Come usare efficacemente le scale di valutazione dei sondaggi

Che ve ne rendiate conto o meno, probabilmente incontrate le scale di valutazione dei sondaggi più spesso del vostro caffè mattutino.

Pensateci. State finendo una corsa Uber per tornare a casa? Vi viene presentata una scala di valutazione a 5 stelle per giudicare le capacità dell'autista.

O che ne dite della valutazione di una consegna di cibo? Persino lo studio del vostro medico potrebbe inserire di nascosto un sondaggio con una scala di valutazione.

Ma perché questa ossessione per le scale di valutazione?

Innanzitutto, le scale di valutazione dei sondaggi sono universali. Non c'è bisogno di definire ogni parametro o di preoccuparsi delle barriere linguistiche.

I numeri parlano da soli, rendendo i dati facili da interpretare, da confrontare e - siamo sinceri - molto più veloci da calcolare.

Da fare, però, per capire se l'esperienza di un cliente è davvero un numero? Cerchiamo di capire perché i sondaggi su scala di valutazione sono così popolari e come usarli in modo efficace.

Le scale di valutazione dei sondaggi semplificano la raccolta dei feedback, aiutando a raccogliere informazioni sulla soddisfazione dei clienti, sulla fedeltà al marchio e altro ancora. Le scale più diffuse, come quella di Likert e altre, risolvono diverse esigenze di dati.

Perché usare le scale di valutazione nei sondaggi?

Il cuore di ogni sondaggio è la ricerca di tre pepite d'oro di informazioni: la soddisfazione dei clienti, il Net Promoter Score (NPS) e il Customer Effort Score (CES).

Perché le scale di valutazione?

Mettiamola così: oltre 28 milioni di persone prendono Uber ogni giorno.

Immaginate se Uber chiedesse a ogni passeggero di scrivere un mini-saggio sulla sua esperienza di viaggio. Non succede!

Il fidato sondaggio con scala di valutazione consente di risparmiare tempo e di dare rapidamente una valutazione alla corsa.

Le scale di valutazione sono un sogno per la raccolta dei dati. Consentono risposte rapide e sono ideali per studi su larga scala e per gli intervistati in viaggio.

In genere, i rispondenti al sondaggio scelgono tra opzioni con intervallo tra due estremi, come "eccellente" e "terribile", trasformando queste scale nell'aggiornamento definitivo delle domande a scelta multipla.

Ma soprattutto, consentono di quantificare ciò che non è quantificabile.

Misurare qualcosa di astratto come la "soddisfazione" o la "percezione" diventa possibile con una scala di valutazione ben progettata.

Ci aiutano a convertire le sensazioni e le esperienze in dati, facili da confrontare tra gli intervistati e perfetti per il monitoraggio del tempo.

Tipi comuni di scale di valutazione del sondaggio

1. Scala Likert

La scala Likert è una delle più utilizzate per misurare opinioni, atteggiamenti e motivazioni, con opzioni che vanno da un estremo all'altro, più una comoda scelta neutra nel mezzo.

💡 Come funziona: Gli intervistati scelgono tra opzioni come "fortemente d'accordo", "d'accordo", "neutro", "in disaccordo" e "fortemente in disaccordo"

🧾 Punti di scala: In genere, cinque o sette opzioni

✅ Punto neutro: Un'opzione intermedia per coloro che non si sentono né in un modo né nell'altro

📌 Esempio: "Trovo entusiasmanti le scale di valutazione" Gli intervistati possono esprimere le loro valutazioni da "fortemente d'accordo" a "fortemente in disaccordo"

Modello di scala di valutazione ClickUp

Se siete pronti a immergervi nel mondo delle scale Likert, ClickUp è un fantastico punto di partenza. Modello di scala Likert di ClickUp è progettato per tutti, dai principianti ai professionisti esperti, ed è completamente personalizzabile per soddisfare qualsiasi esigenza di sondaggio.

Modello per principianti della scala Likert di ClickUp

La parte migliore? Dite addio al lungo processo di scrittura, progettazione e analisi dei sondaggi da zero.

Con questo modello, potete costruire rapidamente moduli di sondaggio personalizzati, distribuirli e raccogliere informazioni in un unico posto.

E soprattutto, fornisce risposte semplici a domande complesse attraverso scale di facile interpretazione.

Raccogliendo dati significativi dai clienti o dai dipendenti, questo modello aiuta a identificare tendenze e modelli.

2. Scala di valutazione numerica

È la scala semplice e senza fronzoli in cui gli intervistati scelgono un numero da 0 a 10 per rappresentare il loro livello di dolore, soddisfazione o un'altra grandezza misurabile.

💡 Come funziona: I partecipanti selezionano un numero, dove 0 significa "niente" e 10 significa "il massimo assoluto"

🧾 Punti di scala: Di solito da 0 a 10, anche se gli intervalli possono variare

✅ Punto neutro: Non esiste un punto intermedio rigido, ma 5 è spesso considerato una scelta neutrale

📌 Esempio: "Su una scala da 0 a 10, qual è l'intensità del suo dolore?" Un sondaggio con questa domanda consente ai pazienti di quantificare la loro esperienza menzionando numericamente l'intensità del dolore attuale.

3. Scala di valutazione a stelle

La scala di valutazione a stelle utilizza da 1 a 5 stelle per indicare i livelli di soddisfazione, spesso associata alle recensioni e ai feedback dei clienti su servizi o produttività.

💡 Come funziona: Gli intervistati selezionano un numero di stelle: una stella significa "scarso" e cinque stelle significano "eccellente"

🧾 Punti della scala: In genere, un sistema a cinque stelle

✅ Punto neutro: Il punto intermedio, di solito tre stelle, implica un'esperienza "media"

📌 Esempio: "Valuta il tuo recente soggiorno in hotel!" Gli ospiti scelgono da una a cinque stelle per riassumere il loro soggiorno

4. Scala semantica differenziale

La scala differenziale semantica consente alle persone di valutare i propri sentimenti o atteggiamenti riguardo a un concetto su una scala tra due aggettivi opposti, come "felice-triste" o "affidabile-non degno di fiducia"

💡 Come funziona: Gli intervistati scelgono un punto tra due aggettivi polari per esprimere il loro sentimento

🧾 Punti della scala: Di solito cinque o sette punti

✅ Punto neutro: Il punto centrale rappresenta una posizione equilibrata o neutrale

📌 Esempio: "Come descriverebbe questo nuovo prodotto?" Gli intervistati lo valutano tra "innovativo" e "obsoleto", offrendo una visione della percezione del pubblico

5. Caselle di controllo e scale a scelta multipla

Le caselle di controllo permettono agli intervistati di selezionare più opzioni, mentre le domande a scelta multipla ne limitano una. Queste scale lavorano bene per raccogliere preferenze e risposte rapide.

💡 Come funziona:

Casella di controllo : Consente selezioni multiple da un elenco

: Consente selezioni multiple da un elenco Scelta multipla: Limita le risposte a una sola scelta

🧾 Punti di scala: Varia in base alla domanda e alle scelte offerte

✅ Punto neutro: Non applicabile per queste scale

📌 Esempio:

Casella di controllo : "Quali funzionalità/funzione utilizza?" (Selezione di tutte quelle che si applicano)

: "Quali funzionalità/funzione utilizza?" (Selezione di tutte quelle che si applicano) Scelta multipla: "Quale funzionalità/funzione preferisce di più?" (Selezionare una sola)

Utilizzare le scale di valutazione dei sondaggi per ottenere i dati necessari

Se state cercando di capire la soddisfazione dei clienti, di monitorare il coinvolgimento dei dipendenti o semplicemente di capire come le persone percepiscono il vostro marchio, questi passaggi vi aiuteranno a progettare sondaggi che forniscano le informazioni esatte che state cercando.

Passaggio 1: Creare domande di sondaggio con scale di valutazione

1. Definire gli oggetti

Ogni opzione nelle domande di valutazione di un sondaggio deve essere chiaramente definita per evitare i momenti di "Aspetta... cosa significa?". È fondamentale mantenere l'imparzialità: definire gli obiettivi aiuta a garantire che ogni risposta rifletta genuinamente i sentimenti o le opinioni degli intervistati.

Questo è il punto in cui Obiettivi di ClickUp è utile.

monitorate il vostro stato di avanzamento degli obiettivi con ClickUp Obiettivi

Con ClickUp Obiettivi potete fissare obiettivi misurabili e di alta qualità e suddividerli in traguardi più piccoli.

Basta andare su "Obiettivi" in ClickUp, cliccare su "+Nuovo obiettivo" e iniziare a impostare i traguardi. Dopo aver definito ogni oggetto, avrete una solida base per creare le domande del vostro sondaggio.

Avete bisogno di monitorare la soddisfazione dei clienti o la fedeltà al marchio? Definitelo qui e lasciate che ClickUp si occupi del resto.

2. Scegliere la giusta scala di valutazione

Scegliete quindi una scala che sia in linea con gli oggetti del vostro sondaggio, sia essa una scala Likert, una scala di valutazione numerica o una scala comparativa.

Assicuratevi che ogni estremità della scala sia chiara: 1 dovrebbe significare la valutazione più bassa e il numero più alto dovrebbe indicare il punteggio massimo.

Per i progettisti del sondaggio, Documenti di ClickUp rende facile la creazione di questi sondaggi, consentendo al team di collaborare e modificare le domande in tempo reale.

lasciate commenti, assegnate attività e fornite feedback direttamente per le vostre scale di valutazione dei sondaggi con ClickUp Docs_

ClickUp Documenti offre diverse funzionalità/funzione utili:

Sviluppare le domande in modo collaborativo con i colleghi attraverso la modifica simultanea

Utilizzare la formattazione del testo per ottenere un aspetto raffinato

Collaborazione con l'aggiunta di commenti e l'assegnazione di attività per mantenere tutti in carreggiata

3. Scrivere domande chiare

Le domande devono essere dirette, semplici e di facile comprensione per gli intervistati.

Domande troppo complesse possono creare confusione e ridurre le valutazioni.

In questo caso, ClickUp AI può essere una salvezza.

Con ClickUp Brain è possibile generare domande di sondaggio personalizzate in base allo scopo e al pubblico.

generate domande personalizzate per le scale di valutazione dei vostri sondaggi con ClickUp Brain_

Fornite i dettagli fondamentali - scopo, pubblico di riferimento e obiettivi chiave - e lasciate che il provider di sondaggi dell'IA si assicuri che ogni domanda sia progettata per raccogliere dati preziosi e utili.

💡 Pro Tip: Evitate le domande a doppio senso. Limitatevi a chiedere informazioni su un argomento alla volta, ad esempio "Come valuterebbe la qualità del nostro prodotto?" piuttosto che "Come valuterebbe la qualità e il prezzo del nostro prodotto?" Mantenete chiare le opzioni di risposta in modo che le persone possano scegliere facilmente la scelta più adatta alla loro prospettiva.

Passaggio 2: raccolta delle risposte al sondaggio

1. Pilotare il sondaggio

Un sondaggio pilota è la vostra prova, che vi permette di cogliere eventuali intoppi prima di lanciare il sondaggio completo.

Questa versione di prova iniziale aiuta a garantire che le domande siano pertinenti, chiare e libere da pregiudizi: una mossa intelligente per testare con poche decine di intervistati che rispecchiano il vostro target.

Ottenete il loro feedback, notate gli eventuali punti di esitazione e tenete traccia delle intuizioni usando Le attività di ClickUp funzionalità/funzione.

raccogliere e gestire i feedback delle scale di valutazione dei sondaggi con ClickUp Tasks

ClickUp semplifica il monitoraggio di questi risultati grazie a strumenti come le liste di controllo, i campi personalizzati e le opzioni di azione massiva per gestire più elementi di feedback contemporaneamente. Le sorprese saranno colte nella fase pilota, non durante il lancio completo.

2. Usare i moduli per raccogliere i dati

Internet rende facile la raccolta dei sondaggi e Moduli ClickUp è un passo avanti che consente di creare moduli strutturati e visivamente accattivanti in pochi minuti.

crea facilmente scale di valutazione per sondaggi dall'aspetto professionale con ClickUp Forms_

Con un intervallo di tipi di campi, dal testo alle caselle di controllo, agli elenchi a discesa, alle date e alle valutazioni, ClickUp Modulo vi garantisce la possibilità di acquisire tutti i dettagli necessari senza sovraccaricare gli intervistati.

Inoltre, ogni risposta al modulo può essere trasformata direttamente in un'attività, in modo da poter agire non appena arrivano le risposte.

3. Impostazione di promemoria automatici

È frequente che le email di sondaggio passino inosservate.

A volte i rispondenti se ne dimenticano, o forse non hanno nemmeno aperto la vostra email. Automazioni ClickUp è perfetto per l'impostazione di quelle promemoria amichevoli che spingono i rispondenti a tornare al sondaggio.

automatizzare il flusso di lavoro e aumentare la produttività con ClickUp Automation

Le promemoria automatiche vi liberano dall'attività ripetitiva dei follow-up e garantiscono tassi di completamento più elevati senza un lavoro manuale supplementare.

🧠 Da fare: I moduli di sondaggio sono stati una pietra miliare della raccolta dati per secoli? In antica Cina già nel 2.000 a.C. venivano condotti censimenti per raccogliere dati sulla popolazione. Allo stesso tempo, nel 1086 d.C., in Inghilterra fu commissionato il Domesday Book, che registrava informazioni estese su terreni e risorse.

4. Coinvolgere i partecipanti

Coinvolgere gli intervistati è la chiave per ottenere un alto tasso di risposta al sondaggio.

Ecco alcuni modi collaudati per aumentare la partecipazione:

Spiegare lo scopo : Fate sapere agli intervistati perché il loro feedback è importante, sia che si tratti di un servizio migliore, di nuove funzionalità o di un'esperienza più personalizzata

: Fate sapere agli intervistati perché il loro feedback è importante, sia che si tratti di un servizio migliore, di nuove funzionalità o di un'esperienza più personalizzata Scegliere il mezzo giusto : Facilitate i rispondenti scegliendo il formato di sondaggio che preferiscono, che sia un'email, un testo o un sondaggio in app

: Facilitate i rispondenti scegliendo il formato di sondaggio che preferiscono, che sia un'email, un testo o un sondaggio in app Basta che sia breve : Le ricerche suggeriscono che un sondaggio di meno di cinque minuti funziona meglio. I sondaggi più lunghi rischiano di causare frustrazione o disimpegno

: Le ricerche suggeriscono che un sondaggio di meno di cinque minuti funziona meglio. I sondaggi più lunghi rischiano di causare frustrazione o disimpegno Usate domande a risposta chiusa : Le domande a risposta aperta sono ottime, ma richiedono un lavoro più richiesto. Attenetevi per lo più a domande a risposta chiusa per mantenere le risposte coerenti e veloci

: Le domande a risposta aperta sono ottime, ma richiedono un lavoro più richiesto. Attenetevi per lo più a domande a risposta chiusa per mantenere le risposte coerenti e veloci Usare un linguaggio semplice : Evitate il gergo e mantenete un linguaggio chiaro, in modo che gli intervistati non rimangano impantanati nel tentativo di capire le domande

: Evitate il gergo e mantenete un linguaggio chiaro, in modo che gli intervistati non rimangano impantanati nel tentativo di capire le domande Target del pubblico con saggezza : Personalizzate il sondaggio per il giusto target demografico, poiché un pubblico ben assortito può fornire le informazioni più preziose

: Personalizzate il sondaggio per il giusto target demografico, poiché un pubblico ben assortito può fornire le informazioni più preziose Inviare i sondaggi al momento giusto: Il tempismo è tutto: puntate a inviare il sondaggio entro 24 ore da un'azione rilevante per mantenere il feedback accurato e fresco

5. Modello di modulo di ClickUp

Per organizzare il processo, Il modello di modulo di ClickUp è un punto di partenza intuitivo e personalizzabile.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-604.png Modello di modulo per ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200682106&department=other Scaricare questo modello /$$$cta/

Con varie opzioni di campo, come testo, elenchi a discesa, caselle di controllo e valutazioni, è possibile personalizzare ogni domanda per adattarla a diversi tipi di dati e ottenere risposte più precise.

Le risposte possono generare automaticamente attività, aiutandovi a organizzare il feedback e ad agire immediatamente.

Sia che si tratti di un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti o di una raccolta di feedback sui prodotti, i modelli di ClickUp, come il modello Modello di sondaggio ClickUp sul feedback del prodotto e Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp offrono strutture già pronte per raccogliere rapidamente informazioni.

Questi modelli consentono di comprendere le preferenze dei clienti, di identificare le aree di miglioramento e di organizzare il feedback dei clienti.

Passaggio 3: analisi dei dati del sondaggio

1. Esaminare le risposte

L'analisi dei dati del sondaggio può essere semplice come una tabulazione incrociata di base - organizzare le risposte in righe e colonne per trovare modelli - o complessa come i metodi statistici per testare la significatività.

Ma non c'è bisogno di pensarci troppo quando si utilizza ClickUp Dashboard .

creare dashboard personalizzati in ClickUp per visualizzare e analizzare i dati della scala di valutazione del sondaggio

Con questo strumento centralizzato, potete monitorare lo stato in tempo reale, controllare la soddisfazione dei clienti e testare nuove funzionalità/funzioni.

Le dashboard di ClickUp consentono di visualizzare facilmente i dati del sondaggio con una sola occhiata, in modo da potersi concentrare su ciò che conta di più senza preoccuparsi dei dettagli.

2. Identificare tendenze e approfondimenti

Ora viene la parte più divertente (e, probabilmente, la più importante): scoprire le tendenze e le intuizioni.

I dashboard di ClickUp consentono di visualizzare facilmente metriche chiave come lo stato del team, il tempo monitorato e le prestazioni del progetto.

Personalizzate la vostra dashboard con schede che mostrano dati essenziali, come il totale delle attività o le prestazioni per assegnatario, per individuare subito le tendenze.

personalizza i dashboard per monitorare le metriche chiave e identificare le tendenze

È inoltre possibile monitorare le interazioni con i clienti, tenere traccia dei rischi potenziali, analizzare i segmenti di clientela e persino prevedere le entrate in base ai dati del sondaggio.

Ricordate: La storia è nei dettagli.

3. Collaborazione con il team

Una volta identificate le chiavi di lettura, è il momento di condividerle con il team e di fare un brainstorming sui miglioramenti da apportare.

ClickUp semplifica la collaborazione grazie a ClickUp Chattare e Assegnazione dei commenti che consente di discutere le intuizioni direttamente all'interno delle attività, dei Documenti o degli Elenchi.

condividete gli aggiornamenti della scala di valutazione dei sondaggi e collaborate in tempo reale con ClickUp Chat_

Aprite una chat in qualsiasi progetto per conversazioni e decisioni in tempo reale, in modo da rimanere sulla stessa pagina senza dover attivare/disattivare le app.

💡 Pro Tip: Per una marcia in più, ClickUp Brain, l'eccellente assistente IA della piattaforma, è in grado di analizzare i dati, riepilogare le intuizioni e persino consigliare i passaggi successivi.

4. Creare attività che richiedono un'azione

La parte migliore di ClickUp?

È possibile trasformare qualsiasi discussione in chat, commenti, persino note alla lavagna online, in attività tracciabili in un solo clic.

migliorate la collaborazione del team con le @menzioni di ClickUp_

Utilizzate le @menzioni per taggare i compagni di squadra direttamente nelle attività o nei commenti, assicurando che tutti sappiano chi è responsabile di cosa.

ClickUp Assign comments trasforma i commenti in attività, in modo che le discussioni si trasformino in elementi d'azione chiari e con titolarità definita.

Con ClickUp, non ci sono scadenze mancate.

Modello di piano d'azione per il sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp

Per far sì che i dati del sondaggio lavorino davvero per voi, Modello di piano d'azione per il sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp è il passaggio perfetto da provare.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-959.png Modello di piano d'azione per il sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6098508&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Dopo aver raccolto tutti i preziosi feedback, questo modello aiuta a trasformare le intuizioni in azioni, individuando i fattori chiave del coinvolgimento e implementando cambiamenti d'impatto.

Inoltre, consente di stabilire le priorità delle attività, di fissare obiettivi chiari e di assegnare la responsabilità, in modo che i miglioramenti avvengano davvero (e non si perdano nella confusione).

Con ClickUp, trasformare il feedback in risultati reali e tangibili diventa un processo facile e organizzato.

Best practice per l'uso delle scale di valutazione

Le scale di valutazione possono cambiare le carte in tavola nella raccolta dei feedback, se terminate nel modo giusto.

Per ottenere il massimo dai vostri dati, alcune semplici best practice possono essere molto utili:

Definire chiaramente ogni opzione : Assicuratevi che ogni opzione della scala di valutazione sia specifica e facile da capire, evitando un linguaggio vago che potrebbe portare a interpretazioni errate

: Assicuratevi che ogni opzione della scala di valutazione sia specifica e facile da capire, evitando un linguaggio vago che potrebbe portare a interpretazioni errate Evitare i pregiudizi : Mantenete le domande neutre ed evitate il linguaggio diretto, in modo che le risposte riflettano accuratamente le vere opinioni degli intervistati

: Mantenete le domande neutre ed evitate il linguaggio diretto, in modo che le risposte riflettano accuratamente le vere opinioni degli intervistati Rendetela visivamente accessibile : Progettate la scala in modo che sia semplice e facile da navigare, in modo che gli intervistati possano capirla e utilizzarla rapidamente

: Progettate la scala in modo che sia semplice e facile da navigare, in modo che gli intervistati possano capirla e utilizzarla rapidamente Incorporare la prima domanda nelle email : Per i sondaggi via email, incorporare la prima domanda nel corpo dell'email può stimolare il coinvolgimento e aumentare le valutazioni fin dall'inizio

: Per i sondaggi via email, incorporare la prima domanda nel corpo dell'email può stimolare il coinvolgimento e aumentare le valutazioni fin dall'inizio Mettere in conto i tempi e i trigger: Programmate i sondaggi nei momenti più rilevanti per catturare l'attenzione dei provider quando sono più propensi a impegnarsi e a fornire un feedback onesto

Migliora le valutazioni dei tuoi sondaggi con ClickUp

Il mondo è impegnato a valutare tutto, giorno dopo giorno.

Sebbene i vostri prodotti e servizi abbiano un ruolo fondamentale nelle ambite valutazioni a 5 stelle, il design delle scale di valutazione dei sondaggi ha un impatto sorprendentemente grande sulla psicologia dei clienti.

Un sondaggio pulito e ben organizzato, con scale di valutazione strutturate, può fare la differenza, facilitando la risposta dei partecipanti e la raccolta di informazioni da parte degli analisti.

Con l'intervallo di funzionalità/funzione di ClickUp, dai moduli personalizzati alle dashboard azionabili, dagli strumenti di IA agli strumenti di collaborazione con i team, creare sondaggi che catturino veramente il sentiment dei clienti è un gioco da ragazzi.

Siete pronti a portare il vostro gioco di sondaggi al livello successivo? Iscrivetevi su ClickUp gratis oggi!