Come combattere il favoritismo sul lavoro (strategie & esempi)

Immaginate un dipendente che dà il meglio di sé per raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione. Crea tecniche per rendere i processi più efficienti, guida team e prende iniziative per migliorare le operazioni.

Ma quando si tratta di promozione, un collega viene promosso solo perché ha una relazione più amichevole con il capo.

Il risultato? Basso morale dei dipendenti, mancanza di motivazione, stress e calo delle prestazioni. Il favoritismo non danneggia solo un dipendente, ma si ripercuote su tutto il posto di lavoro, creando un ambiente di lavoro tossico che ostacola la crescita e genera risentimento.

In questa guida esploreremo i segnali rivelatori, gli esempi reali e le strategie attuabili da dipendenti, manager e leader per combattere il favoritismo e costruire una cultura della fiducia e dell'equità.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Strategie per combattere i favoritismi sul posto di lavoro:

Impostare politiche anti-favoritismo e un sistema di feedback a 360 gradi

Creare un ambiente di lavoro sicuro in cui i dipendenti possano esprimere le proprie preoccupazioni

Incoraggiare le interazioni tra i team e promuovere l'inclusività

Condurre sessioni di formazione per i manager per gestire gli incidenti di favoritismo e affrontare i pregiudizi involontari

Utilizzare strumenti per monitorare le prestazioni dei provider e offrire opportunità di sviluppo professionale in base ai meriti

Identificare i favoritismi sul lavoro

Il favoritismo si verifica quando una persona di potere aggiunge ai preferiti un trattamento di favore nei confronti di un dipendente rispetto a un altro, in particolare per motivi personali.

Jay Andres, autore di Il bagno dei manager

Individuare il favoritismo sul posto di lavoro può essere difficile, soprattutto quando i segnali sono impercettibili. Tuttavia, spesso indugia appena sotto la superficie, in attesa di essere notato. Ecco alcuni segnali di favoritismo:

Accesso disuguale a benefici e privilegi

Orario di pranzo esteso, approvazione frequente di permessi, giorni di ferie extra, ecc. a determinati dipendenti

approvazione frequente di permessi, giorni di ferie extra, ecc. a determinati dipendenti **Accesso migliore ad attrezzature, strumenti o aree di lavoro rispetto ad altri che ricoprono ruoli simili

Lassità con le scadenze o i traguardi per alcuni dipendenti e rigidità con altri

📌 Esempio: Un manager promuove alcuni dei suoi dipendenti preferiti (compresi quelli incompetenti) nonostante gli altri dipendenti si assumano maggiori responsabilità e ottengano risultati migliori.

Distribuzione e opportunità di lavoro inique

Ingiusto Distribuzione del carico di lavoro-Assegnare lavori meno impegnativi e più facili o assegnare progetti di alto profilo solo a dipendenti favoriti

Distribuzione del carico di lavoro-Assegnare lavori meno impegnativi e più facili o assegnare progetti di alto profilo solo a dipendenti favoriti Offrire premi e promozioni al dipendente preferito (meno qualificato rispetto agli altri del team) e criticare eccessivamente gli altri dipendenti di talento

al dipendente preferito (meno qualificato rispetto agli altri del team) e criticare eccessivamente gli altri dipendenti di talento Extra attenzione, guida e opportunità ai dipendenti favoriti per migliorare le prestazioni, l'aggiornamento e il networking professionale, mentre si escludono altri membri del team che potrebbero avere meriti uguali o superiori

Trattamento distorto

Difendere il comportamento non etico dei dipendenti o le violazioni del posto di lavoro come il bullismo, la discriminazione e le molestie

dei dipendenti o le violazioni del posto di lavoro come il bullismo, la discriminazione e le molestie Schierarsi durante una discussione conflitti sul posto di lavoro e avere due pesi e due misure. Ad istanza, un team leader che infligge una multa a un dipendente per danni alla proprietà, ma non al dipendente favorito

conflitti sul posto di lavoro e avere due pesi e due misure. Ad istanza, un team leader che infligge una multa a un dipendente per danni alla proprietà, ma non al dipendente favorito Permettere ai dipendenti favoriti di influenzare le decisioni che hanno un impatto sull'intero team, ignorando i suggerimenti degli altri Favoritismo sul posto di lavoro può avere un grave impatto sul benessere dei dipendenti. Quando un luogo di lavoro diventa politicamente orientato, i dipendenti che competono per una posizione spesso adottano comportamenti aggressivi per esaurire le risorse dei loro concorrenti.

Il risultato? Aumento del risentimento, conflitti tra i dipendenti e scarso rendimento.

Il trattamento preferenziale può portare all'esclusione, ridurre la connessione con l'organizzazione, abbassare il morale, ridurre la produttività e mettere a rischio la salute del posto di lavoro.

📖 Leggi di più: 10 fattori che influenzano la produttività del lavoro

Come i dipendenti possono affrontare il favoritismo

All'inizio i dipendenti possono ignorare le istanze di favoritismo sul posto di lavoro. Ma a poco a poco si crea sfiducia, con conseguente calo dell'impegno dei dipendenti e aumento del turnover. Ecco come i dipendenti possono affrontare il favoritismo e gestire al meglio il mio lavoro:

Rimanere professionali in situazioni difficili

La tua voce come dipendente è importante quando si tratta di opporsi ai favoritismi, ma il modo in cui viene espresso può fare una differenza significativa.

ecco cosa dovreste evitare

**Gli sfoghi emotivi: mettono in ombra le preoccupazioni, danneggiano la credibilità e mettono a dura prova le relazioni

Puntare il dito: la colpa crea conflitti e fa deragliare le soluzioni

Invece, concentratevi su:

**Da fare un lavoro di alta qualità, rispettare le scadenze e allinearsi agli obiettivi del team. Evidenziare i contributi con risultati misurabili

Richiedere feedback: Discutere regolarmente le aree di miglioramento con il proprio manager e agire in base ai suggerimenti

Discutere regolarmente le aree di miglioramento con il proprio manager e agire in base ai suggerimenti Discutere con calma: Se necessario, avere una conversazione privata e costruttiva con il proprio manager per discutere dei propri contributi e delle opportunità di crescita

Documentare gli incidenti per riferimenti futuri

I dipendenti devono annotare tutto ciò che riguarda l'atto di favoritismo di cui sono stati testimoni, a partire dalla data e dall'ora fino alla descrizione dell'incidente e al suo impatto sul lavoro. Questo aiuta a segnalare i favoritismi con prove.

✨ Aggiungete i seguenti dettagli per registrare le istanze di favoritismo:

Data e ora : Quando si è verificato l'incidente

: Quando si è verificato l'incidente Cosa è successo : Descrizione chiara dell'atto di favoritismo

: Descrizione chiara dell'atto di favoritismo Chi è stato coinvolto : Persone che praticano direttamente o indirettamente il favoritismo o che sono in connessione con la situazione

: Persone che praticano direttamente o indirettamente il favoritismo o che sono in connessione con la situazione Impatto sul lavoro : Come il favoritismo ha influito sul morale, sulla produttività o sulle dinamiche del team

: Come il favoritismo ha influito sul morale, sulla produttività o sulle dinamiche del team Prove di assistenza: Email, trascrizioni di chattare o registrazioni di attività, se pertinenti

Questi documenti possono essere preziosi per la reportistica del favoritismo all'ufficio risorse umane o alla direzione, in modo che il problema possa essere affrontato in modo equo.

È possibile utilizzare Documenti ClickUp per documentare in dettaglio tutti gli incidenti di favoritismo e condividerli in sicurezza con tutte le parti interessate. Consente inoltre di impostare controlli sulla privacy e sulla modifica in modo da poter gestire chi ha accesso alle informazioni sensibili.

I responsabili delle risorse umane possono anche utilizzare Documenti per classificare gli incidenti in base al reparto, al tipo o alla gravità, rendendo più facile il monitoraggio dei modelli di favoritismo e la risoluzione dei problemi in modo proattivo.

documentare le politiche e renderle accessibili a tutti con ClickUp Docs

Strategie per comunicare con il management

La segnalazione di incidenti di favoritismo potrebbe essere imbarazzante. Ecco alcuni consigli che i dipendenti dovrebbero seguire per comunicare con la direzione in merito ai favoritismi:

🙌 Voce delle preoccupazioni in modo costruttivo: Condividere l'impatto del favoritismo sul morale e sulle prestazioni, concentrandosi sulle aspirazioni e sui contributi

🙌 Impegnarsi in una comunicazione trasparente tra pari: Avviare una comunicazione trasparente comunicazione orizzontale con i colleghi per comprendere le esperienze condivise e le dinamiche del luogo di lavoro

🙌 Discutere con la direzione: Parlare di opportunità, aspettative, prestazioni, cultura dell'ambiente di lavoro e processi decisionali

🙌 Inquadrare le preoccupazioni, non le accuse: Evitate le accuse di favoritismo. Esprimete invece le vostre preoccupazioni con calma e in modo costruttivo

🙌 Conversazioni, non scontri: Affrontate queste discussioni come conversazioni per risolvere i problemi, non come scontri che aumentano la tensione

📌 Esempio: Karen Dillon, autore di Guida HBR alla politica in ufficio fornisce un esempio pratico: "Ho notato che Sarah ha avuto la possibilità di Da fare XY$a, e vorrei avere anch'io questa opportunità"

Considerare le opzioni e le potenziali mosse di carriera

Un favoritismo palese e prolungato finisce per provocare il ricambio dei dipendenti. Se tutte le altre strategie falliscono, allora potrebbe essere il momento di passare a organizzazioni con un un ambiente di lavoro positivo .

Per liberarsi dal ciclo di favoritismi durante la ricerca di un nuovo lavoro, considerate quanto segue:

✅ Cercare la guida di un mentore che possa fornire spunti per affrontare le sfide del posto di lavoro

controllare le recensioni delle aziende su Glassdoor per assicurarsi che promuovano l'equità e la trasparenza

✅ Preparare una risposta al perché si sta lasciando il lavoro attuale senza parlarne in modo negativo

Come i dipendenti, anche i responsabili delle risorse umane hanno lo stesso ruolo nel gestire i favoritismi sul posto di lavoro. Questo ci porta alla prossima sezione.

Il ruolo delle risorse umane nella gestione dei favoritismi Un dipendente su cinque ritiene che il proprio datore di lavoro non si preoccupi del loro benessere. È qui che i responsabili delle risorse umane devono passare all'azione per fermare i favoritismi e trattenere i migliori talenti prima che sia troppo tardi.

Ecco alcuni modi per prevenire i favoritismi sul posto di lavoro e promuovere un trattamento equo dei dipendenti.

Sviluppare criteri di promozione trasparenti ed equi

Assicuratevi che nelle vostre politiche di promozione non ci siano scappatoie che diano adito a favoritismi.

Siate trasparenti . Stabilite criteri chiari come le capacità di leadership, la qualità dei risultati, le competenze tecniche, ecc. per identificare i dipendenti meritevoli. Comunicate apertamente questi criteri a tutti i dipendenti per eliminare l'ambiguità

. Stabilite criteri chiari come le capacità di leadership, la qualità dei risultati, le competenze tecniche, ecc. per identificare i dipendenti meritevoli. Comunicate apertamente questi criteri a tutti i dipendenti per eliminare l'ambiguità Stabilire parametri di riferimento misurabili legati ai requisiti specifici del ruolo, come l'esito positivo dei programmi di formazione, lo sviluppo di nuove competenze, il numero di progetti condotti e altro ancora

legati ai requisiti specifici del ruolo, come l'esito positivo dei programmi di formazione, lo sviluppo di nuove competenze, il numero di progetti condotti e altro ancora Utilizzare valutazioni delle prestazioni e feedback a 360 gradi per ottenere informazioni sui dipendenti da più fonti, come colleghi, manager, leader e subalterni, al fine di garantire l'equità

per ottenere informazioni sui dipendenti da più fonti, come colleghi, manager, leader e subalterni, al fine di garantire l'equità Stabilire un processo strutturato in cui i manager documentino le ragioni delle decisioni di promozione, supportate da esempi specifici di risultati e allineamento con i criteri impostati

in cui i manager documentino le ragioni delle decisioni di promozione, supportate da esempi specifici di risultati e allineamento con i criteri impostati Creare un gruppo di lavoro per rivedere e aggiornare regolarmente le politiche di promozione per verificarne la pertinenza e l'inclusività

In questo modo si garantisce che i dipendenti vengano promossi in base ai loro risultati e non alla loro personalità o al loro background.

Promozione di iniziative di team-building

Le attività di team-building rafforzano la cultura organizzativa, assicurano un miglior risoluzione dei conflitti rafforzare la fiducia e ridurre al minimo i favoritismi.

📌 Esempio: MotorInc. Pvt. Ltd . ha affrontato problemi come il basso interesse dei dipendenti, i conflitti e la mancanza di fiducia da parte dei dipendenti. Per affrontare questo problema, hanno organizzato un programma di tre giorni di coinvolgimento dei dipendenti in un campeggio, che comprendeva sessioni di debriefing e giochi. Il risultato è stato un feedback positivo dei dipendenti, una maggiore produttività e un ROI più elevato.

Ecco alcune idee per il team-building per aiutarvi gestire del team meglio:

Condurre dibattiti : Organizzate dibattiti virtuali a tema per incoraggiare i dipendenti a interagire tra loro (sia quelli in sede che quelli in remoto). Impostate regole chiare e concentratevi su interazioni rispettose, promuovendo l'apprezzamento per le diverse impostazioni

: Organizzate dibattiti virtuali a tema per incoraggiare i dipendenti a interagire tra loro (sia quelli in sede che quelli in remoto). Impostate regole chiare e concentratevi su interazioni rispettose, promuovendo l'apprezzamento per le diverse impostazioni Ospitare hackathon : Offrite ai vostri team tecnologici l'opportunità di trovare e affinare le loro capacità e i loro punti di forza nascosti per l'avanzamento di carriera e il miglioramento delle prestazioni. Fornite obiettivi chiari e incentivi ai team, incoraggiate la collaborazione interfunzionale e condividete i risultati in tutta l'azienda per celebrare i lavori richiesti

: Offrite ai vostri team tecnologici l'opportunità di trovare e affinare le loro capacità e i loro punti di forza nascosti per l'avanzamento di carriera e il miglioramento delle prestazioni. Fornite obiettivi chiari e incentivi ai team, incoraggiate la collaborazione interfunzionale e condividete i risultati in tutta l'azienda per celebrare i lavori richiesti Riunioni mensili : Programmate riunioni mensili, di persona o virtuali, per comunicare con i dipendenti sul lavoro e non solo. Parlate dei loro hobby, interessi, equilibrio tra lavoro e vita privata, viaggi e altro ancora

: Programmate riunioni mensili, di persona o virtuali, per comunicare con i dipendenti sul lavoro e non solo. Parlate dei loro hobby, interessi, equilibrio tra lavoro e vita privata, viaggi e altro ancora Pianificate sfide di gruppo: includete attività come escape room, gare di trivia o sfide virtuali di fitness per rafforzare il lavoro di squadra in diverse impostazioni

Oltre all'organizzazione di attività di team building, promuovete la collaborazione in tempo reale quotidianamente durante il lavoro. Lavagne online ClickUp può aiutarvi in questo caso. È possibile creare una lavagna online per fare brainstorming sulle strategie di gestione dei favoritismi sul lavoro, aggiungere note per le istanze più comuni di favoritismo e collegarle alle attività.

idee, mappatura delle strategie e piano degli sprint con le Whiteboard di ClickUp

Implementazione di sondaggi sul posto di lavoro per valutare il sentimento dei dipendenti

I sondaggi sul posto di lavoro sono un ottimo modo per verificare come i dipendenti si sentono nell'ambiente di lavoro e se hanno affrontato incidenti di favoritismo.

Ad esempio, è possibile condurre sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti per misurare quanto questi siano soddisfatti del loro lavoro e delle decisioni della direzione. Includete domande descrittive e su scala di valutazione per ottenere informazioni dettagliate.

✨ Porre ai dipendenti domande come:

Come valuterebbe il suo equilibrio tra lavoro e vita privata su una scala di 5?



Da fare con ampie opportunità di apprendimento?

In ogni caso, prevedete l'opzione dell'anonimato quando conducete sondaggi come quello sull'ambiente di lavoro e sull'efficacia dei manager.

È inoltre possibile implementare Software di feedback a 360 gradi che raccoglie informazioni da colleghi, subordinati e manager per garantire un sistema di feedback sicuro e senza interruzioni. Analizzate i risultati del sondaggio e prendete dei passaggi tangibili, come affrontare i problemi di favoritismo, rivedere le politiche o migliorare la cultura del posto di lavoro.

Utilizzate strumenti come Visualizza il modulo ClickUp per creare sondaggi completi e raccogliere i dati anonimi dei dipendenti.

utilizzate i moduli ClickUp per condurre sondaggi sul favo ritismo sul posto di lavoro

Inoltre, è possibile sfruttare Automazioni ClickUp per distribuire automaticamente i moduli di sondaggio alle persone giuste in pochi secondi.

Creazione di meccanismi di reportistica anonima

La segnalazione di favoritismi o altri problemi sul posto di lavoro è rischiosa. Potrebbe costare ai dipendenti la promozione e persino il posto di lavoro. Quindi, istituite una reportistica anonima per proteggere gli informatori.

Ecco alcuni meccanismi che potete implementare:

Portali online : Create un portale di reportistica in sicurezza con crittografia end-to-end, dove i dipendenti possano segnalare i manager che praticano favoritismi senza pensare di essere scoperti Includete moduli di facile utilizzo che consentano ai dipendenti di presentare account dettagliati di favoritismi o trattamenti ingiusti, insieme a prove facoltative come screenshot o email

: Create un portale di reportistica in sicurezza con crittografia end-to-end, dove i dipendenti possano segnalare i manager che praticano favoritismi senza pensare di essere scoperti Includete moduli di facile utilizzo che consentano ai dipendenti di presentare account dettagliati di favoritismi o trattamenti ingiusti, insieme a prove facoltative come screenshot o email Moduli di reportistica anonimi : Fornite ai dipendenti l'accesso a moduli di reportistica che possono utilizzare per segnalare incidenti di diverse categorie, dai favoritismi alle molestie o alle violazioni etiche. Questi modelli devono guidare i dipendenti a includere tutti i dettagli necessari, come date, orari, persone coinvolte e impatto dell'incidente

: Fornite ai dipendenti l'accesso a moduli di reportistica che possono utilizzare per segnalare incidenti di diverse categorie, dai favoritismi alle molestie o alle violazioni etiche. Questi modelli devono guidare i dipendenti a includere tutti i dettagli necessari, come date, orari, persone coinvolte e impatto dell'incidente App mobile o linea diretta : Impostare una linea telefonica diretta o creare un'app sicura in cui i dipendenti possano segnalare i problemi sul posto di lavoro rispettivamente con chiamate e testi anonimi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

: Impostare una linea telefonica diretta o creare un'app sicura in cui i dipendenti possano segnalare i problemi sul posto di lavoro rispettivamente con chiamate e testi anonimi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 Following trasparente: Assicurate ai dipendenti che ogni segnalazione sarà affrontata in modo prompt ed equo. Condividere i problemi risolti senza compromettere la riservatezza per creare fiducia nel sistema

Soluzioni e strategie per le organizzazioni

Secondo Gallup, il 12% dei dipendenti statunitensi ha lasciato il lavoro per problemi legati alla leadership. Ciò indica che l'intera organizzazione, dai team leader ai dirigenti, deve compiere dei passaggi per creare un ambiente di lavoro favorevole a tutti i dipendenti.

Ecco come Da fare.

Attuazione di politiche per prevenire i favoritismi

Stabilire politiche organizzative rigorose impedisce i favoritismi a tutti i livelli. Ecco alcuni suggerimenti praticabili:

Impostazione di una politica strutturata di distribuzione delle opportunità per garantire l'uguaglianza di genereattività delegata e prevenire l'ingiusta distribuzione di risorse e opportunità

per garantire l'uguaglianza di genereattività delegata e prevenire l'ingiusta distribuzione di risorse e opportunità Implementare un sistema di promozione e revisione trasparente , utilizzando metriche oggettive, come gli indicatori di prestazione chiave (KPI), e coinvolgendo più valutatori per ridurre al minimo i pregiudizi

, utilizzando metriche oggettive, come gli indicatori di prestazione chiave (KPI), e coinvolgendo più valutatori per ridurre al minimo i pregiudizi Condividere pubblicamente i criteri di promozione, come la permanenza, le impostazioni delle competenze e i risultati ottenuti, in modo che ogni dipendente capisca come vengono prese le decisioni

Definire con chiarezza i comportamenti accettabili sul posto di lavoro , compresa una posizione di tolleranza zero nei confronti dei favoritismi, e specificare le conseguenze di tali azioni a prescindere dalla posizione gerarchica

, compresa una posizione di tolleranza zero nei confronti dei favoritismi, e specificare le conseguenze di tali azioni a prescindere dalla posizione gerarchica Rendere queste politiche facilmente accessibili tramite portali interni o manuali. I dipendenti devono sapere dove trovare le regole e come segnalare problemi legati al favoritismo

o manuali. I dipendenti devono sapere dove trovare le regole e come segnalare problemi legati al favoritismo Formare regolarmente dirigenti e dipendenti su queste linee guida per garantire un'applicazione coerente

Suggerimento pro: Utilizzate il Modello di manuali, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp per creare un documento di politica centralizzato che copra tutto, dal codice di condotta alle procedure di reportistica e alla politica anti-favoritismo.

Programmi di formazione per i manager

Il favoritismo è nella natura umana, quindi fate dei lavori richiesti per controllarlo. Condurre sessioni di formazione per i manager per identificare i loro Pregiudizi inconsci in modo da non favorire nessun dipendente in base alla razza, al ruolo o al sesso.

Per esempio, favorire un dipendente maschio, presumere che le donne non siano in grado di svolgere attività impegnative e favorire le donne quando rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità sono moduli di favoritismo che possono avere un impatto involontario sulle relazioni di lavoro e personali.

Providere una formazione sull'equità assegnazione delle attività in base alle competenze, all'esperienza e agli obiettivi di sviluppo, piuttosto che alle preferenze personali o alle relazioni passate.

Favorire i dipendenti con cui lavorano di persona o che sono più facilmente reperibili può involontariamente allontanare i dipendenti remoti o meno visibili. Condividere le strategie per *evitare i pregiudizi di prossimità sul posto di lavoro fornendo pari opportunità e risorse a tutti i membri del team, indipendentemente dalla posizione.

Creare una cultura di inclusività ed equità

Inclusione e equità organizzativa all'interno di un'organizzazione hanno un impatto positivo sui risultati a diversi livelli: individuale, di gruppo e organizzativo. Aumentano la soddisfazione e la fidelizzazione dei dipendenti e migliorano le prestazioni e il benessere.

Ecco come promuovere l'inclusività e l'equità:

🤝 Stabilire politiche inclusive, programmi di mentorship e gruppi di supporto per i dipendenti per comunicare apertamente

🌍 Organizzare eventi culturali e incoraggiare le attività di team in modo che i dipendenti imparino a conoscere e rispettare le diverse culture

💬 Mantenere la trasparenza sul proprio commit all'inclusività e condividere le esperienze che evidenziano la necessità di diversità e inclusività sul posto di lavoro

/Riferimenti/ https://tier1performance.com/the-leaders-role-in-fairness-inclusion-for-the-hybrid-workforce/ Istituto di prestazioni TiER1 /%href/

ha creato un ambiente di lavoro inclusivo e accessibile per garantire a tutti i dipendenti remoti e in sede lo stesso accesso alle risorse e alle opportunità. Questo ha aumentato il coinvolgimento dei dipendenti, la produttività e le valutazioni.

Un consiglio da professionisti: Utilizzare Modello di piano di comunicazione per la diversità e l'inclusione di ClickUp per creare una strategia di comunicazione, garantire canali di comunicazione coerenti all'interno dell'organizzazione e coinvolgere i dipendenti nelle iniziative di diversità e inclusione.

Audit e valutazioni regolari

Grazie a controlli regolari, è possibile identificare schemi che indicano favoritismi, come la promozione costante o l'assegnazione di progetti a una sola persona. Per istanza, è possibile individuare la promozione costante da parte di un manager di dipendenti appartenenti a un background specifico.

Implementare meccanismi di feedback e sistemi strutturati di revisione delle prestazioni per garantire valutazioni trasparenti e standardizzate delle prestazioni dei dipendenti a intervalli regolari

e sistemi strutturati di revisione delle prestazioni per garantire valutazioni trasparenti e standardizzate delle prestazioni dei dipendenti a intervalli regolari Utilizzare strumenti come sondaggi o box per i suggerimenti per capire le percezioni dei dipendenti sull'equità nella distribuzione delle attività e nelle valutazioni delle prestazioni

per capire le percezioni dei dipendenti sull'equità nella distribuzione delle attività e nelle valutazioni delle prestazioni Formare gli auditor a riconoscere i pregiudizi inconsci e i favoritismi ingiusti e ruotare periodicamente i revisori per garantire l'oggettività

e i favoritismi ingiusti e ruotare periodicamente i revisori per garantire l'oggettività Quando gli audit evidenziano favoritismi, azionarsi immediatamente rivedendo i processi, responsabilizzando i manager o fornendo formazione aggiuntiva per affrontare i pregiudizi

Usare la tecnologia per minimizzare i favoritismi

La gestione dello sviluppo dei dipendenti, del monitoraggio delle prestazioni e della collaborazione sul posto di lavoro può sembrare opprimente e disorganizzata. Senza un sistema unificato, i team delle risorse umane sprecano innumerevoli ore per passare da uno strumento all'altro e cercare di mantenere la coerenza tra i processi. Gestione delle risorse umane ClickUp trasforma queste sfide in un sistema semplificato per l'assunzione, l'inserimento e la promozione dei dipendenti. Vi aiuta a tracciare l'impegno e le prestazioni dei dipendenti, a centralizzare le politiche, ad automatizzare i processi e a creare un ambiente di lavoro collaborativo.

Quando la titolarità delle attività non è chiara, la visibilità viene meno e le decisioni del management possono essere influenzate da pregiudizi. Questa mancanza di trasparenza porta spesso a confusione, scadenze non rispettate e tensioni sul posto di lavoro, poiché le responsabilità sfuggono al controllo. ClickUp Chattare risolve questo problema connettendo persone, attività, documentazione e prestazioni in un unico luogo. È possibile collegare attività collegate a messaggi per chiarire i contesti, tenere tutti aggiornati sugli ultimi aggiornamenti, annunci e discussioni, organizzare le chat in spazi da fare e molto altro ancora con questa funzionalità/funzione.

connettersi con i dipendenti utilizzando ClickUp Chat

Le lacune nella comunicazione tra i team possono ancora verificarsi, con conseguenti aggiornamenti mancati e aspettative poco chiare. Quando le informazioni importanti sono disperse tra email, app per chattare e documenti, gli aggiornamenti critici sono destinati a perdersi e i team diventano disallineati. ClickUp Assegnazione dei commenti aggiunge un ulteriore livello di account per evitare questo problema.

È anche possibile usare le @menzioni per taggare specifici membri del team nei commenti, in modo che non trascurino attività importanti. È possibile porre loro domande, ottenere feedback, fornire approvazioni e gestire attività, promuovendo una comunicazione aperta con tutti i dipendenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image1-8.png ClickUp Assegnare commenti con @menzioni per attività specifiche per affrontare il favoritismo sul lavoro /$$$img/

assegnare commenti ai membri del team con @menzioni per attività specifiche con ClickUp Assign Comments_

La distribuzione non uniforme del carico di lavoro e i favoritismi nascosti possono danneggiare il morale e la produttività del team.

Senza una visibilità chiara della capacità del team e dell'assegnazione delle attività, alcuni dipendenti vengono sopraffatti mentre altri rimangono sottoutilizzati. ClickUp Dashboard aiutano a prevenire questo fenomeno grazie a dashboard personalizzati in tempo reale in cui è possibile monitorare il carico di lavoro dei dipendenti e lo stato dei progetti. In questo modo è possibile identificare e premiare adeguatamente i dipendenti con prestazioni elevate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image5-10-1400x930.png ClickUp Dashboard per monitorare le prestazioni dei dipendenti /$$$img/

promuovere l'uguaglianza e l'equità nella delega delle attività di ClickUp Dashboard

Bilanciare in modo equo le capacità del team può essere difficile senza i giusti strumenti. Molti manager faticano a mantenere un quadro preciso della larghezza di banda del proprio team, con conseguente burnout e perdita di opportunità di crescita.

Il Modello di Carico di lavoro per i dipendenti ClickUp consente di visualizzare chiaramente l'attuale carico di lavoro di ciascun dipendente, contribuendo a garantire un'equa distribuzione del lavoro.

Inoltre, quando l'organizzazione del team diventa caotica, il modello di Modello di piano di gestione del team ClickUp vi aiuta a organizzare i vostri team, ad essere aggiornati su chi sta lavorando e a comunicare le attività in modo più chiaro. Con questo modello è possibile delineare i ruoli e le responsabilità di ciascun membro del team, impostare gli oggetti del progetto, stabilire le aspettative, assegnare attività a membri specifici e altro ancora.

Creare un ambiente di lavoro positivo con ClickUp

Un ambiente di lavoro sano è quello in cui tutti possono prosperare, senza favoritismi e negatività. Quando il favoritismo si insinua, può avvelenare la cultura del lavoro e influire sul morale, sulla produttività e sulla fiducia.

Per affrontare il favoritismo, sono necessarie politiche cancellate, comunicazioni aperte e sistemi di feedback costruttivo e di responsabilità. Ma è altrettanto importante disporre degli strumenti giusti.

ClickUp è l'app per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che vi aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Centralizzando l'attività di lavoro, ClickUp aiuta a risolvere i pregiudizi, consente di avere visibilità sui carichi di lavoro del team, promuove la collaborazione, garantisce un'assegnazione equa delle attività e implementa sondaggi sul posto di lavoro per risolvere potenziali problemi.

Siete curiosi di sapere come fa ClickUp a fare tutto questo? Iscrivetevi gratis ora !