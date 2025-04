Modelli gratuiti di sequenze temporali di progetti in Fogli Google per una pianificazione semplice

Secondo il Standish Group, quasi la metà dei progetti agili subisce ritardi e oltre l'11% fallisce. Anche con la flessibilità di Agile, rimanere in carreggiata non è sempre facile.

Le sequenze temporali dei progetti possono essere decisive se hai difficoltà con le scadenze, le priorità in continua evoluzione o il sovraccarico di attività. Suddividono i progetti complessi in attività cardine, impostano scadenze chiare e ti aiutano a prevenire i rischi.

Per un modello di sequenza temporale di un progetto, Fogli Google rimane uno strumento indispensabile: familiare, economico e facile da personalizzare. Ma trovare il modello giusto può essere complicato. Per semplificare le cose, abbiamo raccolto i migliori modelli gratuiti di sequenze temporali di progetti di Fogli Google per semplificare la pianificazione e mantenere i progetti in carreggiata.

Cosa rende un modello di sequenza temporale di progetto Fogli Google efficace?

Innanzitutto, esaminiamo rapidamente cosa differenzia un buon modello di sequenza temporale di progetto da uno mediocre. Un buon modello ha le seguenti caratteristiche:

Layout chiaro e conciso: è ben organizzato con titoli e colonne chiari, che lo rendono facile da leggere e comprendere

Flessibilità: può essere adattato a diversi tipi e dimensioni di progetti, consentendo una facile personalizzazione

Suddivisione delle attività: consente di dividere il progetto in attività più piccole e gestibili

Identificazione delle attività cardine: hai la possibilità di contrassegnare le attività cardine e monitorare lo stato di avanzamento del progetto (ancora meglio se puoi farlo con delle visualizzazioni)

Personalizzazione della sequenza temporale: consente di regolare facilmente la scala della sequenza temporale (ad esempio, giornaliera, settimanale, mensile) in base alle esigenze specifiche di un progetto

Controllo delle versioni: puoi monitorare le modifiche alla sequenza e assicurarti che tutti stiano lavorando con l'ultima versione

Il modello di sequenza temporale di progetto Fogli Google giusto può aiutarti a monitorare anche i progetti più complessi e a consegnarli in tempo senza perdersi in un mare di attività, dipendenze e scadenze.

Leggi anche: I 10 migliori software per la sequenza temporale dei progetti

7 fantastici modelli di sequenze temporali per progetti in Fogli Google

Ora esploriamo alcuni modelli di Fogli Google per la gestione della sequenza temporale dei progetti che potrebbero essere perfetti per il tuo team.

Modello di sequenza temporale del progetto di Coefficient

via Coefficient

Il modello Sequenza del progetto di Coefficient è un modello semplice per la sequenza settimanale di un progetto. È suddiviso in quattro fasi per ogni settimana del mese. Suddividendo il progetto in blocchi settimanali, puoi responsabilizzare il tuo team per risultati e attività cardine specifici.

È inoltre presente una colonna "Giorni" in cui è possibile stimare il tempo necessario per una determinata attività. Ciò consente di pianificare in modo efficace il carico di lavoro del team e allocare le risorse di conseguenza.

Tuttavia, sebbene consenta la pianificazione di base delle attività e il monitoraggio dello stato di avanzamento, non offre funzionalità integrate per la visualizzazione e la gestione delle dipendenze tra le attività. Pertanto, potrebbe non essere possibile utilizzarlo per creare sequenze temporali per progetti complessi con più interdipendenze.

✨ Ideale per: piccoli team con progetti semplici che monitorano i propri progetti settimanalmente.

Modello di pianificazione del progetto con sequenza temporale di Coefficient

via Coefficient

Un altro modello gratuito di Coefficient, il modello Project Schedule with Timeline, è ideale per i team che cercano un approccio duale al monitoraggio dei progetti. Questo modello consente di monitorare lo stato del progetto e visualizzarne lo stato di avanzamento contemporaneamente utilizzando una combinazione di grafici e sequenze temporali codificati a colori.

Ogni volta che aggiungi o aggiorni un'attività nel tuo tracker di progetto (situato nella metà inferiore del modello), le informazioni vengono automaticamente riportate nella sequenza e nel grafico del progetto. Il grafico rappresenta visivamente lo stato di avanzamento delle attività utilizzando caselle con colori diversi: verde per le attività completate e rosso per quelle in corso. La larghezza di ciascuna casella corrisponde alla durata dell'attività.

✨ Ideale per: team che preferiscono monitorare visivamente lo stato di avanzamento di un progetto.

Modello di registro dei problemi di project management di Template.net

Questo modello, il Modello di registro dei problemi di project management di Template.net, è progettato specificamente per il monitoraggio di bug o problemi. Innanzitutto, crea un elenco principale di tutti i tuoi dipendenti con una descrizione della loro mansione e le informazioni di contatto.

Ogni volta che un membro del team riscontra un problema, può documentarlo nel foglio di registro dei problemi del project management. Questo foglio incorpora livelli di priorità codificati con colori diversi per indicare la gravità e l'urgenza del problema. Questo segnale visivo aiuta a stabilire le priorità delle attività e ad allocare le risorse in modo efficace.

✨ Ideale per: team di assistenza clienti o tecnica che si occupano principalmente del monitoraggio e della risoluzione dei bug segnalati dagli utenti.

📽️ Bonus Watch: Ti sei mai chiesto cosa rende una sequenza diversa da un grafico di Gantt? E qual è il modo migliore per visualizzare lo stato di avanzamento del tuo progetto? Leggi anche: Grafico di Gantt e sequenza: cosa sono e come si usano

Modello di roadmap per sequenza temporale di progetto di Template.net

Sei un project manager che sta pianificando un progetto a lungo termine? Forse ti ci vorranno tre mesi o più? Allora il modello di roadmap per sequenza temporale di progetto di Template.net è quello che fa per te. Questo modello intuitivo ti aiuta a creare una sequenza temporale chiara e concisa di 3 mesi per il tuo progetto, guidandoti senza intoppi dalla fase di pianificazione all'assegnazione delle attività e all'esecuzione.

Se il tuo progetto dura più di tre mesi, puoi facilmente aggiungere un'altra sezione per adattare la sequenza temporale estesa. Tuttavia, è importante notare che questo modello fornisce una panoramica di alto livello della roadmap del tuo progetto piuttosto che una suddivisione dettagliata e granulare delle attività e delle attività cardine.

✨ Ideale per: i professionisti del marketing e i product manager che si affidano alle roadmap per sviluppare funzionalità/funzioni o lanciare campagne.

Modello Sequenza di Template.net

Il modello Sequenza di Template.net è uno strumento essenziale per monitorare i progetti che può essere personalizzato per qualsiasi periodo di tempo (giornaliero, settimanale o mensile). Basta dividere il progetto in più fasi.

Questo modello è progettato per fornire una panoramica di alto livello della sequenza temporale del tuo progetto, concentrandosi sulle fasi più ampie piuttosto che sulle singole attività cardine e sulle singole attività. Sebbene non siano disponibili funzionalità/funzioni dettagliate per l'assegnazione delle attività o il monitoraggio delle dipendenze, questa semplicità ti consente di concentrarti chiaramente sul quadro generale.

✨ Ideale per: pianificazione di progetti a lungo termine e supervisione dello stato di avanzamento complessivo del progetto

Modello di sequenza attività di Template.net

A differenza del modello precedente, incentrato sulla vista dettagliata, questo modello di sequenza attività di Template.net offre un approccio dettagliato e orientato all'azione alla gestione dei progetti, concentrandosi sulle attività specifiche che devono essere svolte.

Qui puoi suddividere il tuo progetto in più attività, assegnarle alle persone e monitorarne lo stato di avanzamento in una barra colorata. Inoltre, è presente una colonna "Note" in cui è possibile aggiungere commenti o menzionare dipendenze.

Ma non è tutto. Ogni volta che aggiungi un'attività al monitoraggio delle attività e ne compili i dettagli, questa verrà automaticamente aggiornata nel foglio Sequenza attività, dove potrai visualizzare lo stato di avanzamento rispetto a un calendario.

✨ Ideale per: sottogruppi che desiderano un modello per monitorare le attività e visualizzare lo stato di avanzamento su un calendario.

Modello di sequenza giornaliera di Template.net

L'ultimo modello del nostro elenco è un modello di sequenza giornaliera di Template.net. Come suggerisce il nome, questo modello offre un tracker giornaliero per monitorare le attività del tuo team. Sebbene sia ottimo per i team, in quanto consente di visualizzare lo stato giornaliero quando si seguono framework di project management e monitoraggio agile del tempo (come lo scrum giornaliero), è ancora migliore per l'uso individuale.

Organizzare le attività della giornata può aiutarti a distribuire il tempo in modo efficiente ed evitare i picchi di lavoro dell'ultimo minuto. La condivisione della sequenza giornaliera può anche favorire la collaborazione e l'allineamento con gli obiettivi del team, se fai parte di un team. Ricordati solo di utilizzarla come strumento per garantire trasparenza e coordinamento, non come mezzo di microgestione.

✨ Ideale per: team Agile che necessitano di aggiornamenti quotidiani o persone che praticano il time blocking.

Limiti dell'utilizzo di Fogli Google per le sequenze temporali dei progetti

Sebbene Fogli Google sia un ottimo strumento multiuso, è piuttosto limitato in termini di profondità. Potrebbe non essere l'ideale per progetti complessi o che richiedono metodologie avanzate di project management. Ecco alcuni svantaggi dell'utilizzo di Fogli Google per gestire le sequenze temporali dei tuoi progetti.

Funzionalità di gestione delle attività limitate: Mancano funzionalità avanzate di gestione delle attività come attività secondarie, campi personalizzati e dipendenze. Ciò rende difficile la gestione di progetti complessi con attività correlate tra loro

Difficoltà nel monitoraggio di tempi e costi: richiede l'aggiunta manuale di colonne per monitorare tempi e costi, ma non dispone di funzionalità/funzioni integrate per la gestione del tempo o la stima dei costi, complicando il monitoraggio del budget

Opzioni di visualizzazione limitate: offre opzioni di grafici e formattazione di base, che potrebbero non essere sufficienti per creare sequenze visivamente accattivanti e informative, specialmente per progetti su larga scala

Sfide della collaborazione in tempo reale: diventa complicato per più utenti che lavorano contemporaneamente sulla stessa sequenza, specialmente se ci sono dipendenze tra team diversi

Non ottimizzato per dispositivi mobili: fornisce accesso da dispositivi mobili ma non è ottimizzato per l'uso su dispositivi mobili e spesso richiede un uso costante dello zoom

Leggi anche: Le 10 migliori alternative e concorrenti di Fogli Google

10 modelli alternativi per sequenze temporali di progetti

Se cerchi modelli specializzati per una gestione completa dei progetti, i modelli predefiniti di ClickUp per la gestione delle sequenze temporali dei progetti possono essere un buon punto di partenza.

Realizzati sulla base della suite di project management ClickUp, sono dotati di funzionalità avanzate che ti aiutano a monitorare e visualizzare la sequenza del tuo progetto in vari modi, dalle bacheche Kanban ai calendari, fino ai grafici Gantt.

Modello di lavagna online per sequenza temporale di progetto ClickUp

Iniziamo con il modello di lavagna online Sequenza del progetto ClickUp. Questo modello può essere un'opzione molto comoda se ti piace la semplicità di spostare le note adesive per riorganizzare le attività e modificare le scadenze o se hai un progetto altamente imprevedibile con sequenze in continua evoluzione.

Inoltre, le note adesive con codice colore sono un ottimo modo per monitorare lo stato delle attività.

Scarica questo modello Ottieni una panoramica di alto livello dello stato di avanzamento del tuo progetto con il modello di lavagna online Sequenza del progetto ClickUp

Ecco come funziona il modello:

Asse orizzontale : rappresenta le fasi o i passaggi del progetto

Asse verticale: indica la sequenza o la durata del progetto

Puoi utilizzare blocchi con codici colore per rappresentare visivamente la tempistica di attività specifiche e note adesive in colori corrispondenti per evidenziare attività dettagliate all'interno di ciascuna fase. Una volta finalizzate le attività, puoi fare doppio clic su una nota adesiva e cliccare su Attività per convertire quella nota adesiva in un'attività. Super conveniente, vero?

✨ Ideale per: pensatori visivi che preferiscono la flessibilità delle lavagne online.

Modello di sequenza temporale del progetto Gantt di ClickUp

Il modello di sequenza temporale del progetto Gantt di ClickUp è pensato per chi cerca un modello che consenta di visualizzare lo stato di avanzamento del progetto e confrontarlo con la sequenza temporale originale.

Il modello offre visualizzazioni settimanali, mensili e annuali e consente anche di nascondere i fine settimana dal grafico, rendendolo un'ottima opzione per progetti a breve e lungo termine.

Scarica questo modello Imposta le attività cardine e monitora visivamente il loro stato con il modello di sequenza di progetto Gantt di ClickUp

Il modello include campi personalizzati predefiniti come:

Un menu a tendina con opzioni come "Avvia", "Pianifica", "Monitora" e "Gestione" per indicare la fase dell'attività

Una barra di avanzamento automatica che mostra la percentuale di completamento delle attività

Un campo formula per annotare la durata dell'attività (calcolata in base alla data di inizio e alla data di scadenza)

Questo ti aiuta a visualizzare lo stato di avanzamento delle attività rispetto alle scadenze. Per rendere le cose ancora più comode, puoi regolare la durata di un'attività specifica trascinandola sul grafico.

✨ Ideale per: Project manager che desiderano visualizzare lo stato di avanzamento di progetti complessi con attività correlate tra loro

Modello di sequenza temporale per progetti di marketing ClickUp

Se stai cercando un framework strutturato per pianificare, organizzare e monitorare le iniziative di marketing, ti consigliamo di provare il modello Sequenza di progetti di marketing ClickUp. Questo modello offre tre visualizzazioni:

Una visualizzazione sequenza per la pianificazione trimestrale

Una vista pipeline per monitorare lo stato dei progetti

Una vista Capacità lead di marketing per monitorare i carichi di lavoro

Scarica questo modello Raggruppa i progetti di marketing per mese e trimestre con il modello Sequenza di progetti di marketing di ClickUp

Dispone anche di campi personalizzati per:

Indica il lavoro richiesto per completare un'attività

Stima il budget necessario per completare un'attività

Tieni traccia dei costi effettivi richiesti per un'attività

Inoltre, puoi anche calcolare la differenza di budget utilizzando le formule di ClickUp.

✨ Ideale per: team di marketing che desiderano gestire i tempi e il budget dei progetti.

Il modello di sequenza temporale compilabile ClickUp

Il modello di sequenza temporale compilabile di ClickUp è un ottimo punto di partenza per chi vuole partire subito. Fornisce una struttura predefinita, quindi tutto ciò che devi fare è aggiungere le tue attività per iniziare.

Questo modello è diviso in due sezioni: una sequenza a sinistra e un elenco di attività a destra. Per impostare le date di inizio e fine di un'attività, trascinale sulla sequenza. Il modello aggiornerà automaticamente la fase e la durata dell'attività.

Scarica questo modello Crea una visualizzazione sequenziale delle attività e degli eventi esistenti con il modello di sequenza temporale compilabile di ClickUp

Si tratta di un ottimo modello per i team che dispongono di un elenco di attività ma desiderano "compilare" una sequenza temporale. I project manager possono anche chiedere al proprio team di aggiungere tutte le attività a ClickUp e quindi utilizzare questo modello per pianificare il carico di lavoro del team.

Poiché questo modello include una vista Carico di lavoro, puoi pianificare il carico di lavoro del tuo team parallelamente alla sequenza temporale. Altre viste includono:

Un grafico di Gantt per visualizzare lo stato di avanzamento

Una visualizzazione Kanban per raggruppare le attività in base allo stato

Un elenco principale per visualizzare tutte le attività

Questo lo rende il modello perfetto per gestire i tuoi progetti, il carico di lavoro e le sequenze da un unico posto.

✨ Ideale per: Teams che desiderano creare una sequenza temporale di un progetto e allocare risorse per attività esistenti.

Modello di lavagna online Sequenza di ClickUp

Il modello di lavagna online Sequenza di ClickUp è un modello estremamente intuitivo che ti consente di monitorare i tuoi progetti su base mensile. Il modello è disponibile in due visualizzazioni:

Una visualizzazione mensile per evidenziare lo stato di avanzamento mensile del progetto e le attività cardine

Una visualizzazione annuale per evidenziare lo stato di avanzamento e le attività cardine del progetto

Scarica questo modello Aggiungi istantanee delle attività cardine dei tuoi progetti personali con il modello di lavagna online Sequenza di ClickUp

La semplicità di questo modello lo rende ideale per uso personale, come pianificare corsi, hobby o progetti familiari, piuttosto che per progetti complessi basati su team. La natura visiva della lavagna online rende questo modello adatto anche ai bambini, se hai in programma di lavorare a un progetto con i tuoi figli o pianificare la loro istruzione.

✨ Ideale per: monitorare progetti personali o familiari semplici e a lungo termine.

Modello di sequenza temporale per progetti creativi ClickUp

Cerchi un modello di sequenza divertente e semplice per tenere traccia dei tuoi progetti creativi? Il modello di sequenza per progetti creativi ClickUp è quello che fa per te. Questo modello, una semplice presentazione su lavagna online, ti consente di utilizzare forme divertenti per pianificare la sequenza del tuo progetto e immagini di trofei reali per celebrare le attività cardine.

Scarica questo modello Pianifica e monitora i progetti creativi con il modello Sequenza di ClickUp Creative Project

Questo modello non ha regole o strutture rigide. Puoi aggiungere i tuoi modelli, mensili o annuali, e lo stato dei tuoi progetti. Trattandosi di una lavagna online, puoi aggiungere altre forme e connettori per suddividere le attività più grandi in attività più piccole o aggiungere note.

In sostanza, può essere semplice o dettagliato quanto desideri.

✨ Ideale per: pianificare progetti creativi senza scadenze rigide

Modello di sequenza temporale per il progetto di implementazione del software ClickUp

In parole povere, un piano di implementazione del software è il piano che viene elaborato prima di passare al processo di sviluppo vero e proprio. Qui puoi creare un piano completo per il lancio del tuo software, dalla ricerca di mercato e la prototipazione allo sviluppo e al marketing.

Ed è qui che il modello di sequenza temporale per il progetto di implementazione del software ClickUp può aiutarti, assicurandoti di avere tutte le schede al loro posto prima di iniziare il lavoro vero e proprio.

Scarica questo modello Pianifica e monitora i risultati finali del lancio per fase con il modello di sequenza temporale per il lancio di software ClickUp

Questo modello è composto da tre sezioni (o visualizzazioni):

La Visualizzazione piano di implementazione , che è una lavagna online dove puoi raccogliere idee per il tuo piano di progetto

La vista Rollout Deliverables , che è un elenco principale di tutte le attività che compongono il lancio del tuo software

La vista Processo di implementazione, che è una bacheca Kanban per raggruppare i risultati finali in base allo stato (o alla fase)

Se preferisci, puoi anche creare altre viste, come una dashboard o un grafico Gantt, per visualizzare lo stato di avanzamento del tuo piano di implementazione del software.

✨ Ideale per: aziende IT che intendono lanciare un nuovo software.

Modello di roadmap di progetto ClickUp

Il modello di roadmap di progetto ClickUp è destinato ai team di sviluppo prodotto che pianificano nuove versioni su una sequenza temporale trimestrale. Con questo modello, puoi pianificare le prossime versioni delle funzionalità per trimestre e pianificare il budget, il carico di lavoro del team e le priorità. Si tratta di uno strumento completo per i product manager che desiderano tenere traccia delle roadmap delle funzionalità.

Scarica questo modello Crea piani trimestrali per i tuoi progetti con il modello di roadmap di progetto ClickUp

Il modello di roadmap del progetto include anche cinque diverse visualizzazioni per diversi casi d'uso:

Vista Elenco : per organizzare e dare priorità alle attività in un elenco lineare formattato

Vista Carico di lavoro : per monitorare la capacità del team e la distribuzione del carico di lavoro

Visualizzazione Calendario : per visualizzare scadenze e attività cardine su un calendario

Vista Gantt : per pianificare e monitorare le sequenze temporali, le attività cardine e le dipendenze dei progetti

Vista Bacheca: per visualizzare i flussi di lavoro e monitorare gli stati su una bacheca Kanban

E se sei un team agile, puoi anche utilizzare i campi personalizzati per classificare le attività in base agli sprint e monitorare lo stato di avanzamento con i punti dello sprint.

✨ Ideale per: team di sviluppo prodotti che pianificano il rilascio di funzionalità/funzioni ogni trimestre.

Il modello di roadmap aziendale ClickUp

Mentre il modello di roadmap precedente era specifico per i team di sviluppo dei prodotti, il modello di roadmap aziendale ClickUp può essere utilizzato per mappare la sequenza temporale di qualsiasi iniziativa aziendale.

Un esempio calzante è il campo personalizzato "Categoria aziendale", che puoi utilizzare per menzionare a quale reparto appartiene una determinata attività. Puoi anche filtrare la Sequenza per ciascuna categoria aziendale, in modo che i team possano farsi un'idea delle sole responsabilità che spettano loro senza essere sopraffatti da tutte le attività.

Scarica questo modello Categorizza le roadmap dei tuoi progetti per team con il modello ClickUp Business Roadmap

Questo modello offre anche diverse visualizzazioni, tra cui:

Grafico Gantt mensile: per visualizzare e monitorare le sequenze dei progetti ogni mese

Panoramica trimestrale: per visualizzare a colpo d'occhio tutte le iniziative di un trimestre, indipendentemente dal reparto

Visualizzazione obiettivi strategici: per raggruppare le attività in base ai loro obiettivi generali per un migliore allineamento e definizione delle priorità

Puoi anche creare dipendenze tra le attività e visualizzarle sul grafico di Gantt, una funzionalità/funzione estremamente utile per i progetti interdipartimentali con più attività correlate tra loro.

✨ Ideale per: piccole e medie imprese alla ricerca di uno strumento completo per il monitoraggio dei progetti.

Il modello Gantt semplice di ClickUp

Infine, abbiamo il modello Gantt semplice di ClickUp, uno strumento utile per pianificare le sequenze temporali dei progetti e identificare e affrontare in modo proattivo le dipendenze visualizzando le relazioni tra le attività.

Ad esempio, se l'attività B dipende dal completamento dell'attività A, il grafico di Gantt mostrerà chiaramente questa relazione utilizzando un connettore. Quindi, se l'attività A è in ritardo, dovrai aggiornare la sequenza temporale del progetto per tenere conto del ritardo sia nell'attività A che nell'attività B.

Scarica questo modello Monitora le attività, le dipendenze e le attività cardine con il modello Gantt semplice di ClickUp

Basta mappare le attività, le attività secondarie e le dipendenze del progetto nella vista Piano del progetto. La vista Gantt del progetto aggiornerà automaticamente tutte le attività

Quando contrassegni un'attività o un'attività secondaria come completata nella vista Piano di progetto, il grafico di Gantt ne terrà automaticamente traccia dei progressi. Questo modello ti aiuta a visualizzare i progressi e le dipendenze di un progetto in tempo reale senza alcun lavoro aggiuntivo da parte tua.

✨ Ideale per: team leader che desiderano monitorare le sequenze temporali dei progetti e gli ostacoli in un grafico Gantt.

Mantieni il controllo delle sequenze temporali dei tuoi progetti con ClickUp

Uno strumento specializzato è sempre meglio di uno generico. Ottieni più funzionalità/funzioni ed è più facile personalizzarle in base ai tuoi sistemi.

I software di project management, come ClickUp, offrono un intervallo di funzionalità/funzioni su misura per semplificare i flussi di lavoro dei progetti, indipendentemente dal framework o dal sistema di project management utilizzato. Funzionalità come la gestione delle attività, i grafici di Gantt, il monitoraggio degli obiettivi e altro ancora possono aiutarti a pianificare, organizzare e monitorare i tuoi progetti in modo efficiente e collaborativo.

Quindi, se vuoi semplificare il project management, registrati gratuitamente a ClickUp e inizia subito.