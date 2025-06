I migliori marchi su TikTok nel 2025: tendenze di marketing ed esiti positivi

TikTok è cresciuto ben oltre un'app per balli virali e video divertenti: è diventato una fase globale per la creatività e la connessione.

Per i brand, è un parco giochi pieno di possibilità, dove lo storytelling incontra le tendenze e l'autenticità regna sovrana. È qui che possono rompere gli schemi, stimolare conversazioni e costruire relazioni autentiche e stimolanti.

Per i marketer, è una miniera d'oro di creatività, che offre la possibilità di interagire con il pubblico nel suo territorio. Da sfide hashtag intelligenti a brevi video accattivanti, alcuni brand hanno imparato l'arte di distinguersi.

In questo blog esploreremo i migliori brand su TikTok, le loro strategie vincenti e le tendenze di marketing che stanno ridefinendo il modo in cui si connettono con il pubblico. 💪

Perché i marchi stanno affollando TikTok?

L'ascesa fulminea di TikTok lo ha posizionato come un hub per i brand che desiderano conquistare un pubblico più giovane ed esplorare strategie di marketing innovative. Le sue funzionalità uniche e la sua base di utenti altamente coinvolti lo hanno reso un attore chiave nel social media marketing.

Vediamo come TikTok aiuta il marketing dei marchi. 👀

Crescita rapida e coinvolgimento

TikTok ha registrato una crescita senza precedenti, vantando oltre 1 miliardo di utenti attivi al mese e un tasso di coinvolgimento stellare del 2,65%. Spesso supera altre piattaforme di social media come Instagram e X.

Con gli utenti TikTok che trascorrono molto tempo a creare, esplorare e interagire, la piattaforma non viene solo visualizzata, ma sta attivamente dando forma alle interazioni. Questo alto livello di coinvolgimento consente ai brand di catturare l'attenzione e promuovere connessioni con il proprio pubblico in modo organico.

🧠 Curiosità: il nome "TikTok" riflette il suo formato, poiché i video durano in genere solo pochi secondi, incoraggiando contenuti rapidi e coinvolgenti.

Algoritmo unico e potenziale di scoperta

L'algoritmo di TikTok massimizza la scoperta dei contenuti, analizzando le preferenze degli utenti in tempo reale per fornire contenuti personalizzati. Questa capacità coinvolge gli utenti e aiuta i brand a raggiungere lo stato virale attraverso post creativi e di grande impatto.

Tuttavia, l'esito positivo dipende dal rispetto di una politica chiara sui social media, in linea con le linee guida della community e i valori del brand.

La cultura dei contenuti generati dagli utenti della piattaforma incoraggia interazioni autentiche, favorendo connessioni genuine tra i brand e il loro pubblico. Questo meccanismo di scoperta unico porta alla nascita di innumerevoli tendenze guidate dai brand, offrendo maggiore visibilità e rilevanza.

🔍 Lo sapevi? L'algoritmo di TikTok è noto per essere uno dei più sofisticati nei social media. Analizza il comportamento, le preferenze e le emozioni degli utenti per curare contenuti che mantengano gli utenti coinvolti per un lungo periodo.

Accesso al pubblico della Generazione Z e dei millennial

Il target demografico di TikTok è costituito principalmente dalla Generazione Z e dai Millennial. Questi gruppi esperti di tecnologia digitale danno valore all'autenticità, alla creatività e all'innovazione, tutte caratteristiche che TikTok aiuta a promuovere.

Questi marchi sfruttano la piattaforma per costruire fiducia, incoraggiare la fedeltà e attingere al potere d'acquisto delle generazioni più giovani, dando forma alle tendenze di consumo.

L'ecosistema di TikTok offre inoltre ai marchi gli strumenti necessari per creare un coinvolgimento significativo, ampliare la propria portata e stare al passo con le tendenze di marketing in continua evoluzione.

🔍 Lo sapevi? Per raggiungere il pubblico più giovane, i brand utilizzano contenuti con cui è facile identificarsi, come sfide, dietro le quinte o video generati dagli utenti.

Marchi di successo su TikTok

Ecco uno sguardo approfondito alle tattiche, alle campagne e alle tendenze distintive che stanno dando forma all'esito positivo dei marchi più performanti su TikTok.

Ogni brand adotta un approccio unico per entrare in sintonia con il proprio pubblico e massimizzare il coinvolgimento. 🎯

1. ClickUp

Puoi segnalare le risorse umane alle risorse umane? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

Puoi segnalare le risorse umane alle risorse umane? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

ClickUp utilizza l'ecosistema creativo di TikTok per coinvolgere e informare un pubblico giovane e esperto di tecnologia. Attinge a formati di tendenza e umorismo facilmente riconoscibile sul posto di lavoro, dimostrando come l'app risolva le sfide legate alla produttività.

Campagne come Lavora in modo più intelligente, non più duro e Massimizzare l'efficienza finanziaria con ClickUp utilizzano suoni e meme popolari per integrarsi perfettamente con la cultura di TikTok, mostrando al contempo in modo sottile le sue funzionalità.

ClickUp collabora anche con influencer e utilizza contenuti visivamente accattivanti e di facile comprensione, come brevi tutorial o trucchi per il flusso di lavoro, in linea con lo storytelling visivo.

Ad esempio, guarda il video virale di ClickUp sulla migliore reazione di sempre al lancio di un prodotto!

📌 Da ricordare: ClickUp sfrutta contenuti di tendenza, umorismo facilmente riconoscibile sul posto di lavoro e storytelling per mettere in evidenza in modo naturale le proprie funzionalità/funzioni, entrando in connessione con il pubblico.

2. Chipotle

non dovranno nemmeno chiederti che costume indossi 👻 Ottieni un antipasto da 6 $* OGGI se ti vesti in costume e scansiona il tuo ID membro Rewards pssst: è richiesta l'iscrizione al programma Rewards e il costume. 31/10/24, dalle 15:00 alla chiusura. Limite di uno per ospite. Solo di persona. Tasse escluse. Termini completi: chipotle.com/boorito

non dovranno nemmeno chiederti che costume indossi 👻 Ottieni un antipasto a 6 $* OGGI vestendoti in costume e scansionando il tuo ID membro Rewards. Pssst: è richiesta l'iscrizione al programma Rewards e il costume. 31/10/24, dalle 15:00 alla chiusura. Limite di uno per ospite. Solo di persona. Tasse escluse. Termini completi: chipotle.com/boorito

Chipotle, una famosa catena di ristoranti messicani, entra in contatto con i propri utenti attraverso campagne interattive che combinano sostenibilità e coinvolgimento della comunità.

Il suo "Real Foodprint Tracker" consente agli utenti di vedere i benefici ambientali dei propri ordini, promossi attraverso campagne creative con Bill Nye.

Inoltre, sfide passate, come "The #ChipotleRoyalty Challenge", invitano i fan a mostrare i loro ordini preferiti con i migliori piatti presenti nel menu di Chipotle. Il marchio ha anche collaborato con influencer come David Dobrik per ampliare la sua portata.

Ad esempio, un video virale di Chipotle intitolato "It's a lifestyle" mostra i loro burrito e le loro ciotole.

📌 Da ricordare: Chipotle fidelizza il proprio marchio con campagne incentrate sulla sostenibilità, contenuti generati dagli utenti (UGC) e partnership con personaggi famosi.

3. Ryanair

La strategia TikTok di Ryanair utilizza l'umorismo e la capacità di identificarsi per coinvolgere un pubblico più giovane. Adotta un tono giocoso e sfrutta gli audio di tendenza per trasformare la sua reputazione di compagnia low cost in una risorsa comica.

La compagnia aerea utilizza filtri divertenti, in particolare il volto antropomorfo dell'aereo, che è diventato un elemento virale per rendere riconoscibili i suoi contenuti. Si concentra inoltre su scenari facilmente riconoscibili e battute autoironiche che attraggono il pubblico della Generazione Z.

ryanair 101 🐐 #ryanair

ryanair 101 🐐 #ryanair

📌 Da ricordare: Ryanair utilizza l'umorismo e la capacità di identificarsi per rivolgersi ai Millennial e alla Generazione Z, impiegando immagini uniche e memorabili.

🧠 Curiosità: il video del bastone da scopa di Zach King è il video TikTok più visualizzato di sempre, con oltre 2,3 miliardi di visualizzazioni.

4. NBA

La NBA è stata una delle prime ad adottare TikTok, padroneggiandone lo stile unico di coinvolgimento. Mentre il loro Instagram si concentra sui momenti salienti delle partite, il TikTok dell'associazione adotta un approccio più coinvolgente e accessibile.

Mescolano umorismo, meme e contenuti motivazionali, creando uno spazio in cui gli appassionati di basket, in particolare quelli della Generazione Z, possono connettersi con questo sport. L'NBA pubblica anche video di allenamenti intensi con audio di tendenza e mascotte dei team che mostrano le loro mosse di danza.

Ja Morant realizza un SECONDO tiro a 360° 🤯 #NBA #Basket #NBAHighlights #JaMorant #MemphisGrizzlies

Ja Morant realizza un SECONDO tiro a 360° 🤯 #NBA #Basket #NBAHighlights #JaMorant #MemphisGrizzlies

📌 Da ricordare: La NBA combina umorismo, meme e ispirazione per coinvolgere gli appassionati di basket, mettendo in mostra la personalità dei giocatori e delle mascotte.

5. Gymshark

Gymshark ha raccolto oltre 4,4 milioni di follower e 65,7 milioni di like su TikTok. Il marchio di fitness utilizza l'influencer marketing per creare una community solida. Crea contenuti di alta qualità con cui è facile identificarsi e che parlano direttamente alla community del fitness online.

Anziché affidarsi a pubblicità apertamente promozionali, Gymshark punta sui contenuti generati dagli utenti. Si concentra sull'intrattenimento, favorendo una connessione organica con il pubblico.

papà è tornato a casa. @Chris Bumstead #cbum #palestra #Gymshark

papà è tornato a casa. @Chris Bumstead #cbum #palestra #Gymshark

📌 Da ricordare: Gymshark rafforza la propria community attraverso contenuti autentici generati dagli utenti e collaborazioni con influencer.

6. Red Bull

Red Bull, azienda leader nel settore delle bevande energetiche fondata nel 1987, utilizza la piattaforma TikTok per connettersi con un pubblico più giovane. Questo segmento demografico è altrimenti attratto da concorrenti come Monster o Tenzing, rendendo TikTok uno strumento di marketing strategico per il marchio.

La loro strategia TikTok è incentrata sulla costruzione del marchio piuttosto che sulla promozione diretta del prodotto.

Con oltre 6,7 milioni di follower, TikTok di Red Bull offre contenuti video accattivanti e in formato più lungo che mettono in risalto sport d'azione, imprese avventurose e storie uniche del marchio.

chi lo sta riproducendo in loop? 😍 🚲: @georgentavou #redbull #givesyouwiiings #bike #bmx #biketricks

📌 Da ricordare: Red Bull punta sulla narrazione e su immagini ricche di azione invece che sulla promozione diretta del prodotto per creare una forte connessione con il proprio pubblico.

7. Taco Bell

Taco Bell crea video brevi, divertenti e coinvolgenti che risuonano con il suo pubblico. Spesso incorpora umorismo e riferimenti alla cultura pop.

L'azienda incentiva gli utenti incoraggiandoli a registrarsi per ottenere premi e vincere cibo gratis, fondendo perfettamente intrattenimento e coinvolgimento dei clienti.

Le collaborazioni con autori come l'icona della moda britannica Victor Kunda e l'eccentrico "Mexican Pizza: The Musical" amplificano ulteriormente la presenza di Taco Bell. L'azienda produce anche video formattati verticalmente per spot televisivi e lancia sfide hashtag su elementi specifici del menu.

yes way girl, disponibile dal 19 dicembre

yes way girl, disponibile dal 19 dicembre

📌 Da ricordare: Taco Bell mantiene un tono divertente e coinvolgente con umorismo, collaborazioni con influencer e funzionalità/funzioni interattive di TikTok come le sfide hashtag.

8. Netflix

Netflix utilizza il proprio account TikTok per creare entusiasmo per i propri programmi attraverso lo storytelling, i suoni di tendenza e anteprime esclusive. Condivide clip e teaser dei contenuti per generare buzz, offrendo agli spettatori l'accesso al dietro le quinte. Inoltre, crea trailer brevi e adatti a TikTok per catturare l'attenzione del pubblico.

Inoltre, Netflix sfrutta il coinvolgimento dei fan offrendo contenuti interattivi come duetti, domande e risposte e sondaggi.

I personaggi popolari sono spesso protagonisti dei video, mantenendo vivo l'interesse dei fan per i loro programmi preferiti e suscitando entusiasmo per le prossime stagioni.

Chissà quante volte Margot ha rotto il carattere durante questa scena 😂 #Barbie disponibile in Australia e negli Stati Uniti #austok #netty

Chissà quante volte Margot ha rotto il carattere durante questa scena 😂 #Barbie disponibile in Australia e negli Stati Uniti #austok #netty

📌 Da ricordare: Netflix trasforma i suoi programmi in storie TikTok personali e condivisibili con anteprime, interazioni con i fan e suoni di tendenza.

9. Nickelodeon

La strategia TikTok di Nickelodeon prospera grazie alla collaborazione con influencer e al coinvolgimento creativo. Consente agli influencer di creare contenuti in linea con i loro punti di forza, pur rimanendo fedeli al messaggio del brand.

Il marchio promuove nuovi spettacoli ed eventi utilizzando tendenze popolari, hashtag e sfide virali. Le serie in più parti e gli audio di tendenza migliorano la fidelizzazione del pubblico.

Nickelodeon promuove anche i video TikTok su più piattaforme per massimizzare la portata.

Stai spopolando con #Dora

Stai spopolando con #Dora

📌 Da ricordare: Nickelodeon rimane al passo con le tendenze grazie a partnership con influencer, sfide virali e integrazione di contenuti multipiattaforma.

10. Spikeball

Spikeball condivide storie autentiche attraverso contenuti generati dagli utenti e professionali, spesso mostrando i giocatori e i loro animali domestici mentre si divertono con il gioco.

Inoltre, educa i follower sul gioco, utilizzando i suoi contenuti per aumentare il coinvolgimento e le vendite dei prodotti. Il lavoro richiesto ha portato a 1,3 milioni di follower, 24,8 milioni di like e oltre 200 milioni di visualizzazioni.

Rispetto l'impegno fai-da-te, ma qualcuno mostri loro il nostro set SpikeBuoy🙈

Rispetto l'impegno fai-da-te, ma qualcuno mostri loro il nostro set SpikeBuoy🙈

📌 Da ricordare: Spikeball unisce autenticità e storytelling specifico per la piattaforma per creare contenuti coinvolgenti in linea con il proprio pubblico.

🔍 Lo sapevi? TikTok era originariamente conosciuto come Musical. ly prima di unirsi all'app nel 2017. Questo rebranding lo ha aiutato a guadagnare popolarità e ad attirare un pubblico più ampio.

11. Duolingo

Duolingo adotta uno stile di marketing "sfrenato" caratterizzato da umorismo, vicinanza al pubblico e contenuti di tendenza con protagonista la sua mascotte, Duo.

Utilizza il trend jacking come tattica, cavalcando le tendenze virali, dai riferimenti alla cultura pop come Squid Game ai meme delle celebrità. La faida in corso tra Duolingo e Google Translate crea un tema ricorrente che anche i follower attendono con impazienza.

se salti una lezione, ti do una stella | ib: @SassyChannie #dti #dresstoimpress #duolingo

se salti una lezione, ti do una stella | ib: @SassyChannie #dti #dresstoimpress #duolingo

📌 Da ricordare: Duolingo cattura l'attenzione degli spettatori con umorismo, trend-jacking e uno stile narrativo coinvolgente guidato da una mascotte con cui è facile identificarsi.

12. Scrub Daddy

Scrub Daddy ha puntato sui contenuti generati dagli utenti per rendere i propri prodotti una sensazione su TikTok. Incoraggia i fan a condividere trucchi per la pulizia con la spugna Scrub Daddy e a lanciare sfide di pulizia sulla piattaforma.

Inoltre, offre contenuti ASMR visivamente accattivanti, come le "trasformazioni prima e dopo la pulizia", che mantengono alto il coinvolgimento degli spettatori.

Uno spolverino umido... Chi l'avrebbe mai detto? 🤔 #scrubdaddy #smile #cleantok #cleaningtiktok #americasfavoritesponge #dampduster

📌 Da ricordare: Scrub Daddy rende la pulizia divertente e soddisfacente con contenuti generati dagli utenti e trasformazioni ASMR visivamente accattivanti.

13. The Washington Post

Il Washington Post, uno dei quotidiani più rinomati degli Stati Uniti, rende argomenti di cronaca aridi più coinvolgenti e accessibili. Il suo account TikTok rielabora storie complesse come l'innalzamento dell'età pensionabile in Francia o il crollo della Silicon Valley Bank in video brevi, facilmente comprensibili e spesso divertenti ma anche istruttivi.

Con oltre 1,8 milioni di follower, uniscono il rigore giornalistico a un tono divertente e colloquiale per un pubblico giovane.

Venerdì, la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito del Distretto di Columbia si è schierata con il Dipartimento di Giustizia, secondo cui il governo degli Stati Uniti ha l'autorità di vietare TikTok sulla base del rischio per la sicurezza nazionale che il governo cinese possa esercitare pressioni su TikTok per ottenere l'accesso ai dati degli utenti americani o influenzare ciò che vedono. La principale società proprietaria di TikTok, ByteDance, ha sede in Cina.

Venerdì, la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito del Distretto di Columbia si è schierata con il Dipartimento di Giustizia, il quale ha sostenuto che il governo degli Stati Uniti ha l'autorità di vietare TikTok sulla base del rischio per la sicurezza nazionale che il governo cinese possa esercitare pressioni su TikTok per ottenere l'accesso ai dati degli americani o influenzare ciò che vedono. La principale società di TikTok, ByteDance, ha sede in Cina.

📌 Da ricordare: Il Washington Post semplifica notizie complesse in video divertenti e brevi, facili da condividere e con cui è facile identificarsi.

14. Fenty Beauty

Fenty Beauty, un'etichetta di prodotti per la cura della pelle e cosmetici di proprietà della cantante pop Rihanna, è un ottimo esempio di marchio di bellezza che ha saputo attuare una strategia TikTok vincente.

Nonostante la sua popolarità, la fondatrice del marchio rimane in qualche modo sullo sfondo, affidando i contenuti principalmente alle principali influencer di bellezza per recensire i prodotti. Questo approccio aggiunge un elemento di esclusività e prestigio, mentre i contenuti sono prodotti in modo professionale con transizioni fluide e modifiche creative in linea con lo stile di TikTok.

@Rihanna sfoggia labbra perfette per tutta la stagione 💋 Indossa la matita per labbra #TracedOut e il rossetto liquido #IconVelvet nella tonalità "The MVP", un rosso universale che sta bene (e si sente!) a tutte 💯 Copia il #lipcombo su TikTok ♥️

@Rihanna sfoggia labbra perfette per tutta la stagione 💋 Indossa la matita per labbra #TracedOut e il rossetto liquido #IconVelvet nella tonalità "The MVP", un rosso universale che sta bene (e si sente!) a tutte 💯 Copia il #lipcombo su TikTok ♥️

📌 Da ricordare: Fenty Beauty crea contenuti audaci collaborando con le migliori influencer del settore beauty per recensioni autentiche dei prodotti.

15. Nike

La strategia TikTok di Nike è semplice ma efficace.

Invece di affidarsi a biografie elaborate o feed dal design accattivante, il marchio mette in risalto i propri prodotti e la propria reputazione di status iconico, offrendo contenuti di valore che vanno oltre le sneakers.

Da consigli sul fitness e ispirazioni sullo stile di vita a messaggi incentrati sulla beneficenza, Nike offre contenuti che risuonano con il suo pubblico. Utilizza transizioni ed effetti video, ma in uno stile rilassato e naturale.

Vincere non è facile, ma @Vini Jr. ha tutte le carte in regola per riuscirci. Superando difensori, ostacoli e dubbi, fino ad arrivare in cima. #NikeFootball

Vincere non è facile, ma @Vini Jr. ha tutte le carte in regola per riuscirci. Superando difensori, ostacoli e dubbi, fino ad arrivare in cima. #NikeFootball

📌 Da ricordare: Nike mette in mostra il prestigio del proprio marchio con contenuti ispiratori che combinano perfettamente consigli sul fitness, temi legati allo stile di vita ed effetti video virali.

💡 Suggerimento per i professionisti: un ottimo trucco per crescere su TikTok è creare video di durata inferiore ai 15 secondi. Questi sono tra i più performanti, poiché catturano rapidamente l'attenzione e incoraggiano gli spettatori a guardare l'intero video.

16. Maybelline

Maybelline utilizza influencer e tendenze per rendere la sua linea di prodotti una delle preferite su TikTok. Il brand crea tutorial guidati da influencer di bellezza per realizzare video di trucco passo dopo passo.

Inoltre, adatta le sfide popolari sulla piattaforma per mostrare i prodotti.

Mostriamo look e spifferiamo pettegolezzi, senza giudicare 😂💗 #welistenanddontjudge #maybellinepartners @Danya Villalobos @KBell 🫶🍒 @Michelle @nasochami @Amy Nguyen 🤍 @lex @Alexis Leianna @Kripa Patel Joshi @ ₊˚✧ Isabella! ✧˚₊ @aakubii 🫶🏿

Mostriamo look e spifferiamo pettegolezzi, senza giudicare 😂💗 #welistenanddontjudge #maybellinepartners @Danya Villalobos @KBell 🫶🍒 @Michelle @nasochami @Amy Nguyen 🤍 @lex @Alexis Leianna @Kripa Patel Joshi @ ₊˚✧ Isabella! ✧˚₊ @aakubii 🫶🏿

📌 Da ricordare: Maybelline combina tutorial passo passo con tendenze virali per rendere la sua linea di prodotti un punto fermo su TikTok.

17. Dunkin Donuts

Dunkin Donuts attinge al pubblico della Generazione Z con collaborazioni creative con influencer. In partnership con la star di TikTok Charli D'Amelio, Dunkin ha lanciato bevande esclusive che portano il suo nome, amplificando la consapevolezza del marchio tra i suoi numerosi follower.

Dunkin ha anche inviato prodotti di merchandising del marchio agli autori di TikTok che erano già fan, favorendo un coinvolgimento autentico.

Il marchio ha ulteriormente dimostrato la sua comprensione della cultura della piattaforma introducendo prodotti vivaci e perfetti per Instagram come il Sugarplum Macchiato.

~tabella~

~tabella~

📌 Da ricordare: Dunkin Donuts amplifica il coinvolgimento con campagne guidate da influencer, merchandising personalizzato e prodotti innovativi e di tendenza.

18. Pumpkin

Pumpkin, una compagnia di assicurazioni per animali domestici, ribalta il copione del marketing assicurativo tradizionale. Utilizza TikTok per condividere immagini adorabili di animali domestici e consigli pratici sulla loro cura.

Combinando video brevi e coinvolgenti, una narrazione coerente e immagini di alta qualità, il marchio si posiziona come una risorsa informativa e un sostenitore del benessere degli animali domestici.

Con l'avvicinarsi delle vacanze, è tempo anche di viaggi ✈️ Se durante le vacanze viaggi con il tuo cucciolo al seguito, ti consigliamo di guardare questo video per alcuni consigli utili per rendere il volo facile e senza intoppi. Buon viaggio e buone vacanze! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs

Con l'avvicinarsi delle vacanze, è tempo anche di viaggi ✈️ Se durante le vacanze viaggi con il tuo cucciolo al seguito, ti consigliamo di guardare questo video per alcuni consigli utili per rendere il volo facile e senza intoppi. Buon viaggio e buone vacanze! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs

📌 Da ricordare: Pumpkin condivide contenuti adorabili sui propri animali domestici e consigli pratici per prendersene cura, bilanciando una narrazione informativa con un forte impatto emotivo.

🔍 Lo sapevi? I brand che utilizzano suoni e tracce audio popolari aumentano significativamente la loro visibilità. Per rimanere aggiornato, controlla la sezione dei suoni di tendenza di TikTok.

19. Pretty Little Thing

Pretty Little Thing (PLT), un famoso marchio di abbigliamento, ha conquistato una forte presenza sui social media su TikTok. Si avvale della collaborazione di influencer, contenuti visivamente accattivanti e campagne coinvolgenti. La strategia del marchio prevede la collaborazione con influencer e l'uso di tonalità rosa vivaci e immagini di alta qualità per rafforzare l'identità del marchio.

Il brand organizza anche concorsi interattivi per i propri follower.

PLT ha realizzato campagne come #PinkFridayWithPLT, una rivisitazione del Black Friday con sconti significativi e un giveaway da 10.000 dollari. Un'altra campagna di successo è stata la #BritneyChallenge, in cui sono stati ricreati gli iconici outfit di Britney Spears per Halloween.

Aspettate... @Aisha Mian 🤍✨ #pltgirlstrip #miantwins

📌 Da ricordare: PLT coinvolge i follower con campagne interattive, partnership con influencer e immagini accattivanti del marchio.

20. Crocs

Crocs attinge alle tendenze attuali della moda e al marketing guidato dagli influencer per mantenere il suo stato iconico. Collabora con influencer di moda, sottolineando come le sue calzature firmate completano abiti moderni e alla moda.

Il marchio partecipa anche alle sfide virali di TikTok, dimostrando la versatilità dei propri prodotti in modo divertente e coinvolgente.

goditi l'unboxing ASMR gratis 💆 Grazie @Bree Kish #croctok #asmr #unboxing #holiday

goditi l'unboxing ASMR gratis 💆 Grazie @Bree Kish #croctok #asmr #unboxing #holiday

📌 Da ricordare: Crocs rimane attuale e fresco grazie agli influencer di moda e alle sfide di TikTok, mettendo in risalto la sua versatilità e il suo stile per il pubblico più giovane.

🔍 Lo sapevi? In Cina, TikTok è conosciuto come Douyin. Funziona come una versione separata su misura per gli utenti locali.

Esempi di campagne innovative

Le campagne TikTok aggiungono un tocco di divertimento al marketing tradizionale. I marchi possono sperimentare sfide creative con hashtag e collaborazioni di grande impatto con influencer.

In questa sezione, esamineremo alcune campagne di marchi su TikTok che hanno lasciato il segno sulla piattaforma. 📃

Nissan

Per promuovere il suo nuovo SUV, Ariya, Nissan ha lanciato una campagna interattiva invitando gli utenti di TikTok a partecipare a un gioco con filtri AR incentrato sulla pronuncia. L'azienda ha lanciato la sua prima campagna TikTok con 1.500 autori per portare a termine il lavoro.

Sviluppata da TBWA\Chiat\Day, New York, la campagna includeva video di "lezioni di pronuncia" con personaggi famosi che insegnavano agli spettatori a pronunciare correttamente nomi comunemente pronunciati in modo errato, tra cui "Ariya"

Tra gli autori presenti c'erano Tua Tagovailoa, Anna Faris, Idina Menzel, Bam Adebayo, Josh Duhamel e QuinnXCII.

L'hashtag #HowDoYouSayAriya ha raggiunto l'incredibile cifra di 122,5 milioni di visualizzazioni, mentre il video di compilation della campagna ha attirato 22,9 milioni di visualizzazioni, a dimostrazione del suo grande appeal.

📌 Punti chiave: L'utilizzo della tecnologia AR, le testimonianze di personaggi famosi e gli autori di TikTok possono aumentare significativamente l'interazione con il pubblico e la visibilità.

e. l. f Cosmetics

e. l. f Cosmetics ha sfruttato l'adorazione del pubblico di TikTok per la musica e le danze accattivanti, creando due jingle originali: Eyes. Lips. Face. e Eyes. Lips. Face. Safe. Questi jingle sono diventati virali, ispirando gli utenti a ballare sia online che in luoghi reali come i club.

Sulla scia di questo successo, hanno lanciato un reality show chiamato Eyes. Lips. Famous. I vincitori avrebbero ottenuto un'esperienza in un beauty camp, un anno di prodotti gratis e 5.000 dollari in sponsorizzazioni.

📌 Punti chiave: Utilizzare musica virale, combinare il coinvolgimento digitale e quello nella vita reale ed estendere in modo creativo le narrazioni delle campagne.

ASOS

ASOS ha lanciato la sua straordinaria campagna #AySauce negli Stati Uniti e nel Regno Unito, collaborando con 25 autori per ispirare il pubblico a mostrare i propri tre outfit preferiti.

La campagna di tre settimane era rivolta principalmente ai giovani socialmente attivi e offriva ai partecipanti la possibilità di vedere i propri contenuti pubblicati su TopView di TikTok, esplorare i risultati e gli annunci ASOS.

Oltre a questa iniziativa, ASOS ha investito in annunci in-feed e ha collaborato con Byte per creare esperienze aumentate come filtri virtuali ed effetti brandizzati, amplificando la propria portata e interattività.

📌 Punti chiave: La combinazione di partnership con gli autori con funzionalità AR e sfide interattive favorisce alti livelli di partecipazione e consapevolezza del marchio.

Aumentare la portata del marchio su TikTok

Per aumentare la portata del tuo brand su TikTok, devi creare contenuti autentici e coinvolgenti, in linea con i temi di tendenza e in sintonia con il tuo utente tipo. Puoi anche esplorare partnership e strumenti pubblicitari come gli annunci in-feed, gli effetti brandizzati e le sfide hashtag.

Non è così difficile come sembra. Diamo un'occhiata ad alcune strategie di base che puoi aggiungere alla tua lista di controllo di marketing per amplificare la tua portata. 💫

Sfrutta l'algoritmo di TikTok

Sfrutta il potente algoritmo di TikTok creando video accattivanti che stimolano interazioni come condivisioni e commenti.

L'algoritmo assegna la priorità ai contenuti in base alle interazioni degli utenti, alle informazioni dei video e alle impostazioni dei dispositivi. Ecco alcuni modi di base per ottimizzare la tua portata:

Crea contenuti coinvolgenti che catturano l'attenzione nei primi secondi

Incoraggia le interazioni, tra cui like, commenti e condivisioni, per aumentare la visibilità dei contenuti

pubblica con regolarità *per dimostrare che sei un utente attivo

Prova gli strumenti di analisi di TikTok per monitorare le prestazioni dei contenuti e promuovere il miglioramento. Analizza metriche quali visualizzazioni, Mi piace, condivisioni e dati demografici del pubblico di destinazione per capire cosa funziona meglio e perfezionare le strategie nel tempo.

Gli strumenti di modifica integrati nell'app aiutano a creare contenuti visivamente accattivanti che risuonano con il tuo pubblico. Strumenti esterni come CapCut e Movavi Video Editor offrono un'ampia gamma di modelli, effetti e una perfetta integrazione musicale per realizzare video di alta qualità.

Migliora le tue immagini con funzionalità/funzioni come filtri, transizioni e sovrapposizioni di testo per rendere i tuoi contenuti più dinamici e professionali.

🤝 Promemoria: per raggiungere un nuovo pubblico, crea video brevi e di alta qualità con immagini forti, didascalie chiare e coinvolgimento immediato (come introduzioni accattivanti) per aumentare le tue possibilità di apparire nella pagina "Per te".

Crea contenuti coinvolgenti

Devi creare contenuti coinvolgenti per mantenere vivo l'interesse del tuo pubblico. Ma come? Concentrati su:

Storytelling

Tutorial e video dimostrativi

Umorismo e tendenze

Collabora con influencer TikTok in linea con i valori e il pubblico del tuo brand. Gli influencer hanno instaurato un rapporto di fiducia con i propri follower, rendendo le loro testimonianze molto efficaci. Puoi utilizzare:

Contenuti sponsorizzati

Sfide di marca

Takeover degli influencer

💡 Suggerimento: Puoi creare "Duetti" in cui esibirti insieme a un altro video e "Stitch" per incorporare clip di altri utenti nei tuoi contenuti. Questo favorisce la collaborazione e l'interazione tra gli autori.

Gli hashtag sono potenti strumenti di marketing di TikTok per categorizzare i contenuti e interagire con le tendenze. Includere da tre a cinque hashtag ben scelti nelle didascalie è il modo perfetto per massimizzare la visibilità senza ingombrare il tuo post.

Concentrati sui tag in linea con la voce del tuo brand e sui contenuti di tendenza. Utilizza strumenti come il Creative Center di TikTok, le funzionalità di completamento automatico e l'analisi della concorrenza per trovare hashtag pertinenti.

💡 Suggerimento: prova diverse combinazioni di hashtag mantenendo la pertinenza per aumentare efficacemente la tua portata.

Interagisci attivamente con i follower

Interagisci con il tuo pubblico rispondendo ai commenti, partecipando a sfide o ospitando sessioni live. Costruire connessioni autentiche rafforza la fedeltà e favorisce la crescita.

Puoi anche entrare in contatto con il tuo pubblico tramite:

Riconoscere i contenuti generati dagli utenti

Avviare conversazioni con domande o sondaggi

Creare contenuti basati sul feedback

Pianifica i contenuti e crea un calendario di pubblicazione

Mantieni la coerenza e organizza il tuo calendario di pubblicazione utilizzando strumenti di project management per i social media.

Sfide e svantaggi del marketing su TikTok

Sebbene TikTok offra grandi opportunità per coinvolgere il pubblico più giovane, non è privo di sfide. Dai costi pubblicitari elevati alle esigenze specifiche dei contenuti, navigare sulla piattaforma richiede un'attenta valutazione.

Diamo un'occhiata ad alcuni dei suoi svantaggi. 👇

Costi pubblicitari elevati: la spesa pubblicitaria minima parte da 500 $, con un costo per mille (CPM) di circa 10 $, rendendolo meno accessibile per le piccole imprese

Copertura demografica limitata: Il pubblico prevalentemente giovane limita il coinvolgimento dei brand che puntano a fasce demografiche più mature

Esigenze di produzione dei contenuti: L'utilizzo esclusivo di contenuti video aumenta i costi e la complessità della produzione

Rischi reputazionali: l'associazione con tendenze controverse o contenuti non allineati può danneggiare l'immagine del marchio

Moderazione dei contenuti: L'esposizione a materiale inappropriato o a sfide virali comporta rischi aggiuntivi per i brand

Vinci campagne TikTok con ClickUp

TikTok continua a guidare il lavoro richiesto dal marketing online, mentre i brand cercano di stare al passo con le tendenze per prosperare sulla piattaforma. Dalle campagne virali alle collaborazioni intelligenti, l'esito positivo su TikTok richiede creatività, coerenza e adattabilità; tutto ciò richiede una pianificazione e un'organizzazione costanti.

ClickUp è uno strumento versatile che semplifica il flusso di lavoro fornendo una piattaforma all-in-one. Con funzionalità/funzioni come Doc per la creazione di contenuti, Brain per il brainstorming di idee e Chat per una comunicazione senza interruzioni, gestire la tua strategia TikTok non è mai stato così facile.

