verificate se sono disponibili canali di assistenza clienti

: Valutate la qualità dell'assistenza fornita dall'integrazione Gmail. A tal fine, verificate se sono disponibili canali di assistenza clienti Aggiornamenti : Le integrazioni che ricevono aggiornamenti regolari risolvono i problemi di sicurezza e compatibilità. Cercate qualcosa che venga costantemente perfezionato

: Le integrazioni che ricevono aggiornamenti regolari risolvono i problemi di sicurezza e compatibilità. Cercate qualcosa che venga costantemente perfezionato Valutazioni e recensioni: Si tratta di testimonianze di prima mano di altri utenti. Utilizzatele per avere un'idea realistica dell'esperienza dell'utente

Le 10 integrazioni Gmail da usare nel 2024

Ora che avete un po' di informazioni su come abbiamo creato questo elenco, esploriamo le varie integrazioni che miglioreranno la vostra esperienza Gmail.

1. ClickUp

ClickUp è uno strumento di gestione dei progetti all-in-one e Gmail è un hub di comunicazione end-to-end sul posto di lavoro. Come tale, la combinazione di ClickUp e Gmail è un'accoppiata perfetta.

Utilizzatela per potenziare la collaborazione, l'organizzazione e la gestione dei compiti, il monitoraggio dei progressi, la condivisione dei file e il raggiungimento degli obiettivi.

Ecco alcune delle migliori caratteristiche di ClickUp che lo rendono una delle migliori integrazioni con Gmail:

ClickUp Universal Search

la ricerca universale di ClickUp vi aiuta a trovare tutto in una volta sola

Anche se Gmail dispone di notevoli funzionalità di ricerca, Ricerca universale di ClickUp è ancora migliore. Nella migliore delle ipotesi, Gmail cerca nella posta in arrivo e nei log di Google Chat.

Tuttavia, la funzione di ricerca universale analizza l'intero ecosistema digitale, da ClickUp a tutte le app integrate. Ora è possibile trovare ciò che si cerca in pochi clic!

ClickUp AI

scrivete e-mail in un batter d'occhio con ClickUp AI_

Che si tratti di redigere una mail di follow-up, generare trascrizioni da allegati audio di Gmail o creare un riassunto di un lungo messaggio di posta elettronica, ClickUp AI è in grado di farlo. ClickUp AI è un potente assistente che supporta la scrittura e rende le e-mail fruibili.

Grazie al riassunto integrato e alle capacità di generazione intelligente di contenuti, è possibile inviare e-mail in pochi clic. D'altra parte, è uno strumento di gestione della conoscenza altrettanto capace che estrae valore da tutti gli allegati di Gmail e dalle sequenze o thread di e-mail per farvi risparmiare tempo.

Gestione delle attività

convertire le e-mail e i messaggi in attività con ClickUp_

Come piattaforma di gestione dei progetti full-stack, ClickUp è dotato di diverse funzioni gestione delle attività attività. Ma lo sapevate che potete usare ClickUp per convertire le e-mail in attività da svolgere dalla vostra casella di posta Gmail?

Allo stesso modo, potete allegare le e-mail alle vostre attività su ClickUp. Una volta che queste attività sono state inserite nella piattaforma ClickUp, il controllo di cui godete le metterà a dura prova Attività di Google da far vergognare! Un'integrazione così perfetta con Gmail è destinata a farvi risparmiare ore di lavoro, a ridurre al minimo le distrazioni e a limitare il cambio di contesto: un vero e proprio aumento della produttività!

Notifiche e promemoria

rimanete in carreggiata con i promemoria facili e veloci di ClickUp_

Gmail è in grado di rilevare automaticamente eventi, appuntamenti, prenotazioni, ecc. e di aggiungerli alla vostra agenda Calendario di Google . Tuttavia, quando si collega Gmail a ClickUp, si ricevono notifiche e promemoria tempestivi sulle questioni in sospeso. In questo modo, tutto si svolge senza intoppi.

Applicazione multipiattaforma

integrare l'applicazione ClickUp con altre applicazioni come Gmail_

L'app ClickUp è disponibile su dispositivi mobili, desktop e indossabili intelligenti. È anche integrata con gli assistenti vocali e i componenti aggiuntivi per i browser più diffusi. Inoltre, l'app è disponibile come componente aggiuntivo per la posta elettronica.

Questa portabilità mette l'app ClickUp alla pari con l'app Gmail, il che significa che è possibile lavorare anche in mobilità!

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Accesso a ClickUp da più dispositivi, come cellulari, desktop, ecc.

Accesso a incredibili funzionalità di ricerca tramiteRicerca universale di ClickUp* Convertire le e-mail in attività fattibili con incredibile facilità

Generare trascrizioni da allegati audio o creare riassunti di e-mail lunghe e impegnative

Limitazioni di ClickUp

Con il numero di opzioni e di personalizzazioni disponibili, la curva di apprendimento può sembrare ripida

La gerarchia di spazi, cartelle, elenchi e attività può creare confusione una volta che si inizia a usarlo per archiviare i dati dell'account Gmail

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre: $0

Impossibile : $7 per membro, al mese

: $7 per membro, al mese Business : $12 per membro, al mese

: $12 per membro, al mese Impresa : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati ClickUp Brain (soluzione AI): $5 per membro, al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.240 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (4.007 recensioni)

2. Fogli di Google

Funzionalità di collaborazione via Fogli GoogleFogli Google è un'applicazione per fogli di calcolo basata sul cloud che fa parte dell'area di lavoro di Google. Utilizzate questa integrazione con Gmail per eseguire analisi e visualizzazioni di dati con precisione, creando, modificando e collaborando a fogli di calcolo in tempo reale.

Le migliori caratteristiche di Google Sheets

Integrazioni native con tutti i prodotti e servizi di Google Workspace

Creazione, modifica e formattazione di fogli di calcolo utilizzando un assortimento di operazioni e funzioni

Convertire i dati disponibili in grafici, diagrammi e altri strumenti di visualizzazione

Condividere i fogli di calcolo con altri utenti mantenendo un controllo granulare degli accessi

Limitazioni di Google Sheets

Offre un massimo di 10 milioni di celle, che impallidiscono rispetto ai 17 milioni di Microsoft Excel

Dipende in larga misura dal cloud e dalla connessione a Internet

I limiti di archiviazione di Google Drive si ripercuotono anche su Google Sheets

Prezzi di Google Fogli

Personale : $0

: $0 Business Standard: $12 per utente, al mese

Valutazioni e recensioni di Google Sheets

G2: 4,6/5 (42.316 recensioni) per Google Workspace

Capterra: 4,7/5 (12.960 recensioni)

3. Slack

Slack è una popolare piattaforma di collaborazione e messaggistica di gruppo. Quando si collega Gmail a Slack, si espande la natura asincrona della comunicazione via e-mail aumentando la messaggistica istantanea in tempo reale. È un'ottima alternativa a Google Chat. Può anche fungere da alternativa alla posta elettronica !

Le migliori caratteristiche di Slack

Connessione in tempo reale tramite messaggi diretti

Ordinamento e gestione delle conversazioni tramite canali e risposte in thread

Tagging per attirare l'attenzione degli utenti su messaggi specifici

Supporta l'automazione del flusso di lavoro con un costruttore di flussi di lavoro personalizzati

Limitazioni di Slack

Le limitazioni dell'utente in huddle influiscono sulla scalabilità

La cronologia dei messaggi viene seppellita da tutto il rumore e non è facilmente navigabile

La versione gratuita cancella automaticamente i messaggi dopo 90 giorni

Prezzo ridotto

Piano gratuito : $0

: $0 Pro : $7,25 al mese

: $7,25 al mese Business+ : $12.50 al mese

: $12.50 al mese Griglia aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (32.269 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (23.161 recensioni)

4. Ganci web

collegare due applicazioni o eventi con azioni su Webhooks_ via Medio I webhook consentono alle applicazioni di comunicare tra loro in tempo reale. Per farlo, utilizzano meccanismi di chiamata API di base. Allo stesso tempo, possono essere utilizzati per impostare trigger di eventi per automatizzare i flussi di lavoro.

Configurate questa integrazione Gmail per eseguire azioni, come l'invio automatico di e-mail, in risposta a eventi scatenanti, come la ricezione di un messaggio e-mail contenente una parola chiave specifica.

Le migliori caratteristiche dei webhooks

Imposta la comunicazione in tempo reale tra le applicazioni

Può essere utilizzato per impostare azioni o trigger guidati da eventi per applicazioni intelligentigestione delle e-mail* Contiene payload personalizzabili che consentono agli sviluppatori di adattare le informazioni ai requisiti dell'applicazione

Trasmissione sicura dei dati tramite HTTPS

Efficiente nella gestione di richieste sensibili al tempo

Limitazioni dei webhook

L'utilizzo e il debug dei webhook richiedono competenze tecniche avanzate

Suscettibile a minacce e intrusioni di cybersicurezza se non implementato correttamente

Prezzi dei webhooks

N/D

Valutazioni e recensioni dei webhooks

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Alveare

vista del cruscotto_ via Alveare Hive è una piattaforma di collaborazione e gestione dei progetti che utilizza attività, condivisione di file e messaggistica per creare uno spazio di lavoro digitale per i team. Collegate Gmail con Hive per ottimizzare la collaborazione via e-mail impostando caselle di posta condivise, assegnazioni di attività e comunicazioni in tempo reale.

Le migliori caratteristiche di Hive

Gerarchie flessibili per gestire i team di progetto e altre risorse all'interno di ciascun progetto

Gestione centralizzata dei file per una collaborazione senza interruzioni

Creazione di attività dalle e-mail e loro gestione in Hive

Assegnazione di punti storia per ottenere una stima realistica del tempo o dello sforzo necessario per completare un'attività

Limitazioni di Hive

Funzionalità limitata sulle app mobili

Può attivare automaticamente le notifiche via e-mail, il che è un po' da spammers

Gli utenti richiedono Zapier anche per le integrazioni di base, il che significa che l'integrazione di Gmail costerà

Prezzi Hive

Gratuito : $0

: $0 Starter : $1 al mese, per utente

: $1 al mese, per utente Squadre : $3 al mese, per utente

: $3 al mese, per utente Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hive

G2: 4.6/5 (501 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (190 recensioni)

6. Zoom

Videoconferenze via Zoom Zoom è una piattaforma di videoconferenza molto utilizzata per riunioni virtuali, eventi online, webinar e lavoro collaborativo. L'integrazione di Zoom con Gmail consente di programmare, ospitare o partecipare a videoconferenze senza dover cambiare app. Questa coesione dà una marcia in più alla coordinazione e alla collaborazione.

Le migliori caratteristiche di Zoom

Highlights, riepiloghi e capitoli intelligenti per elaborare in modo intelligente le registrazioni Zoom

Trascrizione dal vivo per una maggiore accessibilità

Zoom AI per redigere le risposte alle chat o alle e-mail e ottenere un rapido riepilogo delle discussioni

Lavagna per il brainstorming e la collaborazione

Zoom Phone per accedere ai servizi Cloud VoIP in tutto il mondo

Limitazioni di Zoom

Manca il controllo dei commenti in tempo reale, che può essere un problema quando si ospitano eventi virtuali pubblicamente

Scarsa assistenza clienti

Costi nascosti e politiche di prezzo che ne fanno lievitare il costo

Prezzi zoom

I prezzi di Zoom One per le chiamate dagli Stati Uniti sono i seguenti:

Basic : $0

: $0 Pro : $149,90 all'anno, per utente

: $149,90 all'anno, per utente Business : $219,90 all'anno, per utente

: $219,90 all'anno, per utente Business Plus : $269,90 all'anno, per utente

: $269,90 all'anno, per utente Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4,6/5 (54.179 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (13.742 recensioni)

7. EmailAnalytics

analisi dell'attività di posta elettronica_ via EmailAnalytics EmailAnalytics offre approfondimenti basati sui dati relativi ai modelli di utilizzo della posta elettronica. Questo vi aiuta a capire le vostre abitudini e i vostri comportamenti in materia di e-mail per ottimizzare la produttività. Collegando EmailAnalytics al vostro account Gmail, potete visualizzare le vostre attività, i tempi di risposta e i contatti principali. Utilizzate queste informazioni per ottimizzare la vostra esperienza Gmail.

Le migliori funzionalità di EmailAnalytics

Traccia tutte le e-mail inviate e ricevute e blocca le e-mail indesiderate

Utilizzate le suddivisioni in etichette, cartelle e categorie per organizzare le vostre e-mail e ottenere risultaticasella di posta zero* Visualizzazione dei contatti principali negli elenchi dei mittenti e dei destinatari

Assegnazione di autorizzazioni e ruoli per definire a quali membri del team della casella di posta possono accedere

Rapporti settimanali sulle attività di posta elettronica

Limitazioni di EmailAnalytics

Manca di un design intuitivo, in quanto l'interfaccia utente appare goffa e obsoleta

I report utilizzano le etichette di Gmail, il che può influire sulle prestazioni

Prezzi di EmailAnalytics

Pro : $15 al mese, per casella di posta

: $15 al mese, per casella di posta B2B Email Outreach: $1000 al mese

Valutazioni e recensioni di EmailAnalytics

G2: 4/5 (4 recensioni)

Capterra: N/A

8. Dropbox

archiviazione dei file via Dropbox Se non siete soddisfatti di Google Drive, Dropbox può essere un'ottima alternativa. Dropbox è una piattaforma di cloud storage dove gli utenti possono caricare file e documenti, condividerli e collaborare. Grazie all'integrazione con Gmail, consente agli utenti di condividere e collaborare senza preoccuparsi troppo della gestione dei documenti.

Le migliori caratteristiche di Dropbox

Ricevere notifiche sugli aggiornamenti dei progressi, sulle modifiche ai requisiti del progetto e su altre attività

Sincronizzazione di dati di diversi formati e limiti di dimensione su tutti i dispositivi

Protezione dei file per salvaguardarli da cancellazioni accidentali, modifiche indesiderate o virus

Creare, modificare, condividere e collaborare con file in tempo reale e con facilità

Limitazioni della dropbox

Il piano gratuito offre solo 2 GB di spazio di archiviazione (a titolo di riferimento, Google Drive offre 15 GB gratuiti)

L'archiviazione, l'organizzazione e la ricerca non sono intuitive e rendono difficile individuare i file

Prezzi di Dropbox

Plus : 9,99 dollari al mese (utente singolo)

: 9,99 dollari al mese (utente singolo) Essenziale : $18 al mese (utente singolo)

: $18 al mese (utente singolo) Business : $20 al mese, per utente

: $20 al mese, per utente Business Plus : $26 al mese, per utente

: $26 al mese, per utente Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Dropbox

G2: 4,4/5 (23.002 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (21.503 recensioni)

9. Todoist

_Gestione dei compiti via Todoist Todoist è un'applicazione per la gestione delle attività che aiuta le aziende e i privati a organizzare e stabilire le priorità in modo efficace elementi di azione negli elenchi delle cose da fare. Grazie all'integrazione con Gmail, i clienti di Todoist possono convertire le e-mail in elementi d'azione per organizzare, assegnare le priorità e tenere traccia delle attività senza alcuno sforzo

Le migliori caratteristiche di Todoist

Aggiunta rapida per convertire i pensieri o i contenuti in attività

Aggiunta di promemoria utilizzando il linguaggio naturale invece di scomodi selezionatori di date e orari

Traccia le date ricorrenti per identificare le abitudini e tenere traccia delle scadenze

Etichette per categorizzare e raggruppare attività simili

Commenti e assegnazioni di attività per facilitare la collaborazione

Limitazioni di Todoist

Manca di personalizzazione e scalabilità come una vera e propria piattaforma di gestione di progetti

Le sottoattività sono un po' inaffidabili

La collaborazione tra team non è fluida

Prezzi di Todoist

Principiante : $0

: $0 Pro : $4 al mese

: $4 al mese Business: $6 al mese, per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4.4/5 (771 recensioni)

4.4/5 (771 recensioni) Capterra: 4,6/5 (2.356 recensioni)

10. Hiver

_Gestione della casella di posta elettronica via Hiver Hiver è una piattaforma di collaborazione e-mail che opera su Gmail. Sfrutta le caselle di posta condivise e le funzionalità di collaborazione dei team per inviare e-mail, rispondere alle e-mail in arrivo, assegnare compiti e ottimizzare la comunicazione.

La connessione di Gmail con Hiver consente di creare team capaci di gestire l'assistenza clienti, le richieste di vendita e le e-mail in generale.

Le migliori caratteristiche di Hiver

Supporta una gestione efficiente delle e-mail con casella di posta condivisa, etichette, bozze, contatti, ecc.

Harvey, il bot AI, per chiudere le conversazioni senza azione

Automazione configurabile basata su regole per affrontare attività di routine e ripetitive

Potenti report e analisi per misurare le prestazioni del servizio clienti

Limitazioni di Hiver

Gli utenti non possono creare manualmente i ticket di assistenza, a meno che non siano collegati a un'e-mail ricevuta

Può essere lento e laggoso

Prezzi di Hiver

Lite : $10 al mese, per utente

: $10 al mese, per utente Pro : $26 al mese, per utente

: $26 al mese, per utente Elite: $40 al mese, per utente

Valutazioni e recensioni di Hiver

G2: 4.6/5 (934 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (117 recensioni)

Ottieni di più dal tuo account Gmail

Questo è l'elenco delle migliori integrazioni Gmail disponibili. Abbiamo cercato di creare un elenco completo che coprisse vari requisiti e applicazioni per migliorare la vostra esperienza Gmail.

Sebbene ogni integrazione Gmail abbia qualcosa di unico, ClickUp offre tutto questo e molto di più. Con queste potenti caratteristiche e funzionalità, potete reinventare la vostra casella di posta Gmail senza appesantire Google Drive e ottenere molto di più.

