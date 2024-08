15 idee divertenti per rompere il ghiaccio in piccoli gruppi

Le piccole chiacchiere sono spesso alla base di connessioni più profonde. Vi è mai capitato di iniziare una conversazione sul tempo al lavoro e di ritrovarvi inaspettatamente a esplorare le grandi domande della vita intorno allo scopo?

Tuttavia, non sempre le chiacchiere avvengono in modo organico sul lavoro, soprattutto per gli introversi o per chi lavora da remoto. Per colmare questo divario, gli esperti di team building raccomandano spesso attività strutturate che incoraggino conversazioni casuali e aiutino i colleghi a stabilire un contatto personale.

Da fare è il rompighiaccio, un'interazione strutturata che trasforma le chiacchiere superficiali in conversazioni autentiche che incoraggiano legami più profondi e costruire team ad alte prestazioni .

In questo post discuteremo di 15 divertenti giochi e attività per rompere il ghiaccio, per riunire il team senza l'imbarazzo tipicamente associato.

Che cos'è un rompighiaccio?

Un rompighiaccio è un'attività breve e interattiva progettata per aiutare un gruppo di persone a familiarizzare e a sentirsi a proprio agio l'uno con l'altro Viene spesso utilizzato all'inizio di riunioni, workshop ed eventi sociali ed è un ottimo modo per creare un'atmosfera rilassata.

Ecco alcune curiosità (che potrete condividere durante il vostro prossimo icebreaker): la frase "rompere il ghiaccio" deriva dall'espressione latina scindere glaciem, che significa "aprire la strada ed essere il primo a svolgere un'attività"

Le attività per rompere il ghiaccio fanno proprio questo: creano uno spazio accogliente per una conversazione aperta e naturale.

Come i piccoli team traggono beneficio dai rompighiaccio

I rompighiaccio sono particolarmente efficaci per i team più piccoli a causa della natura chiusa dell'ambiente di lavoro, in quanto un minor numero di interazioni può portare a incomprensioni o conflitti.

Consentendo al team di conoscere la "persona" che si cela dietro la "professione", è possibile creare un ambiente più empatico e più collaborativo sul posto di lavoro -uno costruito su interessi personali condivisi e forti legami interpersonali.

Inoltre, i rompighiaccio sono ottimi "moderatori" e danno a tutti i partecipanti alla tabella la possibilità di parlare. Questo approccio inclusivo è vantaggioso sia per gli introversi che per gli estroversi.

Infine, la natura spensierata dei rompighiaccio può anche aiutare a spezzare la monotonia delle riunioni e iniettare un elemento divertente nelle StandUp del lunedì.

Tipi di rompighiaccio per piccoli gruppi

Queste 15 idee per rompere il ghiaccio aiuteranno i vostri team a collaborare meglio. Trasformate quei pochi momenti delle vostre riunioni, sessioni di team-building e persino le telefonate di benvenuto ai dipendenti diventano opportunità di coinvolgimento significativo.

💡Pro Tip: Uno strumento per la gestione del lavoro come ClickUp può aiutarvi a organizzare divertenti attività per rompere il ghiaccio!

Domande per rompere il ghiaccio Domande per rompere il ghiaccio sono il metodo classico per iniziare le conversazioni per un motivo. **Sono semplici, adattabili e non richiedono una preparazione particolare

Che si tratti di una riunione di team informale o di una riunione aziendale formale, una semplice domanda - ad esempio: "Qual è il film che guarderesti più volte?" - può rompere il ghiaccio e dare vita a conversazioni interessanti.

Tuttavia, ecco alcuni suggerimenti per la scelta delle domande rompighiaccio:

Adattare le domande agli interessi, all'età e al background del gruppo

Scegliere domande che promuovano risposte aperte e incoraggino la conversazione

Mescolate domande leggere con altre che fanno riflettere per soddisfare interessi diversi

Infine, mantenete le domande "incentrate sull'interno" Questo riduce l'ansia evitando la pressione per la risposta "migliore". Ad esempio, invece di "Qual è il lavoro dei tuoi sogni?", prova a chiedere "Che tipo di lavoro ti fa sentire più realizzato?"

1. Domande su questo o quello

In questo caso si presentano due scelte, obbligando i partecipanti a decidere rapidamente e a spiegare il loro ragionamento. E, naturalmente, alcuni ribelli ne sceglieranno una terza (del tutto inaspettata), ma questa è la parte migliore.

Ecco alcune domande:

Campeggio o glamping?

Analogico o digitale?

Un cane fedele o un gufo saggio?

Soldi illimitati o tempo illimitato?

Marvel o DC?

2. domande "Conoscimi

Come suggerisce il nome, queste domande rompighiaccio aiutano a conoscere meglio i membri del gruppo. Lavorano meglio per le attività di "team building " piuttosto che per le riunioni regolari, consentendo conversazioni più profonde.

Alcune conoscermi le domande che si possono fare sono:

Qual è il tuo ricordo d'infanzia preferito?

Qual è la storia del tuo nome?

Come intitoleresti il tuo libro di memorie e perché?

Qual è il suo gusto di gelato preferito?

Attività per rompere il ghiaccio

Le attività per rompere il ghiaccio sono esercizi semi-strutturati che richiedono coinvolgimento attivo e collaborazione. A differenza delle conversazioni casuali, esse prevedono attività pianificate e richiedono una maggiore preparazione.

Per questo motivo, funzionano meglio in situazioni che si concentrano attivamente sulla costruzione del team, come le riunioni di avvio del progetto, in cui si presentano i nuovi membri del team.

3. Due verità e una bugia

Un'attività classica, che prevede la condivisione di tre affermazioni su di sé: due verità e una bugia. Il resto del gruppo può quindi cercare di indovinare quale affermazione è la bugia.

4. Il nodo umano

Volete un rompighiaccio che non si limiti a parlare tra di voi? Allora provate il nodo umano. Ecco come funziona:

Formate un cerchio: Fate in modo che tutti si mettano in cerchio, uno di fronte all'altro

Fate in modo che tutti si mettano in cerchio, uno di fronte all'altro **Ogni persona allunga la mano e afferra le mani di due persone diverse nel cerchio (non quelle direttamente vicine)

**Districare il nodo: il gruppo deve lavorare insieme per districarsi senza lasciare le mani di nessuno

L'obiettivo è formare un nuovo modulo senza braccia incrociate.

5. Un fatto poco noto

Un altro rompighiaccio semplice ma efficace, incoraggiate i membri del team a condividere un fatto sorprendente o insolito su di loro. È un ottimo modo per scoprire curiosità sui colleghi e, chissà, potreste persino trovare il vostro migliore amico nel lavoro .

6. Caccia al tesoro

A differenza di altre attività per rompere il ghiaccio, questa richiede un po' di strategia e di piano, perché dovete dare al vostro team degli indizi per fargli trovare (e raccogliere) una serie di oggetti Potete aggiungere un elemento competitivo dividendo il team in coppie, aggiungendo un limite di tempo e persino dando un premio.

La caccia al tesoro si usa in genere in occasione di riunioni personali, come una sessione energizzante di metà mercoledì in ufficio o durante i ritiri del team.

Ma si può usare anche per le riunioni virtuali. Basta chiedere al moderatore designato di annunciare un elemento e tutti gli altri possono fare a gara per trovarlo e mostrarlo sullo schermo.

Giochi per rompere il ghiaccio

A differenza delle tradizionali attività per rompere il ghiaccio che si basano su conversazioni e dialoghi, queste attività utilizzano giochi divertenti e una sana competizione per creare connessioni. Poiché un gioco per rompere il ghiaccio spesso richiede oggetti di scena specifici, è necessario pianificare.

Suggeriamo di creare uno spazio di archiviazione dedicato per i materiali di gioco usati di frequente, in modo che siano prontamente disponibili per i futuri eventi di team building.

7. Costruire LEGO in velocità

Iniziate dividendo i membri del team in piccoli gruppi di uguali dimensioni. Impostare un timer e incoraggiare i membri del gruppo a costruire un modulo libero. Vince il gruppo che realizza la costruzione più alta.

Non volete rendere competitivo questo divertente gioco per rompere il ghiaccio? Date a ogni membro del team un minuto per costruire il LEGO e poi passatelo al membro successivo. In questo modo, Da fare insieme.

Materiale necessario: Mattoncini LEGO

8. Jenga

Impilate i blocchi di legno in una torre, alternando la direzione di ogni riga. Chiedete ai giocatori di rimuovere a turno un blocco alla volta e di posizionarlo in cima senza far cadere la torre: l'ultimo giocatore che rimuove un blocco senza far cadere la torre vince.

Si può anche aggiungere una domanda a ogni blocco Jenga, in modo che il giocatore risponda alla domanda prima di posizionare il blocco in cima.

Sono necessari degli oggetti: Un set da Jenga

9. Sfida con i marshmallow

Dare a ogni gruppo 20 bastoncini di spaghetti, 1 metro di nastro adesivo, un pezzo di stringa e un marshmallow. Poi, chiedete loro di costruire una struttura autosufficiente con il marshmallow in cima. Vince il team più veloce.

via LinkedIn Strumenti necessari: Bastoncini di spaghetti, nastro adesivo, stringa, marshmallows

Quiz rompighiaccio

Sono un altro modo divertente per conoscere i colleghi e avviare conversazioni di interesse. Inoltre, poiché sono tipicamente risposte di una sola parola, sono un'opzione eccellente per i team con introversi (o che non preferiscono conversazioni più lunghe).

10. Quiz a premi

Qui è possibile mettere alla prova la conoscenza di fatti importanti (o di interesse) da parte del team. I quiz possono riguardare vari argomenti e sono quindi adatti a diverse impostazioni di gruppo.

Ecco alcuni esempi:

Conoscenza generale : Qual è la popolazione della capitale dell'Australia?

: Qual è la popolazione della capitale dell'Australia? Storia : Chi è stato il ventunesimo presidente degli Stati Uniti?

: Chi è stato il ventunesimo presidente degli Stati Uniti? Scienza : Come si chiama la luna più grande del pianeta più grande del nostro sistema solare?

: Come si chiama la luna più grande del pianeta più grande del nostro sistema solare? Geografia: Qual è l'altezza della montagna più alta del mondo?

È possibile sfruttare strumenti GenAI come ClickUp Brain per generare infinite domande di curiosità.

Domande di curiosità sulla cultura pop suggerite dall'assistente IA di ClickUp, ClickUp Brain

Un'altra idea è quella di creare un evento trivia intorno ai principali eventi del vostro paese (o città), come una Taylor Swift Trivia Night (o Afternoon) durante l'Eras tour, un quiz a tema Oscar durante le settimane che precedono la cerimonia di premiazione, o una festa del Superbowl con una sfida di football trivia.

11. Quiz sulla personalità

Sono quiz in cui si scoprono i tratti della personalità, le preferenze o gli interessi dei compagni di squadra. La buona notizia è che ci sono tantissime opzioni online.

Ad esempio, se siete fan di "The Office" (non è un gioco di parole), ecco un quiz di BrainFall che vi dirà a quale dipendente della Dunder Mifflin voi e i vostri colleghi siete più affini .

via Caduta del cervello

Rompighiaccio energizzanti

Se state cercando un esercizio divertente per rompere il ghiaccio e semplicemente svegliare (o riscaldare) le persone prima della riunione, gli energizzanti sono un'ottima opzione. Contrariamente a quanto si pensa, gli energizzanti non sono al limite delle attività fisiche.

Le sfide mentali e i giochi per piccoli gruppi , come i mimi o le catene di narrazione, possono essere altrettanto tonificanti e coinvolgenti

Ecco alcune idee:

12. Sasso, carta, forbice umano

Si tratta di una versione in grande scala del normale gioco "sasso, carta, forbice": si usa tutto il corpo per creare le forme Ad esempio, è possibile:

Accovacciarsi per rappresentare un sasso

Allargare le braccia per rappresentare la carta

Toccare il braccio sinistro con la gamba destra per simulare le forbici

Le regole rimangono le stesse: sasso batte forbice, forbice batte carta e carta batte sasso.

13. Ronzio di fizz

È il gioco dei numeri dell'infanzia che forse conoscete già. Si conta a turno a partire da uno. Tuttavia, invece di dire i numeri divisibili per 3, si dice "fizz" e invece dei numeri divisibili per 5 si dice "buzz" Per i numeri divisibili per 3 e 5, si dice "fizz buzz"

Ecco come funziona: La prima persona dice uno, la successiva dice due e la terza dice Fizz. La sequenza continua: 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, Fizz Buzz, 16 e così via.

Se qualcuno esita o commette un errore, perde. L'ultimo giocatore rimasto è il vincitore.

Rompighiaccio per team remoti

L'aumento del lavoro da remoto e ibrido ha spostato le interazioni del team dalle sale conferenze alle chiamate Zoom. Questo significa anche un maggiore affaticamento dello schermo, rendendo i rompighiaccio ancora più importanti per ridurre la noia delle lunghe riunioni virtuali.

Ma non si può affrontare il rompighiaccio virtuale come se fosse un'attività di tipo IRL. Innanzitutto, i rompighiaccio virtuali devono essere più brevi: se si superano i 20 minuti, si rischia di perdere l'interesse del team.

Se si tratta di un team globale, dovrete anche adattarvi a partecipanti con fusi orari, culture e background diversi.

Il Modello di programma per riunioni di ClickUp Fun è proprio quello che vi serve per affrontare queste considerazioni e organizzare le vostre idee, insieme a dettagli come la priorità (o il livello di interesse) per ogni rompighiaccio, quale membro del gruppo ne è responsabile e quando si svolgerà

Il modello è dotato anche di campi personalizzati per la nomina di un:

Facilitatore : Il moderatore o l'ospite

: Il moderatore o l'ospite Partecipanti : I compagni di squadra che partecipano

: I compagni di squadra che partecipano Notaio : La persona che riceve il feedback dei partecipanti e scrive il retro

: La persona che riceve il feedback dei partecipanti e scrive il retro Cronometrista: la persona che si assicura che non venga superato il limite di tempo

C'è anche un campo per le Scuse per le persone che non hanno partecipato (e le loro ragioni)

In breve, questo modello vi aiuta a creare un programma e a istituire un comitato per ogni sessione di rompighiaccio (o di team bonding), aiutandovi ad affrontare il processo in modo consapevole.

Ecco alcune idee per rompere il ghiaccio virtuale, non imbarazzanti e non forzate:

14. Sciarade di sfondo alla riunione

Un'attività semplice e poco impegnativa: date ai membri del team un tema e chiedete loro di impostare uno sfondo appropriato. È piuttosto facile, poiché la maggior parte degli strumenti per videoconferenze consente di aggiungere sfondi personalizzati con un semplice clic.

Una volta iniziata la riunione del team, ognuno può indovinare a turno il significato dello sfondo dell'altro. Ecco alcune idee di temi per iniziare:

Mondi ipotetici

Stili artistici

Generi musicali

Decadi della moda

15. Lavagna online asincrona

Alzi la mano chi si è alzato alle 2 del mattino per partecipare all'happy hour virtuale del suo team remoto. ✋

Sebbene le attività di team building in tempo reale siano fantastiche, le variazioni di fuso orario possono renderle più un lavoro di routine che un gioco divertente da attendere con ansia. Allora perché non fare in modo che il vostro attività di team building virtuali asincrono?

E la parte migliore: tutto ciò che serve è una lavagna online.

Un'idea è quella di utilizzare uno strumento gratis come il programma ClickUp Lavagne online Strumento per giocare a "disegna il tuo stato d'animo ".

Crea un misuratore settimanale asincrono dell'umore per il tuo team utilizzando ClickUp Whiteboard

Ecco come funziona:

Impostare una lavagna online condivisa chiamiamola 'Mood Meter'

Impostare un'attività ricorrente che chieda a ciascun membro del team di disegnare il proprio stato d'animo sulla lavagna online a un'ora stabilita ogni settimana, ad esempio mercoledì pomeriggio alle 15:00, ora locale

che chieda a ciascun membro del team di disegnare il proprio stato d'animo sulla lavagna online a un'ora stabilita ogni settimana, ad esempio mercoledì pomeriggio alle 15:00, ora locale Il giorno seguente, il moderatore può condividere uno screenshot della lavagna collaborativa, innescando una discussione sul disegno finale all'interno di un canale designato nel vostro strumento di messaggistica interna

Le lavagne online sono anche un'ottima opzione per le domande aperte per rompere il ghiaccio. Il Modello di lavagna online di ClickUp per rompere il ghiaccio basta duplicare il modello per ogni settimana, aggiungere le domande e condividerlo con il team.

Il team può quindi digitare (o disegnare) le proprie risposte e commentare quelle degli altri.

Si consiglia di designare un ospite diverso per ogni sessione. Questi può impostare il tema, aggiungere domande e, cosa più importante, interagire con le risposte del team e stimolare le discussioni.

Come scegliere il perfetto rompighiaccio per il vostro piccolo gruppo

Esistono infiniti modi per rompere il ghiaccio durante le riunioni del team, ma non tutte le attività rompighiaccio funzionano al meglio in tutte le situazioni.

Ad esempio, un gioco come Human Bingo (in cui i giocatori trovano le persone che corrispondono alle descrizioni su una scheda bingo 5×5) o speed networking funzionano benissimo per i grandi incontri di persona. Ma non è uno dei vostri rompighiaccio virtuali o per piccoli gruppi.

Ecco alcuni suggerimenti per aiutarvi a scegliere il giusto rompighiaccio per il vostro piccolo gruppo:

Conoscete il vostro pubblico: Considerate le personalità, i livelli di energia e le zone di comfort del vostro team. Mentre gli introversi potrebbero preferire domande introspettive e aperte, le persone con disabilità potrebbero sentirsi escluse da attività fisiche o ad alto stimolo

Considerate le personalità, i livelli di energia e le zone di comfort del vostro team. Mentre gli introversi potrebbero preferire domande introspettive e aperte, le persone con disabilità potrebbero sentirsi escluse da attività fisiche o ad alto stimolo Obiettivi della riunione : Adattare il rompighiaccio allo scopo della riunione. Si tratta di un'attività di team-building o avete bisogno di un rapido energizzante di 10 minuti per le sessioni di formazione?

: Adattare il rompighiaccio allo scopo della riunione. Si tratta di un'attività di team-building o avete bisogno di un rapido energizzante di 10 minuti per le sessioni di formazione? Bilanciare divertimento e scopo : puntare su rompighiaccio che siano divertenti ma che incoraggino anche le persone a creare connessioni significative. Tornando all'esempio precedente del Jenga, basta aggiungere una domanda a ogni blocco per renderlo divertente e creare un dialogo

: puntare su rompighiaccio che siano divertenti ma che incoraggino anche le persone a creare connessioni significative. Tornando all'esempio precedente del Jenga, basta aggiungere una domanda a ogni blocco per renderlo divertente e creare un dialogo Considerare il format della riunione : Come menzionato in precedenza, i rompighiaccio devono essere affrontati in modo diverso nelle situazioni virtuali e in quelle reali

: Come menzionato in precedenza, i rompighiaccio devono essere affrontati in modo diverso nelle situazioni virtuali e in quelle reali Ricevere feedback: Infine, chiedete al team se l'attività è piaciuta e se vorrebbe ripeterla. In questo modo, potrete scegliere opzioni migliori per le sessioni future

Vi consigliamo di creare un elenco di attività per rompere il ghiaccio per diversi scenari nel vostro software di project management. In questo modo, non dovrete ripetere il processo di ricerca. Riunioni ClickUp è un potente strumento progettato per semplificare l'organizzazione e la collaborazione delle riunioni.

Impostazione semplice di riunioni di team con ClickUp Meetings

Alcuni dei modi in cui ClickUp Meetings può aiutarvi includono:

Collaborazione in tempo reale: Collaborare ai programmi delle riunioni, alle note e agli elementi d'azione durante la riunione

Collaborare ai programmi delle riunioni, alle note e agli elementi d'azione durante la riunione Registrazione delle note: Acquisizione di punti chiave e decisioni in un formato strutturato

Acquisizione di punti chiave e decisioni in un formato strutturato Monitoraggio degli elementi d'azione: Convertire le note della riunione in attività realizzabili

Convertire le note della riunione in attività realizzabili Condivisione di file: Condivisione di documenti e risorse rilevanti direttamente durante la riunione

Condivisione di documenti e risorse rilevanti direttamente durante la riunione Integrazioni: Connessione con altri strumenti come Zoom per videoconferenze senza soluzione di continuità direttamente all'interno di ClickUp

Connessione con altri strumenti come Zoom per videoconferenze senza soluzione di continuità direttamente all'interno di ClickUp Calendario centralizzato: Programmazione, riprogrammazione e gestione delle riunioni in un unico luogo

Programmazione, riprogrammazione e gestione delle riunioni in un unico luogo Riunioni ricorrenti: Impostazione di riunioni regolari con promemoria automatici

Impostazione di riunioni regolari con promemoria automatici Campi personalizzati: Aggiunta di dettagli specifici alle riunioni, come partecipanti, obiettivi o risultati

Leggi anche:_ 15 modelli gratuiti di piani di comunicazione di progetto

Pianificate (e gestite) le vostre attività per rompere il ghiaccio con ClickUp

I rompighiaccio sono ottimi strumenti per creare rapporti, aumentare il morale del team e dare un tono positivo a qualsiasi impostazione. L'unica avvertenza: dovete scegliere attività che corrispondano alle personalità e agli interessi del vostro team.

Creare un kit di strumenti per rompere il ghiaccio con diversi oggetti può aiutarvi ad adattarvi alle diverse dinamiche di gruppo e agli obiettivi delle riunioni.

Ecco quali sono i vantaggi di uno strumento di gestione del lavoro come ClickUp. I suoi strumenti integrati possono aiutarvi a centralizzare le idee per rompere il ghiaccio, a creare un modulo per ottenere il feedback del team e persino a formare un comitato per fare brainstorming su nuove attività

La parte migliore: Potete anche fare dei giochi per rompere il ghiaccio, come il trivia, e dedicarvi a divertenti attività di lavagna online dall'interno di ClickUp. Iscriversi a ClickUp gratis, per non rimanere mai a corto di idee per rompere il ghiaccio (o di domande di trivia).