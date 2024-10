Le 10 principali competenze personali che dovreste elencare nel vostro curriculum

Cosa distingue un curriculum? Sono i font appariscenti, l'elenco esteso dei titoli di studio o i fantasiosi elementi da formattare? La risposta è: niente di tutto questo!

Mentre i dettagli e l'estetica sono estremamente importanti, la sezione delle competenze ha un ruolo cruciale per ottenere un colloquio. Per i responsabili delle assunzioni, mostra quanto il candidato corrisponda ai requisiti del lavoro.

**Da fare? 41% dei reclutatori cerca prima di tutto le competenze in un curriculum! 🔍

Ma le competenze non riguardano solo le conoscenze tecniche: molti candidati lo trascurano. Per eccellere in qualsiasi ruolo, sono necessarie sia le attitudini personali che quelle tecniche. Per questo motivo, i candidati che le mettono in luce entrambe hanno maggiori probabilità di essere selezionati.

Nel blog di oggi, quindi, parliamo dei migliori esempi di competenze personali per un curriculum e di come metterle in mostra per ottenere un colloquio. Andiamo!

**Che cosa sono le competenze personali?

Le competenze personali sono le soft skills che elencate nella sezione delle competenze del vostro curriculum. Queste competenze trasferibili dimostrano la vostra capacità di svolgere attività in modo efficiente e di collaborare efficacemente con gli altri.

📌 Immaginate questo: Siete uno scrittore creativo e il nuovo progetto che vi è stato assegnato vi chiede di documentare le esperienze personali delle persone. 📖

In questo caso, metterete da parte i vostri metodi di ricerca abituali (tipicamente considerati un'abilità tecnica) e vi affiderete alle vostre capacità di comunicazione (un'abilità personale cruciale) per creare il contenuto.

Questa è solo una delle tante istanze che illustrano il valore e l'importanza delle competenze personali.

Top 10 Abilità personali per il vostro curriculum

Ecco 10 esempi delle competenze personali più essenziali per il vostro curriculum. La prossima volta che compilate una domanda di lavoro, scegliete quelle più rilevanti da questo elenco per aumentare le vostre possibilità di ottenere il lavoro! 🏆

1. Capacità di comunicazione

Una comunicazione efficace è la chiave dell'esito positivo in qualsiasi ruolo, ed è per questo che è costantemente classificata tra le competenze essenziali per qualsiasi lavoro. Una comunicazione efficace significa esprimere con sicurezza i propri pensieri, ascoltare con attenzione, condividere informazioni accurate e partecipare in modo significativo alle conversazioni. Si tratta di assicurarsi che il messaggio sia chiaro e di favorire una comprensione autentica con chi ci circonda.

📌 Esempio: Un rappresentante commerciale presenta un nuovo prodotto ai potenziali client. Crea una presentazione convincente che delinea chiaramente i vantaggi del prodotto e affronta i punti dolenti comuni dei clienti.

La loro presentazione sicura e la capacità di rispondere alle domande sul momento hanno portato a un esito positivo della vendita, aumentando le entrate dell'azienda.

Le spiccate capacità di comunicazione aiutano a collaborare in modo più efficiente con i colleghi, contribuendo a creare un ambiente di lavoro positivo. Le capacità di servizio al cliente assicurano anche l'abilità di interagire con gli interlocutori esterni, come i client. A titolo di esempio si possono citare l'ascolto attivo, la comunicazione verbale, la comunicazione scritta e il parlare in pubblico.

ideale per: Ruoli nel marketing, nella gestione dei client, nella gestione dei prodotti, nelle relazioni pubbliche, nell'insegnamento e in qualsiasi posizione che richieda una forte comunicazione verbale e scritta.

2. Capacità di lavorare in gruppo

Il lavoro di squadra è la capacità di collaborare con gli altri per raggiungere un obiettivo comune. Una forte capacità di lavorare in gruppo dimostra che si può lavorare in armonia, dividere equamente le responsabilità e contribuire in modo significativo all'esito positivo del gruppo. Le abilità comuni del lavoro di squadra includono la dipendenza, la risoluzione dei conflitti, la flessibilità e la fiducia. 🤝

Esempio: Consideriamo una campagna di marketing di un prodotto: Un membro del team fa ricerche sulle tendenze del mercato, mentre un altro crea contenuti coinvolgenti per i social media. Insieme, diffondono efficacemente il prodotto.

Ideale per: Posizioni nel project management, nella pianificazione di eventi e in qualsiasi ambiente di lavoro collaborativo.

3. Capacità di risolvere i problemi

La capacità di risolvere i problemi si riferisce alla capacità di identificare le sfide e sviluppare soluzioni efficaci. Se avete una buona capacità di problem solving, potete affrontare le sfide in modo efficiente e lavorare bene anche sotto pressione. È considerata uno degli esempi di competenze personali più importanti per il vostro curriculum.

📌 Esempio: Un coordinatore di marketing ha affrontato la sfida di promuovere il lancio di un nuovo prodotto con un budget limitato. Invece della pubblicità tradizionale, ha organizzato un concorso sui social media che incoraggiava i contenuti generati dagli utenti. Questo approccio innovativo ha aumentato l'impegno e ha generato un'eco, portando a un aumento del 30% dei preordini.

Le componenti fondamentali della capacità di risolvere i problemi includono il pensiero analitico, la creatività, la ricerca e il pensiero critico. 🧠

✅ Ideale per: Lavori nel settore IT, ingegneria consulenza, project management e qualsiasi ruolo che richieda un pensiero analitico.

4. Capacità di gestione del tempo

Se eccellete nella gestione di più attività entro le scadenze, la gestione del tempo dovrebbe essere una funzionalità/funzione del vostro curriculum. Anche in questo caso, si tratta di una delle competenze più basilari ma essenziali richieste per qualsiasi lavoro. ✅

📌 Esempio: Un coordinatore di progetto è responsabile di più progetti con scadenze ravvicinate. Crea un programma dettagliato che delinea le attività cardine, stabilisce le priorità delle attività in base all'urgenza e assegna blocchi di tempo specifici per ogni progetto. Utilizzando strumenti come Grafici di Gantt e Promemoria ClickUp e completano con successo tutti i progetti nei tempi previsti, dimostrando efficienza e produttività.

Una buona capacità di gestione del tempo dimostra la produttività, l'efficienza e la capacità di lavorare in multitasking. Riflettono inoltre una forte capacità organizzative come l'impostazione degli obiettivi, la definizione delle priorità, la programmazione e la delega.

ideale per: Posizioni nell'amministrazione, nel project management e in qualsiasi ruolo che richieda il multitasking.

5. Capacità di adattamento

Immaginate questo: state creando un prodotto quando vi rendete conto che una delle sue chiavi è troppo costosa per il vostro budget. Trovate rapidamente un'alternativa che rientri nel vostro budget e il prodotto viene lanciato secondo il piano. Questo si chiama adattabilità: la vostra capacità di adattarvi e superare le sfide in situazioni in evoluzione.

Le persone con eccezionali capacità di adattamento dimostrano flessibilità, resilienza e volontà di imparare. Sono anche aperte al feedback e sanno gestire bene lo stress.

📌 Esempio: Uno specialista di marketing sta lavorando a una campagna quando scopre che la piattaforma pubblicitaria originale non è più disponibile.

Invece di farsi prendere dal panico, ricerca rapidamente piattaforme alternative che si adattino al budget. Modificano di conseguenza la strategia della campagna, assicurando il lancio nei tempi previsti e dando prova di flessibilità e resilienza.

Ideale per: Ruoli in ambienti in rapida evoluzione come le startup e il marketing.

6. Capacità di pensiero critico

Il pensiero critico è uno degli esempi di competenze personali più rilevanti per un curriculum. Si riferisce alla capacità di un individuo di analizzare in modo oggettivo le informazioni, valutare gli argomenti e formulare giudizi ben motivati basati su fatti e logica. Questa abilità è essenziale nei processi decisionali, in quanto implica la valutazione di diverse prospettive e l'identificazione delle soluzioni più efficaci.

📌 Esempio: Un analista di dati si imbatte in discrepanze nelle reportistiche commerciali. Invece di accettare i dati al loro valore nominale, analizza le cifre, valuta le possibili cause degli errori e sintetizza le informazioni provenienti da più fonti per identificare la causa principale.

Questa attenta valutazione porta ad azioni correttive che migliorano l'accuratezza della reportistica futura, evidenziando forti capacità analitiche.

Un solido pensiero critico consente alle persone di superare le crisi e di prendere le decisioni giuste. I suoi componenti chiave sono l'analisi, la valutazione, il ragionamento e la sintesi. 🧐

✅ Ideale per: Lavori di ricerca, analisi dei dati, consulenza e posizioni che richiedono un piano strategico.

7. Capacità decisionali

Supponiamo di avere una scadenza urgente da rispettare e di dover scegliere tra la riallocazione delle risorse e la richiesta di un'estensione. È qui che entrano in gioco forti capacità decisionali. Si tratta di selezionare la migliore linea d'azione per garantire il risultato più favorevole per la situazione.

Esempio: Un product manager deve affrontare una scadenza urgente e deve decidere se allocare le risorse per completare una funzionalità/funzione o chiedere un'estensione. Pondera i pro e i contro di ogni opzione, considerando la capacità del team e l'impatto sugli stakeholder.

Dopo aver analizzato i rischi, rialloca le risorse, consentendo una consegna tempestiva senza compromettere la qualità.

Una buona capacità decisionale è utile in molti modi: riduce al minimo i rischi, massimizza l'efficienza e aumenta la produttività. Inoltre, chi possiede questa attitudine ha un talento per la valutazione dei rischi, il giudizio, il pensiero strategico e le capacità analitiche.

ideale per: Ruoli di leadership, posizioni manageriali e qualsiasi mansione che implichi un piano strategico.

8. Capacità interpersonali

Le competenze interpersonali riguardano il modo in cui si interagisce con gli altri. Quando si ascoltano le idee dei colleghi, si risponde con empatia e si incoraggiano conversazioni aperte, si dimostrano forti capacità interpersonali. Queste caratteristiche aiutano a costruire relazioni migliori e a creare un ambiente di lavoro positivo e collaborativo.

📌 Esempio: Un rappresentante delle risorse umane conduce colloqui e ascolta attivamente le risposte dei candidati. Fornisce feedback empatici e incoraggia il dialogo aperto, creando un'atmosfera confortevole. La loro capacità di entrare in contatto con i candidati aiuta a creare fiducia e favorisce relazioni positive, essenziali per un processo di assunzione di successo.

Le competenze interpersonali efficaci sono fondamentali sul posto di lavoro, in quanto consentono di lavorare con gli altri e di risolvere i problemi. Alcune delle loro componenti fondamentali sono l'empatia, la pazienza e l'ascolto attivo.

✅ Ideale per: Ruoli nel settore commerciale servizio clienti risorse umane e qualsiasi posizione che richieda una forte capacità di costruire relazioni.

9. Capacità di leadership

La leadership consiste nel guidare e motivare un team verso un obiettivo comune. Può trattarsi di qualcosa di immediato come la riunione di una scadenza o di un obiettivo significativo come la crescita aziendale a lungo termine. I leader efficaci ispirano i loro team, forniscono indicazioni e aiutano a garantire che tutti siano allineati e concentrati sugli oggetti, sia a breve che a lungo termine.

Esempio: Un team leader guida un gruppo attraverso un progetto impegnativo. Stabilisce una visione chiara, motiva i membri del team riconoscendo i loro contributi e delega le attività in base ai punti di forza individuali. Fornendo mentorship e mantenendo aperte le linee di comunicazione, crea un ambiente collaborativo che spinge il team a raggiungere l'obiettivo.

Una forte capacità di leadership consente di raggiungere gli obiettivi attraverso il lavoro richiesto dal team e di creare un ambiente di lavoro collaborativo e positivo. Le sue componenti comprendono l'impostazione della visione, la motivazione, la delega, il mentoring e altre capacità organizzative.

Ideale per: Posizioni manageriali, ruoli di team leader e qualsiasi lavoro di supervisione.

10. Capacità di collaborazione

Le capacità di collaborazione implicano il lavoro con altri in vari team e reparti per raggiungere un obiettivo condiviso. Questa abilità è fondamentale nel mondo aziendale, in quanto garantisce che un individuo sia un giocatore di team e possa cooperare senza problemi con gli altri membri dell'organizzazione per creare il miglior risultato possibile.

📌 Esempio: Uno sviluppatore di prodotti collabora con i team commerciali e di marketing per lanciare un nuovo prodotto. Partecipa attivamente alle riunioni tra i vari reparti, condivide le intuizioni del proprio team e cerca i suggerimenti degli altri per assicurarsi che tutte le prospettive siano prese in considerazione. Promuovendo il lavoro di squadra e la comunicazione, contribuisce al lancio di un prodotto di successo che soddisfa le esigenze dei clienti.

Gli aspetti chiave di una solida capacità di collaborazione includono il lavoro di squadra, una forte comunicazione e un contributo significativo.

✅ Ideale per: Posizioni in project management sviluppo di prodotti e qualsiasi lavoro che richieda un lavoro di squadra tra i vari reparti.

**Come mettere in evidenza le competenze personali nel curriculum?

Il modo in cui presentate la sezione delle competenze può essere un fattore critico nella decisione del responsabile delle assunzioni di fare un colloquio con voi.

Ecco alcuni suggerimenti per mettere in evidenza alcuni esempi di competenze personali sul vostro curriculum e fare un'impressione duratura sui potenziali datori di lavoro:

Tip #1: adattate le vostre competenze personali alle descrizioni del lavoro

Molte persone in cerca di lavoro trascurano l'importanza di allineare le proprie competenze alla descrizione del lavoro. Al contrario, spesso elencano competenze generiche e richieste senza pensarci troppo. Questo approccio può essere un errore, in quanto perde l'opportunità di abbinare competenze rilevanti che potrebbero aumentare le possibilità di ottenere un colloquio.

Le competenze personali, proprio come quelle tecniche, devono essere in linea con i requisiti del lavoro. In caso contrario, il vostro curriculum potrebbe non superare lo screening iniziale. 📝

Piuttosto che elencare competenze popolari o di tendenza, prendetevi il tempo di analizzare la descrizione del lavoro e di evidenziare quelle più rilevanti. Ad esempio, se un ruolo enfatizza l'essere un "giocatore di squadra", l'aggiunta di competenze come la collaborazione, il lavoro di squadra e la comunicazione può posizionarvi meglio per il ruolo.

Per aiutarvi in questo processo, ClickUp offre un potente strumento di IA chiamato ClickUp Brain . Questo potente assistente IA può aiutarvi a sviluppare la sezione delle competenze personali del vostro curriculum e a personalizzarlo per un ruolo. Inserite il vostro prompt, premete invio e vedrete la magia compiersi!

Ecco un esempio:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Brain-for-resume.png Usate ClickUp Brain per creare esempi di competenze personali per il curriculum /$$$img/

utilizzate ClickUp Brain per generare idee di competenze personali per il vostro curriculum_

Non è tutto. Una volta che ClickUp Brain ha generato le migliori competenze personali per il vostro curriculum, potete utilizzare ClickUp Documenti per documentare come gestire le competenze e poi perfezionare il curriculum. Ecco un esempio:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Docs-for-resume.jpg Utilizzate ClickUp Documenti per annotare esempi di competenze personali per il vostro curriculum /$$$img/

creare e salvare un curriculum modificabile nella propria cartella con ClickUp Docs_

Aggiungete/rimuovete le competenze in base alla vostra esperienza, inserite informazioni di base o condividetelo con i vostri colleghi per una revisione: non c'è limite a ciò che potete fare con il vostro curriculum aggiornabile in tempo reale su ClickUp Docs.

Tip #2: Evidenziate come le vostre competenze hanno portato a dei risultati

Se siete in una fase iniziale della vostra carriera, il semplice elenco delle vostre competenze personali potrebbe fare al caso vostro. Ma se siete professionisti esperti in cerca di un'esperienza carriera o un'opportunità più grande, è il momento di fare un salto di qualità. Mostrate come avete applicato queste competenze e l'impatto che hanno avuto. 🎯

Nel vostro curriculum non limitatevi a menzionare gli esempi di competenze personali forti, ma evidenziate i risultati che avete ottenuto mettendole in pratica. Inoltre, rendete l'impatto misurabile aggiungendo numeri, percentuali, ecc.

Per istanza, invece di dire: "Ottimo nella gestione del tempo", aggiungete valore dimostrando come la vostra capacità di gestione del tempo abbia giovato al vostro team/organizzazione.

ad esempio, si può dire: "Ho completato un project management team di 20 membri per stabilire le priorità delle attività in modo efficace, completando i progetti del 10% in anticipo rispetto alle scadenze", oppure "Ho gestito in modo efficiente il tempo e le risorse, risultando in un progetto ad alto volume che ha fatto risparmiare all'azienda il 15% dei costi"

Mentre migliorate la sezione del vostro curriculum dedicata alle competenze, semplificate e ottimizzate la vostra ricerca di lavoro con i seguenti suggerimenti Modello di ricerca di lavoro ClickUp . Personalizzabile e adatto ai principianti, questo modello consente di tenere traccia dei propri stati e obiettivi, in modo da poter facilmente abbinare un'abilità personale a un risultato.

Tip #3: Usate i verbi d'azione per creare dichiarazioni convincenti sulle competenze personali

Un candidato scrive sul suo curriculum "capacità di comunicazione", mentre un altro dice: "Ha condotto riunioni settimanali ad alto impatto con i client, risultando in un aumento del 20% delle percentuali di approvazione dei progetti"

Il secondo è molto più difficile da ignorare.

Ecco la differenza. Non limitatevi a elencare le vostre competenze, ma fatele brillare usando verbi d'azione, dati e creando dichiarazioni concise e coinvolgenti che mostrino un impatto reale.

Il modo più efficace Da fare è trasformare le vostre competenze in dichiarazioni compatte e convincenti che mettano in evidenza sia le vostre capacità che i vostri risultati.

per istanza, non scrivete: "Ho lavorato in un team per migliorare la comunicazione tra i reparti". Dite invece: "Ho facilitato la comunicazione del team, incrementando la collaborazione del 20%": è un'affermazione più breve, fattibile e che dimostra le vostre capacità in modo più misurabile e concreto.

Tip #4: Utilizzate i punti elenco per rendere il vostro curriculum conciso

Più il vostro curriculum è ricco di testo, meno probabilità ha di essere visualizzato da un membro delle Risorse Umane - ed è logico che sia così.

Esaminare ogni candidatura per trovare il candidato ideale richiederebbe una vita, soprattutto se i curriculum sono lunghi. Proprio per questo motivo, gli esperti raccomandano ai candidati di creare curriculum facili da sfogliare.

Anche se non è possibile tagliare tutto, gli elenchi puntati possono rendere la sezione delle competenze concisa e diretta.

ad esempio, invece di scrivere le vostre competenze in un paragrafo, usate i punti elenco per elencarle nella sezione delle competenze del vostro curriculum. Dovrebbe avere un aspetto simile a questo:

Miglioramento dell'efficienza del team, con un aumento della produzione del 25%

Miglioramento della soddisfazione dei clienti, con un aumento del 30% delle valutazioni

Completato i flussi di lavoro dei progetti, riducendo i tempi di completamento del 15%

Suggerimento: Potete mettere in pratica la stessa tecnica per arruolare i vostri competenze chiave nel vostro curriculum.

Competenze personali vs competenze tecniche

Un curriculum di qualità è composto da hard e soft skills, ovvero competenze tecniche e personali. Discutiamo le loro differenze per capirle meglio:

Aspetti Competenze personali Competenze tecniche Definizione Si riferisce ai tratti e agli attributi personali di un individuo Si riferisce alle competenze tecniche e scolastiche di un individuo Misurabilità Per lo più difficile da misurare in modo oggettivo Facilmente misurabile attraverso test e valutazioni Trasferibilità Facilmente trasferibile - può essere implementato in diversi ruoli Non trasferibile - può essere implementato solo per ruoli specifici Metodo di apprendimento Generalmente sviluppato attraverso l'esperienza e la pratica Acquisito attraverso l'istruzione/formazione formale Esempi Esempi di soft skills: comunicazione, creatività, empatia, ecc. Esempi di hard skills sono l'analisi dei dati, il design grafico, l'account, ecc.

L'importanza di bilanciare le competenze personali e tecniche in un curriculum vitae

Ora che avete un'idea precisa delle competenze personali e tecniche, scopriamo perché è essenziale bilanciarle entrambe in un curriculum:

Risponde in modo esauriente ai requisiti del lavoro: Inserire in un curriculum sia le competenze personali che quelle tecniche vi permette di mostrare il vostro intero intervallo di capacità, rispondendo in modo esauriente a ogni aspetto della descrizione del lavoro

Inserire in un curriculum sia le competenze personali che quelle tecniche vi permette di mostrare il vostro intero intervallo di capacità, rispondendo in modo esauriente a ogni aspetto della descrizione del lavoro Dimostra versatilità: Creare un curriculum di tipocurriculum tecnico per candidarsi a un ruolo tecnico è importante, ma non sufficiente. I datori di lavoro giudicano le vostre competenze per qualsiasi ruolo, a prescindere dalla sua natura tecnica, in base alla vostra capacità di dimostrare le vostre abilità "hard" e "soft". Ecco perché dovreste menzionare entrambe nel vostro curriculum

Creare un curriculum di tipocurriculum tecnico per candidarsi a un ruolo tecnico è importante, ma non sufficiente. I datori di lavoro giudicano le vostre competenze per qualsiasi ruolo, a prescindere dalla sua natura tecnica, in base alla vostra capacità di dimostrare le vostre abilità "hard" e "soft". Ecco perché dovreste menzionare entrambe nel vostro curriculum Migliora l'occupabilità: avere un eccellente know-how tecnico. Tuttavia, i datori di lavoro potrebbero rifiutare la vostra candidatura al primo colpo se non possedete forti competenze personali come la comunicazione, il lavoro di squadra e la gestione del tempo. Quindi, trovare un equilibrio tra questi due tipi di competenze è importante perché migliora le possibilità di ottenere il lavoro

Ci sono molti altri motivi per cui è fondamentale bilanciare le competenze personali e tecniche. Tuttavia, Da fare senza uno strumento solido può essere difficile. 🛠️

È qui che ClickUp arriva. ClickUp è una suite all-in-one per la gestione del lavoro che permette di integrare e monitorare le competenze personali e tecniche in modo semplice. ✨

Supponiamo di dover gestire un progetto. Ecco le principali funzionalità/funzione di ClickUp che possono tornare utili:

UtilizzareDocumenti ClickUp per crearematrici di competenze o basi di conoscenza che delineano le competenze di project management necessarie per il progetto Creare campi per le competenze personali e tecniche relative alle attività o ai membri del team conCampi personalizzati di ClickUp3. UtilizzareAttività di ClickUp per assegnare le attività ai membri del team in base alle loro competenze specifiche, assicurando che la persona giusta lavori al compito giusto Monitorare il tempo impiegato nelle attività per valutare l'efficienza e l'applicazione delle competenze conClickUp Monitoraggio del tempo5. UtilizzareClickUp Dashboard per visualizzare l'utilizzo di tutte le competenze di project management, le metriche di performance e lo stato di avanzamento degli obiettivi

**Come fanno i datori di lavoro a valutare le competenze personali?

Diciamo che avete creato un curriculum (apparentemente) perfetto, con competenze personali e tecniche adeguate alla descrizione del lavoro. Ma questo può da solo assicurarvi la posizione? Forse no.

Sebbene gli esempi di competenze personali presenti nel vostro curriculum possano farvi ottenere la chiamata per il colloquio, i responsabili delle assunzioni devono anche effettuare un controllo incrociato sulle vostre attitudini generali e sulla vostra idoneità al ruolo. Ecco come:

Discussioni di gruppo: Potrebbero chiedervi di discutere un argomento con altri membri del gruppo. Questo permette loro di valutare le vostre capacità interpersonali, di comunicazione e di collaborazione, in particolare nelle impostazioni dei team

Potrebbero chiedervi di discutere un argomento con altri membri del gruppo. Questo permette loro di valutare le vostre capacità interpersonali, di comunicazione e di collaborazione, in particolare nelle impostazioni dei team Colloqui comportamentali: il responsabile delle assunzioni può porre domande specifiche sulle situazioni. Questo li aiuta a valutare come avete incollato le esperienze passate, mettendo in pratica abilità essenziali come il pensiero critico e la risoluzione dei problemi

il responsabile delle assunzioni può porre domande specifiche sulle situazioni. Questo li aiuta a valutare come avete incollato le esperienze passate, mettendo in pratica abilità essenziali come il pensiero critico e la risoluzione dei problemi Valutazione della personalità: Per i ruoli tecnici, i datori di lavoro spesso valutano le competenze personali di un candidato con l'aiuto di strumenti come l'analisi di qualità e la valutazione delle competenze personali Indicatore di tipo Myers-Briggs (MBTI) . Questo permette di valutare sistematicamente i tratti chiave della personalità per il ruolo da ricoprire

Consigli per prepararsi ai colloqui (con esempi di capacità personali!)

Esaminiamo ora alcuni consigli per chi è agli inizi della carriera e per i professionisti più esperti su come prepararsi efficacemente a un colloquio. Inoltre, abbiamo evidenziato le competenze personali chiave da mettere in evidenza durante il colloquio:

Per chi è in cerca di lavoro a inizio carriera

Dimostrare curiosità : Informatevi sulla cultura dell'azienda, sui valori, ecc.

: Informatevi sulla cultura dell'azienda, sui valori, ecc. Mostrare le proprie capacità di comunicazione : Preparate risposte solide a domande di base come "Parlami di te" e "Da dove ti vedi tra cinque anni?"

: Preparate risposte solide a domande di base come "Parlami di te" e "Da dove ti vedi tra cinque anni?" Evidenzia le tue capacità di lavoro di squadra: Parlate di eventuali stage/apprendistati a cui avete lavorato con un team

**Per i professionisti con esperienza

Stabilire forti abilità comunicative : condividete istanze in cui avete trasmesso efficacemente informazioni complesse a diversi stakeholder, assicurandovi che tutti fossero allineati sugli obiettivi del progetto

: condividete istanze in cui avete trasmesso efficacemente informazioni complesse a diversi stakeholder, assicurandovi che tutti fossero allineati sugli obiettivi del progetto Evidenziate le vostre capacità di pensiero critico : Utilizzate esempi per dimostrare come avete affrontato una situazione difficile sul lavoro

: Utilizzate esempi per dimostrare come avete affrontato una situazione difficile sul lavoro Mostrate le vostre capacità di leadership : Discutete le istanze in cui avete guidato con successo un team per raggiungere un obiettivo aziendale

: Discutete le istanze in cui avete guidato con successo un team per raggiungere un obiettivo aziendale Dimostrare capacità di adattamento : Descrivete una situazione in cui vi siete adattati con successo a un cambiamento significativo nell'ambito del progetto

: Descrivete una situazione in cui vi siete adattati con successo a un cambiamento significativo nell'ambito del progetto Dimostrare capacità di collaborazione: fornire esempi di lavoro con team interfunzionali per l'esecuzione di un progetto

Le parole chiave sono importanti: Fatevi notare da ATS e datori di lavoro! 👀 Integrate le parole chiave relative alle competenze personali in tutto il vostro curriculum. Questo è particolarmente importante per i sistemi di monitoraggio dei candidati (ATS). Ricercate i termini comuni utilizzati nel vostro settore e assicuratevi che compaiano nella sezione delle competenze e nelle descrizioni delle esperienze. 💼

Migliorare le competenze personali

Ecco come aggiungere nuove competenze al vostro curriculum per distinguervi agli occhi di un responsabile delle assunzioni:

Fissare obiettivi chiari

Identificate le competenze personali che volete sviluppare e fissate obiettivi misurabili per tenere traccia del vostro stato. Utilizzate strumenti come i criteri SMART per assicurarvi che i vostri obiettivi siano Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Tempificati.

Sfidare se stessi

Il modo migliore per imparare qualcosa è Da fare in pratica. Quindi, se avete in mente un'abilità personale che volete coltivare in voi stessi, impegnatevi in ruoli e opportunità basati su di essa. Per istanza, se volete affinare le vostre capacità di comunicazione, passate più tempo a contatto con i clienti.

Praticare le capacità di ascolto attivo

La comunicazione è una delle competenze trasferibili più importanti e uno dei suoi aspetti principali è l'ascolto. Praticate l'ascolto attivo il più possibile. Concentratevi sull'ascolto autentico di ciò che gli altri hanno da dire, invece di rispondere solo per il gusto di farlo.

Pro Tip: Durante le conversazioni, cercate di parafrasare ciò che l'altra persona ha detto prima di rispondere. Questo dimostra che siete impegnati e aiuta a rafforzare la vostra pratica di ascolto attivo. 🤝`

Unisciti alle comunità di sviluppo professionale

Partecipate a workshop, gruppi e incontri professionali. Potete anche partecipare a piattaforme online o a comunità di sviluppo professionale per apprendere competenze personali da esperti del settore.

Utilizzare ClickUp per migliorare la collaborazione e le sessioni di sviluppo delle competenze

Se volete promuovere la collaborazione e condurre sessioni di sviluppo delle competenze nel vostro team, ecco alcune funzionalità di ClickUp che potete utilizzare:

Lavagne online di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-Collaboration.png Lavagne online di ClickUp 3.0 per la visualizzazione di esempi di competenze personali per il curriculum /$$$img/

utilizzate le lavagne online di ClickUp per visualizzare le vostre idee di competenze personali Lavagne online ClickUp possono consentire al team di visualizzare le idee sulle competenze e di collaborare in tempo reale. Sono perfette per le sessioni di brainstorming e per mappare le strategie.

I membri del team possono utilizzare questa funzionalità per organizzare visivamente le idee, delineare le competenze chiave e creare esercizi interattivi incentrati su comunicazione, leadership e lavoro di squadra.

ClickUp Documenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif Modifica collaborativa dal vivo in ClickUp Documenti per creare esempi di competenze personali per il curriculum /$$$img/

gestite lo stato di sviluppo delle competenze del vostro team promuovendo le capacità di collaborazione con ClickUp Docs ClickUp Documenti consente ai team di collaborare in tempo reale su documenti condivisi, rendendola una piattaforma ideale per le sessioni di sviluppo delle competenze. Durante queste sessioni, i team possono co-creare documenti completi che delineano le strategie di sviluppo personale, assicurando che tutti siano allineati sui loro oggetti di apprendimento.

Inoltre, è possibile condividere articoli, approfondimenti e risorse che migliorano competenze specifiche come la risoluzione dei problemi, l'adattabilità e la comunicazione. Questo approccio collaborativo non solo favorisce una cultura di apprendimento continuo, ma consente anche alle persone di supportare efficacemente la crescita reciproca.

ClickUp Chattare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-new-1400x932.png ClickUp Chattare /$$$img/

utilizzate ClickUp Chat per comunicare qualsiasi feedback sulle competenze personali in modo efficace e immediato_ ClickUp Chat facilita la comunicazione istantanea tra i membri del team, facilitando la condivisione di idee e approfondimenti relativi allo sviluppo delle competenze. Sia che si discuta di strategie per migliorare la collaborazione, sia che si fornisca un feedback sulle iniziative di crescita personale, sia che si faccia brainstorming su come migliorare competenze specifiche, i membri del team possono mantenere un dialogo continuo e persino creare attività direttamente dalla chat.

Questa interazione continua favorisce un ambiente di supporto in cui gli individui possono affinare le proprie impostazioni e ricevere e agire in base al feedback durante il loro processo di sviluppo.

**Crea il miglior curriculum di competenze personali con ClickUp!

Mostrare i propri esempi di competenze personali nel curriculum può essere il fattore X per ottenere un colloquio. Non si tratta solo di ciò che sapete tecnicamente; le vostre competenze personali possono distinguervi e mostrare a un potenziale datore di lavoro perché siete la persona perfetta. 🌟

Questo perché le competenze personali, a differenza delle abilità tecniche, vanno oltre la funzione principale del lavoro. Esse rispecchiano la sensazione di lavorare con voi come membri del team e se vi adatterete bene alla cultura dell'azienda.

Quindi, iniziate a costruire un curriculum che renda giustizia alla vostra candidatura. Sfruttate gli strumenti e le funzionalità avanzate di ClickUp per mettere in evidenza le vostre migliori competenze personali nel curriculum e costruire la carriera dei vostri sogni. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!