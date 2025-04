Come trovare i duplicati in Excel: Una guida passo a passo

Quando si lavora con grandi insiemi di dati con Microsoft Excel, i duplicati si insinuano spesso nei fogli di calcolo.

Questi dati duplicati portano a un foglio di calcolo impreciso che può mandare fuori strada l'analisi. Se siete gestori di dati o utenti esperti di Excel, potreste avere familiarità con questo problema.

La buona notizia? È possibile identificare le righe e le voci duplicate e rimuoverle senza sforzo con alcuni rapidi passaggi che coinvolgono la formattazione condizionale e le formule di Excel.

Questa guida vi illustrerà i metodi per identificare, evidenziare e rimuovere i valori duplicati dai vostri fogli Excel per migliorare la precisione e le prestazioni. Parleremo anche di uno strumento alternativo che renderà la gestione dei dati 10 volte più facile!

Ecco una rapida panoramica su come trovare righe e celle duplicate, eliminare dati e altro ancora:

📝 Modi per trovare i duplicati in Excel

Trovare i duplicati con la formattazione in condizione

Trovare i duplicati con COUNTIF

Trovare duplicati con le tabelle pivot

➡️ Rimuovere i duplicati

Selezionare i dati, andare su Dati > Rimuovi duplicati

Selezionare le colonne da controllare per i duplicati e fare clic su OK

svantaggi dell'uso di Excel per la ricerca di duplicati

Richiede la riapplicazione manuale degli strumenti per i dati aggiornati

L'eliminazione dei duplicati è permanente, con il rischio di perdita dei dati

Più utenti possono creare nuovi duplicati senza un adeguato controllo della versione, con il limite della collaborazione

utilizzate ClickUp: Una migliore alternativa a Excel

ClickUp offre una soluzione semplificata per la gestione di attività, dati e progetti. Grazie a funzionalità/funzioni come la vista Tabella, le Automazioni e i campi formula, ClickUp è un'ottima alternativa a Excel per la gestione dei dati.

Come trovare i duplicati in Excel

Se dovete trovare valori o righe duplicate, Excel offre diversi metodi per rendere questa attività semplice ed efficiente.

Da fare? Un singolo foglio di calcolo può contenere 1.048.576 righe per 16.384 colonne . Sono un sacco di dati!

Esploriamo tre modi popolari per identificare i duplicati nei vostri dati.

Metodo 1: Usare la formattazione condizionale per trovare i valori duplicati

La formattazione condizionale è un modo rapido per evidenziare i valori duplicati in un foglio di lavoro. Funziona bene per trovare i duplicati in una singola colonna o in un intervallo di dati.

Ecco come utilizzarla:

Passo 1: selezionare l'intervallo di dati

Evidenziate le celle contenenti l'elenco dei nomi per trovare eventuali duplicati.

Passo 2: passare alla formattazione condizionale

Passare a Home sulla barra multifunzione di Excel. Fate clic su Formattazione condizionale nel gruppo Stili.

Passaggio 3: fare clic sull'opzione Duplica valori

Nell'elenco a discesa, scegliere Evidenzia regole celle, quindi fare clic su Valori duplicati.

Passo 4: Scegliere uno stile di formattazione

Viene visualizzata una finestra di dialogo. Scegliere uno schema di colori, ad esempio rosso o verde, per evidenziare le celle duplicate.

Passo 5: applicare la regola

Facendo clic sul pulsante OK, Excel evidenzierà automaticamente i valori o i nomi duplicati nelle celle selezionate.

💡 Pro Tip: Padroneggiate Excel come un professionista! Questo Foglio informativo di Excel [con formule e suggerimenti] contiene formule essenziali, scorciatoie e suggerimenti per aumentare la produttività e semplificare attività complesse. Una lettura imperdibile per chiunque voglia migliorare le proprie capacità con i fogli di calcolo! 📊

Metodo 2: Utilizzo della funzione COUNTIF per trovare righe duplicate

La formula COUNTIF di Excel è particolarmente utile quando è necessario contare i duplicati o identificare le righe duplicate.

Seguire questi passaggi:

Passaggio 1: Aggiungere una colonna di aiuto

Supponiamo che la colonna D, accanto alla colonna Numero d'ordine d'acquisto (Feb), sia una colonna di aiuto.

Passo 2: utilizzare la formula COUNTIF

Nella colonna di aiuto, nella cella D2, inserite la seguente formula:

=COUNTIF($$$2:$$$11, A2)

$A$2:$A$16: Questo è il riferimento assoluto all'intero intervallo di codici prodotto (da A2 a A11).

Questo è il riferimento assoluto all'intero intervallo di codici prodotto (da A2 a A11). A2: Si tratta di un riferimento relativo al codice prodotto corrente.

Passo 3: analizzare i risultati

Trascinate la formula fino alle altre righe della colonna D. Qualsiasi valore superiore a 1 indica un codice prodotto duplicato.

💡 Suggerimento Pro: Date un'occhiata a 25 trucchi e hack di Excel per aumentare la tua produttività e trasformare il vostro modo di lavorare con Excel! Scoprite scorciatoie rivoluzionarie, funzionalità nascoste e trucchi per risparmiare tempo per aumentare l'efficienza. 🚀

Metodo 3: Usare le tabelle pivot per trovare righe duplicate

Le tabelle pivot sono uno strumento potente per riepilogare i dati e individuare i duplicati. Sono ideali per i set di dati più grandi o per l'analisi di duplicati con più colonne.

Ecco come utilizzarle:

Passo 1: selezionare i dati

Evidenziare l'intero set di dati, compresa la riga di intestazione.

Passaggio 2: Creare una tabella pivot

Andare alla scheda Inserisci della barra multifunzione di Excel. Fare clic su Tabella pivot e selezionare Da tabella/intervallo.

Verrà visualizzata una finestra di dialogo. Fare clic sul pulsante OK.

Passo 3: Aggiungere campi alle righe e ai valori

Trascinare il campo Codice prodotto nell'area Righe della tabella pivot. Quindi, trascinare lo stesso campo Codice prodotto nell'area Valori. Per impostazione predefinita, sarà impostato su Conto.

Passo 4: analizzare i conteggi

La Tabella pivot visualizzerà un elenco di codici prodotto unici e il conteggio di ciascuno di essi. Qualsiasi codice prodotto con un conteggio superiore a 1 è un duplicato.

💡 Hack rapido: Ridurre gli errori imparando come automatizzare Excel per snellire il flusso di lavoro e le attività ! 🔄✨

Automazioni di attività con macro in Excel, registrazione di azioni e loro ripetizione con un solo clic 🛠️

Scrivete i vostri flussi di lavoro e automatizzate i processi usando la scheda Automate di Excel (alias Office Scripts) 📋

Utilizzate Tabelle pivot e grafici per generare automaticamente approfondimenti e visualizzazioni dai vostri dati 📊

Come rimuovere i duplicati in Excel

Imparare a rimuovere i duplicati in Excel è ancora più facile. Ecco come fare:

Passo 1: selezione dell'intervallo di dati

Selezionate tutte le celle contenenti i dati, compresa la riga di intestazione, facendo clic e trascinando il mouse.

Passaggio 2: aprire lo strumento Rimuovi duplicati

Andare alla scheda Dati della barra multifunzione di Excel. Nel gruppo Strumenti dati, fate clic su Rimuovi duplicati.

➡️ Per saperne di più: Usufruite della potenza di Excel comprendendo come usare Excel per il project management! Imparate a creare Sequenze, a monitorare le attività e a snellire i flussi di lavoro, il tutto in un familiare formato di foglio di calcolo. 📊✅

Passo 3: specificare la colonna o le colonne da controllare per i duplicati

Verrà visualizzata una Box. Nella sezione Colonne, assicurarsi che tutte le intestazioni siano selezionate per identificare e rimuovere i duplicati. Fare clic sul pulsante OK.

Passo 4: analizzare i risultati

Verrà visualizzata un'altra finestra di dialogo che indicherà quanti valori duplicati sono stati trovati e quanti valori unici rimangono. Questo rimuoverà automaticamente i duplicati dagli elenchi.

➡️ Per saperne di più: Padroneggiate l'arte di Excel con questa guida definitiva per le 50 principali formule di Excel che tutti dovrebbero conoscere! Dai calcoli di base alle funzioni avanzate, queste formule trasformeranno le vostre capacità di gestione dei dati e vi faranno risparmiare tempo. 🧮✨

Svantaggi dell'uso di Excel per la ricerca di dati duplicati

Excel è uno strumento potente, ma non privo di difficoltà, soprattutto quando si tratta di dati duplicati. Sebbene offra molte funzionalità, come la formattazione condizionale, per trovare valori duplicati, presenta limiti che rallentano il flusso di lavoro o portano a imprecisioni.

Vediamo alcuni di essi:

Capacità di automazione limitate: Excel non può automatizzare il rilevamento dei duplicati. È necessario applicare nuovamente strumenti come la funzionalità Rimuovi duplicati o eseguire formule ogni volta. Per le aziende che gestiscono dati dinamici che cambiano frequentemente, questo approccio manuale è inefficiente e aumenta il rischio di perdere duplicati. Un flusso di lavoro dipendente da queste attività ripetitive non solo richiede molto tempo, ma è anche a rischio di errori

Excel non può automatizzare il rilevamento dei duplicati. È necessario applicare nuovamente strumenti come la funzionalità Rimuovi duplicati o eseguire formule ogni volta. Per le aziende che gestiscono dati dinamici che cambiano frequentemente, questo approccio manuale è inefficiente e aumenta il rischio di perdere duplicati. Un flusso di lavoro dipendente da queste attività ripetitive non solo richiede molto tempo, ma è anche a rischio di errori Rischio di perdita di dati: Lo strumento Rimuovi duplicati è un modo rapido per eliminare le voci duplicate, ma cancella i dati in modo permanente. Poiché Excel non offre un'anteprima o un backup per questa azione, per recuperare i dati eliminati è necessario annullare i passaggi o affidarsi ai backup, se disponibili

Lo strumento Rimuovi duplicati è un modo rapido per eliminare le voci duplicate, ma cancella i dati in modo permanente. Poiché Excel non offre un'anteprima o un backup per questa azione, per recuperare i dati eliminati è necessario annullare i passaggi o affidarsi ai backup, se disponibili **Sebbene Excel consenta di evidenziare i duplicati, non consente di isolare o filtrare facilmente i valori unici. Nascondere i duplicati o visualizzare le voci uniche richiede l'impostazione di filtri aggiuntivi o l'uso della funzione UNIQUE (una formula per ottenere un elenco di valori unici). Questo richiede molto tempo per gli utenti che non sono esperti di Excel

Errori causati da celle vuote: Le celle vuote disturbano l'identificazione dei duplicati. Ad istanza, le celle vuote vengono trattate come duplicati quando si usa lo strumento Rimuovi duplicati, dando luogo a risultati errati. Formule come COUNTIF possono interpretare erroneamente i valori mancanti, causando conteggi imprecisi

Le celle vuote disturbano l'identificazione dei duplicati. Ad istanza, le celle vuote vengono trattate come duplicati quando si usa lo strumento Rimuovi duplicati, dando luogo a risultati errati. Formule come COUNTIF possono interpretare erroneamente i valori mancanti, causando conteggi imprecisi **Excel non è stato progettato per una collaborazione continua. Quando più utenti lavorano sullo stesso file, è facile che si creino voci duplicate. Le modifiche apportate da una persona possono non riflettersi immediatamente per gli altri e non esiste un controllo di versione integrato per monitorare le modifiche. Questo può risultare in righe o valori duplicati che vengono trascurati.

➡️ Per saperne di più: Come applicare la convalida dei dati in Excel Alla luce di questi limiti, la scelta di un metodo di validazione dei dati software di database come ClickUp sarebbe un passaggio migliore. ClickUp è uno strumento di produttività all-in-one con funzionalità avanzate di automazione per semplificare la gestione dei dati e i flussi di lavoro.

Vediamo cosa fa di ClickUp il migliore alternativa a Excel per produttività ed efficienza.

Conosci ClickUp: La migliore alternativa a Excel per l'analisi dei dati

ClickUp è un'alternativa affidabile a Excel e un'alternativa per l'analisi dei dati funge anche da foglio di calcolo che vi aiuta a gestire il vostro database con competenza. Non solo: dispone di funzionalità avanzate di project management, che consentono di riunire l'intero flusso di lavoro sotto un unico tetto.

Ecco come ClickUp può aiutarvi a gestire efficacemente il vostro database e i fogli di calcolo:

Superare la gestione dei dati con la Vista Tabella di ClickUp Vista Tabella di ClickUp è lo strumento ideale per una facile gestione dei dati. Permette di creare fogli di calcolo e database puliti e organizzati in un attimo.

Che si tratti di monitoraggio di progetti, valutazione di budget, gestione del client o organizzazione del team, questo strumento fornisce tutti i dettagli necessari a colpo d'occhio.

**Come può ClickUp Vista Tabella aiutarvi a gestire fogli di calcolo e database?

organizzare le attività, impostare le loro priorità e aggiungere tag ed etichette in_ vista tabella cliccabile La vista Tabella di ClickUp consente di visualizzare attività, dati e Campi personalizzati in una griglia strutturata, proprio come un foglio di calcolo, ma con una maggiore flessibilità. Permette di personalizzare le colonne in base alle proprie esigenze e di aggiungere campi personalizzati per numeri, date, elenchi a discesa e persino formule.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Tabella-View-1.gif

/$$$img/

organizzate e modificate i dati in blocco con la funzione drag-and-drop utilizzando_ visualizzazione tabella cliccabile Avete bisogno di tenere traccia di entrate, sequenze o livelli di priorità? È tutto in un unico posto, ordinato. Filtrate e ordinate i dati, assegnate priorità, allegate file, aggiungete formule e avete accesso a oltre 15 visualizzazioni flessibili per visualizzare i dati in base alle vostre esigenze.

💡 Quick Hack: Imparare come consolidare i dati da più fogli in Excel con questi semplici passaggi:

Preparate i dati assicurando che tutti i fogli seguano una struttura coerente per facilitare il consolidamento 📋

Usare la funzionalità/funzione Consolidamento di Excel sotto la scheda Dati per combinare i dati usando funzioni come SOMMA o MEDIA ⚙️

Utilizzate le formule per un consolidamento flessibile e dinamico 🧮

**Come aiutano i campi formula ClickUp?

ClickUp è una funzione Campi della formula aiutano a calcolare, analizzare e automatizzare i dati senza sforzo, in modo da non richiedere calcoli manuali, anche nel peggiore degli incubi.

I campi formula consentono di calcolare direttamente in ClickUp utilizzando numeri, date o altre formule. Create semplici calcoli come addizioni o sottrazioni, oppure scrivete formule più avanzate con logica e condizioni.

I risultati vengono aggiornati automaticamente, risparmiando tempo e riducendo gli errori manuali. Vediamo alcuni esempi per capire come funzionano.

1. Creazione di una formula semplice

Nella Vista Tabella, fare clic sull'icona plus sopra l'elenco delle attività, selezionare Formula, assegnare un nome al campo Formula e iniziare a creare la formula.

creare un campo di profitto utilizzando i ricavi e i costi con il campo formula

Per istanza, se avete due campi personalizzati numerici, Ricavi e Costi, create un campo Profitto per tenere d'occhio la redditività del progetto con questa semplice formula:

campo("Ricavo") - campo("Costo")

Una volta inseriti i valori di Ricavo (ad esempio, 10.000 dollari) e Costo (ad esempio, 7.000 dollari), la colonna Profitto visualizzerà automaticamente 3.000 dollari.

2. Creazione di una formula avanzata

Per creare una formula avanzata in ClickUp, fare clic sull'icona plus, selezionare Formula, assegnarle un nome e fare clic su Crea. Quindi, fare clic sul simbolo fx, attivare/disattivare Advanced Editor, digitare la formula e premere Calculate.

come utilizzare la formula avanzata nei campi personalizzati di ClickUp

Ad istanza, se volete sapere quanto è in ritardo un'attività, usate questa formula per calcolare i giorni di ritardo:

DAYS(campo("Data di scadenza"), campo("Data di inizio"))

Questa formula calcola la differenza tra la Data di scadenza e la Data di inizio, mostrando quanti giorni di ritardo ha un'attività. Supponiamo che la data di scadenza di un'attività sia il 1° dicembre e che la data odierna sia il 5 dicembre. Applicando la formula, si ottiene 4, ovvero l'attività è in ritardo di 4 giorni.

Suggerimento: Abilitate ClickUp AI a generare una formula avanzata per voi! Anche se i risultati possono variare con una sintassi complessa, questo strumento continua a migliorare, facendo risparmiare tempo su configurazioni complesse. 🔢

Automatizzare le attività ripetitive con le Automazioni di ClickUp

gestire i trigger di automazione in modo semplice con ClickUp Automazioni ClickUp Automazioni vi toglie il carico di lavoro automatizzando le attività ripetitive. Con pochi clic, è possibile impostare i flussi di lavoro per gestire l'assegnazione delle attività, gli aggiornamenti di stato, le notifiche via email e altro ancora.

Questa funzionalità/funzione vi aiuta a risparmiare tempo e a eliminare gli errori umani, sia che stiate gestendo campagne di marketing, progetti di ingegneria o passaggi di consegne ai client.

**Come aiutano le Automazioni di ClickUp?

automatizzare gli assegnatari per risparmiare tempo e ridurre gli errori con le Automazioni ClickUp_

Utilizzando le Automazioni ClickUp, visualizzate un'attività e spostatela in In Progress. Il sistema la assegna automaticamente alla persona giusta, aggiorna la priorità dell'attività e ne informa il team. Oppure, quando un client invia un modulo, ClickUp invia un'email di conferma e crea un'attività con tutti i dettagli pertinenti.

ClickUp Automazioni è in grado di gestire anche flussi di lavoro complessi. Consente di integrarsi con strumenti come HubSpot, GitHub e Twilio per garantire una comunicazione perfetta tra le app.

Il risultato? Processi più fluidi e più tempo per concentrarsi su lavori di grande valore!

**Qual è il ruolo dei campi formula nelle automazioni ClickUp?

I campi formula nelle Automazioni portano la flessibilità a un altro livello.

**Permettono di utilizzare le formule come trigger o condizioni, creando un'automazione dinamica. Ad esempio, è possibile triggerare un cambiamento di stato se un campo calcolato, come il costo totale del progetto, supera un importo specifico. È anche possibile inviare notifiche quando una formula identifica metriche poco performanti, come ad esempio un calo delle vendite

Indipendentemente dal livello delle attività - semplici aggiornamenti delle attività o calcoli avanzati - ClickUp Automazioni trasforma il modo in cui il mio team lavora!

ClickUp è inoltre dotato di diversi modelli che aiutano a gestire i dati. Il Modello di foglio di calcolo modificabile di ClickUp **semplifica il project management, sia che si tratti di monitorare le finanze, analizzare i bilanci o organizzare le informazioni sui progetti

Ad esempio, è possibile automatizzare calcoli come il profitto lordo utilizzando formule o impostare attività ricorrenti per ricordarsi di aggiornare regolarmente i dati.

➡️ Leggi di più: Semplificate i flussi di lavoro e risparmiate tempo con questi programmi pronti all'uso 20 modelli di fogli di calcolo gratis in Excel e ClickUp! Perfetti per monitorare, pianificare e organizzare le attività in modo efficace. Non perdetevi queste risorse gratuite per aumentare la produttività. 📊✨

Ottimizza i tuoi flussi di lavoro e migliora la produttività con ClickUp

La gestione avanzata dei dati, come la ricerca e la rimozione efficace dei duplicati, trasforma il vostro flusso di lavoro.

È possibile aumentare la produttività e ridurre le inefficienze minori grazie a processi semplificati, collaborazione in tempo reale e migliore organizzazione.

ClickUp offre una soluzione completa per il project management e la visualizzazione dei dati. Organizza le attività in modo efficace e monitora facilmente lo stato di avanzamento, in modo da non dover fare i conti con duplicati frenetici.

Le sue funzionalità, come la Vista Tabella, le Automazioni e i modelli di fogli di calcolo precostituiti, rendono la gestione dei dati semplice e intuitiva.

Siete pronti a ottimizzare il vostro lavoro?

