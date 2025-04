Le 10 migliori app di pianificazione estetica per raggiungere i vostri obiettivi

La creazione di elenchi di cose da fare con i planner digitali porta chiarezza e struttura alla vostra giornata, rendendo più facile concentrarsi su ciò che conta davvero.

E un'app di pianificazione giornaliera estetica è come una ciliegina sulla torta. Fa venire voglia di usare l'app e mantiene l'ordine.

In questo articolo vi illustrerò le dieci app di pianificazione estetica più popolari. continua a leggere

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

ClickUp: Migliore per il piano digitale basato sull'IA Sunsama: Migliore per la produttività personale Todoist: Migliore per il piano gamificato Notion: Migliore per la creazione di flussi di lavoro personalizzati Trello: Migliore per la visualizzazione delle attività quotidiane Good Notes: Il migliore per la presa di note digitali Ellie Planner: Il migliore per un piano semplice e intuitivo Calendario Calendario Calendario: Il migliore per la pianificazione giornaliera con codice a colori Fantastical: Migliore per le integrazioni con iCloud Structured: Migliore per creare una tabella di marcia giornaliera

Cosa cercare nelle app di pianificazione estetica?

Quando si sceglie un'app di pianificatore giornaliero per scegliere un'app, è importante cercare sia le funzioni che un design visivamente accattivante. Ecco alcune cose chiave da considerare:

🧩 Widget interattivi

I widget facilitano il controllo delle attività, l'aggiunta di eventi o il monitoraggio delle abitudini dalla schermata iniziale, aggiungendo un tocco di eleganza al vostro spazio digitale. Le agende estetiche offrono spesso widget dal design accattivante, con colori, layout e icone personalizzabili che rendono il monitoraggio dello stato visivamente piacevole. Questi widget sono utili anche per l'accatastamento delle abitudini mantenendo le routine al centro dell'attenzione.

📋 Gestione delle attività con il drag and drop

Con la funzione drag-and-drop, riorganizzare le attività diventa un'esperienza visivamente soddisfacente. Cercate strumenti di gestione delle attività che vi permettano di spostarle senza problemi tra categorie, sequenze o livelli di priorità, godendo di animazioni fluide e layout puliti.

📅 Promemoria intelligenti

I promemoria non servono solo a tenervi in carreggiata: possono essere integrati esteticamente nella vostra agenda con design eleganti, toni rilassanti e notifiche personalizzate. I promemoria intelligenti aiutano a rendere coerenti le attività e le routine, supportando l'accumulo di abitudini. Un promemoria dal design accattivante garantisce la produttività senza sentirsi sopraffatti, creando un senso di calma e concentrazione.

📝 Spazio libero per le idee

Uno spazio a forma libera consente di fare brainstorming e di mappare le idee in modo creativo e visivamente accattivante. Con opzioni per schizzi di colore, layout eleganti e personalizzazioni illimitate, questa funzionalità trasforma il planner in una splendida tela per i vostri pensieri.

Le 10 migliori app per planner estetici da usare

Ecco una rapida panoramica delle migliori app di pianificazione estetica:

Pianificatore estetico IA Migliore per Caratteristiche chiave Prezzi ClickUp Pianificazione digitale alimentata dall'IA Pianificazione assistita dall'IA, monitoraggio degli obiettivi, dashboard per il monitoraggio Piano Free disponibile e a partire da 7 dollari per utente Sunsama Produttività personale Trascinamento delle attività, aggiornamenti automatici, modalità focus $20 al mese Todoist Pianificazione gamificata Promemoria integrati, notifiche personalizzate, progetti collaborativi, assegnazione di attività Versione Free disponibile a partire da 5 dollari per utente al mese Notion Creazione di flussi di lavoro personalizzati Personalizzazione completa, strutturazione delle attività, tabelle kanban Piano Free disponibile e a partire da 12 dollari per postazione al mese Trello Semplice app di pianificazione Assegnazione di attività, commento delle schede, condivisione di file, integrazioni con app Piano Free disponibile e a partire da 6 dollari per utente al mese Good Notes Appunti digitali Importazione semplice, modifica dei documenti, materiali di studio, sincronizzazione con iCloud Prezzi personalizzati Ellie Planner Pianificazione semplice e intuitiva Stima del tempo, monitoraggio del tempo, allegati, gestione delle informazioni Piano Free disponibile e a partire da 9,99 dollari al mese Cute Calendar App mobile Visualizzazione degli eventi, note di colore, diario dell'umore, planner personalizzati, adesivi e temi Prezzo personalizzato Fantastical Integrazione iCloud Interfaccia unificata, attività e promemoria, integrazione Zoom, integrazione team, regolazione del fuso orario A partire da 4,75 dollari al mese con fatturazione annuale Structured Sequenza oraria Attività e promemoria, integrazione con Zoom, integrazione con i team Prezzo personalizzato

Esploriamo ora queste app nel dettaglio.

1. ClickUp (migliore per il piano digitale con IA)

tenete sotto controllo gli eventi e le sequenze dei progetti con la visualizzazione del calendario di ClickUp

I pianificatori estetici non sono app dall'aspetto elegante, ma piuttosto strumenti che hanno la bellezza della semplicità e offrono la soddisfazione di realizzare le cose. un design orientato allo scopo, come mi piace dire.

Questo è il motivo per cui mi piace ClickUp come strumento di pianificatore digitale . Collega tutto in un unico posto, dalle attività agli obiettivi e alle idee. Inoltre, ha la giusta quantità di elementi che lo rendono estetico senza renderlo opprimente. Visualizzazione del calendario di ClickUp mi aiuta a visualizzare la mia agenda e a tenere sotto controllo gli eventi e la Sequenza dei progetti, assicurandomi che non vengano perse le scadenze. Posso anche sincronizzare calendari esterni, trascinare e rilasciare attività e filtrare il mio calendario per progetto, assegnatario di attività o priorità per concentrarmi su ciò che è più importante.

ClickUp ha il modello di agenda giornaliera giusto per iniziare. Potete semplificare il processo di pianificazione con modelli precostituiti come il modello Modello di agenda giornaliera ClickUp . Aiuta a organizzare tutte le attività in diverse categorie, come quelle lavorative e personali, a stabilire le priorità e a visualizzare lo stato delle attività.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Visualizzate a volo d'uccello lo stato di avanzamento, le scadenze e le attività grazie alla possibilità di personalizzarle completamente ClickUp dashboard Gestite i vostri impegni quotidiani senza sforzo, con una struttura chiara, attività secondarie e priorità grazie a Attività di ClickUp Monitoraggio del tempo dedicato alle attività con Strumento di monitoraggio del tempo di ClickUp per gestire efficacemente i vostri impegni e migliorare la produttività

Create una vision board, aggiungete note adesive e assegnate le attività con Lavagne online di ClickUp Rimanete in carreggiata e portate a termine i compiti senza sforzo con promemoria tempestivi delle attività utilizzando ClickUp Promemoria Definite e tenete traccia degli oggetti del progetto, monitorandoli in passaggi fattibili con ClickUp Obiettivi Ottenete aggiornamenti giornalieri delle vostre attività e dei progetti con ClickUp Brain il potente assistente di ClickUp AI



Limiti di ClickUp

Presenta una leggera curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Penso che ClickUp sia geniale. Perché? È semplice. Posso pianificare la settimana per 4 persone con pochi clic e tutti, compresi i nostri clienti, hanno una panoramica. È efficiente, logico e facile da capire. Inoltre, ognuno può creare le proprie visualizzazioni, i propri dashboard, ecc.

Daniela, Project Manager presso Peritus Webdesign

2. Sunsama (Il migliore per la produttività personale)

via Sunsama Sunsama è un'app utile per gestire l'equilibrio tra lavoro e vita privata. La visualizzazione giornaliera fornisce un quadro chiaro della vostra agenda, comprese le attività, le riunioni e gli eventi, il che rende molto più facile il piano. Una funzionalità/funzione che ho trovato particolarmente utile è l'aggiunta di email che richiedono attenzione e l'impostazione del tempo per gestirle.

È anche possibile programmare le attività sul calendario o trasformare gli eventi del calendario in attività, in modo da mantenere tutto organizzato. Se si utilizzano strumenti come Asana, GitHub o Jira, è possibile importare le attività senza problemi. Mi ha colpito l'opzione di trasformare le conversazioni di Slack in attività: in questo modo non viene trascurato nulla di importante, sia nel lavoro che nella vita privata.

Le migliori funzionalità/funzione di Sunsama

Trascina e rilascia attività importanti da diverse app di project management come Trello, Asana, Jira e altre ancora

Aggiornamenti automatici sulle attività importate, che aiutano a mantenere la sincronizzazione

Creare attività a partire dalle email, dai messaggi di Slack e daeventi del calendario Utilizzate una modalità di concentrazione che vi aiuti aa rimanere iper-focalizzati sulle attività più importanti



Limiti di Sunsama

Questa app offre integrazioni limitate e non lavora con iCal, Confluence o Google Drive

Prezzi di Sunsama

20 dollari al mese

Valutazioni e recensioni su Sunsama

Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

4.7/5 (20+ recensioni) G2: Non ci sono abbastanza recensioni

3. Todoist (il migliore per il piano gamificato)

via Todoist Todoist è un'agenda sofisticata ed estetica che organizza le giornate in modo ordinato elenchi Da fare . Aiuta a filtrare le attività in base ai giorni, alle categorie e alle priorità. Completando le attività si guadagnano punti Karma, il che aggiunge un divertente elemento motivazionale e incoraggia a mantenere una serie costante di attività.

In Todoist è possibile creare attività ricorrenti, facilitando il monitoraggio delle abitudini o la pianificazione di attività che si ripetono quotidianamente, settimanalmente o mensilmente. Inoltre, l'aggiunta di attività è rapida e intuitiva. Ad esempio, la reportistica "Invia un rapporto entro venerdì alle 14:00" pianifica automaticamente l'attività con l'orario corretto.

Migliori funzionalità/funzione di Todoist

Impostazione di promemoria integrati per assicurarsi di non mancare le scadenze e rimanere in carreggiata

Creazione di notifiche personalizzate per le attività importanti, per stabilire le priorità in modo efficace

Condivisione di progetti con altri per collaborare senza problemi e rimanere allineati

Assegnazione di attività e monitoraggio dello stato insieme, perfetto per i progetti del team o per il piano familiare

Limiti di Todoist

Richiede una migliore funzione offline e maggiori integrazioni con app di terze parti

Prezzi di Todoist

Principiante

Pro: $5 per utente al mese

$5 per utente al mese Business: $8 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Todoist

G2: 4.4/5 (800 recensioni)

4.4/5 (800 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Todoist?

Per me, Todoist è una specie di salvavita. È stato facile da configurare e aiuta davvero a impostare tutto in elenchi di cose da fare ben definiti, anche per i grandi progetti con il mio team. Inoltre, consente di modificare le scadenze in modo molto semplice. Recensore G2 4. Notion (migliore per la creazione di flussi di lavoro personalizzati)

via Notion Notion è uno strumento di pianificazione visivamente accattivante che combina elenchi di cose da fare, presa di note e project management in un'unica app. A differenza dei pianificatori tradizionali, Notion offre la flessibilità di creare flussi di lavoro personalizzati, organizzare le informazioni in database e visualizzare attività o progetti in diversi formati, come elenchi, schede o calendari.

Un'ottima caratteristica di Notion è la sua personalizzazione. È possibile progettare modelli e layout adatti alle proprie esigenze. Se si desidera un'agenda settimanale, è possibile impostarla, o se si ha bisogno di un database per monitorare le attività di lavoro, è possibile creare anche quello. Notion consente anche di creare spazi collaborativi, facilitando la condivisione di progetti e note con il team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Personalizzate le attività, i progetti e le note per strutturarli nel modo più adatto a voi

Utilizzare strumenti come schede Kanban, calendari e database per un'organizzazione versatile

Abilita la collaborazione in tempo reale per consentire ai membri del team di lavorare insieme senza problemi

Condivisione di documenti e progetti per un lavoro di squadra e una produttività ottimizzati

Limiti di Notion

La curva di apprendimento iniziale può essere ripida a causa delle vaste opzioni di personalizzazione

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus: $12 per postazione al mese

$12 per postazione al mese Business: $18 per postazione al mese

$18 per postazione al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4.7/5 (5000+ recensioni)

4.7/5 (5000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (8000+ recensioni)

5. Trello (il migliore per visualizzare le attività quotidiane)

via Trello L'interfaccia drag-and-drop di Trello consente di spostare facilmente le attività tra le diverse fasi di completamento. È ideale per il monitoraggio dei flussi di lavoro, sia che stiate gestendo un progetto di team sia che stiate pianificando i vostri obiettivi personali.

La parte migliore di Trello è la sua semplicità. È possibile creare bacheche esteticamente gradevoli con temi personalizzabili per progetti diversi, aggiungere elenchi visivamente distinti per fasi specifiche (ad esempio, "Da fare", "In corso", "Terminato") e utilizzare schede di colore per le attività. Supporta anche etichette, date di scadenza e allegati, rendendo più facile aggiungere un contesto al lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Organizza le attività in flussi di lavoro personalizzabili grazie a un'interfaccia intuitiva

Consente la collaborazione del team grazie alle opzioni di assegnazione delle attività, commento delle schede e condivisione dei file

Integrazione con app di terze parti come Slack, Google Drive, Google Calendar e altre per migliorare le funzioni

Limiti di Trello

Il piano Free Forever ha limitazioni sui potenziamenti (integrazioni) e sull'uso delle schede, il che può limitare gli utenti più assidui

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard: $6 per utente al mese

$6 per utente al mese Premium: $12,50 per utente al mese

$12,50 per utente al mese Azienda: $210 per utente, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4.4/5 (13000+ recensioni)

4.4/5 (13000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (23000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Trello?

La semplicità visiva e la flessibilità di Trello sono ciò che mi piace di più. È facile organizzare le attività, spostarle da una fase all'altra e collaborare con il mio team. Se sto lavorando ai contenuti del blog, ai video di YouTube o ad altri progetti di marketing, l'intuitiva interfaccia drag-and-drop di Trello consente una gestione senza problemi. Recensore G2 📖 Leggi tutto: Modelli gratuiti per il blocco del tempo 6. Buoni appunti (i migliori per la presa di nota digitale)

Via Buone note GoodNotes è un'app digitale per prendere appunti progettata per chi desidera organizzare note scritte a mano o digitate in modo intuitivo ed efficiente. Imita l'esperienza della scrittura su un quaderno, ma aggiunge potenti funzionalità digitali come la ricerca, l'organizzazione e la personalizzazione. GoodNotes è perfetta per catturare idee, annotare documenti per scopi professionali e personali, o anche per fare schizzi.

La funzionalità/funzione principale di GoodNotes è l'esperienza di scrittura a mano. È possibile scrivere con uno stilo e l'app riproduce fedelmente la sensazione della scrittura su carta. Inoltre, consente di organizzare le note in cartelle e quaderni digitali (come uno strumento di project management), in modo che tutto sia facile da trovare.

Le migliori funzionalità/funzione di GoodNotes

Esperienza di scrittura realistica, ideale per chi preferisce scrivere a mano

Importazione e annotazione di PDF con facilità, perfetta per modificare documenti o materiali di studio

Sincronizzazione delle note su tutti i dispositivi grazie a iCloud, per garantire l'accessibilità ovunque

Semplificare la scrittura digitale delle note conModelli GoodNotes Limiti di GoodNotes

Non supporta la collaborazione in tempo reale, il che può limitare i casi d'uso basati sul team

Prezzi di GoodNotes

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GoodNotes

G2: 4.8/5 (60+ recensioni)

4.8/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (50+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Goodnotes?

Goodnotes è facile da usare e flessibile e offre la migliore esperienza di scrittura a mano che abbia trovato per Apple iPad e Apple Pencil. Uso l'app quotidianamente sia per lavoro che per motivi personali. Recensore G2 7. Ellie Planner (il migliore per un piano semplice e intuitivo)

via Pianificatore Ellie Ellie Planner è un'app calendario minimalista ma carina per organizzare attività, eventi e routine in un ambiente pulito e privo di distrazioni. L'attenzione alla semplicità rende Ellie ideale per chi preferisce un approccio diretto al piano, senza funzionalità/funzioni inutili.

Ellie si concentra sulla creazione di un equilibrio, combinando le migliori app di pianificazione giornaliera per la gestione delle attività con il monitoraggio delle abitudini. L'app consente di stabilire le priorità quotidiane, pianificare le routine e tenere d'occhio gli obiettivi a lungo termine.

Le migliori funzionalità/funzione di Ellie Planner

Categorizzazione delle attività con l'uso di etichette per una rapida identificazione e un filtro

Suddivisione di attività complesse in attività secondarie gestibili per snellire il flusso di lavoro

Assegnazione di durate stimate alle attività e monitoraggio del tempo effettivo trascorso per migliorare la gestione del tempo

Aggiungere immagini e altri file alle attività per una gestione completa delle informazioni

Limiti di Ellie Planner

Manca di funzionalità/funzione avanzate, come il filtro della dashboard e dashboard personalizzati per visualizzare lo stato generale

Prezzi di Ellie Planner

**Gratuito

Ellie Pro: 9,99 dollari al mese

Valutazioni e recensioni su Ellie Planner

G2 : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Calendario Calendario Calendario Carino (Migliore per la pianificazione giornaliera con codice colore)

via Calendario carino Pianificatore degli orari Cute Calendar Schedule Planner è un'app mobile di facile utilizzo progettata per aiutarvi a gestire il vostro tempo in modo efficace, aggiungendo un tocco di fascino al vostro piano quotidiano. Integra funzionalità/funzione come un elenco di cose da fare, note, agenda, promemoria, un tracker delle abitudini e aggiornamenti meteo, consentendo di gestire tutte le esigenze di pianificazione in un unico piano.

Le migliori funzionalità/funzione di Cute Calendario

Sincronizzazione con il sistema di calendario esistente, tra cuiGoogle Calendar, fornendo visualizzazioni del giorno, della settimana, del mese e dell'elenco dei vostri eventi

Create note di colore e mantenete un diario dell'umore per documentare le vostre esperienze e riflessioni quotidiane

Personalizzate la vostra agenda con una varietà di adesivi, schemi di colori e temi che riflettono il vostro stile

Stabilite nuove abitudini e monitorate i vostri stati quotidiani per favorire la vostra crescita personale

Limiti del calendario carino

Solo app per dispositivi mobili, non è disponibile una versione per il web

Prezzi di Cute Calendario

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Cute Calendar

Non abbastanza recensioni

💡Pro Tip: Aggiungete una sezione per scrivere riflessioni di 3 righe al giorno nel diario online. Includete prompt come "Cosa mi ha fatto sorridere oggi?" o "Cosa mi ha sfidato oggi?" Questo aiuta a notare gli aspetti positivi della giornata, anche quando è piena di impegni o stress.

9. Fantastical (migliore per le integrazioni con iCloud)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Fantastical\_3\_-\_App.png-1400x875.png Pianificatore estetico fantastico /$$$img/

via Fantastico Fantastical è un'ottima app per gestire gli impegni senza sforzo. Una delle cose che aggiungo ai preferiti è la funzionalità/funzione di inserimento del linguaggio naturale, che rende la creazione di eventi e promemoria semplice e veloce.

Fantastical consente di creare modelli per attività ricorrenti e di allegare file a Google o iCloud, mantenendo tutte le informazioni essenziali per gli eventi e le attività in un unico posto. Gli aggiornamenti meteo integrati e gli strumenti di collaborazione, come l'integrazione con Zoom, sono molto utili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fantastical

Pianificazione rapida di eventi e promemoria digitando o pronunciando semplici frasi

Combina attività, promemoria ed eventi in un'interfaccia user-friendly

Integrazione con Zoom e Microsoft Teams per gestire riunioni virtuali senza problemi

Adattamento automatico degli eventi per gli utenti che lavorano in diversi fusi orari

Limiti di Fantastical

Alcune funzionalità avanzate sono disponibili solo con la sottoscrizione di un abbonamento premium

Prezzi di Fantastical

14 giorni di versione di prova gratuita

Individuo: $4,75 al mese, con fatturazione annuale

$4,75 al mese, con fatturazione annuale Famiglie: $7,50 al mese, con fatturazione annuale

$7,50 al mese, con fatturazione annuale Teams: $4,75 per utente al mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Fantastical

Capterra: 4.8/5 (20 recensioni)

4.8/5 (20 recensioni) G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Fantastical?

Fantastical è molto facile da usare. Ha un'interfaccia utente piacevole con visualizzazioni flessibili. L'aggiunta di eventi è facile e ha la capacità di scrivere testi intelligenti. Recensore Capterra 10. Strutturato (migliore per creare un orario giornaliero)

via Strutturato Structured è un'app per la pianificazione della giornata dal design accattivante che aiuta a organizzare i propri impegni suddividendoli in una chiara sequenza oraria. Con la sua interfaccia semplice e accattivante, Structured è perfetta per chi vuole pianificare la propria giornata senza essere sopraffatto da troppe funzionalità/funzioni.

Consente di aggiungere i propri pensieri, monitorare le abitudini e integrare le riunioni in modo da avere tutte le attività personali e di lavoro in un unico posto. Structured è ideale per gli studenti, i professionisti e tutti coloro che desiderano pianificare con precisione la propria giornata.

Le migliori funzionalità/funzione di Structured

Pianifica l'intera settimana assegnando tempi specifici a ogni attività

Impostazione di attività ricorrenti giornaliere, settimanali o mensili per le routine o le abitudini che si desidera mantenere

Il mio lavoro funziona perfettamente su tutti i dispositivi, assicurando che i piani siano sempre aggiornati

Limiti strutturati

È progettato per l'uso personale e non dispone di funzionalità/funzione per i team

Prezzi strutturati

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni strutturate

Non abbastanza recensioni

💡Pro Tip: Dedicate una sezione della vostra app di pianificazione estetica alla raccolta di spunti casuali, come citazioni, biglietti o istantanee. Trattatela come un cassetto digitale della creatività per motivarvi.

Usa ClickUp come agenda digitale

Le app di pianificazione rendono più facile l'organizzazione delle attività e il monitoraggio della produttività grazie ai loro bei design, ai colori vivaci e ai layout stimolanti. Trasformano l'atto del pianificare in un'esperienza piacevole, aiutandovi a mantenere il vostro impegno nelle attività e negli obiettivi. Tuttavia, molti di questi planner estetici mancano di collaborazione in tempo reale o di capacità di monitoraggio del tempo.

Se cercate un planner online all-in-one che vada oltre l'estetica, provate ClickUp. Con le sue potenti funzioni di IA, ClickUp ottimizza la programmazione delle attività, il progetto, il monitoraggio del tempo e la collaborazione in tempo reale. Che si tratti di pianificare la giornata, monitorare gli obiettivi o gestire progetti, ClickUp offre strumenti che si adattano alle vostre esigenze e mantengono tutto organizzato, rendendola la migliore app di pianificazione giornaliera.

Siete pronti ad aumentare la produttività? Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!