Come utilizzare la comunicazione visiva nel flusso di lavoro (+esempi)

Si dice che un'immagine parli più di mille parole. Perché un'immagine chiara e potente può aiutare a percepire, comprendere, coinvolgere e ricordare le informazioni in modo molto più efficace di quanto possa fare la più lunga descrizione.

Considerando la media di attenzione dell'uomo è di soli 47 secondi la comunicazione visiva è più importante che mai.

In questo post esploriamo che cos'è la comunicazione visiva e come potete usarla per migliorare l'efficacia del vostro lavoro.

**Che cos'è la comunicazione visiva?

La comunicazione visiva è il processo di utilizzo di elementi visivi, come fotografie, video e grafici, come parte del messaggio. È l'atto di dare priorità all'impatto visivo del messaggio rispetto agli aspetti verbali.

Ciò non significa che si evitino completamente le parole. Infatti, una comunicazione visiva efficace sfrutta più modalità per dipingere un quadro chiaro e completo.

Tipi di comunicazione visiva

La comunicazione visiva è ovunque. È nell'interfaccia grafica utente (GUI) che usiamo sui nostri telefoni e computer, nelle emoji/gif che ci inviamo, negli elenchi e nelle presentazioni che facciamo. Alcuni dei tipi più comuni di comunicazione visiva sono i seguenti.

Immagini e fotografia

Fin dalla sua invenzione nel 1800, la fotografia è stata un ottimo format per la narrazione visiva. Giornali e riviste l'hanno usata per ispirare le persone, fermare le guerre e portare grandi cambiamenti sociali.

lo sfondo di Bliss di Windows XP di Charles O'Rear (Fonte: Wikimedia Commons #/media/File:Bliss(WindowsXP).png) )_

Nel mondo digitale, le immagini hanno indiscutibilmente conquistato la fase centrale.

Con il drastico miglioramento delle capacità fotografiche di uno smartphone standard, oggi è possibile scattare foto di qualità pari a quelle di chiunque altro e usarle per educare e commuovere le persone.

Illustrazioni e infografiche

Le illustrazioni e le infografiche rappresentano visivamente un concetto, un processo o dei dati sotto forma di diagrammi, diagrammi di flusso, mappe, presentazioni, ecc. Si caratterizzano per la loro capacità di:

Semplificare concetti astratti o correlazioni di dati

Rendere accessibili e appetibili informazioni dense

Coinvolgere il pubblico a concentrarsi su ciò che conta

Facilitare il ricordo a lungo termine

Nel mondo aziendale, i team utilizzano continuamente infografiche, mappe di processo, grafici a torta, ecc.

un'infografica su come il team di marketing di ClickUp utilizza_ ClickUp

Simboli e icone

I simboli e le icone trasmettono messaggi in modo rapido ed efficiente utilizzando indicazioni visive universalmente riconosciute. Sono particolarmente indicati nelle situazioni in cui è necessaria una comunicazione neutra dal punto di vista linguistico. Le emoji ne sono un esempio.

Ad esempio, il segno 👍 è facile da capire nelle chat d'ufficio. L'icona 💾 è facile da ricordare su un documento Word.

Interfacce digitali e UX design

A proposito del pulsante di salvataggio, le interfacce digitali che ci circondano utilizzano la comunicazione visiva per creare prodotti intuitivi e interattivi come app, siti web e software.

L'immagine del banner, il pulsante, la citazione, le box informative, i messaggi di errore: ogni aspetto del design dell'esperienza utente (UX) fa parte della strategia di comunicazione visiva.

esempio di pagina 404 visiva (fonte:) Awwwwards )_

Video e animazioni

Un passaggio in più rispetto a una visualizzazione statica è una visualizzazione in movimento. Con la riduzione dei costi di produzione di video e animazioni grazie alle moderne tecnologie e all'IA generativa, questo modulo di comunicazione visiva sta guadagnando popolarità.

Ma non pensate ai video solo come a YouTube, ai film o alle pubblicità televisive. Anche una semplice registrazione dello schermo di un processo a scopo didattico è un ottimo modo per utilizzare i video.

una GIF di campione che mostra un caso d'uso di_ ClickUp Brain

Tipografia

Le parole non devono essere solo parole. Possono essere anche immagini, se si usa una buona tipografia, una selezione strategica di font, dimensioni, spazi e layout per il testo. In effetti, la tipografia è parte integrante della moderna flusso di lavoro del design grafico moderno .

annuncio Toyota del 2009 (Fonte: Annunci del mondo )_

Nonostante i suoi numerosi vantaggi, le organizzazioni spesso ignorano la comunicazione visiva, limitandosi a una lunga prosa nelle email, nelle presentazioni, nei promemoria interni, ecc. Da fare, si perde un'immensa opportunità.

Perché la comunicazione visiva è importante

Le immagini sono un modo più veloce, più semplice e migliore per comunicare qualsiasi messaggio. Ecco cosa rende importante la comunicazione visiva.

Accessibilità

La comunicazione visiva elimina le barriere linguistiche e culturali: tutti capiscono i semafori in tutto il mondo! Costruisce un ponte tra pubblici diversi, rendendola uno strumento prezioso per la comunicazione internazionale.

Velocità

Scorrere un'infografica fa risparmiare tempo rispetto alla lettura di una reportistica di 10.000 parole. Diagrammi, diagrammi di flusso e infografiche possono riepilogare idee complesse, facendo risparmiare tempo al comunicatore e al pubblico.

Semplicità

Immaginate di spiegare a qualcuno cos'è un elefante senza usare la parola "elefante" o i suoi sinonimi. Da fare con quante parole? Ora immaginate di disegnarne uno.

Le immagini semplificano le cose. Dai percorsi degli utenti all'architettura del software, la comunicazione visiva facilita la comprensione del contesto e dei dettagli da parte di tutte le parti interessate.

Comprensibilità

Le visualizzazioni rendono evidenti le relazioni in modi che le parole non possono fare. Guardate il seguente esempio esempio di Mappa concettuale della zona di crescita a lungo termine di James cancellate. Sono solo due linee e una curva. Ma è così potente da mostrarci ciò che è ovvio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-256.png Esempio di Mappa concettuale /$$$img/

Fonte: JamesClear.com

Processo decisionale

Quando le informazioni sono chiare, concise e ovvie, anche il processo decisionale è migliore e più rapido. L'esempio più semplice di strumento decisionale visivo è un grafico o un albero decisionale. Tuttavia, con qualsiasi reportistica visiva è possibile raccogliere informazioni e apportare modifiche in modo più efficace.

cosa dice questo ClickUp Dashboard sulle ore fatturabili del team?

Attenzione e ritenzione

Un'immagine è attraente e attira l'attenzione. Il cervello umano elabora contenuti visivi 60.000 volte più velocemente del testo . Ciò significa che nei 47 secondi di concentrazione è possibile far entrare nel cervello molte più cose.

D'altra parte, gli elementi visivi hanno un impatto più sostanziale sulla memoria. I ricercatori affermano che "tre giorni dopo aver letto un testo, possiamo ricordare il 10% delle informazioni, ma quando vengono combinate con un'immagine, è probabile che ne ricordiamo il 65%"

Oltre a tutto questo, l'utilizzo della comunicazione visiva contribuisce a migliorare notevolmente il riconoscimento e la fiducia nel marchio. L'uso coerente di elementi visivi, come loghi, schemi di colori e tipografia, porta il marchio in primo piano. Nel tempo, questi elementi creano riconoscimento e fiducia nel pubblico, incoraggiando la fedeltà e la fiducia nel marchio.

Vediamo come si traduce nel mondo reale.

Esempi di comunicazione visiva

Il modulo più comune di comunicazione visiva è quello del marketing. Pubblicità, post sui social media, newsletter via email, ecc. sono noti per essere altamente visivi. Ma questa è solo la punta dell'iceberg.

Indipendentemente dal ruolo che ricoprite all'interno della vostra organizzazione, potete utilizzare la comunicazione visiva nei vostri flussi di lavoro quotidiani. Ecco alcuni esempi.

Project management

Un buon project management consiste nel consegnare un prodotto di qualità nei tempi e nel budget previsti. Il modo migliore per tenere traccia di questo aspetto è un percorso visivo, con il monitoraggio del tempo rimasto e del budget rimanente. Project management visivo da fare esattamente così.

ottenere una visibilità chiara delle attività di ClickUp Gantt Chart View_

Ad esempio, un grafico Gantt aiuta a rappresentare la sequenza temporale di un progetto, evidenziando le dipendenze delle attività e i potenziali colli di bottiglia. La visualizzazione del calendario aiuta a vedere quanto lavoro è programmato ogni giorno, settimana o mese. La vista Carico di lavoro visualizza l'impegno di ciascun membro del team.

Supporto clienti

I team del supporto clienti utilizzano ausili visivi per migliorare la chiarezza e i tempi di risoluzione dei problemi. Ad esempio, potreste fornire una guida passo passo con screenshot annotati o un video esplicativo che mostra come impostare un account nel vostro software.

Queste immagini riducono al minimo la confusione e aiutano i clienti a risolvere i problemi in modo autonomo, migliorando la soddisfazione e riducendo il carico di lavoro del supporto.

Formazione e onboarding Tecniche di visualizzazione migliorano i risultati dell'apprendimento. L'uso di video tutorial o di infografiche interattive aiuta i dipendenti a comprendere rapidamente la vostra organizzazione. Cosa c'è di meglio di un buon vecchio grafico organizzativo per aiutare le persone a capire il panorama aziendale?

grafico di oltre 100 anni fa! (Fonte: Wikimedia Commons )_

Gestione finanziaria

Supponiamo che quest'anno abbiate speso 2 milioni di dollari in pubblicità. È una cosa buona o cattiva?

I fatti, da soli, hanno poco significato. Acquistano significato nel contesto. Ad esempio, se avete guadagnato 4 milioni di dollari, è un bene. Se l'anno scorso avete speso solo 100.000 dollari per guadagnare 3 milioni di dollari, è un male! Per presentare i fatti nel loro contesto, i team finanziari utilizzano grafici a barre, a torta, diagrammi di Venn, ecc.

investimenti globali per la transizione energetica (Fonte: {\a6}Comune di Wikimedia )_

Questi esempi offrono un'ispirazione, ma le possibilità sono davvero infinite. La comunicazione visiva può essere utilizzata nella vita di tutti i giorni in molti modi. Esploriamone alcuni.

Come usare la comunicazione visiva sul posto di lavoro

Se inviate emoji o rendete in grassetto alcuni testi delle vostre email, state già usando la comunicazione visiva sul posto di lavoro. Ecco come utilizzare alcune strategie di comunicazione visiva professionale con uno strumento di project management all-in-one come ClickUp.

1. Idee di brainstorming

Il cervello non pensa per righe, colonne o elenchi. Quindi, perché forzarlo? Utilizzate la tela pulita del Lavagne online di ClickUp per fare brainstorming di idee e catturarle in modo coerente, anche se sembrano caotiche.

Aggiungete note adesive, forme, linee, immagini e testo a un'unica lavagna online

Connessione di elementi con linee e frecce

Collegare fonti esterne come Clip di giornale o immagini di ispirazione

Fare schizzi a mano libera sulla tavoletta

Portate con voi ClickUp Brain per ulteriori idee

Collaborate alle vostre idee e organizzatele insieme in tempo reale. Per coloro che non hanno potuto partecipare alla riunione, è sufficiente condividere un link e invitare a commentare.

Sia che stiate aggiungendo nuove funzionalità a un prodotto o pianificando un evento natalizio per la vostra organizzazione, fate un brainstorming di idee senza sforzo. Poi, convertitele in attività direttamente all'interno di ClickUp Whiteboards.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-261.png Lavagne online di ClickUp /$$$img/

porta il tuo team in una sala conferenze virtuale con ClickUp Whiteboards_

2. Costruire una tabella di marcia

State costruendo un software? Lanciare una campagna di influencer? O pianificare il vostro nuovo anno? Mettete in pagina tutto ciò che vi passa per la testa con ClickUp Mappe mentali .

Iniziate da una tela vuota o da uno dei numerosi modelli di ClickUp

Suddividete informazioni complesse o flussi multidirezionali in una sola mappa in connessione

Personalizzate le vostre forme con i colori per facilitare l'elaborazione

Conversione istantanea dei nodi in attività

Pulite le mappe disordinate con la funzionalità/funzione di re-layout

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-521.png ClickUp Mappe mentali /$$$img/

mappate ciò che avete in mente con le mappe mentali di ClickUp

3. Gestire le dipendenze

Uno dei maggiori problemi del project management è che i suoi vari componenti sono spesso costruiti come una pila di schede. Se una di esse cade, tutto si sgretola prompt. Evitate queste eventualità con un sistema di gestione visiva delle attività software che evidenzia le dipendenze per ridurre i rischi correlati.

Prendete il Vista Gantt di ClickUp ad esempio. Rappresenta attività, dipendenze e scadenze in un unico riquadro. Quindi, se un'attività dipendente viene programmata prima che l'attività precedente sia completata, in questa visualizzazione non può sfuggire. È quindi possibile identificare i percorsi critici e includere i margini di flessibilità nei piani del progetto.

trova i tuoi blocchi stradali con la vista grafico di ClickUp Gantt

4. Organizzare i carichi di lavoro

Quando il progetto entra nel vivo, è comune che alcuni membri del team siano sovraccaricati di lavoro, causando insoddisfazione, disimpegno, burnout e persino abbandono. Un buon project manager sa come garantire una gestione efficace dei carichi di lavoro.

Una presentazione visiva del carico di lavoro del team può essere ottima. Con evidenziazioni in rosso, ambra e verde, è possibile identificare a colpo d'occhio chi lavora in eccesso o in difetto di capacità, come le durate stimate si mappano rispetto al monitoraggio del tempo, ecc. ClickUp Vista Carico di lavoro crea automaticamente tutto questo.

vista Carico di lavoro ClickUp per una gestione efficace del progetto

5. Monitoraggio dello stato di avanzamento

I team ad alte prestazioni completano decine di attività ogni giorno. Google Cloud ha scoperto che i team più performanti distribuiscono software fino a quattro volte al giorno ! La velocità di questo lavoro può essere difficile da monitorare e ricordare senza indicazioni visive.

Utilizzare ClickUp Dashboard per visualizzare i vostri KPI. Impostate widget con grafici a torta per i carichi di lavoro, grafici a barre per la reportistica di burnup/burndown, numeri per il totale delle vendite e molto altro ancora.

Bonus: date un'occhiata agli altri esempi di dashboard in ClickUp per trarre ispirazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-534-1400x842.png ClickUp dashboard /$$$img/

generare reportistica in tempo reale con ClickUp Dashboard

A volte, anche la migliore documentazione non è all'altezza di una semplice registrazione dello schermo. Utilizzate Clip di ClickUp per registrare video e condividerli istantaneamente incorporandoli in ClickUp, condividendo un link pubblico o scaricando il file stesso. Se volete renderli ricercabili per un uso successivo, trascrivete i video con IA e metteteli da parte!

comunicare meglio con ClickUp Clips

Già che ci siete, ecco come renderlo professionale.

Come rendere professionali le vostre comunicazioni visive

Le immagini hanno un impatto maggiore delle parole. Pertanto, un'immagine inadeguata può avere anche un impatto negativo maggiore. Evitate questo inconveniente con i seguenti consigli per la comunicazione visiva.

Siate intenzionali: Oggi è comune usare GIF e meme sul lavoro. Contribuiscono a creare cameratismo. Tuttavia, siate intenzionali nei confronti dei contenuti visivi che inviate. Assicuratevi che sia adatto al lavoro. Se non lo indossereste su una maglietta per andare al lavoro, non inviatelo a un collega.

Ricordate il vostro traguardo: Supponiamo che abbiate scritto una relazione di 10.000 parole. Anche se lo punteggiate con decine di immagini, è improbabile che i CXO leggano un documento così lungo. D'altro canto, l'analista della qualità del vostro team avrà bisogno di una documentazione completa di ogni storia e scenario dell'utente. Quindi, create immagini tenendo conto del pubblico.

Privilegiate la semplicità: Una visualizzazione deve semplicemente aiutare a comprendere idee complesse. Quindi, non rendete le vostre immagini troppo complicate o ingombranti. Concentratevi su su come condividere le informazioni con i membri del team non sulla bellezza dell'immagine in sé.

Usate il multimediale: Non è necessario dire tutto con l'immagine. Utilizzate vari moduli di media visivi, come video, animazioni, meme, ecc. Inoltre, includete testi, collegati, ecc. per ampliare il messaggio. Ricordate che l'obiettivo non è quello di essere visivi. L'obiettivo è essere chiari.

Siate coerenti: Non cambiate continuamente i formati visivi. Ad esempio, se ogni mese inviate i report commerciali come grafici a barre, non cambiateli improvvisamente in grafici a torta. Se usate il verde per indicare una crescita positiva, non fatelo diventare blu nella prossima reportistica. Attenetevi a una tavolozza di colori, a una tipografia e a uno stile di design coerenti in tutti i materiali.

Creare immagini di alta qualità: Le immagini, i video e i grafici devono essere nitidi, in scala appropriata e liberi da distorsioni o pixel. Sarebbe utile se l'utente potesse ingrandire e ridurre le immagini secondo le necessità.

Utilizzare strumenti di visualizzazione dei dati: Non è necessario disegnare tutto a mani nude. Lasciate che uno strumento di software di collaborazione visiva sollevare un peso. Utilizzare modelli di diagrammi di flusso oppure modelli di design grafico per iniziare subito a lavorare.

Riutilizzate ciò che funziona: Se avete già ricevuto un buon feedback su una mappa di processo, replicate quella struttura per altri concetti correlati. Se utilizzate una specifica mappa di processo modello di bacheca digitale e duplicarlo semplicemente per le esigenze correlate. Operativizzare la comunicazione visiva.

Integrare: Infine, la comunicazione visiva non è una voce della lista di controllo da spuntare una volta al giorno. È un modo di Da fare. Prima di ogni attività, pensate se un elemento visivo può dare valore aggiunto al vostro messaggio. Per esempio, se state segnalando un bug, è vostra abitudine aggiungere uno screenshot con annotazioni appropriate.

collaborazione visiva su_ chat di ClickUp

Comunicazione, a modo tuo con ClickUp

Il moderno lavoro sulla conoscenza dipende quasi interamente da una comunicazione efficace tra i membri del team. Eppure, soffriamo di tempi di attenzione in calo, troppi strumenti, stanchezza da Zoom e enormi lacune nel trasferimento delle conoscenze.

ClickUp, la piattaforma all-in-one per il project management, è l'app ideale per colmare queste lacune, grazie a molteplici funzionalità/funzione per la collaborazione sul posto di lavoro.

Per i disegni e le immagini, ci sono lavagne online e mappe mentali. Per la registrazione di video, c'è ClickUp Clip. Per la reportistica visiva interattiva, ci sono i dashboard. Se pensate che il modo migliore sia usare le parole, c'è ClickUp Documenti anche per questo. Qualunque sia il modo migliore per comunicare il vostro messaggio, ClickUp ha una funzionalità/funzione per voi. Provate gratis ClickUp adesso .