Come creare una tabella di marcia Ora-Prossimo-Tardi per una migliore definizione delle priorità

Siete nel bel mezzo di un progetto che vi spinge in dieci direzioni diverse. Tutti chiedono aggiornamenti, le priorità cambiano ogni giorno ed è impossibile decidere cosa è urgente.

La roadmap "ora-successivo-dopo" semplifica il processo suddividendo il lavoro in fasi chiare: ciò che deve essere preso in considerazione ora, ciò che verrà dopo e ciò che può essere aspettato più tardi

È semplice, adattabile e perfetta per pianificare progetti complessi.

In questo blog esploreremo come funziona questa tabella di marcia, perché è efficace e come potete usarla per migliorare la pianificazione e l'esecuzione dei progetti. 🗂️

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

🛣️ Una roadmap Ora-Successivo-Later aiuta a dare priorità alle attività e a migliorare la concentrazione del team

🛣️ Migliora l'adattabilità, la chiarezza e l'allineamento strategico

🛣️ Gli strumenti di ClickUp come Obiettivi, Obiettivi e Viste Elenco, Bacheca e Sequenza semplificano la gestione delle attività

🛣️ La revisione regolare assicura che la roadmap rimanga pertinente e allineata agli obiettivi

Che cos'è una roadmap Now-Next-Later?

La roadmap ora-successivo-later è un quadro di priorità flessibile che organizza le attività o i progetti in tre categorie chiare: ciò che necessita di attenzione immediata (ora), ciò che dovrebbe seguire a breve (prossimo) e ciò che può attendere (più tardi).

Offre una struttura chiara senza rigidità, ideale per i team di prodotto che hanno bisogno di adattarsi rapidamente alle mutevoli priorità.

🔍 Da fare? Il framework now-next-later è stato concepito alla fine degli anni 2000 ed è stato gradualmente adottato in vari settori.

Elementi della tabella di marcia Now-Next-Later Pianificazione della roadmap del progetto non deve essere complicata. La roadmap now-next-later vi aiuta a concentrarvi su ciò che è più importante in questo momento, tenendo d'occhio ciò che verrà dopo.

Vediamo gli elementi chiave che la fanno funzionare.

Ora

La sezione "ora" comprende le attività che richiedono un'azione immediata. Si tratta di priorità critiche che hanno un impatto diretto sugli obiettivi attuali del team.

Esempio: Risolvere un'interruzione di sistema che interessa gli utenti o consegnare una funzionalità/funzione promessa nello sprint di questa settimana.

Prossimo

La sezione "successivo" si concentra sulle attività che seguono quelle immediate. Queste attività sono importanti ma non richiedono un'attenzione immediata.

Esempio: Preparazione di wireframe per una funzionalità/funzione imminente o interviste agli utenti per ottenere un feedback.

Più tardi

La sezione "più tardi" organizza le attività che sono importanti ma che possono aspettare fino a quando non saranno disponibili le risorse. In genere si tratta di obiettivi a lungo termine o di idee che non sono state completamente sviluppate.

Esempio: Ricerca di potenziali integrazioni con strumenti di terze parti o esplorazione di nuovi concetti di design per le future versioni del prodotto.

💡 Suggerimento: Il passaggio a una roadmap "now-next-later" può richiedere un adeguamento del linguaggio di gestione del prodotto e l'educazione degli stakeholder. Aiutate i membri del team più riluttanti a comprenderne i vantaggi con una presentazione o un modulo di formazione.

Benefici dell'utilizzo di una roadmap now-next-later

Quando si gestiscono attività e progetti aziendali, avere una visualizzazione chiara di ciò che deve essere fatto e quando può fare la differenza. Una roadmap Ora-Prossimo-Prossimo offre un modo per suddividere le cose e mantenere tutti in carreggiata.

Vediamo perché funziona così bene. 🎯

Adattabilità e flessibilità

Uno dei maggiori vantaggi della roadmap now-next-later è la sua flessibilità. Permette ai team di adattare facilmente modificare le priorità in base alle nuove informazioni o all'evoluzione del progetto.

Le attività nella sezione "ora" possono essere spostate rapidamente nella sezione "successiva" o "più tardi" quando si presentano problemi urgenti, come un bug dell'ultimo minuto o una richiesta urgente del client.

Esempio: Se durante uno sprint arriva un aggiornamento di sicurezza ad alta priorità, il team può spostarlo nella sezione "ora" e affrontare il problema senza interrompere il flusso generale del progetto.

Diversi livelli di certezza

Non tutte le attività hanno lo stesso livello di chiarezza o urgenza. La roadmap ora-successivo-dopo consente ai team di classificare i lavori in base al grado di certezza o di definizione.

Le attività nella fase "ora" sono ben definite e richiedono attenzione immediata. Allo stesso tempo, le attività nelle fasi "successiva" e "successiva" possono richiedere ulteriori piani strategici, ricerche o feedback prima di poter essere eseguite completamente.

Esempio: Il team di progettazione sta perfezionando le modifiche dell'interfaccia utente ad alta priorità nella sezione "ora". Nella fase "successiva", stanno creando wireframe per una prossima funzionalità/funzione del dashboard, in attesa dei suggerimenti del team.

Carità e concentrazione

Con categorie chiare per le attività immediate, imminenti e future, i membri del team possono concentrarsi sulle attività più urgenti. La roadmap elimina l'incertezza di doversi destreggiare tra più attività funzionalità/funzione in priorità e assicura che tutti sappiano cosa c'è nel loro elenco di attività.

Esempio: Il team di prodotto potrebbe concludere un aggiornamento importante nella sezione "ora" e prepararsi a migliorare una funzionalità nella sezione "prossima", organizzando ogni fase.

Allineamento strategico

La roadmap ora-successivo-successivo aiuta i team ad allineare le attività quotidiane con gli obiettivi strategici a lungo termine.

Assicura che le attività urgenti non mettano in ombra gli obiettivi importanti a lungo termine. L'allineamento strategico garantisce che ogni attività, sia essa non pianificata o rivolta al futuro, contribuisca alla visione generale.

Esempio: Il team del supporto clienti risolve i ticket critici in fase di escalation nella fase "ora", mentre strategizza un aggiornamento della base di conoscenze nella fase "successiva" per affrontare in modo più proattivo i problemi ricorrenti dei clienti.

🔍 Da sapere? Il framework now-next-later aiuta i team ad adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali e dei clienti. Questo perché il metodo non impone rigidamente date o sequenze di rilascio, consentendo ai team di cambiare in base all'evoluzione delle circostanze.

Implementazione della roadmap Ora-Successivo-Poi

La creazione di una roadmap now-next-later è fondamentale per mantenere la concentrazione, ma gestirla tra più team e innumerevoli attività può essere impegnativo.

È qui che ClickUp viene fornito. 🤩

Come app per il lavoro, ClickUp per i team di prodotti offre una piattaforma centralizzata per pianificare, gestire e monitorare la roadmap.

Scopriamo come creare e implementare una roadmap now-next-later efficace con ClickUp.

1. Definire gli obiettivi e identificare le iniziative principali

Il primo passaggio per costruire una roadmap di esito positivo è la definizione degli obiettivi.

Iniziate identificando gli obiettivi che volete raggiungere, come il lancio di una nuova funzionalità/funzione del prodotto, il miglioramento dell'esperienza dell'utente o il potenziamento del supporto clienti. Questi obiettivi devono essere in linea con gli obiettivi aziendali più ampi.

Dopo averli definiti, suddivideteli in iniziative principali su cui il team possa concentrarsi. Impostazione e monitoraggio di obiettivi misurabili con ClickUp Obiettivi ClickUp Obiettivi è un eccellente strumento di piano strategico per l'impostazione di grandi oggetti e la loro suddivisione in traguardi più piccoli e gestibili. Consente di creare obiettivi specifici e misurabili, attività, tappe e risultati numerici e di monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale.

Inoltre, è possibile raggruppare obiettivi correlati e creare dipendenze per bilanciare attività con diversi livelli di certezza o urgenza.

Esempio: Se il vostro obiettivo è migliorare la fidelizzazione dei clienti, potreste impostare l'obiettivo "Aumentare il tasso di fidelizzazione del 10% nel 1° trimestre" Quindi, suddividete questo obiettivo in iniziative come "Lanciare una nuova funzionalità" o "Rivedere il processo di onboarding"

Gli obiettivi di ClickUp aiutano a mantenere l'attenzione dei membri di ogni reparto su ciò che è veramente importante, il che è fondamentale quando si sta lanciando un nuovo prodotto.

Darya Krakovyak, responsabile comunicazione

💡 Pro Tip: Includere una colonna di "Visione strategica" o punti di controllo trimestrali all'interno del documento roadmap di produttività per allineare le strategie a lungo termine presenti e future.

2. Applicare la roadmap

Una volta definiti gli obiettivi e le iniziative, è possibile applicare la roadmap now, next e later.

Organizzate le attività all'interno delle rispettive fasi, assicurandovi che siano in linea con la visione strategica più ampia. In questa fase, concentratevi su:

Prioritizzazione: Concentrarsi su ciò che necessita di attenzione immediata nel momento attuale, pianificando al contempo ciò che verrà dopo e gli obiettivi a lungo termine

Concentrarsi su ciò che necessita di attenzione immediata nel momento attuale, pianificando al contempo ciò che verrà dopo e gli obiettivi a lungo termine Esecuzione: Assicurarsi di dare priorità ad attività e compiti che siano in linea con le risorse esistenti

Assicurarsi di dare priorità ad attività e compiti che siano in linea con le risorse esistenti Flessibilità: Mantenere la roadmap adattabile, consentendo aggiustamenti in base al cambiamento delle priorità e all'emergere di nuove intuizioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Tasks-.png Aggiungete scadenze, assegnatari e informazioni aggiuntive a ogni attività con le attività di ClickUp /$$$img/

Aggiungere scadenze, assegnatari e informazioni aggiuntive a ogni attività di ClickUp Tasks Attività di ClickUp servono come base per la gestione delle attività di roadmap del progetto .

Supponiamo che stiate lanciando un nuovo prodotto. Potete suddividere la vostra roadmap in diversi dipartimenti, come ricerca, progettazione, test e preparazione al lancio.

Una volta pronte le categorie, si possono creare attività per ciascuna di esse.

Esempio: Le attività della categoria 'Ricerca' possono includere:

Ora: Raccogliere dati fondamentali, colmare le lacune di conoscenza più urgenti e consultare gli esperti del campo

Raccogliere dati fondamentali, colmare le lacune di conoscenza più urgenti e consultare gli esperti del campo Prossimamente: Condurre un'analisi della concorrenza, interviste o sondaggi con gli utenti e analisi delle tendenze di mercato

Condurre un'analisi della concorrenza, interviste o sondaggi con gli utenti e analisi delle tendenze di mercato Prossimamente: Ricerca di nuove innovazioni nel campo, visione a lungo termine, studi di scalabilità e fattibilità di progetti futuri Visualizzazioni ClickUp sono il modo perfetto per visualizzare le vostre priorità. Ogni visualizzazione offre un modo unico di organizzare e monitorare le attività.

Vista Elenco ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Elenco-View-2.png Organizzare le attività in base all'urgenza utilizzando la vista Elenco di ClickUp /$$$img/

Organizzare le attività in base all'urgenza utilizzando la vista Elenco di ClickUp

Il Vista Elenco di ClickUp è ideale per i team che preferiscono un layout semplice e lineare. Crea elenchi di attività e li organizza in categorie personalizzate. Se necessario, è possibile spostarli con la semplice interfaccia drag-and-drop.

Inoltre, mostra gli assegnatari, le date di scadenza e le descrizioni delle attività in un colpo d'occhio per garantire la chiarezza.

Vista Bacheca ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Bacheca-View-2-1400x971.png Visualizzate la vostra roadmap con la semplice interfaccia drag-and-drop di ClickUp Vista Bacheca: roadmap ora prossima più tardi /$$$img/

Visualizza la tua roadmap con la semplice interfaccia drag-and-drop di ClickUp Vista Bacheca

Se il vostro team preferisce un approccio più visivo, il programma Vista Bacheca di ClickUp è la scelta giusta. Ispirata a una Bacheca Kanban, presenta colonne che rappresentano ogni fase della roadmap. È possibile trascinare e rilasciare facilmente le attività da una fase all'altra, man mano che le priorità cambiano.

Vista Sequenza ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Sequenza-View-1-1400x934.png Pianificate le attività nel tempo con la visualizzazione ClickUp Sequenza per creare una roadmap chiara e cronologica /$$$img/

Pianificare le attività nel tempo con la visualizzazione ClickUp Sequenza per creare una roadmap chiara e cronologica

Il Sequenza ClickUp visualizzata consente di visualizzare le attività a volo d'uccello nel tempo. Questa vista è perfetta per i team che devono pianificare progetti con specifiche date di inizio e fine.

È possibile mappare le attività assegnando date di inizio e di scadenza, in modo da creare una chiara sequenza di eventi.

Esempio: Supponiamo di dover lanciare una nuova funzionalità/funzione entro tre mesi. In questo caso, si possono collocare attività come "Costruire l'infrastruttura di backend" (Adesso), "Progettare l'interfaccia utente" (Avanti) e "Testare la funzionalità/funzione" (Più tardi) lungo la Sequenza del progetto per ottenere un risultato efficace visualizzazione della roadmap .

3. Dare priorità alle attività e ai compiti

Una volta classificate le attività nelle rispettive fasi, è il momento di determinare l'ordine di esecuzione all'interno di ciascuna fase. Un'efficace definizione delle priorità assicura che il team affronti per prime le attività più importanti, facendo un uso efficiente delle risorse e del tempo.

Aggiungete dettagli specifici a tutte le attività di ClickUp. Ogni attività può includere dettagli come le scadenze, l'urgenza e l'impatto, i membri del team assegnati e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento, dando a tutti una chiara comprensione di ciò che deve essere fatto.

💡Pro Tip: Assicuratevi di aggiungere una descrizione dell'attività, delineandone lo scopo, i risultati attesi e il modo in cui contribuisce all'obiettivo generale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Task-Dependencies-1.png Impostare le dipendenze delle attività di ClickUp per garantire che le attività si svolgano nella sequenza corretta /$$$img/

Impostazione delle attività di ClickUp Dipendenze per garantire che le attività si svolgano nella sequenza corretta

Una volta delineate le attività, Dipendenze delle attività di ClickUp consentono di impostare relazioni tra le attività. In questo modo, è possibile specificare che alcune attività in arrivo non possono essere avviate fino a quando altre non sono state completate.

Supponiamo che il vostro Roadmap IT include un'attività come "Intervistare gli stakeholder per identificare i problemi di performance" (Now) e un'attività di follower "Analizzare il feedback per dare priorità agli aggiornamenti dell'infrastruttura" (Next).

È possibile impostare le dipendenze del progetto in modo che l'attività "Analizza i risultati del colloquio" venga avviata solo una volta completato il processo del colloquio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Automations-8-1400x985.png Semplificate le attività ripetitive e tenete tutti informati con le Automazioni di ClickUp: ora, più tardi, la roadmap /$$$img/

Semplificare le attività ripetitive e tenere tutti informati con ClickUp Automazioni ClickUp Automazioni consentono di semplificare le attività ripetitive. È possibile creare regole di automazione che innescano determinate azioni, come l'assegnazione di attività, la notifica ai membri del team o lo spostamento di attività da una fase all'altra.

Le automazioni consentono di risparmiare tempo e di ridurre il lavoro manuale, rendendo la roadmap del project management ancora più efficiente.

Impostate un'automazione per notificare al team quando un'attività passa da 'Avanti' a 'Adesso', assicurando che tutti siano al corrente. Potreste anche automatizzare l'assegnazione delle attività, in modo che quando un'attività passa alla colonna 'Ora', venga assegnata automaticamente al membro del team giusto.

Pro Tip: Possono essere necessarie alcune sessioni per completare il framework, soprattutto se è necessario il feedback dei clienti. Può essere utile precompilare parti della roadmap del prodotto con esempi o risposte a domande.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Project-Roadmap-Template.png Modello di roadmap del progetto ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-102456720&dipartimento=ingegneria-prodotto&&_gl=1\*yxn073\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQuQ2owS0NRaUFzT3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvbmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Scarica questo modello /%cta/

Se siete alla ricerca di un modello per iniziare rapidamente, provate il modello Modello di roadmap del progetto ClickUp .

Dalle campagne di marketing allo sviluppo agile e al piano degli eventi, è possibile personalizzare il modello per adattarlo alle proprie esigenze specifiche. È possibile monitorare lo stato del piano di rilascio per le funzionalità/funzione in arrivo, strategizzare e dare priorità a ogni rilascio in base al feedback e collaborare con tutti i team interni coinvolti.

Supponiamo che il vostro team stia gestendo un progetto di backlog di produttività per una nuova app. È possibile utilizzare il modello per organizzare e dare priorità alle attività in modo efficace.

Nella roadmap, raggruppate gli elementi del backlog in categorie Ora, Prossima e Più tardi. Ad esempio:

Ora: Correzione di bug critici e implementazione di funzionalità fondamentali come l'autenticazione dell'utente

Correzione di bug critici e implementazione di funzionalità fondamentali come l'autenticazione dell'utente Prossimo: Sviluppo di un'opzione di modalità scura e aggiunta di opzioni di condivisione sui social

Sviluppo di un'opzione di modalità scura e aggiunta di opzioni di condivisione sui social Più tardi: Esplorare le raccomandazioni guidate dall'IA e ampliare il supporto linguistico

4. Rivedere e regolare regolarmente

Per mantenere la vostra roadmap dinamica, è essenziale rivedere regolarmente lo stato di avanzamento e iterare in base al feedback. Questo vi aiuta a rimanere in carreggiata nonostante il cambiamento delle priorità, le sfide impreviste e le nuove opportunità.

Ecco alcune misure che potete includere:

Monitoraggio continuo dei tassi di completamento, degli ostacoli e delle sequenze in evoluzione

dei tassi di completamento, degli ostacoli e delle sequenze in evoluzione Cicli di feedback per raccogliere le recensioni delle parti interessate e dei membri del team

per raccogliere le recensioni delle parti interessate e dei membri del team Rivalutare le priorità e adattarsi ai cambiamenti in base alle nuove tendenze del mercato, alle intuizioni dei clienti o ai limiti delle risorse

Per mantenere unificati questi input e feedback, ClickUp offre un solido strumento.. ClickUp Chattare ! 🤩

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Chat-12.png Mantenete le conversazioni nel contesto con ClickUp Chattare /$$$img/

Mantenere le conversazioni nel contesto con ClickUp Chattare

La chat unifica le conversazioni e la gestione del lavoro, assicurando che le informazioni critiche siano sempre accessibili. Tutte le discussioni, le attività, i feedback, le ricerche e i progetti convergono in un unico luogo, evitando di perdere aggiornamenti importanti.

Connessione delle conversazioni alle rispettive attività per mantenere il contesto e la chiarezza. Ad esempio, se si sta discutendo di un'attività specifica, come l'iniziativa "Lancia una nuova funzionalità", è possibile collegare la chat all'attività stessa, rendendo più facile rivedere le discussioni e le decisioni collegate.

Ecco alcune delle sue altre funzionalità:

Sincronizzazione dei thread: Mantenere i thread delle conversazioni coerenti tra chat e attività

Mantenere i thread delle conversazioni coerenti tra chat e attività Modulo: Creazione di contenuti a lungo termine, come aggiornamenti o annunci, direttamente nei thread delle chat

Creazione di contenuti a lungo termine, come aggiornamenti o annunci, direttamente nei thread delle chat Profili e pianificazione dei compagni di squadra: Visualizzare le priorità dei compagni di squadra e prenotare riunioni senza lasciare l'interfaccia della chat

Visualizzare le priorità dei compagni di squadra e prenotare riunioni senza lasciare l'interfaccia della chat Funzionalità/funzione basate sull'IA: Usate l'IA per recuperare le conversazioni perse con brevi riepiloghi/riassunti e creare elementi d'azione direttamente dai messaggi

Per istanza, quando si inizia la giornata lavorativa, si può usare IA CatchUp per recuperare rapidamente le conversazioni importanti che si sono perse. Il sistema riunisce gli argomenti chiave e i punti d'azione, evitando di passare al setaccio i singoli messaggi.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXf6WSXfNo7\_-\_YT5QlgG\_svdpgLuOfJimB1LYYxob8ezJ36Rh6j4MjdGiJqR8FkyIeXuNSO8CoHyVunFpkCM43erDKyYAsV--5EIepZke16be1xTZduZCwsqhDrCI\_K1VfZAVIOHw?chiave=Se3XsTBrZaqEViTM6ZWQ\_YnN Notificare ai membri del team le azioni richieste con ClickUp Assegnazione di commenti: ora prossimo dopo roadmap /$$$img/

Notifica ai membri del team le azioni richieste con ClickUp Assign Comments

Inoltre, ClickUp Assegnazione commenti migliora la collaborazione e assicura che tutti siano al corrente delle attività e dei feedback. È possibile assegnare commenti specifici ai membri del team nelle attività e utilizzare le menzioni @ per avvisarli quando è necessario il loro contributo o la loro azione.

🤝 Promemoria amichevole: Aggiungete le esigenze dei clienti e le ricerche di mercato al piano e alle attività di marketing gestione delle priorità processo. Esaminare regolarmente i dati dei clienti e allineare la roadmap in base ai punti dolenti per evitare il disallineamento con le richieste del mercato.

Best Practices per l'utilizzo della roadmap

La creazione di una roadmap è solo l'inizio: è il suo utilizzo che ne determina l'esito positivo. Vediamo alcune best practice per sfruttarla al meglio. 👀

✅ Focalizzarsi sui risultati

Iniziare con il fine ultimo in mente.

Definite con chiarezza gli obiettivi da raggiungere e assicuratevi che ogni attività cardine sia in linea con gli oggetti. Questo approccio fa sì che il team si concentri sui risultati, anziché farsi distrarre da attività di minore impatto.

Verificate regolarmente lo stato di avanzamento per confermare che siete sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi.

✅ Comunicare chiaramente

Una roadmap è efficace quanto la sua comunicazione. Utilizzate un linguaggio conciso, elementi visivi e aggiornamenti regolari per tenere tutti informati.

Condividete la roadmap con tutti gli stakeholder e incoraggiate i feedback per superare le sfide e affrontare tempestivamente i potenziali problemi. Questo assicura l'allineamento tra i team e riduce al minimo le incomprensioni.

✅ Mantenere la semplicità

La semplicità è la chiave per un esito positivo delle roadmap now-next-later. Resistete all'impulso di includere ogni dettaglio: concentratevi sulle priorità di alto livello e sui risultati chiave.

Una roadmap semplificata è più facile da aggiornare, condividere e seguire, rendendo il tutto più fattibile per tutti i soggetti coinvolti.

✅ Utilizzare un piano basato su temi

Organizzate la vostra roadmap intorno a temi o obiettivi specifici. Questo aiuta a creare una struttura logica che connette le attività a obiettivi più ampi.

Ad esempio, una roadmap di marketing potrebbe concentrarsi su temi come la consapevolezza del marchio, la generazione di lead o la fidelizzazione dei clienti.

Prioritizza l'esito positivo del progetto 'ora' con ClickUp

La definizione delle priorità del lavoro non deve essere un gioco a incastro.

La roadmap Ora-Prossimo-Tardi è un modo semplice per mantenere la concentrazione e l'allineamento del team. Suddividere gli oggetti in attività gestibili vi aiuta ad affrontare le esigenze immediate tenendo d'occhio il quadro generale.

ClickUp, un solido strumento di project management, rende l'implementazione di questo framework semplice ed efficiente. I suoi strumenti intuitivi, come ClickUp Obiettivi, Task e le viste Elenco, Bacheca e Sequenza, aiutano a organizzare visivamente le attività e a monitorare lo stato senza sforzo.

Se a ciò si aggiungono le funzionalità di automazione e collaborazione come ClickUp Chattare, si ha tutto ciò che serve per tenere sotto controllo le priorità senza sudare troppo. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!