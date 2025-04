Avete mai desiderato di poter registrare una videochiamata su WhatsApp?

Magari si trattava di una preziosa riunione di lavoro, di un'utile esercitazione o di un momento divertente con gli amici o la famiglia. Immaginate di poter rivedere quei momenti in qualsiasi momento!

Nonostante la sua comodità, WhatsApp non supporta in modo nativo la registrazione delle videochiamate. Tuttavia, questo non significa che siate sfortunati.

Con alcuni semplici trucchi, è possibile catturare le chiamate per uso personale o professionale. Sia che utilizziate un dispositivo iOS o Android, gli strumenti giusti possono aiutarvi a registrare le videochiamate di WhatsApp con la massima facilità.

Vediamo una guida con un passaggio su come registrare le chiamate WhatsApp.

Come registrare una videochiamata su WhatsApp

Installare lo strumento di terze parti desiderato *Aprire e configurare lo strumentoConfigurare le impostazioni (risoluzione, audio, frequenza dei fotogrammi)Avvia la registrazione prima di effettuare la videochiamata su WhatsAppInterrompere la registrazione al termine della chiamataRivedere e modificare il video *

Come registrare videochiamate su WhatsApp

Sebbene WhatsApp sia diventata una delle piattaforme preferite per le videochiamate, non offre un'opzione per registrare le chiamate direttamente all'interno dell'app. Ecco alcune popolari app di registrazione di terze parti che vi aiuteranno a registrare videochiamate su WhatsApp sia su Android che su iOS:

AZ Screen Recorder (Android): Supporta la registrazione dello schermo in full HD con audio interno, con funzionalità/funzione di editor integrato con strumenti per il ritaglio, la rotazione e la conversione dei video, oltre a opzioni per la creazione di screenshot e la modifica delle immagini

Supporta la registrazione dello schermo in full HD con audio interno, con funzionalità/funzione di editor integrato con strumenti per il ritaglio, la rotazione e la conversione dei video, oltre a opzioni per la creazione di screenshot e la modifica delle immagini Registratore di DVD (Android e iOS): Offre la registrazione con un solo tocco per risultati nitidi e uniformi, con impostazioni personalizzabili per catturare i video con una qualità ottimale. Fornisce strumenti di modifica completi, tra cui tagliare, unire e aggiungere musica ai video

Offre la registrazione con un solo tocco per risultati nitidi e uniformi, con impostazioni personalizzabili per catturare i video con una qualità ottimale. Fornisce strumenti di modifica completi, tra cui tagliare, unire e aggiungere musica ai video Mobizen Screen Recorder (Android): Permette di registrare in Full HD e QHD con impostazioni personalizzate, perfette per catturare chiamate WhatsApp e altri contenuti con chiarezza. Include una funzionalità/funzione per registrare le reazioni e una modalità Air Circle che può essere nascosta per un'interfaccia pulita

Permette di registrare in Full HD e QHD con impostazioni personalizzate, perfette per catturare chiamate WhatsApp e altri contenuti con chiarezza. Include una funzionalità/funzione per registrare le reazioni e una modalità Air Circle che può essere nascosta per un'interfaccia pulita Call Recorder-Cube ACR (Android): Fornisce opzioni di registrazione flessibili, consentendo l'acquisizione automatica di tutte le chiamate, la registrazione selettiva per contatti specifici o l'avvio manuale per le chiamate importanti

Fornisce opzioni di registrazione flessibili, consentendo l'acquisizione automatica di tutte le chiamate, la registrazione selettiva per contatti specifici o l'avvio manuale per le chiamate importanti Registratore di chiamate App (Android e iOS): Rileva e registra automaticamente le chiamate WhatsApp in entrata e in uscita con un audio di alta qualità

Come registrare una videochiamata WhatsApp su Android

Ecco una guida con passaggi per registrare videochiamate WhatsApp utilizzando l'app di registrazione dello schermo AZ Screen Recorder su dispositivi Android:

Passo 1: Installare AZ Screen Recorder

Scaricare AZ Screen Recorder dal Google Play Store e installalo sul tuo dispositivo

Via: Google Play

Passo 2: aprire e configurare AZ Screen Recorder

Aprire l'app dopo l'installazione

Sullo schermo apparirà un'icona fluttuante. Toccatela per visualizzare le opzioni di registrazione

La prima volta che si apre l'app, potrebbe essere necessario concedere le autorizzazioni necessarie (ad esempio, per lo spazio di archiviazione e il microfono). Seguire i prompt sullo schermo per consentire l'accesso

Passo 3: regolare le impostazioni di registrazione

Toccare l'icona delle impostazioni e scegliere la risoluzione video preferita (risoluzioni più alte risultano in file più grandi ma di qualità migliore). Per i video di alta qualità, selezionare l'opzione più alta disponibile

Impostare la velocità di trasmissione in automatico per ottenere una dimensione e una qualità video bilanciate, oppure regolarla manualmente (ad esempio, 12 Mbps per una qualità migliore)

Scegliere la frequenza dei fotogrammi in base alle proprie preferenze (ad esempio, 30 fps è ideale per video fluidi, mentre 60 fps è meglio per contenuti in rapido movimento come i giochi)

Impostare l'orientamento su Auto, in modo che la registrazione si adatti alla rotazione dello schermo

Assicurarsi di abilitare la registrazione audio in modo che l'app registri sia il suono del dispositivo che l'ingresso del microfono. In questo modo, la conversazione durante la videochiamata sarà catturata

Via: YouTube

Passo 4: Avviare la registrazione

Una volta regolate le impostazioni, toccare il pulsante di registrazione (icona fluttuante)

Verrà visualizzato un conto alla rovescia e la registrazione avrà inizio

A questo punto, aprire WhatsApp e avviare la videochiamata. AZ Screen Recorder catturerà sia il video che l'audio della chiamata

Spasso 5: interrompere o mettere in pausa la registrazione

Una volta terminata la chiamata, toccare nuovamente l'icona fluttuante di AZ Screen Recorder e selezionare Stop per terminare la registrazione

La registrazione della videochiamata WhatsApp verrà salvata automaticamente nella galleria o nella sezione Video registrati dell'app AZ Screen Recorder

Per mettere in pausa la registrazione, scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare Pausa nella barra delle notifiche

Via: YouTube

Passo 6: revisione e modifica (facoltativo)

Per rivedere o modificare la registrazione, aprire l'app AZ Screen Recorder e navigare nella sezione Video registrati

Utilizzare l'editor integrato per tagliare, unire o aggiungere musica al video, se necessario

Via: YouTube

Consiglio: Assicuratevi che il vostro dispositivo abbia sufficiente spazio di archiviazione prima di registrare e testate le impostazioni audio in anticipo per evitare problemi.

Come registrare una videochiamata WhatsApp su iOS

La registrazione di videochiamate WhatsApp su iOS è semplice, grazie al registratore di schermo integrato.

gli utenti di iPhone possono semplicemente attivare la registrazione dello schermo dal Centro di controllo, che può registrare le chiamate vocali e i video di WhatsApp.

Prima di iniziare, assicuratevi che l'audio del microfono sia attivato per registrare la vostra voce e l'audio della chiamata.

Per accedere a questa funzionalità/funzione, andate in Impostazioni > Centro di controllo, aggiungete Registrazione schermo se non è già presente, e sarete pronti per registrare senza problemi le vostre videochiamate WhatsApp.

Via: Assistenza Apple

Limiti dell'uso di WhatsApp per la videocomunicazione

Sebbene WhatsApp sia uno strumento comodo per le chat video occasionali, ha diversi limiti che possono renderlo una scelta inadeguata per la comunicazione professionale o di team, soprattutto quando si tratta di

comunicazione video asincrona

. Eccone alcuni:

Nessuna funzionalità di registrazione nativa: WhatsApp non dispone di un'opzione di registrazione integrata, obbligando gli utenti ad affidarsi ad app di terze parti come AZ Screen Recorder o a soluzioni specifiche per i dispositivi. Questa dipendenza aggiunge passaggi extra, introduce incongruenze nella qualità e interrompe la registrazione collaborazione sul posto di lavoro

WhatsApp non dispone di un'opzione di registrazione integrata, obbligando gli utenti ad affidarsi ad app di terze parti come AZ Screen Recorder o a soluzioni specifiche per i dispositivi. Questa dipendenza aggiunge passaggi extra, introduce incongruenze nella qualità e interrompe la registrazione collaborazione sul posto di lavoro **La registrazione delle chiamate WhatsApp richiede il consenso esplicito di tutti i partecipanti a causa delle norme sulla privacy. La registrazione senza consenso può portare a problemi legali, in particolare nei settori con standard di privacy severi, aggiungendo complessità all'uso professionale

Qualità di registrazione variabile: La qualità della registrazione può variare in base al dispositivo utilizzato e alle capacità dell'app di terze parti, il che può risultare in audio e video di qualità inferiore, limitando l'utilità di WhatsApp per discussioni importanti o dettagliate

La qualità della registrazione può variare in base al dispositivo utilizzato e alle capacità dell'app di terze parti, il che può risultare in audio e video di qualità inferiore, limitando l'utilità di WhatsApp per discussioni importanti o dettagliate Mancanza di funzionalità di gestione delle riunioni: A differenza degli strumenti dedicati alle videoconferenze, WhatsApp non supporta funzionalità come la pianificazione o la condivisione di file durante le chiamate, il che ne limita l'efficacia per le riunioni comunicazione di team e le discussioni sui progetti

A differenza degli strumenti dedicati alle videoconferenze, WhatsApp non supporta funzionalità come la pianificazione o la condivisione di file durante le chiamate, il che ne limita l'efficacia per le riunioni comunicazione di team e le discussioni sui progetti Limiti degli strumenti di terze parti: Le app di terze parti, come AZ Screen Recorder, hanno i loro inconvenienti, tra cui la mancanza di funzionalità di modifica avanzate, la presenza frequente di annunci pubblicitari e potenziali problemi di visibilità dei pulsanti di registrazione. Questi problemi possono interrompere il flusso di lavoro e richiedere soluzioni, come l'uso di emulatori per la registrazione su PC, rendendo il processo più complicato

Migliora la comunicazione del team con ClickUp

Per le ragioni sopra esposte, affidarsi a WhatsApp per la comunicazione essenziale

messaggi aziendali essenziali

e le registrazioni possono essere limitanti.

ClickUp

offre una soluzione più robusta per la comunicazione professionale, soprattutto per i team. Le sue complete funzionalità/funzione risolvono i limiti menzionati, rendendolo un valido strumento di comunicazione

alternativa a WhatsApp.

ClickUp è un'app tutto che ottimizza la comunicazione del team, la gestione delle attività, la registrazione di video e l'automazione. Con tutto in un'unica piattaforma, elimina la necessità di utilizzare più strumenti e soluzioni di terze parti, rendendo più facile l'organizzazione e l'efficienza.

_ClickUp ha spostato tutte le comunicazioni da diversi canali come email, chat e WhatsApp in un unico posto. Così, sapete dove andare per trovare le informazioni di cui avete bisogno"

Rosana Hungria, Project Manager

Ecco come ClickUp migliora la comunicazione del team e risolve i problemi che si verificano con WhatsApp, rendendolo il sistema perfetto per la comunicazione con i clienti

software di comunicazione interna

:

ClickUp Chattare per la collaborazione in tempo reale

Se vi siete destreggiati tra più strumenti per la comunicazione con il team, la registrazione di video e il project management,

ClickUp Chattare

offre una soluzione più semplice e integrata.

A differenza di WhatsApp o di altre piattaforme di terze parti, Chattare è integrato nell'area di lavoro del project management, il che significa che i messaggi, le attività e gli aggiornamenti si trovano tutti in un unico luogo, senza bisogno di passare continuamente da una parte all'altra.

Mantenere tutte le conversazioni relative ai progetti in un unico luogo con ClickUp Chattare

Leggi anche:

La chat è rotta. La stiamo sistemando

Registrazione di video e voce

Invece di passare a un'altra app per inviare aggiornamenti vocali o video, Clip consente di registrare e condividere clip direttamente all'interno della piattaforma.

Che si tratti di una nota vocale veloce o di una registrazione dettagliata dello schermo, è possibile mantenere tutte le comunicazioni in un unico luogo.

Ulteriori informazioni su ClickUp Chat in questo video dettagliato

Integrazione delle attività

La chat va oltre la messaggistica di base.

Ho usato ClickUp per il monitoraggio dello stato di un ordine di merce. Ho potuto avere una descrizione dettagliata, i collegati ai campioni, le copie delle chattare di testo e gli aggiornamenti di stato, tutto in un unico posto. Ha eliminato un gran numero di email"

Laura Devine, responsabile dello sviluppo delle capacità

Con un clic, è possibile trasformare qualsiasi messaggio in un'attività. Questo evita che i to-dos e i follower si perdano nei thread delle chat: le attività dei messaggi finiscono direttamente nell'area di lavoro, rendendole facili da trovare, organizzare e gestire.

Questo

app per chattare con i team

garantisce che ogni elemento delle conversazioni sia visibile, strutturato e perfettamente integrato nel flusso di lavoro.

Assegnare messaggi ai membri del team e ricevere aggiornamenti istantanei sulle attività di ClickUp Chattare

Riepilogo/riassunto alimentato da IA

Vi siete persi qualche conversazione?

IA CatchUp in Chat crea riepiloghi/riassunti di ciò che vi siete persi, evitando di scorrere lunghe cronologie di chat. È un grande aiuto per i

gestione del team

risparmiando tempo e mantenendo tutti allineati con l'attività da svolgere.

ClickUp AI in ClickUp Chattare

📖 Leggi anche:

10 Migliori software per la finestra In arrivo condivisa

ClickUp Clip per una facile registrazione

Con

ClickUp Clip

è possibile registrare in modo semplice schermate, demo e presentazioni, il tutto all'interno dell'area di lavoro.

A differenza di altri strumenti di registrazione dello schermo, Clip è completamente integrato e offre registrazioni di alta qualità e personalizzabili senza la necessità di software aggiuntivi.

È sufficiente fare clic su un punto qualsiasi di un Clip per aggiungere un commento e avviare una conversazione laddove è necessario un feedback, consentendo di

collaborazione in tempo reale

con i membri del team. Inoltre, è possibile visualizzare una Sequenza di tutti i commenti, riprodurre istantaneamente sezioni specifiche e visualizzare i feedback nel loro contesto.

L'IA integrata può anche generare una trascrizione della registrazione in un solo clic e tradurla in più lingue.

Trasformare i ClickUp Clip in attività incorporando e assegnando loro i membri del team

ClickUp Brain per l'automazione della comunicazione

Successivamente, sfruttate

ClickUp Brain

per programmare i messaggi e automatizzare le promemoria, assicurando che il team rimanga informato senza continui aggiornamenti manuali. È utile per le esigenze di comunicazione ricorrenti, in quanto consente di risparmiare tempo e di mantenere il team sulla retta via.

Assicurarsi che tutti siano aggiornati con il minimo lavoro richiesto con ClickUp Brain

Modelli di messaggistica specifici per i compiti

ClickUp semplifica

i canali di comunicazione

con modelli personalizzabili per messaggi rapidi e aggiornamenti di stato.

Ad esempio, con l'opzione

Modello di messaggio istantaneo di ClickUp

è possibile centralizzare le conversazioni provenienti da più canali in un unico spazio organizzato. In questo modo si garantisce che tutti rimangano in connessione e si concentrino su ciò che conta di più.

📖 Leggi anche:

15 modelli gratuiti di piano di comunicazione di progetto

**Perché accontentarsi di meno quando ClickUp fa tutto?

Sebbene WhatsApp sia una scelta popolare per le videochiamate occasionali, non è certo la scelta migliore per le comunicazioni e le registrazioni professionali del team.

Certo, esistono delle soluzioni per registrare le chiamate audio di WhatsApp, ma hanno i loro problemi.

Per una soluzione più efficiente e integrata, è possibile scegliere ClickUp, la piattaforma ideale per la comunicazione, la gestione delle attività e la registrazione di video. Grazie a funzionalità come ClickUp Chattare, Clip e IA, il team può comunicare, collaborare e monitorare lo stato, il tutto in un unico luogo, eliminando la necessità di strumenti di terze parti.

Iscrivetevi a ClickUp

e migliorate la comunicazione e la produttività del vostro team!