5 modelli gratuiti di Goodnotes per prendere appunti digitali

App per la pianificazione digitale sono dei veri e propri salvavita. Consentono di accedere agli obiettivi trimestrali, agli elenchi di cose da fare, agli obiettivi dei progetti, alle note delle riunioni o a qualsiasi altra cosa si stia pianificando, ovunque e in qualsiasi momento.

Permettono anche di condividere i propri pensieri e stati con un solo link cliccabile. Non è necessario trasferire i dati scritti a mano in una chat o in un documento, né preoccuparsi della leggibilità della propria scrittura.

Goodnotes è una di queste agende digitali. In questo post condividiamo cinque dei migliori modelli di planner Goodnotes e i loro vantaggi per aiutarvi a sfruttare al meglio questo strumento.

Verso la fine, condivideremo anche cinque alternative gratuite per chi ha esigenze di pianificazione professionale. Immergiamoci!

Vantaggi dell'uso dei modelli Goodnotes

Con oltre 21 milioni di utenti attivi mensilmente nel 2022, gli utenti di Goodnotes hanno creato un totale di 1,9 miliardi di taccuini digitali. Goodnotes 6 è un'applicazione digitale cartacea IA che consente agli utenti di prendere note digitali scritte a mano, cercare testi scritti a mano e organizzare tutte le note in una libreria digitale.

Goodnotes per il piano digitale è molto popolare tra gli utenti Apple da quando le sue prime quattro versioni erano compatibili con iOS. Ecco perché.

1. Applicazioni estese

I modelli di Goodnotes offrono layout strutturati per vari scopi (ad esempio, orari giornalieri, pianificazione di progetti o note per le riunioni ). Questi layout vi aiutano a organizzare facilmente le informazioni, indipendentemente da ciò che vi serve: dal piano digitale agli impegni quotidiani e al monitoraggio delle abitudini.

2. Design che fa risparmiare tempo

Risparmiate tempo utilizzando i modelli pre-progettati di Goodnotes invece di creare layout da zero. In questo modo potrete concentrarvi maggiormente su attività significative piuttosto che formattare o fare brainstorming su come creare layout adatti alle vostre esigenze.

3. Opzioni personalizzabili

I modelli di Goodnotes sono dotati di elementi personalizzabili, in modo da poterli adattare alle vostre preferenze e al vostro flusso di lavoro. Consentono di regolare colori, font e sezioni per creare modelli che si adattino al meglio alle vostre esigenze.

4. Formattazione coerente

L'uso delle agende digitali Goodnotes garantisce la coerenza della formattazione di tutte le note e dei documenti. La coerenza facilita la navigazione nei quaderni digitali e la ricerca rapida delle informazioni rilevanti.

5. Aspetto professionale

I modelli di planner Goodnotes sono progettati in modo professionale e migliorano l'aspetto delle note e delle presentazioni. Che si tratti di riunioni aziendali, presentazioni o progetti accademici, con le note dall'aspetto professionale riuscirete a stupire il vostro pubblico.

6. IA generativa per la presa di note

Le funzionalità/funzione di scrittura automatica di Goodnotes 6 sono in grado di identificare gli errori di ortografia nelle note e di utilizzare l'IA per correggerli. Per i testi digitati, l'integrazione di Goodnotes con Claude consente di accorciare, espandere, riepilogare/riassumere e modificare il tono delle note.

5 Modelli gratuiti di Goodnotes

Il team di sviluppo di Goodnotes crea alcuni modelli per Goodnotes, mentre altri sono progettati da autori terzi specializzati nella creazione di modelli per gli strumenti di pianificazione digitale.

Questi modelli sono disponibili su mercati online, siti web personali e comunità di pianificazione digitale.

Se siete alla ricerca di modelli di Goodnotes per l'IA e la presa di note digitali, date un'occhiata alla nostra raccolta dei cinque migliori modelli di Goodnotes per sfruttare al meglio questo strumento app per prendere appunti.

1. Modello di planner estetico tutto in uno

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/All-in-One-Aesthetic-Goodnotes-Template.png Modello di note estetiche tutto in uno /$$$img/

via Etsy Questo modello estetico All-in-One Goodnotes è adatto per il monitoraggio degli obiettivi personali di tutto l'anno. È una delle migliori agende digitali offerte da For Little Lion su Etsy e costa $20,57.

Il kit offre le seguenti pagine di piano:

366 pagine di piano giornaliero

366 pagine di riflessione giornaliera

Pagine per il calendario mensile, la panoramica e le revisioni

Pagine per il calendario annuale, la panoramica, il semestre in sintesi, gli obiettivi e le date critiche

Nove pagine per gli obiettivi

Nove pagine per il piano dei progetti

Pagine dedicate all'alimentazione, con pianificazione dei pasti, elenco della spesa, ricettario, inventario della cucina e diario alimentare

Pagine dedicate al benessere, tra cui le pagine dedicate all'umore, alle abitudini, all'idratazione, al sonno, alle vitamine e agli integratori

Pagine dedicate al fitness, tra cui il piano di fitness, il piano di esercizi, il piano di dieta, il registro dei passaggi, il registro degli allenamenti, il registro degli stati e le pagine dedicate al viaggio nel fitness

Pagine dedicate alle finanze, tra cui le pagine dedicate alle finanze mensili, alle finanze annuali, al tracker delle bollette, al tracker dei risparmi e al tracker del pagamento dei debiti

Sono disponibili anche fogli di pianificazione aggiuntivi, come Vision Bacheca, Brain Dump e Account, il che significa che questo modello ha un foglio di piano per ogni aspetto della vita.

Il modello offre tre colori, diverse copertine e oltre 10.000 adesivi digitali per aiutarvi a personalizzare il layout visivo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/All-in-One-Aesthetic-Goodnotes-Template-Stickers.png Adesivi digitali nel modello estetico All-in-One Goodnotes /$$$img/

via Etsy Visti i dettagli, questo modello estetico di Goodnotes potrebbe confondere gli utenti che non conoscono gli strumenti di produttività e di pianificazione digitale.

Sebbene questo modello di pianificazione digitale di Goodnotes sia ideale per la cura di sé e la pianificazione personale giornaliera, manca di un piano settimanale, il che lo rende meno adatto alla pianificazione aziendale.

2. Modello di note Cornell

Cornell Notes Template è un modello gratis realizzato da Goodnotes. Scaricate Goodnotes sul vostro dispositivo e avviate un taccuino con il modello Cornell Notes per accedervi.

Se si utilizza già Goodnotes e si sono esauriti i tre taccuini gratis, è necessario abbonarsi al piano a pagamento per utilizzare questo modello.

Il modello si basa sul sistema di annotazione Cornell, uno dei più popolari strategie di presa di nota . Questa strategia divide il materiale di studio in sezioni per i punti principali, spunti per il ripasso e riepiloghi/riassunti. Questo approccio strutturato migliora la comprensione, la ritenzione e l'impegno nei confronti del materiale.

Ecco come Goodnotes consiglia di utilizzare il modello:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Cornell-Notes-1400x745.png Modello per le note Cornell /$$$img/

via Note positive Raccomandiamo a studenti e ricercatori questo modello di piano digitale.

3. Pianificatore digitale definitivo

Digital Ultimate Planner è uno dei migliori modelli di tracciamento degli obiettivi e delle abitudini. Integra le voci dei calendari Google e Apple con la pianificazione digitale sui dispositivi Apple.

Utilizzate questo modello di pianificazione digitale gratuito di Goodnotes come piano giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale o annuale. Potete monitorare le vostre abitudini, la vostra forma fisica e la vostra cura di voi stessi con modelli di produttività .

Offre:

Sincronizzazione con i calendari di Google e di Apple (ma non ci sono Funzionalità/funzione del calendario dell'IA )

30+ layout di produttività, tra cui finestra In arrivo per le idee, attività personali, matrice delle priorità ed elenchi Da fare

Possibilità di gestire fino a 10 progetti con viste Bacheca, Kanban board e layout per il budget dei progetti

Possibilità di aggiungere al planner fino a 10 sezioni personalizzate con nomi e layout personalizzati

Inoltre, avrete a disposizione oltre 50 layout per prendere appunti:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Digital-Ultimate-Planner.png Pianificatore digitale definitivo /$$$img/

via Pianificatori L'unico inconveniente è che, come il primo modello di questo elenco, il Digital Ultimate Planner potrebbe risultare eccessivo per gli utenti che non hanno familiarità con i piani digitali.

4. Modello di carta grafica

Ecco un altro modello offerto da Goodnotes. Presenta oltre 40 tipi diversi di carta millimetrata in tre colori. Il modello di carta millimetrata è gratuito se si dispone di un taccuino libero nel proprio account Goodnotes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Graph-Paper-Template.png Modello di carta millimetrata /$$$img/

via Note positive Goodnotes raccomanda questo modello per scrivere in modo ordinato sull'iPad, il che lo rende ideale per gli studenti.

L'idea è quella di iniziare a scrivere sulla carta millimetrata, che vi aiuterà a scrivere in linea retta e a tenere in ordine le note. Da fare, passare il modello alla carta bianca, in modo da dare l'impressione di aver imparato la scrittura digitale su pagine bianche.

5. Modello di carta foderata

Questo è un modello a righe semplici offerto da Goodnotes. Considerate l'uso del modello di carta foderata se preferite disegnare tabelle, elenchi e layout al momento del piano.

Ecco come si presenta:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Lined-Paper-Template.png Modello di carta foderata /$$$img/

via Note positive È possibile scegliere tra oltre 50 modelli di carta a righe, tra cui:

Una colonna

Due colonne

Tre colonne

Mix di colonne singole

Questo è uno dei metodi più semplici pianificatori giornalieri consigliata per prendere le note di base e per gli elenchi di tutti i giorni da fare. Ma potrebbe non essere la scelta migliore se si preferiscono layout di piano già pronti e non si vuole perdere tempo a creare tabelle o etichette.

Limiti dell'uso dei modelli di Goodnotes

Nonostante le recensioni entusiastiche di Goodnotes, ci sono quattro limiti principali all'uso dei suoi modelli. Questi includono:

Nessun collegamento delle note : Non è possibile collegare le note tra le pagine, il che significa che le agende complicate diventeranno rapidamente disorganizzate e difficili da usare

: Non è possibile collegare le note tra le pagine, il che significa che le agende complicate diventeranno rapidamente disorganizzate e difficili da usare Povero supporto per le immagini : L'aggiunta di foto è difficile e faticosa se si aggiungono più immagini. I modelli di Goodnotes tendono a diventare lenti se si aggiungono troppe immagini

: L'aggiunta di foto è difficile e faticosa se si aggiungono più immagini. I modelli di Goodnotes tendono a diventare lenti se si aggiungono troppe immagini Funzione copia-incolla complicata: Ad esempio, se si è impostata una sezione nell'agenda giornaliera e la si vuole copiare e incollare per il giorno successivo, la formattazione si incasina e deve essere rifatta

Ad esempio, se si è impostata una sezione nell'agenda giornaliera e la si vuole copiare e incollare per il giorno successivo, la formattazione si incasina e deve essere rifatta **Costo: la maggior parte dei modelli di Goodnotes sono a pagamento, il che significa che il vostro piano digitale potrebbe trasformarsi rapidamente in un'impresa costosa

Ma non preoccupatevi. Abbiamo l'alternativa perfetta ai modelli di Goodnotes: i modelli ClickUp per il piano digitale.

5 Modelli alternativi di Goodnotes

Con funzionalità/funzione di collaborazione come l'assegnazione di attività, commenti e modifiche in tempo reale per uso professionale, che consentono al team di pianificare, monitorare e misurare lo stato in modo collaborativo, ClickUp offre molto di più di Goodnotes.

I modelli di ClickUp sono ideali per pianificare e prendere appunti perché sono gratis, personalizzabili, si integrano con app di terze parti e sono perfetti anche per uso personale. Scegliete tra oltre 1000 modelli personalizzabili gratis organizzati in 13 categorie ordinate.

Di seguito, abbiamo recensito i cinque migliori modelli ClickUp per prendere appunti e pianificare in modo digitale.

1. Modello di nota per progetti ClickUp

Il Modello di nota del progetto ClickUp è completamente personalizzabile e adatto a pianificatori o project manager principianti. Vi aiuta a rimanere organizzati in ogni fase del progetto.

Ecco come appare il modello:

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/clickup-project-note-template.webp Memorizzate, organizzate e accedete a tutte le informazioni relative al progetto in modo facile e veloce con il modello di nota di progetto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6140344 Scaricate questo modello /$$$cta/

Alcune delle funzionalità/funzione chiave includono:

Stati personalizzati, che permettono di aggiornare lo stato delle diverse attività cardine

che permettono di aggiornare lo stato delle diverse attività cardine Campi personalizzati, che consentono di impostare diversi attributi del progetto (come le risorse e la durata dell'attività)

che consentono di impostare diversi attributi del progetto (come le risorse e la durata dell'attività) Visioni personalizzate, che consentono di visualizzare lo stato di avanzamento nelle viste Elenco, Bacheca o Sequenza

che consentono di visualizzare lo stato di avanzamento nelle viste Elenco, Bacheca o Sequenza Collegamento di file o commenti, che aiutano a collaborare con i membri del team e a utilizzare il modello per i riferimenti incrociati

All'interno del modello, è possibile inserire dettagli quali lo scopo, gli obiettivi, la sequenza temporale, le attività cardine e altre informazioni rilevanti.

L'assistente di scrittura IA integrato in ClickUp AI.. ClickUp Brain è utile quando si lascia un feedback o si redigono delle note Strumento di IA per la presa di note .

Quando si creano attività secondarie all'interno del modello per completare il progetto o costruire il piano d'azione, utilizzare ClickUp Brain per accelerare il processo.

Se l'attività consisteva nel pianificare procedure operative standard per l'intera azienda, potrebbero mancare i dettagli necessari per determinare le attività secondarie successive. Nei giorni successivi, man mano che le conversazioni si evolveranno con l'aggiunta di destinatari, formati di consegna e sequenze, ClickUp Brain assorbirà le nuove informazioni.

Suggerirà attività secondarie personalizzate in base al contesto aggiornato e a dettagli quali le persone coinvolte e le loro responsabilità, i tipi di documenti da creare e altro ancora.

2. Modello di note giornaliere ClickUp

Il Modello di note giornaliere di ClickUp è un modello facile da usare per catturare note rapide e elementi d'azione in tempo reale, monitorare visivamente lo stato degli obiettivi e assicurarsi che nulla vada perso.

Le funzionalità/funzione chiave di questo modello sono simili a quelle del modello ClickUp Project Note. Ma il layout è leggermente diverso:

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Daily-Notes-Template.jpg Catturate le note e gli elementi d'azione in tempo reale con il modello di Note giornaliere di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900200039636 Scarica questo modello /$$$cta/

Il modello è dotato anche di una "Guida introduttiva" che spiega come utilizzarlo al meglio.

È il miglior modello di piano di vita perché vi permette di dare priorità ai progetti in base all'importanza e all'urgenza e di visualizzare il vostro carico di lavoro e il vostro calendario con Vista Gantt di ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-288-1400x935.png Monitorate i progetti in corso con un colpo d'occhio grazie ai grafici Gantt di ClickUp, di facile comprensione /$$$img/

Monitorare i progetti in corso con un colpo d'occhio grazie ai grafici Gantt di ClickUp, facili da comprendere

Nel complesso, si tratta di un eccellente modello gratis per le esigenze di pianificazione quotidiana personale e lavorativa, soprattutto se si sta cercando di rompere le vecchie abitudini, costruire nuove routine o stabilire una routine organizzata di lavoro da casa.

3. Modello di nota per riunioni ClickUp

Sia che si tratti di condurre una discussione in team, di partecipare alla presentazione di un client o di cercare di tenere sotto controllo le proprie attività, il modello di nota di ClickUp è un modello di stile per riunioni Modello di nota per le riunioni di ClickUp fornisce la facilità e la chiarezza di cui avete bisogno per rimanere concentrati e produttivi.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-One-on-One-Meeting-Notes-Style-Template.png Mantenete la discussione in carreggiata con il modello di stile per le note delle riunioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-1516248 Scarica questo modello /$$$cta/

Otterrete un format ordinato, ben strutturato e completo che semplifica il processo di gestione delle riunioni.

Il modello è dotato delle seguenti sezioni dedicate:

Elementi del programma

Punti di discussione

Elementi di azione

Attività di follower

È necessario essere organizzati e coerenti nell'acquisizione delle note della riunione e di ciò che è stato discusso.

Il modello di stile per le note di riunione è un modo eccellente per catturare e memorizzare le informazioni, comprese le idee chiave, le decisioni e gli elementi d'azione da realizzare, il tutto nello stesso formato. Consente di fare riferimento alle note precedenti e di rivedere le informazioni delle riunioni precedenti quando necessario.

Utilizzate questo modello di one-pager per prendere le note di base e integrerà altri materiali per le riunioni, come ad esempio il Modello di verbale di riunione (MoM) di ClickUp .

4. Modello di ClickUp per le note di classe

Il Modello per le note di classe di ClickUp è pensato per gli studenti. Ecco come si presenta:

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Class-Notes-Template.png Il modello per le note di classe di ClickUp consente di prendere appunti sulle lezioni e di organizzarli https://app.clickup.com/signup?template=t-38266262 Scarica questo modello /$$$cta/

Gli studenti spesso si stressano a destreggiarsi tra più materie, compiti e materiali di studio. Questo modello elimina lo stress permettendo di organizzare le note delle lezioni, i compiti e i collegamenti utili in un'unica posizione.

Se utilizzate questo modello, non dovrete cercare tra pile di stampe o lottare per trovare il quaderno giusto.

5. Modello di nota ClickUp Cornell

Il Modello di nota di ClickUp Cornell si basa sul sistema di presa di note Cornell. Ci sono quattro sezioni principali:

Spunti

Note

Riepilogo/riassunto

Recensioni

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUps-Cornell-Note-Template.jpg Combinare la presa di note, la revisione e il riepilogo in un unico sistema con ClickUp Cornell Note Modello https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6056968 Scaricare questo modello /$$$cta/

Questo modello alternativo permette a studenti e accademici di rivedere ed elaborare grandi quantità di informazioni da lezioni e registrazioni.

Ecco come gli studenti possono beneficiare di questa agenda digitale gratuita di ClickUp:

Organizza le note in diverse categorie, come idee chiave, domande, riepiloghi, dubbi, ecc

Ordinare e gestire le note in un formato logico per rivedere e ricordare le informazioni in vista di test ed esami

Riepilogare/riassumere le sezioni per identificare le sezioni critiche e i fatti importanti durante le revisioni

Migliora le tue note digitali con ClickUp

Il piano digitale attraverso i modelli di Goodnotes consente di risparmiare tempo e di creare note dall'aspetto professionale. Tuttavia, Goodnotes presenta diversi limiti, come l'impossibilità di interconnettere le note e i costi che spingono a cercare alternative.

È qui che entra in gioco ClickUp. ClickUp è l'ultima novità in fatto di app per prendere note . Offre gratuitamente modelli personalizzabili e funzionalità/funzione di collaborazione per aiutarvi a tenere sotto controllo le vostre attività. Documenti ClickUp può essere utilizzato per tutte le esigenze di annotazione. E se volete ottimizzare la presa di note con l'IA, utilizzate l'assistente di scrittura AI di ClickUp, ClickUp Brain per riepilogare/riassumere le note, creare programmi, agende e molto altro!

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Docs-Collaborative-space-with-sidebars.png ClickUp 3.0 Documenti Spazio collaborativo con barre laterali https://clickup.com/features/docs Prova i documenti di ClickUp /$$$cta/ Iscriviti gratis oggi stesso e porta il piano digitale al livello successivo!