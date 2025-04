Modelli gratuiti di carta dei progetti in Excel per un project management efficiente

la gestione di un progetto vi sembra mai una passeggiata sul filo del rasoio? Le scadenze incombono, le risorse si assottigliano e tutti si rivolgono a voi in cerca di risposte.

È allora che la carta del progetto diventa il vostro migliore alleato. Definisce l'ambito, lo scopo, gli obiettivi e le chiavi del progetto, mantenendo il team allineato fin dal primo giorno.✔️

Ma creare questi documenti da zero ogni volta è un'enorme perdita di tempo. I modelli Excel di project charter sono qui per cambiare le cose. Con un quadro strutturato e pronto all'uso, vi permettono di saltare la configurazione e di tuffarvi direttamente nel piano del progetto.

E se state supervisionando progetti di grandi dimensioni e con più team che richiedono di più, vi presenteremo 10 alternative di ClickUp che aggiungono collaborazione e automazione al mix!

**Cosa rende un buon modello di Project Charter in Excel?

Un ottimo modello non si limita a documentare il progetto, ma funge da quadro strategico per una comunicazione cancellata, un piano efficiente e l'esito positivo del progetto stesso.🌟

Ecco i componenti chiave che separano uno strumento efficace da uno mediocre:

Sezione panoramica del progetto: Inizia con l'essenziale: il nome del progetto, una breve descrizione del suo scopo, le chiavi degli stakeholder e gli intenti. Aiuta a riepilogare il percorso del progetto e a cancellare i traguardi fin dall'inizio

Inizia con l'essenziale: il nome del progetto, una breve descrizione del suo scopo, le chiavi degli stakeholder e gli intenti. Aiuta a riepilogare il percorso del progetto e a cancellare i traguardi fin dall'inizio Definizione precisa dell'ambito: Cattura il quadro generale: Il modello risponde alla domanda "Cosa c'è dentro e cosa c'è fuori dall'ambito?" Da fare: definisce gli oggetti, il business case e i vincoli? Una carta del progetto di prim'ordine delinea tutte queste informazioni chiave con precisione

Cattura il quadro generale: Il modello risponde alla domanda "Cosa c'è dentro e cosa c'è fuori dall'ambito?" Da fare: definisce gli oggetti, il business case e i vincoli? Una carta del progetto di prim'ordine delinea tutte queste informazioni chiave con precisione Assegnazione dettagliata dei ruoli: Eliminate l'ambiguità con modelli che specificano i compiti di tutti gli stakeholder. L'assegnazione dell'account evita le sovrapposizioni di ruoli e incoraggia la collaborazione tra i team del progetto

Eliminate l'ambiguità con modelli che specificano i compiti di tutti gli stakeholder. L'assegnazione dell'account evita le sovrapposizioni di ruoli e incoraggia la collaborazione tra i team del progetto Mappatura delle attività cardine: Semplificate il monitoraggio dello stato di avanzamento con modelli che evidenziano le pietre miliari, le consegne e le relative sequenze temporali. Utilizzate strumenti visivi come i grafici di Gantt o i calendari per gestire le dipendenze e suddividere le scadenze complesse

Semplificate il monitoraggio dello stato di avanzamento con modelli che evidenziano le pietre miliari, le consegne e le relative sequenze temporali. Utilizzate strumenti visivi come i grafici di Gantt o i calendari per gestire le dipendenze e suddividere le scadenze complesse Design scalabile: Scegliete una soluzione che consenta la personalizzazione. Che si tratti della gestione di una campagna di marketing o di un'iniziativa su larga scala, i modelli flessibili si adattano alla complessità del progetto e alle sue esigenze in evoluzione

L'importante non è il vostro processo. L'importante è il vostro processo per migliorare il vostro processo Henrik Kniberg, Coach Agile🚀 Ricordate: Le carte di progetto con esito positivo non sono il risultato del caso. Nascono da un piano attento, da un'esecuzione precisa e da un commit per il miglioramento costante. Seguite questi esperti consigli per il project management per garantire che il vostro statuto guidi l'esito positivo del progetto:

Promuovere una mentalità orientata all'obiettivo per ispirare i membri del team 💡

Coinvolgere tempestivamente le parti interessate per allineare gli oggetti del progetto e raggiungere un esito positivo 🤝

Definite risultati misurabili per migliorare la quota di mercato e la posizione 🎯

Acquisire le lezioni apprese per perfezionare i processi e adattarsi alle tendenze in evoluzione 📝

6 Modelli di Carta dei progetti in Excel gratis

questi modelli Excel pronti per l'uso forniscono struttura, chiarezza e semplicità, facilitando l'organizzazione dei dettagli chiave senza ritardi.

Scopriamo cosa distingue ogni modello Excel di project charter:

1. Modello di Carta del progetto di Excel X

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Project-Charter-Template-by-Excel-X.png Modello di Carta del progetto Excel di Excel X /$$$img/

via Excel X Il modello di Carta del progetto di Excel X offre un inizio perfetto per il processo di pianificazione del progetto. Il suo layout semplice ma potente definisce gli obiettivi, i soggetti interessati e la portata del progetto.

Con sezioni dedicate alle approvazioni, ai rischi e alle Sequenze, questo modello è una scelta affidabile per progetti che richiedono precisione e una documentazione completa.

🌟 Perché vi piacerà

Delineate le date di inizio e fine per mantenere il progetto in linea con le scadenze

Semplificare le approvazioni con una sezione dedicata per allineare i responsabili delle decisioni

Evidenziare tempestivamente i potenziali rischi per consentire strategie di mitigazione efficaci

Ideale per: I project manager cercano un modello Excel di facile utilizzo per organizzare gli elementi essenziali del progetto e passare rapidamente dalla pianificazione all'esecuzione.

2. Modello di project management da Template.net

via Modello.net Questo efficace modello di carta dei progetti Excel di Template.net è uno strumento Excel all-in-one adatto alle vostre esigenze di project management. Presenta grafici, sequenze e tracciatori di stato per semplificare il coordinamento, mantenendo un design professionale e curato.

L'aggiornamento dello stato di avanzamento delle attività è possibile grazie alle celle a discesa nella scheda dello stato, mentre la funzionalità di monitoraggio delle spese offre una panoramica dettagliata del budget.

🌟 Perché vi piacerà

Centralizza il piano di progetto con strumenti integrati per la Sequenza e il monitoraggio dello stato

Utilizzate gli elenchi a discesa integrati per aggiornare le fasi delle attività in pochi secondi

Mantenere la supervisione finanziaria con il monitoraggio automatizzato delle spese

Ideale per: Titolari di piccole aziende, freelance o project manager indipendenti alla ricerca di una soluzione facile da usare per gestire le sequenze temporali e mantenere il controllo delle spese.

3. Modello di ambito di lavoro di BuildBook

via BuildBook Scopi di progetto poco chiari sono la ricetta per scadenze non rispettate e stakeholder frustrati, ma ora non più. Il modello di Scope of Work di BuildBook è una soluzione affidabile per definire le consegne, le responsabilità e le Sequenze in un unico documento conciso.

Pensato per i progetti di costruzione e progettazione, aiuta i team a rimanere allineati sulle aspettative e a ridurre la confusione. Grazie a istruzioni passo passo, campi predefiniti e calcoli automatizzati, assicura che ogni dettaglio sia tenuto in conto.

🌟 Perché vi piacerà

Risparmio di tempo grazie alle formule integrate che popolano i campi e calcolano i totali

Personalizzare la soluzione con il logo della vostra azienda per riflettere il vostro marchio

Generazione di un documento di portata del progetto preformattato, pronto per essere stampato e condiviso

Ideale per: Appaltatori, costruttori di case e ristrutturatori alla ricerca di uno strumento che consenta loro di creare un elenco di lavori preciso e condivisibile per i loro progetti di costruzione.

4. Modello di monitoraggio di progetti multipli di Analysistabs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Multiple-Project-Tracking-Template-by-Analysistabs.png Modello di carta dei progetti multipli in excel di Analysistabs /$$$img/

via Analisi dei dati La supervisione di numerosi progetti mette a dura prova anche il project manager più esperto. Le scadenze si accumulano e le priorità si scontrano, ma questo modello di carta del progetto risolve tutti questi problemi.

Progettato per gestire la sovrapposizione delle Sequenze e le attività che richiedono molte risorse, centralizza ogni dettaglio. Visualizza i riepiloghi/riassunti del progetto, l'assegnazione dei team e l'allocazione delle risorse in un documento unificato e accessibile.

🌟 Perché vi piacerà

Monitorate più progetti senza sforzo con un unico tracker centralizzato

Personalizzate i campi e le sezioni in base alle specifiche del vostro progetto

Visualizzazione dei programmi con i grafici di Gantt per una gestione efficace della Sequenza

Ideale per: Manager IT o responsabili marketing che supervisionano campagne con sequenze temporali interdipendenti e risorse condivise. È ideale per tutti i project manager che necessitano di una soluzione su misura per bilanciare i carichi di lavoro.

➡️ Per saperne di più: Come scrivere la Carta del progetto (con esempi)

5. Modello di reportistica sullo stato del progetto da parte di ProjectManager

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Project-Status-Report-Template-by-ProjectManager.png Reportistica sullo stato del progetto modello excel project charter by ProjectManager /$$$img/

via Responsabile del progetto Tenere informati gli stakeholder è fondamentale; questo modello di reportistica sullo stato del progetto assicura una comunicazione continua. Fornisce un'istantanea chiara e strutturata dello stato di salute del progetto, dello stato di avanzamento e degli aggiornamenti critici, tutto in un unico posto.

Il modello include sezioni dedicate per delineare le spese complessive del budget, sia che siate in anticipo, in ritardo o a traguardo. La ripartizione intuitiva degli elementi di azione e degli stati RAG (Red, Amber, Green) offre spunti di riflessione per una reportistica efficace.

🌟 Perché vi piacerà

Riepilogare/riassumere lo stato di avanzamento ed evidenziare la salute finanziaria in termini chiari e digeribili

Suddividete le sequenze in fasi e seguite gli stati di avanzamento con gli stati RAG

Ottenere informazioni utili mantenendo allineati lo sponsor e il team del progetto

Ideale per: I project manager del settore IT, del marketing o delle costruzioni possono fornire aggiornamenti finanziari e di pianificazione ai client o agli sponsor.

6. Modello di Sequenza di progetto di Vertex42

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Project-Sequenza-Template-by-Vertex42.png Modello excel di Sequenza del progetto da Vertex42 /%img/

via Vertice42 Attività che si sovrappongono, scadenze ravvicinate e progetti in più fasi vi fanno girare la testa? Non siete i soli: senza una chiara sequenza del progetto le cose vanno rapidamente fuori controllo. È qui che questo modello in stile Gantt, visivamente intuitivo, si rivela utile.

I vantaggi chiave? Barre con codici a colori che consentono di raggruppare visivamente le attività in base alle fasi o ai reparti, come il marketing, il design o il controllo qualità. Grazie al monitoraggio delle attività cardine per un massimo di quattro punti di controllo, questo strumento garantisce che ogni dettaglio venga notato.

🌟 Perché vi piacerà:

Raggruppate le attività per fase utilizzando barre intuitive con codice colore per facilitare il monitoraggio

Risolvete le dipendenze delle attività per evitare colli di bottiglia e ritardi

Regolate le Sequenze del progetto con la sua interfaccia semplice e senza macro

Ideale per: Pianificatori di eventi che coordinano i programmi, manager di campagne che gestiscono cicli di lancio e responsabili marketing che gestiscono lavori richiesti da più agenzie.

Scarica questo modello

Limiti dell'uso dei modelli di Carta dei progetti Excel gratis

Sebbene Microsoft Excel sia uno strumento potente per la pianificazione di base dei progetti, fatica a tenere il passo con le attività dinamiche e ricche di dati di oggi. Ecco dove Excel manca il bersaglio per le carte di progetto:

1. Nessuna collaborazione in tempo reale, nessuno stato fluido

Collaborare su un file Excel spesso significa destreggiarsi tra versioni obsolete e catene infinite di email. Senza aggiornamenti in tempo reale, i team sono costretti a lavorare in silos. Il risultato? Priorità disallineate, ritardi nel processo decisionale e ore sprecate per la sincronizzazione delle informazioni.

2. Il lavoro manuale porta a inefficienze ed errori

Affidarsi a Excel per le carte dei progetti significa effettuare costanti aggiornamenti manuali, dalla regolazione delle Sequenze alla ricerca dei deliverable: ogni modifica richiede un lavoro richiesto. Il rovescio della medaglia? Un singolo aggiornamento mancato o un errore si traduce in una serie di contrattempi e aggiunge stress non necessario.

3. Capacità di visualizzazione limitata

Un monitoraggio efficace dei progetti si basa su immagini chiare, ma i grafici di base di Excel potrebbero essere più efficienti. La creazione di grafici Gantt o di mappe di dipendenza richiede competenze avanzate e software esterni. Senza questi strumenti, i team perdono visibilità sulle attività cardine, rallentando le decisioni critiche.

4. Scarsa scalabilità per progetti complessi

Quando le carte dei progetti crescono di scala, Excel diventa ingestibile. La gestione di vari fogli, dipendenze e dati interconnessi diventa caotica e soggetta a errori. La sua struttura statica non può adattarsi alle mutevoli priorità, rendendolo inadatto a team complessi e interfunzionali.

**Da fare per superare queste restrizioni?

La soluzione è semplice: passare a una piattaforma di project management più intelligente, come ad esempio ClickUp . Non si limita a colmare le lacune di Excel, ma cambia il modo di pianificare e organizzare le carte dei progetti. Con strumenti progettati per progetti moderni e dinamici, ClickUp consente ai team di:

Streamlineare i flussi di lavoro con l'automazione e gli aggiornamenti in tempo reale

con l'automazione e gli aggiornamenti in tempo reale aumentare la collaborazione mantenendo tutti sulla stessa pagina 🤝

mantenendo tutti sulla stessa pagina 🤝 Ottimizzare gli approfondimenti grazie a visualizzazioni intuitive e strumenti di monitoraggio 📊

Siete pronti a sfruttare i vantaggi strategici e finanziari dei modelli ClickUp? Iniziamo!

10 alternative ClickUp ai modelli di Project Charter di Excel

L'estesa libreria di ClickUp di modelli di modelli di carta del progetto è costruito per soddisfare le esigenze di ogni project manager. Risparmiate tempo, eliminate il fastidio delle scartoffie e concentratevi su ciò che conta: il piano e l'esecuzione del progetto.

Esplorate questi 10 potenti modelli di ClickUp per trasformare i vostri progetti:

1. Modello di Carta del progetto ClickUp

Screenshot del modello di Carta del progetto di miglioramento dei processi di ClickUp

Ogni grande progetto inizia con una visione e con gli strumenti per realizzarla. Il Modello di Carta del progetto ClickUp è il quadro di riferimento definitivo per definire gli elementi chiave dell'ambito del progetto: oggetti, risultati e ruoli, centralizzati in un unico documento intuitivo.

Ciò che distingue questo modello sono le sezioni dedicate alla valutazione dei rischi e ai criteri di esito positivo, che aiutano a prevedere i problemi e a stabilire aspettative chiare. Questo modello assicura che ogni partecipante, dallo sponsor del progetto al membro del team, conosca gli obiettivi del progetto.

🌟 Perché vi piacerà:

Definite gli oggetti, le consegne e i rischi per mantenere tutti in sincronizzazione fino alla data di completamento del progetto

Utilizzate la sezione di valutazione dei rischi integrata per creare piani di emergenza

Fornire un riferimento centralizzato al team del progetto per una comunicazione senza interruzioni

Ideale per: Campioni di progetto e gestori del team che si occupano di iniziative ad alto rischio in cui la documentazione chiara e l'allineamento del team sono fondamentali per l'esito positivo del progetto.

2. Modello di Carta del Programma ClickUp

Modello di Carta del Programma ClickUp

Gestire progetti diversi nell'ambito di un unico programma significa spesso destreggiarsi tra troppe priorità. Il Modello di Carta del programma ClickUp semplifica questa complessità fornendo una panoramica di alto livello degli obiettivi, dei risultati e dei KPI del programma.

Visualizzate le dipendenze tra le attività per evitare ritardi, monitorate le attività cardine e allineate ogni iniziativa alla più ampia strategia organizzativa. Con gli strumenti di comunicazione integrati, mantenere gli stakeholder coinvolti diventa facile.

🌟 Perché vi piacerà:

Stabilire obiettivi chiari per il programma, in linea con la strategia organizzativa

Seguire il programma provvisorio osservando attentamente gli indicatori di prestazione chiave e le scadenze critiche

Utilizzate gli strumenti integrati per mantenere i partecipanti al programma informati e impegnati

Ideale per: Gestori del portfolio e dirigenti che supervisionano piani di progetti su larga scala con molti team interdipendenti.

3. Modello di piano di progetto di esempio per ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Example-Project-Plan-Template-by-ClickUp.png Modello di esempio di piano di progetto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205447251&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/ Documentazione del progetto è fondamentale per l'esito positivo dell'esecuzione del progetto, e al suo centro c'è un solido piano di progetto. Introduzione Modello di esempio di piano di progetto di ClickUp -una soluzione che trasforma idee ambiziose in una roadmap strutturata e chiara.

Vi aiuta a suddividere ogni fase del progetto in passaggi praticabili, in modo che ogni membro del team sappia cosa Da fare, quando e come farlo. Definite le attività, assegnate le risorse, stabilite le sequenze e monitorate lo stato, tutto in un'unica soluzione.

🌟 Perché vi piacerà:

Mappare ogni fase con visualizzazioni intuitive per migliorare il flusso del progetto

Individuare tempestivamente le dipendenze per ottimizzare la sequenza delle attività ed evitare colli di bottiglia

Centralizzare le attività e le Sequenze per far sì che tutti lavorino verso gli stessi obiettivi

Condivisione dello stato di avanzamento con gli stakeholder del progetto, per una maggiore trasparenza

Ideale per: I nuovi sponsor o gestori del progetto cercano un quadro affidabile per creare programmi dettagliati, definire le aspettative e mantenere il team motivato per tutta la durata del progetto.

4. Modello di tracciatore di progetti ClickUp

Modello di tracciatura del progetto ClickUp

Completare le varie attività è molto più di una lista di controllo: si tratta di rimanere allineati con le scadenze, le consegne e le risorse. Il Modello di Project Tracker di ClickUp è un'ottima risorsa per rimanere sincronizzati con gli obiettivi fissati nella carta del progetto.

Ciò che lo rende unico è il monitoraggio del tempo incorporato. Utilizzatelo per valutare lo stato di avanzamento rispetto alle stime e identificare i colli di bottiglia prima che si verifichino inefficienze. Il risultato? Ottimizzazione dell'allocazione delle risorse e aumento della produttività su tutta la linea.

🌟 Perché vi piacerà:

Visualizzate lo stato di avanzamento con visualizzazioni flessibili che si adattano ai requisiti del progetto

Monitoraggio del completamento delle attività, che consente di prendere decisioni rapide e di ridurre i rischi

Assegnare e gestire le risorse tra i progetti per evitare il burnout

Sondaggio dei tempi effettivi rispetto a quelli stimati per rispettare i tempi e il budget previsti

Ideale per: I gestori del team che hanno bisogno di un controllo preciso su team e Sequenza. Perfetto per campagne di marketing, rilasci IT e flussi di lavoro interdipartimentali.

5. Modello di ambito di lavoro ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Screen-Shot-2023-02-28-at-2.26.36-PM.png Modello di documento sull'ambito di lavoro di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-3306144&department=pmo Scaricare questo modello /$$cta/ Ambito di applicazione è il peggior incubo di ogni project manager. Una piccola modifica qui o un'aggiunta minore lì, e improvvisamente il progetto è fuori rotta. Cosa succederebbe se si potesse fissare l'ambito del progetto fin dall'inizio e mantenere tutti sulla stessa pagina? Modello di ambito di lavoro di ClickUp è l'ultima salvaguardia che vi aiuta a documentare e proteggere i confini del vostro progetto. Funge da accordo fondamentale tra tutte le parti coinvolte, delineando chiaramente cosa è incluso e cosa no.

🌟 Perché vi piacerà

Bloccate i parametri del progetto e controllate le modifiche grazie alla versione integrata

Assicurarsi che tutti comprendano l'ambito e le responsabilità fin dall'inizio

Includere ipotesi, potenziali rischi del progetto e un registro delle richieste di modifica per gestire gli aggiustamenti dell'ambito

Ideale per: Supervisori, consulenti e project manager che vogliono mantenere il controllo sull'ambito del progetto, gestire le aspettative dei client ed evitare il caos dell'estensione.

➡️Leggi di più: Come scrivere uno Scope of Work (con esempi e modelli di SOW)

6. Modello per le consegne del progetto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Project-Deliverables-Template.png Modello di consegna del progetto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201612&department=pmo Scaricare questo modello /$$$cta/

Vi sentite sopraffatti da tutto ciò che deve essere consegnato? Il Modello per le consegne del progetto ClickUp elimina lo stress dell'amministrazione del progetto, trasformando i dettagli complessi del progetto in passaggi chiari e attuabili.

Assegnate attività, fissate sequenze realistiche e delineate le responsabilità, mantenendo al contempo la l'ambito del progetto in vista. Questo modello vi permette di essere allineati con la carta del progetto, sia che stiate gestendo le richieste dei client che le pianificazioni di progetti complessi.

🌟 Perché vi piacerà

Stabilite una gerarchia chiara dei componenti chiave, dalle attività cardine alle singole attività

Esaminare lo stato di ogni deliverable in tempo reale per una visibilità completa

Mappare le dipendenze delle attività per gestire la sequenza e il flusso dei deliverable

Ideale per: Teams che si occupano del lancio di prodotti e che eseguono consegne trasversali ai vari dipartimenti. Ideale per le società di consulenza e i direttori dei lavori che necessitano di attività cardine chiare e tracciabili.

7. Modello di budget per progetti ClickUp

Modello di budget di progetto con WBS di ClickUp

La gestione del budget è spesso uno dei rischi più evidenti del progetto, soprattutto quando si presentano costi inaspettati. È in questi casi che è necessario il Modello di budget di progetto ClickUp con una struttura di ripartizione del lavoro (WBS) integrata.

Vi aiuta a pianificare, rivedere e controllare le vostre finanze in tempo reale, tutto in un unico posto. Dividete i costi del progetto in parti realizzabili, assegnate i fondi ad attività specifiche e valutate la spesa effettiva rispetto alle proiezioni.

Inoltre, si allinea perfettamente con le vostre statuto del team sostenendo la condivisione delle priorità finanziarie e l'allineamento degli stakeholder.

🌟 Perché vi piacerà

Identificare gli obiettivi del progetto e suddividere le attività in parti digeribili

Personalizzare le categorie di spesa per adattarsi a qualsiasi tipo di progetto o settore

Utilizzate l'analisi delle varianti per adattarvi in movimento e monitorare le tendenze di spesa in tempo reale

Ideale per: Organizzazioni non profit, gestori del team di costruzione e sviluppo prodotti che gestiscono budget dinamici con rigidi controlli finanziari.

➡️ Leggi di più: 10 modelli di project management per gestire le attività

8. Modello di ruoli e responsabilità per il project management di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Project-Management-Roles-and-Responsibilities-Template.png Modello di ruoli e responsabilità per la gestione del progetto ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6071828&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Avete mai partecipato a un progetto in cui i ruoli non sono chiari e le attività si sovrappongono? Eliminate questa confusione con Il modello di ruoli e responsabilità del Project Management di ClickUp .

Questo strumento suddivide i compiti specifici, gli autori e gli indicatori chiave di prestazione per ogni ruolo. È come creare una mini descrizione del lavoro per tutti i membri del team, dal campione o sponsor del progetto ai singoli collaboratori.

La funzionalità/funzione principale? Una matrice RACI integrata che indica chi è "responsabile", "account", "consultato" e "informato" per ogni attività o decisione.

🌟 Perché vi piacerà

Inserire i nuovi membri del team con una chiara visualizzazione dei loro ruoli e responsabilità

Identificare le carenze di competenze con una matrice di competenze integrata per rafforzare le capacità del team

Centralizzare i documenti del progetto collegando le risorse correlate, come la carta del progetto o il roster del team

Ideale per: Project management di organizzazioni matriciali, richieste complesse dei client o iniziative su larga scala che necessitano di una chiara definizione dei ruoli per una migliore responsabilità.

I gestori del progetto e i team di tutti i settori stanno ottenendo risultati straordinari.

_ClickUp è un'incredibile soluzione all-in-one che sostituisce documenti, Excel e altri strumenti di project management. Ha permesso al mio team di organizzarsi meglio, di migliorare l'efficienza operativa e di avere una maggiore visibilità sull'impatto del nostro lavoro"

Kayla, Responsabile marketing digitale, Agora

9. Modello di analisi delle parti interessate ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Stakeholder-Analysis-template.jpg Modello di analisi delle parti interessate https://app.clickup.com/signup?modello=t-222088013&department=marketing&\_gl=1\*bdsz2l\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scaricare questo modello /%cta/

Comprendere gli stakeholder del progetto e il modo in cui influenzano la vostra iniziativa è fondamentale. È per questo che il Modello di analisi degli stakeholder di ClickUp è il modello di analisi delle parti interessate. Offre una soluzione strutturata e facile da usare per tenere tutti i collaboratori a bordo ed evitare malintesi.

Più che un elenco di nomi, questo modello fornisce un quadro di riferimento per un'accurata analisi degli stakeholder. Con strumenti come le griglie di potere/interesse, le valutazioni dei rischi e il piano di comunicazione, è la guida ideale per un coinvolgimento personalizzato durante tutto il ciclo di vita del progetto.

🌟 Perché vi piacerà

Categorizzare e dare priorità ai ruoli degli stakeholder in base al livello di influenza e di interesse

Identificare le persone ad alto impatto che richiedono una comunicazione e un allineamento coerenti

Adattare e aggiornare le informazioni in base al cambiamento delle dinamiche o delle priorità del progetto

Ideale per: Teams rivolti ai clienti, progetti interdipartimentali o iniziative ad alta visibilità che richiedono una comunicazione precisa e un allineamento continuo.

10. Modello di pianificatore di progetto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Project-Planner-Template.png Modello di pianificazione del progetto ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200524076&department=pmo&\_gl=1\*1pf2yr\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzA3MTcyNzQuQ2owS0NRaUFfcUc1QmhEVEFSSXNBQTBVSFNKMXkwNTllSWZ6ZlM5eEU0Z1hTRVFkM0N5c1dFMk1vRjc0dGhrTDlZMnh1WHZJbDN4ODFSd2FBc05wRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTA4OTYxMjg5NC4xNzI4ODg4MTU1 Scaricare questo modello /$$$cta/

Ultimo ma non meno importante, abbiamo il Modello di Project Planner di ClickUp -il coltellino svizzero degli strumenti di project management. Questo versatile planner è come avere un project manager esperto che vi guida in ogni passaggio, dall'avvio alla chiusura.

Una funzionalità/funzione distintiva è la sezione integrata di ottimizzazione delle risorse. Questa sezione consente di pianificare le attività, assegnare i membri del team e monitorare i carichi di lavoro in un unico luogo.

Fornisce una visualizzazione dell'intero progetto, consentendo al contempo di eseguire il drill-down su attività e scadenze specifiche.

🌟 Perché vi piacerà

Passare da una vista all'altra personalizzabile (elenchi, Bacheca o Sequenza) per adattarsi alle metodologie preferite dal team

Impostazione di obiettivi chiari per il progetto e verifica dello stato rispetto alle attività cardine per garantire uno slancio costante

Gestire il budget per evitare colli di bottiglia e mantenere il controllo finanziario

Ideale per: Gestire sprint di sviluppo IT, campagne di marketing multicanale o lanci di prodotto. Coordinare le attività, ottimizzare i processi aziendali e motivare i team.

💡 Pro Tip: Un piano efficace è fondamentale per impostare una solida base per l'esito positivo del progetto. Una panoramica strategica delinea gli oggetti e le risorse aziendali principali, mantenendo tutti concentrati sul quadro generale.

Ecco come creare un piano di progetto di alto livello :

Definire un chiaro scopo del progetto per aiutare tutti a cogliere i risultati desiderati 📌

per aiutare tutti a cogliere i risultati desiderati 📌 Suddividete il progetto in fasi e mappatele per facilitare l'allineamento 🎯

e mappatele per facilitare l'allineamento 🎯 Creare una Sequenza realistica del progetto per guidare lo stato con un approccio strutturato 🕒

Eleva il tuo gioco nel project management con ClickUp

Abbiamo esplorato alcune delle migliori soluzioni di project charter, dai semplici modelli di Excel agli strumenti dinamici di ClickUp. Anche se Microsoft Excel offre un solido punto di partenza, i progetti moderni richiedono maggiore flessibilità, collaborazione e adattabilità.

Ed è qui che ClickUp eccelle. Che si tratti di soddisfare le aspettative degli stakeholder, pianificare le attività cardine del progetto o monitorare le consegne, ClickUp offre modelli che si adattano al vostro flusso di lavoro.

Non si tratta di documenti statici, ma di strumenti adattabili che mantengono il team allineato durante tutto il processo.

Perché limitarsi ai fogli di calcolo di base quando si può avere un ecosistema completo di project management? Provate ClickUp oggi stesso e vedete voi stessi la differenza.