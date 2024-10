Foglio informativo di Excel [con formule e suggerimenti]

Vi è appena stata consegnata una montagna di dati da analizzare. Dovete dare un senso a tutto questo, in modo rapido e chiaro, e fare una presentazione.

Fatti rapidi di Excel

Negli anni '80, le aziende faticavano a tenere il passo con la richiesta di un'elaborazione più rapida dei dati. Gli account erano sopraffatti dall'elaborazione manuale dei numeri.

Come soluzione, Microsoft sviluppò Excel foglio di calcolo nel 1985 per Macintosh e successivamente nel 1987 per Windows, con l'obiettivo di semplificare l'analisi dei dati e automatizzare calcoli complessi.

Nel corso del tempo, si è evoluto da un generico software standalone per fogli di lavoro a uno strumento collaborativo basato su cloud [Microsoft 365] ed è diventato rapidamente indispensabile, soprattutto per professionisti come project management e analisti di dati.

Attualmente, Excel fa parte del pacchetto Microsoft 365 e non può essere acquistato come strumento indipendente. Il piano personale del pacchetto Microsoft 365 ha un prezzo di 6,99 dollari al mese, mentre i piani Enterprise o aziendali partono da 8,25 a 12,5 dollari per utente/mese. Naturalmente, il prezzo varia in base alle funzionalità/funzione scelte.

Casi d'uso di Excel

Sia che vogliate organizzare le informazioni e semplificare le attività che svolgete ogni giorno, sia che vogliate snocciolare numeri o automatizzare Excel per eseguire lavori ripetitivi, Da fare tutto.

Ecco alcuni potenti casi d'uso di Excel che ogni utente deve conoscere. Descrivono come utilizzare Excel in modo efficace in vari scenari di analisi dei dati. Esploriamo:

1. Analisi dei dati con le tabelle pivot

Avete un mucchio di dati difficili da digerire? Nessun problema!

Con le tabelle pivot di Excel è possibile tagliare e tagliare i dati e presentarli graficamente per dare loro un senso.

Supponiamo di essere un insegnante che ha raccolto dati sui punteggi degli esami degli studenti di diverse materie. Con le tabelle pivot è possibile visualizzare le prestazioni di ogni studente nelle varie materie e le prestazioni dell'intero gruppo in una particolare materia.

È poi possibile rappresentare visivamente i risultati in formati come grafici a torta e grafici. In questo modo si possono vedere gli schemi dei punteggi degli esami e capire come stanno andando gli studenti.

2. Modellazione finanziaria con le formule

La gestione di un bilancio, piccolo o grande che sia, può essere impegnativa, ma Excel può aiutare.

Da funzioni semplici come =SUM per sommare le cifre a funzioni come =NPV per calcolare il valore attuale netto delle attività, le formule sono la chiave per semplificare la modellazione finanziaria. Inoltre, Excel può aiutarvi a visualizzare tutti i dati con grafici, diagrammi e diagrammi avanzati.

3. Gestione dell'inventario con la formattazione condizionale

Supponiamo di essere un produttore di abbigliamento che vede un elevato turnover delle scorte. La riunione dei livelli di scorte per soddisfare la domanda del mercato può sembrare opprimente, ma non deve esserlo per forza. Con Excel è possibile creare un tracker dell'inventario che si aggiorna automaticamente e visualizza i risultati su un dashboard.

Con l'aggiunta di formattazioni condizionali, è possibile evidenziare i livelli delle scorte con colori diversi: rosso per le scorte basse, giallo per quelle a metà e verde per quelle piene. In questo modo è possibile visualizzare chiaramente l'andamento delle scorte, assicurandosi di essere sempre pronti a soddisfare la domanda.

4. Modelli Excel per il project management

State gestendo un progetto? Project management con Excel i modelli di Excel per la gestione dei progetti sono a portata di mano! È possibile monitorare facilmente attività, scadenze, incarichi e team senza perdere di vista il quadro generale.

Per il lancio di un prodotto, il grafico di Gantt di Excel e gli altri modelli di modelli di foglio di calcolo sono la vostra arma segreta. Aiutano a mappare ogni fase, consentendo di visualizzare chiaramente le sequenze temporali in modo da rimanere in linea con i tempi e gestire senza problemi eventuali modifiche dell'ultimo minuto.

Come iniziare con Excel

Iniziare con Excel è facile. Ecco una guida rapida ad alcune delle funzioni più comuni che utilizzerete:

Voce di base dei dati

La voce di Excel è semplice, veloce e affidabile. Semplicemente:

Aprire un nuovo foglio di calcolo Inserite tutti i numeri, i testi o le date in righe e colonne Formattare il foglio di calcolo secondo le necessità

Creazione di grafici

Una volta aggiunti i dati, è possibile visualizzare facilmente tutti i dati in una volta sola con questi passaggi:

Evidenziate i dati che desiderate rappresentare graficamente Passare alla scheda Insert (Inserisci) Selezionare Crea e scegliere tra grafici a barre, grafici a linee o grafici a torta

Formattare le celle

È possibile applicare varie opzioni di formattazione e modificare l'aspetto dei dati.

Per formattare i dati:

Selezionare le celle che si vogliono formattare Utilizzare la scheda Home per applicare i formati numero, data o testo Esplorare opzioni come la formattazione generale o a condizioni per personalizzare la visualizzazione dei dati

Utilizzo dei modelli di Excel

Excel offre modelli predefiniti per tutto. Per trovare un modello per il project management, il budgeting o per qualsiasi altra esigenza, è sufficiente:

Navigare nella scheda Home Fare clic su Nuovo Scorrere verso il basso per trovare i modelli pertinenti per il bilancio, il monitoraggio, i grafici, i calendari, gli elenchi e tutto il resto

Ora che conoscete le nozioni di base, date un'occhiata al nostro foglio di formule di Excel.

Esempi di formule di Excel

Ecco un foglio di riferimento rapido per le formule di Excel contenente 20 funzioni di Excel. Si va dalle funzioni matematiche di base alle funzioni di ricerca avanzate, alle funzioni di testo e alle condizioni logiche. La maggior parte di esse lavora su uno o più fogli di lavoro.

**Si noti che A1, A10, B1, ecc. sono riferimenti di cella: A1 si riferisce alla cella della colonna A e della riga 1, B10 si riferisce alla cella della colonna B e della riga 10, e così via

1. Somma di numeri [SOMMA]

In qualità di direttore commerciale, è necessario monitorare rapidamente i totali delle vendite settimanali. La formula SOMMA calcola e fornisce istantaneamente il totale di tutte le cifre nell'area di dati corrente [riga o colonna].

Formula:

=SOMMA(A1:A10)

via Excel Tutte le vendite del reparto sono registrate nell'intervallo di celle da A1 ad A10. in 'A11' viene visualizzata la somma di tutte le vendite commerciali.

2. Trovare la media [MEDIA]

In qualità di manager dell'apprendimento e dello sviluppo, è necessario monitorare le prestazioni delle classi. La formula AVERAGE è perfetta per questo. Calcola rapidamente la mediana di tutti i punteggi, in modo da sapere chi sta facendo bene e chi no.

Formula:

=MEDIA(B1:B20)

Le celle selezionate nell'intervallo da B1 a B20 registrano i punteggi degli studenti. La cella B21 mostra la media della classe.

3. Trovare il valore più grande [MAX]

Gestite un team? Usate la formula MAX per evidenziare i numeri più alti, sia che si tratti di vendite massime, attività cardine o punteggi elevati. In questo modo è facile riconoscere i migliori risultati e i loro lavori richiesti.

Formula:

=MAX(C1:C15)

L'intervallo di celle da C1 a C15 contiene i dati commerciali di ogni persona. La cella D2 mostra l'importo più alto.

4. Etichettatura con logica di condizione [IF]

Per i controlli di qualità della produttività, la funzione IF può etichettare automaticamente gli elementi come "Passato" o "Fallito" in base al loro punteggio di qualità. È come avere un assistente al controllo qualità che non sbaglia mai nulla.

Formula:

=IF(D2>50, "Pass", "Fail")

La colonna D registra la qualità del prodotto e la colonna F mostra le produttività che superano il controllo. La condizione perché un prodotto superi i controlli è che il punteggio sia maggiore di $$$a.

5. Somma a condizione [SUMIF]

Cercate di tenere sotto controllo le spese? Utilizzate la formula SUMIF per sommare tutti i costi superiori a un importo specifico, ad esempio $$$a. In questo modo è possibile monitorare facilmente i casi di superamento del budget.

Formula:

=SUMIF(B2:B11, ">100")

L'intervallo di celle da B2 a B10 registra gli importi delle spese. La cella B12 mostra l'importo totale superato rispetto al budget.

6. Conteggio delle celle non vuote [COUNTA]

Organizzate un evento? La funzione COUNTA aiuta a contare quante persone hanno risposto all'invito, fornendo un conteggio istantaneo senza dover selezionare ripetutamente le risposte.

Formula:

=COUNTA(B2:B21)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-4.png Conteggio delle celle non vuote [COUNTA] /%img/

La colonna 'B' mostra quali ospiti hanno confermato la loro presenza e la cella B2 mostra il numero di partecipanti.

7. Cercare i dati in verticale [VLOOKUP]

Gestite l'inventario o i dati relativi alla produttività? Usate VLOOKUP per trovare dettagli specifici, come i prezzi, digitando semplicemente il nome del prodotto. Niente più scorrimento, solo risultati rapidi e precisi.

Formula:

=VLOOKUP("Prodotto1", A1:C10, 2, FALSE)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-5.png Cercare i dati in verticale [VLOOKUP]: foglio informativo di excel /$$$img/

Le prime dieci celle delle colonne da A a C contengono informazioni su tutti i prodotti. La cella A13 visualizza il prezzo del prodotto A.

8. Cercare i dati orizzontalmente [HLOOKUP]

Avete bisogno di monitorare i dati in orizzontale? Usate HLOOKUP per estrarre i dati commerciali, le prestazioni o qualsiasi altro dato dalla tabella su più righe, consentendo un facile confronto e analisi.

Formula:

=HLOOKUP("Commerciale", A1:F5, 3, TRUE)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-6.png Cercare i dati in orizzontale [HLOOKUP]: foglio informativo di excel /$$$img/

Le prime cinque celle delle colonne da A a F contengono informazioni su tutte le vendite nelle varie regioni. La cella A8 mostra il totale delle vendite commerciali della regione Nord.

9. Concatenazione di testi [CONCATENATE]

Avete scaricato un elenco con nomi divisi? La formula CONCATENATE può combinare nome, centro e cognome in un'unica cella. Questa formula può essere utilizzata anche per combinare altri dati di testo, come gli indirizzi.

Formula:

=CONCATENATO(" ", A2, " ", B2, " ", C2)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-7.png Concatenazione di testi [CONCATENATE]: excel cheat sheet /%img/

Le celle da A2 a C2 contengono il nome, il centro e il cognome del primo personalizzato. Nella cella D2 viene visualizzato il nome completo, combinato.

10. Calcolo delle percentuali

Volete monitorare lo stato di avanzamento del progetto? Usate Excel per calcolare la percentuale di attività completate.

Formula:

=A2/B2*100

Le colonne A e B contengono le attività completate rispetto al totale delle attività. La colonna C mostra la percentuale di attività completate.

11. Calcolo del valore attuale netto [VAN] delle attività

Volete conoscere il valore degli investimenti futuri oggi? La formula del VAN calcola il valore attuale dei flussi di cassa futuri, rendendola uno strumento fondamentale per gli investitori per prendere decisioni informate.

Formula:

=NPV(0,05, B2)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-9.png Calcolo del valore attuale netto [NPV] delle attività /$$$img/

In questo caso, la cella B2 contiene i valori dei flussi di cassa, mentre il VAN è calcolato con uno sconto del 5%, visualizzato nella colonna C.

12. Arrotondamento di numeri [ROUND]

In qualità di account, la funzione ROUND assicura che i numeri finanziari siano chiari e precisi, arrotondando i numeri a due cifre decimali e mantenendo la reportistica ordinata e professionale.

Formula:

=ARROTONDA(A2, 2)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-10.png Arrotondamento dei numeri [ROUND] /%img/

La colonna A contiene i valori da arrotondare e la colonna B visualizza i valori arrotondati a due decimali.

13. Calcolo del valore futuro [FV]

Dopo aver calcolato il valore attuale dei vostri investimenti, utilizzate la formula del valore futuro per stimare la crescita dei vostri investimenti nel tempo. Questa formula è perfetta per prevedere i rendimenti a lungo termine.

Formula:

=FV(0.04, 10, -1000, 0)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-11.png Calcolo del valore futuro [FV] /%img/

Questa formula aiuta a stimare quanto varrà un investimento annuale di $$$a tra 10 anni con un rendimento del 4%.

14. Trovare i duplicati [COUNTIF]

Gestite un grande database di email? La formula COUNTIF trova e rimuove i duplicati per garantire che il vostro elenco sia ordinato e che nessuno riceva più email.

Formula:

=COUNTIF(A$$A2,A2)>=1

Questa formula restituisce TRUE per le celle che presentano duplicati e FALSE per le voci uniche. È quindi possibile filtrare o ordinare in base a questa colonna per pulire efficacemente il proprio elenco di email.

Gestite più fogli? Usate la funzione TODAY per aggiungere e aggiornare automaticamente la data corrente, per tenere sotto controllo le scadenze o le attività cardine senza fatica con gli aggiornamenti giornalieri.

Formula:

=TODAY()

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-13.png Aggiornamento dei fogli in base alle date [TODAY] /%img/

Questa funzione aggiunge la data di oggi, se applicata.

16. Pagamento del prestito finanziario [PMT]

Avete bisogno di calcolare i pagamenti mensili di un prestito? Questa formula vi aiuta a determinare i pagamenti in base all'importo del prestito e al tasso di interesse, fornendovi un piano di pagamento chiaro ed evitando i predefiniti.

Formula:

=PMT(0,05/12, 60, -5000)

Questa formula calcola l'interesse mensile su un importo di $$$a al tasso del 5% al mese per 60 mesi [cinque anni].

17. Estrazione dell'anno [ANNO]]

Lavorate con i contratti? La formula YEAR estrae l'anno dalle date, aiutandovi a ordinare e monitorare i contratti per anno e facilitando la gestione dei rinnovi.

Formula:

=ANNO(A1)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-15.png Estrazione dell'anno [ANNO] /%img/

La cella A1 contiene la data, mentre la cella B1 visualizza l'anno estratto dalla data della cella A1.

18. Formattazione in condizione in base al valore

Volete evidenziare i giorni con vendite commerciali superiori a 1.000 dollari? Applicare la formattazione a condizioni:

Andate su Home Selezionare Formattazione condizionale Selezionare Evidenzia regole cella

SelezionaMaggiore di Immettere il numero 1000, e Scegliere il colore verde

Le celle da A1 ad A20 contengono l'elenco delle produttività. La funzione restituirà 1 poiché 'Prodotto A' si trova nella cella A1.

20. Ricerca di testo in una cella [RICERCA]

Se si sta gestendo un testo dettagliato Reportistica di Excel e dovete trovare un termine specifico come 'Totale' in una colonna, la formula SEARCH mostra esattamente dove appare.

Ciò consente di passare rapidamente alla sezione pertinente senza affidarsi alla barra di ricerca o alla funzione Trova, che può essere lenta.

Formula:

=RICERCA("Totale", B1)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-19.png Cerca un testo in una cella [SEARCH] /%img/

La funzione restituisce un numero che indica la posizione del primo carattere del termine di ricerca.

Ecco una semplice funzione di Di Excel per voi: applicate la formula alla prima voce di una colonna, quindi trascinate verso il basso l'angolo della cella per applicarla all'intero elenco in pochi secondi!

Comunità degli utenti di Excel

Excel è complicato e contiene oltre 500 formule utilizzabili. È quasi impossibile per un essere umano conoscere tutte le formule e le librerie con tutte le loro opzioni e sfumature. Con il foglio informativo sulle formule di Excel, abbiamo a malapena scalfito la superficie.

Ecco un elenco di comunità di utenti di Excel che potete visitare per ottenere aiuto e per esplorare tutte le possibili capacità di Excel:

Comunità tecnica di Microsoft

Tech Community è il forum ufficiale di Microsoft per tutti i prodotti MS Office. Il loro Comunità Excel è il luogo in cui è possibile porre domande, imparare i trucchi di Excel che altri hanno inventato ed esplorare tutte le possibilità che Excel ha da offrire.

Forum MrExcel

Bacheca di MrExcel è un forum molto attivo dove gli utenti di Excel, dai principianti agli esperti, discutono di tutto ciò che riguarda Excel. È possibile porre domande, condividere approfondimenti, imparare da migliaia di problemi di Excel risolti da altri utenti e ottenere un foglio di formule di Excel. È una delle comunità di aiuto per Excel più affermate online.

Il subreddit Excel di Reddit [r/excel]

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-22-1400x413.png Il subreddit di Reddit su Excel [r/excel] /%img/

Questo subreddit ha una comunità numerosa e impegnata di appassionati di Excel che si aiutano regolarmente a vicenda nelle sfide. Che siate utenti alle prime armi o avanzati, potete porre le vostre domande direttamente agli esperti di Excel e trovare risposte ai problemi relativi a Excel.

Sfide e limiti di Excel

Sebbene milioni di professionisti si affidino a Excel ogni giorno, è importante conoscerne i limiti, soprattutto se si tratta di progetti molto grandi o se si cerca di collaborare.

Collaborazione disordinata

Avete mai provato a lavorare con un collega sullo stesso foglio Excel? Sì, è un casino. Le funzionalità/funzione di co-authoring di Excel possono essere migliorate, ma non ci si può ancora aspettare di avere un'esperienza fluida e senza interruzioni come quella di uno strumento di collaborazione dedicato.

Dashboard e reportistica statica

Le aziende moderne hanno bisogno di approfondimenti in tempo reale. Purtroppo, i dashboard di Excel non sono dotati di funzionalità/funzione che consentono di aggiornare automaticamente i dati e di approfondirli.

Automazioni limitate e a rischio di errore

La voce manuale e la modifica manuale dei dati possono risultare in molti errori, cosa fin troppo comune in Excel. Monitorare gli errori in fogli di calcolo di grandi dimensioni è come cercare un ago in un pagliaio.

Sebbene le macro siano utili per l'automazione, è necessario conoscere un po' di codice VBA per poterle utilizzare appieno. L'impostazione e il mantenimento delle macro possono comportare una curva di apprendimento ripida per i principianti, il che limita il potenziale di automazione di Excel.

Alternative a Excel

Esistono molte possibili Alternative di Excel .

Ad esempio, si può provare con ClickUp . Come Excel, può memorizzare dati, eseguire calcoli e visualizzare dati con vari grafici. Ma è ottimizzato per molto di più. Esploriamo insieme le sue funzionalità/funzione.

ClickUp Vista Tabella

Se siete abituati a Excel, vi sentirete a vostro agio con Home Vista Tabella di ClickUp .

Inserire i dati del progetto e assegnare contemporaneamente le attività di ClickUp Vista Tabella

Con la Vista Tabella è possibile:

Assegnare attività, impostare priorità e monitorare lo stato di avanzamento all'interno della stessa griglia

Personalizzare le colonne e le righe per adattarle alle scadenze del flusso di lavoro e ai titolari delle attività

Visualizzare i dati di tutti i progetti per avere una visione olistica dello stato del team senza dover scorrere all'infinito

La parte migliore?

È possibile passare dalla vista Gantt Chart alla vista Bacheca, in modo da non essere mai bloccati in un'unica visualizzazione del progetto. E ora, per il livello successivo di analisi dei dati, ben oltre le semplici applicazioni di foglio di calcolo. ClickUp Brain.

ClickUp Brain

Ottenete i riepiloghi dei compiti e pianificate la vostra prossima attività di progetto con ClickUp Brain ClickUp Brain L'automazione e gli approfondimenti guidati dall'IA possono portare il vostro flusso di lavoro ben oltre i risultati ottenuti dalla configurazione manuale di Excel, basata su formule.

Ecco cosa offre:

Suggerimenti intelligenti : Avete bisogno di ottimizzare il vostro flusso di lavoro? ClickUp Brain impara dalle vostre attività e vi suggerisce soluzioni che possono aiutarvi a migliorare la vostra produttività

: Avete bisogno di ottimizzare il vostro flusso di lavoro? ClickUp Brain impara dalle vostre attività e vi suggerisce soluzioni che possono aiutarvi a migliorare la vostra produttività Riepilogo/riassunto rapido : ClickUp Brain fornisce anche aggiornamenti rapidi e riepiloghi/riassunti del progetto per aiutarvi ad avere una panoramica. Può anche suggerire le attività da svolgere successivamente

: ClickUp Brain fornisce anche aggiornamenti rapidi e riepiloghi/riassunti del progetto per aiutarvi ad avere una panoramica. Può anche suggerire le attività da svolgere successivamente Automazioni: ClickUp Brain è in grado di automatizzare attività ripetitive come l'aggiornamento degli stati o l'assegnazione di compiti. Excel potrebbe richiedere macro e molto codice per questo, ma in ClickUp bastano pochi clic

In breve, ClickUp Brain è uno sportello unico per tutte le esigenze di analisi dei dati. Ciò che potete ottenere in Excel impostando manualmente le formule, ClickUp Brain lo fa in modo automatico!

Bonus: Date un'occhiata a questi modelli di fogli di calcolo gratis per Excel e ClickUp .

