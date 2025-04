React Native vs Flutter: quale framework è più adatto a voi?

Un terzo degli sviluppatori mobili utilizza framework di sviluppo multipiattaforma per creare app.

React Native e Flutter sono emersi come titani, dando agli sviluppatori il potere di, come dice React Native, "scrivere una volta, eseguire ovunque"

L'impennata di popolarità di questi framework è evidente nelle ricerche di Google Trends, che indicano un costante aumento di interesse.

via Tendenze di Google Che siate sviluppatori esperti, fondatori di startup tecnologiche o ingegneri del software che stanno esplorando il mondo della tecnologia, non importa Alternative a React questo confronto tra React Native e Flutter vi aiuterà a scegliere il framework perfetto per il vostro prossimo progetto di app mobile.

Cos'è Flutter?

Flutter, sviluppato dal gigante tecnologico Google, è entrato nella scena dello sviluppo mobile nel 2017. È un software dev kit UI open-source che consente di creare app native per dispositivi mobili (iOS e Android), web e desktop da un'unica base di codice.

Se si confrontano le statistiche di React Native e Flutter, si vedrà che negli ultimi anni Flutter è stata la scelta preferita da molti sviluppatori di app.

Nel 2023, il 46% degli sviluppatori di software ha scelto Flutter come framework preferito per la costruzione di app per dispositivi mobili.

via Statista Flutter utilizza Linguaggio di programmazione Dart che supporta sia la compilazione ahead-of-time (AOT) per l'avvio veloce, sia la compilazione just-in-time (JIT) per lo sviluppo, offrendo un'esperienza di sviluppo fluida e prestazioni eccellenti in fase di esecuzione.

Funzionalità/funzione di Flutter

Ecco una panoramica delle funzionalità/funzione chiave di Flutter volte a semplificare lo sviluppo e a migliorare le prestazioni delle app:

Ricarica a caldo

La funzionalità di ricarica a caldo di Flutter consente agli sviluppatori di vedere le modifiche al codice riflesse nell'app immediatamente, senza perdere il lavoro precedente.

Widget predefiniti

Flutter offre una ricca serie di widget personalizzabili per la creazione di impostazioni utente. A differenza dei controlli nativi, questi widget sono costruiti in Flutter, garantendo una funzione coerente con la piattaforma.

Sia che abbiate bisogno di componenti semplici, come pulsanti e cursori, sia che abbiate bisogno di componenti più complessi, come selezionatori di date e cassetti di navigazione, la libreria di widget di Flutter offre opzioni per ogni esigenza.

Stile specifico per la piattaforma

Se da un lato Flutter è perfetto per garantire un aspetto coerente della vostra app su tutte le piattaforme, dall'altro offre la flessibilità necessaria per incorporare elementi di design specifici per la piattaforma per le app native.

Per le applicazioni iOS, Flutter offre una suite completa di Cupertino widgets. Questi widget sono stati realizzati con cura per essere in linea con Linee guida dell'interfaccia umana di Apple risultando app veramente native dell'ecosistema iOS.

Sul fronte Android, Flutter introduce i widget di Material Design. Radicati nei principi di design di Google, questi widget incarnano un linguaggio visivo moderno, pulito e intuitivo per fornire agli utenti Android un'esperienza naturale e coerente.

Gli sviluppatori possono combinare senza problemi Cupertino e Material Design widget all'interno di una singola applicazione. Questa flessibilità permette di creare app veramente adattive che sfruttano i punti di forza di entrambe le piattaforme.

Flutter è dotato di una suite di strumenti per le prestazioni e il debug chiamata Flutter DevTools. Le sue funzioni chiave includono:

Widget Inspector per esaminare l'albero dei widget in tempo reale

per esaminare l'albero dei widget in tempo reale Performance Overlay per analizzare le metriche delle prestazioni

per analizzare le metriche delle prestazioni Profilo della memoria per ottimizzare l'uso della memoria

per ottimizzare l'uso della memoria Console per informazioni di debug centralizzate

La suite Flutter DevTools è accessibile direttamente dall'ambiente di sviluppo Flutter. Fornisce varie opzioni di personalizzazione e consente ai provider di creare app Flutter di alta qualità.

Prezzi di Flutter

Flutter è una piattaforma gratuita e open-source.

Cos'è React Native?

React Native, nato dalle menti innovative di Meta, ha rivoluzionato lo sviluppo di app mobili fin dal suo rilascio pubblico nel 2015. React Native è un framework open-source per applicazioni mobili che permette di costruire app mobili native utilizzando il linguaggio JavaScript e la libreria React.

Uno dei punti chiave di React Native è la sua capacità di sfruttare le competenze React esistenti degli sviluppatori. La traduzione del codice JavaScript in componenti nativi permette di applicare senza problemi le competenze di sviluppo web alla creazione di app mobili. Questo riduce al minimo la curva di apprendimento, elimina la necessità di nuovi linguaggi di programmazione e accelera lo sviluppo.

Funzionalità/funzione di React Native

Le potenti funzionalità/funzioni di React Native che seguono lo rendono la scelta migliore tra gli sviluppatori di tutto il mondo:

Live e Hot Reloading

React Native offre la possibilità di ricaricare a caldo e dal vivo, migliorando notevolmente il flusso di lavoro degli sviluppatori.

Come suggerisce il nome, Live Reloading aggiorna istantaneamente l'intera applicazione ogni volta che si modificano i file sorgente. Ciò consente agli sviluppatori di vedere rapidamente l'impatto delle loro modifiche sull'intera piattaforma

aggiorna istantaneamente l'intera applicazione ogni volta che si modificano i file sorgente. Ciò consente agli sviluppatori di vedere rapidamente l'impatto delle loro modifiche sull'intera piattaforma Al contrario, Hot Reloading adotta un approccio più mirato per ridurre al minimo i calcoli necessari per aggiornare l'applicazione. Invece di aggiornare l'intera app, Hot Reloading aggiorna solo i componenti direttamente interessati dalle modifiche al codice

Sia il Live che l'Hot Reloading accelerano significativamente il processo di sviluppo, permettendo agli sviluppatori di vedere i risultati delle loro modifiche quasi istantaneamente.

Concetto di ponte

Lo sviluppo di app React Native utilizza un "ponte" per comunicare tra JavaScript e la piattaforma nativa. Questo codice permette a React Native di chiamare API e moduli nativi, consentendo l'accesso a funzionalità specifiche della piattaforma come la fotocamera o il GPS, il tutto dal codice JavaScript.

Supporto per plugin di terze parti

Uno dei punti di forza di React Native è il suo vasto ecosistema di plugin di terze parti. Questi plugin possono essere facilmente integrati nel progetto, consentendo di aggiungere funzioni complesse senza doverle costruire da zero.

Se avete bisogno di aggiungere l'elaborazione dei pagamenti, l'integrazione dei social media o l'analisi, è probabile che ci sia un plugin disponibile.

Prezzi di React Native

React Native è una piattaforma gratuita e open-source.

Flutter vs. React Native: Funzionalità/funzione a confronto

Ora che abbiamo esplorato Flutter e React Native singolarmente, confrontiamoli funzionalità/funzione. Questa analisi di Flutter e React Native vi aiuterà a capire i punti di forza e i limiti potenziali di ogni framework, consentendovi di scegliere il framework giusto per le esigenze del vostro progetto.

Istantanea rapida

Ecco una tabella che riepiloga le differenze tra Flutter e React Native in base alle funzionalità/funzione discusse.

Funzione | Flutter | React Native | Flutter | React Native

| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Prestazioni | Compila il codice nativo ARM; animazioni fluide con il motore Skia; migliore per app complesse | Utilizza un bridge JavaScript, con un impatto sulle prestazioni in app complesse; ottimizzato con moduli nativi |

| Velocità di sviluppo | Ricarica a caldo, widget ricchi, più facile per chi ha familiarità con l'OOP (programmazione orientata agli oggetti) | Ricarica a caldo, sfrutta la conoscenza di JavaScript, librerie estese |

| Interfaccia utente | Widget ricchi e personalizzabili; aspetto coerente su tutte le piattaforme | Componenti dell'interfaccia utente nativi; aspetto specifico per la piattaforma; richiede un lavoro più richiesto per garantire la coerenza

| Linguaggio e curva di apprendimento | Utilizza Dart, curva di apprendimento più ripida per gli sviluppatori non-Dart | Utilizza JavaScript, più facile per i team con esperienza React |

| Comunità ed ecosistema | In rapida crescita con i pacchetti ufficiali di Google | Un ecosistema maturo con molte librerie e una grande comunità |

| Supporto per le piattaforme | Supporta iOS, Android, Web e desktop da un'unica base di codice | Principalmente iOS e Android; Web/desktop tramite librerie di terze parti |

| Test e debug | Quadro di test completo; potenti strumenti di debug | Supporta i test tramite framework JavaScript; il debug è complesso |

Approfondiamo ora le principali somiglianze e differenze.

Prestazioni

Entrambi i framework offrono capacità uniche in termini di prestazioni. Ecco come si confrontano.

Flutter:

Compila in codice ARM nativo, risultando quasi nativo nelle prestazioni

Utilizza il motore grafico Skia, consentendo animazioni e rendering fluidi

Offre generalmente prestazioni migliori per app complesse e ricche di animazioni

React Native:

Utilizza un bridge JavaScript per comunicare con i componenti nativi, il che può avere un impatto sulle prestazioni delle app complesse

Le prestazioni possono essere ottimizzate utilizzando moduli nativi e librerie di terze parti

Eccelle nelle app con interfaccia utente più semplice e animazioni meno complesse

Vincitore: Flutter

Sebbene entrambi possano raggiungere prestazioni eccellenti, la compilazione di Flutter in codice nativo gli conferisce un leggero vantaggio, soprattutto per le applicazioni ad alta intensità grafica.

Velocità di sviluppo

La velocità di sviluppo è importante; ogni framework offre strumenti per migliorare il processo. Diamo un'occhiata più da vicino.

Flutter:

La funzionalità/funzione Hot Reload consente iterazioni rapide

Un ricco set di widget pre-progettati velocizza lo sviluppo dell'UI

Il linguaggio Dart ha una curva di apprendimento più breve per gli sviluppatori che hanno familiarità con la programmazione orientata agli oggetti

React Native:

Offre anche l'Hot Reloading per cicli di sviluppo più rapidi

Sfrutta le conoscenze esistenti di JavaScript e React, rendendo più facile la transizione per gli sviluppatori web

Un vasto ecosistema di librerie di terze parti può accelerare lo sviluppo

Vincitore: Tie

Entrambi i framework offrono strumenti eccellenti per uno sviluppo rapido. La scelta dipende spesso dalle competenze del team e dall'impostazione generale del progetto stack tecnologico .

Interfaccia utente

Vediamo come Flutter e React Native approcciano la progettazione dell'interfaccia utente, una componente fondamentale nello sviluppo di un'app.

Flutter:

Fornisce un ricco set di widget personalizzabili per la creazione di impostazioni

Assicura un aspetto coerente su tutte le piattaforme per impostazione predefinita

Offre opzioni di stile specifiche per la piattaforma (Material Design per Android e Cupertino per iOS)

React Native:

Utilizza componenti UI nativi, risultanti in un look and feel specifico per la piattaforma per impostazione predefinita

Richiede un lavoro richiesto per mantenere la coerenza tra le piattaforme

Offre un'impressione più "nativa" fuori dal Box

**Vincitore: dipende dai requisiti

Scegliete Flutter per interfacce utente multipiattaforma coerenti e React Native per un aspetto più nativo della piattaforma.

Linguaggio e curva di apprendimento

la familiarità con il linguaggio gioca un ruolo importante nella facilità di adozione. Ecco una panoramica della curva di apprendimento per ogni framework.

Flutter:

Utilizza Dart, un linguaggio ottimizzato per lo sviluppo di interfacce utente, ma meno adottato di JavaScript

Curva di apprendimento più ripida per gli sviluppatori che non hanno familiarità con Dart

React Native:

Utilizza JavaScript, uno dei più popolari linguaggi di programmazione

Adozione più facile per i team con esperienza di React o JavaScript

Vincitore: react Native_

La familiarità con JavaScript dà a React Native un vantaggio in termini di adozione e di curva di apprendimento.

Comunità ed ecosistema

Una comunità e un ecosistema forti possono facilitare e accelerare lo sviluppo. Esaminiamo le prestazioni di ciascun framework.

Flutter:

Comunità ed ecosistema in rapida crescita

Un ricco set di pacchetti e strumenti ufficiali forniti da Google

React Native:

Ecosistema maturo con un vasto numero di librerie e strumenti di terze parti

Comunità ampia e consolidata grazie alla sua lunga presenza sul mercato

Vincitore: React Native

Sebbene Flutter stia recuperando rapidamente, l'ecosistema maturo di React Native gli conferisce ancora un vantaggio. Ecco perché si notano più React Nativeve apps ovunque.

Supporto della piattaforma

Il supporto multipiattaforma può essere un fattore decisivo per molti progetti. Vediamo come ogni framework si estende tra i vari dispositivi.

Flutter:

Supporta iOS, Android, Web e Desktop (Windows, macOS, Linux) da un'unica base di codice

Supporto emergente per i dispositivi embedded

React Native:

Si concentra principalmente su iOS e Android

Supporto per Web e Desktop disponibile attraverso librerie di terze parti

Vincitore: Flutter

Flutter è in vantaggio grazie al supporto ufficiale per un intervallo più ampio di piattaforme.

Test e debug

Strumenti efficienti di test e debug sono essenziali per mantenere la qualità del codice. Ecco come Flutter e React Native si confrontano in quest'area.

Flutter:

Framework di test completo che include test unitari, di widget e di integrazione

Flutter DevTools fornisce potenti funzionalità di debugging e profilo delle prestazioni

React Native:

Supporta test unitari e di integrazione attraverso framework di test JavaScript

Il debug può essere più complesso a causa del ponte JavaScript

Vincitore: Flutter

Il framework di testing integrato e i DevTools di Flutter offrono una soluzione più completa.

Come si può vedere, sia Flutter che React Native hanno i loro punti di forza e la scelta "migliore" dipende spesso dai requisiti specifici del progetto, dalle competenze del team e dagli obiettivi a lungo termine.

Indipendentemente dal framework scelto, è necessario esplorare gli strumenti per migliorare il processo di sviluppo. Molti sviluppatori trovano che Strumenti di IA e assistenti di codifica possono aumentare significativamente la produttività nello sviluppo di Flutter e React Native.

Per completare il nostro confronto tecnico, esploriamo ciò che la comunità di sviluppatori su Reddit ha da dire su questi framework.

Flutter vs. React Native su Reddit

Confrontare gli elenchi di funzionalità/funzione e le metriche delle prestazioni non ci dà un quadro completo della scelta tra Flutter e React Native. Le esperienze reali dei provider in trincea possono fornire indicazioni preziose.

Spulciando Reddit si scopre che ogni framework ha i suoi sostenitori.

La fanbase di Flutter

Su Reddit, Flutter ha ottenuto un notevole seguito, con molti sviluppatori che ne lodano le prestazioni e la facilità d'uso.

Un utente di Reddit in r/FlutterDev commentato:

via Reddit

La base di fan di React Native

React Native ha anche dei supporti fedeli su Reddit, in particolare tra gli sviluppatori web che ne apprezzano l'evoluzione nel tempo.

Uno sviluppatore in r/reactnative dichiarato:

via Reddit

Il risultato di Reddit

Sebbene le opinioni su Reddit siano discordanti, emergono alcuni temi comuni:

Sia Flutter che React Native hanno comunità forti e di supporto Gli utenti spesso elogiano Flutter per le sue prestazioni e le sue funzionalità UI React Native è apprezzato per la sua familiarità con gli sviluppatori web e per il suo ecosistema maturo La scelta spesso si riduce alle competenze del team e ai requisiti specifici del progetto

Una tendenza interessante in queste discussioni su Reddit è l'attenzione alla produttività degli sviluppatori. Indipendentemente dal framework scelto, gli sviluppatori cercano sempre strumenti e tecniche per migliorare il loro flusso di lavoro.

Per istanza, un utente di Reddit ha condiviso:

Sia che si usi Flutter o React Native, avere il giusto set di strumenti può fare un'enorme differenza. Ho scoperto che alcuni estensioni di Chrome _hanno davvero aumentato la mia produttività, soprattutto durante il debug o il test di progetti responsive.

È da notare che molti sviluppatori su Reddit sottolineano l'importanza di utilizzare gli strumenti di sviluppo giusti. Alcuni menzionano anche l'uso di strumenti di project management per organizzare il proprio lavoro, sia che si utilizzi Flutter che React Native.

Leggi anche: Un giorno nella vita di uno sviluppatore software

Riunione di ClickUp - Lo strumento per gli sviluppatori

Se siete impegnati nello sviluppo di app per dispositivi mobili utilizzando Flutter o React Native, avete bisogno di uno strumento di project management di prim'ordine per rendere più fluido il vostro flusso di lavoro e aumentare la produttività. Questo è il punto in cui ClickUp entra in gioco, offrendo una soluzione completa che cambia le carte in tavola per i team di sviluppo del software .

_Utilizziamo ClickUp per monitorare i nostri progetti di sviluppo software all'interno dell'azienda; la gestione di più progetti e team mi semplifica le cose; questo è uno dei migliori strumenti che ho utilizzato finora per gestire i miei progetti scrum e agili moderni Abraham Rojas , Gestore del team di consegna presso Pattern

Gestite il vostro progetto di sviluppo con facilità grazie alla suite di produttività di ClickUp La piattaforma di project management per team software di ClickUp risponde alle sfide uniche dei team di sviluppo con le sue funzionalità/funzione innovative:

Visualizzazioni flessibili del progetto : Sia che preferiate le tavole Kanban, i grafici Gantt, i semplici elenchi o le tabelle dettagliate, potete visualizzare il vostro progetto nel modo che più si addice al vostro team utilizzando la piattaforma ClickUp Visualizzazioni personalizzate di ClickUp Integrazione del codice : ClickUp si integra con i più diffusi strumenti di sviluppo, tra cuieditor di codice. Per istanza, il file Integrazione ClickUp GitHub permette di collegare le attività direttamente ai commit del codice, rendendo più facile il monitoraggio dello stato e la gestione delle revisioni del codice

: Sia che preferiate le tavole Kanban, i grafici Gantt, i semplici elenchi o le tabelle dettagliate, potete visualizzare il vostro progetto nel modo che più si addice al vostro team utilizzando la piattaforma ClickUp Visualizzazioni personalizzate di ClickUp

Gestite GitHub direttamente dalla vostra area di lavoro di ClickUp con l'integrazione ClickUp-GitHub

Flussi di lavoro personalizzabili : Ogni team di sviluppo ha processi unici. ClickUp vi permette di creare stati, campi personalizzati e automazioni per le attività del vostro team in base al flusso di lavoro specifico

: Ogni team di sviluppo ha processi unici. ClickUp vi permette di creare stati, campi personalizzati e automazioni per le attività del vostro team in base al flusso di lavoro specifico Monitoraggio del tempo: Monitoraggio del tempo dei progetti integrato in ClickUp aiuta a monitorare la durata delle attività, consentendo una migliore stima e allocazione delle risorse per i progetti attuali e futuri

Tracciare le ore, impostare stime, aggiungere note e visualizzare reportistica con il Time Tracking di ClickUp

Documentazione: Documenti di ClickUp consente di creare e archiviare la documentazione del progetto insieme alle attività, assicurando che le informazioni importanti siano sempre facilmente accessibili a tutto il team

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di piani di sviluppo del software

ClickUp in azione: Sviluppo di app per dispositivi mobili

Vediamo come ClickUp può supportare i flussi di lavoro per lo sviluppo di app mobili, indipendentemente dal fatto che si utilizzi Flutter o React Native:

Piano di sprint: Utilizzare Sprints di ClickUp per pianificare e gestire efficacemente gli sprint di sviluppo. È possibile utilizzare la funzionalità/funzione per assegnare facilmente le priorità alle attività, assegnare i punti storia e monitorare lo stato durante lo sprint

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-505.png ClickUp Sprints: react native vs flutter /$$$img/

Per dare forza ai vostri progetti, usate la funzionalità Sprints di ClickUp, tutto in uno

Monitoraggio dei bug: Create uno spazio dedicato al monitoraggio dei bug. Con Campi personalizzati in ClickUp è possibile aggiungere dettagli per ogni bug, tra cui la gravità, i passaggi per riprodurlo e le versioni dell'app interessate, rendendo più facile per il team il triage e la risoluzione dei problemi Sviluppo di funzionalità/funzione: Utilizzare Gerarchia dei progetti di ClickUp per organizzare i progetti negli spazi e nelle cartelle giuste. In questo modo è possibile suddividere progetti complessi e in più fasi in sezioni gestibili Attività di ClickUp e attività secondarie. Aiuta a monitorare lo stato sia a livello macro che micro

Organizzare meglio i progetti con la gerarchia dei progetti di ClickUp

Revisioni del codice: Integrate ClickUp con GitHub per amplificare il processo di revisione del codice. Potete collegare le richieste di pull alle attività, assicurandovi di non perdere nulla Gestione delle release: Utilizzate Visualizzazione della Sequenza di ClickUp per pianificare e visualizzare il programma di rilascio. Questo aiuta a coordinare i diversi aspetti del progetto, dallo sviluppo al marketing, garantendo una consegna puntuale

Leggi anche: 15 migliori strumenti di sviluppo software Il Modello di piano di sviluppo per le app ClickUp semplifica ulteriormente il processo di sviluppo delle app mobili. Questo modello di sviluppo software vi aiuta a pianificare e monitorare ogni fase del ciclo di vita della vostra app.

Funzionalità/funzione chiave del modello:

Stati personalizzati : Traccia lo stato di avanzamento delle attività con stati come Completato, In corso, In attesa e Da fare

: Traccia lo stato di avanzamento delle attività con stati come Completato, In corso, In attesa e Da fare Campi personalizzati : Aggiungere attributi come Fase del progetto e Terminato per visualizzare facilmente lo stato

: Aggiungere attributi come Fase del progetto e Terminato per visualizzare facilmente lo stato Visualizzazioni multiple : Accesso a cinque diverse visualizzazioni, tra cui il Piano di sviluppo dell'app, il Modulo per l'aggiunta di un'attività, la visualizzazione dello stato, il Programma del progetto e la Guida introduttiva

: Accesso a cinque diverse visualizzazioni, tra cui il Piano di sviluppo dell'app, il Modulo per l'aggiunta di un'attività, la visualizzazione dello stato, il Programma del progetto e la Guida introduttiva Strumenti di project management: Utilizzare i grafici Gantt,flussi di lavoro automatizzatie il monitoraggio del tempo per rimanere in cima alle consegne

💡Pro Tip: Per i team che desiderano ottimizzare ulteriormente il proprio flusso di lavoro di sviluppo multipiattaforma, è possibile incorporare Strumenti di IA per gli sviluppatori insieme a ClickUp per aumentare la produttività.

Provate ClickUp per il software project management

Sia che stiate costruendo la prossima grande app mobile con i widget personalizzabili di Flutter o con la flessibilità di React Native alimentata da JavaScript, ClickUp vi fornisce gli strumenti per gestire efficacemente il vostro progetto.

Entrambi i framework eccellono nello sviluppo cross-platform, ma i loro punti di forza - le prestazioni e la coerenza visiva di Flutter contro la familiarità e l'ecosistema più ampio di React Native - richiedono un project management ottimizzato per dare vita alla vostra visione.

Centralizzando il project management, l'integrazione del codice e la collaborazione del team in un'unica piattaforma, potrete concentrarvi maggiormente su ciò che conta: creare esperienze mobili straordinarie per i vostri utenti. Provate ClickUp oggi!