10 modelli di governance di progetto per gestire le attività

Ammettiamolo. La governance dei progetti è complicata.

Affrontare le decisioni cruciali del progetto richiede lavoro. È necessario documentare ogni decisione, comprese le motivazioni, l'impatto e gli stakeholder coinvolti.

I progetti cambiano strategia in base alle tendenze del mercato o quando si presentano ostacoli imprevisti. Monitorare questi cambiamenti e allinearli con le decisioni iniziali può essere complicato.

Un modello di governance da un'azienda di livello professionale strumento di project management di livello professionale aiuterà il vostro progetto ad avere successo. Questo blog analizza cos'è un modello di governance, cosa dovrebbe offrire idealmente e trovare i migliori che soddisfano i vostri requisiti.

Cos'è un modello di governance?

Un modello di governance è un quadro strutturato che stabilisce una guida allo stato di avanzamento passo dopo passo per determinare il percorso ottimale per il funzionamento di un progetto. Un modello di governance del progetto illustra anche l'approccio al processo decisionale.

Di solito include sezioni predefinite, ruoli, responsabilità, procedure decisionali e punti di controllo che aiutano a monitorare i progetti in linea con gli oggetti dell'organizzazione. Sono personalizzabili e consentono di aggiungere campi e categorie specifiche in base alle esigenze del progetto.

I modelli di governance aiutano a delineare ruoli e responsabilità, quadri decisionali, strutture di reportistica e piani di comunicazione, procedure operative standard (procedure operative standard) e strategie di gestione del rischio.

In questo modo la vostra azienda può disporre di un sistema comodo e accessibile per la gestione dei rischi base di conoscenza e garantisce la trasparenza, la conformità alle normative e un processo decisionale efficace.

Cosa rende un modello di buona governance? Studi multipli dimostrano che i modelli di governance dei progetti hanno un impatto significativo sulle spese dei team. Esaminiamo le funzionalità/funzione che dovreste cercare in un modello di governance di progetto

un buon modello di governance :

Cancellare i ruoli: Il modello deve articolare con chiarezza gli oggetti, i ruoli e le responsabilità

Il modello deve articolare con chiarezza gli oggetti, i ruoli e le responsabilità Adattabilità: Deve avere la flessibilità necessaria per adattarsi a qualsiasi cambiamento nei progetti

Deve avere la flessibilità necessaria per adattarsi a qualsiasi cambiamento nei progetti Comunicazione semplificata: Scegliere un modello che fornisca canali di comunicazione efficienti per la massima collaborazione

Scegliere un modello che fornisca canali di comunicazione efficienti per la massima collaborazione Robusta gestione del rischio: Dovrebbe essere dotato di un sistema versatile di gestione del rischio

Dovrebbe essere dotato di un sistema versatile di gestione del rischio **KPI significativi: il modello di governance del progetto dovrebbe implementare indicatori chiave di prestazione (KPI) che includano metriche significative per monitorare i livelli e i tassi di esito positivo

Accessibilità al team: Dovrebbe essere accessibile a tutti i membri del team e ad altri stakeholder con capacità rilevanti

Dovrebbe essere accessibile a tutti i membri del team e ad altri stakeholder con capacità rilevanti **Modelli completi: il modello deve contenere campi di nicchia o post-progetto come metriche di performance, programmi di riunione, processi di risoluzione dei conflitti e procedure di change management

Collaborazione inclusiva: Deve favorire la collaborazione e l'impegno includendo tutti gli stakeholder nel ciclo di feedback

10 Modelli di governance da usare nel 2024

Sulla base dei criteri appena discussi, abbiamo raccolto i 10 migliori modelli di governance da utilizzare. Esploriamoli in dettaglio.

1. Modello di piano di governance di ClickUp

Il modello di Project Management Playbook di ClickUp vi aiuta nell'ottimizzazione delle risorse

Un solido piano di governance è fondamentale per garantire l'utilizzo ottimale delle risorse informatiche. Con Il modello di piano di governance di ClickUp avete a disposizione un potente alleato che fornisce un quadro strutturato per il processo decisionale, la definizione dei ruoli e le aspettative degli stakeholder.

Questo modello dispone di funzionalità/funzione quali stati personalizzati, campi, visualizzazioni e strumenti di project management, che migliorano la capacità di monitorare e gestire efficacemente la governance.

L'implementazione di questo modello di piano di governance è un processo continuo in cinque passaggi:

Iniziare valutando le attuali pratiche di governance utilizzando la funzionalità/funzione di ClickUp Identificare gli stakeholder e assegnare le attività di ClickUp Stabilire ruoli e responsabilità senza sforzo utilizzando campi personalizzati Definizione di un'area cancellataobiettivi e finalità per guidare risultati tangibili Infine, utilizzate le attività ricorrenti di ClickUp per monitorare e perfezionare il piano di governance

Con il modello di piano di governance di ClickUp, instillate una cultura di account, responsabilità ed efficacia decisionale all'interno della vostra organizzazione.

Sfruttate le funzionalità/funzione di ClickUp per aiutare il vostro team a organizzarsi, a monitorare lo stato di avanzamento e a contribuire all'esito positivo del piano di governance, ottenendo il massimo risultato valore alla vostra azienda attraverso una governance IT ben definita.

2. Modello di Programma per riunione di governance ClickUp

Il Modello di Programma per Riunioni di ClickUp è il vostro alleato per garantire riunioni mirate ed efficienti, delineando argomenti, oggetti e obiettivi

Riunioni di governance efficienti sono cruciali per l'esito positivo della vostra organizzazione, e Modello di programma per riunioni di governance di ClickUp vi aiuta a semplificare la produttività e la collaborazione.

Pianificate gli argomenti, assegnate il tempo, assegnate le responsabilità e monitorate il vostro lavoro elementi di azione senza soluzione di continuità. Gli stati personalizzati, i campi e le visualizzazioni versatili garantiscono un approccio strutturato alla gestione delle riunioni.

Massimizzate i vantaggi del modello con un processo in cinque passaggi:

Stabilire obiettivi chiari per la riunione utilizzando la funzionalità Obiettivi di ClickUp, identificare gli argomenti con la visualizzazione Calendario e condividere l'agenda tramite l'integrazione email Condurre la riunione in modo efficiente, utilizzando strumenti come Lavagne online o Documenti per prendere note dettagliate. Seguite questi passaggi per riunioni di governance ben organizzate, che favoriscano un processo decisionale efficace Iniziate il vostro viaggio aggiungendo il modello alla vostra area di lavoro, designando lo spazio e invitando i membri per una collaborazione senza interruzioni Affrontate i progetti da più punti di vista utilizzando la visualizzazione Programma, la visualizzazione Elementi in azione, la visualizzazione Note e la visualizzazione Sequenza; il modello offre un approccio completo Personalizzate i modelli per adattare le riunioni ai vostri requisiti organizzativi, garantendo efficienza e allineamento con le vostre esigenze

3. Modello di processo decisionale ClickUp

Con il modello di documento quadro per il processo decisionale di ClickUp è possibile ottenere un processo coerente e uniforme

Intraprendete uno studio completo con Il quadro decisionale di ClickUp Il modello di documento ClickUp vi permette di prendere decisioni complesse in modo sistematico. Il modello garantisce un'analisi meticolosa delle scelte potenziali all'interno di un quadro chiaro.

Sia che si tratti di selezionare le funzionalità/funzione di un prodotto, sia che si tratti di la gestione di progetti intricati questo modello facilita una valutazione sistematica, chiarisce le priorità e favorisce l'allineamento del team per un esito positivo collettivo.

ClickUp è un'applicazione Quadro decisionale Il modello di documento apporta numerosi vantaggi ai processi decisionali:

Stabilire una procedura coerente e uniforme; coinvolgere tutte le parti interessate, ridurre i pregiudizi attraverso valutazioni oggettive e semplificare la documentazione per riferimenti futuri Utilizzate gli elementi chiave del modello, tra cui stati personalizzati, campi, visualizzazioni e funzionalità di project management, per un'esperienza decisionale senza soluzione di continuità Integrate il modello con viste personalizzabili come Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e altro ancora. Il modello migliora il processo decisionale collaborativo con la cattura delle schermate, le reazioni ai commenti, la modifica collaborativa, l'automazione e gli strumenti di IA

4. Modello di piano d'azione per la gestione di ClickUp

Il modello di piano d'azione gestionale di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare e monitorare lo stato dei piani d'azione a livello gestionale.

Se siete alla ricerca di uno strumento per elevare i piani d'azione gestionali della vostra organizzazione, Modello di piano d'azione per la gestione di ClickUp è la vostra risorsa di riferimento.

Questo modello consente di fissare obiettivi chiari, identificare le risorse e le attività necessarie, dare priorità alle azioni per ottenere il massimo impatto e monitorare in modo efficiente lo stato, il tutto in un'interfaccia intuitiva con funzioni drag-and-drop.

Utilizzate il modello per avere una comunicazione chiara e concisa, promuovere una migliore collaborazione su obiettivi condivisi e garantire un uso efficiente delle risorse e la gestione del tempo. Affrontate in modo completo i problemi di project management utilizzando funzionalità come campi personalizzati, campi, visualizzazioni e solidi strumenti di project management, tra cui la registrazione dello schermo e l'integrazione con l'IA.

Anche l'impostazione è semplice. È sufficiente seguire questa procedura di passaggio:

Utilizzate ClickUp Docs per identificare gli obiettivi con un approccio collaborativo e strutturato. Delineare, documentare e perfezionare gli obiettivi del progetto, assicurandosi che tutti siano allineati e comprendano gli oggetti fin dall'inizio Creare una timeline utilizzando la vista Gantt Chart per mappare visivamente lo stato del progetto, identificando i percorsi critici, le tempistiche del progetto, le dipendenze delle attività e le attività cardine Assegnare le attività e semplificare la distribuzione delle responsabilità, assicurandosi che ogni team o reparto conosca il proprio ruolo, i compiti e le scadenze La visualizzazione centralizzata del dashboard offre una panoramica dello stato del progetto, degli stati delle attività e delle metriche chiave. Monitoraggio dello stato generale del progetto, identificazione dei colli di bottiglia e decisioni informate per mantenere il progetto in carreggiata Utilizzate la vista di ClickUp Tabella per valutare vari aspetti del progetto, come i tassi di completamento delle attività, l'allocazione delle risorse e le scadenze. Consente un'immersione più profonda nei dati del progetto per valutare l'efficacia del piano di governance e apportare le modifiche necessarie per il miglioramento

Questo modello si inserisce nel vostro flusso di lavoro, migliorando il lavoro di squadra, la comunicazione e l'esecuzione della strategia per un esito positivo dell'organizzazione.

5. Modello di approccio alla gestione dei progetti ClickUp

Il modello Project Management Approach di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare, organizzare e seguire i passaggi di un progetto in un unico posto.

ClickUp Modello di approccio al project management vi offre una soluzione completa per ottimizzare il piano e l'esecuzione dei progetti, indipendentemente dalla loro dimensione o complessità.

Questo modello consente di creare una roadmap del progetto con sequenze temporali dettagliate, assegnazione efficiente di attività e risorse e collaborazione continua con i membri del team e gli stakeholder durante l'intero ciclo di vita del progetto.

Che si tratti del lancio di un nuovo prodotto o della costruzione di un'app da zero, questo modello offre un intervallo di vantaggi.

Crea una struttura solida per pianificare, eseguire e gestire i progetti. In questo modo si favorisce la collaborazione tra le parti interessate, si aumentano le probabilità di esito positivo mantenendo i progetti organizzati e in linea con i tempi e si riduce il tempo e il lavoro richiesto per le attività di project management.

La gestione del project management si avvale di funzionalità/funzioni personalizzate, come stati, campi e visualizzazioni. Strumenti avanzati come il tag, le attività secondarie annidate, gli assegnatari multipli e la gestione dei progetti etichette di priorità contribuiscono in modo significativo alla sua efficacia.

Seguite questi passaggi per utilizzare il modello Project Management Approach di ClickUp:

Utilizzate ClickUp Documenti per definire e dettagliare accuratamente i vostri progetti. Questa funzionalità/funzione consente di delineare gli oggetti, l'ambito e i requisiti del progetto in un documento strutturato Suddividere le attività più grandi in attività più piccole e gestibili per rimanere organizzati e concentrati. Aiuta a mantenere la chiarezza e garantisce lo stato di avanzamento anche di progetti complessi Utilizzate i campi personalizzati per assegnare ruoli e responsabilità specifiche ai membri del team. Questo assicura chiarezza su chi è responsabile di cosa, semplificando i flussi di lavoro e la responsabilità Impostate attività cardine e scadenze per ogni attività all'interno del progetto, per fornire una chiara tabella di marcia dello stato. In questo modo tutti sono allineati consequenza del progetto e aiuta a monitorare i risultati raggiunti Sfruttate le dashboard e le Automazioni di ClickUp per monitorare efficacemente lo stato del progetto. I dashboard offrono una panoramica dello stato del progetto, mentre le Automazioni snelliscono le attività ripetitive, garantendo efficienza e precisione nel project management

6. Modello di ruoli e autorizzazioni di ClickUp

Il modello di matrice di ruoli e autorizzazioni di ClickUp vi aiuta a creare una catena di comando e ad assegnare le attività alle persone giuste in pochi clic Modello di matrice dei ruoli e delle autorizzazioni di ClickUp semplifica la gestione del team. Offre un approccio strutturato per visualizzare e gestire le relazioni tra ruoli, team e autorizzazioni.

È possibile comprendere l'accesso di ciascun membro del team nelle diverse aree del progetto, garantendo l'allineamento dei ruoli e delle autorizzazioni nei vari reparti. Questa istantanea visiva consente di navigare e comprendere chi è responsabile di attività specifiche in modo efficiente, permettendo al team di concentrarsi sugli aspetti critici delle proprie responsabilità.

Utilizzate il modello di matrice dei ruoli e dei permessi per ottenere un lavoro di squadra efficiente, ottimizzare la comunicazione, migliorare le misure di sicurezza e ridurre al minimo il tempo dedicato alle attività amministrative.

Ecco i passaggi per utilizzare il modello Matrice dei ruoli e delle autorizzazioni:

Definire i ruoli e le autorizzazioni di accesso per garantire che tutti conoscano le proprie responsabilità per un esito positivo del progetto. Questo passaggio pone le basi per una chiara comprensione di chi fa cosa e di chi ha accesso a specifici componenti del progetto Creare la matrice utilizzando strumenti come Excel. Offre un metodo sistematico per l'assegnazione e la gestione dei ruoli, garantendo un documento ben organizzato e facilmente accessibile al team del progetto Assegnare i ruoli e collegarli alle attività cardine. Questa integrazione chiarisce le responsabilità e le integra direttamente con la Sequenza del progetto, favorendo una chiara responsabilità e il monitoraggio dello stato Monitorare e rivedere regolarmente per consentire rapidi aggiustamenti, allineando la matrice a qualsiasi cambiamento o all'evoluzione dei requisiti del progetto, assicurandone l'efficacia costante

Questo modello è una risorsa preziosa per gli amministratori IT, in quanto fornisce chiarezza nella definizione dei ruoli degli utenti e nell'assegnazione dei diritti di accesso per semplificare le operazioni organizzative.

7. ClickUp Passo dopo passo: Modello per la gestione di un progetto

Utilizzate questo modello per capire come i Project manager supervisionino l'intero ciclo di vita di un progetto e debbano utilizzare tutti gli strumenti, i metodi e le risorse a loro disposizione per riuscire a terminare i lavori!

L'avvio di un nuovo progetto può essere scoraggiante, con numerosi componenti da gestire durante il suo ciclo di vita. Modello di Sequenza del progetto ClickUp passo per passo è una guida completa che illustra le complessità dell'intero ciclo di vita del progetto.

La supervisione di ogni aspetto del progetto richiede un approccio strategico, utilizzando i vari strumenti, metodi e risorse disponibili per garantirne l'esito positivo.

Il modello Sequenza del progetto fornisce a voi e al vostro team le informazioni e la struttura necessarie per guidare efficacemente il progetto dall'inizio alla fine. Inoltre, demistifica le complessità del project management e fornisce al team un quadro di riferimento per l'utilizzo degli strumenti di $$$a per una governance senza soluzione di continuità.

Comprendere le complessità del project management, ottimizzare i processi e massimizzare l'esito positivo del progetto utilizzando questo prezioso modello di governance di ClickUp.

8. Modello di processo e procedure ClickUp

Il modello di processi e procedure di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a documentare, monitorare e gestire i vostri processi e le vostre procedure.

Stabilire processi ben definiti e procedure è fondamentale per l'esito positivo di qualsiasi team o azienda. Modello di processi e procedure di ClickUp semplifica questa attività cruciale, fornendo una piattaforma centralizzata per la documentazione e la gestione di vari processi, dall'onboarding degli utenti al lancio dei prodotti.

Questo modello offre una soluzione completa per impostare, tracciare e completare i processi senza soluzione di continuità, migliorando la standardizzazione e snellendo i flussi di lavoro.

ClickUp offre diverse funzionalità/funzione come stati personalizzati, campi, visualizzazioni e solidi strumenti di project management, tra cui monitoraggio del tempo , tag, avvisi di dipendenza, email, ecc.

È lo strumento definitivo per mantenere la coerenza delle attività, garantire la chiarezza e aumentare l'efficienza operativa.

Con il modello di processi e procedure di ClickUp:

Rende coerenti le attività, cancella le aspettative e le responsabilità per ogni passaggio, snellisce le impostazioni per ridurre gli errori e migliora l'accuratezza e l'efficienza nella misurazione delle prestazioni Incorporare gli elementi vitali del modello di ClickUp, come gli stati personalizzati per monitorare lo stato, i campi personalizzati per memorizzare le informazioni critiche e le visualizzazioni personalizzate per una facile accessibilità e organizzazione Guidate il vostro team identificando i processi, assegnando ai team la documentazione delle procedure, creando documenti dettagliati e rivedendoli e revisionandoli regolarmente Mantenete i team sulla stessa pagina e assicuratevi che la documentazione e la gestione del team siano standardizzate ed efficienti

9. Governance del progetto PowerPoint di SlideTeam

via Slideteam Il modello PowerPoint dei ruoli chiave della governance del progetto offre un quadro visivo per comprendere e comunicare i ruoli essenziali nella governance del progetto.

Questo modello aiuta a gestire le diverse attività del progetto. Indica le funzioni, le parti interessate e i processi critici essenziali per l'esito positivo del progetto.

Il modello evidenzia ruoli cruciali come lo Sponsor del progetto, il Comitato direttivo, l'Ufficio del project manager e il Project manager. Il modello traccia una chiara tabella di marcia per una migliore governance del progetto.

Il modello di presentazione della governance del progetto vi aiuta in molti modi:

Utilizza due diapositive con colori di sfondo alternativi contemporaneamente. Questo vi permette di scegliere lo stile visivo più adatto alla vostra presentazione Utilizzate la prima diapositiva con il suo diagramma di processo a tre passaggi con barre a forma di chevron. Questa diapositiva incorpora anche illustrazioni umane creative che rappresentano i singoli ruoli Create una sequenza temporale utilizzando la seconda diapositiva, con cerchi di attività cardine e illustrazioni corrispondenti per trasmettere le fasi chiave del progetto senza soluzione di continuità

Che si tratti di pianificazione strategica o di governance aziendale, questo modello di PowerPoint aiuta a esprimere e comprendere con sicurezza i dettagli della governance del progetto. È compatibile con PowerPoint, Google Slides e Keynote.

10. Modello di PowerPoint sui ruoli chiave della governance di progetto di SlideModel

via Modello di diapositiva Portate la vostra presentazione al livello successivo e aumentate il riconoscimento del marchio con questo progetto completato Quadro di governance Bundle di modelli PowerPoint.

Questo set pre-progettato con cura è uno strumento potente per catturare l'attenzione del pubblico con contenuti coinvolgenti e grafica accattivante.

Con undici diapositive attentamente curate, questo modello fornisce una piattaforma versatile per le vostre prossime presentazioni, offrendo una soluzione economica e facilmente personalizzabile per soddisfare le vostre esigenze specifiche.

Utilizzate questo strumento per

Progettare e trasmettere senza sforzo informazioni ed educare il vostro pubblico su diversi argomenti Godetevi la flessibilità di regolare schemi di colore, font e altri elementi di design per adattarli alle vostre preferenze Possibilità di scaricare immediatamente le immagini in vari formati, tra cui PNG e JPG

Guidare i progetti nella giusta direzione con i modelli di governance

I vostri progetti avranno successo con questi 10 modelli principali, creati per soddisfare tutte le vostre esigenze di project management. Sono curati con competenza per gestire le sfumature più sottili del vostro progetto.

ClickUp vi offre numerose opzioni di modelli per soddisfare tutte le vostre esigenze. Con ClickUp potete accedere a un'area di lavoro unificata e condivisa che favorisce la collaborazione e incoraggia un flusso di lavoro efficiente ed efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/ClickUp-Templates\_Cleanshot.gif Esempio di Centro modelli di ClickUp /$$$img/

Scegliete tra i numerosi modelli precostituiti creati da ClickUp per avviare qualsiasi processo

Il Modello di libreria continua a crescere e ad evolversi per soddisfare le esigenze attuali. Inoltre, il Marketplace di ClickApp aggiunge integrazioni che completano perfettamente i vostri modelli!

È arrivato il momento di andare avanti con un modello di vostra scelta e di sconfiggere i vostri problemi di project management. Prendete in mano il vostro progetto.. iscrivetevi a ClickUp gratis oggi stesso!