Come utilizzare il lavoro più breve ponderato (WSJF) per la definizione delle priorità

Vi è mai capitato di decidere se lavorare a un progetto grande e appariscente che promette grandi guadagni o a un'attività più piccola e meno entusiasmante, più veloce da completare?

Ogni project manager si trova di fronte a questo dilemma e spesso sembra che non ci sia una risposta chiara.

È qui che entra in gioco il metodo "weighted shortest job first" (WSJF). Offre un approccio basato sui dati per aiutarvi a prendere decisioni di priorità più intelligenti.

Allacciate le cinture e scopriamo come il WSJF può guidare il vostro processo di prioritizzazione nella giusta direzione!

TL;DR

WSJF aiuta a stabilire la priorità del lavoro più breve considerando il costo del ritardo e la dimensione del lavoro per concentrarsi sulle attività ad alto impatto

I componenti di WSJF includono il costo del ritardo (valore) diviso per la durata del lavoro (lavoro richiesto), che determina la priorità delle attività

WSJF migliora la prioritizzazione nei framework agili allineando le attività agli obiettivi strategici, incorporando il feedback degli stakeholder e utilizzando strumenti di visualizzazione come ClickUp

Il WSJF semplifica il processo decisionale, riduce i pregiudizi e aumenta l'allineamento con gli oggetti aziendali

Per calcolare il WSJF: Impostare il costo del ritardo nei campi personalizzati di ClickUp Utilizzare il Monitoraggio del tempo per la durata del lavoro Automazioni di calcolo con campi formula

L'integrazione del WSJF nelle roadmap di prodotto garantisce l'allineamento con gli obiettivi aziendali e promuove la chiarezza tra i team

Problemi comuni come la stima del valore e l'incoerenza dei punteggi possono essere superati standardizzando i processi e coinvolgendo gli stakeholder

Il WSJF è spesso più guidato dai dati e più oggettivo rispetto ad altri metodi di prioritizzazione

Che cos'è il Weighted Shortest Job First (WSJF)?

Il Weighted Shortest Job First (WSJF) è un modello di prioritizzazione utilizzato in Agile, in particolare nell'ambito del framework Scaled Agile (SAFe). Aiuta i team a decidere quali attività o funzionalità/funzione affrontare per prime.

Questo tecnica agile di definizione delle priorità aiuta i team a concentrarsi sulle iniziative che forniscono il massimo valore nel minor tempo possibile.

WSJF considera fattori chiave come il valore per l'utente e per il business, la sensibilità al tempo e la riduzione del rischio, rendendo più facile l'allineamento dei lavori richiesti con gli obiettivi aziendali. WSJF assicura che si lavori sulle attività con il massimo impatto, aumentando l'efficienza e riducendo i ritardi.

⭐️ Fun fact: L'approccio "Shortest Job First" è stato utilizzato per la prima volta negli anni '70, quando le risorse erano scarse e costose. L'obiettivo era quello di utilizzarle al meglio nel modo più economico possibile.

Applicazione di WSJF in ambienti Agile e SAFe

Prima di capire come utilizzare WSJF in Agile e SAFe, cerchiamo di capire cos'è un ambiente SAFe.

Lo Scaled Agile Framework (SAFe) è stato concepito per le organizzazioni che gestiscono progetti Agile complessi e a più team, spesso in dipartimenti o aziende intere. A differenza delle configurazioni Agile più piccole, SAFe fornisce un approccio strutturato alla gestione di progetti di grandi dimensioni, consentendo ai Teams di lavorare in modo collaborativo mantenendo gli obiettivi allineati su più livelli, come portfolio, programma e team.

All'interno di SAFe, il sistema Weighted Shortest Job First (WSJF) assegna la priorità ai lavori in base all'impatto economico. Consente ai team di identificare le funzionalità/funzione che forniscono i maggiori benefici nel minor tempo possibile, massimizzando il ritorno sul lavoro richiesto.

L'applicazione del WSJF a vari livelli - portfolio, programma e formazione delle soluzioni - garantisce l'allineamento, la collaborazione e la focalizzazione sui lavori di maggior valore, supportando direttamente I pilastri di Scrum come la collaborazione e la trasparenza.

Mentre WSJF può essere applicato in qualsiasi Gestione agile del prodotto ma è particolarmente utile in SAFe a causa della sua scala e complessità. Nei progetti ad alto rischio o ad alto valore, WSJF aiuta i team a prendere decisioni di priorità basate sui dati. Si tratta di un aspetto chiave nei progetti di grandi dimensioni, in cui sono essenziali il contributo degli stakeholder, la collaborazione e una chiara definizione delle priorità.

Alcuni usi comuni di WSJF in Agile includono:

Pianificazione della roadmap del prodotto: Sequenza delle funzionalità/funzione per raggiungere gli obiettivi aziendali

Sequenza delle funzionalità/funzione per raggiungere gli obiettivi aziendali Priorità delle funzionalità: Identificazione delle funzionalità/funzione di alto valore

Identificazione delle funzionalità/funzione di alto valore **Sequenza dei lavori di sviluppo: allineare i lavori sensibili al tempo per evitare ritardi

**Da fare: WSJF richiede molte risorse, il che lo rende meno ideale per attività minori come la correzione di bug. È più adatto per lavori ad alto impatto che portano a risultati aziendali.

Benefici dell'uso di WSJF per la definizione delle priorità

WSJF è un potente framework di prioritizzazione che aiuta i team a prendere decisioni informate e basate sui dati. Ecco come potete trarre vantaggio da WSJF per i progetti Agile:

Focalizzazione sul valore e sulla velocità: Privilegia le attività che forniscono il massimo valore nel minor tempo possibile, aumentando la produttività e la soddisfazione dei clienti

Privilegia le attività che forniscono il massimo valore nel minor tempo possibile, aumentando la produttività e la soddisfazione dei clienti Allocazione efficiente delle risorse: Assicura che le risorse siano indirizzate alle attività di maggior valore valutando il valore per l'utente e la criticità del tempo, risultando in migliori risultati del progetto e riducendo al minimo il tempo speso in attività a basso impatto

Assicura che le risorse siano indirizzate alle attività di maggior valore valutando il valore per l'utente e la criticità del tempo, risultando in migliori risultati del progetto e riducendo al minimo il tempo speso in attività a basso impatto Trasparenza e allineamento del team: Incoraggia l'apertura nella definizione delle priorità, aiutando i Teams ad allinearsi su obiettivi condivisi e promuovendo un processo decisionale collaborativo

Incoraggia l'apertura nella definizione delle priorità, aiutando i Teams ad allinearsi su obiettivi condivisi e promuovendo un processo decisionale collaborativo Priorità basata sui dati: Prende decisioni sull'impatto economico utilizzando un approccio quantitativo, fornendo un processo di prioritizzazione approfondito piuttosto che semplici metodi di classificazione

Prende decisioni sull'impatto economico utilizzando un approccio quantitativo, fornendo un processo di prioritizzazione approfondito piuttosto che semplici metodi di classificazione Rivalutazione continua: Consente ai team di adattarsi alle nuove informazioni e di rivalutare le priorità per rimanere allineati agli oggetti aziendali

Consente ai team di adattarsi alle nuove informazioni e di rivalutare le priorità per rimanere allineati agli oggetti aziendali Miglioramento dell'allineamento degli stakeholder: Promuove l'allineamento degli stakeholder cancellando i criteri di priorità

Promuove l'allineamento degli stakeholder cancellando i criteri di priorità Riduzione del rischio: Riduce la possibilità di allocare erroneamente tempo e risorse enfatizzando i lavori ad alto valore e ad alta urgenza, riducendo il rischio di concentrarsi su elementi di minore impatto

Riduce la possibilità di allocare erroneamente tempo e risorse enfatizzando i lavori ad alto valore e ad alta urgenza, riducendo il rischio di concentrarsi su elementi di minore impatto **Allineamento con gli obiettivi aziendali: lo sviluppo del prodotto viene allineato alla visione e agli obiettivi strategici dell'azienda, garantendo che ogni attività supporti obiettivi aziendali più ampi

Adattabilità ai cambiamenti del mercato: Incoraggia la flessibilità consentendo ai team di cambiare rapidamente rotta quando le condizioni del mercato o le richieste dei clienti cambiano, mantenendo le priorità allineate alle esigenze in tempo reale

Incoraggia la flessibilità consentendo ai team di cambiare rapidamente rotta quando le condizioni del mercato o le richieste dei clienti cambiano, mantenendo le priorità allineate alle esigenze in tempo reale Clearer prioritization of technical debt: Fornisce un modo sistematico per affrontare il debito tecnico assegnando priorità in base al suo impatto economico, assicurando che il debito tecnico non impedisca la crescita futura

Fornisce un modo sistematico per affrontare il debito tecnico assegnando priorità in base al suo impatto economico, assicurando che il debito tecnico non impedisca la crescita futura Scalabile per team di grandi dimensioni: Supporta team interfunzionali fornendo un linguaggio comune per la definizione delle priorità, rendendo più facile per i grandi gruppi allinearsi sull'importanza e la sequenza delle attività

I componenti di WSJF: scomposizione della formula

La comprensione dei componenti del WSJF aiuta a stabilire le priorità delle attività in modo più efficace. La scomposizione della formula mostra come ogni fattore aiuta a identificare le attività ad alto valore.

Esploriamo gli elementi chiave della formula WSJF e come lavorano insieme per ottimizzare la prioritizzazione delle attività.

1. Costo del ritardo (CoD): Il CoD cattura l'impatto del ritardo di un'attività.

Viene calcolato combinando tre elementi:

Valore per l'utente e per l'azienda: Quanto valore porta l'attività agli utenti o all'azienda

Quanto valore porta l'attività agli utenti o all'azienda Criticità temporale: Quanto è urgente l'attività: alcuni lavori perdono valore se ritardati

Quanto è urgente l'attività: alcuni lavori perdono valore se ritardati **Riduzione dei rischi/abilitazione delle opportunità: il potenziale di riduzione dei rischi futuri o di apertura di nuove opportunità

Questi elementi, completati, forniscono un quadro chiaro di quanto sia cruciale completare un'attività in tempi brevi.

2. Dimensione del lavoro: Si tratta della stima del tempo o del lavoro richiesto per completare l'attività. Le attività più piccole con un punteggio CoD elevato sono in genere prioritarie, poiché forniscono valore più rapidamente

La figura seguente mostra come la definizione delle priorità dei lavori utilizzando il WSJF di Reinertsen possa avere un impatto significativo sui risultati economici.

Le aree ombreggiate rappresentano il CoD totale per ogni scenario. I lavori con il WSJF più alto danno priorità ai lavori di maggior valore, portando a risultati economici migliori. Come si vede, la selezione del lavoro migliore, piuttosto che di quello più facile, può avere un impatto finanziario sostanziale. (© Scaled Agile, Inc.)

Via: scaledagileframework.com Il punteggio WSJF è calcolato dividendo il Costo del ritardo per la Dimensione del lavoro. Le attività con punteggi WSJF più alti vengono affrontate per prime, assicurando che i team si concentrino su lavori ad alto impatto, da completare rapidamente e che massimizzino il valore.

💡 Pro Tip: Il Costo del Ritardo è il risultato di un lavoro di qualità livello di lavoro richiesto nella valutazione della CoD si deve tenere conto anche del livello di sforzo. Può influenzare l'impatto complessivo del ritardo.

Come calcolare il WSJF

Il modello di prioritizzazione WSJF permette di pesare vari fattori, in modo che le attività di valore elevato con requisiti di tempo ridotti siano naturalmente in cima alla lista. Ecco una guida con un passaggio per calcolare il WSJF utilizzando ClickUp .

Passo 1: calcolare il costo del ritardo

Per calcolare il CoD, valutate ogni fattore - valore, criticità temporale e riduzione del rischio - su una scala (di solito una scala di Fibonacci). Sommare questi punteggi per ottenere un unico valore di CoD.

Ad esempio, se un'attività ottiene un punteggio di 8 per il valore, 5 per la criticità temporale e 7 per la riduzione del rischio, il CoD sarà pari a 20.

È possibile impostare Campi personalizzati di ClickUp per inserire e calcolare questi valori per ogni attività. In questo modo è facile monitorare e aggiornare il CoD in base all'evoluzione delle priorità del progetto.

Utilizzate i campi personalizzati di ClickUp per ordinare le attività in base al costo del ritardo, per filtrare gli elementi chiave e per concentrarvi sul vostro backlog

Passaggio 2: Calcolo della durata o della dimensione del lavoro

Successivamente, stimate la durata del lavoro richiesto per ogni attività. Questa stima è spesso misurata dalla 'durata' o 'dimensione' del lavoro ed è la chiave per determinare il WSJF.

Il ClickUp Monitoraggio del tempo è un'ottima funzionalità/funzione per calcolare le ore lavorate . È possibile monitorare la durata di attività simili, utilizzare dati storici o fare stime basate sul feedback del team.

Registra le ore di lavoro da desktop, mobile o web con ClickUp Time Tracking

Tenete presente che l'uso di una scala coerente è essenziale per una giusta assegnazione delle priorità. Ad esempio, un'attività facile può ottenere un punteggio di durata pari a due, mentre un'attività più complessa può ottenere un punteggio pari a 20.

Passaggio 3: Dividere il costo del ritardo per la durata del lavoro (o la sua dimensione)

Ora che avete sia il CoD che la durata del lavoro, dividete il CoD per la durata del lavoro per ottenere il punteggio WSJF:

WSJF = Costo del ritardo / Durata del lavoro

Ad esempio, se un'attività ha un CoD di 20 e una durata del lavoro di cinque, il punteggio WSJF sarà di 4. **I punteggi più alti indicano attività a priorità più alta

📌 Esempio

Consideriamo due iniziative:

Iniziativa A: CoD = 15, Durata del lavoro = 3. Punteggio WSJF = 15 / 3 = 5

CoD = 15, Durata del lavoro = 3. Punteggio WSJF = 15 / 3 = 5 Iniziativa B: CoD = 8, durata del lavoro = 4. Punteggio WSJF = 8 / 4 = 2

In questo caso, l'Iniziativa A ha un punteggio WSJF più alto, e dovrebbe avere la priorità rispetto all'Iniziativa B.

Per semplificare il calcolo, è possibile utilizzare Campi della formula ClickUp per dividere automaticamente il CoD per la Durata dell'attività per ogni attività. Questa automazione garantisce che la prioritizzazione sia sempre aggiornata senza calcoli manuali ed errori umani.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Formula-Fields.png Campi formula ClickUp : wsjf /$$$img/

Calcolare il costo dei ritardi con facilità grazie ai campi formula di ClickUp

Tutto quello che dovete fare è:

Aggiungi un campo formula Fate clic sull'icona ""più"" nella vista Elenco o Tabella

Scegliere la formula e darle un nome Impostazione della formula WSJF Fare clic sul simbolo ƒx, quindi selezionare campi come Costo del ritardo e Durata

Utilizzare gli operatori (ad esempio, la divisione) per calcolare il WSJF. Utilizzare l'editor avanzato per formule più complesse Calcolo automatico per tutte le attività Aggiornamento automatico dei campi formula, per aiutare a definire le priorità delle attività in base ai punteggi WSJF

Inoltre, potete provare il Modello di matrice di priorità di ClickUp per valutare e dare priorità alle attività in base al loro impatto.

Utilizzo di WSJF per assegnare le priorità agli elementi di una roadmap di prodotto

La costruzione di una roadmap di prodotto di successo richiede un'attenta definizione delle priorità, che spesso comporta decisioni difficili su cosa affrontare per primo.

WSJF classifica gli elementi della vostra tabella di marcia product backlog in base all'impatto e al lavoro richiesto, assicurando che le attività ad alto impatto salgano in cima e ricevano l'attenzione che meritano

Il Software di gestione dei prodotti ClickUp semplifica la definizione delle priorità di WSJF con punteggi personalizzabili, roadmap visive e strumenti di feedback, aiutandovi a valutare il valore aziendale, la criticità temporale e la dimensione del lavoro.

Grazie alla semplificazione del punteggio WSJF, ClickUp allinea le priorità del team, promuovendo decisioni più rapide e basate sui dati che massimizzano il valore. Scopriamo come.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Dashboards-2.gif ClickUp Dashboard: wsjf /$$$img/

Utilizzate le dashboard di ClickUp per visualizzare e monitorare lo stato delle attività ad alto impatto

Passo 1: Allineare WSJF agli oggetti aziendali

Prima di immergersi nei calcoli, allineate il vostro framework WSJF e gli obiettivi aziendali generali all'interno di una Agile Scrum ambiente.

Pensate a ciò che la vostra organizzazione valorizza di più in questo momento, sia che si tratti di aumentare le entrate, migliorare la soddisfazione dei clienti o ridurre i costi operativi. Questa chiarezza assicura che la prioritizzazione di WSJF supporti direttamente gli obiettivi più ampi dell'azienda, rendendo la vostra roadmap perseguibile e significativa.

Identificate i principali obiettivi aziendali e assicuratevi che tutti i membri del team di prodotto comprendano il loro impatto sulla definizione delle priorità.

Utilizzate il Modello di roadmap del prodotto ClickUp per strutturare la roadmap attorno a questi obiettivi, garantendo l'allineamento fin dall'inizio.

Passaggio 2: Raccogliere i contributi degli stakeholder

I vostri stakeholder - siano essi del marketing, del commerciale o dell'esito positivo - possiedono informazioni preziose che possono affinare la definizione delle priorità del vostro WSJF. Collaborate con loro per capire quali funzionalità o miglioramenti avranno un impatto maggiore sui clienti o sull'azienda.

Organizzate un workshop o utilizzate ClickUp Assegnazione di commenti per discutere e coinvolgere gli stakeholder e i responsabili delle decisioni per valutare il valore aziendale di ciascuna funzionalità, la sensibilità al tempo e i benefici in termini di riduzione del rischio. Questo approccio può catturare il feedback direttamente sugli elementi della roadmap per garantire la trasparenza.

📌Esempio: Quando le parti interessate forniscono input, utilizzare Assign Comments per @menzionare i membri del team interessati o voi stessi. Una volta affrontato il feedback o presa una decisione, risolvete il commento o riassegnatelo per ulteriori chiarimenti.

Con tutti i commenti centralizzati in un'unica posizione, le parti interessate possono facilmente perfezionare la prioritizzazione di WSJF in base agli ultimi input senza confusione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Assign-Comments.gif Convertite i commenti in attività e assegnateli al team con ClickUp Assign Comments /$$$img/

Convertire i commenti in attività e assegnarli al team con ClickUp Assign Comments

Passaggio 3: Calcolo del punteggio WSJF

Per calcolare il WSJF, fate riferimento alla guida della sezione precedente sui fattori di punteggio.

Assegnare a ogni attività un punteggio per valore aziendale, criticità temporale e riduzione del rischio (o abilitazione di opportunità) utilizzando una scala coerente, come Fibonacci. Sommare questi punteggi per trovare il Costo del ritardo, quindi stimare la Dimensione del lavoro in base ai requisiti di lavoro richiesto o di tempo dell'attività.

Formula WSJF: Punteggio WSJF = Costo del ritardo/Dimensione del lavoro

📌 Esempio: Consideriamo la roadmap di un'app per la produttività:

Funzione Valore aziendale Criticità del tempo Riduzione del rischio CoD (somma) Dimensione del lavoro Punteggio WSJF Promemoria delle attività 8 7 5 20 3 6,67 Reportistica automatizzata 9 5 6 20 4 5,00 Strumenti di collaborazione per il team 10 8 7 25 5 5.00 Dashboard per l'impostazione degli obiettivi 7 6 4 17 2 8,50

Aggiungete i punteggi per il valore aziendale, la criticità del tempo e la riduzione del rischio per ottenere il costo del ritardo Dividere il Costo del ritardo per la Dimensione del lavoro per ottenere il Punteggio WSJF Definire le priorità delle funzionalità/funzione in base ai punteggi WSJF: punteggi più alti indicano priorità più elevate

Questo approccio può essere utilizzato per altri prodotti, servizi o attività del progetto.

📖 Leggi anche: 10 modelli gratuiti di Product Backlog in Excel e ClickUp

Passaggio 4: classificare e dare priorità agli elementi della roadmap

Una volta ottenuti i punteggi WSJF per ogni elemento, è il momento di classificarli. Gli elementi con i punteggi più alti vanno posizionati in cima alla roadmap per ottenere il massimo impatto.

Tenete presente che la definizione delle priorità è un processo continuo, quindi potrebbe essere necessario modificare le classifiche in base all'arrivo di nuove informazioni. Il punteggio WSJF aiuta il team a dare priorità alle funzionalità/funzione che migliorano l'esperienza dell'utente e la collaborazione del team.

ClickUp offre diversi modi per visualizzare la roadmap con le priorità WSJF, rendendo più facile per tutti, dai membri del team ai dirigenti, rimanere informati.

Per istanza, Vista Bacheca di ClickUp consente di visualizzare le attività in colonne personalizzabili in base alla loro priorità. Trascinate e rilasciate gli elementi per modificare l'ordine, facilitando la comunicazione delle priorità in evoluzione su una Bacheca Kanban.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Bacheca-View-.gif Classificare e raggruppare le attività con priorità simili nella vista di ClickUp /$$$img/

Classificare e raggruppare attività con priorità simili nella Vista Bacheca di ClickUp

Utilizzare Sequenza di ClickUp per mappare le attività nel tempo, rendendo più facile vedere dove gli elementi ad alta priorità si inseriscono nella roadmap generale. Questa visualizzazione aiuta a gestire le dipendenze, a tenere traccia dello stato e a raggiungere le attività cardine.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Sequenza-View-1400x934.png Sequenza ClickUp : wsjf /$$$img/

Monitorate lo stato degli elementi ad alta priorità con ClickUp Sequenza

Passaggio 5: Rivedere e rivalutare regolarmente

Le priorità stabilite oggi possono cambiare domani, soprattutto in mercati dinamici.

Rivedete regolarmente i calcoli e le classifiche WSJF per assicurarvi che riflettano le condizioni attuali, gli obiettivi aziendali e le esigenze dei clienti. Questo passaggio aiuta a mantenere la vostra roadmap reattiva e pertinente.

Scaricare questo modello

Il Modello di matrice di priorità per ClickUp offre un modo chiaro per organizzare le attività utilizzando WSJF per la pianificazione della roadmap agile. Si tratta di una matrice 3×3 con l'impatto e il lavoro richiesto come assi, dove le attività hanno un punteggio basso, medio o alto. Le celle con codice colore facilitano la definizione delle priorità:

Rosso: Da fare ora

Da fare ora Arancione: Da fare dopo

Da fare dopo **Verde: Da fare per ultimo

Aggiungete le attività come note adesive a Lavagne online ClickUp valutare l'impatto e il lavoro richiesto e trascinarli nella cella appropriata. Questa vista flessibile consente di collegare attività e documenti e di aggiungere immagini, offrendo un'area di lavoro creativa e interattiva per la definizione delle priorità di WSJF.

Scarica questo modello

💡 Pro Tip: L'approccio WSJF migliora anche la collaborazione tra i diversi reparti. I team di marketing possono adattare le loro campagne in base alle funzionalità/funzione prioritarie determinate dai team di sviluppo, il che porta a una migliore allocazione delle risorse e dei tempi.

Adottare WSJF nella vostra organizzazione

L'introduzione di WSJF nei team può migliorare la definizione delle priorità e l'allineamento all'interno dell'organizzazione.

Nell'ambito di Agile, WSJF aiuta a a dare priorità alle funzionalità/funzione e funzionalità a vari livelli, assicurando che le produttività siano destinate alle attività più importanti, allineando lo sviluppo del prodotto agli obiettivi aziendali.

Strategie per introdurre WSJF nei team di prodotto

Se il team viene coinvolto nel WSJF (Weighted Shortest Job First) può semplificare la definizione delle priorità e creare una condivisione di ciò che genera valore.

Ecco alcune strategie pratiche per introdurre il WSJF in modo efficace:

Organizzare un workshop sul WSJF: Iniziate con un workshop pratico in cui spiegate i fondamenti del WSJF: valore aziendale, criticità temporale, riduzione del rischio e dimensione del lavoro. Fate seguire al vostro team esempi relativi ai vostri progetti attuali per mostrare l'impatto reale di WSJF sulla definizione delle priorità

Iniziate con un workshop pratico in cui spiegate i fondamenti del WSJF: valore aziendale, criticità temporale, riduzione del rischio e dimensione del lavoro. Fate seguire al vostro team esempi relativi ai vostri progetti attuali per mostrare l'impatto reale di WSJF sulla definizione delle priorità **Concordate definizioni specifiche per ogni fattore del WSJF. Da fare: cosa significa "valore aziendale" per il vostro team? Cosa rende un elemento "critico per il tempo"? L'impostazione di criteri coerenti allinea i membri del team nell'assegnazione dei punteggi, migliorando l'equità e l'accuratezza

Ordinare le attività in base alla priorità Utilizzare Priorità delle attività di ClickUp per implementare WSJF segnalando le attività in base all'impatto e al lavoro richiesto. Categorizzate le attività come urgenti, ad alta, normale o bassa priorità per concentrare i lavori richiesti dal team su lavori di alto valore

Ordinamento e priorità delle attività in base all'urgenza con ClickUp Task Priorities

Coinvolgere tempestivamente gli stakeholder: Includere gli stakeholder nelle sessioni iniziali del WSJF per allineare le aspettative. L'interesse di altri team (ad esempio, marketing, vendite o successo del cliente) assicura che le priorità riflettano obiettivi aziendali più ampi, creando consenso e riducendo i potenziali conflitti

Includere gli stakeholder nelle sessioni iniziali del WSJF per allineare le aspettative. L'interesse di altri team (ad esempio, marketing, vendite o successo del cliente) assicura che le priorità riflettano obiettivi aziendali più ampi, creando consenso e riducendo i potenziali conflitti Enfatizzare i dati piuttosto che l'intuizione: Rafforzare il concetto che il WSJF è una prioritizzazione oggettiva e basata sui dati. Evidenziate come riduce al minimo i pregiudizi e aiuta i team a concentrarsi su lavori ad alto impatto, creando maggior valore per i clienti e gli stakeholder

Rafforzare il concetto che il WSJF è una prioritizzazione oggettiva e basata sui dati. Evidenziate come riduce al minimo i pregiudizi e aiuta i team a concentrarsi su lavori ad alto impatto, creando maggior valore per i clienti e gli stakeholder Usare ClickUp Docs per la collaborazione: Creare documenti condivisi con i clienti Documenti ClickUp condivisi per raccogliere le linee guida del WSJF, i criteri di assegnazione dei punteggi e gli esempi in tempo reale. Utilizzatelo come risorsa centrale dove tutti possono rivedere i fondamenti del WSJF e fare riferimento alle definizioni di ciascun fattore

Modificare in modo collaborativo i documenti di ClickUp per favorire l'allineamento del team

Sfide comuni e come superarle

Ecco alcune sfide comuni in WSJF e come superarle

Sfida | Soluzione |

| ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Difficoltà nella stima del valore | Scomposizione di grandi funzionalità/funzione in componenti più piccoli. Usare i dati, gli insight dei clienti e i feedback degli stakeholder per prendere decisioni più informate

| Punteggio incoerente | Standardizzare i metodi e i criteri di punteggio nei vari team. Organizzate workshop per allinearvi sulla valutazione del valore, del rischio e di altri fattori chiave

| Enfasi eccessiva sulla velocità | Bilanciare il tempo con il valore. Privilegiare sia la velocità a breve termine sia l'impatto strategico a lungo termine, garantendo l'allineamento con gli obiettivi aziendali generali

| Mancanza di allineamento con gli obiettivi aziendali | Rivedere regolarmente la prioritizzazione del WSJF per garantire l'allineamento con gli obiettivi e la strategia in evoluzione. Coinvolgere gli stakeholder per l'allineamento utilizzando /href/https://clickup.com/it/blog/125641/flusso-di-lavoro-scrum/scrum workflow/%href/ |

| Dipendenze non chiare | Usate strumenti come ClickUp per mappare le dipendenze in anticipo. Visualizzate le attività e le interdipendenze per evitare i blocchi e garantire una corretta definizione delle priorità

| Semplificare il processo WSJF concentrandosi sui fattori chiave (valore, tempo, rischio). Mantenere il modello semplice per facilitare un processo decisionale più rapido

| Resistenza al cambiamento nella definizione delle priorità | Incoraggiare la flessibilità e il miglioramento continuo. Comunicare i benefici del WSJF agli stakeholder, sottolineando l'attenzione per le attività ad alto impatto

Sfide comuni e come superarle

**Nel suo libro The Principles of Product Development Flow, Da fare Reinertsen sottolinea che circa l'85% dei product manager non conosce la risposta alla domanda: "Quanto costerebbe ritardare questa cosa di qualche mese?" Le aziende che compiono un lavoro richiesto per quantificare "il valore totale atteso rispetto al tempo" e calcolare il "costo del ritardo" prendono decisioni migliori

Ora sappiamo che è essenziale comprendere il ruolo dei product manager nella definizione delle priorità delle attività e delle funzionalità/funzioni. Affrontiamolo insieme.

Ruolo dei product manager nell'adozione di WSJF

I gestori del prodotto svolgono un ruolo fondamentale nell'implementazione di WSJF all'interno dei team, guidando la definizione delle priorità, la comunicazione e l'allineamento

Come product manager, siete l'ancora che mantiene il vostro team concentrato su ciò che conta davvero. Quando si tratta di dare priorità alle attività e alle funzionalità/funzione, valutate il valore aziendale, l'urgenza e il rischio di ciascuna di esse. In questo modo, incanalate le risorse nei progetti che hanno un impatto maggiore.

Oltre a stabilire le priorità, siete la persona di riferimento per mantenere il team organizzato e pieno di energia. Sarebbe utile se cercaste anche di motivare tutti a rimanere allineati con gli obiettivi strategici, assicurandovi che WSJF si integri senza problemi nel flusso quotidiano.

Anche la comunicazione è cruciale: mantenere aggiornati i team interfunzionali sullo stato del prodotto, sulle sequenze di rilascio e sulle modifiche alla roadmap assicura che tutti siano sincronizzati con eventuali cambiamenti.

La collaborazione con gli ingegneri e il QA fa sì che le decisioni di WSJF siano pratiche e fondate sulla realtà tecnica. E non tralasciate la ricerca di mercato: comprendere le esigenze e le tendenze dei clienti vi aiuta a mantenere le priorità al punto giusto.

Alla fine della giornata, darete forma a una visione che tutti possono condividere, con una tabella di marcia chiara e allineata, che porterà a un esito positivo.

Uff! Abbiamo coperto molto terreno, ma prima vediamo anche come WSJF si confronta con altri framework popolari.

WSJF vs. altre tecniche di prioritizzazione

WSJF si distingue per la sua attenzione alla massimizzazione del valore e alla minimizzazione dei ritardi. Tuttavia, è importante confrontarlo con altri framework popolari strumenti di prioritizzazione per comprenderne i vantaggi.

MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have): MoSCoW è più qualitativo e aiuta i team a decidere quali funzionalità/funzione sono cruciali e quali possono essere rimandate. A differenza del WSJF, il MoSCoW non tiene conto esplicitamente di tempi e costi, il che lo rende meno efficace nel definire le priorità in base all'impatto aziendale e alla velocità

MoSCoW è più qualitativo e aiuta i team a decidere quali funzionalità/funzione sono cruciali e quali possono essere rimandate. A differenza del WSJF, il MoSCoW non tiene conto esplicitamente di tempi e costi, il che lo rende meno efficace nel definire le priorità in base all'impatto aziendale e alla velocità Matrice di Eisenhower: La matrice di Eisenhower classifica le attività in urgenti e importanti. Sebbene sia ottima per la gestione personale delle attività, non sempre riesce a cogliere la complessità dello sviluppo di un prodotto in più team, dove il time-to-market e la consegna del valore sono fondamentali

La matrice di Eisenhower classifica le attività in urgenti e importanti. Sebbene sia ottima per la gestione personale delle attività, non sempre riesce a cogliere la complessità dello sviluppo di un prodotto in più team, dove il time-to-market e la consegna del valore sono fondamentali **Il Modello di Kano si concentra sulla soddisfazione del cliente e sulla funzionalità/funzione, ma non enfatizza i vincoli di tempo e risorse come fa WSJF. Questo lo rende utile per capire le preferenze dei clienti, ma meno pratico per determinare quale funzionalità/funzione privilegiare con risorse limitate

**Questo metodo valuta le funzionalità/funzione in base al valore e alla complessità. Sebbene sia utile per identificare i successi rapidi, non offre lo stesso livello di valore strategico del WSJF, che bilancia il tempo di consegna con il valore e il rischio

**Il metodo RICE valuta le funzionalità/funzione in base alla portata, all'impatto, alla fiducia e al lavoro richiesto. MentrePriorità RICE può aiutare i team a stabilire le priorità in base ai dati, WSJF fa un ulteriore passaggio incorporando considerazioni basate sul tempo (costo del ritardo) e sul valore, rendendo l'approccio alla prioritizzazione più olistico

WSJF brilla in ambienti in cui il tempo è critico e il valore aziendale deve essere massimizzato. Consente ai team di assegnare le priorità ai lavori con il più alto rapporto valore/tempo, rendendolo particolarmente adatto allo sviluppo di prodotti a ritmo sostenuto.

Disegna le tue priorità con ClickUp

WSJF è un metodo efficace per assegnare le priorità alle attività e alle funzionalità in base al loro valore e al lavoro richiesto.

Sia che stiate affrontando una roadmap di prodotto o prendendo decisioni strategiche, WSJF vi aiuta a massimizzare il valore, a minimizzare i ritardi e a ottimizzare le risorse.

ClickUp consente di integrare WSJF senza problemi.

Grazie a potenti modelli, campi personalizzabili per il calcolo del costo del ritardo e della durata del lavoro e funzionalità/funzione collaborative come Documenti e Assegnazione commenti, è possibile ottimizzare l'intero processo. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!