10 Migliori software di gestione delle conoscenze HR nel 2025

dove posso trovare la politica sul lavoro da remoto? Qual è il processo di onboarding? Da dove faccio per accedere al materiale di formazione per il mio ruolo?

Queste sono alcune domande comuni (e ripetitive) che i professionisti delle risorse umane e i manager devono affrontare ogni giorno. Non sarebbe più facile avere un database centralizzato che aiuti i dipendenti ad accedere alle informazioni rilevanti senza dover scavare tra infinite cartelle, email, fogli di calcolo e unità condivise?

Il software di gestione delle conoscenze HR è la soluzione. 💡

Questi sistemi memorizzano, categorizzano, condividono e recuperano le informazioni critiche sui processi HR, sulle politiche e sulle risorse dei dipendenti ogni volta che è necessario.

In questo blog esploreremo i migliori software di gestione delle conoscenze HR che renderanno la condivisione delle informazioni perfetta. 🎯

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Ecco i migliori strumenti di gestione delle conoscenze basati sull'IA, ognuno adattato a esigenze specifiche:

ClickUp (migliore base di conoscenze HR alimentata dall'IA) Guru (Miglior strumento di ricerca delle conoscenze alimentato dall'IA) Document 360 (Migliore piattaforma di documentazione potenziata dall'IA) Confluence (Migliore area di lavoro collaborativa per i team) Notion (Migliore area di lavoro all-in-one per la produttività personale e del team) Teams (Miglior strumento di condivisione delle conoscenze per i team) Bloomfire (Migliore piattaforma di condivisione delle conoscenze per il coinvolgimento dei dipendenti) Trainual (Miglior software di formazione e onboarding) Slite (Miglior strumento collaborativo per la presa di note e la documentazione) Helpjuice (Migliore soluzione di knowledge base personalizzabile)

**Cosa si deve cercare in un software di gestione delle conoscenze HR?

Scegliere il giusto strumento di gestione delle conoscenze per il vostro Lo stack tecnologico delle risorse umane può sembrare opprimente, soprattutto con le numerose opzioni disponibili. I migliori strumenti condividono funzionalità/funzione chiave che semplificano la gestione, la condivisione e l'accesso alle informazioni.

Vediamo alcune funzionalità/funzione essenziali che la vostra soluzione di gestione delle conoscenze HR deve avere. 👇

Potente funzione di ricerca: Un robusto motore di ricerca con ricerca per parole chiave, filtri e tag per recuperare rapidamente documenti e dati rilevanti

Un robusto motore di ricerca con ricerca per parole chiave, filtri e tag per recuperare rapidamente documenti e dati rilevanti Funzionalità di integrazione: Integrazione perfetta con i sistemi HR esistenti, come i sistemi di monitoraggio dei candidati (ATS) e i sistemi di gestione delle risorse umane (HRMS)

Integrazione perfetta con i sistemi HR esistenti, come i sistemi di monitoraggio dei candidati (ATS) e i sistemi di gestione delle risorse umane (HRMS) Opzioni self-service: Funzionalità/funzione che permettono ai dipendenti di accedere in modo indipendente alle informazioni su politiche, benefit e altro

Funzionalità/funzione che permettono ai dipendenti di accedere in modo indipendente alle informazioni su politiche, benefit e altro Sicurezza e controllo degli accessi: Autorizzazioni granulari per proteggere i dati sensibili limitando l'accesso solo al personale autore

Autorizzazioni granulari per proteggere i dati sensibili limitando l'accesso solo al personale autore Analisi e reportistica: Strumenti di analisi integrati per tracciare modelli, identificare lacune di conoscenza e misurare l'efficacia della vostra base di conoscenza

Strumenti di analisi integrati per tracciare modelli, identificare lacune di conoscenza e misurare l'efficacia della vostra base di conoscenza Collaborazione e personalizzazione: Strumenti che supportano il lavoro di squadra per la creazione dei contenuti e consentono di personalizzare l'interfaccia, il marchio e l'organizzazione dei documenti

Strumenti che supportano il lavoro di squadra per la creazione dei contenuti e consentono di personalizzare l'interfaccia, il marchio e l'organizzazione dei documenti Soluzioni self-service: Funzionalità/funzione che permettono ai dipendenti di accedere in modo indipendente alle informazioni rilevanti relative a politiche, benefit e altro

**Il termine "risorse umane" è emerso solo negli anni Sessanta. Prima di allora si chiamava "gestione del personale" e si concentrava principalmente sulle attività amministrative.

I 10 migliori software di gestione delle conoscenze HR da utilizzare

Un Giornata del responsabile delle risorse umane spesso consiste nel rispondere a innumerevoli domande ripetitive. Per gestire tutto questo in modo efficiente, hanno bisogno di un approccio più intelligente alla gestione e alla condivisione delle conoscenze.

Ecco la top 10 dei migliori strumenti di gestione delle risorse umane. 💁

1. ClickUp (Migliore base di conoscenze HR alimentata dall'IA) ClickUp Gestione delle conoscenze raccoglie tutte le informazioni importanti in un unico luogo, per averle sempre a portata di mano. I team HR possono creare, condividere e gestire le conoscenze senza alcuno sforzo, assicurando l'allineamento e la collaborazione senza soluzione di continuità.

Vediamo alcune funzionalità/funzione che vi aiuteranno a creare e a gestire un'organizzazione base di conoscenza interna per le risorse umane. 👇

ClickUp Documenti

Formattate le vostre basi di conoscenze in modo chiaro con ClickUp Documenti ClickUp Documenti è uno strumento eccellente per creare e gestire una base di conoscenze sulle risorse umane. Le sue funzionalità avanzate di formattazione consentono di strutturare le informazioni, dalle politiche aziendali ai manuali per i dipendenti, fino ai materiali di formazione.

Potete controllare chi vede i vostri documenti e trovare esattamente ciò che vi serve in pochi secondi con semplici ricerche per parole chiave.

Creazione di pagine nidificate per diversi argomenti all'interno di ClickUp Docs

ClickUp Docs offre anche pagine annidate, in modo da poter suddividere i documenti in sottopagine: un'ottima soluzione per organizzare in modo ordinato argomenti come i benefit per i dipendenti, l'onboarding o la formazione sulla conformità.

Per istanza, è possibile avere una pagina principale per il "Manuale del dipendente" e creare sottopagine per le "Politiche sulle ferie", la "Sicurezza sul posto di lavoro" e il "Codice di abbigliamento"

Il software di collaborazione documentale include anche il monitoraggio delle versioni e della cronologia. È possibile rivedere facilmente le versioni precedenti dei documenti e ripristinarle se necessario, mantenendo la base di conoscenze accurata e aggiornata.

Una strategia efficace di gestione delle conoscenze HR dovrebbe concentrarsi anche sulla gestione delle conoscenze esterne per coinvolgere gli stakeholder al di fuori dell'organizzazione. Teams come ClickUp consentono ai team HR di creare articoli di knowledge base che trattano le FAQ dei fornitori, le linee guida di conformità e le partnership esterne, facilitando la collaborazione al di là dei confini.

ClickUp Brain

Provate gratis ClickUp Brain ClickUp Brain è un potente strumento di Strumento di IA per la gestione della conoscenza . Trasforma il modo in cui le organizzazioni organizzano, cercano e accedono alle informazioni critiche.

L'AI Knowledge Manager, parte di ClickUp Brain, recupera rapidamente le informazioni relative a policy, materiali di formazione o registri dei dipendenti. Così, invece di spulciare lunghi documenti, gli utenti possono porre domande contestuali e ottenere risposte immediate, risparmiando ore di ricerca manuale.

Ad esempio, supponiamo che un responsabile delle risorse umane abbia bisogno di informazioni sulle politiche aziendali in materia di congedi.

In questo caso, può semplicemente chiedere a ClickUp Brain e ricevere una risposta dettagliata e consapevole del contesto, rendendo il reperimento delle conoscenze semplice e veloce.

Prova ClickUp Brain

ClickUp Brain semplifica anche il riepilogare/riassumere i documenti, un'operazione preziosa per i team HR che gestiscono grandi volumi di informazioni. L'IA genera automaticamente riepiloghi/riassunti per documenti lunghi come politiche, materiali di formazione o reportistica di conformità.

_ClickUp è un'incredibile soluzione all-in-one che sostituisce Documenti, Excel e altri strumenti di project management. Ha permesso al mio team di organizzarsi meglio e di migliorare l'efficienza operativa, oltre a fornire maggiore visibilità sull'impatto del nostro lavoro"

Kayla, manager di Agora

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-387.png Modello di base di conoscenza di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6449400&department=operations&\_gl=1\*1df4qk6\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQuQ2owS0NRaUFzT3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwUU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvbmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Scaricare questo modello /%cta/ Modello di base di conoscenza ClickUp aiuta a costruire e gestire una libreria digitale centralizzata di informazioni all'interno del team o dell'organizzazione. Progettato con un framework strutturato, questo modello include sezioni per articoli di conoscenza, FAQ e altre risorse, rendendo facile l'organizzazione e la condivisione di informazioni preziose.

Con questa configurazione, i dipendenti possono trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno, garantendo un accesso continuo alla conoscenza. Modelli di base di conoscenza come questo, consentono al team delle risorse umane di creare articoli che guidano gli utenti attraverso domande o problemi comuni.

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Hub informativo centralizzato: Permette lo spazio di archiviazione e l'organizzazione di tutti i documenti, le politiche e le linee guida relative alle risorse umane in un unico luogo

Permette lo spazio di archiviazione e l'organizzazione di tutti i documenti, le politiche e le linee guida relative alle risorse umane in un unico luogo Modifica collaborativa: Consente ai team di lavorare insieme alla creazione, all'aggiornamento e alla revisione dei materiali HR in tempo reale

Consente ai team di lavorare insieme alla creazione, all'aggiornamento e alla revisione dei materiali HR in tempo reale Strutturato strumenti di organizzazione : Offre cartelle, tag e modelli per mantenere i contenuti HR ben organizzati e facilmente accessibili

strumenti di organizzazione : Offre cartelle, tag e modelli per mantenere i contenuti HR ben organizzati e facilmente accessibili Autorizzazioni personalizzate: Fornisce il controllo su chi può visualizzare, modificare o condividere informazioni sensibili sulle risorse umane

Fornisce il controllo su chi può visualizzare, modificare o condividere informazioni sensibili sulle risorse umane Recupero rapido delle conoscenze: Include solide opzioni di ricerca per individuare istantaneamente i documenti o le risposte alle query sulle risorse umane

Include solide opzioni di ricerca per individuare istantaneamente i documenti o le risposte alle query sulle risorse umane Insights basati sull'IA: Suggerisce miglioramenti, identifica le lacune nella documentazione e assicura che i contenuti siano sempre aggiornati

Suggerisce miglioramenti, identifica le lacune nella documentazione e assicura che i contenuti siano sempre aggiornati Strumenti interattivi per i dipendenti: Facilita l'accesso self-service alle risorse HR, consentendo ai dipendenti di risolvere le proprie query

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida a causa delle sue molteplici opzioni di personalizzazione

La configurazione iniziale richiede tempo

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

📖 Leggi anche: Come l'IA connessa elimina i silos per risparmiare tempo per il lavoro reale

2. Guru (Miglior strumento di ricerca della conoscenza alimentato dall'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Guru.png Guru: sistema di gestione della conoscenza HR che crea una posizione centrale per le risorse /$$$img/

via Guru Guru semplifica la gestione della conoscenza aiutando i team a organizzare e ad accedere alle informazioni in modo efficiente. È possibile creare "schede" o piccole unità di conoscenza. Queste possono includere qualsiasi cosa, dalle politiche aziendali alle FAQ, arricchite da contenuti multimediali per una maggiore chiarezza.

Grazie agli aggiornamenti in tempo reale, Guru garantisce che i manuali utente siano sempre aggiornati grazie a cicli di revisione automatizzati e a promemoria di scadenza. Inoltre, i suggerimenti dell'IA aiutano a trovare rapidamente le informazioni pertinenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Guru

Utilizzate Guru GPT per combinare informazioni interne ed esterne e rispondere alle domande sulle risorse umane

Traccia le domande, modifica le risposte e colma le lacune di conoscenza utilizzando il suo IA Training Center

Gestire l'accesso con autorizzazioni personalizzabili per le risorse in condivisione

Ricevere annunci e notifiche, ricercare conoscenze e collaborare con il team

Limiti del guru

La funzione di ricerca restituisce un numero eccessivo di risultati, rendendo più difficile individuare la risposta esatta

Non consente agli utenti di lasciare un feedback in tempo reale sulle schede

Prezzi del guru

Gratis

All-in-one: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni dei guru

G2: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4.7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.8/5 (500+ recensioni)

3. Document360 (Migliore piattaforma di documentazione potenziata dall'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Document360.png Document 360: Software di gestione della conoscenza con solide analisi e controllo delle versioni /$$$img/

via Documento360 Document360 si concentra sulla creazione e sulla condivisione delle conoscenze in modo semplice. La sua interfaccia intuitiva aiuta a creare e gestire le basi di conoscenza, indipendentemente dalle vostre competenze tecniche.

Lo strumento funge anche da repository self-service, riducendo al minimo le query ripetitive sulle risorse umane e consentendo ai dipendenti di trovare facilmente le informazioni di cui hanno bisogno.

Le migliori funzionalità/funzione di Document 360

Creare e gestire articoli di knowledge-base con vaste funzionalità/funzione di documentazione

Ottenere una cronologia delle versioni delle modifiche apportate alla base di conoscenza in formato "Markdown" e "Rendering"

Creazione di collegamenti a informazioni collegate all'interno della base di conoscenza per migliorare la navigazione e il contesto

Mettete in sicurezza le informazioni con Single Sign-On (SSO) e restrizioni di intervallo IP per limitare l'accesso ai documenti

Limiti del documento 360

Le funzionalità analitiche si concentrano principalmente su singoli utenti o su documenti specifici, anziché fornire una panoramica completa

Non ci sono commenti in linea, controllo ortografico integrato o possibilità di aggiornare gli articoli in base alle azioni compiute in altri strumenti

Prezzi di Document 360

Gratis

Professionale: $199/mese per progetto (fatturati annualmente)

$199/mese per progetto (fatturati annualmente) Business: $399/mese per progetto (fatturati annualmente)

$399/mese per progetto (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Document 360

G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 200 recensioni)

**La prima descrizione di un lavoro risale all'Antico Egitto, dove gli "scribi" furono il primo ruolo professionale per la gestione dei documenti e della comunicazione.

4. Confluence (Migliore area di lavoro collaborativa per i team)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Confluence.png Confluence: Soluzione per la gestione della conoscenza delle risorse umane con automazione dei flussi di lavoro /$$$img/

via Atlassian Confluence di Atlassian fornisce un ambiente dinamico per catturare, organizzare e condividere le conoscenze. Come hub centralizzato, integra documentazione, project management e collaborazione tra team.

Le sue funzionalità di comunicazione in tempo reale consentono ai team remoti e in ufficio di rimanere allineati.

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

Collaborazione con il team grazie a modifiche, commenti e notifiche in tempo reale

Trovare le informazioni con la ricerca avanzata, le etichette e una gerarchia dei contenuti intuitiva

Utilizzare modelli per i documenti HR per rendere tutto il materiale coerente e riconoscibile

Accedere a informazioni sull'utilizzo dei documenti per identificare le lacune di conoscenza e migliorare le risorse

Limiti di influenza

L'esportazione di documenti in formato PDF è difficile e causa un ritardo della piattaforma

Non è possibile copiare e incollare le informazioni da Confluence in altri software senza incorrere in problemi di formattazione

Prezzi di Confluence

Free

Standard: $5,16/mese per utente

$5,16/mese per utente Premium: $9,73/mese per utente

$9,73/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2: 4.1/5 (3.500+ recensioni)

4.1/5 (3.500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

5. Notion (Migliore area di lavoro all-in-one per la produttività personale e del team)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Notion-1-1400x875.png Notion: software di gestione delle conoscenze HR /$$$img/

via Notion Notion è una piattaforma unificata che combina note, attività e database per ottimizzare la gestione della conoscenza. Consente inoltre di creare wiki aziendali su argomenti diversi.

L'interfaccia flessibile consente ai team di creare flussi di lavoro su misura per le loro esigenze specifiche. Supporta inoltre diversi tipi di contenuto, tra cui testo, immagini e collegamenti, rendendolo uno strumento versatile per l'organizzazione delle informazioni.

I modelli precostituiti semplificano ulteriormente la creazione e il mantenimento di una documentazione HR aggiornata.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Creare una base di conoscenza centralizzata per tutte le informazioni aziendali, compresi i materiali di onboarding, le politiche interne e le risorse specifiche per i team

Utilizzate i suoi modelli pronti all'uso come "Company Home", "New Hire Onboarding" e "Meeting Notes"

Collegare diversi tipi di informazioni, come i record dei dipendenti con le valutazioni delle prestazioni, grazie al database relazionale di Notion

Organizzare argomenti complessi come la conformità, i benefit e i flussi di lavoro utilizzando sottopagine

Connessione con strumenti come Slack, Google Drive o ClickUp per creare un sistema coesivo di gestione della conoscenza

Limiti di Notion

La condivisione delle note con utenti esterni è complessa e non supporta la co-modifica dei documenti

Presenta problemi di prestazioni con database di grandi dimensioni o pagine complesse, inclusi tempi di caricamento lenti

Le notifiche imprecise e l'impostazione di promemoria ricorrenti per le attività secondarie del progetto sono difficili da gestire

Prezzi di Notion

Gratis

Plus: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4.7/5 (oltre 5.500 recensioni)

4.7/5 (oltre 5.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

💡 Pro Tip: Un ottimo strategia di gestione della conoscenza la strategia di gestione della conoscenza prevede la registrazione di casi di studio o la conduzione di interviste in uscita. Questo serve a catturare la conoscenza tacita dei dipendenti che se ne vanno e a ottenere preziose informazioni sull'organizzazione.

6. Teams (Miglior strumento di condivisione delle conoscenze per i team)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Tettra.png Tettra /%img/

via Tettra Tettra si occupa di aiutare i team a raccogliere, organizzare e condividere le conoscenze senza sforzo. Il suo layout pulito permette di navigare tra le FAQ, Processi HR e le guide alla risoluzione dei problemi sono semplici, anche durante il lavoro.

La piattaforma favorisce anche la collaborazione, consentendo di suggerire aggiornamenti o condividere soluzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Tettra

Ottenere risposte istantanee su qualsiasi cosa all'interno della base di conoscenza con Kai, il bot IA di Tettra

Memorizzare le domande ripetitive e le loro risposte con la funzionalità "Q&Aa"

Verifica se l'articolo della knowledge base è stato aggiornato secondo un calendario prestabilito con la funzionalità "Verifica"

Ottenere suggerimenti per la pulizia dei contenuti e identificare quelli non posseduti, stantii e pubblici per liberare il database

Limiti di Tettra

Non ha punti di dati esportabili dalle pagine degli utenti e colonne ordinabili

Solo una persona può modificare un documento, limitando la collaborazione

Prezzi di Tettra

Gratis

Basic: $4/mese per utente

$4/mese per utente Scaling: $8/mese per utente

$8/mese per utente Professionale: $7.200 all'anno per 50 utenti

Valutazioni e recensioni di Tettra

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

🔍 Da fare? Secondo Approfondimenti aziendali di Fortune il 5% dei professionisti delle risorse umane ha già adottato l'IA generativa nella propria organizzazione, mentre il 9% sta conducendo versioni di prova sull'IA generativa. Inoltre, il 60% dei professionisti delle risorse umane partecipa a conferenze a livello aziendale sull'uso dell'IA generativa nella propria azienda, mentre il 58% collabora con i leader IT per esplorare potenziali casi d'uso.

7. Bloomfire (Migliore piattaforma di condivisione delle conoscenze per il coinvolgimento dei dipendenti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Bloomfire.png Bloomfire: software di gestione delle conoscenze HR /$$$img/

via Bloomfire Il prossimo elenco è Bloomfire, una piattaforma di gestione delle risorse umane che consente di creare contenuti visivi come video e infografiche. In questo modo è più facile spiegare idee complesse.

Con potenti funzioni di ricerca e strumenti di analisi, Bloomfire aiuta i team HR a monitorare l'utilizzo e a identificare le aree di miglioramento.

Le migliori funzionalità/funzione di Bloomfire

Utilizza un indice profondo e un'IA avanzata per facilitare il recupero rapido e accurato delle informazioni

Categorizzare, archiviare e accedere a diversi tipi di documenti e contenuti

Partecipare alle discussioni e condividere le competenze relative alle risorse umane attraverso forum interattivi

Ottenere informazioni sulle modalità di accesso e condivisione delle conoscenze per identificare le lacune con la sua "suite di analisi"

Limiti di Bloomfire

Riduce la larghezza degli articoli, rendendo difficile la lettura di tabelle e documenti incorporati a causa di problemi di formattazione

Non è disponibile il caricamento di documenti in blocco

Gli utenti si sono lamentati di non aver ricevuto email di reimpostazione della password

Prezzi di Bloomfire

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bloomfire

G2: 4.6/5 (400+ recensioni)

4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (250+ recensioni)

8. Trainual (Miglior software di formazione e onboarding)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Trainual.png Trainual /$$$img/

via Formativo Trainual è specializzato nella creazione di documentazione di formazione dettagliata per un'efficiente attività di onboarding e di sviluppo dei dipendenti. La sua interfaccia di facile utilizzo consente di creare manuali di formazione completi che coprono le politiche aziendali e le best practice.

Le liste di controllo aiutano i nuovi assunti a completare i moduli in modo sistematico, mentre il supporto multimediale garantisce materiali formativi coinvolgenti.

Le migliori funzionalità/funzione della formazione

Accesso alla base di conoscenze ovunque e in qualsiasi momento grazie all'applicazione mobile

Ricevere promemoria automatici per ogni nuovo aggiornamento del contenuto

Condivisione dei contenuti con altri stakeholder e gestione dell'accesso per garantire la sicurezza

Utilizzare i bucket di contenuti aziendali, di processo e di policy per gestire la base di conoscenze esistente

Limiti formativi

È necessario acquisire le credenziali di ogni membro del team e aggiungerle individualmente

La directory non è accessibile attraverso l'applicazione mobile

Processo di configurazione oneroso

Il flusso d'uso del software manca di chiarezza, lasciando gli utenti senza un chiaro inizio, una fine o un flusso di lavoro consigliato

Prezzi formativi

Piccolo: $299/mese per 1-25 dipendenti

$299/mese per 1-25 dipendenti Medium: $349/mese per 26-50 dipendenti

$349/mese per 26-50 dipendenti Crescita: $499/mese per 51-100 dipendenti

$499/mese per 51-100 dipendenti Prezzi personalizzati per 101-10.000+ dipendenti

Valutazioni e recensioni di Trainual

G2: 4.7/5 (700+ recensioni)

4.7/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (450+ recensioni)

9. Slite (Miglior strumento collaborativo per la presa di note e la documentazione)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Slite.png Slite: software per la gestione della conoscenza delle risorse umane /$$$img/

via Slite Slite è un'ottima HR software di gestione della conoscenza che offre ai team un modo efficace per strutturare i propri documenti. Le informazioni vengono categorizzate utilizzando cartelle e tag per renderle accessibili.

La piattaforma consente al team di accedere rapidamente alle domande più frequenti e alle politiche più importanti.

Le migliori funzionalità/funzione

Organizzare i documenti in "Raccolte" flessibili per filtrare, ordinare e salvare le visualizzazioni; è anche possibile aggiungere schizzi, video o opzioni di incorporamento per aggiungere contesto

Aggiungere contenuti da altri strumenti, tra cui l'area di lavoro di Google, YouTube e altro ancora

Porre domande all'assistente IA sulle informazioni presenti nell'area di lavoro

Risparmiare tempo utilizzando modelli predefiniti per guide di onboarding, policy e altro ancora

Limiti ridotti

Non è possibile ordinare automaticamente le informazioni in base al nome della nota

Nessun accesso offline

Prezzi per la versione Lite

Standard: $8/mese per utente

$8/mese per utente Premium: $12,5/mese per utente

$12,5/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di livello inferiore

G2: 4.6/5 (250+ recensioni)

4.6/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

Da fare? In media, l'IA fa risparmiare ai team delle risorse umane 2.39 ore alla settimana . I reclutatori usano la tecnologia per aiutare a scrivere le descrizioni dei posti di lavoro, abbinare gli ex candidati alle posizioni aperte e inviare testi ai candidati.

10. Helpjuice (la migliore soluzione di knowledge base personalizzabile)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Helpjuice-1400x711.png Helpjuice /$$$img/

via Aiuto-succo Fondato nel 2011, Helpjuice crea un repository centralizzato di documenti relativi alle risorse umane. Le sue funzioni, come le "autorizzazioni basate sui ruoli", facilitano il controllo dell'accesso alle modifiche.

Include anche analisi avanzate che monitorano il modo in cui i dipendenti interagiscono con i contenuti, aiutando il team HR a identificare le lacune informative.

Le migliori funzionalità/funzione di Helpjuice

Accesso alle informazioni in qualsiasi lingua grazie alle funzionalità multilingue per le diverse forze di lavoro

Gestisce diversi formati di documenti, come PDF e file Word, integrandosi con SharePoint e Dropbox

Consentire ai dipendenti di accedere alle risposte su diverse risorse grazie a un modello self-service

Monitoraggio dell'interazione dei dipendenti con la base di conoscenze e identificazione delle lacune nelle risorse grazie all'analisi

Limiti di Helpjuice

Le email di notifica dei commenti non possono essere archiviate separatamente, il che rende facile perdere il monitoraggio delle modifiche quando un singolo provider fornisce un feedback su più articoli

Non dispone di una funzionalità/funzione di modifica in "modalità suggerimento" per i team con più redattori ed editor che lavorano sullo stesso articolo

I commenti sui documenti scompaiono o vengono allegati al testo sbagliato, nonostante i molteplici lavori richiesti

Prezzi di Helpjuice

Free

Premium: $120/mese per 4 utenti

Valutazioni e recensioni su Helpjuice

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

📖 Leggi anche: 10 modelli di manuale per i dipendenti gratis in Word e ClickUp

La scelta "consapevole" - ClickUp

Il software di gestione delle conoscenze HR fa risparmiare tempo, riduce la confusione e consente ai team di concentrarsi sulle priorità. Sebbene tutte le opzioni offrano ottime funzionalità, ClickUp eccelle per la sua versatilità, la facilità d'uso e le potenti integrazioni.

ClickUp combina le migliori funzionalità/funzione della gestione delle conoscenze e delle risorse umane organizzazione del progetto in un unico spazio dinamico. Che si tratti di centralizzare le politiche o di impostare cicli di revisione automatizzati, tutto ciò di cui il team ha bisogno è in un unico luogo. Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅