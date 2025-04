Come l'indagine contestuale può trasformare la vostra ricerca UX

Supponiamo che stiate lavorando a un'app di assistenza per gli insegnanti. Per capire veramente come la userebbero, dovete vederli in classe, dove gestiscono molte attività contemporaneamente e hanno a che fare con continue interruzioni.

Osservarli in azione può aiutarvi a individuare le sfide reali, come la gestione della tecnologia durante l'insegnamento. Questo approccio vi aiuta a progettare una soluzione che si adatti alla loro routine quotidiana.

Gli studi dimostrano che 42% dei clienti è disposto a pagare di più per un'esperienza più amichevole e accogliente, e le aziende che si concentrano sull'esperienza del cliente vedono dipendenti più impegnati.

L'indagine contestuale fornisce preziose indicazioni per creare progetti che soddisfino le esigenze degli utenti. In questo post esploreremo l'indagine contestuale, i suoi passaggi chiave e gli esempi per guidarvi nella vostra ricerca.

Che cos'è l'indagine contestuale?

Un'indagine contestuale implica osservare gli utenti della vostra applicazione nel loro contesto naturale per capire le loro azioni e l'impatto dei loro pensieri su tali azioni.

Questo approccio pratico vi aiuterà a capire come le persone potrebbero usare la vostra app, a identificare le funzionalità/funzioni che piacciono e a capire come le persone possono usare la vostra applicazione diventare più orientati al cliente .

Indagine contestuale vs. studio in campo

Con uno studio sul campo, ci si trova nel bel mezzo di un pronto soccorso, osservando in silenzio come funzionano gli infermieri e cercando di capire la loro giornata in modo da poter creare un'app efficace per loro utilizzando Strumenti di progettazione UX . Ma non si interagisce con essi.

Con l'indagine contestuale si entra in connessione con loro.

Ecco come l'indagine contestuale si differenzia dallo studio in campo.

Aspetto | Indagine contestuale | Studio di campo

| ----------------- | -------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |

| Livello di interazione | Alto; implica un impegno attivo con i partecipanti | Basso; principalmente di osservazione senza interruzioni

| Raccolta dati | Combina l'osservazione con interviste in tempo reale | Si concentra solo sui dati osservativi |

| Ruolo dell'utente | Gli utenti conducono la sessione come esperti dell'argomento trattato | Gli utenti sono soggetti passivi che vengono osservati |

| Flessibilità | Adattabile in base alle risposte dei partecipanti | Meno adattabile; segue un piano di osservazione predeterminato |

| Profondità di comprensione | Fornisce una comprensione profonda delle motivazioni e del contesto dell'utente | Offre un'ampia comprensione del comportamento dell'utente |

Componenti chiave dell'indagine contestuale

Ciò che le persone dicono, ciò che le persone fanno e ciò che dicono di fare sono cose completamente diverse

Margaret Mead, antropologa culturale americana

Il metodo dell'indagine contestuale permette di osservare ogni aspetto dell'interazione con l'utente per capire cosa conta.

Rivediamo i tre principi dell'indagine contestuale.

1. Osservazione

Per ottenere informazioni reali, è necessario passare nel mondo dell'utente: essere una mosca sul muro nella sua area di lavoro, a casa o ovunque interagisca con il prodotto.

State progettando un sistema di scansione più veloce per un barista? Osservate le scorciatoie, le soluzioni intelligenti o l'occasionale alzata di spalle. Ogni sospiro o sguardo all'orologio è un indizio. Annotate tutto!

L'osservazione di prima mano vi darà un'idea cruda e non filtrata di ciò che fanno, del perché lo fanno e di ciò che li spinge o li frustra.

2. Inchiesta

Ora è il momento di coinvolgere gli utenti con un'intervista contestuale.

Avete due opzioni:

Inchiesta passiva: Lasciate che finiscano, poi chiedete: "Cosa ti è passato per la testa?" In questo modo si mantiene un atteggiamento rilassato e si fanno emergere titoli onesti

Lasciate che finiscano, poi chiedete: "Cosa ti è passato per la testa?" In questo modo si mantiene un atteggiamento rilassato e si fanno emergere titoli onesti Indagine attiva: Intervenite nel bel mezzo dell'attività con domande del tipo: "Cosa ti ha spinto a fare questo clic?"

Entrambi gli approcci forniscono il perché dietro le loro azioni.

3. Documentazione

È il momento di documentare i risultati! Raccogliete note, video e foto delle interviste contestuali, anche quelle sfocate in cui gli utenti sembrano pronti a gettare i loro dispositivi.

Ogni dettaglio conta, dai momenti "Oh, non lo sapevo!" agli sguardi frustrati.

Queste intuizioni sono la vostra miniera d'oro per individuare i modelli e orientare le vostre scelte il processo di progettazione decisioni. Risultati ben documentati supporteranno la presentazione agli stakeholder di ciò che funziona, di ciò che non funziona e del perché.

Dove potete implementare le componenti di questi metodi di ricerca? Esploriamoli subito!

Esempi di indagine contestuale

Discutiamo due esempi di indagine contestuale, che mostrano l'esito positivo dell'applicazione di questa tecnica per mostrare come sia possibile implementarla per le proprie esigenze specifiche.

1. L'uso di un'intervista di indagine contestuale per comprendere il comportamento dei clienti di Trader Joe's, una delle più famose catene di alimentari d'America Maggie Lin, una designer UX, afferma che per capire il comportamento e le priorità dei clienti di Trader Joe's, ho fatto due indagini contestuali con Jill e Justin. Quello che ho scoperto mi ha aperto gli occhi"_

jill, per istanza, prende sempre i prodotti in seconda posizione sullo scaffale. Perché? Ritiene che il primo posto sia troppo "trattato" e probabilmente meno fresco. Se la seconda scelta non soddisfa i suoi standard, controlla la terza posizione. Semplice ma affascinante

anche se Justin ha un elenco della spesa, controlla ogni corsia per assicurarsi di non perdere nulla. Si tratta di non lasciare nulla di intentato, anche se non è nell'elenco

è sorprendente come le azioni degli utenti rivelino cose di cui non si erano resi conto, come quando si notano le proprie abitudini osservando gli altri"

2. Utilizzo dell'indagine contestuale per migliorare la produttività di SharkNinja

"I consumatori potrebbero anche non conoscere i loro problemi con i prodotti esistenti." Mark Barrocas mark Barrocas, presidente di SharkNinja, un'azienda globale di design e tecnologia dei prodotti, condivide la storia di un focus group di clienti che lo ha spiazzato e gli ha insegnato una lezione aziendale rivoluzionaria.

Hanno osservato come le persone utilizzavano gli aspirapolvere nelle loro Home. Questo li ha aiutati a riprogettare e perfezionare la loro offerta. È una promemoria perfetta del fatto che a volte le migliori intuizioni vengono dagli utenti, non dalla sala riunioni. Come designer di prodotti, apprezzerete come anche il feedback più inaspettato possa rimodellare il vostro approccio.

Leggi anche: Gestione del design: suggerimenti, modelli e strumenti Ora cerchiamo di capire come condurre sessioni di indagine contestuale. Lo analizzeremo in modo approfondito nei paragrafi seguenti.

Come condurre un'indagine contestuale

⚡️ Insight del mondo reale

Designer UX Nikki Anderson-Stanier ha sperimentato vari metodi di intervista contestuale prima di trovare quello più efficace.

Il suo problema?

L'effetto Hawthorne: le persone modificano il loro comportamento perché sanno di essere osservate.

Durante le indagini contestuali, i partecipanti potrebbero svolgere le attività con maggiore attenzione o seguire le procedure in modo più rigoroso del solito perché sanno di essere osservati. Questo può portare a dati che non riflettono pienamente i comportamenti del mondo reale.

Poniamo ora le basi per sviluppare il vostro approccio all'indagine contestuale.

1. Pianificare l'indagine

Osserverete le persone nel loro contesto naturale. Ciò richiede un piano sistemico!

Il primo passaggio è la comprensione degli utenti. Provate a modelli di persona dell'utente per graficare il modo in cui pensate che possano collaborare con le intuizioni raccolte con i metodi di ricerca dell'indagine contestuale.

Quindi, articolate i metodi di ricerca qualitativa a cui volete dare risposta nel processo di indagine contestuale.

Ad esempio, se state sviluppando un nuovo strumento per gli educatori, le domande potrebbero essere:

Da fare: come gestiscono attualmente la pianificazione delle lezioni gli insegnanti?

Da fare con i sistemi esistenti?

Potete anche creare un modulo per il feedback per raccogliere i contributi dei partecipanti alla vostra indagine contestuale.

Da fare manualmente o in modo semplice con ClickUp mentre si collabora con altri interlocutori. ClickUp è l'app per il lavoro che combina la gestione delle attività, la gestione delle conoscenze e gli strumenti di comunicazione e collaborazione in un'unica interfaccia per assicurarvi di avere tutte le informazioni necessarie a portata di mano!

Con Moduli ClickUp è possibile consentire ai partecipanti allo studio, agli utenti o a qualsiasi altra parte interessata di condividere informazioni ricche e pertinenti feedback sulla produttività e organizzare automaticamente i dati di risposta alle azioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-367.png Modulo ClickUp: tè /$$$img/

Utilizzare i moduli ClickUp per raccogliere rapidamente i dati dei partecipanti

ClickUp è adatto per le riunioni, la compilazione di moduli, la raccolta di dati, la gestione delle attività quotidiane, la gestione della larghezza di banda del team, la gestione del lavoro quando i membri del team sono fuori dall'ufficio per vacanze o giorni di malattia, i dati storici e per vedere quanti soldi e campagne il nostro team ha toccato durante l'anno. Chrissie Boyle , Gestore senior della campagna, Penske Media Corporation

Il Modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp vi aiuterà a comunicare, organizzare ed eseguire ogni fase e a ottenere una conoscenza approfondita dei comportamenti, dei bisogni e delle motivazioni degli utenti nel loro ambiente naturale.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-368.png Modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6290547&department=engineering-product Scarica questo modello /$$$cta/

Con questo modello è possibile:

Scoprire e categorizzare facilmente le esigenze e le caratteristiche dei vostri utenti

Sviluppare questionari di ricerca efficaci a supporto della vostra ricerca

Guidare strategie basate sui dati per migliorare la funzionalità, il prodotto o il servizio

Il risultato? Potrete concentrarvi sulla produzione di prodotti e soluzioni di alta qualità che soddisfino realmente le aspettative degli utenti.

Per eseguire i piani, programmare le interviste e le sessioni di osservazione e assegnare le attività ai membri del team interessati usando Attività di ClickUp . Questo vi aiuterà a gestire progetti di design in modo efficace e creare sistemi incentrati sul cliente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-369-1400x935.png Attività di ClickUp: il tè /$$$img/

Raccogliete informazioni rilevanti e date al vostro team la possibilità di terminare le attività di ClickUp Tasks

2. Condurre osservazioni

Quando iniziate a condurre le osservazioni degli utenti, stabilite un rapporto con i partecipanti per farli sentire a proprio agio. Se non conoscete il partecipante, iniziate a presentarvi!

Fate domande di base di riscaldamento, come "Come va la giornata?" o "Qual è il tuo hobby preferito?". In questo modo avrete il tempo di creare un rapporto con il partecipante e di differenziarvi da altri metodi di ricerca.

Parlate loro delle vostre aspettative sulle pratiche di lavoro e di ciò che possono aspettarsi da voi. Ad esempio, ditegli: "Osserverò il vostro lavoro in modo naturale e potrò farvi delle domande veloci: concentratevi sulle vostre attività come se fossi invisibile!"

Questo vi aiuterà a coinvolgerli ulteriormente. Durante le osservazioni, potete continuare a prendere note dettagliate per ottenere informazioni preziose.

💡Pro Tip: Le note dovrebbero includere:

Azioni degli utenti: Quali attività specifiche stanno svolgendo? Da fare come interagiscono con gli strumenti o la produttività?

Quali attività specifiche stanno svolgendo? Da fare come interagiscono con gli strumenti o la produttività? Contesto ambientale: Notare il layout fisico, le risorse disponibili e le interazioni sociali rilevanti

Notare il layout fisico, le risorse disponibili e le interazioni sociali rilevanti Risposte emotive: Catturate qualsiasi frustrazione o soddisfazione visibile espressa dall'utente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-370.png ClickUp Notepad: indagine contestuale /$$$img/

Utilizzate il blocco note di ClickUp per trasformare le osservazioni dell'utente dalle sessioni di indagine contestuale in attività tracciabili

Con ClickUp Blocco note è possibile catturare al volo i pensieri, le idee, le note e le attività relative alle interviste. Da un'azione rapida di un partecipante è nata un'idea per una potenziale funzionalità/funzione? Annotatela immediatamente nel blocco note.

Organizzate queste intuizioni in attività attuabili, come "Implementare le osservazioni del ricercatore", e tenetele accessibili da qualsiasi luogo, assicurandovi che nessun dettaglio prezioso sfugga alla vostra attenzione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-371.png La visualizzazione del Calendario di ClickUp per un'indagine contestuale /$$$img/

Programmate facilmente le sessioni di osservazione dell'indagine contestuale e monitorate le date importanti nella visualizzazione Calendario di ClickUp

Per organizzare e pianificare la vostra ricerca, utilizzate la vista Calendario di ClickUp Visualizza il calendario di ClickUp e monitorare le date importanti. Sia che stiate pianificando osservazioni individuali o impostando promemoria per colloqui di follow-up, le visualizzazioni personalizzabili e le funzionalità di trascinamento del calendario vi consentono di programmare facilmente le sessioni.

3. Conduzione dell'indagine

Dopo aver condotto le osservazioni preliminari degli utenti, è il momento di scavare più a fondo e condurre una sessione di indagine. Fate domande rapide e aperte per chiarire ciò che vedete.

Se sono alle prese con una funzionalità/funzione, chiedete: "Qual è l'obiettivo qui?" o "Come lo usi normalmente?"

Per istanza, indagate se qualcuno fa continuamente clic prima di trovare il pulsante giusto. "C'è qualcosa che sta cercando in particolare?"

Mantenete la conversazione, incoraggiateli a fare domande di follower e siate pronti ad adattarvi se vi menzionano qualcosa di inaspettato. E non esitate a scattare foto o video (previa autorizzazione) per cogliere sfumature che potrebbero sfuggire alle note.

Questa indagine flessibile e in tempo reale fornisce intuizioni crude e oneste che nessun copione può prevedere, definendo sistemi incentrati sul cliente.

Il Modello di studio dell'utente ClickUp offre un approccio strutturato per raccogliere e organizzare il feedback degli utenti e raccomandare modifiche attuabili.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-372.png Modello per gli studi sugli utenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205355916&department=engineering-product Scarica questo modello /$$$cta/

Il modello:

Farvi risparmiare tempo grazie alla struttura del provider

Facilita l'acquisizione e l'analisi dei dati relativi all'utente

Aiuterà a prendere decisioni informate e basate sui dati per quanto riguarda le modifiche al design e al prodotto

Garantire la coerenza dei risultati tra più studi

Utilizzatelo per analizzare in dettaglio le esperienze degli utenti, convalidare i risultati e dare priorità ai miglioramenti che possono rendere la vostra applicazione o il vostro sito web più intuitivi, reattivi e facili da usare.

💡Pro Tip: Concludete con una rapida sintesi di ciò che avete appreso e chiedete se vogliono condividere altro. Sarete sorpresi di quanto spesso le migliori intuizioni di design contestuale arrivino alla fine!

4. Documentare, organizzare e analizzare i dati

Dopo ogni sessione, organizzate le note in categorie come "osservazioni del ricercatore" in base a temi o a specifici oggetti di ricerca.

Questo potrebbe includere:

Esigenze dell'utente

Punti dolenti

Flussi di lavoro

Fattori ambientali

È possibile utilizzare Documenti ClickUp per organizzare e rivedere tutte le intuizioni e le informazioni per individuare modelli di progettazione contestuali ricorrenti:

Comportamenti o sfide simili affrontati da più utenti

Fattori ambientali comuni che influenzano le azioni dell'utente

Approfondimenti sulle motivazioni degli utenti in base ai loro commenti durante l'indagine

Ad esempio, uno dei membri del team potrebbe condurre una progettazione contestuale con un'altra persona. Potreste aggiungere le vostre note a questo documento centralizzato e rivederle in seguito.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-373-1400x1161.png Documenti ClickUp: tè /$$$img/

Utilizzare ClickUp Documenti per creare guide alle interviste in collaborazione

Coinvolgere i membri del team o gli stakeholder nel processo di analisi per favorire la condivisione e ottenere prospettive diverse sui risultati del metodo di ricerca.

Le discussioni di gruppo possono aiutare a convalidare le interpretazioni delle interviste agli utenti e a scoprire ulteriori spunti per un'analisi efficace Strategia UX .

La parte migliore? La collaborazione istantanea e dal vivo di ClickUp notifica ai membri del team quando altri modificano lo stesso documento. Questa funzione aiuta a prevenire i conflitti e garantisce una collaborazione fluida e in tempo reale.

5. Rivedere e perfezionare

Utilizzate le conoscenze acquisite con l'indagine contestuale per perfezionare il progetto contestuale processo di progettazione concetti, prototipi e idee.

Per questo motivo è essenziale condurre continuamente test di usabilità con gli utenti durante ogni iterazione del processo di progettazione dell'indagine contestuale, assicurando che le scelte progettuali siano convalidate e allineate all'uso reale.

Il Software di project management ClickUp Design offre un approccio centrato sull'utente che enfatizza la comprensione delle attività e degli ambienti degli utenti per creare prodotti che si adattino perfettamente alle loro esigenze e ai loro flussi di lavoro.

Successivamente, si crea una reportistica coesa che evidenzia le principali osservazioni, i comportamenti degli utenti, le sfide e le intuizioni dell'analisi. Con ClickUp Dashboard è possibile trasformare tutte le informazioni raccolte finora in grafici e diagrammi ricchi di informazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-374-1400x916.png ClickUp Dashboard per un'indagine contestuale /$$$img/

Migliorate la visibilità del progetto con i dashboard personalizzabili di ClickUp

Se volete capire quante persone hanno richiesto una particolare funzionalità/funzione nelle vostre sessioni, potete fare domande all'IA, e ClickUp Brain cerca i dati nelle dashboard pertinenti dell'area di lavoro per fornire informazioni rapide e approfondite.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-59.gif ClickUp Brain /$$$img/

Automazioni per i riepiloghi dei progetti e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento con ClickUp Brain

Vantaggi dell'indagine contestuale

Oggi sappiamo che l'indagine contestuale è un potente strumento per scoprire profonde intuizioni sugli utenti osservando e interagendo con loro nel loro ambiente naturale. Ecco perché è così preziosa:

Favorisce un dialogo a due vie, consentendo di sincronizzarsi con gli utenti e di creare flussi di lavoro che funzionano per loro e per l'azienda

È possibile fare scelte di progettazione più intelligenti, riducendo le congetture e basando le decisioni sul comportamento reale degli utenti

Si ha un'idea reale di come gli utenti si comportano nel loro ambiente naturale, non solo in impostazioni controllate

Aiuta a identificare fattori come barriere fisiche, culturali o tecnologiche che altrimenti potrebbero essere trascurati durante la progettazione della UX

**Per massimizzare l'impatto dell'indagine contestuale, considerate l'utilizzo di un kit di strumenti per l'indagine contestuale. Questo può includere una lista di controllo per l'osservazione, le domande più frequenti per le interviste e un taccuino di campo per registrare i risultati.

Sfide durante l'indagine contestuale

Se da un lato le indagini contestuali offrono spunti preziosi, dall'altro comportano sfide uniche. Ecco alcuni degli ostacoli chiave che potreste incontrare:

Trasformare i dati grezzi in intuizioni attuabili richiede molta creatività e pensiero sistematico

Potreste incontrare informazioni che esulano dai processi strutturati; aneddoti personali e intuizioni inaspettate potrebbero non rientrare in categorie predefinite

Le vostre aspettative, opinioni o pregiudizi potrebbero influenzare o condizionare ciò che percepite o registrate in uno studio

Potreste trovare più di una persona alla volta nella vostra sessione perché pensano che questo porti a un maggior numero di feedback

L'indagine contestuale mette gli utenti in primo piano

L'indagine contestuale è uno strumento potente per colmare il divario tra utenti e progettisti. Hansjan Kamerling , responsabile della produttività e cofondatore di Adaptify IA , dice,

_Consiglio di condurre indagini contestuali in scenari in cui le interazioni con l'utente sono complesse e a più livelli e il prodotto è fortemente integrato nella routine quotidiana degli utenti

Hansjan Kamerling, Product Manager e cofondatore di Adaptify IA

Da fare, uno strumento come ClickUp è sicuramente d'aiuto, con funzionalità/funzione come moduli per raccogliere il feedback dell'utente, dashboard per monitorare i miglioramenti basati sull'indagine contestuale e documenti per registrare tutte le osservazioni del test dall'inizio alla fine.

Siete pronti a semplificare la ricerca sugli utenti? Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp per migliorare il vostro approccio alla progettazione incentrata sull'utente.