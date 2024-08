10 strumenti per costruire la vostra piattaforma tecnologica per le risorse umane

Avete presente quando la gestione delle risorse umane si basava su pile di carta e schedari che sembravano destinati a crollare da un momento all'altro?

Beh, ora non più. Ogni aspetto delle risorse umane sta diventando digitale. E noi di ClickUp stiamo abbracciando questo cambiamento.

Abbiamo notato che i professionisti in cerca di lavoro non vogliono solo un lavoro: vogliono una buona esperienza.

Dal momento in cui premono il tasto "Candidatura" al primo giorno di lavoro, deve filare tutto liscio come l'olio. Non basta più farli entrare dalla porta: Bisogna tenerli impegnati con opportunità di sviluppo e piani di crescita personalizzati che riflettano le loro aspirazioni uniche.

Ma ecco il punto cruciale: Tutti quei dati provenienti da curriculum, metriche di performance e buste paga possono essere difficili da gestire. Eredità Software HR non riesce a tenere il passo: è come cercare di vedere in streaming l'ultimo blockbuster con una connessione dial-up.

È qui che entra in gioco la costruzione di un solido stack tecnologico digitale per le risorse umane.

Posso confermare la verità: gli strumenti giusti vi fanno lavorare in modo più intelligente, non più difficile. Vi aiutano a reclutare come un professionista, a inserire i nuovi assunti in un batter d'occhio, ad aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e a sapere come stanno le cose con un feedback in tempo reale.

Che cos'è uno stack tecnologico per le risorse umane?

**Uno stack tecnologico per le risorse umane è un insieme di strumenti e tecnologie software che lavorano insieme per gestire digitalmente tutti gli aspetti delle risorse umane

Questi strumenti comprendono diverse funzionalità, quali:

piattaforme di reclutamento per trovare e attrarre i migliori talenti

per trovare e attrarre i migliori talenti sistemi di onboarding per facilitare l'esperienza dei nuovi assunti

per facilitare l'esperienza dei nuovi assunti Software di gestione delle prestazioni per monitorare i progressi e gli obiettivi dei dipendenti

per monitorare i progressi e gli obiettivi dei dipendenti Strumenti di amministrazione dei benefit per semplificare i programmi di benessere sanitario e finanziario

Uno stack di tecnologie HR è una cassetta degli attrezzi digitale completa, destinata a gestire l'intera gamma di processi HR.

Trasformando uno stack tecnologico HR ben assemblato in un sistema coeso, i dipartimenti HR possono automatizzare le attività amministrative ripetitive, ottenere dati preziosi sulla forza lavoro e concentrarsi su iniziative strategiche che favoriscono il coinvolgimento dei dipendenti e il successo aziendale complessivo.

Come scegliere gli strumenti giusti per il vostro stack tecnologico HR?

Prima di creare il nostro solido stack tecnologico per le risorse umane, abbiamo verificato che fosse in grado di soddisfare l'intero ciclo di vita dei dipendenti. Gli stack tecnologici per le risorse umane dovrebbero includere strumenti per attrarre i talenti, aumentare la loro crescita, garantire un'ottima esperienza ai dipendenti e assicurarsi che le loro buste paga siano pienamente conformi.

Ecco gli elementi chiave da ricercare in uno stack tecnologico HR di ultima generazione:

Sistema di acquisizione dei talenti: Cercate sistemi di tracciamento dei candidati (ATS) che non si limitino a gestire le candidature: dovrebbero essere le vostre calamite per i talenti, attirando i migliori candidati con una programmazione intelligente dei colloqui e valutazioni delle competenze affilate come rasoi

Cercate sistemi di tracciamento dei candidati (ATS) che non si limitino a gestire le candidature: dovrebbero essere le vostre calamite per i talenti, attirando i migliori candidati con una programmazione intelligente dei colloqui e valutazioni delle competenze affilate come rasoi Onboarding e offboarding: Scegliete piattaforme che trasformino le pratiche burocratiche in un gioco da ragazzi e rendano memorabile il viaggio del nuovo assunto. Per l'offboarding, l'efficienza è fondamentale: assicuratevi un addio dignitoso e senza intoppi

Scegliete piattaforme che trasformino le pratiche burocratiche in un gioco da ragazzi e rendano memorabile il viaggio del nuovo assunto. Per l'offboarding, l'efficienza è fondamentale: assicuratevi un addio dignitoso e senza intoppi Gestione delle prestazioni: Scegliete strumenti che trasformino la definizione degli obiettivi e le valutazioni delle prestazioni in un dialogo di crescita, dotato di meccanismi di feedback che mantengano viva la conversazione

Scegliete strumenti che trasformino la definizione degli obiettivi e le valutazioni delle prestazioni in un dialogo di crescita, dotato di meccanismi di feedback che mantengano viva la conversazione **Il vostro HRIS dovrebbe essere la colonna portante del vostro stack tecnologico, un repository centrale per tutti i dati dei dipendenti, che funzioni bene con gli altri per uno scambio di informazioni senza soluzione di continuità

Scalabilità: Assicuratevi che i vostri strumenti siano in grado di scalare con la stessa grazia con cui cresce la vostra azienda, evitando i dolori dovuti all'obsolescenza del vostro guardaroba tecnologico

Assicuratevi che i vostri strumenti siano in grado di scalare con la stessa grazia con cui cresce la vostra azienda, evitando i dolori dovuti all'obsolescenza del vostro guardaroba tecnologico Sicurezza: Privilegiate gli strumenti che mantengono i vostri dati al sicuro, assicurando che la privacy dei dipendenti non sia mai compromessa

Privilegiate gli strumenti che mantengono i vostri dati al sicuro, assicurando che la privacy dei dipendenti non sia mai compromessa Integrazione: Cercate strumenti che si integrino in modo così fluido da creare un flusso di dati continuo, che aiuti i vostri processi HR a diventare più efficienti

Cercate strumenti che si integrino in modo così fluido da creare un flusso di dati continuo, che aiuti i vostri processi HR a diventare più efficienti Facilità d'uso: Scegliete interfacce intuitive sia per i professionisti delle risorse umane che per i dipendenti

Abbiamo compilato un ottimo elenco di opzioni tra cui scegliere. A seconda delle esigenze della vostra organizzazione, potete creare una serie di ottimi strumenti digitali e mobili o un sistema all-in-one che funzioni proprio come uno stack tecnologico per le risorse umane.

I 10 migliori strumenti per costruire il vostro stack tecnologico per le risorse umane nel 2024

I team HR moderni devono costruire uno stack tecnologico HR completo per gestire le loro attività in modo efficiente. Sulla base delle informazioni più recenti e di test rigorosi, ecco i 10 migliori strumenti che abbiamo stilato per i team HR da utilizzare nel 2024!

1. ClickUp: il miglior software all-in-one per la gestione dei progetti HR

Tenete sotto controllo colloqui, incontri individuali e riunioni di team con un calendario flessibile che si collega alle attività con ClickUp HR Project Management Platform

In questo elenco di strumenti per le risorse umane, la nostra scelta migliore è ClickUp. Ho testato le sue funzionalità di gestione delle risorse umane e ho scoperto che il Piattaforma di gestione dei progetti HR di ClickUp ha diverse caratteristiche utili.

Ad esempio, la piattaforma offre 15+ flessibili Viste ClickUp che facilitano la gestione dei flussi di lavoro.

IlVista scheda in ClickUp vi aiuta a creare flussi di lavoro personalizzabili in stile Kanban, che potete utilizzare per l'assunzione, l'onboarding o i progetti di conformità

È possibile eseguire sondaggi e raccogliere feedback dai propri dipendenti con la funzioneVisualizzazione del modulo in ClickUp* La vista Calendario di ClickUp può aiutarvi a gestire i colloqui, le valutazioni delle prestazioni e le riunioni di squadra in modo che possiate tenere sotto controllo i vostri impegni

Crea un hub centrale per le informazioni sui dipendenti e gestisci meglio i flussi di lavoro delle risorse umane utilizzando le giuste ClickUp Views

È possibile aggiungere Campi personalizzati ClickUp a ogni vista per tenere traccia delle informazioni sui dipendenti e sui candidati, aggiungere allegati ai documenti e collegarsi a risorse esterne. È inoltre possibile creare flussi di lavoro con gli stati personalizzati di ClickUp, semplificando il monitoraggio delle attività e l'avanzamento dei progetti per varie iniziative di assunzione, onboarding e sviluppo.

Aprite la comunicazione tra leadership, manager e diretti collaboratori con commenti sulle attività, tag e canali riservati attraverso ClickUp Chat La vista Chat di ClickUp rende più facile coordinare varie attività, porre domande e condividere aggiornamenti in modo asincrono e in tempo reale. Parlate con il vostro team uno a uno o create canali di comunicazione o team dedicati per specifici reparti o gruppi di progetto.

Se fate parte di un'azienda in rapida crescita, potreste trovare più semplice iniziare con processi e documenti HR già pronti piuttosto che impostare tutto da zero. ClickUp offre diverse funzioni modelli gratuiti per le risorse umane per una varietà di casi d'uso.

Ad esempio, invece di un vero e proprio modello **software per i manuali dei dipendenti , è possibile utilizzare il software Modello di manuale HR di ClickUp **per spiegare i valori fondamentali della vostra organizzazione a tutti i nuovi e vecchi assunti

Create un manuale completo su misura per le esigenze della vostra organizzazione con il modello di manuale HR di ClickUp

Il modello è stato progettato per stabilire chiare aspettative e comunicare le politiche per i dipendenti. Utilizzando questo modello, i dipendenti di ClickUp sono stati in grado di:

ottenere le linee guida e i protocolli più recenti in un'unica schermata

Cogliere gli standard previsti per la condotta dei dipendenti e le metriche delle prestazioni

Comprendere chiaramente i diritti dei dipendenti, compresi i benefit e le disposizioni in materia di congedi Scarica questo modello Un altro template utile è il modello Modello di base di conoscenza di ClickUp HR . Una knowledge base garantisce che tutti i dipendenti possano accedere facilmente a informazioni accurate e aggiornate su tutte le politiche, le procedure e le norme di conformità delle risorse umane.

Create un archivio organizzato di informazioni che vi aiuterà a rimanere all'avanguardia quando si tratta di conformità e regolamenti con il modello di Knowledge Base HR di ClickUp

Questo modello consente ai team HR di gestire e archiviare efficacemente tutte le informazioni essenziali all'interno di un'unica piattaforma facilmente accessibile. Consente di:

Impostare un repository che consenta un accesso rapido e facile a un patrimonio di conoscenze

Consolidare tutti i documenti essenziali sulle risorse umane in un'unica posizione organizzata

Tenere un registro dettagliato di tutte le modifiche apportate alle politiche o ai documenti in fase di evoluzione Scarica questo modello Le migliori caratteristiche di ClickUp

Realizza manuali, politiche e materiali di formazione per le risorse umane all'interno diDocumenti ClickUp. Consente un lavoro di squadra senza soluzione di continuità con l'editing collaborativo e l'archiviazione centralizzata delle informazioni

UtilizzoClickUp @Mentions per notificare a specifici membri del team o reparti aggiornamenti, domande o assegnazioni di compiti, assicurando che l'intero team HR rimanga informato

UtilizzareAutomazione ClickUp per impostare flussi di lavoro automatizzati che semplificano le attività ripetitive. Ad esempio, inviare automaticamente l'onboardingListe di controllo ClickUp ai nuovi assunti o notifiche per le prossime valutazioni delle prestazioni

UtilizzareIntegrazioni ClickUp con vari sistemi HRIS e altri strumenti per un flusso di dati senza soluzione di continuità

Traccia le ore di lavoro del team dedicate alle attività HR con timer incorporati o inserimenti manuali conMonitoraggio dei tempi di progetto di ClickUp. Vedere dove va il tempo, per una migliore pianificazione del progetto e una migliore allocazione delle risorse

Limitazioni di ClickUp

I nuovi utenti hanno segnalato una curva di apprendimento dovuta a una serie di caratteristiche

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro per Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.500+ recensioni)

4,7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. BambooHR-Migliore per l'integrazione di HRIS e onboarding

via BambooHR La gestione dei talenti e dell'onboarding dovrebbe essere parte integrante dello stack tecnologico delle risorse umane, soprattutto per le piccole aziende che assumono rapidamente. BambooHR è un sistema informativo per le risorse umane (HRIS) basato sul cloud e progettato specificamente per le piccole e medie imprese (PMI).

Con questo strumento ho potuto creare un database centralizzato per la gestione delle informazioni del nostro team. Questo database ci ha permesso di tenere traccia dei profili dei dipendenti, compresi i dati personali, i benefit, lo stipendio, le ferie e i documenti, e le sue funzioni self-service consentono ai dipendenti di visualizzare e aggiornare le informazioni da soli. Sono molte le ore di lavoro risparmiate dal mio team HR!

Rispetto ai complessi software di gestione dei talenti costruito per le grandi aziende, BambooHR offre un'interfaccia facile da usare che richiede una formazione minima per i professionisti delle risorse umane.

Le migliori caratteristiche di BambooHR

Traccia le ore lavorate, gestisce i benefit ed esegue le buste paga da un'unica fonte di dati

Registra automaticamente l'attività dei dipendenti a ore, approva i fogli di presenza e genera report

Utilizzo di un sistema di tracciamento dei candidati e di attività di onboarding

Creazione di report istantanei, utilizzo di flussi di lavoro automatizzati e accesso alle analisi

Monitorare l'esperienza e le prestazioni dei dipendenti raccogliendo feedback e tracciando i progressi verso gli obiettivi

Limitazioni di BambooHR

Pur essendo facile da usare, offre opzioni di personalizzazione limitate per i flussi di lavoro e i report

L'ATS integrato manca delle funzionalità avanzate presenti nei software di reclutamento dedicati

Prezzi di BambooHR

Core: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Pro: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di BambooHR

G2: 4,4/5 (2.000+ recensioni)

4,4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.500+ recensioni)

3. Rippling-Gestione dei dipendenti e onboarding

via Increspatura Rippling offre una suite completa di strumenti HR, IT e finanziari progettati per semplificare la gestione del ciclo di vita dei dipendenti per le aziende di tutte le dimensioni. Durante l'intero ciclo di vita dei dipendenti, è possibile effettuare iscrizioni all'assicurazione sanitaria, inviare lettere di offerta, eseguire controlli, gestire le pratiche per le nuove assunzioni, aggiungere lavoratori al libro paga e altro ancora.

A differenza dei sistemi convenzionali software di gestione dei dipendenti sebbene non si concentri esclusivamente sulla gestione dei dati dei dipendenti, Rippling adotta un approccio olistico, integrando varie funzioni HR con la gestione dei dispositivi IT e strumenti finanziari come la gestione delle spese e le buste paga.

Questa integrazione ha permesso al mio team HR di gestire i dispositivi dei dipendenti, il monitoraggio delle spese, l'elaborazione semplificata delle buste paga e altro ancora all'interno di un'unica app.

Le migliori caratteristiche di Rippling

Memorizzazione di tutte le informazioni sui dipendenti, dai dettagli di contatto e i titoli di lavoro alle informazioni sulle buste paga e le selezioni dei benefit, in un'unica posizione sicura

Automatizzare le attività ripetitive come l'inserimento dei nuovi assunti, le richieste di PTO e i promemoria per le valutazioni delle prestazioni

Consentire ai dipendenti di gestire i propri dati HR, aggiornare le informazioni personali, richiedere ferie e accedere a documenti importanti attraverso un portale self-service

Semplificare la conformità gestendo le ritenute fiscali, le deduzioni in busta paga e gli adempimenti normativi all'interno della piattaforma

Tracciare gli obiettivi, condurre valutazioni delle prestazioni e fornire feedback ai dipendenti

Limitazioni di Rippling

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia e le funzioni manchino della flessibilità necessaria per un'ampia personalizzazione

Prezzi di Rippling

A partire da $8/mese, per utente

$8/mese, per utente **Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rippling

G2: 4.8/5 (oltre 2.000 recensioni)

4.8/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.9/5 (3.000+ recensioni)

4. Analisi e approfondimenti Visier-HR

via Visier Visier non è il tipico Software HRMS : Si tratta di una piattaforma di analisi delle persone basata sul cloud, progettata per fornire alle aziende informazioni sulla forza lavoro basate sui dati.

Dopo aver provato alcune delle sue funzioni, ho scoperto che va oltre la gestione di base dei dati dei dipendenti. Sono disponibili funzioni per analizzare le tendenze della forza lavoro, identificare i modelli e prendere decisioni informate che ottimizzano i processi delle risorse umane.

Le capacità analitiche avanzate di Visier consentono la modellazione predittiva. Grazie alle sue intuizioni, è possibile anticipare e affrontare potenziali problemi prima che diventino gravi.

Le migliori caratteristiche di Visier

Trasformazione di dati complessi sulla forza lavoro in dashboard, report e infografiche chiare e visivamente accattivanti

Identificare i rischi e le opportunità potenziali legati alla forza lavoro grazie a funzioni come l'analisi predittiva e l'apprendimento automatico

Creazione di narrazioni guidate dai dati che traducono le intuizioni in strategie attuabili

Integrazione perfetta con vari sistemi HRIS, piattaforme di payroll e altre applicazioni aziendali

Limitazioni di Visier

Le aziende più piccole potrebbero trovarlo costo-proibitivo

Le funzioni di analisi avanzate possono richiedere analisti di dati dedicati o professionisti delle risorse umane con una forte conoscenza dei dati

Prezzi di Visier

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Visier

G2: 4.6/5 (170+ recensioni)

4.6/5 (170+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

via Entelo Per le grandi organizzazioni, la talent intelligence sta diventando una parte importante per garantire una buona esperienza ai dipendenti e assumere i migliori talenti. Entelo è una potente piattaforma di talent intelligence progettata specificamente per aiutare le aziende a reperire e contattare i migliori talenti.

Va oltre le funzionalità di base offerte da software di onboarding sfruttando l'AI/ML per scoprire pool di talenti nascosti e identificare i candidati ideali che potrebbero non essere attivamente alla ricerca di nuove opportunità.

Il mio caso d'uso era molto particolare. Con Entelo, abbiamo fatto passi da gigante nella costruzione di un team più eterogeneo, identificando i candidati provenienti da gruppi sottorappresentati e fornendo risorse per ridurre i pregiudizi inconsci nelle assunzioni.

Le migliori caratteristiche di Entelo

Comprendere le competenze richieste per un lavoro e confrontarle con le competenze e le esperienze effettive dei candidati utilizzando strumenti basati sulla PNL

Accesso a un robusto costruttore booleano per la creazione di ricerche altamente mirate con filtri complessi

Personalizzare i messaggi, programmare i colloqui e tenere traccia delle interazioni con i candidati direttamente all'interno della piattaforma

Ottenete informazioni sul vostro pool di talenti e sulla vostra pipeline di reclutamento e identificate le aree di miglioramento grazie alle funzioni di analisi e reporting integrate

Limitazioni di Entelo

L'efficacia degli algoritmi di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico della piattaforma dipende dalla qualità e dalla varietà dei dati a cui può accedere

Non offre funzionalità complete di sistema di tracciamento dei candidati (ATS) per la gestione delle candidature durante l'intero processo di reclutamento

Prezzi di Entelo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Entelo

G2: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. GoodHire-Controlli e verifiche del background

via BuonAssunzione GoodHire non è un sistema HRIS o un sistema di software di formazione ma è un servizio specializzato di controllo dei precedenti personali presente nel nostro elenco. È stato progettato per semplificare e migliorare il processo di verifica dell'accuratezza e della legittimità delle informazioni fornite dai potenziali assunti

Il mio team ha testato le sue funzioni, che includono la verifica dell'istruzione, i controlli della storia lavorativa, la conferma di licenze e certificazioni e persino i controlli dei precedenti penali. L'esecuzione di questi controlli in background durante il processo di assunzione offre una notevole tranquillità.

GoodHire vi permette anche di automatizzare il processo di verifica. Potete eliminare la necessità di verificare manualmente informazioni come la formazione, la storia lavorativa e le licenze.

Le migliori caratteristiche di GoodHire

Raccoglie informazioni da varie fonti e le presenta in un rapporto chiaro e conciso

Accesso ai servizi di verifica in oltre 200 Paesi e territori, ideale per le aziende con una forza lavoro globale

Rimanere aggiornati sulle normative di conformità in materia di controlli dei precedenti, assicurando che le pratiche di assunzione rimangano entro i limiti di legge

Integrazione con vari sistemi di tracciamento dei candidati (ATS), per semplificare il processo di verifica dei precedenti all'interno del flusso di lavoro di assunzione esistente

Limitazioni di GoodHire

Offre un processo di verifica standardizzato. Le aziende con esigenze di verifica specifiche potrebbero trovare una mancanza di opzioni di personalizzazione

Prezzi di GoodHire

Meno di 10 controlli

Basic+ : $29,99/controllo

: $29,99/controllo Essenziale: $54,99/controllo

$54,99/controllo Professionale: $79,99/controllo

Più di 10 controlli

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GoodHire

G2: 4.6/5 (270+ recensioni)

4.6/5 (270+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

7. LinkedIn-Acquisizione di talenti e ricerca di personale

via LinkedIn Qualsiasi team di Talent Acquisition vi dirà che LinkedIn è quasi impareggiabile per la ricerca e il reclutamento, soprattutto in un mercato in cui la domanda è pari all'offerta di talenti. Il suo vasto bacino di talenti, che comprende un'ampia gamma di settori e specializzazioni, è una grande risorsa per i team delle risorse umane per risalire a candidati qualificati al di là di quelli che si candidano attivamente.

I filtri di ricerca avanzati con opzioni per competenze, esperienza, posizione e persino criteri aziendali garantiscono una ricerca mirata, risparmiando tempo e risorse rispetto a una rete più ampia.

Inoltre, funzioni come il content marketing e la pubblicità per il reclutamento vi consentono di raggiungere un pubblico altamente pertinente di potenziali candidati, di promuovere il vostro marchio di datore di lavoro e di aprire posizioni a un pool di professionisti pre-qualificati.

Le migliori caratteristiche di LinkedIn

Accesso a una base di utenti massiccia di professionisti in diversi settori e set di competenze

Individuare candidati con competenze, livelli di esperienza e luoghi specifici, utilizzando filtri di ricerca avanzati

Ottenere informazioni preziose durante il processo di valutazione grazie a profili dettagliati che mostrano le competenze, l'esperienza e i consensi dei colleghi dei candidati

Creare pagine aziendali accattivanti che presentino la cultura, i valori e le opportunità di carriera per attirare i migliori talenti da reclutare

Accesso a pubblicità di reclutamento mirate, che vi permettono di raggiungere un pubblico altamente rilevante di potenziali candidati

Limitazioni di LinkedIn

Non tutti i profili sono meticolosamente aggiornati. I professionisti delle risorse umane devono prestare attenzione alle informazioni potenzialmente non aggiornate o alle competenze abbellite

Pur fornendo profili, LinkedIn non offre strumenti di screening completi come i sistemi di tracciamento dei candidati (ATS) con valutazioni delle competenze o funzionalità di programmazione dei colloqui

Prezzi di LinkedIn

**Gratuito per sempre

LinkedIn Premium Career: $29,99/mese

$29,99/mese LinkedIn Premium Business: $59,99/mese

$59,99/mese LinkedIn Recruiter Lite: $170/mese

$170/mese LinkedIn Recruiter: $835/mese

Valutazioni e recensioni di LinkedIn

G2: 4.4/5 (oltre 350 recensioni)

4.4/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: 4.6/5 (90+ recensioni)

8. HireVue - Colloquio e valutazione video

via NoleggiareVue HireVue non è una normale bacheca di annunci di lavoro o un sistema di tracciamento dei candidati. È una piattaforma basata sul cloud, progettata specificamente per trasformare il processo di colloquio tradizionale attraverso la tecnologia dei video-colloqui.

Il mio team ha condotto alcuni colloqui di prova con HireView. Abbiamo scoperto che semplifica il processo di screening e facilita le assunzioni a distanza. Siamo riusciti a valutare le soft skills, le capacità comunicative e l'adattamento culturale dei candidati in modo altrettanto efficace dei colloqui di persona e molto meglio dei colloqui telefonici.

La piattaforma fornisce anche analisi avanzate che aiutano a identificare i migliori talenti, semplificando l'intero processo di assunzione. Ad esempio, durante il nostro colloquio di prova, siamo rimasti colpiti dalla capacità di HireVue di registrare e analizzare le risposte del candidato, fornendo approfondimenti dettagliati sul linguaggio del corpo, sul tono di voce e sull'impegno

Questo approccio basato sui dati ci ha permesso di prendere decisioni più informate sui candidati da seguire nel processo di assunzione, portando in ultima analisi ad assunzioni migliori e più adatte alla nostra organizzazione.

Le migliori caratteristiche di HireVue

Fornisce un formato strutturato per i colloqui video. I candidati rispondono alle stesse domande preregistrate, garantendo un processo di valutazione coerente per tutti i candidati

Eliminare il tira e molla della pianificazione dei colloqui di persona. I candidati possono completare i colloqui video a loro piacimento entro un determinato periodo di tempo

Facilitare i colloqui con candidati geograficamente distanti, eliminando le barriere legate alla posizione e ampliando la portata dei vostri talenti

Accesso a funzioni AI opzionali che analizzano le espressioni facciali, la tonalità della voce e l'uso del linguaggio nei colloqui video, fornendo ulteriori punti di dati per la valutazione oltre al semplice contenuto delle risposte

Generazione di report che possono aiutare a identificare le tendenze dei colloqui e a valutare l'efficacia degli intervistatori

Limitazioni di HireVue

I colloqui video non possono replicare completamente gli aspetti di costruzione del rapporto di lavoro dei colloqui di persona

Le funzionalità di intelligenza artificiale comportano il rischio di perpetuare i pregiudizi nel processo di assunzione

Prezzi di HireVue

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HireVue

G2: 4.1/5 (200+ recensioni)

4.1/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (45+ recensioni)

9. Gusto - Elaborazione buste paga e amministrazione dei benefit

via Gusto Gusto è una soluzione HR di grande valore per molte PMI. La sua interfaccia user-friendly, le funzioni automatizzate e l'amministrazione integrata di paghe e benefit semplificano notevolmente i processi HR, facendo risparmiare tempo e risorse ai team più piccoli.

Il sistema di tracciamento dei candidati (ATS) di Gusto è sorprendentemente solido per una piattaforma all-in-one. È possibile pubblicare offerte di lavoro sulle principali bacheche, vagliare i curriculum e collaborare con il team durante l'intero processo di assunzione. Sebbene non sia in grado di competere con le soluzioni ATS dedicate alle aziende più grandi, è un'ottima soluzione per le PMI

Offre anche un portale self-service per i dipendenti, dove questi possono accedere alle buste paga, aggiornare i dati personali e richiedere le ferie. In questo modo le risorse umane non sono costrette a rispondere a domande ripetitive e possono concentrarsi su iniziative più strategiche, migliorando la soddisfazione dei dipendenti.

Infine, Gusto non si limita a elaborare i dati HR, ma fornisce preziose informazioni. È possibile generare facilmente report su tutto, dall'andamento delle retribuzioni all'utilizzo dei benefit.

Le migliori caratteristiche di Gusto

Elimina i calcoli manuali e garantisce un'elaborazione accurata e tempestiva delle buste paga di dipendenti e collaboratori

Gestisce i calcoli e le dichiarazioni delle imposte federali, statali e locali, togliendo un peso al team delle risorse umane

Adattamento di diversi orari di pagamento per i dipendenti, assicurando che tutti vengano pagati in tempo

Creare e gestire flussi di lavoro semplificati per l'onboarding, con attività e raccolta di documenti automatizzati

Impostare e gestire una serie di assicurazioni sanitarie, piani di risparmio per la pensione e altri benefit per i vostri dipendenti

Limitazioni di Gusto

Pur essendo facile da usare, Gusto potrebbe non offrire lo stesso livello di personalizzazione di alcuni sistemi HRIS per flussi di lavoro complessi o per esigenze aziendali uniche

Prezzi di Gusto

Semplice: a partire da $40/mese

a partire da $40/mese Plus: A partire da $80/mese

A partire da $80/mese Premium: Prezzi personalizzati

Gusto valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,5/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)

10. Workday - Suite completa per la gestione delle risorse umane

via Giorno lavorativo Workday è una soluzione completa di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) basata sul cloud e progettata specificamente per i reparti risorse umane e finanza. Crea un'unica fonte di verità per i dati del personale e semplifica i flussi di lavoro interdipartimentali.

La sua USP? È in grado di gestire una forza lavoro ampia e diversificata su più sedi, valute e normative

Workday offre una piattaforma unificata per la gestione delle funzioni HR essenziali, dei processi finanziari e dell'analisi della forza lavoro, tutto in un unico luogo. Rispetto alle sue alternative, Workday ha semplificato le operazioni e migliorato il processo decisionale nei nostri reparti HR e finanza.

Le migliori caratteristiche di Workday

Semplificare le operazioni HR e finanziarie centralizzando i dati e le funzionalità in un'unica piattaforma di facile utilizzo

Accesso a un'ampia gamma di funzionalità HR, tra cui l'acquisizione dei talenti e l'onboarding, l'amministrazione delle paghe e dei benefit, la gestione delle prestazioni, l'apprendimento e lo sviluppo, l'analisi della forza lavoro e il portale self-service per i dipendenti

Consentire ai professionisti delle risorse umane e ai leader aziendali di prendere decisioni basate sui dati per quanto riguarda la gestione dei talenti, le strategie di retribuzione e la pianificazione della forza lavoro

Limitazioni di Workday

I costi di implementazione possono essere significativi a causa delle potenziali esigenze di personalizzazione e di formazione

Le funzionalità complete possono avere una curva di apprendimento più ripida per gli utenti abituati a sistemi HRIS più semplici

Prezzi di Workday

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workday

G2: 4/5 (oltre 1.500 recensioni)

4/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4.4/5 (1.000+ recensioni)

Preparate il futuro della vostra tecnologia HR per un processo di reclutamento più fluido

Come ogni professionista delle risorse umane sa, le tecnologie HR sono in continua evoluzione. Emergono nuove soluzioni e cambiano le funzionalità, ma rimanere al passo con i tempi è essenziale per ottimizzare le operazioni HR.

Nessuna soluzione può essere la pallottola d'argento per tutte le nostre esigenze di tecnologia HR. Selezionando con cura le migliori soluzioni disponibili, è possibile costruire uno stack tecnologico HR solido e a prova di futuro, che rafforzi il team e faccia progredire l'azienda.

La chiave sta nel costruire uno stack strategico con strumenti integrati che funzionano insieme.

Considerate ClickUp, ad esempio.

Pur non essendo un sistema HRIS puro, le solide funzioni di gestione dei progetti di ClickUp possono essere una risorsa preziosa per i team HR. È possibile utilizzare ClickUp per assegnare compiti di gestione delle risorse umane, tenere traccia dei progressi, collaborare senza problemi e centralizzare le informazioni, il tutto mantenendo trasparenza e responsabilità. Provate ClickUp oggi!