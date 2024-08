10 migliori alternative a Workday per i team HR nel 2024 (recensioni e prezzi)

La gestione delle risorse umane di un'azienda comporta in genere la gestione di molteplici attività, dall'assunzione e l'inserimento di nuovi dipendenti alla supervisione dei benefit e alla garanzia di conformità.

Svolgere queste attività manualmente, soprattutto per una forza lavoro numerosa, può richiedere molto tempo ed essere fonte di errori. Per fortuna, le piattaforme software per le risorse umane come Workday sono qui per aiutare.

Queste piattaforme software aiutano a snellire le funzioni HR, ad automatizzare le attività e a fornire preziose informazioni sulle operazioni aziendali. Inoltre, ottimizzano la gestione dei dipendenti, migliorando il coinvolgimento, la produttività, riducendo i costi e migliorando il processo decisionale.

Tuttavia, sebbene Workday abbia la sua parte di utenti fedeli, può funzionare solo per alcuni.

In questo articolo analizziamo le 10 migliori alternative a Workday, esplorandone le funzionalità/funzioni chiave, i prezzi e le recensioni.

Cosa cercare nelle alternative a Workday?

Ci sono diversi fattori chiave da considerare nella selezione di una piattaforma software HR che faccia al caso vostro. Eccone alcuni:

Interfaccia facile da usare: Scegliete una soluzione intuitiva e dotata di un'interfaccia facile da usare

Scegliete una soluzione intuitiva e dotata di un'interfaccia facile da usare Scalabilità: Assicuratevi che il software possa crescere con la vostra azienda man mano che scalate l'organico e le attività

Assicuratevi che il software possa crescere con la vostra azienda man mano che scalate l'organico e le attività Capacità di integrazione: Cercate uno strumento che si integri perfettamente con altri strumenti e sistemi aziendali, come ad esempio le buste paga e i conti correnti software di account. Questo aiuterà a garantire un flusso di lavoro regolare

Cercate uno strumento che si integri perfettamente con altri strumenti e sistemi aziendali, come ad esempio le buste paga e i conti correnti software di account. Questo aiuterà a garantire un flusso di lavoro regolare **Scegliere un servizio cloud per semplificare gli aggiornamenti, migliorare la sicurezza e supportare il lavoro da remoto

Analisi e **strumenti per la reportistica Accesso a preziose informazioni sulle risorse umane grazie a strumenti di reportistica avanzati che consentono di prendere decisioni strategiche e informate

**strumenti per la reportistica Accesso a preziose informazioni sulle risorse umane grazie a strumenti di reportistica avanzati che consentono di prendere decisioni strategiche e informate Efficacia dei costi: Assicuratevi che la soluzione scelta sia in linea con il vostro budget e che fornisca le funzioni di cui avete bisogno

Assicuratevi che la soluzione scelta sia in linea con il vostro budget e che fornisca le funzioni di cui avete bisogno Supporto clienti e aggiornamenti: Studiate le recensioni dei clienti passati, le testimonianze e il track record complessivo dello strumento prima di iscrivervi

Studiate le recensioni dei clienti passati, le testimonianze e il track record complessivo dello strumento prima di iscrivervi Conformità e sicurezza: Scegliete uno strumento che sia pienamente conforme alle normative e agli standard del settore

10 Migliori alternative e concorrenti di Workday da utilizzare nel 2024

Ora che sappiamo cosa cercare, passiamo alle 10 migliori alternative a Workday nel 2024.

1. Gusto

via Gusto Gusto si distingue per essere una piattaforma HR completa basata su cloud che si rivolge ad aziende di tutte le dimensioni. Gestisce attività essenziali come le buste paga e i benefit, project management amministrazione delle risorse umane e conformità in modo efficiente ed efficace.

Grazie a funzionalità/funzione come l'onboarding dei dipendenti, la gestione delle presenze, il monitoraggio del tempo e l'accessibilità mobile, gli utenti possono godere dell'esperienza d'uso intuitiva e senza soluzione di continuità di Gusto.

Le migliori funzionalità/funzione di Gusto

Gestione delle buste paga senza soluzione di continuità e riduzione del carico di lavoro manuale

Supervisionare i benefit dei dipendenti, come l'assicurazione sanitaria e i piani pensionistici

Creare un processo di inserimento senza problemi per i nuovi assunti

Semplificare attività come il monitoraggio delle presenze, il controllo delle ore di progetto o la gestione degli straordinari

Garantire l'allineamento delle pratiche HR agli standard di settore e alle normative governative

Limiti di Gusto

Costi di implementazione e di licenza elevati per le aziende più piccole

Da fare a meno della funzionalità/funzione di prova gratuita

Prezzi di Gusto

Semplice: $$$a al mese

$$$a al mese Plus: $80 al mese

$80 al mese Premium: Prezzo personalizzato

Gusto valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 stelle (oltre 1700 recensioni)

4,5/5 stelle (oltre 1700 recensioni) Capterra: 4,7/5 stelle (oltre 3800 recensioni)

2. Paylocity

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-94.png

/$$$img/

via Paylocity Paylocity è una popolare soluzione per le risorse umane e le buste paga che semplifica vari aspetti della gestione della forza lavoro per le aziende, enfatizzando l'esperienza dei dipendenti.

Questa soluzione gestisce l'elaborazione delle buste paga, l'amministrazione delle risorse umane, la gestione dei benefit, il monitoraggio del tempo e la pianificazione delle attività. Paylocity si posiziona come soluzione all-in-one per i team HR.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paylocity

Automazione del processo di busta paga e semplificazione dell'erogazione dei salari dei dipendenti

Ottenere assistenza per attività HR e modelli per l'onboarding dei dipendenti* Semplificare l'amministrazione dei benefici per i dipendenti, come l'assicurazione sanitaria e i piani pensionistici

Monitoraggio accurato delle ore di lavoro dei dipendenti

Limiti di Paylocity

Mancanza di una struttura fissa dei prezzi

Alcuni utenti segnalano un supporto clienti inadeguato

Prezzi di Paylocity

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Paylocity

G2: 4.4/5 stelle (2300+ recensioni)

4.4/5 stelle (2300+ recensioni) Capterra: 4.3/5 stelle (800+ recensioni)

3. Onpay

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-89.png

/$$$img/

via Pagamento OnPay è un software per le buste paga di facile utilizzo e basato su cloud, creato su misura per le esigenze delle piccole e medie imprese. Onpay offre agli utenti soluzioni semplificate per l'elaborazione delle buste paga e la conformità fiscale.

Grazie a un'interfaccia intuitiva, OnPay semplifica diverse attività, tra cui l'automazione dei calcoli, la generazione di buste paga e la compilazione di documenti fiscali accurati per garantire la conformità alle normative.

Le migliori funzionalità/funzione di Onpay

Offre una soluzione economica

Offre un eccezionale supporto clienti

Limiti di Onpay

L'aggiunta di nuovi dipendenti può essere complicata

Manca la funzione di monitoraggio del tempo

Prezzi di Onpay

**Prezzo mensile di $40 più $6 per dipendente al mese

Valutazioni e recensioni di Onpay

G2: 4,8/5 stelle (270+ recensioni)

4,8/5 stelle (270+ recensioni) Capterra: 4.8/5 stelle (430+ recensioni)

4. UKG PRO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-93.png

/$$$img/

via UKG PRO UKG, o Ultimate Kronos Group, fornisce una suite completa per la gestione del capitale umano (HCM) nota come UKG Pro, progettata per le aziende.

Questa soluzione basata su cloud gestisce i dati del personale, le attività di payroll, ottimizza la programmazione e promuove la gestione dei talenti in modo esperto ed efficiente.

UKG Pro è incentrato sulle persone e migliora la cultura organizzativa offrendo IA alimentata per creare esperienze di lavoro significative.

le migliori funzionalità/funzione di #### UKG PRO

Sfruttare l'IA per fornire raccomandazioni ed esperienze aumentate

Utilizzo Modelli HR per le paghe, la gestione dei talenti e la gestione della forza lavoro

Provate una piattaforma intuitiva e facile da usare

Limiti di UKG PRO

L'aggiunta di una nuova funzionalità/funzione può essere macchinosa

Cercare i campi corretti nelle reportistiche è difficile per alcuni utenti

Prezzi di UKG PRO

Prezzi personalizzati

UKG valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 stelle (1450+ recensioni)

4.2/5 stelle (1450+ recensioni) Capterra: 4.3/5 stelle (570+ recensioni)

5. BambooHR

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/BambooHR-Dashboard-image-2.png BambooHR /$$$img/

via BambooHR BambooHR promette una soluzione perfetta in grado di gestire le esigenze della vostra forza lavoro, dall'assunzione alla pensione.

La piattaforma copre le aree dei dati e della reportistica HR, delle assunzioni, del monitoraggio dei candidati e dell'onboarding, delle buste paga, del monitoraggio del tempo, dell'amministrazione dei benefit, dell'esperienza dei dipendenti e della gestione delle prestazioni.

Le migliori funzionalità di BambooHR

Gestione delle buste paga senza soluzione di continuità all'interno della stessa piattaforma

Scalabilità, poiché lo strumento può essere personalizzato per soddisfare le esigenze di aziende di tutte le dimensioni

Disponibilità di IA per le risorse umane funzione

Limiti di BambooHR

Copertura limitata per le aziende che operano a livello internazionale

Le aziende più piccole potrebbero trovare elevati i costi di implementazione

Le funzionalità/funzione del libro paga sono di base

Prezzi di BambooHR

Cloud: $99 per 12 dipendenti

$99 per 12 dipendenti Dipendente aggiuntivo: $8,25 per dipendente oltre i 12 dipendenti

Valutazioni e recensioni di BambooHR

G2: 4,5/5 stelle (1700+ recensioni)

4,5/5 stelle (1700+ recensioni) Capterra: 4,6/5 stelle (2600+ recensioni)

6. Zoho People

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-91.png

/$$$img/

via Persone Zoho Zoho People si posiziona come un sistema basato sul cloud Software HR progettato per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei luoghi di lavoro moderni.

La piattaforma offre un intervallo di funzionalità/funzione per il reparto HR, che consente di coltivare i dipendenti e migliorare la gestione della forza lavoro. Copre anche le funzioni principali delle risorse umane con un efficiente database dei dipendenti, una gestione intelligente delle risorse umane Obiettivi HR e analisi approfondite.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho People

Flessibilità e accessibilità grazie al software basato su cloud

Ottimizzazione del monitoraggio del tempo e delle presenze per migliorare la produttività dei dipendenti

Sfrutta diverse funzionalità/funzione per i dipendenti e un'interfaccia intuitiva

Limiti di Zoho People

Supporto clienti lento

Le opzioni di personalizzazione sono sovrabbondanti e in estensione

Prezzi di Zoho People

Standard: $15

$15 Professionale: $39

$39 Premium: $79

$79 Elite: $239

Valutazioni e recensioni su Zoho People

G2: 4,4/5 stelle (oltre 300 recensioni)

4,4/5 stelle (oltre 300 recensioni) Capterra: 4.3/5 stelle (240+ recensioni)

7. Increspatura

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Rippling-Dashboard-Image-1-1.png Increspatura /$$$img/

via Increspatura Rippling è una soluzione completa per le risorse umane e uno strumento di gestione della forza lavoro progettato per ottimizzare e semplificare i vari aspetti della gestione delle risorse umane e dei dipendenti.

Grazie alla sua piattaforma integrata, Rippling offre soluzioni per l'onboarding dei dipendenti, le buste paga, l'amministrazione dei benefit, il monitoraggio del tempo e la gestione IT, il tutto in un'unica interfaccia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rippling

Automazioni dei processi di busta paga per garantire accuratezza e conformità

Utilizzare le funzionalità di monitoraggio del tempo per monitorare le ore di lavoro dei dipendenti, le presenze e gli straordinari

Semplificare la gestione dei benefit attraverso strumenti per la selezione dei piani, l'iscrizione e il monitoraggio della conformità

Limiti di rippling

Gli utenti potrebbero trovare Rippling troppo costoso

Configurazioni che richiedono molto tempo, con elenchi di cose da fare e attività estese

Prezzi di Rippling

Prezzi: $$$a al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Rippling

G2: 4.8/5 stelle (2100+ recensioni)

4.8/5 stelle (2100+ recensioni) Capterra: 4.9/5 stelle (3000+ recensioni)

8. Solo lavori

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/JustWorks-Dashboard-Image.png JustWorks /$$$img/

via Solo lavoro Con l'obiettivo di offrire un'esperienza senza soluzione di continuità, Justworks combina una piattaforma moderna e semplice con un supporto umano 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La piattaforma offre diverse funzionalità, tra cui buste paga, benefit, strumenti per le risorse umane e supporto per la conformità, il tutto supportato da un'assistenza esperta da parte di persone reali.

Le migliori funzionalità/funzione di Justworks

Consente una facile navigazione grazie a un'interfaccia di facile utilizzo

Gestisce la dichiarazione dei redditi, l'assicurazione contro la disoccupazione, il risarcimento dei lavoratori e tutte le pratiche relative all'Affordable Care Act (ACA)

Semplificare il processo di inserimento dei dipendenti

Monitoraggio accurato delle ore di lavoro dei dipendenti

Supporto clienti umano attivo 24 ore su 24

Limiti di Justworks

Il costo mensile per dipendente è relativamente elevato rispetto ad altre piattaforme simili

La funzionalità di monitoraggio del tempo è disponibile solo come componente aggiuntivo a pagamento

Prezzi di Justworks

Basic: $59/mese per dipendente ($49/mese per il 50° dipendente in poi)

$59/mese per dipendente ($49/mese per il 50° dipendente in poi) Plus: $99/mese per dipendente ($89/mese a partire dal 50° dipendente)

Valutazioni e recensioni di Justworks

G2: 4,6/5 stelle (430+ recensioni)

4,6/5 stelle (430+ recensioni) Capterra: 4,6/5 stelle (700+ recensioni)

9. Buste paga QuickBooks

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-90.png

/$$$img/

via QuickBooks Con un'interfaccia di facile utilizzo e numerose funzionalità/funzioni avanzate, QuickBooks Payroll semplifica la gestione delle attività HR, consentendo alle aziende di concentrarsi sulla crescita.

La piattaforma estende il supporto al di là delle risorse umane, offrendo benefit sanitari, risarcimento dei lavoratori e piani grazie a partnership con provider di fiducia.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks Payroll

Semplificare la gestione finanziaria con un'interfaccia intuitiva e facile da usare

Utilizzare strumenti avanzati per l'account, come la fatturazione, le spese e la gestione delle risorse umane monitoraggio dei candidatie la reportistica finanziaria

Abilitazione dell'accessibilità basata su cloud

Limiti di QuickBooks Payroll

Integrazioni di terze parti al limite

Alcune importanti funzionalità/funzione sono disponibili solo per gli abbonati di livello superiore

Prezzi di QuickBooks Payroll

Payroll Core + Simple Start: $37,50 per 3 mesi

$37,50 per 3 mesi Payroll Core + Essentials: $52,50 per 3 mesi

$52,50 per 3 mesi Paghetta Premium + Plus: $85 per 3 mesi

Valutazioni e recensioni di QuickBooks Payroll

G2: 3,8/5 stelle (60+ recensioni)

3,8/5 stelle (60+ recensioni) Capterra: 4,5/5 stelle (840+ recensioni)

10. Paycor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Paycor-Dashboard-Image-1400x829.png Paycor /$$$img/

via Paycor Provider leader di soluzioni HCM, Paycor offre ai suoi utenti una suite software completa, progettata per semplificare e ottimizzare la gestione delle persone. Tra le funzionalità/funzione spiccano la gestione delle paghe e dei compensi, oltre alle opzioni self-service per i dipendenti.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore HCM, Paycor aiuta ad automatizzare le attività di routine, a ridurre i rischi di conformità e ad aumentare l'efficienza delle risorse umane, delle buste paga, dell'acquisizione dei talenti, della gestione della forza lavoro e dell'automazione dei benefit.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paycor

Visualizza tutti i dati dei dipendenti in un unico posto senza dover cambiare piattaforma

Generazione di analisi per approfondimenti a livello di azienda

Esecuzione illimitata delle buste paga

Beneficiare di una funzionalità/funzione personalizzata di reportistica

Accessibilità in qualsiasi momento e ovunque con l'app mobile di Paycor

Limiti di Paycor

Alcuni utenti ritengono che il supporto clienti non sia sufficientemente reattivo

Manca di alcune funzionalità/funzioni avanzate

Prezzi di Paycor

Basico: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Essenziale: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Core: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Completo: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Paycor

G2: 4.0/5 stelle (690+ recensioni)

4.0/5 stelle (690+ recensioni) Capterra: 4.3/5 stelle (2700+ recensioni)

Altro software HR

Questo conclude la nostra carrellata delle dieci migliori alternative a Workday. Tuttavia, mentre esplorate i modi per gestire meglio le persone e i processi correlati, è fondamentale conoscere le piattaforme che, pur non essendo progettate esclusivamente per le risorse umane, miglioreranno in modo significativo i vostri lavori richiesti per la gestione del capitale umano.

ClickUp è un ottimo esempio. Offre funzionalità di project management e di IA generativa che semplificano vari processi HR e accelerano la crescita dell'azienda.

ClickUp

Conosciuto per la sua suite completa di funzionalità di project management clickUp emerge come un potente alleato dei responsabili delle risorse umane grazie alle sue funzionalità di gestione delle prestazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Clickup-dashboard.png ClickUp dashboard /$$$img/

Impostazione dei reportistici necessari, tutti in un'unica posizione, su ClickUp

L'esteso elenco di funzionalità/funzione e le funzioni personalizzabili di ClickUp lo rendono prezioso per i professionisti delle risorse umane che cercano efficienza, collaborazione e automazione del flusso di lavoro.

Semplificare il reclutamento e l'onboarding

Una delle funzionalità/funzione di ClickUp è il sistema di gestione delle attività che si adatta perfettamente al processo di reclutamento. I team delle risorse umane possono creare attività per ogni fase del reclutamento, dall'assegnazione di responsabilità e impostazione delle scadenze al monitoraggio dello stato.

I campi personalizzabili consentono ai selezionatori di aggiungere informazioni vitali sui candidati, in modo che tutti abbiano una panoramica completa a colpo d'occhio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp.gif ClickUp /$$$img/

Gestite i vostri progetti aziendali in ogni passaggio con modelli, funzionalità di collaborazione e oltre 15 visualizzazioni del progetto con ClickUp Attività di ClickUp sono ideali anche per creare liste di controllo intuitive e facili da usare durante l'inserimento di nuovi dipendenti. I gestori del team possono assegnare queste attività ai membri del team interessati e monitorare lo stato di completamento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-92.png

/$$$img/

Costruite le fondamenta di un ambiente di lavoro positivo utilizzando i manuali, le politiche e le procedure dei dipendenti di ClickUp

E c'è di più. I manager di tutte le funzioni potranno ottimizzare la produttività sul posto di lavoro con ClickUp.

Le funzionalità di reportistica della piattaforma forniscono analisi approfondite sul completamento delle attività. I manager possono sfruttare queste analisi per valutare le prestazioni dei dipendenti, identificare le aree di miglioramento e creare un ambiente di lavoro produttivo e orientato agli obiettivi.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Employee-Carico di lavoro-Template-by-ClickUp.png Visualizzate la quantità di lavoro assegnata ai singoli collaboratori e ai singoli team con la vista Carico di lavoro di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216058901&\_gl=1\*8o1eu9\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Creare attività per ogni fase del processo di reclutamento e onboarding, assegnare responsabilità, impostare scadenze e monitorare lo stato

Facilitare la comunicazione attraverso un sistema di commenti e funzionalità di condivisione dei documenti

Impostazione di obiettivi misurabili, tracciamento dello stato e verifica delle prestazioni attraverso ClickUp Obiettivi

Gestire le finanze attraversoClickUp Finanza* Privilegiare la sicurezza dei dati e ottenere solidi controlli di accesso per proteggere i dati personali sensibili

Limiti di ClickUp

I modelli di ClickUp tendono a essere più orientati al progetto

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per dipendente

$7/mese per dipendente Business: $12/mese per dipendente

$12/mese per dipendente Azienda: Connessione con l'applicazione team commerciale per un piano personalizzato

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9200+ recensioni)

4.7/5 (9200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3900+ recensioni)

Siete pronti a trasformare la gestione delle risorse umane?

Il coinvolgimento dei dipendenti è una priorità chiave per qualsiasi azienda. E gran parte di esso si basa sull'erogazione dei servizi HR e sul modo in cui essi guidano la gestione dell'esperienza dei dipendenti. Un altro aspetto chiave da ricordare è la gestione della conformità. Il software di gestione delle risorse umane riunisce tutti questi aspetti.

Inoltre, è necessario un software centralizzato per garantire l'efficienza, la collaborazione e la gestione delle risorse umane migliorare le prestazioni . Iscriviti a una versione di prova gratuita di ClickUp oggi stesso e sperimentate la potenza dei flussi di lavoro personalizzabili, della comunicazione continua e dell'automazione per potenziare la gestione delle risorse umane nella vostra organizzazione.