11 Modelli di moduli di registrazione gratuiti

Immaginate questo: vi state preparando per un grande evento con un enorme elenco di ospiti, ma come gestire tutte queste iscrizioni?

L'utilizzo di un modulo di registrazione personalizzato rende il processo di registrazione più fluido e vi fornisce dati preziosi sui clienti che potete utilizzare per le vostre attività di marketing Sistemi CRM per incrementare gli eventi futuri. È come prendere due piccioni con una fava: meno stress ora e utili approfondimenti dopo!

E se il pensiero di passare ore a creare il modulo di registrazione perfetto vi fa sudare, non preoccupatevi. Entrate nella magia di un modello di modulo di registrazione ben progettato.

Con il giusto modello di modulo di registrazione online, potrete dire addio a ore di voce manuale.

Impostate il vostro modulo di registrazione per eventi virtuali in pochi minuti e personalizzatelo a vostro piacimento. Scopriamo come i modelli di modulo di registrazione possono semplificare il modulo e il processo di registrazione della vostra scuola.

Che cosa sono i moduli di registrazione?

I modelli di modulo di registrazione sono moduli online pronti all'uso e preformattati, progettati per essere facilmente personalizzati in base alle iscrizioni a eventi specifici.

Grazie alle opzioni disponibili, dai moduli di registrazione per eventi virtuali alle iscrizioni in palestra, è possibile evitare la fatica di creare moduli di registrazione da zero e raccogliere informazioni di contatto e altri dati. Inoltre, i modelli avanzati offrono funzionalità di trascinamento per personalizzare campi e layout.

📌 Ad esempio, un modello di modulo di voce per un workshop potrebbe includere:

Nome : Campo di testo per inserire nome e cognome

: Campo di testo per inserire nome e cognome Email : Campo obbligatorio per l'indirizzo email per gli aggiornamenti e le conferme

: Campo obbligatorio per l'indirizzo email per gli aggiornamenti e le conferme Numero di telefono : Numero opzionale per informazioni dell'ultimo minuto

: Numero opzionale per informazioni dell'ultimo minuto Preferenze del workshop: Elenco a discesa o caselle di controllo per la scelta della sessione (ad esempio, sessioni "mattutine" o "pomeridiane")

Elenco a discesa o caselle di controllo per la scelta della sessione (ad esempio, sessioni "mattutine" o "pomeridiane") Porta un amico : Casella di controllo per gli ospiti aggiuntivi

: Casella di controllo per gli ospiti aggiuntivi Preferenze alimentari : Opzioni come "Vegetariano", "Vegano" o "Nessuna preferenza"

: Opzioni come "Vegetariano", "Vegano" o "Nessuna preferenza" Informazioni sul pagamento: Sezione di pagamento integrata per i workshop a pagamento (carta di credito, PayPal, ecc.)

🚀 Amichevole promemoria: Includete una sezione "Commenti aggiuntivi" nel modulo di iscrizione. È il punto di riferimento perfetto per qualsiasi richiesta speciale o informazione che i partecipanti vogliono condividere e che può aiutarvi a personalizzare la loro esperienza e a cogliere qualsiasi dettaglio dell'ultimo minuto che potrebbe esservi sfuggito

Cosa rende un buon modello di modulo di registrazione?

Un buon modello di modulo di registrazione ha alcuni ingredienti chiave per far sì che le cose si svolgano senza intoppi e che si raccolgano le informazioni essenziali in modo efficace.

Istruzioni cancellate : Mantenere un linguaggio semplice, in modo che i provider sappiano esattamente cosa è necessario e come fornirlo

: Mantenere un linguaggio semplice, in modo che i provider sappiano esattamente cosa è necessario e come fornirlo Design facile per l'utente : Rendetelo pulito e organizzato con campi e sezioni chiare, in modo che la compilazione risulti facile e (osiamo dire) piacevole!

: Rendetelo pulito e organizzato con campi e sezioni chiare, in modo che la compilazione risulti facile e (osiamo dire) piacevole! Solo campi essenziali : Includere solo l'essenziale, come il nome del partecipante, le informazioni di contatto, le preferenze per l'evento e le opzioni di pagamento: nessuno vuole compilare un modulo lungo come un romanzo

: Includere solo l'essenziale, come il nome del partecipante, le informazioni di contatto, le preferenze per l'evento e le opzioni di pagamento: nessuno vuole compilare un modulo lungo come un romanzo Messaggi di validazione e di errore : Fornite messaggi di errore chiari per guidare gli utenti quando commettono errori, aiutandoli a completare il modulo senza frustrazioni

: Fornite messaggi di errore chiari per guidare gli utenti quando commettono errori, aiutandoli a completare il modulo senza frustrazioni Rispondenza ai dispositivi mobili : Assicurarsi che il modulo sia perfetto sui dispositivi mobili, dato che molti utenti lo compileranno sul proprio telefono

: Assicurarsi che il modulo sia perfetto sui dispositivi mobili, dato che molti utenti lo compileranno sul proprio telefono Sicurezza e privacy: Mettere in sicurezza il modulo per proteggere i dati degli utenti, garantendo la conformità alle norme sulla privacy

🚀 Pro Tip: Date vita al vostro modulo di registrazione aggiungendo il marchio dell'evento - font, logo e schemi di colore - per creare moduli di registrazione con un aspetto coeso e professionale.

11 Modelli di moduli di registrazione

Cercate il modello di modulo di registrazione perfetto per semplificare il processo di iscrizione? ClickUp può aiutare. ClickUp è l'app per il lavoro. Come piattaforma di produttività all-in-one, rende più facile la gestione dei progetti degli eventi, dei dettagli dei client e di molto altro. Inoltre, dispone di una libreria di oltre 1000 modelli tra cui scegliere.

Ecco 11 modelli di moduli di registrazione che vi aiuteranno a raccogliere facilmente i dettagli essenziali.

1. Modello di modulo di registrazione ClickUp 86.4% degli organizzatori di conferenze prevede di programmare un numero maggiore o uguale di eventi di persona rispetto all'anno precedente.

In breve, più eventi = più registrazioni.

Per salvarsi da questo caos di moduli di registrazione online, riunitevi alla Modello di modulo di registrazione di ClickUp .

Scaricare questo modello

Sia che stiate raccogliendo gli RSVP di un evento o monitorando le registrazioni dei soci, questo modello offre una matrice di funzionalità/funzione che rendono facile accedere a tutti i dettagli necessari senza problemi.

Sono finiti i giorni della voce manuale dei dati. Grazie ai campi personalizzabili di ClickUp, è possibile aggiungere facilmente sezioni per il caricamento di file, foto e altri allegati. Inoltre, il tutto è supportato da uno spazio di archiviazione crittografato, in modo che i dati raccolti rimangano al sicuro e organizzati in un unico luogo. Non è necessario alcun codice: bastano pochi clic e il gioco è fatto!

Ideale per: Organizzatori di eventi e aziende che necessitano di un metodo affidabile e flessibile per gestire le iscrizioni online e gli elenchi degli ospiti.

2. Modello di modulo di adesione ClickUp

L'aumento dei dati dei soci è segno che l'azienda sta crescendo. Anche se questa è una buona notizia, la gestione delle iscrizioni e l'organizzazione di tutti questi dati non è un'impresa da poco.

È qui che Modello di modulo di adesione di ClickUp si occupa di gestire il lavoro pesante della gestione delle iscrizioni.

Scarica questo modello

Progettato all'insegna della semplicità, questo modello consente di acquisire le informazioni essenziali sui membri in un unico modulo facile da usare, perfetto sia per i principianti che per i professionisti.

Il modello include una visualizzazione del modulo che consente ai richiedenti di inserire le loro informazioni di base in modo rapido e sicuro. Nel frattempo, la funzionalità/funzione di database integrata consente di tenere tutto in un unico posto ordinato. Inoltre, sarete in grado di monitorare lo stato di ogni domanda, consentendovi di essere presenti per ogni membro.

Questo modello di modulo per l'iscrizione assicura che le informazioni di ogni membro siano raccolte in modo accurato e coerente, rendendo il processo di iscrizione più fluido che mai.

Ideale per: Gestori di comunità, palestre e club che vogliono semplificare le iscrizioni e gli aggiornamenti dei membri.

3. Modello di modulo ClickUp

Sia che stiate pianificando una sessione di formazione, un workshop o una raccolta di feedback, il modulo Modello di modulo ClickUp è la soluzione unica per aiutarvi a raccogliere le informazioni di cui avete bisogno in modo rapido e senza problemi.

Scaricare questo modello

Progettato per i principianti ma abbastanza potente per qualsiasi professionista, consente di creare campi personalizzati, personalizzare il modulo in base al pubblico e organizzare facilmente le risposte.

Niente più scartoffie interminabili o fogli di calcolo disordinati! Con questo modello di modulo, le risposte sono conservate in sicurezza, organizzate in modo ordinato e pronte per l'azione. Questo modello assicura che tutto fili liscio, dal feedback dei clienti ai sondaggi interni, aiutandovi a raccogliere dati accurati e risparmiando tempo e lavoro richiesto.

Ideale per: I Teams hanno bisogno di una soluzione versatile per i moduli per i sondaggi con i clienti, i check-in dei team o la raccolta di feedback.

🚀 Pro tip: Acquisite istantaneamente le risposte e semplificate il vostro flusso di lavoro instradando le attività al team giusto con Visualizzazione del modulo di ClickUp . Questa funzionalità/funzione connette automaticamente le risposte ad attività tracciabili, garantendo che nessun feedback vada perso e che ogni dettaglio sia pronto per un'azione rapida.

4. Modello di modulo di registrazione per eventi ClickUp

Pianificare un evento è già abbastanza impegnativo senza dover gestire le iscrizioni e il monitoraggio dei dettagli degli ospiti Modello di modulo di registrazione per eventi ClickUp .

Scarica questo modello

Questo modello offre un database centralizzato per tutte le informazioni essenziali dei partecipanti. Le sue funzionalità completamente personalizzabili consentono di aggiungere campi unici, come le scelte dietetiche.

Con questo modello è possibile creare il modulo di registrazione dell'evento in pochi minuti, assicurando la raccolta accurata di tutti i dati critici. Questo modello consente di monitorare le tendenze di monitoraggio e di raccogliere feedback senza soluzione di continuità, fornendo una visualizzazione in tempo reale dell'elenco degli ospiti.

Ideale per: Organizzatori di eventi, coordinatori di workshop e chiunque si occupi dei dettagli di più partecipanti.

🚀 Lo sapevate? La tecnologia specializzata per gli eventi può fare la differenza nel piano degli eventi. Per i drogati di numeri, questo significa 20% in più di ospiti, 27% in più di cose da fare e fino al 30% di risparmio! Passate quindi dalla modalità manuale a quella automatica con il modello di modulo di registrazione per eventi di ClickUp, in modo da potervi concentrare sul piano dell'evento con tutti i dati centralizzati e organizzati.

5. Modello di modulo di domanda di lavoro ClickUp

Ammettiamolo: l'assunzione può essere una maratona di scartoffie, infiniti follower e il vaglio di pile di curriculum. Il Modello di modulo di domanda di lavoro ClickUp è qui per ridurre le difficoltà.

Questo modello cattura tutte le informazioni essenziali di cui avete bisogno dai candidati: dati personali, formazione e storia lavorativa, il tutto in un modulo organizzato e facile da navigare.

Scaricate questo modello

Progettato per rendere efficiente il processo di reclutamento, questo modello consente di monitorare lo stato di ogni candidatura. Inoltre, crea un'esperienza user-friendly per i candidati che possono inviare le loro informazioni in modo semplice e professionale.

Ideale per: Teams e selezionatori che desiderano semplificare il processo di selezione dei candidati.

6. Modello di modulo di contatto ClickUp

Gestire le richieste dei clienti può sembrare una gara contro Usain Bolt o contro il tempo stesso.

Con Il modello di modulo di contatto di ClickUp consente di raccogliere tutti i messaggi "Contattaci" in un modulo organizzato e personalizzabile. Questo modello è perfetto per catturare le informazioni di contatto essenziali e per raccogliere i feedback o le domande dei client, in modo da non perdere nessuna informazione.

Scarica questo modello

Progettato per tenere tutto in un unico posto, il Modulo di contatto vi evita di cercare tra email o fogli di calcolo sparsi, aiutandovi a consolidare le risposte in modo efficiente.

In più, offre un'esperienza agevole e facile da usare, che garantisce ai client di sentirsi ascoltati e valorizzati. Con ClickUp, avrete un luogo sicuro e centralizzato per tutte le richieste dei clienti, aiutandovi a fornire un servizio di alto livello senza mai lasciare la vostra dashboard.

Ideale per: Titolari di siti web, freelance e chiunque abbia bisogno di essere raggiungibile.

7. Modello di modulo per il contatto con i clienti di ClickUp

Rimanere in connessione con i propri clienti è fondamentale per fidelizzarli. Tuttavia, il monitoraggio di tutte le loro richieste, feedback e domande può sembrare opprimente.

Entrate Modello di modulo per il contatto con i clienti di ClickUp . Questo modello completamente personalizzabile può raccogliere informazioni preziose su qualsiasi cosa, dai problemi di produttività al feedback generale.

Scaricare questo modello

Con questo modello è possibile acquisire facilmente le preoccupazioni e i feedback dei clienti su qualsiasi problema che si trovano ad affrontare.

Questo modello assicura una raccolta di dati senza sforzo per sondaggi, ricerche e follow-up di marketing, semplificando al contempo la gestione dei messaggi in arrivo. Risultato finale? Tutti i feedback dei clienti sono in un unico posto, pronti per una rapida revisione e risposta.

Ideale per: I team del supporto clienti, i rappresentanti dell'assistenza e le aziende che desiderano creare un'esperienza orientata al cliente fin dal primo momento.

🚀 Fatto divertente: l'83% dei clienti si sente più fedele ai marchi che ascoltano e risolvono i loro problemi.

8. Modello di modulo di richiesta ClickUp

Vi è mai capitato di essere sommersi da moduli di richiesta per più utenti e di non sapere da dove iniziare?

Entrate Modello di modulo per la richiesta di ClickUp -un vero e proprio salvavita! Questo modello personalizzato vi aiuta a gestire le richieste, sia dei clienti che dei dipendenti, mantenendo tutto centralizzato.

Scarica questo modello

Con questo modello, potete assicurarvi di raccogliere ogni volta le informazioni giuste, rendendo le richieste facili da monitorare. È stato progettato per aumentare l'efficienza di Bacheca. Inoltre, è possibile assegnare attività, collaborare con il team e monitorare lo stato, il tutto all'interno di ClickUp.

Assicurate una gestione coerente delle richieste e garantite un'esperienza di alto livello con il Modello di modulo di richiesta di ClickUp!

Ideale per: Team del supporto, reparti operativi e chiunque sia in prima linea nella gestione delle richieste.

9. Modello per l'inserimento dei clienti in ClickUp

Iniziare bene con i nuovi clienti può essere difficile: tutti abbiamo sentito la pressione di dover fare una prima impressione forte.

È qui che Il modello di avvio dei clienti di ClickUp passa a salvare la situazione. Questo modello vi guida attraverso un processo di onboarding chiaro e di passaggio, aiutandovi a offrire un'esperienza fluida e accogliente per ogni cliente.

È possibile personalizzare i passaggi del processo di onboarding in base alle esigenze dei clienti, assicurando loro un supporto dall'iscrizione all'uso quotidiano.

Scaricare questo modello

Con questo modello, potrete comprendere meglio ogni cliente e adattare il vostro approccio per un'esperienza personalizzata. Sia che siate l'inserimento di nuovi client o di aggiornare il vostro processo, il modello di onboarding dei clienti di ClickUp rende il processo di onboarding senza problemi per voi e per i vostri clienti.

Ideale per: Teams, gestori del team e coloro che vogliono dare il benvenuto ai nuovi clienti senza problemi.

10. Modello di modulo di candidatura per tirocinio di Forms.app

via Modulo.app Passare in rassegna pile di domande di tirocinio può essere estenuante (per non menzionare l'interminabile lavoro d'ufficio!). Ma con il modello di modulo di candidatura per stage di Modulo.app, potrete risparmiare tempo e denaro.

Questo modello di modulo online semplifica la candidatura dei candidati. Possono inviare i loro dati in qualsiasi momento. Il format online vi permette anche di esaminare rapidamente le candidature e di rimanere organizzati senza annegare nella carta.

Ideale per: Teams, piccole aziende e startup che devono distinguere gli aspiranti dagli esperti.

11. Modello di modulo di registrazione di Colorlib

via Libretto dei colori Con il modello di modulo di registrazione gratuito e pronto all'uso di Colorlib, non c'è bisogno di partire da zero: basta personalizzare e utilizzare!

Questo modello presenta un'elegante procedura guidata in tre passaggi che guida gli utenti attraverso le informazioni personali, le connessioni con l'account bancario e gli obiettivi finanziari, mantenendo le cose semplici e coinvolgenti. È una situazione vantaggiosa per tutti: i richiedenti hanno un'esperienza senza problemi e voi ottenete le informazioni accurate e organizzate di cui avete bisogno.

Ideale per: Organizzatori di eventi, educatori e chiunque abbia bisogno di raccogliere partecipanti con un format facile da usare ed esteticamente piacevole.

Impostazione, registrazione, via! I vostri moduli sono pronti per l'azione

I modelli di moduli di registrazione di ClickUp, facili da usare, rappresentano il massimo dell'automazione.

Come dicono quelli di Lulu Press: "Stimiamo di risparmiare 1 ora al giorno, per dipendente, grazie all'automazione di ClickUp, aumentando l'efficienza del lavoro del 12%"

ClickUp offre tutti gli elementi essenziali: facile personalizzazione, spazio di archiviazione sicuro, monitoraggio in tempo reale e organizzazione centralizzata. Quindi, migliorate l'esperienza dei clienti e date una spinta al vostro marchio: le iscrizioni sono appena diventate molto più semplici!

Perché aspettare? Creare un account su ClickUp gratis oggi stesso!