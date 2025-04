Come formare i manager per una leadership migliore

La capacità di imparare è la qualità più importante che un leader possa avere.

Sheryl Sandberg , ex COO di Facebook (ora Meta), filantropa e scrittrice

I grandi manager non appaiono e basta: si sviluppano attraverso una formazione manageriale intenzionale e l'esperienza del mondo reale. Sapere come formare i manager è la chiave per usufruire del loro potenziale per ispirare i team, risolvere i problemi e ottenere risultati significativi.

Questa guida salta i convenevoli e si tuffa direttamente in soluzioni pratiche, strumenti innovativi e strategie per trasformare i vostri manager in leader sicuri di sé che hanno un impatto fin dal primo giorno.

Continuate a leggere per scoprire cosa serve per costruire una fiorente pipeline di leadership che alimenta la crescita della vostra azienda

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Formare i manager in modo efficace crea leader forti che guidano l'esito positivo del team e promuovono una cultura aziendale fiorente. Ecco come iniziare:

Definire ruoli, responsabilità e obiettivi chiari per i manager

Concentrarsi su competenze essenziali come la leadership, l'empatia, il coaching e il pensiero strategico

Progettare programmi personalizzati che affrontino le carenze di competenze e gli argomenti di formazione dei nuovi manager

Combinare apprendimento pratico, workshop e strumenti online per coinvolgere i manager

Impostazione di KPI e utilizzo del feedback per perfezionare la formazione ed evitare le insidie della cattiva gestione

Superare sfide come il bilanciamento tra formazione e responsabilità con soluzioni personalizzate

Sfruttate strumenti come ClickUp per il monitoraggio dello stato, la centralizzazione dei materiali e il miglioramento della collaborazione

Comprendere il ruolo di un manager

Il ruolo di un manager consiste nel guidare i membri del team verso il raggiungimento degli obiettivi organizzativi, bilanciando il processo decisionale strategico con le operazioni quotidiane. Agiscono come mentori, risolutori di problemi e comunicatori, facendo da ponte tra la leadership e i dipendenti per garantire l'allineamento con la visione dell'azienda.

Responsabilità e aspettative chiave

I manager devono indossare molti cappelli, destreggiandosi tra diverse responsabilità che hanno un impatto diretto sull'esito positivo del team e dell'organizzazione. I loro compiti chiave includono:

Impostazione di obiettivi chiari e in linea con gli obiettivi aziendali e organizzativi

Fornire feedback costruttivi per migliorare le capacità di gestione e le prestazioni del team

Risolvere i conflitti e favorire un ambiente di lavoro produttivo grazie a forti capacità interpersonali

Monitorare lo stato, garantire la responsabilità e guidare i risultati con capacità di leadership

I grandi leader gestiscono efficacemente gli altri sfruttando l'intelligenza emotiva per costruire la fiducia, incoraggiando la collaborazione e l'innovazione e adattandosi alle sfide. La loro capacità di dare l'esempio, di delegare efficacemente le attività e di favorire il coinvolgimento dei dipendenti garantisce un team produttivo e motivato.

Leggi anche: Come impostare gli obiettivi dell'onboarding per aiutare i dipendenti ad avere successo

Competenze essenziali per i nuovi manager

La transizione a un ruolo manageriale richiede la padronanza di competenze fondamentali per guidare in modo efficace e allinearsi agli obiettivi dell'organizzazione. Per i nuovi manager, queste competenze gettano le basi per una leadership di esito positivo e per lo sviluppo del team.

Definizione delle priorità e delega

Bilanciare priorità concorrenti e distribuire efficacemente le attività è fondamentale per i nuovi manager. Le pratiche chiave includono:

Identificare attività ad alto impatto che siano in linea con gli obiettivi dell'organizzazione

Delegare le responsabilità in base ai punti di forza dei membri del team

Fornire supporto e monitorare lo stato senza fare il micromanager

Un gestore del team che guida il lancio di un prodotto potrebbe assegnare le attività di ricerca a un membro del team con competenze analitiche, mentre un comunicatore sicuro di sé potrebbe occuparsi delle presentazioni ai client. Questo approccio sfrutta i punti di forza individuali e garantisce l'efficienza del team.

Una leadership efficace del team

Una leadership forte consiste nell'ispirare un team a lavorare verso obiettivi condivisi, mantenendo chiarezza e fiducia. Gli elementi essenziali includono:

Impostazione di aspettative chiare per evitare confusione

Fornire un feedback costruttivo per favorire la crescita

Creare fiducia attraverso una comunicazione coerente e aperta

Quando un team si trova di fronte a problemi di riunione con le scadenze, un gestore del team che fornisca un feedback attuabile e al tempo stesso dimostri empatia può affrontare i problemi senza abbassare il morale, creando un ambiente in cui il team si senta supportato.

**Per saperne di più Best practice per uno sviluppo dei dipendenti di grande impatto

Gestione del cambiamento

La gestione efficace del cambiamento è fondamentale negli ambienti di lavoro dinamici di oggi. I manager devono:

Affrontare le resistenze ascoltando le preoccupazioni e fornendo chiarimenti

Comunicare lo scopo dei cambiamenti per ottenere il consenso del team

Dare l'esempio per dimostrare adattabilità e commit

L'adozione di un nuovo software, ad esempio, diventa più agevole se il manager partecipa attivamente alle sessioni di formazione insieme al team. Questo dimostra il suo commit e facilita la transizione.

Pensiero strategico

I manager devono guardare oltre le attività immediate per concentrarsi sull'esito positivo a lungo termine. Questo comporta:

Utilizzare i dati per prendere decisioni ben informate

Prepararsi a potenziali sfide con piani di emergenza

Allineare i lavori richiesti dal team agli obiettivi generali dell'organizzazione

Per pianificare l'allocazione delle risorse per un progetto importante è spesso necessario anticipare le esigenze future e garantire che il lavoro del team contribuisca agli obiettivi aziendali generali. Questo approccio proattivo favorisce l'allineamento e riduce i rischi.

Sviluppando queste competenze essenziali, i nuovi manager possono affrontare le sfide con sicurezza, guidare in modo efficace e creare una cultura di collaborazione e innovazione.

Per saperne di più: 10 modelli gratuiti di matrici di competenze in Excel e ClickUp

Progettazione di un programma di formazione per manager

Creare un efficace programma di formazione per manager inizia con la comprensione dei temi chiave della formazione dei manager. Si tratta di argomenti che i manager devono padroneggiare per eccellere nel loro ruolo di leader. Un programma ben strutturato non solo sviluppa le capacità di leadership, ma aiuta anche a trattenere i migliori talenti e a ridurre il turnover.

Valutare le esigenze di formazione e sviluppo

Il primo passaggio consiste nell'identificare le lacune in termini di competenze e conoscenze. Questo può comportare:

Condurre sondaggi o valutazioni per valutare le competenze manageriali

Esaminare i dati sulle prestazioni per individuare le aree di miglioramento

Collaborare con i leader senior per allineare la formazione agli obiettivi dell'organizzazione

Per istanza, se i nuovi manager hanno difficoltà con la risoluzione dei conflitti, workshop a traguardo o scenari reali possono affrontare questa sfida.

Per saperne di più: Come identificare le aree di miglioramento delle prestazioni dei dipendenti

Incorporare mentorship e coaching

La mentorship e il coaching sono fondamentali per accelerare lo sviluppo dei manager. Queste strategie offrono:

Guida personalizzata da parte di leader esperti

Opportunità per i nuovi manager di affrontare le sfide con assistenza

Apprendimento continuo attraverso feedback e discussioni in tempo reale

L'abbinamento dei nuovi manager con mentori esperti favorisce la fiducia e li prepara a gestire situazioni complesse. Le sessioni di coaching individuali possono anche migliorare le capacità interpersonali e l'intelligenza emotiva.

👀Sapevate che? Il concetto di mentorship sul posto di lavoro risale all'antica Grecia, dove il termine "mentore" è stato usato per indicare la figura di un mentore ha avuto origine dall'Odissea di Omero -Il mentore era un consigliere fidato del figlio di Odisseo, che lo guidava attraverso le sfide

Strategie e strumenti per il turnover e la fidelizzazione dei dipendenti

Un programma di formazione efficace non si limita a sviluppare le competenze, ma rafforza anche il coinvolgimento e riduce il turnover. Concentratevi su:

Creare una cultura di supporto che dia priorità alla crescita e alla soddisfazione dei dipendenti

Incoraggiare una comunicazione aperta per identificare e risolvere tempestivamente i potenziali problemi

Offrire opzioni di apprendimento flessibili, come workshop, corsi online o modelli ibridi, per soddisfare le diverse esigenze

Per semplificare il processo, strumenti come Modello di piano di lancio della formazione ClickUp aiutano a organizzare i programmi di formazione, a monitorare lo stato di avanzamento e a garantire che nessun dettaglio venga trascurato.

Scarica questo modello

Con questo modello è possibile:

Semplificare il piano con una struttura chiara per le iniziative di formazione

Tenere informati gli stakeholder con aggiornamenti in tempo reale

Garantire la coerenza tra i programmi di formazione

Un programma di formazione per manager d'impatto allinea gli obiettivi di sviluppo con gli oggetti aziendali, fornendo al contempo i provider per affrontare sfide come il turnover. Investendo in mentorship, apprendimento mirato e strategie di retention, si creano leader forti che ispirano i loro team e guidano l'esito positivo.

Tecniche e metodi di formazione

La costruzione di un solido programma di formazione per manager richiede la combinazione di strumenti innovativi, esperienza pratica e un equilibrio di competenze tecniche e di leadership. Questi metodi assicurano che i manager siano in grado di gestire le sfide dinamiche e di promuovere l'esito positivo del team.

Sfruttare la tecnologia educativa

I moderni programmi di formazione si avvalgono di strumenti intelligenti che rendono l'apprendimento organizzato e coinvolgente. ClickUp è un potente alleato per i team HR e gli specialisti L&D, in quanto offre funzionalità/funzione che trasformano i complessi processi di formazione in storie di esito positivo.

Centralizzazione dei materiali formativi

Collaborare con i membri del team in modo efficace utilizzando ClickUp Docs

Con Documenti di ClickUp è possibile creare e condividere materiali di formazione centralizzati e adattati alle esigenze dell'organizzazione. Abbinato a Attività di ClickUp è possibile assegnare dei passaggi di apprendimento attuabili, come completare esercizi di ruolo o rivedere le politiche chiave, assicurando che ogni manager sappia esattamente su cosa concentrarsi in seguito.

Nel frattempo, Obiettivi di ClickUp può aiutare a tenere traccia dello stato, impostando attività cardine misurabili, mantenendo lo sviluppo sulla rotta e motivando i manager a raggiungere i loro traguardi.

Rendere la formazione interattiva e collaborativa ClickUp Clip aggiunge un tocco interattivo, consentendo ai manager di registrare e condividere le esercitazioni o gli scenari.

Immaginate un nuovo manager che condivide il suo approccio alla risoluzione dei conflitti attraverso un breve video che documenta il suo processo e la sua ricerca: i suoi mentori e provider possono rivederlo e fornire un feedback costruttivo in tempo reale.

Per rendere questo processo ancora più fluido, il Modello di struttura per la formazione ClickUp fornisce una base strutturata per la progettazione di programmi di formazione d'impatto.

Scaricare questo modello

Questo modello vi aiuterà:

Semplificare il piano organizzando i contenuti e la Sequenza

Consente di personalizzare il programma per rispondere alle esigenze specifiche di diversi team

Garantire la coerenza tra tutti i moduli di formazione, riducendo le lacune

Grazie all'integrazione della tecnologia, le organizzazioni possono creare programmi efficienti e scalabili, in grado di soddisfare le esigenze degli studenti di oggi.

Importanza dell'esperienza pratica e dei giochi di ruolo

In fin dei conti, non si può dare un prezzo all'esperienza. L'applicazione pratica è la chiave per rafforzare le conoscenze teoriche e il role-playing in scenari reali dà ai manager la fiducia necessaria per affrontare le sfide sul posto di lavoro.

Ecco tutte le tecniche efficaci da provare:

Simulare attività manageriali comuni, come la risoluzione di conflitti o l'invio di feedback

Organizzare finte riunioni per mettere in pratica le capacità comunicative e decisionali

Incoraggiare i manager a seguire i leader più esperti per osservare le best practice in azione

Ad esempio, assegnare a un nuovo manager il compito di guidare una sessione di brainstorming del team può aiutarlo a praticare l'ascolto attivo e a promuovere la collaborazione in un ambiente controllato.

Per saperne di più: Come creare un piano di formazione efficace sulla conoscenza del prodotto

Bilanciare conoscenze tecniche e capacità di leadership

Si è tentati di pensare alla leadership come a una qualità amorfa, che o ce l'hai o non ce l'hai. Ma la verità è ben diversa. L'orientamento ai dati fa di voi dei leader oggettivi e con titoli chiari. E i manager efficaci richiedono una miscela di competenze tecniche e forti capacità di leadership.

Tutti i programmi di formazione alla leadership, obbligatori e raccomandati, dovrebbero:

Enfatizzare il processo decisionale e la risoluzione dei problemi utilizzando dati reali

Concentrarsi sulle competenze interpersonali, come l'intelligenza emotiva e la risoluzione dei conflitti

Offrire una formazione tecnica adeguata agli strumenti e ai sistemi specifici del settore

Un gestore del team che supervisiona un'istanza tecnologica, ad esempio, potrebbe trarre beneficio da una formazione sui software di project management e da workshop sulla costruzione della fiducia nel team. Questo duplice approccio garantisce che i manager possano guidare con sicurezza e competenza.

Leggi anche: 10 software di formazione video di facile utilizzo per l'utente

Implementare strategie di formazione efficaci

Un programma di formazione ben strutturato combina esperienza pratica, apprendimento strutturato e feedback costante. Questi elementi assicurano che i manager siano preparati ad affrontare le sfide del loro ruolo, migliorando continuamente le loro capacità.

Formazione sul lavoro

L'esperienza pratica aiuta i manager a sviluppare rapidamente le competenze critiche.

L'affiancamento ai senior leader offre spunti per prendere decisioni in tempo reale e gestire il team

L'assegnazione di attività pratiche, come la conduzione di riunioni di team o la gestione di progetti, aiuta i manager a mettere in pratica quanto osservato e ad acquisire sicurezza

**Dopo aver condotto una riunione di revisione post-progetto, un nuovo manager affina la propria capacità di sintetizzare i feedback e incoraggiare discussioni produttive. Esercizi come questi aiutano i manager a promuovere la collaborazione e la titolarità dei risultati

Formazione in aula e online

La combinazione di workshop e piattaforme virtuali crea un'esperienza di apprendimento equilibrata.

I workshop incoraggiano le discussioni di gruppo su argomenti come gli stili di leadership e l'intelligenza emotiva, favorendo l'interazione tra pari

Le piattaforme online offrono ai provider la flessibilità di completare i moduli o le esercitazioni secondo i propri ritmi

Componente formativa Focus Workshop Attività di gruppo, apprendimento interattivo Piattaforme virtuali Apprendimento autonomo, competenze tecniche, teoria gestionale

workshop vs. piattaforme virtuali

L'abbinamento di esercizi di gruppo sulla comunicazione efficace con moduli online sulla risoluzione dei conflitti garantisce ai manager lo sviluppo di competenze interpersonali e operative.

Per saperne di più: 10 migliori software di formazione dei dipendenti in linea

Meccanismi di feedback

Il feedback affina i programmi di formazione e supporta la crescita.

Le revisioni periodiche delle prestazioni offrono informazioni strutturate sullo stato di avanzamento

Sondaggi e check-in rivelano ciò che funziona e identificano le aree di miglioramento

La condivisione delle esperienze incoraggia i partecipanti a evidenziare i metodi d'impatto, guidando le sessioni future

Impatto del feedback: Quando i partecipanti riferiscono che il gioco di ruolo ha migliorato il loro processo decisionale, dovreste modificare le vostre sessioni di formazione per garantire che diano la priorità a scenari pratici. Ciò contribuirà a rendere il programma più rilevante ed efficace

Incorporando l'apprendimento sul posto di lavoro, metodi di formazione ibridi e feedback reattivi, le organizzazioni creano un ecosistema formativo dinamico e adattabile. In questo modo i manager sono preparati all'esito positivo e migliorano continuamente le loro capacità.

Leggi anche: Come scrivere una lista di controllo per l'inserimento di un nuovo assunto

Valutare l'efficacia della formazione dei manager

La valutazione dell'impatto della formazione dei manager assicura che i programmi producano risultati reali. Grazie all'impostazione di parametri di riferimento chiari e alla raccolta di feedback praticabili, i team delle risorse umane e la dirigenza possono mettere a punto le loro strategie e garantire un esito positivo a lungo termine.

Impostazione dei parametri di riferimento e dei KPI

Parametri di riferimento e indicatori di performance chiave (KPI) cancellati forniscono un modo strutturato per misurare l'esito positivo dei programmi di formazione. Questi parametri di riferimento possono includere:

Miglioramento delle metriche di performance del team, come la riduzione del turnover o l'aumento della produttività

Miglioramento delle capacità di leadership, valutate attraverso feedback a 360 gradi o autovalutazioni dei manager

Maggiore allineamento con gli obiettivi organizzativi, come dimostrato dalle percentuali di impostazione e di raggiungimento degli obiettivi

Con strumenti come Campi personalizzati di ClickUp è possibile monitorare lo stato del monitoraggio in tempo reale. Ad esempio, i campi personalizzati possono documentare metriche come il tasso di partecipazione, lo stato di completamento e i miglioramenti delle prestazioni dopo la formazione. In questo modo i team delle risorse umane possono visualizzare le tendenze e identificare le aree che richiedono maggiore attenzione.

Monitoraggio dei KPI con i campi personalizzati di ClickUp

Meccanismi di feedback e strategie di miglioramento

Il feedback ha un ruolo fondamentale nel perfezionamento dei programmi di formazione. La raccolta di informazioni da più punti di vista assicura una visualizzazione olistica di ciò che funziona e di ciò che non funziona.

I sondaggi e i check-in individuali forniscono ai provider una piattaforma per condividere le loro esperienze di apprendimento ed evidenziare le lacune

forniscono ai provider una piattaforma per condividere le loro esperienze di apprendimento ed evidenziare le lacune Le valutazioni delle prestazioni valutano come la formazione si traduca in risultati reali, come il miglioramento del processo decisionale o della collaborazione del team

valutano come la formazione si traduca in risultati reali, come il miglioramento del processo decisionale o della collaborazione del team I workshop post-formazione offrono l'opportunità di affrontare le sfide e rafforzare le competenze critiche

Per esempio, se i sondaggi rivelano che i manager hanno difficoltà nella risoluzione dei conflitti nonostante la formazione, l'introduzione di più esercizi di ruolo può rafforzare quest'area. Allo stesso modo, se il feedback evidenzia l'esito positivo dei moduli interattivi, raddoppiare questi metodi aumenta il coinvolgimento e la fidelizzazione.

Per saperne di più: 10 modelli di lista di controllo per l'inserimento dei dipendenti in Excel e ClickUp La valutazione dell'efficacia non è un'attività sporadica, ma un processo continuo. Impostando continuamente gli obiettivi, misurando lo stato di avanzamento e agendo sul feedback, le organizzazioni creano programmi dinamici che tengono il passo con l'evoluzione delle esigenze, assicurando che i manager siano sempre pronti a guidare in modo efficace.

Superare le sfide della formazione

Progettare e implementare programmi di formazione per manager può essere complesso, ma affrontare le sfide più comuni garantisce un processo più fluido e un maggiore impatto.

Sfide: Limitata ritenzione del materiale formativo

Soluzione: Rafforzare l'apprendimento con l'applicazione pratica e la ripetizione a spazi. Dopo ogni sessione, fornite ai provider scenari reali per applicare immediatamente le loro conoscenze. Quiz di follow-up o brevi sessioni di aggiornamento a distanza di poche settimane possono consolidare la ritenzione e prevenire l'affievolimento delle competenze

Sfida: Sovraccaricare i nuovi manager di informazioni

Soluzione: Suddividere la formazione in moduli digeribili. Invece di sessioni lunghe un giorno, optate per lezioni brevi e mirate che permettano ai manager di assorbire i concetti gradualmente. Abbinatele ad attività pratiche o a discussioni di gruppo per rendere il contenuto gestibile e attuabile

Sfida: Disconnessione tra formazione e aspettative lavorative

Soluzione: Allineare i contenuti della formazione alle sfide reali che i manager devono affrontare nella vostra organizzazione. Incorporate scenari e strumenti specifici per il reparto che utilizzeranno realmente. Ad esempio, insegnare a un gestore del team tecnico come gestire gli sprint agili rispecchia l'ambiente che guiderà

Sfida: Scarsa adesione da parte dei manager

Soluzione: Creare una cultura di titolarità condivisa nella formazione. Coinvolgete i manager più esperti nella realizzazione di parti del programma, come i workshop guidati da colleghi o la condivisione di casi di studio sul loro esito positivo. Vedere i colleghi impegnati attivamente rende i nuovi manager più propensi a dare valore al programma

Sfida: Difficoltà a monitorare l'impatto della formazione a lungo termine

Soluzione: Andate oltre il feedback iniziale implementando valutazioni di periodo. Dopo sei mesi, potete misurare i cambiamenti nelle prestazioni del team o nella qualità della leadership utilizzando metriche quantitative come i tassi di turnover e le valutazioni di coinvolgimento. Includete un feedback qualitativo attraverso regolari check-in dei manager

Affrontando queste sfide con strategie ponderate, le organizzazioni possono creare programmi di formazione che siano d'impatto, pertinenti e orientati allo sviluppo di manager che eccellano nei loro ruoli.

Leggi anche: Tutto quello che c'è da sapere prima di iniziare un nuovo lavoro

Dare ai manager la possibilità di guidare con fiducia

Investire nella formazione dei manager va oltre lo sviluppo delle competenze: forma una solida cultura aziendale basata su fiducia, collaborazione e innovazione. Quando i manager capiscono i loro ruoli e le loro responsabilità, sono meglio attrezzati per gestire i rapporti diretti, ispirare i loro team e affrontare le sfide in modo efficace.

Una cattiva gestione può portare a team disimpegnati e a opportunità mancate, ma un'attenzione particolare alle competenze di coaching e all'apprendimento personalizzato, compresi i nuovi argomenti di formazione per manager, garantisce una leadership fiorente. Dare potere ai manager di oggi li prepara a riunire le richieste in evoluzione di domani con fiducia e chiarezza.

Siete pronti a costruire una base di leadership più solida nella vostra organizzazione? Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!