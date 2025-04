10 modelli di mappa delle capacità aziendali per il piano strategico

Supponiamo che dobbiate cristallizzare tutto ciò che riguarda le vostre capacità aziendali - risorse, processi e tecnologia - in una strategia chiara e attuabile. Ma la domanda è: da dove cominciare?

Un modello di mappa delle capacità aziendali può aiutarvi ad affrontare questa sfida a testa alta.

Vi fornisce una struttura entro cui lavorare, facendovi risparmiare tempo e lavoro richiesto e aiutandovi a mappare ciò che conta.

In questo blog vi illustreremo dieci modelli per la mappatura delle capacità aziendali che faranno al caso vostro. 🗺️

**Che cosa sono i modelli di mappa delle capacità aziendali?

Un modello di mappa delle capacità aziendali è uno strumento che aiuta le organizzazioni a visualizzare e valutare le funzioni, i processi e le risorse principali. Fornisce un quadro chiaro per mappare le capacità e allinearle agli obiettivi aziendali.

Il modello aiuta a mappare sezioni predefinite, facilitando l'identificazione di punti di forza, lacune e aree di miglioramento.

Invece di costruire una mappa da zero, è possibile utilizzare il modello per organizzare e analizzare le capacità aziendali chiave in modo strutturato, guidando il processo decisionale e il piano strategico.

**Da fare: una mappa delle capacità aziendali mappa del processo mostra come vengono svolte le attività, una mappa delle capacità si concentra su "cosa" l'organizzazione è in grado di fare. Questa differenza aiuta gli stakeholder a vedere i punti di forza e di debolezza generali senza perdersi in flussi di lavoro specifici.

**Cosa rende un buon modello di mappa delle capacità aziendali?

Trovare il modello di mappa delle capacità aziendali giusto può semplificare il piano strategico . Tuttavia, non tutti i modelli sono uguali.

Ecco cosa cercare in un modello solido. 👀

Struttura cancellata: Sezioni organizzate per delineare le capacità, le funzioni, i processi e le risorse aziendali principali

Sezioni organizzate per delineare le capacità, le funzioni, i processi e le risorse aziendali principali Opzioni di personalizzazione: Flessibilità per soddisfare le esigenze uniche della vostra organizzazione

Flessibilità per soddisfare le esigenze uniche della vostra organizzazione Design intuitivo: Facile navigazione e aggiornamenti senza confusione

Facile navigazione e aggiornamenti senza confusione Categorizzazione e prioritizzazione: raggruppamento e classificazione delle capacità chiave per un'analisi mirata

raggruppamento e classificazione delle capacità chiave per un'analisi mirata Identificazione di gap e opportunità: Capacità di individuare le aree di miglioramento o di investimento

Capacità di individuare le aree di miglioramento o di investimento Efficienza in termini di tempo: Struttura pronta all'uso che riduce al minimo la necessità di ripartire da zero

10 Modelli di mappa delle capacità aziendali

Abbiamo raccolto 10 ottimi modelli di business capability per aiutarvi a iniziare. Ognuno di essi offre un approccio unico, in modo che possiate trovare quello più adatto alle vostre esigenze.

Facciamo un salto! 👇

1. Modello di matrice delle capacità aziendali di ClickUp

Il Modello di matrice di capacità ClickUp vi aiuta a mappare i punti di forza di ciascun membro del team e ad adeguarli alle esigenze dei diversi progetti o ruoli. Con una panoramica chiara di chi ha quali competenze, è facile individuare le aree in cui il team eccelle e quelle in cui c'è margine di miglioramento.

Questo modello utilizza un layout a griglia, elencando i membri del team su un asse e le loro competenze o capacità sull'altro.

È possibile riempire ogni cella con i livelli di competenza, per avere una rapida idea di chi ha le competenze necessarie e di quanto siano forti. Questo formato visivo rende più semplice l'assegnazione dei progetti, garantendo che le persone giuste si occupino delle attività giuste.

Ideale per: Teams che necessitano di una rapida panoramica delle competenze e delle capacità per abbinare i punti di forza alle esigenze del progetto.

**La mappatura delle capacità aziendali affonda le sue radici nella strategia militare, dove una "capacità" si riferiva originariamente a un insieme specifico di competenze o attrezzature necessarie per completare una missione.

2. Modello di analisi dei gap di competenze ClickUp

Il Modello di analisi del divario di competenze di ClickUp aiuta a identificare le lacune tra le competenze attuali del team e quelle necessarie per raggiungere gli obiettivi aziendali.

Si tratta di un modo pratico per valutare le qualifiche, l'esperienza e la formazione dei vostri dipendenti, chiarendo dove è necessario uno sviluppo. Questo modello vi aiuta anche a stare al passo con i tempi, allineando le competenze del vostro team ai cambiamenti del settore e alle nuove tecnologie, chiave per mantenere un vantaggio competitivo.

Con questo modello è possibile costruire piani mirati per l'aggiornamento del team o per l'inserimento di nuovi talenti. Promuove una cultura dell'apprendimento continuo, aumentando la produttività e la soddisfazione dei dipendenti.

Ideale per: Teams che vogliono allineare le competenze del proprio team agli obiettivi aziendali.

3. Modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp

Il Modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp aiuta a mappare le competenze tecniche del team in modo semplice e organizzato.

È possibile elencare ogni membro del team e le sue competenze, quindi categorizzarle in base al tipo, al livello di competenza e all'importanza per i diversi progetti in questo modo è facile vedere chi è bravo in cosa. La matrice confronta i membri del team uno accanto all'altro, consentendo di assegnare la persona giusta all'attività giusta.

Inoltre, l'aggiornamento della matrice con le nuove competenze aiuta il team a crescere e a garantire che le competenze di ciascuno corrispondano agli obiettivi strategici dell'organizzazione.

Ideale per: I gestori del team IT e i responsabili tecnici che hanno bisogno di una chiara ripartizione dei punti di forza del team per i progetti tecnici.

💡 Suggerimento: Utilizza tecniche di mappatura dei processi insieme alle mappe delle capacità aziendali per capire meglio come le capacità guidano le funzioni aziendali chiave.

4. Modello di matrice delle competenze di ClickUp Bacheca

Il Modello di matrice delle competenze di ClickUp Bacheca consente di visualizzare le competenze di ciascun membro del team, categorizzandole in competenze tecniche, soft e specifiche per il lavoro

L'impostazione di questo modello si distingue per la possibilità di classificare le competenze, aiutandovi a individuare rapidamente i punti di forza e le lacune. Questo facilita il piano di formazione. Inoltre, è possibile assegnare la persona giusta al progetto giusto in base alle sue competenze.

Il Vista Bacheca di ClickUp il layout fornisce una chiara rappresentazione visiva delle competenze del team. È possibile identificare facilmente le aree di competenza o le competenze mancanti, aiutandovi a pianificare le risorse in modo più efficace.

📌 Ideale per: HR e gestori del team che desiderano un modo visivo per determinare, classificare e confrontare le competenze del team.

5. Modello di Mappa delle competenze per ClickUp

Il Modello di mappatura delle competenze ClickUp supporta una facile visualizzazione delle competenze del team. Ha un layout strutturato in cui è possibile inserire le competenze di ciascun membro del team, per visualizzare chiaramente le capacità complessive del team.

Questo modello è utile perché organizza le competenze in categorie come quelle tecniche, quelle trasversali e quelle specifiche del settore. È possibile individuare rapidamente i punti in cui il team eccelle e le lacune. Inoltre, è possibile assegnare livelli di competenza a ciascuna abilità, aiutandovi a identificare chi ha bisogno di formazione o di ulteriore supporto.

Il sistema consente anche di fissare obiettivi per lo sviluppo delle competenze e di monitorare lo stato nel tempo.

Ideale per: I gestori del team che desiderano allineare le competenze dei dipendenti alle esigenze aziendali in continua evoluzione.

💡 Pro Tip: Connettete la vostra mappa delle capacità con costruzione di capacità lavoro richiesto. Quando si visualizzano i punti di forza e le lacune, si possono traguardo le aree che necessitano di sviluppo.

6. Modello di matrice delle competenze IT di ClickUp

Il Modello di matrice delle competenze IT di ClickUp è perfetto per il monitoraggio delle competenze del team IT. Vi aiuta a vedere esattamente ciò che ogni membro del team porta in tabella, dai linguaggi di programmazione alla conoscenza del software e al project management.

È possibile valutare facilmente le competenze e individuare i punti di forza o le aree che richiedono attenzione. Il layout consente di confrontare le competenze del team in modo estremamente semplice, in modo da sapere chi è la persona di riferimento per ogni attività.

Man mano che il team cresce e impara nuove cose, è possibile aggiornare le competenze, mantenendo tutti allineati con le esigenze dei progetti futuri.

Ideale per: I team IT hanno bisogno di un'istantanea delle loro capacità tecniche per i progetti futuri.

7. Matrice delle competenze dei dipendenti Modello HR da Template.net

Via: Modello.net Il modello di matrice delle competenze dei dipendenti è uno strumento utile per i professionisti delle risorse umane per mappare le competenze dei dipendenti in tutta l'organizzazione. Offre un modo strutturato per monitorare chi ha quali competenze e dove potrebbero esserci delle lacune.

Il modello include:

Informazioni sul dipendente: Sezioni per i nomi, i ruoli e i dipartimenti

Sezioni per i nomi, i ruoli e i dipartimenti Categorie di competenze: Un elenco di competenze rilevanti raggruppate in aree tecniche, soft e manageriali

Un elenco di competenze rilevanti raggruppate in aree tecniche, soft e manageriali Livelli di competenza: Una scala per mostrare il livello di competenza di ciascun dipendente (ad esempio, principiante, intermedio, avanzato)

Una scala per mostrare il livello di competenza di ciascun dipendente (ad esempio, principiante, intermedio, avanzato) Necessità di formazione: Uno spazio per notare qualsiasi formazione necessaria per colmare le lacune nelle competenze

Questa matrice consente di visualizzare chiaramente i punti di forza e le aree di sviluppo del team, facilitando il piano per le esigenze future della forza lavoro.

Ideale per: i team HR che gestiscono talenti e competenze in più reparti.

**Le mappe delle capacità non sono statiche; possono (e devono) essere aggiornate regolarmente. Quando le aziende crescono, si spostano o entrano in nuovi mercati, devono rivedere le loro mappe per mantenere la rotta e la competitività.

8. Modello di analisi del divario di competenze per i manager di Indeed

Via: Infatti Il modello di analisi del divario di competenze per i manager aiuta i dirigenti a individuare le carenze di competenze del team e a determinare come colmare tali lacune.

Inizia con le informazioni di base: nome del dipendente, posizione e reparto, per fornire un contesto. Poi, si valutano le competenze attuali e si stabilisce una scala di valutazione. È possibile aggiungere note su ciò che i dipendenti sanno fare e su ciò su cui hanno bisogno di lavorare.

Da qui, si può creare un piano d'azione, sia che si tratti di formazione o di tutoraggio, con sequenze di tempo per monitorare lo stato.

Ideale per: I gestori del team lavorano per aumentare le prestazioni e colmare le lacune di competenze.

9. Modello di matrice delle competenze di AIHR

Via: AIHR Il modello di matrice delle competenze AIHR mappa in modo completo le competenze all'interno della vostra organizzazione.

Nel costruire il modello, si definiscono le competenze specifiche che si allineano agli obiettivi strategici della vostra organizzazione, rendendolo un riflesso su misura delle vostre esigenze uniche.

In base agli standard dell'organizzazione, è possibile impostare valutazioni delle competenze che riflettono il livello di padronanza, da fondamentale ad avanzato. Grazie a indicatori visivi cancellati per ogni livello, è possibile individuare rapidamente le aree ad alto rendimento e identificare le lacune nelle competenze.

Ideale per: I professionisti delle risorse umane e i team leader che necessitano di una visualizzazione dettagliata delle competenze dei dipendenti nelle aree chiave.

💡 Suggerimento amichevole: Accoppiare le mappe percettive con la mappa delle capacità per vedere come i vostri punti di forza si allineano con le visualizzazioni dei clienti. Mentre la mappa delle capacità evidenzia i vostri punti di forza interni, la mappa percettiva mostra come vi vede il mercato, permettendovi di identificare le aree da migliorare e di soddisfare le aspettative dei clienti.

10. Modello di matrice di valutazione delle capacità aziendali di InfoTech

Via: InfoTech Il modello della matrice di valutazione delle capacità aziendali dell'IT valuta le capacità aziendali necessarie per raggiungere gli obiettivi strategici. Si inizia con la definizione di queste capacità, ovvero di ciò che l'organizzazione fa per adempiere alla sua missione.

Invece di concentrarsi sul come (come i processi aziendali specifici), il modello esamina il cosa, ovvero le funzioni principali svolte dall'organizzazione. Questo aiuta a mettere in evidenza i punti di forza e di debolezza, fornendo preziose indicazioni per formare il vostro piano aziendale .

Il modello raccomanda anche di intervistare le persone chiave per identificare le capacità e le lacune più importanti, assicurando che tutte le prospettive siano prese in considerazione.

Ideale per: Teams esecutivi che pianificano l'identificazione dei punti di forza e delle lacune per dare forma agli obiettivi futuri.

Ottenere di più dalle mappe di capacità con ClickUp

Un modello di mappa delle capacità aziendali è un ottimo punto di partenza per comprendere i punti di forza e le aree di miglioramento della vostra organizzazione. Ma perché fermarsi qui?

ClickUp offre modelli dinamici e personalizzabili che si integrano perfettamente nel vostro flusso di lavoro.

Con ClickUp potete facilmente visualizzare e modificare le vostre capacità in tempo reale, mantenendo tutto allineato ed efficiente. Iscriviti a ClickUp e iniziate a usare modelli che non si limitano a organizzare: vi aiutano a lavorare in modo più intelligente.