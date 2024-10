Guida definitiva alle roadmap nel project management (2024)

Innumerevoli riunioni, revisioni multiple e tonnellate di attività infinite.

Il project management può sembrare un banco di prova per le vostre abilità di giocolieri. 🤹

Fortunatamente, è possibile bilanciare tutto con abilità grazie alle mappe di progetto.

ma cos'è una roadmap di progetto?

Una roadmap è un quadro conciso del vostro piano di progetto. Invece di annegare nei dettagli, una roadmap consente di visualizzare il calendario del progetto, le attività cardine cruciali e gli oggetti.

In questo articolo parleremo di che cos'è la roadmap nel project management , come creare una roadmap del progetto e il benefici e sfide dell'utilizzo delle roadmap per la gestione dei progetti.

vediamo dove ci porta questa strada!

Cos'è una roadmap nel project management?

Dall'allocazione delle risorse alla condivisione delle aspettative dei client, ogni progetto ha la sua parte di sfide.

E a meno che non si possieda la memoria fotografica di Sheldon Cooper è probabile che qualcosa vi sfugga dalla mente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image5-6.gif Sheldon che dice che il mio cervello è migliore di quello di chiunque altro /$$$img/

Ecco dove le tabelle di marcia tornano utili!

Una roadmap fornisce una panoramica grafica, a livello macro, degli obiettivi e delle sequenze del progetto.

Evidenziando i componenti chiave del piano, la roadmap del progetto aiuta il team a rimanere in carreggiata con le attività future e aggiorna il client sullo stato del lavoro.

Si tratta di uno strumento utile per il project management, che consente di avere un rapido riepilogo di portata del progetto , attività cardine, chiave risultati , le dipendenze e i rischi.

Ora che sappiamo cos'è una roadmap di progetto, vediamo come utilizzarne una per gestire i vostri progetti con esito positivo .

Come utilizzare una roadmap per il project management

Con una roadmap accuratamente realizzata, la pace e i profitti possono andare di pari passo!

Per cominciare, ecco alcuni elementi che dovrete includere nella roadmap del vostro progetto:

**Campo di applicazione e risultati: qual è il risultato atteso di questo progetto? Una roadmap vi aiuterà a guidare il vostro progetto team agile su ciò che deve raggiungere

Impostazione del **Sequenza del progetto Attenersi a un programma è importante se non si vuole che le cose vadano in tilt. Proprio come quando si prende il caffè alle 11:00 invece che alle 8:00... #disaster

**Sequenza del progetto Attenersi a un programma è importante se non si vuole che le cose vadano in tilt. Proprio come quando si prende il caffè alle 11:00 invece che alle 8:00... #disaster Identificate le tappe fondamentali: fate il passo più lungo della gamba e fissate delle tappe fondamentali per monitorare lo stato. In questo modo, potetegestire le aspettative degli stakeholder e mantenere il team motivato controllando ogni attività cardine del progetto

fate il passo più lungo della gamba e fissate delle tappe fondamentali per monitorare lo stato. In questo modo, potetegestire le aspettative degli stakeholder e mantenere il team motivato controllando ogni attività cardine del progetto **Identificate le risorse chiave: quali membri del team sono necessari per questo progetto? Chi creerà la reportistica giornaliera? chi porterà il caffè? Questo aumenterà l'account e favorirà una migliore collaborazione del team

Identificare i possibili rischi: pianificare i potenziali blocchi che possono ritardare il progetto, come stime di budget imprecise o scadenze irrealistiche. Invece di trovarvi in difficoltà con i vostri client, dovreste creare un piano a prova di bomba permitigare i rischi del progetto Inoltre, dovrete collegare le attività cruciali e le risorse chiave responsabili della loro corretta esecuzione. Questo assicura che ogni membro del team sia consapevole delle proprie responsabilità e che appaia lucido e ben preparato durante le presentazioni ai client.

Infine, assicuratevi che tutti i membri del team e i client abbiano accesso alla roadmap per mantenere tutti sulla stessa pagina.

Per saperne di più sulla creazione e sull'utilizzo delle roadmap, leggete il nostro_ guida definitiva al roadmapping .

Ora che conoscete l'arma segreta per vincere tutte le vostre esigenze di project management, vediamo come sfruttarla al meglio.

5 consigli senza fronzoli per creare una roadmap del progetto

Ecco cinque consigli per creare una roadmap di project management efficace:

A. Usare un software di project management per la roadmap per gestire tutto ciò che è necessario

Il software di project management per le roadmap aiuta i team a impostare i progetti e le attività obiettivi per i progetti stabilire la Sequenza e collaborare con tutte le parti chiave interessate.

Inoltre, software roadmap vi aiuta a:

Snellire e automatizzare i passaggi che richiedono tempo come la delega delle attività

Visualizzare e monitorare lo stato di avanzamento del lavoro

Accedere a reportistiche chiave come quelle mensilireportistica di progetto, reportistica settimanale sullo stato e altro ancora

Discutere le attività con funzionalità/funzione di comunicazione

Fortunatamente, quando si tratta di project management di una roadmap, la strada diventa facile con un robusto strumento di pianificazione della roadmap come ClickUp .

**Aspetta... cos'è ClickUp?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image1-2-1400x667.png Accesso a ClickUp su qualsiasi dispositivo /$$$img/

ClickUp è uno degli strumenti di valutazione più alta strumenti di produttività e roadmap per il project management utilizzati dai team produttivi in piccole e grandi aziende.

Consente di pianificare attività ricorrenti per semplificare i processi ripetitivi in più progetti. Inoltre, è possibile mappare le attività del progetto percorso critico con il Vista Gantt Chart per identificare le attività più importanti e monitorare lo stato del progetto.

In questo modo, il vostro client non sarà così critico come Gordon Ramsay sui risultati del progetto.

Ecco un rapido sguardo a come ClickUp rende il project management delle roadmap facile facile: Struttura della gerarchia _può aiutarvi a superare qualsiasi sfida che potreste affrontare con la roadmap del project management o con qualsiasi altro approccio

Ma nonostante le sue sfide, le roadmap sono ancora molto utili per aiutarvi ad avere successo nel project management. E questo ci porta a..

4 vantaggi principali del project management con roadmap

Aprire schede internet casuali, sfogliare Instagram (per ricerche, ovviamente) e capire finalmente come funziona Excel va bene quando si fa finta di lavorare.

Ma con i client e i compagni di squadra che dipendono da voi, alla fine dovrete passare al lavoro!

Fortunatamente, con una roadmap del progetto, saprete esattamente cosa i vostri client si aspettano da voi e come il vostro lavoro si collega all'oggetto più grande.

Ecco altri modi in cui la roadmap del project management può essere utile al team e agli stakeholder:

1. Aiuta a organizzare un kickoff efficace del progetto

Come una carta del progetto le roadmap dei progetti forniscono ai team un piano d'azione dettagliato, in modo che possano anticipare le attività future. In questo modo, i dipendenti sono più preparati ad affrontare le sfide del lavoro e a raggiungere ogni obiettivo del progetto con esito positivo.

2. Comunica gli obiettivi e i piani dei progetti

Poiché una roadmap di progetto include tutte le attività specifiche, le responsabilità individuali e i risultati attesi del progetto, il team può sempre fare riferimento alla roadmap per assicurarsi di lavorare per raggiungere gli obiettivi.

e non su quella nuova sfida dei social media!

Inoltre, la comunicazione degli obiettivi del progetto attraverso le roadmap aumenta la trasparenza. In questo modo, la vostra azienda può evitare di tenere i dipendenti all'oscuro di tutto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image4.gif Occhi che lampeggiano nel buio e dicono hmmm /$$$img/

3. Aiuta i team a stabilire le priorità delle attività e a prendere decisioni informate

La roadmap definisce le consegne e le dipendenze in un'ottica di formato visivo e aiuta i team a lavorare prima sugli obiettivi più importanti.

Inoltre, avere un formato cancellato priorità aiuta il vostro team a concentrarsi maggiormente su attività cardine del progetto e meno sulle attività cardine della maratona di Netflix.

4. Aiuta a tenere informati gli stakeholder

Le roadmap possono aiutare a comunicare le obiettivi e la strategia di produttività della vostra organizzazione agli stakeholder con estrema facilità.

Con una sola occhiata alla roadmap, gli stakeholder sono a conoscenza degli obiettivi e della Sequenza.

Inoltre, poiché gli stakeholder hanno accesso in tempo reale alla roadmap, possono monitorare lo stato di avanzamento del progetto e gli eventuali colli di bottiglia.

e come bonus aggiuntivo, vi aiuta a evitare quelle fastidiose chiamate dei client dopo l'orario di lavoro!

Prendete la strada verso l'esito positivo!

La roadmap project management è fondamentale per l'esito positivo del progetto.

Essendo la solida base del vostro piano di progetto, una roadmap di progetto è come la stella polare che impedisce al team di andare fuori strada.

Con ClickUp, potete mettere insieme in modo positivo le diverse aree del puzzle del project management. 🧩

Dalla condivisione degli aggiornamenti sul lavoro con Stati personalizzati delle attività all'automazione di attività di routine con Automazioni **ClickUp può aiutarvi a a migliorare la collaborazione del team e aumentare l'efficienza del progetto. Passate gratuitamente a ClickUp oggi stesso e destreggiatevi tra le attività come un sicuro capocomico!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image2-6.gif Uomo che si destreggia in fase gif in bianco e nero /$$$img/