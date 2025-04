Guida completa alle 10 migliori integrazioni di Google Calendar nel 2025

Google Calendar è diventato uno strumento di pianificazione e organizzazione, parte integrante della nostra vita quotidiana, personale e professionale. Le numerose funzionalità/funzioni di questo strumento ci aiutano a raggiungere una maggiore produttività e una gestione efficace del tempo.

Ma se ci fosse un modo per aumentare ulteriormente la produttività? Con le integrazioni di Google Calendar, potete fare questo e altro.

Le giuste integrazioni possono aiutarvi a usufruire del potenziale nascosto di Google Calendar e a utilizzarlo come qualcosa di più di un semplice strumento di lavoro app di pianificazione . Il calendario può essere sincronizzato senza problemi con altri strumenti e app, migliorare il flusso di lavoro e aumentare l'efficienza.

In questo articolo esploreremo le migliori integrazioni di Google Calendar.

Cosa si deve cercare nelle integrazioni di Google Calendar?

Ecco le cose da cercare nelle integrazioni di Google Calendar:

Compatibilità: Assicuratevi che l'integrazione sia compatibile con i vari dispositivi e piattaforme che utilizzate (desktop, mobile, diversi sistemi operativi, ecc.)

Facilità d'uso: Cercate integrazioni con interfacce user-friendly e processi di configurazione semplici. L'obiettivo è semplificare il flusso di lavoro, non complicarlo

Sincronizzazione: Verificate se l'integrazione consente una sincronizzazione perfetta tra Google Calendar e altri strumenti e piattaforme. Questo garantirà che la vostra agenda sia sempre aggiornata

Personalizzazione: È meglio scegliere integrazioni che offrano funzionalità/funzione personalizzate, in modo da poter adattare le impostazioni in base alle proprie preferenze ed esigenze specifiche

Automazioni: L'utilizzo di integrazioni che automatizzano le funzionalità di Google Calendar può aiutare a risparmiare tempo. Cercate le integrazioni che automatizzano le promemoria e le funzionalità/funzione come modelli di agenda giornaliera creazione di eventi e altre funzioni che permettono di risparmiare tempo

Notifiche: La flessibilità delle impostazioni di notifica consente di ricevere promemoria in modo adeguato al proprio flusso di lavoro, sia tramite email, pop-up o altri canali

Collaborazione: Se il vostro lavoro quotidiano richiede una collaborazione continua, prendete in considerazione le integrazioni che facilitano la condivisione dei calendari, la programmazione collaborativa e la facilità di comunicazione

Assistenza clienti: Un supporto clienti affidabile e attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, contribuisce a migliorare la vostra esperienza. Cercate integrazioni che forniscano un supporto clienti di qualità, in modo da poter risolvere rapidamente i problemi e ottenere risposte

Le 10 migliori integrazioni di Google Calendar da utilizzare nel 2024

Queste integrazioni di Google Calendar renderanno il controllo costante del calendario un ricordo del passato. Ecco le 10 migliori integrazioni da utilizzare nel 2024.

1. ClickUp

Esplora ClickUp per gestire i tuoi progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e le automazioni delle attività

ClickUp è una piattaforma di produttività, collaborazione e project management personalizzabile per team di ogni dimensione e reparto. Offre oltre 1.000 integrazioni e più di 15 visualizzazioni personalizzabili per semplificare i flussi di lavoro e assicurarsi di essere sempre al top dei progetti. Integrazione di ClickUp con Google Calendar consente di sincronizzare automaticamente (e istantaneamente) gli eventi su tutte le piattaforme. È inoltre possibile ottenere una panoramica delle attività giornaliere, settimanali e mensili.

I calendari di Google sono il modo migliore per visualizzare in tempo tradizionale tutte le attività di ClickUp. Ottenete istantaneamente una panoramica del vostro elenco di attività per il giorno, la settimana o il mese!

Inoltre, è possibile utilizzare La Ricerca universale di ClickUp University per cercare rapidamente un file in ClickUp, nelle app connesse e persino nel disco locale. Trovate rapidamente le vostre app preferite (senza doverle cercare singolarmente) con Extend Search.

La parte migliore è che la Ricerca universale fornisce risultati migliori e più personalizzati man mano che si continua a usarla.

ricerca tra le app connesse per trovare un file specifico con la Ricerca universale

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Monitoraggio dei progetti, dettagli sulle attività e visualizzazione del calendario per giorno, settimana o mese con Visualizzazione del calendario di ClickUp . È possibile pianificare istantaneamente le attività, ordinarle per priorità e stato e utilizzare la sincronizzazione bidirezionale tra Google Calendar e ClickUp

utilizzate la visualizzazione Calendario per visualizzare tutte le vostre attività in un solo colpo d'occhio_

Ottenere promemoria puntuali e gestirli rapidamente con ClickUp Reminders

Utilizzate stati, campi e visualizzazioni personalizzati conModello di Calendario di ClickUp per organizzare i progetti in parti gestibili

LevaModello di Calendario settimanale di ClickUp per ottenere aggiornamenti in tempo reale su eventi e attività

UtilizzateIl modello di calendario annuale di ClickUp per visualizzare a volo d'uccello gli eventi pianificati durante l'anno

Organizzate il vostro lavoro quotidiano, le promemoria e gli eventi con Home di ClickUp funzionalità/funzione. Create un elenco personale, accedete ai vostri lavori recenti, monitorate i commenti assegnati e altro ancora con questa funzionalità/funzione

ottenete una panoramica della vostra agenda giornaliera e del vostro lavoro con ClickUp Home

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti si sono lamentati della lentezza dei tempi di risposta

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis per sempre

: gratis per sempre Unlimitato : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Aziendale : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

2. Zoom

Lanciato nel 2013, Zoom offre servizi di videoconferenza, chattare online e organizzare riunioni virtuali. E a partire dal 2024, questo iconico strumento ha oltre 300 milioni di utenti al giorno. Poiché le riunioni virtuali sono una parte importante della nostra vita, un'integrazione collegata al calendario può rendere il lavoro più fluido e gestibile.

L'integrazione Zoom meeting - Google Calendar consente di pianificare, partecipare e gestire le riunioni direttamente dal calendario. È possibile collaborare con le persone in tempo reale, poiché gli utenti interessati possono ricevere notifiche e promemoria sui nuovi eventi di Google Calendar direttamente sull'app.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

Partecipare alle riunioni direttamente dall'app Calendario

Programmate le riunioni in un batter d'occhio selezionando Zoom nella sezione "Aggiungi conferenza". Zoom creerà automaticamente un collegato

Convertire le email in riunioni e condividere gli inviti con tutti

Utilizzate la sincronizzazione bidirezionale per garantire che tutte le riunioni, create su Zoom o Google Calendar, vengano sincronizzate automaticamente in tutte le applicazioni integrate

Eliminare o modificare la riunione direttamente da Google Calendar. Le modifiche saranno disponibili anche nell'applicazione Zoom

Limiti di Zoom

Disponibile solo per gli utenti dell'area di lavoro di Google

La modifica del ruolo dell'host di Zoom utilizzando l'azione Cambia titolare di Google Calendar non fa cambiare l'host in Zoom

Prezzi di Zoom

Base: Gratis

Gratis Pro: $14,99 al mese per utente

$14,99 al mese per utente Business: $21,99 al mese per utente

$21,99 al mese per utente Business Plus: $26,99 al mese per utente

$26,99 al mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4.6/5 (54.000+ recensioni)

4.6/5 (54.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (13.000+ recensioni)

3. Documenti Google

Documenti Google è un elaboratore di testi online che consente di creare idee in tempo reale attraverso qualsiasi dispositivo. È possibile collaborare con i membri del team, apportare modifiche, taggare le persone e condividere facilmente i documenti con le persone interessate.

Inoltre, consente di scrivere in modo più intelligente e veloce grazie a Smart Compose, alla digitazione vocale e ai suggerimenti ortografici e grammaticali.

Google consente di collegare perfettamente Documenti Google con altre app come Fogli Google, Google Calendar, Google Slides, ecc. È possibile creare eventi in calendario direttamente da Documenti, aggiungere programmi e verbali di riunioni e altro ancora.

Leggi anche:_ 10 Modelli di Google Calendar gratis per rimanere organizzati al lavoro

Le migliori funzionalità/funzione di Google Documenti

aggiungere il verbale della riunione da Google Docs

Allega i verbali delle riunioni direttamente all'evento Google Calendar selezionato

Aggiungere nuove informazioni sugli eventi del calendario utilizzando i Documenti Google

Realizzare bozze di eventi di calendario in Documenti Google digitando @bozza di evento di calendario e condividerle facilmente con Google Calendar

Aggiungere ospiti nel campo @ e digitare l'indirizzo email

Collaborare con le persone e apportare modifiche in tempo reale

Limiti dei Documenti Google

La stesura di eventi di calendario in Google Calendar è disponibile solo nell'area di lavoro di Google

Prezzi di Google Documenti

**Gratis

Valutazioni e recensioni su Google Documenti

G2: 4.7/5 (90+ recensioni)

4.7/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (28.000+ recensioni)

4. Slack

Slack è una piattaforma di comunicazione e collaborazione tra team basata su cloud che riunisce i team. È possibile creare canali separati per progetti specifici, condividere file e automatizzare attività di routine.

L'integrazione di Slack con una delle migliori app di calendario consente di creare riunioni, programmare facilmente eventi, aggiungere promemoria e ricevere notifiche regolari. Grazie a questa integrazione è possibile ottenere riepiloghi/riassunti del calendario giornalieri o settimanali.

**Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Usate il pulsante degli scorciatoi per creare un evento direttamente da Slack

Sincronizzazione del calendario con lo stato di Slack per garantire che il team sappia quando siete disponibili

Ricevere promemoria prima dell'inizio di un evento e partecipare alla riunione direttamente dal promemoria in Slack

Ottenere aggiornamenti se i dettagli dell'evento vengono modificati

Condividete facilmente i verbali e pubblicateli su qualsiasi canale grazie all'integrazione con Google Calendar

Limiti di Slack

Alcuni utenti hanno lamentato problemi tecnici nelle notifiche

Prezzi di Slack

**Free

Pro: $6,67 al mese per utente

$6,67 al mese per utente Business: $12,50 al mese per utente

$12,50 al mese per utente Griglia aziendale: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4.5/5 (32.000+ recensioni)

4.5/5 (32.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (23.000+ recensioni)

5. Calendly

Calendly è una piattaforma di automazione degli orari e una popolare piattaforma di Alternativa a Google Calendar. Automatizza e semplifica la programmazione per team e singoli individui, condividendo la disponibilità per le riunioni, consentendo la programmazione automatizzata per più persone e offrendo oltre 100 integrazioni.

L'integrazione di Google Calendar con Calendly consente di accedere a tutti i tipi di eventi, selezionare gli orari disponibili, salvare gli eventi, aggiungere automaticamente i dettagli all'evento e altro ancora. L'integrazione consente di risparmiare tempo e risorse.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly

Assicuratevi di non avere mai una doppia prenotazione lasciando che Calendly controlli il vostro Google Calendar in tempo reale

Controllare gli orari disponibili su più Google Calendar e condividerli via email

Impostazione automatica dei buffer tra le varie riunioni per evitare l'esaurimento degli impegni

Aggiungere automaticamente agli eventi di Google Calendar dettagli come i collegamenti alle videoconferenze

Limiti di Calendly

Alcuni utenti hanno trovato complicata l'integrazione con più calendari

Curva di apprendimento ripida rispetto a Alternative a Calendly Prezzi di Calendly

**Gratis

Standard: $12 al mese per postazione

$12 al mese per postazione Teams: $20 al mese per postazione

$20 al mese per postazione Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.400+ recensioni)

6. Zapier

Zapier fornisce un'automazione semplice su oltre 6.000 app per aiutarvi a utilizzare diverse applicazioni nello stesso flusso di lavoro. Naturalmente, l'integrazione con Google Calendar è tra le migliori disponibili.

L'integrazione di Zapier con il calendario consente di collegare Google Calendar con migliaia di app che consentono automazione e produttività. Inoltre, consente di automatizzare le integrazioni utilizzando i modelli di Zapier.

Le migliori funzionalità/funzione di Zapier

Concentratevi sulle attività più critiche automatizzando le integrazioni

Aggiungere facilmente gli eventi di Microsoft Outlook a Google Calendar

Abbinamento con app come Trello, Gmail, Notion, Da fare, ClickUp e altre ancora

Creare nuove schede di Trello. Attività di ClickUp da eventi del Calendario

Copiare eventi da Google Calendar a un altro calendario

Limiti di Zapier

Alcuni utenti trovano Zapier lento

I principianti hanno trovato difficoltà nell'utilizzarlo inizialmente

Prezzi di Zapier

**Gratis

Starter: $29,99 al mese

$29,99 al mese Professionista: $73,50 al mese

$73,50 al mese Teams: $103,50 al mese

$103,50 al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zapier

G2: 4,5/5 (1.200+ recensioni)

4,5/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.700+ recensioni)

7. GoToMeeting

GoToMeeting è un software per riunioni online che offre amministrazione unificata, audio di alta qualità e sicurezza. Il software rende le riunioni virtuali e la collaborazione più accessibili e facili che mai.

L'integrazione di Google Calendar con GoToMeeting consente di pianificare e gestire le riunioni direttamente dal calendario.

Le migliori funzionalità/funzione di GoToMeeting

Pianificazione e aggiornamento delle riunioni direttamente e senza interruzioni

Partecipare facilmente alle riunioni imminenti

Passare da una riunione all'altra senza lasciare l'ambiente Google

Limiti diGoToMeeting

Alcune persone si sono lamentate della mancanza di tutorial

Il piano Free ha capacità limitate

Prezzi diGoToMeeting

**Gratis

Professionale: $12 al mese per organizzatore, fatturati annualmente

$12 al mese per organizzatore, fatturati annualmente Business: $16 al mese per organizzatore, con fatturazione annuale

$16 al mese per organizzatore, con fatturazione annuale Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di GoToMeeting

G2: 4,2/5 (13.000+ recensioni)

4,2/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (11.000+ recensioni)

8. Attività di Google

Google Tasks è un elenco di cose da fare che consente di tenere traccia di tutte le attività più importanti. L'app si sincronizza automaticamente su tutti i dispositivi per controllare l'elenco delle cose da fare in qualsiasi momento e ovunque. È inoltre possibile aggiungere dettagli alle attività e alle attività secondarie per tenere traccia delle date di scadenza.

È possibile aggiungere e visualizzare le attività direttamente dal calendario, integrando Tasks con app di condivisione come Google Calendar. È anche possibile aggiungere un'attività, che apparirà automaticamente sul calendario, a condizione di aggiungere una data e un'ora.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Tasks

Aggiungere un'attività direttamente dal calendario e viceversa

Rimanere in linea con le scadenze con una visualizzazione consolidata di tutto ciò che c'è da fare

Sincronizzazione delle attività su tutti i dispositivi per terminare il lavoro più velocemente

Limiti di Google Tasks

Non sono disponibili funzionalità di collaborazione

Ha funzionalità/funzioni limitate

Prezzi di Google Tasks

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Google Tasks

G2: NA

NA Capterra: NA

9. Asana

Asana, una piattaforma di gestione del lavoro, ha lo scopo di aiutare i team a organizzare, monitorare e gestire facilmente il loro lavoro. È possibile creare programmi utilizzando blocchi e grafici per migliorare la collaborazione. Asana consente oltre 200 integrazioni per rendere la collaborazione più semplice.

Una di queste integrazioni è Google Calendar. Grazie a questa integrazione, è possibile gestire gli elenchi di Da fare, assegnare date di scadenza e programmare automaticamente eventi sul calendario.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Creare nuove attività in Asana in base agli eventi

Programmare automaticamente gli eventi nel calendario utilizzando le regole di Asana

Collegare i lavori collegati e mostrare i dettagli chiave di un evento aggiungendo widget di eventi alle attività

Monitoraggio delle scadenze e degli stati di avanzamento dei progetti

Limiti di Asana

Può sincronizzare le attività fino a 1 calendario personale e di lavoro

Offre funzionalità/funzione limitate rispetto alle alternative

Prezzi di Asana

Personale : Free

: Free Starter: $13,49 al mese

$13,49 al mese Avanzato: $24,99 al mese

$24,99 al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise Plus: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4.3/5 (9.000+ recensioni)

4.3/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (12.000+ recensioni)

10. Trello

Trello è un'applicazione per la creazione di elenchi che aiuta a tenere traccia del lavoro, a visualizzare le idee, a snellire i flussi di lavoro e a portare la produttività a un livello superiore. L'integrazione con Google Calendar consente di sfruttare al meglio questo strumento.

Migliora la collaborazione, la gestione delle scadenze, la programmazione e il project management. È possibile attivare la sincronizzazione bidirezionale, trasformando le schede di Trello in eventi del calendario e viceversa.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Gestione di tutte le attività per un evento

Ottenere promemoria per eventi e riunioni su Trello

Abilita la sincronizzazione in modo che le modifiche in un'app si riflettano anche nell'altra app

Condivisione dei dati in tempo reale in base alle regole scelte dall'utente

Impostazione delle regole per filtrare gli eventi

Limiti di Trello

Ha una curva di apprendimento ripida

L'interfaccia può diventare confusa e frammentata quando si hanno più progetti

Prezzi di Trello

**Gratis

Standard: $6 al mese per utente

$6 al mese per utente Premium: $12,50 per utente al mese

$12,50 per utente al mese Azienda: $17,50 per utente al mese se fatturato annualmente (per 50 utenti)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4.4/5 (13.000+ recensioni)

4.4/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (23.000+ recensioni)

Migliora il tuo gioco di pianificazione con le integrazioni di Google Calendar

Google Calendar è uno dei pochi strumenti che controllate costantemente durante la giornata. Con queste integrazioni, non dovrete più Da fare. Al contrario, la vostra giornata può fluire senza bisogno di sbirciare continuamente nella vostra agenda.

Utilizzate gli strumenti che meglio si adattano ai vostri requisiti e alle vostre esigenze specifiche. Ad esempio, le integrazioni di Zoom o GoToMeeting saranno utili per gestire le riunioni virtuali.

