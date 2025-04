11 migliori generatori di script IA per il 2025

Il blocco dello scrittore è reale. Che siate autori di contenuti, marketer o produttori di video, probabilmente avete affrontato la fatica di guardare uno schermo vuoto, alla ricerca delle parole perfette.

Ecco il generatore di script dell'IA. 🤖

Questi strumenti intelligenti eliminano il mal di testa della scrittura di sceneggiature, trasformando le vostre idee in contenuti lucidi e pronti all'uso in pochi secondi. L'IA fa tutto il lavoro pesante e voi potete concentrarvi su ciò che conta: la connessione con il vostro pubblico.

Di seguito, abbiamo raccolto i migliori (e i nostri preferiti) script writer IA che faranno tendenza nel 2024 e che sono qui per restare. Ma prima vediamo come scegliere a mano lo strumento di IA migliore per voi.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

1. ClickUp: Migliore per la generazione di contenuti IA e il project management integrato

Rytr: Migliore per la creazione rapida di contenuti di breve durata alimentati dall'IA

3. Squibler: È il migliore per scrivere progetti long-form con l'assistenza dell'IA

Writecream: Ideale per la creazione e la diffusione di contenuti multimediali guidati dall'IA Copy.ai: Migliore per automatizzare la creazione di contenuti e scalare l'output con l'IA

6. Invideo IA: Ideale per la creazione di video veloci e di alta qualità grazie all'IA

7. ChatGPT: Ideale per il brainstorming guidato dall'IA e la delineazione dei contenuti

8. Jasper IA: Migliore per semplificare i flussi di lavoro del marketing con contenuti IA

Writesonic: Migliore per la creazione di contenuti IA versatili e con molte funzionalità/funzione Simplified: Il migliore per la collaborazione e la gestione di progetti di contenuti IA

11. ContentBot: Ideale per l'automazione end-to-end del flusso di lavoro dei contenuti con l'IA

Cosa cercare in un generatore di script IA?

Non tutti Strumenti di IA per la creazione di contenuti sono tutti uguali, e trovare quello giusto può rendere il vostro flusso di lavoro più o meno efficace. Ecco le funzionalità/funzione da considerare:

Facilità d'uso: Scegliete uno script writer IA che abbia un'interfaccia intuitiva, che vi permetta di iniziare rapidamente senza una curva di apprendimento ripida

Scegliete uno script writer IA che abbia un'interfaccia intuitiva, che vi permetta di iniziare rapidamente senza una curva di apprendimento ripida Opzioni di tono e stile : Trovate uno strumento che permetta la flessibilità del tono, che sia professionale, di conversazione o di narrazione, per adattarsi allo scopo del vostro contenuto

: Trovate uno strumento che permetta la flessibilità del tono, che sia professionale, di conversazione o di narrazione, per adattarsi allo scopo del vostro contenuto Stimolatori di creatività : Optate per uno strumento che stimoli l'ispirazione con ganci, tagline o idee per dare il via al vostro processo creativo

: Optate per uno strumento che stimoli l'ispirazione con ganci, tagline o idee per dare il via al vostro processo creativo Compatibilità con i formati : Scegliete uno strumento che si adatti al vostro mezzo di comunicazione , sia che stiate scrivendo sceneggiature video, presentazioni o post per i social media

: Scegliete uno strumento che si adatti al vostro mezzo di comunicazione sia che stiate scrivendo sceneggiature video, presentazioni o post per i social media Qualità dell'output : Selezione di uno strumento che produca script chiari, ben strutturati e che necessitino di modifiche minime

: Selezione di uno strumento che produca script chiari, ben strutturati e che necessitino di modifiche minime Capacità di integrazione : cercate uno strumento che si integri con i vostri programmi preferitistrumenti di produttivitàper risparmiare ancora più tempo

: cercate uno strumento che si integri con i vostri programmi preferitistrumenti di produttivitàper risparmiare ancora più tempo Accessibilità: Trovate uno strumento che si adatti al vostro budget (alcuni strumenti offrono grandi funzioni senza rompere la banca)

I 11 migliori generatori di script IA

Esplorate questi migliori strumenti di IA per la scrittura di sceneggiature per eliminare lo stress della scrittura e stimolare la vostra creatività.

1. ClickUp (il migliore per la generazione di contenuti IA e per il project management integrato)

Sfruttate al meglio lo strumento di IA a rete neurale di ClickUp, ClickUp Brain, per soddisfare rapidamente le vostre esigenze di contenuto ClickUp riunisce la creazione di script e il project management in un unico pacchetto. Con la rete neurale di ClickUp Brain l'assistente IA integrato in ClickUp permette di estrarre rapidamente informazioni e generare script per accelerare il flusso di lavoro dei progetti.

Sia che stiate scrivendo una sceneggiatura video, un brief di marketing o un riepilogo/riassunto, questo strumento di IA semplifica l'intero processo, dall'ideazione alla modifica finale.

Ciò che contraddistingue ClickUp è anche l'enfasi posta sulla collaborazione in tempo reale.

Modificate, commentate e perfezionate le sceneggiature generate dall'IA istantaneamente con il vostro team in Documenti di ClickUp . Grazie alla formattazione dei testi e alla collaborazione in tempo reale, è possibile lavorare sulle idee con il proprio team e collegarle alle attività e ai flussi di lavoro per ottenere un contesto aggiuntivo. Lo script più interessante le idee possono essere convertite in attività e assegnate ai membri del team interessati per aumentare la responsabilità all'interno dei team.

È sufficiente fare clic con il tasto destro del mouse sulla pagina per dire "scrivi con l'IA " e assistere alla magia. È anche possibile selezionare il testo e chiedere all'IA di espanderlo, accorciarlo o riepilogarlo in base alle proprie esigenze.

Rendi il lavoro collaborativo e divertente con ClickUp Docs

Con la gestione integrata delle attività tramite l'assegnazione di ruoli e l'impostazione di scadenze, il monitoraggio dei progressi è più facile che mai, anche all'interno della stessa area di lavoro. È possibile anche automatizzare i flussi di lavoro con Automazioni di ClickUp .

Se si ha bisogno di un po' di struttura per iniziare, il file Modello di script per podcast ClickUp aiuta a organizzare il flusso del vostro programma e a mantenere le cose coinvolgenti. Dal brainstorming di nuove idee su Lavagne online ClickUp alla creazione di schemi in ClickUp Documenti, il modello ha tutto ciò che serve per produrre un grande spettacolo.

Inoltre, il Modello per la scrittura di contenuti ClickUp fornisce un quadro chiaro per la creazione di articoli ben organizzati e adatti ai lettori. Con questo modello, potete anche assicurarvi che il vostro contenuto sia ottimizzato per i motori di ricerca per mantenere il flusso di traffico organico.

Ecco un assaggio di ClickUp Brain in azione.

Riepilogare istantaneamente lunghe chat del team e incollare le informazioni in un documento accessibile all'interno dell'area di lavoro unificata di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

IA prompt specifici per ogni ruolo: Generazione rapida di bozze di alta qualità grazie alla consapevolezza del contestoPrompt di scrittura dell'IApersonalizzati per le diverse esigenze di contenuto

Generazione rapida di bozze di alta qualità grazie alla consapevolezza del contestoPrompt di scrittura dell'IApersonalizzati per le diverse esigenze di contenuto Trascrizione di audio e video : Converte le registrazioni in testo modificabile e ricercabile, rendendo più facile estrarre i dettagli chiave e incorporarli nei contenuti

: Converte le registrazioni in testo modificabile e ricercabile, rendendo più facile estrarre i dettagli chiave e incorporarli nei contenuti Libreria di modelli di script : Utilizzare modelli precostituiti come i layoutmodelli di podcast che aiutano a scrivere automaticamente la sceneggiatura di un video e altro ancora

: Utilizzare modelli precostituiti come i layoutmodelli di podcast che aiutano a scrivere automaticamente la sceneggiatura di un video e altro ancora Hub delle integrazioni di strumenti : Connessione con oltre 1.000 app come Grammarly per la modifica, Figma per il design e Google Drive per lo spazio di archiviazione per gestire tutte le attività in un unico luogo

: Connessione con oltre 1.000 app come Grammarly per la modifica, Figma per il design e Google Drive per lo spazio di archiviazione per gestire tutte le attività in un unico luogo Comunicazione di team integrata: Utilizza ClickUp Chattare per discutere i copioni, fare brainstorming di idee e allinearsi con il team senza cambiare piattaforma

Limiti di ClickUp

L'area di lavoro ricca di funzionalità può essere un po' troppo complessa da padroneggiare all'inizio

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

2. Rytr (migliore per la creazione rapida di contenuti di breve durata alimentati dall'IA)

via Rettr Rytr è un assistente di scrittura alimentato dall'IA, perfetto per generare rapidamente script per contenuti di breve durata, come CTA (chiamate all'azione), SMS e didascalie IA. È ideale per i marketer, i social media manager e i titolari di piccole aziende che hanno bisogno di produrre contenuti rapidamente senza sacrificare la creatività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rytr

Tono e stile personalizzato : Impostazione del tono e dello stile dei contenuti grazie ai toni di voce incorporati - formale, informale o amichevole - per soddisfare le impostazioni del pubblico di riferimento

: Impostazione del tono e dello stile dei contenuti grazie ai toni di voce incorporati - formale, informale o amichevole - per soddisfare le impostazioni del pubblico di riferimento Controllo dei plagi: Assicura l'originalità dei tuoi contenuti , un must per gli autori che vogliono evitare duplicazioni involontarie

Assicura l'originalità dei tuoi contenuti un must per gli autori che vogliono evitare duplicazioni involontarie Suggerimenti SEO da parte dell'IA: Aumenta la visibilità dei contenuti sui motori di ricerca grazie ai suggerimenti SEO dell'IA e alle opzioni di integrazione delle parole chiave

Limiti di Rytr

L'output può mancare di profondità o accuratezza, soprattutto quando si affrontano argomenti più complessi o di nicchia

Fornisce un supporto minimo per il rich text (non è possibile evidenziare alcuna parte del testo) e il limite di caratteri per mese è relativamente basso

Prezzi di Rytr

Piano Free

Unlimitato : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Premio: $29/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Rytr

G2: 4.7/5 (800+ recensioni)

💡 Suggerimento per i professionisti: sintonizzarsi su podcast di scrittura è anche un ottimo modo per rimanere ispirati e affinare le proprie capacità di scrittura. Prendete nota delle tecniche e dei suggerimenti chiave durante l'ascolto e applicateli al vostro lavoro.

3. Squibler (Ideale per la stesura di progetti di lunga durata con l'assistenza dell'IA)

via Squibler Squibler è uno strumento progettato per progetti di scrittura più lunghi e creativi, come romanzi, sceneggiature e racconti. Gli autori, gli sceneggiatori e gli aspiranti romanzieri che cercano un approccio strutturato alla creazione di contenuti di lunga durata lo troveranno utile per organizzare e mantenere la concentrazione durante i loro progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Squibler

Formato a schermo diviso: Lavora su più sezioni del manoscritto simultaneamente grazie alla visualizzazione a schermo diviso

Lavora su più sezioni del manoscritto simultaneamente grazie alla visualizzazione a schermo diviso Organizzazione a bacheca: Organizza le tue idee con una bacheca che ti permette di spostare e collegare facilmente gli elementi della storia

Organizza le tue idee con una bacheca che ti permette di spostare e collegare facilmente gli elementi della storia Storia delle versioni integrata: Traccia facilmente le modifiche e le revisioni concontrollo automatico della versione del documento Limiti di Squibler

I modelli disponibili sono limitati per progetti altamente creativi o di nicchia

Non è specificato il supporto linguistico per gli scrittori non inglesi

Prezzi di Squibler

Squibler Limitato : Free

: Free Squibler Pro: $29/mese per utente

4. Writecream (il migliore per la creazione e la diffusione di contenuti multimediali guidati dall'IA)

via Scrivere Writecream genera testo e contenuti multimediali, ed è quindi adatto alla creazione di testi pubblicitari, post per blog e voci fuori campo per podcast. È perfetto anche per i marketer digitali, gli autori di contenuti e gli imprenditori, in quanto aiuta nella creazione rapida di bozze. Inoltre, aiuta a creare messaggi di contatto personalizzati, tra cui email a freddo e presentazioni su LinkedIn.

Funzionalità/funzione migliori di Writecream

Modalità comando: Accelera la generazione di contenuti con comandi facili da usare per un controllo preciso dei risultati

Accelera la generazione di contenuti con comandi facili da usare per un controllo preciso dei risultati Generazione di immagini: Creazione di immagini generate dall'IA a complemento dei contenuti testuali

Creazione di immagini generate dall'IA a complemento dei contenuti testuali Voiceover per video YouTube: Conversione di articoli di blog in contenuti audio con opzioni vocali integrate

Limiti di Writecream

Per la parafrasi, consente solo 2000 caratteri alla volta

I risultati sono a volte mediocri e richiedono ulteriori modifiche

Prezzi di Writecream

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato: $9/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Writecream

G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

5. Copy.ai (il migliore per automatizzare la creazione di contenuti e scalare l'output con l'IA)

/IA Copy.ai Dashboard /$$$img/

via Copia.IA Tra le sue numerose funzioni, Copy.ai semplifica la creazione di contenuti, automatizzando attività come la scrittura di contenuti SEO-friendly, la trasformazione di interviste in articoli e la riproposizione di trascrizioni in narrazioni raffinate. È ideale per le aziende che desiderano creare materiale di alta qualità in modo rapido e su scala, mantenendo una voce coerente del marchio.

Le migliori funzionalità di Copy.ai

**Accesso API ed esecuzione di flussi di lavoro in serieAutomazioni per la creazione di contenuti attraverso un'agevole integrazione API, ideale per gestire elevati volumi di copie

LLM aggiornati: Utilizza modelli di apprendimento linguistico aggiornati per generare contenuti dinamici che si adattano a vari argomenti e settori

Utilizza modelli di apprendimento linguistico aggiornati per generare contenuti dinamici che si adattano a vari argomenti e settori Flussi di lavoro per marketing e commerciale: Scrivete rapidamente script con contenuti mirati utilizzando flussi di lavoro precostituiti

Limiti di Copy.ai

Lo strumento manca di fact-checking e di citazioni delle fonti per i contenuti generati

Tende a ripetere i contenuti, soprattutto quando genera più pezzi su argomenti simili

Prezzi di Copy.ai

Autonomo (migliore per i privati) **Gratis Starter : $49/mese per utente Avanzato: $249/mese per team di cinque membri

White Glove (migliore per le organizzazioni): Prezzo personalizzato

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (180+ recensioni)

4.7/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (60+ recensioni)

➡️ Leggi di più: 10 Migliori alternative a Copy IA e concorrenti

6. Invideo IA (il migliore per la creazione di video veloci e di alta qualità grazie all'IA)

/IA Invideo IA Dashboard: generatore di script aiA /$$$img/

via Invideo IA Invideo IA semplifica la produzione di video automatizzando attività chiave come la scrittura di sceneggiature, il reperimento di media e l'aggiunta di voci fuori campo Questo generatore di sceneggiature video IA è perfetto per i video marketer, gli autori di YouTube e le aziende che producono contenuti promozionali. Consente di creare rapidamente video professionali senza bisogno di alcuna competenza tecnica.

Le migliori funzionalità/funzione di Invideo IA

Esplora un'alibreria di immagini , video e musica (inclusi i media iStock) per migliorare i tuoi contenuti video

, video e musica (inclusi i media iStock) per migliorare i tuoi contenuti video Modelli video integrati: Scegliete tra un intervallo di modelli (da video esplicativi a demo di prodotti) per accelerare il processo di creazione dei video

Scegliete tra un intervallo di modelli (da video esplicativi a demo di prodotti) per accelerare il processo di creazione dei video Voce realistica dell'IA: Creazione di voci fuori campo realistiche in più lingue, con la possibilità di creare cloni vocali personalizzati

Limiti dell'IA di Invideo

L'editor non è ottimizzato per i browser e può presentare dei ritardi

Manca la capacità di controllare l'intonazione e la velocità del parlato, quindi non è in grado di produrre qualità di parlato simili a quelle umane

Prezzi di Invideo IA

**Gratuito

Plus: $35/mese per utente

$35/mese per utente Max: $60/mese per utente

$60/mese per utente Generativo: $120/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Invideo IA

G2: 4.5/5 (150+ recensioni)

4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

7. ChatGPT (migliore per il brainstorming guidato dall'IA e la delineazione dei contenuti)

via ChatGPT ChatGPT è un versatile strumento di IA in grado di assistere in un'ampia gamma di attività, dalla generazione di contenuti e brainstorming alla risposta a domande e al codice. È utile per studenti, educatori, ricercatori e professionisti aziendali che hanno bisogno di assistenza per la risoluzione di problemi, la stesura di contenuti o la raccolta di informazioni su vari argomenti.

Funzionalità/funzione migliori di ChatGPT

Elaborazione del linguaggio naturale : Generarisposte simili a quelle umane nei confronti delle risposte dell'IA , facendo sentire le conversazioni naturali e fluide

: Generarisposte simili a quelle umane nei confronti delle risposte dell'IA facendo sentire le conversazioni naturali e fluide Comprensione contestuale : Conversazioni coerenti e a più turni, poiché ChatGPT è in grado di ricordare le interazioni precedenti all'interno di una sessione

: Conversazioni coerenti e a più turni, poiché ChatGPT è in grado di ricordare le interazioni precedenti all'interno di una sessione Personalizzazione: Personalizzazione del modello per casi d'uso specifici grazie all'integrazione con le API, che consente interazioni più personalizzate

Limiti di ChatGPT

Quando si lavora con dati complessi, le risposte a volte mancano di precisione

Non lavora bene per la generazione di contenuti multilingue

Prezzi di ChatGPT

**Gratis

Plus : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Team: $25/mese per utente

$25/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

ChatGPT valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (600+ recensioni)

4.7/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (70+ recensioni)

8. Jasper IA (migliore per semplificare i flussi di lavoro del marketing con contenuti IA)

/IA Jasper IA Dashboard: generatore di script aiA /$$$img/

via Jasper IA Jasper è uno strumento di IA progettato per creare contenuti scritti di alta qualità in diversi formati, tra cui post di blog, descrizioni di prodotti e testi di siti web. È particolarmente utile per i team di marketing, le agenzie di contenuti e le aziende che devono produrre grandi volumi di contenuti con qualità e stile coerenti.

Jasper IA offre modelli, flussi di lavoro personalizzabili e integrazioni con controllori grammaticali come Grammarly, che aiutano a scrivere gli script e a ottimizzarli rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper IA

**Notizie e citazioni in tempo reale: chiedete a Jasper di scrivere su eventi attuali e includerà i collegamenti alle fonti, rendendo più facile mantenere i contenuti freschi e accurati

Project management: Condividi facilmente i documenti con il tuo team e aggiungi etichette di stato per identificare rapidamente ciò che è pronto per la revisione o ancora in stato di avanzamento

Condividi facilmente i documenti con il tuo team e aggiungi etichette di stato per identificare rapidamente ciò che è pronto per la revisione o ancora in stato di avanzamento Creazione di campagne: Caricate il brief della vostra campagna e generate tutte le risorse necessarie per una campagna di marketing completa

Limiti dell'IA di Jasper

Alcuni utenti hanno riscontrato che il testo generato è pieno di imprecisioni e incongruenze, che richiedono una modifica significativa e un fact-checking

Manca di capacità avanzate di elaborazione del linguaggio, il che comporta una qualità di output inferiore e un'esperienza utente meno intuitiva.

Prezzi di Jasper IA

Autore: $49/mese per utente

$49/mese per utente Pro: $69/mese per utente

$69/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4,7/5 (1.200+ recensioni)

4,7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (1.800+ recensioni)

➡️ **Leggi di più 10 Migliori strumenti software per il calendario dei contenuti

9. Writesonic (il migliore per la creazione di contenuti IA versatili e multi-funzione)

via Scritture sonore Writesonic offre una piattaforma all-in-one per la creazione di contenuti di alta qualità, da articoli ottimizzati per la SEO a copie per pagine di destinazione, su misura per il marketing dei contenuti e le esigenze creative. Uno dei più popolari generatori di script video, è il migliore per i marketer digitali, gli specialisti SEO e gli autori di contenuti in cerca di Alternative a Jasper per generare contenuti adatti ai motori di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic

Uscita in multi-generazione : crea versioni multiple e uniche del contenuto in un solo passaggio

: crea versioni multiple e uniche del contenuto in un solo passaggio Umanizzatore di contenuti : Aumenta la naturalezza e la relazionalità di uno script generato dall'IA, rendendolo più coinvolgente

: Aumenta la naturalezza e la relazionalità di uno script generato dall'IA, rendendolo più coinvolgente **Analizzatore delle lacune dei contenuti: analizza le lacune dei contenuti e fa un benchmark con i concorrenti per ottimizzare la strategia dei contenuti

Limiti di Writesonic

Lo strumento può essere utilizzato solo su computer desktop e portatili, quindi non è possibile creare contenuti in movimento

I contenuti generati possono richiedere modifiche significative per adattarsi meglio ai toni specifici del marchio o ad argomenti complessi

Prezzi di Writesonic

**Gratis

Individuale: $20/mese per utente

$20/mese per utente Standard: $99/mese per utente

$99/mese per utente Professionale: $249/mese per team di tre membri

$249/mese per team di tre membri Advanced: $499/mese per team di cinque membri

$499/mese per team di cinque membri Servizio IA + Contenuto umano: $2.000/mese

Valutazioni e recensioni su Writesonic

G2: 4,7/5 (1.900+ recensioni)

4,7/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (2.000+ recensioni)

➡️ **Leggi di più Guida all'utilizzo dell'IA nel marketing dei contenuti

10. Semplificato (migliore per la collaborazione e la gestione dei progetti di contenuto dell'IA)

via Semplificato Simplified è una piattaforma basata sull'IA che copre un intervallo di tipi di contenuto, tra cui grafica, modifiche video e post sui social media, tutto in un unico posto. Perfetta per gestire le risorse creative e consolidare i flussi di lavoro, consente di risparmiare tempo mantenendo la coerenza tra i vari progetti di contenuto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Simplified

Strumenti di IA per la progettazione: Crea facilmente immagini utilizzando clip di progettazione generate dall'IA, funzionalità di modifica dei video e generatori automatici di sottotitoli

Crea facilmente immagini utilizzando clip di progettazione generate dall'IA, funzionalità di modifica dei video e generatori automatici di sottotitoli Approvazione da parte di clienti esterni: Semplificazione dei flussi di lavoro dei clienti grazie alla condivisione dei progetti per ottenere feedback e approvazione direttamente attraverso la piattaforma

Semplificazione dei flussi di lavoro dei clienti grazie alla condivisione dei progetti per ottenere feedback e approvazione direttamente attraverso la piattaforma Libro del marchio personalizzato: Mantenete l'identità del vostro marchio coerente attenendovi alinee guida del marchio e centralizzando loghi, colori e font all'interno di un brand kit personalizzabile

Limiti semplificati

A volte le opzioni di personalizzazione possono risultare limitate per gli utenti più esperti

Sembra che utilizzi una tavolozza di colori limitata, nonostante i prompt

Prezzi semplificati

gratuito Semplificato

Semplificato Uno: $29,99/mese per utente

$29,99/mese per utente Simplified Growth: $119,99/mese per team di cinque membri

$119,99/mese per team di cinque membri Azienda semplificata: Prezzo personalizzato

Simplified valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (4.900+ recensioni)

4,6/5 (4.900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 200 recensioni)

11. ContentBot (il migliore per l'automazione end-to-end del flusso di lavoro dei contenuti con IA)

via ContenutoBot ContentBot è uno strumento di IA progettato per aiutare i marketer, i blogger e i content manager a creare contenuti in modo efficiente, tra cui post di blog, campagne email e scrittura incentrata sulla SEO. La piattaforma è particolarmente utile per allineare la creazione di contenuti agli obiettivi di marketing.

Le migliori funzionalità/funzioni di ContentBot

Importazioni ed esportazioni fluide: Carica grandi insiemi di dati per accelerare il processo di creazione e ricevi i risultati come file CSV, documenti o anche aggiornamenti regolari via email

Carica grandi insiemi di dati per accelerare il processo di creazione e ricevi i risultati come file CSV, documenti o anche aggiornamenti regolari via email Funzionalità/funzione di umanizzazione: Creazione di contenuti scritti dall'IA non rilevabili che si leggono in modo naturale, garantendo l'autenticazione della scrittura

Creazione di contenuti scritti dall'IA non rilevabili che si leggono in modo naturale, garantendo l'autenticazione della scrittura Supporto multilingue: Raggiunge un pubblico globale generando contenuti in più lingue

Limiti di ContentBot

Alcuni contenuti potrebbero non essere sempre aggiornati o accurati

I contenuti necessitano di QA e modifiche dopo la produttività a causa di errori, come il mancato riconoscimento dei nomi propri e l'uso appropriato delle maiuscole

Prezzi di ContentBot

Prepagato: $0,5 per 1000 parole

$0,5 per 1000 parole Starter : $9/mese per 50.000 parole

: $9/mese per 50.000 parole Premium : $29/mese per 150.000 parole

: $29/mese per 150.000 parole Premium+: $49/mese per 400.000 parole

Valutazioni e recensioni di ContentBot

G2: 4.7/5 (100+ recensioni)

4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Intreccia gli script IA nel flusso di lavoro del tuo progetto con ClickUp

Oggi gli strumenti di IA per la creazione di contenuti non mancano. Sebbene molti di essi siano ottimi per produrre rapidamente contenuti, le loro funzionalità/funzione si fermano di solito lì. Spesso è necessario passare a un altro strumento per ottenere un feedback, passare la bozza per un ulteriore lavoro o addirittura implementare il contenuto generato.

ClickUp è una piattaforma di produttività a 360 gradi con il suo generatore di script IA, ClickUp Brain. Mentre quest'ultimo gestisce le vostre esigenze di scrittura, il resto del sistema di project management di ClickUp integra il contenuto nel vostro flusso di lavoro più ampio. 🏋️‍♂️

È possibile creare facilmente attività, fissare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento, il tutto in un'area di lavoro intuitiva e organizzata. È anche possibile automatizzare attività ripetitive (come la formattazione delle sceneggiature) e integrare i propri strumenti preferiti con ClickUp.

Volete una collaborazione senza problemi? Da fare. Con ClickUp potete condividere istantaneamente i copioni, automatizzare i flussi di lavoro e ottenere approvazioni rapide. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp e ottimizza i tuoi flussi di lavoro di sceneggiatura.