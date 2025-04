35 divertenti rompighiaccio di Zoom per dare energia alle riunioni virtuali

Le riunioni virtuali possono spesso sembrare un gioco a "chi parla per primo?", pieno di pause imbarazzanti, sguardi vuoti e presentazioni rigide. Ma non devono esserlo per forza.

Il giusto rompighiaccio può trasformare i primi minuti in momenti pieni di energia e di risate che stimolano le conversazioni e avvicinano le persone.

Sia che stiate riunendo un team remoto, ospitando una telefonata con un cliente o pianificando una sessione virtuale di team building, i rompighiaccio sono l'ingrediente segreto per trasformare una riunione da banale a memorabile.

In questo articolo scoprirete dei rompighiaccio virtuali creativi, veloci e coinvolgenti per riscaldare le vostre riunioni di Zoom e creare il tono perfetto per un esito positivo. Continuate a leggere! 🚀

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Ecco ciò che dovete sapere sui rompighiaccio da utilizzare nella vostra prossima riunione Zoom per far parlare le persone e far fluire le idee:

I rompighiaccio di Zoom eliminano i silenzi imbarazzanti, incoraggiano la partecipazione e costruiscono connessioni più forti nelle riunioni virtuali 🤝

Da Due verità e una bugia a Volete voi? i rompighiaccio stimolano le conversazioni, le risate e la creatività 🎤

Che si tratti di una piccola introduzione a un team o di una riunione virtuale di grandi dimensioni, discutiamo 35 opzioni personalizzabili per adattarsi a ogni pubblico 🧩

Suggerimento: usate trivia, lavagne virtuali o sfondi per coinvolgere i partecipanti e dare energia alle riunioni con strumenti di collaborazione come ClickUp 🎯

Il potere dei rompighiaccio nelle riunioni virtuali

Nelle riunioni di Zoom, in cui il linguaggio del corpo e il le interazioni al fresco spesso mancano, i rompighiaccio hanno un ruolo cruciale nel favorire la connessione e creare un senso di cameratismo.

Ecco alcuni motivi per cui i rompighiaccio sono essenziali per le riunioni di Zoom:

* 💜 Rompere il silenzio: I rompighiaccio sostituiscono le pause imbarazzanti con energia e semplicità, impostando in modo positivo la riunione. Aiutano i partecipanti a sentirsi più a loro agio e pronti a impegnarsi fin dall'inizio 💜 Incoraggiano la partecipazione : I rompighiaccio di Zoom invitano tutti a contribuire, facendo sentire inclusi anche i partecipanti più silenziosi. Questo garantisce una conversazione più equilibrata e interattiva nel corso della riunione

: I rompighiaccio di Zoom invitano tutti a contribuire, facendo sentire inclusi anche i partecipanti più silenziosi. Questo garantisce una conversazione più equilibrata e interattiva nel corso della riunione 💜 Creare connessioni : I rompighiaccio creano momenti di interazione che aiutano i partecipanti a legare, anche in impostazioni remote. Queste connessioni possono rafforzare le relazioni del team e migliorare la collaborazione nel tempo

: I rompighiaccio creano momenti di interazione che aiutano i partecipanti a legare, anche in impostazioni remote. Queste connessioni possono rafforzare le relazioni del team e migliorare la collaborazione nel tempo 💜 Aumentare la creatività e la collaborazione : Un'atmosfera rilassata incoraggia la comunicazione aperta e la condivisione di idee. Quando i partecipanti si sentono a proprio agio, sono più propensi a pensare fuori dagli schemi e a contribuire con idee innovative

: Un'atmosfera rilassata incoraggia la comunicazione aperta e la condivisione di idee. Quando i partecipanti si sentono a proprio agio, sono più propensi a pensare fuori dagli schemi e a contribuire con idee innovative 💜 Alleviare la stanchezza virtuale: Attività divertenti o conversazioni leggere rendono le riunioni online meno stancanti. Questi momenti di svago aiutano a rienergizzare i partecipanti e a mantenerli impegnati, soprattutto durante le sessioni più lunghe

35 rompighiaccio di Zoom per qualsiasi riunione virtuale

Sia che si tratti di un team numeroso o di una riunione di rompighiaccio per piccoli gruppi vi abbiamo pensato noi.

Ecco 35 divertenti Zoom giochi per rompere il ghiaccio che funzionano :

1. Brevi introduzioni a

Chiedete a tutti di presentarsi in dieci parole o meno. Il trucco? Queste 10 parole devono essere uniche e riflettere la loro personalità, i loro hobby o il loro stato d'animo attuale. In questo modo le presentazioni sono veloci ed evitano la solita goffaggine. 👋

2. Preferisci?

Lanciate dilemmi divertenti come "Preferiresti teletrasportarti ovunque o essere invisibile? " e guardate il gruppo prendere vita. I membri del team devono spiegare le loro scelte, che spesso portano a storie esilaranti o a rivelazioni sorprendenti. 🤨

Questo rompighiaccio stimola la conversazione e aggiunge energia a una riunione sonnolenta. È un ottimo modo per incoraggiare l'interazione e le risate, mantenendo l'atmosfera leggera e coinvolgente.

3. Questo o quello

Domande come "Caffè o tè?" o "Estate o inverno?" I partecipanti scelgono una parte e spiegano la loro scelta. ➡️⬅️

Questo rompighiaccio stimola dibattiti amichevoli e aiuta tutti a legare sulle preferenze condivise (o opposte!).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Work_Edizione_Questo_Oppure_Quello_Questo_Questioni.jpg Gioco di questo o quello: rompighiaccio con lo Zoom /$$$img/ Via Kraftylab

4. Due verità e una bugia

Un altro classico gioco per conoscersi, Due verità e una bugia prevede la condivisione di tre affermazioni: due vere e una falsa. Il gruppo deve indovinare quale sia la bugia.

Questo gioco di comunicazione è un modo semplice per scoprire curiosità interessanti sul proprio team e per suscitare risate.

💡 Friendly Hack: Vi state chiedendo come sfruttare al meglio il vostro lavoro? giochi di comunicazione per team ?

Ecco alcuni consigli da seguire:

Mantenere il gioco semplice e divertente per garantire che tutti si sentano a proprio agio nel partecipare 🎉

Stabilire obiettivi chiari per il gioco, per garantire che siano in linea con gli oggetti della riunione 🎯

Incoraggiare i membri del team a condividere i loro pensieri e feedback per favorire una comunicazione aperta 💬

5. Condividere un fatto poco conosciuto

Chiedete a tutti di condividere qualcosa di sorprendente su di sé che gli altri potrebbero non conoscere. Potrebbe trattarsi di un talento nascosto, di un'abitudine bizzarra o di un hobby insolito. Con questa attività, il team entra in connessione a un livello più profondo e tutti hanno qualcosa di nuovo da discutere.

Ad esempio, un membro del team potrebbe rivelare di saper fare il giocoliere, mentre un altro ha un'impressionante collezione di cartoline d'epoca. Questi fatti inaspettati rendono la riunione più divertente e danno a tutti qualcosa di nuovo e interessante di cui parlare.

Sia che il team lavori nello stesso ufficio o in diversi fusi orari, ClickUp è l'ultimo strumento di produttività all-in-one per rafforzare i legami tra i team, migliorare la comunicazione e snellire i flussi di lavoro.

Per istanza, è possibile compilare fatti divertenti in Documenti di ClickUp come parte di un documento "Conoscere il team" per i nuovi assunti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Create-ClickUp-Docs.gif ClickUp Docs: rompighiaccio per lo zoom /$$$img/

Creare e ricordare fatti divertenti sui colleghi su ClickUp Docs

Ecco cosa si può fare con i documenti:

Archiviare tutti i documenti del team in un unico posto

Modificare e contribuire al documento simultaneamente ai membri del team

Utilizzare modelli predefiniti o crearne di propri per strutturare attività come Conoscere il team

Suddividete il documento in sezioni per team o reparto utilizzando pagine annidate, in modo che i nuovi assunti possano trovare facilmente i fatti divertenti dei loro colleghi

Condividete il collegato con il team in modo che tutti possano accedervi e conoscersi meglio

6. Non ho mai

Ognuno condivide qualcosa che non ha mai fatto, iniziando con "Non ho mai..." Se altri l'hanno terminato, alzano la mano o reagiscono.

Questo è un ottimo modo per trovare punti in comune e condividere risate su rivelazioni inaspettate.

7. Spio

Descrivete qualcosa di visibile sullo sfondo del vostro Zoom e gli altri devono indovinare di cosa si tratta. Questo divertente gioco incoraggia la creatività ed è un modo simpatico per far sì che tutti osservino più attentamente l'ambiente circostante.

8. Quiz Trivia

Organizzate una sessione di trivia a tema con categorie come cultura popolare, storia o domande relative all'industria. I partecipanti risponderanno in chat e la risposta corretta più veloce vincerà. I quiz aggiungono un tocco di competitività e lavorano bene per il team-building.

Ulteriori informazioni

È possibile utilizzare ClickUp Brain per rendere questo gioco semplice. Vi aiuterà a generare in anticipo un elenco di domande basate su un tema o casuali per mantenere le cose vivaci.

🧠 Con Brain è possibile:

Preparare rapidamente domande per gruppi diversi

Mantenere il flusso della conversazione con prompt inaspettati

Incoraggiare risposte creative e risposte a sorpresa

Personalizzare i rompighiaccio per adattarli all'atmosfera della riunione

Risparmiare tempo automatizzando il processo di generazione delle domande

9. Mostra e racconta

Chiedete ai partecipanti di prendere un elemento di interesse vicino a loro e di condividerne la storia. Da souvenir stravaganti a ricordi sentimentali, questa attività invita a raccontare storie e a stimolare conversazioni significative.

Per istanza, si può chiedere a qualcuno di mostrare un souvenir della sua ultima vacanza o un regalo che ha un valore sentimentale. Questo semplice ma efficace rompighiaccio aiuta i membri del team a conoscere meglio gli altri e favorisce un senso di connessione.

10. Sciarade

Recitate film, libri o frasi mentre gli altri indovinano. È un gioco classico che funziona benissimo con Zoom. Utilizzate la funzionalità/funzione Spotlight di Zoom per mettere in evidenza l'esecutore per un maggiore divertimento.

Creare un elenco di prompt in ClickUp Blocco note per mantenere il gioco organizzato e a flusso continuo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-notepad.png funzionalità del blocco note di ClickUp: zoom sui rompighiaccio /$$$img/

La funzionalità del blocco note di ClickUp è semplice e intuitiva per prendere note rapide

Ecco come il blocco note aiuterà 🗒️:

Genera istantaneamente spunti creativi per le conversazioni ✨

Mantiene l'attività fluida ed efficiente

Aiuta a tenere traccia di chi ha condiviso cosa per le discussioni successive 📝

Mantiene tutti impegnati con una serie di prompt 🎉

Consente di passare facilmente alla persona successiva 🔄

11. Indovinelli

Proponete al gruppo un indovinello divertente o difficile da risolvere e lasciate che lo risolvano insieme. Ad esempio: Cosa ha le chiavi ma non le serrature? (Risposta: Un pianoforte🎹).

Gli indovinelli stimolano il pensiero critico e incoraggiano la collaborazione mantenendo l'atmosfera leggera. Sarete sorpresi di quanto la gente sia competitiva nel risolverli per prima!

12. Qual è il vostro preferito?

Chiedete ai partecipanti quali sono le loro cose preferite: libri, film, luoghi di vacanza o snack Con questo rompighiaccio, tutti scoprono interessi condivisi o preferenze uniche. È leggero, facile e funziona per gruppi di qualsiasi dimensione.

13. Indovina l'acronimo

Presentate un acronimo casuale (reale o inventato) e lasciate che i partecipanti ne indovinino il significato.

Ad esempio, B.E.A.R. potrebbe essere l'acronimo di Big Energy And Resilience. Si possono anche usare acronimi reali del luogo di lavoro come OOO, COB, ecc.

È un modo giocoso per stimolare la creatività e le risate. Potreste anche imbattervi in idee divertenti per i motti del team!

14. Da cosa avete imparato questa settimana?

Ciascuno condivide una cosa interessante appresa durante la settimana, di lavoro o personale. Può trattarsi di un fatto o di una cosa casuale. Questo rompighiaccio stimola la curiosità e mostra la crescita delle persone in diversi ambiti. Inoltre, è un ottimo modo per avviare discussioni e scambiarsi consigli.

15. Completare la storia

Questo rompighiaccio inizia con una semplice frase: "Un giorno il nostro team trovò una misteriosa mappa..." Ogni partecipante deve aggiungere una frase per continuare la storia

Spesso ne risultano colpi di scena esilaranti e inaspettati, rendendo questa attività creativa e collaborativa.

16. Disegna il tuo stato d'animo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Screenshot-2024-12-29-at-3.23.38-PM.png Disegna il tuo stato d'animo: rompighiaccio Zoom /$$$img/ Fonte Chiedete ai partecipanti di disegnare come si sentono usando uno strumento di disegno o una lavagna online. Che si tratti di una faccia felice, di una cloud tempestosa o di uno scarabocchio confuso, questo rompighiaccio è un modo creativo per verificare l'umore di tutti.

Qui si può usare Lavagne online ClickUp per ideare e disegnare i vostri sentimenti e le vostre emozioni insieme al tempo. In questo modo, tutti i membri del team remoto possono condividere il loro stato d'animo, aiutandovi a stabilire il tono della riunione.

17. Indovina l'ufficio

Condividete una foto o un video di tour virtuale degli uffici dei membri del vostro team remoto in forma anonima. Il resto del gruppo indovinerà di chi è l'ufficio.

Il team si divertirà a indovinare a chi appartengono gli uffici in base alla personalità degli altri.

18. Terreno comune

Se volete un modo rapido per creare un rapporto, giocate a "Terreno comune". Dividetevi in stanze separate e chiedete a ciascuno dei gruppi più piccoli di trovare cinque cose che hanno in comune. Si può spaziare dai programmi televisivi preferiti agli hobby condivisi, o anche allo stesso tipo di tazza di caffè.

19. Fuoco rapido

Fate ai preferiti domande veloci come: "Qual è la tua emoji preferita?" o "Dimmi una canzone che ti piace in questo momento "

La chiave è mantenere il ritmo veloce in modo che nessuno pensi troppo alle proprie risposte. Questo rompighiaccio dà energia al gruppo e incoraggia la spontaneità.

20. Il vicolo della memoria

Invitate i partecipanti a condividere un ricordo preferito del lavoro, dell'infanzia o della loro ultima vacanza. La condivisione di storie personali aiuta a creare un senso di connessione e permette a tutti di rivivere insieme momenti positivi.

Ad esempio, chiedete ai membri del team di descrivere un gioco d'infanzia che amavano o l'evento più memorabile del loro ultimo viaggio. Questo stimola la nostalgia e le risate, rafforzando i legami all'interno del gruppo.

21. Concorso a sfondo virtuale

Incoraggiate tutti a cambiare lo sfondo di Zoom con l'immagine più divertente, più creativa o più bella che hanno trovato.

Utilizzate strumenti di voto, come i sondaggi, per far decidere al gruppo il vincitore. Per aggiungere più struttura ed emozione, condividete temi come "vacanza da sogno" o "meme più divertente" per impostare lo sfondo.

22. Incontro alieno

Chiedete a ciascuno di immaginare di aver appena riunito un alieno e di descrivere il proprio lavoro senza usare il gergo specifico del settore. I risultati sono spesso esilaranti e stimolanti, in quanto i partecipanti cercano di tradurre il loro lavoro in un linguaggio alien-friendly.👽

23. Rosa e spina

In questa attività, ogni partecipante deve condividere una "rosa🌹" (un punto di forza o un esito positivo) e una "spina🌵" (una sfida) della propria settimana. Questo bilancia la positività con l'onestà, dando al team un momento per riflettere e supportarsi a vicenda.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Rose-bud.-thorn.jpg Gioco della rosa, del bocciolo, della spina: rompighiaccio Zoom /$$$img/ Fonte

24. Descrivi la tua giornata con il titolo di una canzone

Chiedete a tutti di scegliere il titolo di una canzone che rappresenti come si sentono oggi. 🎶

Punti bonus se canticchiano un verso o due! Questo rompighiaccio è un modo divertente per esprimere le emozioni in modo creativo e scoprire i gusti musicali condivisi.

🔍 Lo sapevi? La musica può triggerare emozioni e ricordi portando alla ribalta eventi, persone e luoghi del nostro passato. Questo fenomeno, noto come memoria autobiografica evocata dalla musica, è un fenomeno che tutti sperimentiamo. 🎶

25. Indovina il suono

Questa è una variante del gioco precedente. In questo caso, bisogna chiedere a un membro del team di spegnere il video e di usare un oggetto casuale per emettere un suono.

Gli altri membri devono indovinare cosa ha usato il membro del team per produrre il suono.

26. Pictionary

Il classico Pictionary diventa virtuale! Utilizzate il ClickUp Lavagna online o qualsiasi app per il disegno per abbozzare il vostro indizio mentre gli altri indovinano. È possibile utilizzare un'app per la generazione di parole casuali per ottenere istantaneamente i prompt da disegnare.

27. Chi l'ha detto?

Condividete una citazione divertente o ispiratrice di qualcuno del team (raccolta in anticipo) e chiedete agli altri di indovinare chi l'ha detta. Questa attività crea un senso di cameratismo e mette in risalto le personalità uniche.

28. Balla il tuo cuore

Alzate il volume della musica e chiedete a tutti di eseguire i loro passi di danza migliori (o più sciocchi) per 30 secondi o un minuto. 💃

Mantenete la sessione leggera scegliendo brani in levare e incoraggiando i partecipanti a lasciarsi andare.

💡 Pro Tip: Create una playlist del team in cui ognuno possa aggiungere i propri brani preferiti. Una libreria musicale condivisa è un ottimo modo per far fluire l'energia!

29. Talent show

Date a tutti la possibilità di mostrare un talento nascosto, dalla giocoleria ai trucchi di magia, dalla recitazione di poesie agli schizzi. È un modo eccellente per celebrare le abilità uniche del team e imparare qualcosa di nuovo gli uni sugli altri.

30. Esprimere gratitudine

Invitate i partecipanti a condividere qualcosa per cui sono grati, a livello lavorativo o personale. Questa attività semplice ma significativa aiuta a creare un'atmosfera positiva, a favorire la connessione e a incoraggiare la consapevolezza. Si può anche chiedere a tutti di condividere le proprie note in forma anonima.

31. Camera di fuga

Organizzate una sfida di escape room virtuale in cui i partecipanti risolvono enigmi e indovinelli per "fuggire" insieme. Piattaforme online come Enchambered o Escape Live funzionano bene È un'attività collaborativa che mette alla prova le capacità di risoluzione dei problemi e rafforza il lavoro di squadra.

32. Chi porterai?

Chiedete scenari ipotetici di sopravvivenza come: "Siete bloccati su un'isola deserta. Quali due compagni di squadra porteresti con te e perché?" È un mix di creatività, umorismo e momenti di commozione quando le persone spiegano le loro scelte.

33. Tabù

Preparatevi a un gioco di indovinelli divertente e veloce! In questa attività classica, i partecipanti descrivono a turno una parola al proprio team senza utilizzare un elenco di parole "tabù" legate a quel termine.

Ad esempio, per descrivere "spiaggia", i giocatori non possono usare parole come "sabbia", "acqua" o "oceano" È una corsa contro il tempo in cui i membri del team cercano di indovinare la parola in base a descrizioni creative e spesso esilaranti!

Questo gioco incoraggia la velocità di pensiero, la capacità di comunicazione e una buona risata, rendendolo perfetto per rilassarsi Riunioni Zoom .

34. Test di personalità

Chiedete a tutti di fare un test della personalità online e spensierato e condividete i risultati nel gruppo. Questi test vi aiuteranno a scoprire le preferenze e gli interessi dei vostri compagni di squadra.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Personality-tests.png Quale carattere di Harry Potter sei? : Zoom rompighiaccio /$$$img/ Fonte Utilizzare quiz divertenti sulla personalità come ' Quale carattere di Harry Potter sei? ' di Brainfall o i quiz di siti web come 16 Personalities.

35. Vendi qualcosa

Date ai partecipanti un elemento casuale (reale o inventato) e 60 secondi per "venderlo" al gruppo. Che si tratti di un "cuscino che canta la ninna nanna" o della penna che stanno usando, questa attività fa emergere la creatività e l'umorismo di tutti.

Best practice per i rompighiaccio di Zoom

I divertenti giochi per rompere il ghiaccio di Zoom possono dare energia alle riunioni del team e aumentare il coinvolgimento.

Ecco alcune best practice che vi aiuteranno a sfruttarli al meglio:

🎤 Impostazione del tono in anticipo

Iniziate la riunione di Zoom con un rompighiaccio coinvolgente che può trasformare l'intera atmosfera. L'obiettivo è rompere il silenzio, allentare la tensione e creare un ambiente accogliente.

L'impostazione di un tono positivo all'inizio segnalerà al team che la riunione sarà collaborativa e rilassata. Questo slancio iniziale incoraggia tutti a partecipare e a prepararsi mentalmente per una sessione produttiva.

Siate inclusivi

Assicuratevi che i rompighiaccio siano adatti a tutti i partecipanti. Per i team virtuali con spazi limitati, evitate i giochi che richiedono movimenti fisici e assicuratevi che tutti partecipino indipendentemente dalla posizione o dalle competenze tecnologiche.

Monitoraggio della durata

Un rompighiaccio di esito positivo deve essere breve e d'impatto, non travolgente. Mantenendo una durata di 5-10 minuti si assicura che serva allo scopo senza mettere in ombra il programma principale della riunione. Se i rompighiaccio si trascinano troppo a lungo, possono causare disimpegno e ridurre l'attenzione per il resto della sessione.

Trovare il giusto equilibrio tra divertimento ed efficienza consente di stimolare il team senza sprecare tempo prezioso.

Creare uno spazio sicuro

A volte le persone sono timide o riluttanti a parlare nelle impostazioni virtuali. Per supportarle, create uno spazio sicuro e non giudicante.

Assicuratevi che i rompighiaccio permettano a tutti di condividere senza sentirsi sotto pressione. Se qualcuno sembra esitare, proponete un rompighiaccio a bassa pressione, come un check-in di una sola parola o il colore preferito, per farli parlare.

Mantenere la leggerezza e il divertimento

I rompighiaccio devono essere divertenti e spensierati, quindi evitate argomenti che potrebbero mettere a disagio le persone. Limitatevi a domande o attività divertenti e non controverse. L'umorismo è molto utile per coinvolgere il team!

Come ClickUp aiuta il team building

Un team building efficace si basa su una collaborazione perfetta, strumenti creativi e funzionalità/funzione che aiutano i team remoti a sentirsi più connessi.

Ecco alcune funzionalità/funzione che rendono ClickUp ideale per la creazione di team più forti:

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Use-ClickUp-Meetings-to-set-up-smooth-meetings.png Riunioni ClickUp https://clickup.com/clickup-meetings Ulteriori informazioni /$$$cta/

Le riunioni hanno spesso un ritmo incalzante, con nuove idee che emergono rapidamente. Per non perdere tempo, trasformate queste discussioni in elementi d'azione cancellati per il vostro team.

Con Riunioni ClickUp è possibile creare facilmente attività a partire da questi appunti. È possibile documentare le riunioni, aggiungere commenti, creare liste di controllo, impostare attività ricorrenti e molto altro ancora per tenere le riunioni sotto controllo.

Inoltre, una volta create le attività, è possibile assegnarle ai membri del team usando ClickUp Assegna commenti che facilita la delega delle responsabilità direttamente nei commenti delle attività.

In più, Integrazione di ClickUp con Zoom consente al team di utilizzare strumenti di collaborazione come la lavagna online e i documenti durante la riunione, per un lavoro di squadra senza soluzione di continuità. In questo modo, migliora la collaborazione e mantiene tutto organizzato in un unico luogo.

Diamo un'occhiata alle funzionalità/funzione di ClickUp:

ClickUp Documenti

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Docs-13.png Documenti ClickUp https://clickup.com/features/docs Ulteriori informazioni /$$$cta/

Utilizzate ClickUp Docs per compilare attività di team building, prompt per rompere il ghiaccio o punti salienti post riunione. Le sue ricche opzioni di formattare consentono di creare modelli o guide visivamente accattivanti per il team. È anche possibile assegnare commenti o elementi di azione direttamente all'interno di Documenti.

I documenti vi aiutano:

Conservare tutti i materiali per il team e le note delle riunioni in un unico posto per un facile accesso

Creare documenti coinvolgenti e ben strutturati che migliorano la collaborazione del team

Assegnare attività e seguire gli elementi di azione direttamente all'interno dei documenti per una migliore responsabilità

Lavagne online ClickUp

Lavagne online ClickUp è la tela virtuale del team per il brainstorming, l'ideazione e la collaborazione creativa. Perfetta per i giochi per rompere il ghiaccio come Pictionary o per le sessioni di brainstorming di gruppo, Whiteboard consente a tutti di aggiungere note, disegnare o creare flussi di lavoro in tempo reale.

Inoltre, vi aiuta a:

Aumentare la creatività e la collaborazione consentendo ai membri del team di contribuire con idee istantanee

Visualizzare facilmente i flussi di lavoro e i concetti, migliorando la comprensione del team

Mantenere tutti impegnati durante le sessioni di brainstorming con funzionalità interattive come il disegno e la presa di note

Inoltre, vi aiuta a:

Aumentare la creatività e la collaborazione consentendo ai membri del team di contribuire con idee istantanee

Visualizzare facilmente i flussi di lavoro e i concetti, migliorando la comprensione del team

Mantenere tutti impegnati durante le sessioni di brainstorming con funzionalità interattive come il disegno e la presa di note

ClickUp Chat

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Connect-with-your-teammates-seamlessly-with-ClickUp-Chat.png ClickUp Chattare https://clickup.com/features/chat Ulteriori informazioni /$$$cta/

Utilizzo ClickUp Chattare per dare il via alle riunioni con rapidi rompighiaccio, condividere gli aggiornamenti quotidiani o persino lanciare mini-sfide al team. La chat di assistenza si integra perfettamente con le attività e i progetti, aiutandovi a comunicare in modo efficace senza dover passare da una piattaforma all'altra.

Modelli ClickUp

ClickUp offre anche un'ampia gamma di modelli personalizzabili modelli per rompere il ghiaccio, che facilitano l'impostazione di attività divertenti e coinvolgenti per il team.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUps-Ice-Breaker-Whiteboard-Template.png zoom rompighiaccio: Modello di lavagna online per rompere il ghiaccio di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-176200736&department=other Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di lavagna online ClickUp per rompere il ghiaccio aiuta ad avviare conversazioni e incoraggiare la competizione amichevole. Porre domande stimolanti, visualizzare le risposte e garantire la partecipazione di tutti i membri.

Il modello offre due visualizzazioni personalizzate: Inizia qui e Lavagna online. Utilizzate la visualizzazione Lavagna online per aggiungere domande o prompt e condividete il collegamento durante la riunione per garantire che tutti possano accedervi.

Ideale per: Teams leader, professionisti delle risorse umane o gestori del team che desiderano aumentare il coinvolgimento e incoraggiare la collaborazione nelle riunioni virtuali o nelle sessioni di brainstorming.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Get-creative-with-icebreakers-and-encourage-team-collaboration-using-the-ClickUp-Fun-Meeting-Programma-Template.png zoom rompighiaccio: Modello di Programma per riunioni divertenti ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2z6n0e0&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Un altro grande modello che potete usare è Programma di riunione divertente di ClickUp . Offre una struttura facile da usare per pianificare e organizzare le riunioni.

Il modello assicura che le riunioni rimangano in tema e allineate agli obiettivi, motivando tutti a partecipare. Per quanto riguarda i rompighiaccio, aiuta a pianificare attività coinvolgenti, a mantenere la concentrazione del team e a gestire efficacemente la timeline della riunione con campi personalizzati e visualizzazioni multiple.

Ideale per: professionisti delle risorse umane e manager che desiderano strutturare riunioni che favoriscano la partecipazione e l'allineamento degli obiettivi.

Conduci riunioni Zoom memorabili con ClickUp

I rompighiaccio, che si tratti di una risata veloce, di una storia condivisa o di un'attività collaborativa, danno il via a riunioni produttive e coinvolgenti.

ClickUp porta i vostri rompighiaccio a un livello superiore. ClickUp è uno strumento di produttività e collaborazione all-in-one progettato per migliorare la produttività e la connessione del team.

Grazie a strumenti come ClickUp Docs per organizzare le attività, ClickUp Chattare per i legami informali, Brain per le nuove idee e Whiteboard per la creatività in tempo reale, le vostre riunioni virtuali sono impostate per un esito positivo.

