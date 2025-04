Le migliori piattaforme UCaaS per la comunicazione e la collaborazione dei team senza soluzione di continuità

Teams: il team sta correndo verso la scadenza di un progetto. Il gestore del team invia un'email per chiedere i dettagli dell'attività, ma metà del team la perde in mezzo a una marea di messaggi istantanei.

Il risultato? Confusione, ritardi e dipendenti frustrati che faticano a rimanere allineati, con conseguente inefficienza. È qui che passa una piattaforma UCaaS.

Le comunicazioni unificate come servizio, o UCaaS, riuniscono videoconferenze, messaggistica istantanea, condivisione di file e altro ancora in un'unica soluzione semplificata. Questi sistemi, progettati per la scalabilità e l'integrazione, aiutano i responsabili IT e i team di comunicazione a semplificare i flussi di lavoro e a ridurre i costi.

Esploriamo i principali software UCaaS che stanno rivoluzionando la comunicazione aziendale oggi.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

💻 UCaaS è un modello basato sul cloud che integra videoconferenze, messaggistica istantanea, condivisione di file e altro ancora in un'unica soluzione.

💻 Esistono due tipi di UCaaS: piattaforme single-tenant e multi-tenant 💻 Ecco un elenco di software UCaaS per rivoluzionare le comunicazioni aziendali:

ClickUp: Il migliore per il project management e la collaborazione tutto in uno Nextiva: Migliore per la comunicazione avanzata con i clienti basata sull'IA RingCentral: Migliore per la comunicazione continua alimentata dall'IA Zoom: Migliore per la collaborazione e le videoconferenze versatili Dialpad: Migliore per la produttività e la comunicazione basate sull'IA GoTo Connect: Migliore per il coinvolgimento multicanale dei clienti Microsoft Teams: Migliore per le comunicazioni e la collaborazione aziendale all-in-one Webex: Migliore per il lavoro ibrido e l'impegno dei clienti con IA Vonage: Migliore per la comunicazione e il coinvolgimento dei clienti basato su API 8×8: Migliore per la comunicazione globale senza soluzione di continuità e la gestione della CX

**Che cos'è una piattaforma UCaaS?

Le Unified Communications as a Service (UCaaS) sono un modello basato sul cloud che integra vari strumenti di comunicazione e collaborazione in un'unica piattaforma di comunicazione unificata.

Questo servizio di piattaforma di comunicazione unificata include funzionalità/funzione quali chiamate vocali, videoconferenze, messaggistica istantanea, condivisione di file e gestione del contact center. UCaaS utilizza il cloud computing per ospitare gli strumenti di comunicazione in data center remoti.

Ecco una semplice ripartizione:

**Tutti i servizi di comunicazione sono ospitati su server cloud sicuri gestiti dal provider UCaaS

**Integrazione dei dispositivi: gli utenti possono accedere alla piattaforma da qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet, come desktop, smartphone o tablet

Interfaccia unificata: La piattaforma consolida strumenti come riunioni video, chiamate vocali e messaggi in un'unica dashboard di facile accesso

La piattaforma consolida strumenti come riunioni video, chiamate vocali e messaggi in un'unica dashboard di facile accesso Sincronizzazione in tempo reale: I dati e gli strumenti di comunicazione vengono sincronizzati in tempo reale, garantendo agli utenti l'accesso a informazioni sempre aggiornate

Vantaggi di UCaaS

UCAaaS aiuta le organizzazioni a:

Ridurre i costi sostituendo l'hardware on-premises con soluzioni basate su cloud

Aumentare la collaborazione grazie a videochiamate, messaggi e condivisione di file integrati

Assistenza a team remoti e ibridi con strumenti coerenti e accessibili

Garantire l'affidabilità con la ridondanza basata su cloud e tempi di inattività minimi

Semplificare l'ITla gestione del team consolidando i sistemi di comunicazione

Tipi di piattaforme di comunicazione unificata

Le soluzioni UCaaS rientrano generalmente in due categorie:

Piattaforme multi-tenant: In questo modello, più organizzazioni condividono la stessa infrastruttura UCaaS. È conveniente e si adatta alle piccole e medie imprese che cercano la scalabilità senza l'onere di gestire l'infrastruttura

In questo modello, più organizzazioni condividono la stessa infrastruttura UCaaS. È conveniente e si adatta alle piccole e medie imprese che cercano la scalabilità senza l'onere di gestire l'infrastruttura Piattaforme single-tenant: Sono personalizzate per un'organizzazione specifica e offrono un maggiore controllo, funzionalità/funzioni personalizzate e una maggiore sicurezza dei dati. Sono ideali per le aziende più grandi con esigenze complesse

**Cosa si deve cercare in un provider di $$$a?

Scegliere la giusta piattaforma UCaaS significa concentrarsi sulle funzionalità/funzione che aiutano a chiudere il cerchio comunicazione sul posto di lavoro .

Ecco le funzionalità/funzione chiave di UCaaS a cui dare priorità:

Videochiamate con condivisione dello schermo: Riunioni video di alta qualità e possibilità di condividere lo schermo per presentazioni o collaborazioni

Riunioni video di alta qualità e possibilità di condividere lo schermo per presentazioni o collaborazioni Messaggi integrati e presenza: Messaggi con indicatori di stato per mostrare la disponibilità, migliorando la comunicazione in tempo reale

Messaggi con indicatori di stato per mostrare la disponibilità, migliorando la comunicazione in tempo reale VoIP e telefonia: Chiamate vocali basate su cloud con funzionalità/funzione quali inoltro delle chiamate, trascrizione della casella vocale e registrazione delle chiamate

Chiamate vocali basate su cloud con funzionalità/funzione quali inoltro delle chiamate, trascrizione della casella vocale e registrazione delle chiamate Condivisione e collaborazione dei file: Condivisione e modifica dei documenti senza soluzione di continuità direttamente all'interno della piattaforma

Condivisione e modifica dei documenti senza soluzione di continuità direttamente all'interno della piattaforma Integrazione con i contact center: Funzionalità di contact center integrate, come distribuzione automatizzata delle chiamate, IVR e monitoraggio delle interazioni con i clienti

Funzionalità di contact center integrate, come distribuzione automatizzata delle chiamate, IVR e monitoraggio delle interazioni con i clienti Integrazione vocale senza soluzione di continuità: Connessione alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN), per garantire una comunicazione affidabile tra sistemi telefonici tradizionali e basati su Internet

Connessione alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN), per garantire una comunicazione affidabile tra sistemi telefonici tradizionali e basati su Internet Compatibilità tra dispositivi: Accesso da desktop, dispositivi mobili e tablet, per garantire una comunicazione ininterrottacomunicazione collaborativa Dashboard unificato: Un'interfaccia centralizzata per gestire tutti i dati e le informazionistrumenti di comunicazione aziendaleriducendo il tempo speso a passare da un'app all'altra

Accesso da desktop, dispositivi mobili e tablet, per garantire una comunicazione ininterrottacomunicazione collaborativa

➡️ Leggi di più: Prima di iniziare con il miglior software UCaaS disponibile oggi, ecco 12 potenti strategie di comunicazione per aumentare la collaborazione e l'allineamento tra i team.

I 10 migliori software UCaaS che dovete conoscere

Trovare la giusta piattaforma UCaaS può trasformare il modo in cui il team comunica e collabora, rendendo i flussi di lavoro più efficienti. Di seguito sono elencate le dieci migliori piattaforme UCaaS, ognuna delle quali offre funzionalità/funzione uniche a supporto delle aziende.

1. ClickUp (la migliore per il project management e la collaborazione tutto in uno) ClickUp è un hub centralizzato per la comunicazione e la collaborazione del team. Questa app per il lavoro riunisce in un'unica piattaforma la gestione del flusso di lavoro, la comunicazione e l'analisi.

Ecco alcuni campioni della sua ricca serie di funzionalità/funzione.

ClickUp Chat

ClickUp Chattare assicura che tutte le conversazioni relative alle attività siano organizzate all'interno della piattaforma. Così, invece di perdere tempo prezioso a setacciare email o chat sparse, il team può fare riferimento alle discussioni collegate a un'attività, assicurandosi che nulla venga trascurato.

ClickUp Documenti

Inoltre, Documenti ClickUp e Lavagne online ClickUp aiutano ad amplificare la collaborazione in modo che i team possano fare brainstorming, documentare e pianificare in tempo reale.

Per esempio, se il team di marketing sta pianificando una campagna, può redigere la strategia in Teams e utilizzare le lavagne online per mappare visivamente idee, sequenze e responsabilità del team.

Commenti assegnati a ClickUp garantisce che i feedback utili non vengano mai trascurati, assegnandoli ai membri del team. Consente di monitorare, risolvere o riassegnare facilmente i commenti, mantenendo le attività chiare e organizzate ed evitando errori di comunicazione.

ClickUp dispone anche di funzionalità/funzione avanzate quali Rilevamento della collaborazione in ClickUp che aiutano a prevenire i lavori richiesti.

Ad esempio, se un compagno di squadra sta digitando un commento o modificando contemporaneamente la descrizione di un'attività, vedrete gli aggiornamenti in tempo reale, riducendo le possibilità di modifiche in conflitto. Gli aggiornamenti, i commenti e le modifiche si sincronizzano istantaneamente su tutte le piattaforme, assicurando che ogni membro del team lavori con la versione più aggiornata di attività e documenti.

ClickUp Clip

E se la scrittura di una lunga catena di email o di thread di commenti è un modo inefficace per spiegare qualcosa, basta registrarla con Clip di ClickUp . È possibile registrare e condividere istantaneamente la schermata con spiegazioni vocali. Inoltre, consente di illustrare gli aggiornamenti visivamente e verbalmente, senza lasciare spazio a interpretazioni errate.

ClickUp Brain

Infine, la funzionalità/funzione di trascrizione dell'IA in ClickUp Brain crea automaticamente testi ricercabili dalle Clip, completati da timestamp, in modo che il team possa rivedere i punti chiave senza dover rivedere l'intero video.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Organizzare le conversazioni relative alle attività di ClickUp Chattare

Brainstorming e condivisione di idee con le lavagne online

Collaborazione sui documenti in tempo reale con più utenti

Taggare i membri del team nelle attività utilizzando le menzioni @ per una comunicazione rapida

Personalizzazione della gestione delle attività con viste multiple come Elenco, Bacheca e Gantt

Limiti di ClickUp

Alcuni nuovi utenti segnalano una curva di apprendimento dovuta all'enorme numero di funzionalità/funzioni offerte

Limitata funzione offline

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

💡 Pro Tip: Semplificate la vostra comunicazione sul posto di lavoro usando I modelli di piano di comunicazione gratuiti di ClickUp . Personalizzateli in base alle esigenze del vostro team e assicuratevi che tutti siano allineati, rendendo la collaborazione più fluida ed efficiente!

2. Nextiva (migliore per la comunicazione avanzata con i clienti basata sull'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Nextiva.png Piattaforma Ucaas: Nextiva /$$$img/

via Nextiva Nextiva è stato progettato per ottimizzare le interazioni con i clienti attraverso canali di comunicazione come voce, video, email, SMS e social media. Le sue funzionalità/funzione basate sull'IA migliorano l'esperienza dei clienti grazie all'instradamento intelligente, agli approfondimenti in tempo reale e all'automazione dei flussi di lavoro.

Le aziende possono consolidare gli strumenti di comunicazione, migliorare la collaborazione interna e gestire le interazioni con i clienti senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzione di Nextiva

Utilizzate l'instradamento intelligente basato sull'IA per mettere in contatto i clienti con gli agenti giusti

Implementare l'automazione per ottimizzare i flussi di lavoro e ridurre gli interventi manuali

Ottimizzare i customer journey con l'IA per esperienze personalizzate e contestualizzate

Limiti di Nextiva

L'app del telefono occasionalmente si blocca e ricomincia a comporre durante le chiamate

La curva di apprendimento per le funzionalità/funzione avanzate può essere ripida per i nuovi utenti

Prezzi di Nextiva

Digital: $25/mese per utente

$25/mese per utente Core: $36/mese per utente

$36/mese per utente Engage: $50/mese per utente

$50/mese per utente Power Suite: $75/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nextiva

G2: 4.5/5 (3.230+ recensioni)

4.5/5 (3.230+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (900+ recensioni)

Da fare? Il mercato globale delle Unified Communication as a Service (UCaaS) è proiettato da 36,33 miliardi di dollari nel 2024 a 107,51 miliardi di dollari entro il 2032, con un impressionante tasso di crescita del 14,5%. Ciò riflette la crescente domanda di soluzioni di comunicazione ottimizzate nelle aziende di tutto il mondo!

3. RingCentral (il migliore per la comunicazione senza soluzione di continuità basata sull'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/RingCentral-1-1400x973.png Piattaforma Ucaas: RingCentral /$$$img/

via RingCentral RingSense è un sistema di gestione unificato software di collaborazione con IA, che trasforma il modo in cui le aziende interagiscono, fornendo note di chiamata in tempo reale, approfondimenti intelligenti e traduzioni senza soluzione di continuità. Queste funzionalità migliorano la comunicazione interna e creano un'esperienza più fluida per i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di RingCentral

Utilizzate i resoconti delle chiamate basati sull'IA per monitorare le discussioni senza dover prendere appunti manualmente

Utilizzate le traduzioni dal vivo per comunicare efficacemente tra i team di tutto il mondo

Ottimizzazione dei flussi di lavoro con oltre 300 integrazioni di app per la produttività aziendale

Limiti di RingCentral

I problemi di integrazione possono richiedere la reinstallazione o l'utilizzo della piattaforma web

L'interfaccia utente può risultare eccessiva per gli utenti alle prime armi

Prezzi di RingCentral

Core: $30/mese per utente

$30/mese per utente Advanced: $35/mese per utente

$35/mese per utente Ultra: $45/mese per utente

Valutazioni e recensioni di RingCentral

G2: 4.0/5 (140+ recensioni)

4.0/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (210+ recensioni)

4. GoTo Connect (il migliore per il coinvolgimento multicanale dei clienti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/GoTo-Connect.png Piattaforma Ucaas: GoTo Connect /$$$img/

via vai a collegarti Siete alla ricerca di una piattaforma UCaaS che combini un sistema telefonico cloud con strumenti multicanale? Provate GoTo Connect per creare un sistema di telefonia in-the-cloud comunicazione centralizzata hub per la comunicazione aziendale senza soluzione di continuità.

GoTo Connect combina un sistema telefonico basato su cloud con strumenti di comunicazione multicanale per creare un sistema di comunicazione centralizzata hub per interazioni aziendali senza soluzione di continuità. La sua funzionalità/funzione principale, GoTo Connect CX, integra canali digitali come WhatsApp, social media e SMS con approfondimenti guidati dall'IA per migliorare il coinvolgimento dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di GoTo Connect

Utilizzare l'editor visuale del piano di chiamata per personalizzare i flussi di chiamata e migliorare l'esperienza del cliente

Coinvolgere i clienti su più canali digitali come WhatsApp, social media e SMS

Implementazione di riepiloghi/riassunti delle chiamate IA per semplificare i follower e gli elementi di azione

Limiti di GoTo Connect

Le interruzioni occasionali del sistema possono interrompere le operazioni aziendali

Il supporto clienti può essere lento a rispondere e a risolvere i problemi

Prezzi diGoTo Connect

Sistema telefonico: $29/mese per utente

$29/mese per utente Connect CX: $37/mese per utente

$37/mese per utente Contact Center: $86/mese per utente

Valutazioni e recensioni diGoTo Connect

G2: 4,4/5 (oltre 1.200 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.200 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)

5. Microsoft Teams (il migliore per la comunicazione e la collaborazione aziendale all-in-one)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Microsoft-Teams-2.png Piattaforma Ucaas: Microsoft Teams /$$$img/

via Team Microsoft Teams si distingue per la sua perfetta integrazione nell'ecosistema Microsoft 365, che lo rende un potente strumento di produttività e collaborazione.

L'unicità Funzionalità/funzione di Microsoft Teams come Copilot IA, migliorano le riunioni con note e elementi d'azione generati dall'IA. Mesh for Teams introduce anche esperienze 3D immersive e avatar per migliorare il coinvolgimento.

Le migliori funzionalità di Microsoft Teams

Utilizzate i "canali" di Teams per organizzare le conversazioni e i file in base a progetti o argomenti per una collaborazione mirata

Migliorare la collaborazione ibrida con Teams Rooms per ottimizzare le esperienze di riunione

Impostazione e connessione degli strumenti preferiti (ad esempio, Trello, SharePoint) come schede nell'area di lavoro di Teams per un accesso più semplice

Limiti di Microsoft Teams

Problemi occasionali di sincronizzazione tra dispositivi desktop e mobili

Notifiche mancate su dispositivi mobili in alcuni casi

Prezzo di Microsoft Teams

Teams Essentials: $4/mese per utente

$4/mese per utente Microsoft 365 Business Basics: $6/mese per utente

$6/mese per utente Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (15.000+ recensioni)

4,3/5 (15.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (9.000+ recensioni)

➡️ Leggi di più: Aumenta la tua produttività con l'elenco definitivo di Alternative a Zoom . Trova la soluzione perfetta per le esigenze di collaborazione del tuo team!

6. Webex (migliore per il lavoro ibrido e l'impegno dei clienti con l'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Webex.png Piattaforma Ucaas: Webex /$$$img/

via WebEx Webex eccelle come piattaforma di comunicazione versatile, offrendo strumenti di IA per ambienti di lavoro ibridi e coinvolgimento dei clienti. La suite Webex integra chiamate, messaggistica, webinar e riunioni video, creando un'area di lavoro senza soluzione di continuità per la collaborazione interna e le interazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Webex

Utilizzate i riepiloghi/riassunti dell'IA per semplificare gli elementi d'azione e i follower

Utilizzate l'integrazione di Webex Suite per unificare chiamate, messaggi ed eventi

Sfruttare le funzionalità avanzate di sondaggio e domande e risposte per aumentare il coinvolgimento nei webinar

Limiti di Webex

Opzioni di personalizzazione personalizzate e limitate per funzioni specifiche dell'evento

I prezzi possono aumentare con componenti aggiuntivi come la traduzione in tempo reale

Prezzi di Webex

Webex Gratis

Webex Riunione: $14,50/mese per utente

$14,50/mese per utente Webex Suite: $25/mese per utente

$25/mese per utente Webex Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Webex

G2: 4,3/5 (19.000+ recensioni)

4,3/5 (19.000+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 7.300 recensioni)

7. Vonage (migliore per la comunicazione personalizzata API e il coinvolgimento dei clienti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Vonage.png Piattaforma Ucaas: Vonage /$$$img/

via Vonage Un'altra piattaforma UCaaS, Vonage, brilla per la sua piattaforma API, che integra perfettamente voce, video e messaggi nei flussi di lavoro. È la scelta migliore per le aziende che cercano di personalizzare l'esperienza dei clienti con strumenti come il commercio conversazionale e i contact center cloud.

Vonage consente team interfunzionali di collaborare e impegnarsi in modo efficace grazie a tempi di attività affidabili e a funzionalità avanzate come la registrazione delle chiamate, la messaggistica del team e gli approfondimenti basati sull'IA.

Le migliori funzionalità/funzione di Vonage

Utilizzare le API di comunicazione per integrare messaggistica, voce e video in flussi di lavoro personalizzati

Implementare strumenti di commercio conversazionale per coinvolgere i clienti attraverso i loro canali preferiti

Abilitare la collaborazione del team con riunioni video, SMS/MMS e strumenti di condivisione dei file

Limiti di utilizzo

Problemi di conformità del sistema di testo possono occasionalmente interrompere i servizi di messaggistica

Le funzionalità avanzate richiedono piani di livello superiore, con conseguente aumento dei costi per le piccole aziende

Prezzi a pagamento

Mobile: $19,99/mese per utente

$19,99/mese per utente Premium: $29,99/mese per utente

$29,99/mese per utente Avanzato: $39,99/mese per utente

Vonage valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (460+ recensioni)

4.3/5 (460+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (300+ recensioni)

8. 8×8 Lavoro (il migliore per la comunicazione globale e la gestione della CX senza soluzione di continuità)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/8x8-Work.png Piattaforma Ucaas: 8x8 Lavoro /$$$img/

via 8×8 Work 8×8 offre una piattaforma di comunicazione completa che unisce voce, video, messaggi e funzionalità di contact center sotto un unico tetto.

8×8 Work for Web consente di comunicare istantaneamente via browser senza scaricare nulla, rendendola ideale per i team in movimento. Grazie a funzionalità/funzione come le chiamate globali, il routing omnichannel e l'analisi guidata dall'IA, 8×8 migliora la collaborazione interna e il coinvolgimento dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di 8×8

Utilizzate 8×8 Work for Web basato su browser per accedere facilmente a chiamate, chat e riunioni

Applicare il routing omnichannel nel contact center per un servizio clienti senza soluzione di continuità

Utilizzo di SMS e chiamate globali ad alto volume per un efficace contatto con i clienti

limiti di 8×8

La selezione del fuso orario per i ticket di assistenza può essere complicata

Le funzionalità/funzione avanzate possono richiedere una configurazione aggiuntiva per essere utilizzate al meglio

Prezzi 8×8

Prezzi personalizzati

8×8 valutazioni e giudizi

G2: 4.2/5 (700+ recensioni)

4.2/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (300+ recensioni)

9. Dialpad (migliore per la produttività e la comunicazione basata sull'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Dialpad-1400x858.png Piattaforma Ucaas: Dialpad /$$$img/

via Dialpad Dialpad combina intuizioni guidate dall'IA con una piattaforma di comunicazione unificata senza soluzione di continuità, rendendolo uno strumento potente per le vendite, il supporto e la collaborazione del team. Le sue funzionalità/funzione di IA, come la trascrizione in tempo reale, il live coaching e l'automazione delle note, perfezionano i flussi di lavoro e riducono le attività manuali.

Le migliori funzionalità/funzione di Dialpad

Utilizzate la trascrizione IA per le note e i follower delle riunioni

Automazioni dei flussi di lavoro grazie all'integrazione con CRM e strumenti di produttività

Creazione di playbook personalizzati per migliorare i risultati delle chiamate e la formazione del team

Limiti della tastiera

Errori occasionali di trascrizione in caso di terminologie complesse

La qualità dell'audio può dipendere dalla stabilità della rete

Prezzi del dialpad

Standard: $27/mese per utente

$27/mese per utente Pro: $35/mese per utente

$35/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Dialpad

G2: 4.4/5 (2.000+ recensioni)

4.4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (530+ recensioni)

10. Zoom (il migliore per le videoconferenze e le collaborazioni versatili)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Zoom-1.png Piattaforma Ucaas: Zoom /$$$img/

via Zoom L'ultima piattaforma UCaaS dell'elenco è Zoom.

Le sue funzionalità UCaaS vanno oltre le semplici conferenze, offrendo strumenti come Zoom Phone e Zoom Team Chattare che unificano messaggistica, voce e video in un'unica piattaforma. Inoltre, Zoom lavora bene per creare esperienze virtuali coinvolgenti grazie a funzionalità/funzioni come visualizzazioni immersive, sale riunioni e trascrizione in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

Utilizzate le breakout room per le discussioni mirate del team all'interno di riunioni più ampie

Sfruttate Zoom Phone per una comunicazione vocale e una gestione delle chiamate senza interruzioni

Integrazione di Zoom con strumenti CRM per centralizzare i dati delle interazioni con i clienti

Limiti di Zoom

Le funzionalità/funzione che richiedono molta larghezza di banda possono affaticare le connessioni a internet

Le impostazioni di sicurezza delle riunioni possono richiedere aggiornamenti frequenti per evitare interruzioni

Prezzi di Zoom

Basic: Free

Free Pro: $15,99/mese per utente

$15,99/mese per utente Business: $21,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4.6/5 (54.000+ recensioni)

4.6/5 (54.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (13.000+ recensioni)

