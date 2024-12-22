Da fare con la Conjoint Analysis con una guida passo passo

Vi siete appena assicurati un ambito spot pubblicitario per il Super Bowl. La posta in gioco è alta e la vostra campagna potrebbe essere decisiva o fallimentare. Da fare per sapere quali elementi dell'annuncio avranno una reale risonanza con il vostro pubblico?

È qui che entra in gioco la conjoint analysis. Potete mettere a punto il vostro approccio per massimizzare l'impatto rivelando ciò che i vostri clienti apprezzano di più.

L'analisi congiunta consente a marketer e product manager di testare le variazioni per scoprire quali elementi determinano le preferenze dei consumatori.

Questo potente strumento si inserisce perfettamente nel vostro piano di marketing aiutandovi a prevedere le scelte dei consumatori e a ottimizzare le decisioni per aumentare l'attrattiva dei prodotti.

In questo post del blog, vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sulla conjoint analysis, su come Da fare e sulle sue applicazioni reali.

Che cos'è la Conjoint Analysis?

L'analisi congiunta è una tecnica di ricerca di mercato utilizzata per comprendere le preferenze dei clienti presentando ai partecipanti diverse combinazioni di funzionalità/funzione dei prodotti.

Questo metodo aiuta a scoprire ciò che conta di più per il pubblico, consentendo alle aziende di dare priorità alle funzionalità/funzione e alle strategie di prezzo in modo efficace.

Ad esempio, una casa automobilistica può utilizzare l'analisi congiunta per determinare se i clienti valorizzano maggiormente l'efficienza dei consumi rispetto agli interni di lusso nella scelta di un nuovo modello.

**Paul Edgar Green e Vithala Rao hanno coniato il termine "conjoint analysis" nel loro articolo del 1971 'Conjoint Measurement for Quantifying Judgmental Data' sul Journal of Marketing Research (JMR).

Componenti chiave della conjoint analysis

L'analisi congiunta non è solo uno strumento: è la vostra tabella di marcia per progettare prodotti che le persone desiderano veramente. Grazie ai dati di sondaggio e ai simulatori di mercato, potrete perfezionare le vostre strategie e ottenere preziose informazioni sulle preferenze del vostro pubblico.

Ecco i componenti chiave:

Attributi e livelli di attributo: Gli attributi sono i blocchi del prodotto, come il prezzo o il colore. I livelli sono le opzioni specifiche per ogni attributo (ad esempio, 10, 20 dollari; rosso, blu). L'impostazione di queste combinazioni aiuta a creare una fase di insight d'impatto

Gli attributi sono i blocchi del prodotto, come il prezzo o il colore. I livelli sono le opzioni specifiche per ogni attributo (ad esempio, 10, 20 dollari; rosso, blu). L'impostazione di queste combinazioni aiuta a creare una fase di insight d'impatto **Profili del prodotto: sono combinazioni di attributi, in pratica dei mock-up del prodotto. Consentono al pubblico di valutare diverse versioni e forniscono indicazioni su cosa sceglierebbero

Attività di scelta: Gli intervistati scelgono tra i profili del prodotto, simulando i compromessi della vita reale. Ad istanza, preferirebbero la spedizione gratis a uno sconto?

Gli intervistati scelgono tra i profili del prodotto, simulando i compromessi della vita reale. Ad istanza, preferirebbero la spedizione gratis a uno sconto? Raccolta dei dati: Utilizzando metodi come la choice-based conjoint analysis (CBC) o l'adaptive conjoint analysis (ACA), si raccolgono feedback onesti per costruire modelli precisi delle preferenze dei consumatori

Utilizzando metodi come la choice-based conjoint analysis (CBC) o l'adaptive conjoint analysis (ACA), si raccolgono feedback onesti per costruire modelli precisi delle preferenze dei consumatori Analisi statistica: Utilizzando le utility part-worth e i punteggi di utilità, si quantifica il valore che i clienti assegnano a ciascuna funzionalità/funzione

Lo sapevi? Nel 1964 i matematici Duncan Luce e John Tukey pubblicarono un documento che valutava la qualità complessiva di un oggetto valutando la qualità delle sue caratteristiche, precursore del concetto alla base della moderna conjoint analysis.

Tipi di analisi congiunta

Esistono vari tipi di conjoint analysis, ciascuno adatto a diverse esigenze di ricerca:

**Il tipo più utilizzato, la CBC, chiede agli intervistati di scegliere tra profili di prodotti. È ideale per comprendere i compromessi dei consumatori e ottimizzare le funzionalità/funzione dei prodotti

Congiunzione adattiva basata sulla scelta (ACBC): Si tratta di un modulo più avanzato di CBC che adatta le domande in base alle risposte precedenti, offrendo una visione più approfondita delle preferenze individuali

Si tratta di un modulo più avanzato di CBC che adatta le domande in base alle risposte precedenti, offrendo una visione più approfondita delle preferenze individuali Adaptive conjoint analysis (ACA): Consiste nella valutazione di coppie di prodotti su una scala. È efficace per gestire più attributi, ma meno utile per studiare la sensibilità al prezzo

Consiste nella valutazione di coppie di prodotti su una scala. È efficace per gestire più attributi, ma meno utile per studiare la sensibilità al prezzo **Questo metodo consente agli intervistati di selezionare più elementi da un menu, ideale per le offerte a pacchetto

Analisi conjoint a profilo completo: In questo caso, gli intervistati classificano o valutano profili completi di prodotti, il che può diventare complicato se l'analisi include troppi attributi

In questo caso, gli intervistati classificano o valutano profili completi di prodotti, il che può diventare complicato se l'analisi include troppi attributi Coniugazione auto-esplicata: Si tratta di un metodo più rapido e semplificato in cui gli intervistati valutano direttamente ogni attributo

Quando utilizzare l'analisi congiunta

La Conjoint Analysis è utile quando si vogliono prendere decisioni basate sui dati relativi alla propria offerta. Ecco quali sono gli scenari in cui si rivela più efficace:

Ricerca sui prezzi: Usate l'analisi congiunta per trovare il punto di equilibrio tra i prezzi della concorrenza e il valore del cliente

Usate l'analisi congiunta per trovare il punto di equilibrio tra i prezzi della concorrenza e il valore del cliente Sviluppo del prodotto: Identificare le funzionalità/funzione di maggior valore per i clienti, come la spedizione più veloce o i prezzi più bassi

Identificare le funzionalità/funzione di maggior valore per i clienti, come la spedizione più veloce o i prezzi più bassi Segmentazione del mercato : Ottenere informazioni su ciò che interessa ai diversi gruppi di clienti, consentendo di realizzare produttività più personalizzate

: Ottenere informazioni su ciò che interessa ai diversi gruppi di clienti, consentendo di realizzare produttività più personalizzate benchmarking competitivo: Simulare la propria quota di mercato rispetto ai concorrenti e prevedere l'impatto delle configurazioni di prodotto sulla propria posizione attraverso un'analisi di mercatoanalisi della concorrenza del paesaggio

Simulare la propria quota di mercato rispetto ai concorrenti e prevedere l'impatto delle configurazioni di prodotto sulla propria posizione attraverso un'analisi di mercatoanalisi della concorrenza del paesaggio **Utilizzare l'analisi congiunta basata sul menu (MBC) per determinare il miglior pacchetto di sottoscrizione o la migliore combinazione di servizi

Test di concetto: Eseguite la vostra idea attraverso un sondaggio di conjoint analysis per capire come i cambiamenti degli attributi influiscono sulle scelte dei consumatori

Come condurre l'analisi congiunta

L'analisi congiunta richiede un piano e un'esecuzione accurati per ottenere informazioni utili. ClickUp è una potente piattaforma di project management che riunisce attività, conversazioni e contesto per aiutarvi a pianificare, monitorare ed eseguire progetti complessi in modo impeccabile.

Ecco una guida di passaggio per condurre efficacemente la conjoint analysis:

Passaggio 1: Definizione degli oggetti

Prima di iniziare, delineate gli obiettivi che volete raggiungere. State esplorando le preferenze per nuove funzionalità/funzione, identificando i punti di prezzo ottimali o esaminando i compromessi?

Obiettivi cancellati guidano la progettazione dello studio e assicurano che ci si concentri sugli attributi e sui livelli che contano di più.

Seguite un processo strutturato per definire un oggetto per la conjoint analysis che sia mirato, perseguibile e allineato alle esigenze decisionali. Ecco come definirlo:

Individuare la sfida aziendale: Iniziare con l'identificazione del problema che si sta cercando di risolvere, come la determinazione dei prezzi, la prioritizzazione delle funzionalità/funzione o la posizione sul mercato

Iniziare con l'identificazione del problema che si sta cercando di risolvere, come la determinazione dei prezzi, la prioritizzazione delle funzionalità/funzione o la posizione sul mercato Chiarire lo scopo: Definire ciò che si vuole ottenere, come scoprire le preferenze dei clienti, ottimizzare le funzionalità/funzione dei prodotti o elaborare strategie di prezzo migliori

Definire ciò che si vuole ottenere, come scoprire le preferenze dei clienti, ottimizzare le funzionalità/funzione dei prodotti o elaborare strategie di prezzo migliori Conoscere il pubblico: Specificare il mercato o il segmento di clienti personalizzato. State analizzando i millennial esperti di tecnologia o i consumatori attenti ai valori?

Specificare il mercato o il segmento di clienti personalizzato. State analizzando i millennial esperti di tecnologia o i consumatori attenti ai valori? Evidenziare gli attributi chiave del prodotto: Elencare le funzionalità/funzione che si desidera testare (ad esempio, dimensioni, colore, prezzo) e le loro variazioni. Questo darà forma alla struttura della vostra analisi

Elencare le funzionalità/funzione che si desidera testare (ad esempio, dimensioni, colore, prezzo) e le loro variazioni. Questo darà forma alla struttura della vostra analisi Collegatevi alle decisioni aziendali: Assicuratevi che il vostro oggetto sia direttamente collegato a risultati perseguibili, come il lancio di un nuovo prodotto o il perfezionamento dell'approccio di marketing

Assicuratevi che il vostro oggetto sia direttamente collegato a risultati perseguibili, come il lancio di un nuovo prodotto o il perfezionamento dell'approccio di marketing Creare una domanda di ricerca mirata: Creare una domanda per guidare la vostra analisi, come ad esempio: "Quale combinazione di funzionalità/funzione determina il più alto intento di acquisto?

Creare una domanda per guidare la vostra analisi, come ad esempio: "Quale combinazione di funzionalità/funzione determina il più alto intento di acquisto? Scegliere il giusto metodo di conjoint analysis: Decidere il tipo di conjoint analysis - basata sulle scelte, adattiva o un altro metodo - che si allinea con i vostri obiettivi

Decidere il tipo di conjoint analysis - basata sulle scelte, adattiva o un altro metodo - che si allinea con i vostri obiettivi **Coinvolgere le principali parti interessate: collaborare con team come la gestione del prodotto o il marketing per perfezionare l'oggetto e garantire l'allineamento del reparto

Eseguire un test pilota: Condurre una piccola versione di prova per confermare che gli oggetti e gli elementi di design risuonano con il pubblico

Condurre una piccola versione di prova per confermare che gli oggetti e gli elementi di design risuonano con il pubblico Raffinare e finalizzare: Utilizzare il feedback del test pilota per affinare l'attenzione e fissare l'oggetto finale, assicurandosi che sia perseguibile e d'impatto

Questi passaggi vi forniranno una solida base per condurre un'analisi congiunta pratica che fornisca informazioni significative. Definire un oggetto è come condurre un mini sondaggio di conjoint analysis.

Utilizzare Documenti di ClickUp come hub centrale del team per documentare gli oggetti e creare un progetto per lo studio di analisi congiunta. Le sezioni strutturate e la formattazione ricca di testo di Docs migliorano la leggibilità, mentre la modifica e i commenti collaborativi e la possibilità di collegare le attività e gli allegati al documento mantengono tutti sulla stessa pagina.

Documentate la vostra ricerca con il vostro team utilizzando ClickUp Docs

Passaggio 2: Identificare gli attributi e i livelli

Suddividete il prodotto in attributi (componenti fondamentali) e livelli (opzioni specifiche per ogni attributo). Cercate di trovare un equilibrio tra dettaglio e semplicità per evitare di sovraccaricare gli intervistati.

Immaginate di lanciare un nuovo smartwatch. Gli attributi più importanti per i consumatori potrebbero essere la durata della batteria, il tipo di display, le funzionalità/funzione di monitoraggio della salute e il prezzo. Potreste scegliere i livelli 12 ore, 24 ore e 48 ore di durata della batteria. I livelli di prezzo potrebbero essere $200, $300 e $400. Mappe mentali di ClickUp permettono di fare un brainstorming visivo di questi attributi e livelli, aiutandovi a organizzare sistematicamente le idee. Mappando le relazioni e le dipendenze, è possibile identificare rapidamente le funzionalità/funzione a cui dare priorità per ottenere il massimo impatto nella conjoint analysis.

Questo approccio garantisce una configurazione semplificata e consente una valutazione più mirata delle preferenze dei clienti.

Organizzate il flusso del vostro sondaggio in modo ordinato con le mappe mentali di ClickUp

Leggi anche: 4 modelli ed esempi gratuiti di Mappa Percettiva | ClickUp

Passaggio 3: Creare profili di produttività

Combinare gli attributi e i livelli in concetti ipotetici di prodotto. Questi concetti, o profili, appaiono nelle attività di scelta, in cui gli intervistati classificano o scelgono l'opzione preferita.

La creazione di profili di prodotto richiede di tenere a mente alcune cose fondamentali:

Combinare attributi e livelli: Generare profili abbinando sistematicamente diversi livelli di attributi (ad esempio, batteria di 24 ore con display OLED e prezzo di 300 dollari). Evitare combinazioni irrealistiche che potrebbero falsare i risultati

Generare profili abbinando sistematicamente diversi livelli di attributi (ad esempio, batteria di 24 ore con display OLED e prezzo di 300 dollari). Evitare combinazioni irrealistiche che potrebbero falsare i risultati Includere i dettagli chiave: Fornire informazioni chiare e concise su tutti gli attributi in ogni profilo per facilitare la valutazione e il confronto da parte dei provider

Fornire informazioni chiare e concise su tutti gli attributi in ogni profilo per facilitare la valutazione e il confronto da parte dei provider Assicurare l'equilibrio: Creare un numero sufficiente di profili per coprire la variabilità, ma mantenere il numero gestibile per evitare l'affaticamento degli intervistati

Ecco come potrebbe apparire il profilo di un prodotto per un orologio da fitness:

Durata della batteria: 24 ore

24 ore Tipo di display: OLED

OLED Funzionalità/funzione di monitoraggio della salute: Frequenza cardiaca e monitoraggio del sonno

Frequenza cardiaca e monitoraggio del sonno Prezzo: $300

Con il Vista Tabella ClickUp è possibile organizzare in modo efficiente i profili dei prodotti e le combinazioni di attributi. È possibile organizzare le combinazioni di attributi in un layout stile foglio di calcolo, per facilitare il monitoraggio dei dettagli.

Acquisire i dati di risposta e visualizzarli con la vista Tabella di ClickUp

I campi personalizzati nella vista Tabella possono memorizzare punteggi di preferenza, feedback o altri dati chiave, consentendo di visualizzare i profili più performanti.

Questo semplifica il monitoraggio delle tendenze e identifica le combinazioni più interessanti per il vostro traguardo.

$$$a Passaggio 4: Scegliere un metodo di analisi congiunta

La selezione del giusto metodo di conjoint analysis è fondamentale per il raggiungimento degli oggetti. Ogni metodo ha i suoi punti di forza, a seconda del prodotto e degli obiettivi della ricerca. Ad esempio:

la Choice-Based Conjoint (CBC) è ideale per simulare scenari di acquisto reali. Gli intervistati scelgono le loro opzioni preferite, rivelando i compromessi che sono disposti a fare

è ideale per simulare scenari di acquisto reali. Gli intervistati scelgono le loro opzioni preferite, rivelando i compromessi che sono disposti a fare la Menu-Based Conjoint (MBC) è utile per i prodotti personalizzati, in cui i clienti selezionano singoli componenti o funzionalità (ad esempio, la creazione di un pacchetto di sottoscrizione) Lavagne online ClickUp sono perfette per fare brainstorming e scegliere il metodo più adatto. Visualizzate i pro e i contro di ogni tecnica in uno spazio collaborativo per chiarire come si adatta ai vostri oggetti di ricerca.

I team possono mappare i flussi decisionali, annotare le intuizioni chiave e finalizzare il metodo scelto con input in tempo reale, assicurandosi che tutti siano d'accordo sulla scelta finale prima di andare avanti.

Collaborate con il vostro team e prendete decisioni insieme in tempo reale con le lavagne online di ClickUp

Passaggio 5: raccogliere i dati

La raccolta dei dati prevede in genere un sondaggio congiunto distribuito al pubblico di traguardo. Questo passaggio garantisce la cattura delle preferenze che guidano il processo decisionale.

💡Pro Tip: Per raccogliere dati in modo efficace:

Distribuire al pubblico giusto: Traguardare il sondaggio a intervistati le cui preferenze rispecchiano la vostra base di clienti per garantire approfondimenti attuabili

Traguardare il sondaggio a intervistati le cui preferenze rispecchiano la vostra base di clienti per garantire approfondimenti attuabili Progettare i sondaggi in modo ponderato: Creare domande chiare e coinvolgenti che siano in linea con gli oggetti dello studio. Mantenete un format semplice per mantenere l'attenzione sull'utente

Utilizzare il Visualizzazione del modulo ClickUp per progettare sondaggi chiari e coinvolgenti. È uno strumento robusto per creare e gestire i sondaggi direttamente nell'area di lavoro di ClickUp.

Catturare i dati rilevanti con il modulo ClickUp Visualizzare

Con questo strumento è possibile:

Utilizzare le funzionalità/funzione di trascinamento per progettare sondaggi di facile utilizzo e personalizzati in base agli attributi e ai livelli dei vostri prodotti

Acquisire le risposte in tempo reale, consentendovi di monitorare lo stato di avanzamento e di adeguare le strategie in base alle necessità

Integrare automaticamente tutti i dati del sondaggio in ClickUp, dove è possibile organizzare le risposte utilizzando tag, filtri o campi personalizzati

Consolidare le risposte all'interno di ClickUp Dashboard per una panoramica centralizzata, che vi aiuterà a individuare rapidamente le tendenze

Convertire le risposte direttamente in informazioni utili Attività di ClickUp Questo processo migliora l'accuratezza dei dati e garantisce che l'area di lavoro rimanga l'hub centrale per tutte le informazioni sul progetto.

Passaggio 6: analizzare i dati

Ora che avete raccolto tutti i dati, è il momento di scomporli e capire cosa vogliono i consumatori. Continuiamo con l'esempio dello smartwatch su cui abbiamo lavorato.

Punteggi di utilità

Per ogni funzionalità dello smartwatch (ad esempio, durata della batteria, dimensioni dello schermo, prezzo, monitoraggio del fitness), calcolerete i punteggi di utilità per capire quali sono le caratteristiche più importanti per i vostri consumatori.

Supponiamo che la durata della batteria abbia un punteggio di utilità elevato, il che significa che gli utenti danno valore a una maggiore durata della batteria. Questo risultato si ottiene sottraendo il punteggio di utilità medio delle opzioni con durata della batteria inferiore dal punteggio dell'opzione con durata della batteria più elevata.

Una maggiore utilità significa una maggiore preferenza.

Importanza dell'attributo

Successivamente, è necessario misurare l'importanza di ciascun attributo.

Per istanza, se il prezzo e il monitoraggio del fitness hanno entrambi un ampio intervallo di punteggio di utilità rispetto alla dimensione dello schermo, saranno considerati più importanti nel processo decisionale.

Quanto più ampio è il punteggio, tanto più significativa è la funzionalità/funzione per i consumatori. È possibile calcolare facilmente questo dato mettendo in condivisione l'intervallo dei punteggi di ogni attributo e determinando la loro percentuale rispetto all'intervallo totale.

Modelli statistici per approfondimenti

I metodi di regressione o di Hierarchical Bayes (HB) aiutano ad analizzare i dati in modo più approfondito. Questi modelli stimano come ogni funzionalità/funzione influenzi le scelte dei consumatori.

Per istanza, la regressione può aiutare a capire quanto i consumatori valorizzino il monitoraggio del fitness rispetto alle dimensioni dello schermo o al prezzo. ClickUp Dashboard consentono di visualizzare le tendenze, di utilizzare schede personalizzate per monitorare le metriche e di integrare le informazioni direttamente nell'area di lavoro per agire. Se volete confrontare i punteggi di utilità per le dimensioni dello schermo e la durata della batteria, potete creare un grafico a barre che mostri chiaramente ciò che interessa di più ai vostri personalizzati.

Creare immagini da abbinare al report della conjoint analysis utilizzando ClickUp Dashboard

Le dashboard di ClickUp aiutano il processo decisionale e le integrazioni, come Excel o Tableau, possono contribuire a un'analisi più approfondita attraverso il vostro strumento di analisi preferito. Ad esempio, è possibile incrociare i punteggi di utilità con i dati demografici o integrare i dati storici per prevedere le tendenze.

Analizzando i punteggi di utilità e l'importanza degli attributi, si scoprono informazioni utili sulle preferenze dei consumatori, aiutando a prendere decisioni basate sui dati per la prossima iterazione dello smartwatch.

Passaggio 7: Interpretare i risultati e prendere decisioni informate

Una volta completata l'analisi congiunta, è il momento di tradurre i risultati in passaggi attuabili. Ciò potrebbe comportare l'ottimizzazione delle funzionalità/funzione del prodotto, l'adeguamento delle strategie di produttività o l'affinamento dei messaggi di marketing per allinearsi alle preferenze dei consumatori.

Per il nostro esempio di smartwatch, ecco come interpretare i risultati e agire:

**Raffinare le strategie di marketing: le informazioni ricavate dall'analisi congiunta possono essere utili per la creazione di messaggi mirati. Ad esempio, se gli intervistati hanno considerato essenziali le funzionalità/funzione di monitoraggio della salute, i lavori richiesti dovrebbero evidenziare questi vantaggi

Analizzare i punteggi di preferenza: Identificare quali attributi e livelli del prodotto hanno ricevuto i punteggi di preferenza più alti. Ad esempio, se i consumatori hanno preferito una maggiore durata della batteria in uno smartwatch, questa funzionalità/funzione dovrebbe essere considerata prioritaria nei modelli futuri

Identificare quali attributi e livelli del prodotto hanno ricevuto i punteggi di preferenza più alti. Ad esempio, se i consumatori hanno preferito una maggiore durata della batteria in uno smartwatch, questa funzionalità/funzione dovrebbe essere considerata prioritaria nei modelli futuri **Se l'analisi della sensibilità al prezzo rivela che i personalizzati sono disposti a pagare di più per determinate funzionalità/funzione (ad esempio, una migliore qualità del display), i prezzi possono essere modificati per massimizzare i ricavi

Modello di ricerca di mercato di ClickUp

Il Modello di ricerca di mercato ClickUp aiuta a organizzare le impostazioni, a stabilire gli obiettivi e a garantire che le intuizioni portino all'azione.

Con sezioni pre-strutturate per i partecipanti al sondaggio, gli approfondimenti e i passaggi successivi, il modello assicura una transizione rapida e senza intoppi dai dati grezzi agli approfondimenti.

Integrate questo modello con dashboard e attività per monitorare lo stato dei piani di sviluppo e perfezionare i concetti di prodotto in base ai risultati ottenuti.

Ecco come le funzionalità/funzione del modello supportano direttamente il processo di conjoint analysis:

Suddividere il processo in fasi come "Progettazione del sondaggio", "Raccolta dei dati" e "Analisi" con Stati personalizzati per monitorare lo stato di avanzamento

per monitorare lo stato di avanzamento Utilizzare Campi personalizzati come "Livelli di attributi", "Tipo di sondaggio" o "Fase di ricerca" per catturare e categorizzare i dati

come "Livelli di attributi", "Tipo di sondaggio" o "Fase di ricerca" per catturare e categorizzare i dati Varie Viste personalizzate come "Vista Elenco", "Vista Gantt" e "Vista Calendario" vi danno la flessibilità di visualizzare il flusso di lavoro del vostro studio congiunto e di assicurarvi di essere in regola con il monitoraggio

Esempi di Conjoint Analysis

Ora che avete compreso i passaggi per condurre l'analisi congiunta, esploriamo due esempi reali:

1. Progettazione di un servizio legale a traguardo Un provider di servizi legali ha cercato di introdurre un servizio informativo su misura per gli avvocati. Gli oggetti erano chiari: determinare il prezzo ottimale per l'offerta principale, identificare componenti aggiuntivi di valore e dare priorità alle funzionalità/funzione per un marketing efficace.

Per affrontare queste sfide, hanno utilizzato la conjoint analysis. Gli avvocati hanno partecipato a un sondaggio, costruendo combinazioni di funzionalità/funzione ideali e identificando la loro disponibilità a pagare per moduli specifici.

L'approccio ha fornito informazioni utili, nonostante la difficoltà intrinseca di coinvolgere professionisti legali impegnati.

I risultati hanno permesso al provider di stabilire un prezzo strategico per il servizio principale e i suoi moduli opzionali. Inoltre, lo studio ha rivelato quali funzionalità/funzione hanno il valore più alto, guidando la creazione di messaggi di marketing convincenti.

Questo esempio sottolinea come l'analisi congiunta aiuti le aziende a perfezionare l'offerta di prodotti, ad allinearsi alle aspettative degli utenti, a ottimizzare le strategie di go-to-market e a migliorare la produttività gestione delle risorse di marketing sulla base delle conoscenze dei consumatori.

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di analisi del settore per monitorare la concorrenza

2. Ottimizzare i prezzi dell'assistenza sanitaria

Quando si offrono cure potenzialmente salvavita, è necessario assicurarsi di aver condotto numerose ricerche di mercato per capire se i pazienti utilizzeranno la vostra offerta o saranno respinti da problemi come la proibitività dei costi. Un provider di assistenza sanitaria ha affrontato la stessa sfida e ha voluto valutare l'elasticità dei prezzi per oltre 200 procedure mediche, al fine di divulgare prezzi trasparenti che riflettessero la brand equity.

Poiché ogni procedura comporta diverse variabili di prezzo, la conduzione di una ricerca personalizzata non era fattibile a causa dei vincoli di tempo e di costo.

La soluzione ha utilizzato un metodo a due passaggi per affrontare questa sfida in modo efficiente.

In primo luogo, il Multi-Dimensional Scaling (MDS) ha permesso di classificare oltre 200 procedure in 20 gruppi, analizzando le risposte di 10.000 consumatori sulle somiglianze e le differenze tra le coppie di procedure.

Questi gruppi categorizzati sono stati poi valutati attraverso la conjoint analysis per determinare le preferenze dei consumatori, la sensibilità ai prezzi e la disponibilità a pagare per ogni categoria.

Il risultato è stato che il provider ha potuto accedere a un robusto simulatore di prezzi, che ha permesso di stabilire un prezzo ottimale per tutte le procedure, tenendo conto delle prospettive dei consumatori.

Questo approccio ha contribuito a creare una strategia di pricing positiva e ha ribadito il valore dell'integrazione delle conoscenze dei consumatori nel processo decisionale in ambito sanitario.

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di matrice di Ansoff | ClickUp

Strumenti e software per la Conjoint Analysis

L'analisi congiunta può essere interessante per scoprire le preferenze dei consumatori e guidare decisioni di grande impatto. Esploriamo i migliori strumenti di conjoint analysis che ricercatori e product manager possono utilizzare:

ClickUp

Gestisci il tuo progetto di ricerca di mercato end-to-end con ClickUp

ClickUp è uno strumento dinamico di project management che consente ai ricercatori di mercato e ai product manager di condurre e gestire in modo efficiente l'analisi conjoint.

Infatti, società di servizi finanziari Atrato ha potuto ridurre i tempi di sviluppo dei propri prodotti del 30% con l'aiuto di ClickUp!

Ci siamo resi conto che ci mancava un modo efficace per monitorare le attività e non avevamo una visione chiara di ciò che il team di prodotto stava facendo, così abbiamo iniziato a cercare una nuova piattaforma. La piattaforma era la combinazione perfetta: non troppo tecnica e confusa, né troppo semplice. Ci ha dato la flessibilità di creare, spostare e organizzare team e progetti a modo loro.

Raúl Becerra, Responsabile della produttività, Atrato

ClickUp vi aiuta a mettere il turbo alla vostra conjoint analysis attraverso:

Dashboard personalizzate : Ottenete una panoramica dettagliata in tempo reale del vostro progetto di conjoint analysis in un unico luogo grazie ai dashboard di ClickUp. Queste dashboard sono personalizzabili con schede e grafici per tracciare metriche critiche come i livelli degli attributi o i punteggi di preferenza

: Ottenete una panoramica dettagliata in tempo reale del vostro progetto di conjoint analysis in un unico luogo grazie ai dashboard di ClickUp. Queste dashboard sono personalizzabili con schede e grafici per tracciare metriche critiche come i livelli degli attributi o i punteggi di preferenza Gestione delle attività e Sequenza: Le attività di ClickUp consentono di gestire e tenere traccia di più variabili di test in modo efficiente. Create attività per diversi scenari o attributi del prodotto per organizzare le funzionalità/funzione in base al feedback del team e alle preferenze dei clienti

Interconnettere le attività relative al proprio progetto di ricerca con ClickUp Tasks

Inoltre, la possibilità di collegare le attività e di applicare campi personalizzati rende più semplice la valutazione dei compromessi e dei risultati di diversi scenari. Utilizzo La vista Gantt di ClickUp per visualizzare le sequenze temporali e le dipendenze dei progetti, tenendo tutti sotto controllo

Campi personalizzati di ClickUp : Organizzare i dati creando campi personalizzati per gli elementi chiave del conjoint, come i livelli degli attributi, i punteggi di utilità o le utilità di valore parziale

Ottieni informazioni sull'utilizzo dei campi personalizzati ClickUp da parte del tuo team con i reportistica

Automazioni ClickUp: Semplificare le attività ripetitive con Automazioni ClickUp come l'impostazione di promemoria per il completamento del sondaggio o l'aggiornamento dello stato dopo il raggiungimento di ogni attività cardine

Con le Automazioni di ClickUp tutti i membri del team sono sulla stessa pagina

**ClickUp Brain ClickUp Brain sfrutta l'IA e la consapevolezza del contesto sui dati dell'area di lavoro di ClickUp per automatizzare i flussi di lavoro delle ricerche di mercato, migliorare la collaborazione e fornire informazioni utili, rendendolo ideale per la conjoint analysis

Gestite lo stato di avanzamento dei progetti e generate approfondimenti con ClickUp Brain

Il risultato? ClickUp vi aiuta a scoprire preziosi insight sui consumatori e a prendere decisioni informate. Il vantaggio aggiuntivo di utilizzare l'IA per le ricerche di mercato rende una soluzione all-in-one per l'analisi conjoint.

Qualtrics

Qualtrics è un potente strumento per eseguire con precisione sofisticati studi di conjoint analysis. Semplifica la determinazione il comportamento del cliente fornendo un approccio strutturato alla valutazione dei vari attributi dei prodotti e dei prezzi.

Con i suoi modelli di conjoint analysis costruiti da esperti, Qualtrics consente di elencare le variabili del prodotto, come funzionalità, punti di prezzo o pacchetti, e di verificarne l'impatto sul mercato senza alcuno sforzo.

via Qualtrics Ecco alcuni dei principali vantaggi di avere Qualtrics come strumento di ricerca:

Modelli e logica pre-costruiti : Impostazione e garanzia di risultati affidabili conmodelli di ricerca di mercato che vengono forniti con una logica di sondaggio preconfigurata

: Impostazione e garanzia di risultati affidabili conmodelli di ricerca di mercato che vengono forniti con una logica di sondaggio preconfigurata Simulatori avanzati : Valutano come le modifiche degli attributi influiscono sulle scelte dei consumatori e su metriche critiche come la disponibilità a pagare, fornendo informazioni utili in tempo reale

: Valutano come le modifiche degli attributi influiscono sulle scelte dei consumatori e su metriche critiche come la disponibilità a pagare, fornendo informazioni utili in tempo reale Analisi immediata : Generazione di reportistica dettagliata, comprese le condivisioni delle preferenze e l'utilità degli attributi, per scoprire le tendenze del mercato senza calcoli manuali estesi

: Generazione di reportistica dettagliata, comprese le condivisioni delle preferenze e l'utilità degli attributi, per scoprire le tendenze del mercato senza calcoli manuali estesi Gestione automatizzata della qualità : Assicuratevi l'accesso a dati statisticamente significativi per prendere decisioni informate con il sistema di panel integrato di Qualtrics

: Assicuratevi l'accesso a dati statisticamente significativi per prendere decisioni informate con il sistema di panel integrato di Qualtrics Variabili personalizzabili: Personalizzate i vostri studi conjoint su attributi specifici, aiutandovi a prevedere come le modifiche al prodotto influenzino le vendite e le preferenze degli utenti

Conjoint.ly

Conjoint.ly è una piattaforma completa progettata per condurre analisi conjoint per la ricerca sui prodotti e sui prezzi. Permette di sperimentare la modellazione a scelta discreta, l'analisi MaxDiff e i compromessi tra marca e prezzo.

Questo strumento garantisce una visione accurata delle preferenze dei consumatori e delle strategie di prezzo.

via Conjoint.ly Alcune funzionalità/funzione possono aiutarvi a sfruttarlo al meglio per le vostre ricerche:

Strumenti di sondaggio predefiniti : Creazione rapida di sondaggi personalizzati di conjoint analysis con modelli che semplificano la progettazione degli esperimenti mantenendo la precisione

: Creazione rapida di sondaggi personalizzati di conjoint analysis con modelli che semplificano la progettazione degli esperimenti mantenendo la precisione Portata del campione globale : Accesso a oltre 100 milioni di intervistati in più di 150 paesi, per una raccolta di dati a traguardo per mercati diversi

: Accesso a oltre 100 milioni di intervistati in più di 150 paesi, per una raccolta di dati a traguardo per mercati diversi Analisi automatizzata dei dati : Visualizzazione delle condivisioni delle preferenze, delle simulazioni dei ricavi e degli approfondimenti utilizzabili tramite dashboard in tempo reale per ridurre i tempi del processo decisionale

: Visualizzazione delle condivisioni delle preferenze, delle simulazioni dei ricavi e degli approfondimenti utilizzabili tramite dashboard in tempo reale per ridurre i tempi del processo decisionale Studi personalizzabili : Regolazione delle variabili del sondaggio e dei criteri di campionamento per ricerche su misura, sia che si concentrino sui compromessi tra attributi o sulla sensibilità al prezzo

: Regolazione delle variabili del sondaggio e dei criteri di campionamento per ricerche su misura, sia che si concentrino sui compromessi tra attributi o sulla sensibilità al prezzo Efficienza dei costi: Grazie all'automazione e agli strumenti end-to-end, Conjoint.ly riduce al minimo il dispendio di tempo e risorse, rendendo accessibili studi conjoint di alta qualità

1000minds

1000minds ha un'interfaccia di facile utilizzo e utilizza l'esclusiva metodologia PAPRIKA (Potentially All Pairwise RanKings of all possible Alternatives).

Il metodo PAPRIKA semplifica il processo decisionale chiedendo agli utenti di confrontare simultaneamente due opzioni basate su attributi specifici. Questo approccio in passaggi imita i compromessi del mondo reale, assicurando un'accurata definizione delle priorità e una comprensione significativa dei clienti senza sopraffare gli utenti.

È stato progettato per semplificare scelte complesse e fornire risultati affidabili. Consente alle aziende di raccogliere informazioni sui clienti e di assegnare priorità agli attributi dei prodotti in modo efficace.

Che si tratti di sviluppo del prodotto o di allocazione delle risorse, 1000minds aiuta a scoprire ciò che conta veramente per i clienti, simulando i compromessi del mondo reale.

via 1000minds Alcune funzionalità/funzione chiave che rendono utile questa piattaforma sono:

Sondaggi personalizzabili : Sondaggi personalizzati per l'analisi congiunta per rivelare le preferenze dei clienti su attributi chiave, aiutando a progettare prodotti o servizi migliori

: Sondaggi personalizzati per l'analisi congiunta per rivelare le preferenze dei clienti su attributi chiave, aiutando a progettare prodotti o servizi migliori Processo decisionale flessibile : Gestire decisioni complesse con l'algoritmo PAPRIKA, riducendo al minimo i pregiudizi e semplificando l'analisi

: Gestire decisioni complesse con l'algoritmo PAPRIKA, riducendo al minimo i pregiudizi e semplificando l'analisi Strumenti grafici e analitici : Visualizzazione e interpretazione dei risultati con potenti grafici e diagrammi, per comunicare facilmente i risultati agli stakeholder

: Visualizzazione e interpretazione dei risultati con potenti grafici e diagrammi, per comunicare facilmente i risultati agli stakeholder Scalabilità : Esecuzione di analisi conjoint per decisioni individuali o sondaggi su larga scala, provider di informazioni per aziende di tutte le dimensioni

: Esecuzione di analisi conjoint per decisioni individuali o sondaggi su larga scala, provider di informazioni per aziende di tutte le dimensioni Facilità di collaborazione: Coinvolgere i team nel processo decisionale per garantire risultati completi e oggettivi

Software di ricerca Q

Q Research Software è uno strumento robusto progettato specificamente per i ricercatori di mercato. Consente agli utenti di automatizzare attività critiche come la pulizia dei dati, i test statistici e la generazione di tabelle di riepilogo, con un notevole risparmio di tempo e di lavoro richiesto durante l'analisi congiunta.

via Software di ricerca Q Le funzionalità/funzioni chiave di Q Research Software includono:

Elaborazione automatizzata dei dati : Gestisce automaticamente la formattazione dei dati, il codice, i test statistici e il rilevamento delle anomalie, riducendo il lavoro manuale

: Gestisce automaticamente la formattazione dei dati, il codice, i test statistici e il rilevamento delle anomalie, riducendo il lavoro manuale Tecniche statistiche avanzate : Supporta un intervallo di analisi complesse, tra cui MaxDiff, TURF e conjoint analysis, consentendo di ottenere informazioni approfondite dai dati

: Supporta un intervallo di analisi complesse, tra cui MaxDiff, TURF e conjoint analysis, consentendo di ottenere informazioni approfondite dai dati Dashboard interattivi : Offre l'integrazione con Displayr per la creazione di dashboard dinamici e di facile comprensione che aiutano a visualizzare i modelli e le tendenze dei dati

: Offre l'integrazione con Displayr per la creazione di dashboard dinamici e di facile comprensione che aiutano a visualizzare i modelli e le tendenze dei dati Reportistica personalizzabile: Genera facilmente reportistica personalizzabile e modificabile che può essere esportata in Microsoft PowerPoint per una presentazione efficace dei risultati

Vantaggi dell'utilizzo della Conjoint Analysis

La Conjoint Analysis è uno strumento potente che aiuta le aziende a comprendere le preferenze dei consumatori e a prendere decisioni basate sui dati relativi alla progettazione dei prodotti, ai prezzi e alle strategie di mercato.

I benefici chiave della metodologia di conjoint analysis includono:

Svela le preferenze dei consumatori : Identifica gli attributi e i compromessi che i consumatori valorizzano maggiormente nei prodotti o nei servizi

: Identifica gli attributi e i compromessi che i consumatori valorizzano maggiormente nei prodotti o nei servizi Informa lo sviluppo del prodotto : Guida la creazione di prodotti dando la priorità alle funzionalità/funzione più importanti per il pubblico di riferimento

: Guida la creazione di prodotti dando la priorità alle funzionalità/funzione più importanti per il pubblico di riferimento Migliora la strategia dei prezzi : Determina la sensibilità al prezzo e i punti di prezzo ottimali per massimizzare la redditività

: Determina la sensibilità al prezzo e i punti di prezzo ottimali per massimizzare la redditività Migliora la posizione della concorrenza : Aiuta a valutare il posizionamento di un prodotto rispetto alla concorrenza e a scoprire le opportunità di differenziazione

: Aiuta a valutare il posizionamento di un prodotto rispetto alla concorrenza e a scoprire le opportunità di differenziazione Supporta le simulazioni di mercato : Prevede la quota di mercato in diversi scenari, aiutando il processo decisionale strategico

: Prevede la quota di mercato in diversi scenari, aiutando il processo decisionale strategico Ottimizza l'allocazione delle risorse : Focalizza gli investimenti sulle funzionalità/funzione che offrono il più alto ROI

: Focalizza gli investimenti sulle funzionalità/funzione che offrono il più alto ROI Offre una metodologia personalizzabile: Si adatta a vari settori ed esigenze di ricerca, dall'analisi basata sulle scelte all'analisi congiunta adattiva

Esplora gli approfondimenti sui consumatori con l'analisi congiunta

La comprensione delle preferenze dei consumatori è la chiave per sviluppare prodotti e strategie di marketing di esito positivo nel mercato competitivo di oggi.

Un fatto divertente: 81% dei consumatori di Singapore ha dichiarato di essere "molto probabile" o "un po' probabile" che abbandonino un marchio che non riesce a personalizzare l'esperienza del cliente. Questa percentuale è stata la più alta tra i 12 Paesi inclusi nello studio. Il Brasile si è classificato al secondo posto con l'80%, seguito dalla Colombia con il 76%.

L'analisi congiunta offre un approccio sistematico per scoprire cosa guida le decisioni dei clienti, consentendo alle aziende di personalizzare efficacemente le loro offerte.

Attuando i passaggi descritti in questa guida, i responsabili della produttività possono ottimizzare le loro campagne pubblicitarie e le funzionalità/funzione dei prodotti, assicurandosi che risuonino con il loro pubblico di riferimento.

Grazie ai suoi potenti strumenti di project management, ClickUp vi aiuterà a semplificare i processi di analisi e a organizzare le vostre intuizioni.

Siete pronti a far lavorare per voi i sondaggi e le ricerche di mercato? Iscriviti a ClickUp oggi stesso!