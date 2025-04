11 migliori creatori di curriculum IA nel 2025 per ottimizzare le vostre domande di lavoro

So bene quanto possa essere frustrante creare un curriculum convincente. Richiede molto tempo e spesso sembra un buco nero di formattare e contenuti.

Ma se vi dicessi che c'è un modo migliore? Un modo per creare un curriculum professionale, accattivante e ottimizzato per l'ATS in una frazione di tempo?

Ecco i creatori di curriculum IA. Questi potenti strumenti stanno trasformando il processo di ricerca del lavoro. Semplificano il processo di creazione del curriculum, offrono modelli su misura, ottimizzano il curriculum per specifiche descrizioni di lavoro e garantiscono persino che sia adatto all'ATS.

In questo post vi presenterò i migliori 11 creatori di curriculum automatizzati. Iniziamo!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Ecco i migliori strumenti per creare, ottimizzare e personalizzare le vostre candidature senza sforzo:

Resumaker.ai: Il migliore per creare un curriculum su misura per il vostro prossimo lavoro

Il migliore per creare un curriculum su misura per il vostro prossimo lavoro ClickUp: Il migliore per la creazione di curriculum e per il monitoraggio delle candidature

Il migliore per la creazione di curriculum e per il monitoraggio delle candidature Resume Worded : Il migliore per migliorare l'ottimizzazione del profilo LinkedIn

: Il migliore per migliorare l'ottimizzazione del profilo LinkedIn Kickresume : Il migliore per la creazione di curriculum assistiti dall'IA

: Il migliore per la creazione di curriculum assistiti dall'IA Enhancv : Il migliore per la creazione di curriculum adatti agli ATS

: Il migliore per la creazione di curriculum adatti agli ATS Teal: Migliore per adattare i curriculum a specifiche descrizioni di lavoro

Migliore per adattare i curriculum a specifiche descrizioni di lavoro ResumeGenius : Il migliore per la creazione di curriculum con contenuti pre-scritti

: Il migliore per la creazione di curriculum con contenuti pre-scritti Rezi: Migliore per migliorare l'uso delle parole chiave nel curriculum

Migliore per migliorare l'uso delle parole chiave nel curriculum Resume.io : Il migliore per accedere a modelli di curriculum adatti ai principianti

: Il migliore per accedere a modelli di curriculum adatti ai principianti Zety : Il migliore per creare lettere di presentazione e curriculum coordinati

: Il migliore per creare lettere di presentazione e curriculum coordinati MyPerfectResume: Migliore per la creazione di curriculum conformi agli ATS per diversi ruoli

**Cosa si deve cercare in un costruttore di curriculum IA?

Quando si cerca il miglior IA resume builder non si possono trascurare alcune funzionalità/funzione. Ecco le funzioni chiave a cui ho dato priorità:

Modelli compatibili con l'IA : Assicurarsi che il provider fornisca modelli professionali,Modelli di curriculum adatti all'ATS che migliorano le possibilità di superare i sistemi di screening

: Assicurarsi che il provider fornisca modelli professionali,Modelli di curriculum adatti all'ATS che migliorano le possibilità di superare i sistemi di screening Creazione di curriculum su misura : Scegliete un costruttore di curriculum IA che adatta il contenuto del vostro curriculum alle descrizioni dei lavori e ai titoli desiderati senza sforzo

: Scegliete un costruttore di curriculum IA che adatta il contenuto del vostro curriculum alle descrizioni dei lavori e ai titoli desiderati senza sforzo Generatore di lettere di presentazione : Optate per un generatore di lettere di presentazione per creare lettere di presentazione personalizzate insieme ai curriculum

: Optate per un generatore di lettere di presentazione per creare lettere di presentazione personalizzate insieme ai curriculum Opzioni personalizzate : Cercate funzionalità/funzione che vi permettano di regolare layout, font e sezioni per allinearvi al vostro stile personale e al vostro traguardo lavorativo

: Cercate funzionalità/funzione che vi permettano di regolare layout, font e sezioni per allinearvi al vostro stile personale e al vostro traguardo lavorativo Feedback in tempo reale : Selezionate un autore che fornisca suggerimenti e consigli per ottimizzare istantaneamente i curriculum, i punti elenco e i riepiloghi/riassunti professionali

: Selezionate un autore che fornisca suggerimenti e consigli per ottimizzare istantaneamente i curriculum, i punti elenco e i riepiloghi/riassunti professionali Multiple versioni di curriculum : Assicuratevi che il creatore vi permetta di creare e salvare diversi curriculum adatti a vari annunci di lavoro o settori

: Assicuratevi che il creatore vi permetta di creare e salvare diversi curriculum adatti a vari annunci di lavoro o settori Opzioni di esportazione e di formattare: Cercate dei provider di curriculum che permettano l'esportazione di file PDF e di altri formati per una candidatura senza problemi

Pro Tip: Mostrare gli hobby e gli interessi nel vostro curriculum mette in evidenza la vostra personalità e le vostre competenze trasferibili. Siete alla ricerca di idee? Esplora oltre 50 esempi adatti a diversi ruoli per trarre ispirazione .🧵

Gli 11 migliori creatori di curriculum IA

Ecco i i migliori strumenti di scrittura per l'IA che ho trovato i migliori per creare curriculum su misura:

1. ClickUp (il migliore per la creazione di curriculum e per il monitoraggio delle candidature) Pensare ClickUp sia solo per il project management?

Ripensateci È un concentrato di potenza per chi cerca lavoro, che offre strumenti per creare, organizzare e ottimizzare i curriculum.

Utilizzate ClickUp AI come costruttore di curricula

Che si tratti di creare un curriculum professionale o di personalizzare una lettera di presentazione per un titolo di lavoro desiderato, ClickUp può semplificare ogni passaggio.

Con ClickUp Brain ho scoperto che gestire più versioni del mio curriculum per diversi titoli di lavoro è stato facile. Avete bisogno di personalizzarne uno per il lavoro dei vostri sogni? ClickUp AI Writer suggerisce le parole e le frasi giuste affinché il vostro curriculum o la vostra lettera di presentazione si adattino perfettamente alla posizione desiderata.

ClickUp Brain ai resume builder

Potete utilizzare ClickUp Brain per monitorare le vostre applicazioni. Lo strumento automatizza la gestione delle attività con promemoria per seguire i responsabili delle assunzioni o rispettare le scadenze: niente più opportunità perse!

Ulteriori informazioni

ClickUp AI documenti per la creazione di curriculum vitae

Documenti ClickUp è una soluzione che cambia le carte in tavola per la scrittura e il modifica dei documenti e organizzarli. Ho creato curriculum e lettere di presentazione in Documenti. È facile trasformare una sezione in un'attività, come perfezionare il riepilogo/riassunto o modificare il design del curriculum.

Se vi candidate a diversi ruoli, Documenti vi aiuta a tenere traccia di tutte le bozze, le modifiche e i modelli senza problemi. È anche facile collaborare su Tag, quindi se volete il parere di un amico o di un mentore su una sezione, potete facilmente taggarlo!

Modello per la ricerca di lavoro ClickUp

Modello per la ricerca di lavoro ClickUp aiuta a organizzare e semplificare il processo di candidatura.

Gli stati preimpostati del modello, come Applicato o Intervista programmata, vi tengono aggiornati, mentre i tag e le note vi permettono di valutare le aziende, registrare i vantaggi e tenere traccia degli stipendi.

Per esempio, se vi state candidando per un ruolo di Marketing Manager, create attività per ogni candidatura, allegate curriculum o lettere di presentazione e impostate promemoria per il follow-up, tutto all'interno di ClickUp

➡️ Per saperne di più: 25 consigli e strategie per la ricerca di lavoro che funzionano davvero

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Creare e assegnare attività utilizzando Attività di ClickUp per monitorare lo stato della ricerca di lavoro

Monitorate il tempo dedicato alle domande di lavoro, ai colloqui e ad altre attività di ricerca di lavoro con Monitoraggio del tempo con ClickUp Utilizzare ClickUp Lavagne online per visualizzare il vostro percorso professionale e collaborare con mentori e career coach per ottenere un feedback

Impostare obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e limitati nel tempo (SMART) per la ricerca di un lavoro usando Obiettivi ClickUp Limiti del ClickUp

Le numerose funzionalità/funzioni di questo strumento possono essere potenti, ma hanno anche una curva di apprendimento. Ma l'estesa libreria di tutorial di ClickUp può aiutare a facilitare questa transizione

L'app mobile, sebbene comoda, può mancare di alcune funzionalità/funzione rispetto alla versione desktop

Prezzi ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Resume Worded (il migliore per migliorare l'ottimizzazione del profilo LinkedIn)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss5-2-1400x662.png Resume Worded ai resume builder /$$$img/

via Ripresa formulata Per un feedback personalizzato su curriculum e profili LinkedIn, Resume Worded può aiutarvi a distinguervi. Se avete problemi di visibilità su LinkedIn, lo strumento offre suggerimenti pratici per ottimizzare le parole chiave, evidenziare i risultati ottenuti e attirare i reclutatori.

La piattaforma è facile da usare e si concentra su miglioramenti pratici e misurabili.

Potete caricare il vostro curriculum e ricevere un punteggio e consigli pratici per migliorare la compatibilità con gli ATS, evidenziare i risultati chiave e perfezionare la grammatica. La funzionalità "curriculum mirato" è utile per adattare le candidature a specifici annunci di lavoro.

Caratteristiche del curriculum vocale

Ottenete punteggi istantanei del curriculum per valutarne l'efficacia e scoprire miglioramenti praticabili

Ricevere un feedback personalizzato su LinkedIn per una migliore visibilità da parte dei reclutatori

Adattamento dei curriculum alle descrizioni delle mansioni per migliorare la compatibilità con gli ATS

Limiti di redazione del curriculum

Il feedback dell'IA di questo costruttore di curriculum spesso non tiene conto delle preferenze contestuali dei selezionatori umani

Include modelli professionali di limite per i settori creativi o di nicchia

Prezzi del curriculum Worded

Free Forever

Mensile: $12,25/mese per utente

$12,25/mese per utente Quadrimestrale: $33/mese per utente

$33/mese per utente Annuale: $19/mese per utente

Valutazioni e recensioni del curriculum vitae

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

➡️ Leggi tutto: 10 modelli/esempi di curriculum di consulenza da utilizzare

3. Kickresume (il migliore per la creazione di curriculum assistiti dall'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss6-2-1400x665.png Kickresume, creatore di curriculum assistito dall'IA /$$$img/

via Kickresume Kickresume è ricco di Strumenti di IA che semplificano il processo di scrittura di curriculum e lettere di presentazione. L'IA Resume Writer elabora in pochi secondi curricula di qualità, mentre l'IA Cover Letter Builder assicura che il tono e il contenuto siano in linea con la descrizione del lavoro.

Kickresume offre anche modelli adatti agli ATS per ruoli altamente competitivi. Il Resume Checker analizza il vostro curriculum ed evidenzia le aree da migliorare.

Caratteristiche di Kickresume

Costruire un curriculum professionale generato dall'IA in pochi secondi, risparmiando tempo e lavoro richiesto

Importazione diretta dei dati di LinkedIn per una costruzione più rapida del curriculum

Crea un sito web personale dal tuo curriculum con un solo clic per una migliore visibilità online

Limiti di Kickresume

Il piano Free include solo quattro modelli di curriculum di base e lettere di presentazione

L'app per dispositivi mobili non dispone di funzioni avanzate per il desktop

Prezzi di Kickresume

**Free Forever: gratis per sempre

Mensile: $19/mese per utente

$19/mese per utente Trimestrale: $13/mese per utente

$13/mese per utente Annuale: $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Kickresume

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Pro Tip: Le competenze personali possono distinguervi in un mercato del lavoro affollato. Non siete sicuri di cosa includere? Esplorate il la top ten delle competenze personali da elencare nel curriculum vitae per creare un curriculum che si distingua! 📃

4. Enhancv (il migliore per la creazione di curricula ATS-friendly)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss7-2-1400x659.png Enhancv ai resume builder /$$$img/

via Miglioramento Enhancv è un costruttore di curriculum intuitivo progettato per creare facilmente curriculum ottimizzati per l'ATS. Con questo strumento, potete scegliere modelli ATS-friendly personalizzati in base al vostro stile.

Il costruttore di curriculum online include componenti aggiuntivi visivi come grafici o sequenze che evidenziano in modo unico i risultati ottenuti.

Quando ho caricato un vecchio CV per testarlo, il programma ha utilizzato l'IA per generare automaticamente le sezioni del curriculum e suggerire miglioramenti, risparmiando tempo.

Funzioni aggiuntive

Caricare un profilo LinkedIn per autocompilare il modello di curriculum senza sforzo

Adatta il contenuto del curriculum con l'IA per le domande di lavoro con parole e frasi d'azione d'impatto

Verifica la presenza di errori grammaticali e di struttura nei contenuti generati dall'IA per i curriculum

Limiti dell'IA

Alcuni utenti segnalano occasionali imprecisioni dell'IA nei suggerimenti

Il modello di sottoscrizione non è conveniente per gli utenti occasionali

Prezzi dell'aggiornamento

Free Forever

Piano mensile pro: $29,99/mese

Valutazioni e recensioni di Enhancv

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

➡️ Leggi tutto: 10 modelli di mappa della carriera per potenziare il percorso di crescita del team

5. Verde (migliore per adattare i curriculum a specifiche descrizioni di lavoro)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss8-2-1400x665.png Generatore di curriculum IA Teal /$$$img/

via Alzavola Teal è un altro costruttore di curriculum online di facile utilizzo per la creazione di curriculum su misura. Il suo strumento Job Matching mi ha aiutato ad analizzare quanto il mio curriculum fosse in linea con un annuncio di lavoro, evidenziando le competenze chiave e le parole chiave da migliorare. Teal è incredibilmente efficiente per chi cerca lavoro in qualsiasi fase. Grazie a funzionalità/funzione come l'importazione di profili LinkedIn e il monitoraggio del tempo di candidatura, consente di risparmiare tempo e di garantire che il curriculum sia adatto all'ATS.

Funzioni di Teal

Importa facilmente i curriculum o i profili LinkedIn per utilizzarli immediatamente nella creazione di nuovi curriculum

Analizza il curriculum rispetto alle descrizioni del lavoro per verificare la corrispondenza di parole chiave e competenze

Personalizzazione di più versioni di curriculum per ruoli diversi senza dover ricominciare da zero

Limiti di colore verde

Alcuni utenti hanno menzionato che la versione a pagamento non vale il prezzo

Il contenuto dell'IA generato dal costruttore di curriculum gratis non è sempre accurato

Prezzi in gelatina

**Free Forever: $29/mese per utente

Teal+: $29/mese per utente

$29/mese per utente Annuale: $14,9/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Teal

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Bonus: Volete sviluppare le giuste competenze per il vostro team? Esplora i dieci migliori software di gestione delle competenze (recensioni e prezzi) per avere un'idea chiara delle competenze attuali dei dipendenti della vostra organizzazione. 📝

6. ResumeGenius (il migliore per la creazione di curriculum con contenuti pre-scritti)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss9-2-1400x680.png ResumeGenius ai per la creazione di curriculum vitae /$$$img/

via CurriculumGenius Che siate studenti o professionisti alle prime armi, ResumeGenius è la soluzione giusta per le vostre esigenze di curriculum. Ho trovato il processo di creazione del curriculum in IA semplice, grazie a funzionalità/funzioni come i modelli adatti agli ATS e le opzioni di formattazione automatica.

Apprezzerete l'esteso database di punti elenco di ResumeGenius, perfetto per evidenziare le vostre competenze e i vostri risultati. Tuttavia, si noti che scaricare i curriculum richiede una sottoscrizione.

Funzioni di ResumeGenius

Semplificare la creazione di un curriculum con un'interfaccia user-friendly e di passaggio per i principianti

Utilizzo di contenuti pre-scritti e personalizzati per evidenziare le competenze e i risultati più comuni

Risparmiare tempo con un sistema ATS-friendly formattare il curriculum per migliorare l'esito positivo delle candidature

Limiti di ResumeGenius

Incontro con un muro a pagamento per scaricare i curriculum dopo l'esperienza del costruttore gratuito

Mancanza di personalizzazione completa per i font e gli elementi del design

Prezzi di ResumeGenius

**Free Forever

Piano di prova di 14 giorni: $2,95 per utente

$2,95 per utente Piano a pagamento: $7,95/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ResumeGenius

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Bonus: Vinci il tuo prossimo colloquio con l'IA! Scopri le strategie pratiche per utilizzare l'IA nella preparazione dei colloqui di lavoro per aumentare la fiducia in se stessi e perfezionare efficacemente le risposte. 📈

7. Rezi (il migliore per migliorare l'uso delle parole chiave nel curriculum)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss10-1-1400x653.png Rezi ai resume builder /$$$img/

via Rezi Rezi è un potente strumento di creazione di curriculum IA che semplifica la creazione di curriculum eccellenti. Ho apprezzato l'intuitività del processo: si viene guidati passo dopo passo attraverso le sezioni e l'IA suggerisce i contenuti quando si è bloccati.

La funzionalità/funzione Target Your Resume è molto utile: analizza le descrizioni dei lavori e fornisce raccomandazioni di parole chiave per aumentare le possibilità di superare i sistemi di monitoraggio dei candidati (ATS).

Funzionalità/funzione di Rezi

Aumento dell'efficacia grazie al feedback del Rezi Score

Ricevere suggerimenti guidati dall'IA per le competenze e l'esperienza che corrispondono alla ricerca di lavoro e alle descrizioni dei ruoli

Creare una lettera di presentazione su misura utilizzando l'IA per completare il curriculum

Limiti di Rezi

La creazione di lettere di presentazione non è disponibile sul piano Free

Le opzioni di personalizzazione sono meno creative rispetto ai concorrenti focalizzati sul design

Prezzi di Rezi

Free Forever

Pro: $29/mese per utente

$29/mese per utente Lifetime: $129 una tantum

Valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Resume.io (il migliore per accedere a modelli di curriculum adatti ai principianti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss11-2-1400x711.png Resume.io ai resume builder /$$$img/

via Riprendi.io Per creare curriculum e lettere di presentazione eccellenti, vale la pena di consultare Resume.io. Il suo Modelli adatti agli ATS la funzionalità di monitoraggio delle offerte di lavoro consente di organizzare le candidature, i colloqui e le offerte di lavoro in un'unica posizione.

Questo costruttore di curriculum IA offre modelli progettati in modo professionale e suggerimenti automatizzati per le descrizioni e i riepiloghi dei ruoli lavorativi. Ho potuto personalizzare rapidamente un curriculum modificando le frasi generate dall'IA, assicurandomi che si adattasse perfettamente all'annuncio di lavoro.

Funzionalità/funzione di Resume.io

Modelli personalizzati con formati predefiniti e testati dai reclutatori per qualsiasi professione o settore

Generazione di frasi specifiche per il lavoro grazie all'IA per personalizzare rapidamente i curriculum e le lettere di presentazione

Monitoraggio delle domande di lavoro con strumenti per monitorare le posizioni richieste, i colloqui e i rifiuti

Limiti di Resume.io

Il monitoraggio delle candidature manca di analisi avanzate per una migliore comprensione delle candidature

Gli utenti hanno segnalato occasionali bug nel salvataggio delle modifiche online

Prezzi di Resume.io

**Free Forever: 3,95 dollari per utente

Versione di prova di 7 giorni: $3,95 per utente

$3,95 per utente 6 mesi: $9,99/mese per utente

$9,99/mese per utente 1 Anno: $6,25/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Resume.io

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

➡️ Leggi di più: I migliori modelli ed esempi di curriculum del Product Manager per chi è in cerca di lavoro

9. Zety (il migliore per la creazione di lettere di presentazione e curriculum corrispondenti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss12-1-1400x674.png Zety ai resume builder /$$$img/

via Zety Zety, un'IA per la creazione di curriculum, semplifica la creazione di curriculum su misura curriculum tecnico su misura e lettere di presentazione. Sia che si tratti di aggiornare un curriculum esistente o di iniziare da capo, Zety vi guida passo dopo passo con i consigli degli esperti per creare un curriculum eccellente.

Ho trovato molti modelli personalizzabili che si adattano al mio stile e ai miei obiettivi di carriera. Mi ha permesso di regolare colori, font e layout senza sforzo. Il controllore di CV integrato assicura che il vostro curriculum sia adatto all'ATS, aumentando le possibilità di raggiungere i reclutatori.

Funzioni Zety

Suggerimenti personalizzati per ogni sezione, dai titoli alle competenze, in base alla descrizione del lavoro

Generazione di lettere di presentazione adatte a completare il curriculum per una candidatura coesa

Ricevere un feedback immediato con il CV checker per la leggibilità, la densità delle parole chiave e la compatibilità con gli ATS

Limiti Zety

Richiede una sottoscrizione per gli scarichi, limitando l'accessibilità per gli utenti liberi

Alcuni utenti hanno segnalato che Zety ha opzioni di personalizzazione e funzionalità/funzione IA limitate

Prezzi di Zety

**Free Forever: gratis per sempre

Versione di prova di 14 giorni: $1,95 per utente

$1,95 per utente Pacchetto mensile: $25,95/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zety

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Bonus: Vuoi mettere in evidenza le tue competenze tecniche nel tuo curriculum per mostrare il valore che porti in tabella? Esplora i sette modelli ed esempi di curriculum per l'ingegneria per chi cerca lavoro, per mettere in evidenza i tuoi punti di forza! 🧑‍💻

10. MyPerfectResume (il migliore per creare curriculum conformi agli ATS per diversi ruoli)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss13-1-1400x666.png MyPerfectResume /$$$img/

via Il mio curriculum perfetto MyPerfectResume è un costruttore di curriculum IA che crea un curriculum professionale da zero o aggiorna il vostro curriculum attuale in pochi minuti.

L'ho usato per creare più versioni di un curriculum per ruoli diversi e il potente editor di curriculum ha reso tutto più facile e veloce.

MyPerfectResume vi aiuta a strutturare il vostro curriculum, assicurandovi che sia conforme agli standard dei sistemi di monitoraggio dei candidati (ATS). Lo strumento offre anche consigli di esperti per migliorare ogni sezione del curriculum.

Funzioni di MyPerfectResume

Personalizzazione del curriculum con suggerimenti basati sull'azione per le competenze e i risultati ottenuti

Miglioramento della leggibilità grazie a strumenti di controllo degli errori come il controllo ortografico

Accesso a più curriculum per diversi lavori senza ricreare il contenuto

Limiti di MyPerfectResume

Non offre una versione di prova gratuita per i servizi di redazione del curriculum

Il costruttore di curriculum è focalizzato sul testo e offre un supporto minimo per i portfolio creativi

Prezzi di MyPerfectResume

Versione di prova di 14 giorni: $1,45

$1,45 Pacchetto mensile: $24,95/mese per utente

$24,95/mese per utente Pacchetto annuale: $5,95/mese per utente

Valutazioni e recensioni di MyPerfectResume

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

11. Resumaker.ai (il migliore per creare un curriculum su misura per il tuo prossimo lavoro)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss14-1-1400x651.png Resumaker.ai ai resume builder /$$$img/

via Resumaker.ai Resumaker.ai combina l'efficienza guidata dall'IA con funzionalità/funzione di facile utilizzo per aiutarvi a progettare curriculum illimitati che attirino l'attenzione dei reclutatori.

Ha semplificato il mio intero processo di scrittura del curriculum, rendendo più facile la creazione di un nuovo curriculum o il perfezionamento di uno per soddisfare ruoli specifici.

L'IA resume builder offre un intervallo di design di curriculum con modelli precostituiti. Mi ha aiutato a creare un curriculum su misura per diversi settori (creativo, aziendale o tecnologico).

Caratteristiche di IA Resumaker.ai

Ottimizza il riepilogo del curriculum per catturare l'attenzione in pochi secondi

Evidenzia le competenze e i risultati con layout chiari e moderni

Aggiungere elementi visivi come le icone per far risaltare il curriculum

Limiti di Resumaker.ai

Gli utenti hanno segnalato che non tutti i modelli sono ugualmente adatti agli ATS

Il costruttore di curriculum non offre l'integrazione con LinkedIn per un aggiornamento continuo del profilo

Prezzi di Resumaker.ai

Standard: $0,99/14 giorni di versione di prova

$0,99/14 giorni di versione di prova Pacchetto mensile: $29,70/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Resumaker.ai

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

**Ottimizza il processo di scrittura del tuo curriculum con ClickUp!

La scelta del giusto strumento di creazione di curriculum IA per la creazione di curriculum professionali e di lettere di presentazione adeguate può sembrare opprimente. Tuttavia, questo elenco curato dei migliori 11 strumenti vi assicura una selezione sicura dell'opzione perfetta per scrivere un curriculum con l'IA.

Siete ancora incerti o avete poco tempo? ClickUp è la soluzione ideale!

La sua piattaforma versatile consente di gestire diverse versioni di curriculum, monitorare le candidature, impostare le scadenze e collaborare in modo efficiente. Inoltre, gli strumenti di IA aiutano a creare curriculum e lettere di presentazione eccellenti.

Siete pronti a potenziare il vostro piano di carriera e a mettere in mostra le giuste competenze? Iscrivetevi a ClickUp e prendete il controllo della vostra ricerca di lavoro!