Come utilizzare i tre pilastri di Scrum per lo sviluppo del prodotto

Lo sviluppo di un prodotto o di un software è complesso. È necessario un piano di gioco che non lasci i vostri sviluppatori a tracciare vie di fuga.

Ecco i tre pilastri di Scrum. Questi principi essenziali formano la spina dorsale del project management di Scrum. Garantiscono la stabilità e l'esito positivo del vostro viaggio in Scrum.

Se siete nuovi a Scrum, troverete questi pilastri utili per mantenere il vostro lavoro equilibrato e il vostro team motivato a dare il meglio di sé.

Quali sono i pilastri di Scrum?

Scrum è un framework di project management agile che aiuta i team a realizzare lavori in modo iterativo e incrementale. È pensato per progetti che comportano un alto grado di incertezza o frequenti modifiche dei requisiti. I team di Scrum lavorano a stretto contatto, sono flessibili e compiono piccoli e significativi passaggi in avanti durante brevi periodi di lavoro chiamati sprint. Il processo di sviluppo in Scrum consiste nel mantenere lo slancio e nell'adattarsi in base alle necessità.

Il cuore di Scrum project management i tre pilastri dell'empirismo aiutano a gestire problemi complessi:

Trasparenza

Ispezione

Adattamento

La trasparenza dei processi di progetto aiuta a tenere tutti informati; le ispezioni regolari aiutano a monitorare lo stato di avanzamento del progetto e l'adattamento delle strategie ai requisiti o agli scenari che cambiano permette di incorporare il feedback e migliorare continuamente. L'adozione di questi tre principi rende Scrum una metodologia a misura di team e di cliente.

Scrum: Una breve storia

Il termine "Scrum" può essere fatto risalire a un articolo della Harvard Business Review del 1986 dal titolo "The New Product Development Game" di Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka.

Gli autori discutevano dell'"approccio rugby" (una metafora sportiva che indica un team che si muove insieme dall'inizio alla fine) per uno sviluppo del prodotto più rapido e flessibile. Lo hanno proposto come alternativa al tradizionale approccio sequenziale o "a staffetta", in cui ogni corridore copre la distanza in modo indipendente e passa il testimone a un membro del team alla fine del proprio turno.

Nel 1993, Jeff Sutherland, John Scumniotales e Jeff McKenna implementarono per la prima volta le pratiche Scrum presso la Easel Corporation.

I risultati di questo nuovo approccio attirarono Ken Schwaber (CEO di Advanced Development Methods) e Mike Beedle (che in seguito fu coautore di "Agile Manifesto").

Durante questo periodo, i due perfezionarono i concetti di Scrum dietro le quinte, ma il progetto fu presentato al pubblico solo alla conferenza OOPSLA del 1995. Sutherland e Schwaber introdussero il mondo a Scrum presentando alla conferenza un titolo "The SCRUM Development Process".

Quasi tre decenni dopo, l'essenza di SCRUM rimane la stessa, ma il framework continua a crescere ed evolversi con revisioni regolari. Quello che era nato come un framework per lo sviluppo di software è stato adottato in diversi settori per semplificare problemi complessi.

Comprendere i principi fondamentali di Scrum

La metodologia di Scrum si basa sull'empirismo, un concetto che enfatizza l'acquisizione di conoscenze da esperienze e osservazioni reali. Scrum si basa sulla raccolta di prove e fatti attraverso la sperimentazione costante, che porta a un feedback più rapido, a un miglioramento continuo e a una consegna più veloce dei progetti.

Scrum condivide anche i principi di Holacracy, una filosofia di gestione che distribuisce il potere decisionale all'interno dell'organizzazione. Come Scrum, Holacracy promuove l'agilità, la collaborazione e l'efficacia all'interno delle aziende. Crea una cultura del lavoro in cui tutti collaborano per ottenere risultati migliori.

Per comprendere meglio queste strutture, analizziamo i sei valori fondamentali della metodologia Scrum che si riflettono anche in Holacracy.

1. Controllo empirico del processo: I tre pilastri di Scrum - trasparenza, ispezione e adattamento - regolano il controllo empirico del processo. Il processo Scrum non si basa sulla teoria, ma sulle osservazioni della vita reale

2. Auto-organizzazione: I team Scrum interfunzionali devono essere auto-organizzati, perché questo li aiuta a svolgere i loro ruoli specifici, ad assumersi l'account e a valutare criticamente le loro prestazioni senza alcuna guida da parte della leadership

3. Collaborazione: Tutti i membri di un team Scrum sanno a cosa stanno lavorando gli altri. I membri del team comunicano chiaramente con le parti interessate per garantire un ciclo di feedback costante

4. Priorità basata sul valore: Questo valore fondamentale si concentra sull'organizzazione degli elementi di azione in base al valore del cliente. L'obiettivo è fornire prodotti o servizi di qualità nel più breve tempo possibile

5. Time-boxing: In Scrum, il lavoro viene terminato in sprint. Tutto, dal piano di sprint alle riunioni quotidiane, ha orari di inizio e fine ben precisi. Questo time-boxing assicura che tutti conoscano il tempo assegnato per ogni passaggio e lo stato complessivo degli sprint

6. Sviluppo iterativo: I team ricevono feedback dopo ogni sprint e lavorano per migliorare il prodotto. Questi cicli di miglioramento continuo facilitano il lavoro dei team sulle modifiche e assicurano che il prodotto soddisfi le aspettative del client

I tre pilastri di Scrum

Approfondiamo i tre pilastri di Scrum e scopriamo la loro importanza nella gestione dei progetti di sviluppo.

Trasparenza in Scrum

In Scrum, trasparenza significa che tutti coloro che partecipano al processo di sviluppo sono a conoscenza di ciò che sta accadendo: il buono, il cattivo e il brutto.

Quando un team gestisce un flusso di lavoro trasparente, tutti i membri del team e gli stakeholder esterni ricevono le stesse informazioni, si fidano l'uno dell'altro, lavorano per lo stesso obiettivo e comunicano apertamente. Questo pilastro è ciò che rende Scrum una metodologia altamente collaborativa.

Ecco alcuni modi pratici per garantire la trasparenza in Scrum:

1. Razionalizzare la documentazione: Quando si mantengono organizzati e accessibili i documenti relativi al progetto, i membri del team Scrum ottengono chiarezza sugli obiettivi. Questi documenti possono includere:

Backlog di sprint: Un elenco di attività su cui il team Scrum deve lavorare durante uno sprint

Un elenco di attività su cui il team Scrum deve lavorare durante uno sprint **Un elenco prioritario di elementi d'azione necessari per migliorare il prodotto

Sprint review: Un evento in cui gli stakeholder controllano lo stato di avanzamento del progetto e forniscono un feedback

Un evento in cui gli stakeholder controllano lo stato di avanzamento del progetto e forniscono un feedback Definizione di terminato (DoD): Un insieme di criteri che un incremento di prodotto deve soddisfare per essere considerato pronto per il rilascio. Questo processo di documentazione aiuta i team a rimanere concentrati, mantenendo obiettivi, processi e stati visibili a tutti gli stakeholder

2. Essere uno Scrum Master: Gli Scrum Master sono esperti del framework Scrum e aiutano il team agile a comprenderne i principi e le pratiche. Assicurano una comunicazione aperta tra il titolare del prodotto, i membri del team e le parti interessate, garantendo che tutti siano sulla stessa pagina.

Organizzando attività regolari come il piano di sprint, gli standup giornalieri e le revisioni di sprint, eliminano i colli di bottiglia e aiutano i membri del team a capire cosa stanno facendo gli altri

3. Rendere visibili i progressi: È possibile utilizzare grafici di burnup e burndown per tenere aggiornati i membri del team e i clienti sullo stato di avanzamento degli obiettivi di sprint.

I grafici di burnup aiutano a tenere traccia del lavoro totale completato in aumento nel tempo, evidenziando gli stati di avanzamento e la portata totale del progetto.

I grafici di burndown mostrano il lavoro richiesto che diminuisce verso lo zero, visualizzando quanto lavoro rimane per completare il progetto

4. Avvicinare gli stakeholder: Stabilendo canali di comunicazione chiari, è possibile aiutare i team e gli stakeholder a collaborare meglio, a ricevere feedback e a implementare modifiche basate su tali feedback

I processi trasparenti consentono ai team di creare fiducia interpersonale, perché tutti capiscono a cosa stanno lavorando gli altri. Questa collaborazione è la chiave per raggiungere gli obiettivi condivisi!

Ispezione in Scrum

L'ispezione in Scrum si riferisce alla valutazione costante del prodotto, dei processi e della produttività. I client e persino i membri del team interno possono partecipare all'ispezione e suggerire idee per migliorare il prodotto.

L'ispezione avviene durante:

Pianificazione dello sprint: All'inizio di uno sprint, il team Scrum decide su quali elementi del backlog del prodotto lavorare

All'inizio di uno sprint, il team Scrum decide su quali elementi del backlog del prodotto lavorare Scrum giornaliero: Gli sviluppatori Scrum si riuniscono ogni giorno dello sprint per verificare lo stato di avanzamento verso l'obiettivo dello sprint e adattare il backlog dello sprint di conseguenza

Gli sviluppatori Scrum si riuniscono ogni giorno dello sprint per verificare lo stato di avanzamento verso l'obiettivo dello sprint e adattare il backlog dello sprint di conseguenza Sprint review: Il team Scrum presenta il proprio lavoro agli stakeholder e chiede un feedback

Il team Scrum presenta il proprio lavoro agli stakeholder e chiede un feedback Retrospettiva dello sprint: Dopo ogni sprint, il team si riunisce per fare un brainstorming sullo sprint passato, analizzare ciò che è andato bene e ciò che è andato male e pianificare strategie di miglioramento

Questo pilastro comporta un miglioramento incrementale nello sviluppo dei prodotti Scrum. Non si aspetta la fine per avere un feedback, ma si cerca un riscontro in corso d'opera dopo ogni sprint e si modificano le funzionalità/funzione del prodotto per assicurarsi che i risultati finali siano in linea con la visione del cliente.

Adattamento in Scrum

L'ispezione lavora insieme al terzo pilastro di Scrum, noto come adattamento. Una volta terminato lo sprint e completata l'ispezione, è il momento di modificare i processi e fare spazio ai miglioramenti.

L'adattamento consente ai membri del team di condividere liberamente le proprie conoscenze e intuizioni e di facilitare la risoluzione dei problemi. Attraverso sessioni di brainstorming, è possibile identificare le opportunità di innovazione e adattare i propri approcci per ottenere risultati migliori la prossima volta.

I team di sviluppo Scrum possono implementare l'adattamento nei seguenti modi:

Adeguamento del backlog di sprint: Sulla base delle intuizioni ottenute durante l'ispezione, i team possono adattare le modifiche agli elementi del backlog di sprint

Sulla base delle intuizioni ottenute durante l'ispezione, i team possono adattare le modifiche agli elementi del backlog di sprint **Adattare gli standup giornalieri: i team possono modificare il piano di lavoro quotidiano durante gli standup giornalieri e incorporare nuove strategie

Riesaminare il feedback dello sprint: I team di scrum possono analizzare il feedback ricevuto nella revisione dello sprint precedente e usarlo come guida per adattare il loro approccio per lo sprint successivo

Questo pilastro di Scrum rende il team agile, migliora la qualità del lavoro, aiuta a identificare i problemi, regola i flussi di lavoro per una maggiore efficienza e mantiene alti i livelli di soddisfazione dei clienti.

Applicazione pratica dei tre pilastri di Scrum

Vediamo come applicare i tre pilastri di Scrum nello sviluppo di software nella vita reale.

Le storie dell'utente e il loro ruolo in Scrum

Una storia dell'utente è una storia di termine agile di Scrum che si riferisce alla più piccola unità di lavoro del framework agile, espressa come "persona + bisogno + scopo". È la descrizione generale e non tecnica di una funzionalità/funzione del software, scritta dal punto di vista dell'utente.

Il titolare del prodotto (un membro del team Scrum) crea le storie dell'utente in base ai requisiti ricevuti dal cliente o dallo stakeholder.

Quando si scrive una storia utente, non è necessario preoccuparsi dei dettagli. È sufficiente scrivere alcune frasi su come una particolare funzionalità/funzione del prodotto porterà valore al cliente.

Il format di una user story segue in genere una struttura di frasi semplici e concise che delineano la funzione desiderata dal punto di vista dell'utente:

in qualità di $$$a, voglio fare un'azione, in modo da ottenere un beneficio

esempio: In qualità di utente frequente di $$$a ClickUp mobile app voglio essere in grado di accedere con SSO (Single Sign-On) per accedere al mio account in modo rapido e sicuro, eliminando la necessità di ricordare e inserire la mia password ogni volta

Buone storie utente offrono molti vantaggi ai team Scrum:

Rafforzano il primo pilastro di Scrum, ovvero la trasparenza

Aiutano a stimare in modo più accurato il lavoro richiesto e la Sequenza del progetto

Consentono una più efficacepianificazione degli sprint* Mantenere l'attenzione sulle esigenze immediate dell'utente

Promuovere la collaborazione tra i membri del team

Incoraggiare il pensiero critico e le soluzioni innovative per raggiungere l'obiettivo

Utilizzo di prezzi basati sul valore nello sviluppo di software Scrum

Il framework Scrum mira a fornire il massimo valore nel minor tempo possibile. Ma come si può fare in un processo di sviluppo complesso? Attraverso la prioritizzazione basata sul valore.

L'idea alla base di questo concetto è quella di determinare l'ordine delle attività e decidere su cosa lavorare subito e su cosa fare in seguito. Dopo aver creato le storie dell'utente, il titolare del prodotto parla con il cliente o lo stakeholder per capire quali requisiti aziendali forniscono il valore maggiore.

Sulla base di questa discussione, il titolare del prodotto riorganizza le storie dell'utente nel "Product Backlog prioritario", mantenendo in cima gli elementi di maggior valore. Per stabilire le priorità degli elementi in modo efficace si possono utilizzare le seguenti tecniche:

Metodo MoSCoW: Si concentra su quattro tipi di funzionalità/funzione: must have (essenziale per il rilascio attuale), should have (necessario per il rilascio futuro), could have (bello da avere per il rilascio futuro) e would have (potrebbe o meno essere necessario per il rilascio futuro) Modello di Kano: Privilegia le azioni in base alle esigenze di base del cliente, alle esigenze di performance e alle esigenze di eccitazione Punteggio WSJF (Weighted Shortest Job First): Questo metodo di prioritizzazione mette in sequenza le attività in base al loro valore relativo e alla loro urgenza. Divide il costo relativo del ritardo per la durata del lavoro per ottenere il punteggio WSJF di un'attività. Le attività con un punteggio WSJF più alto sono prioritarie a causa del loro costo relativo del ritardo più alto e della durata relativa del lavoro più breve

La prioritizzazione basata sul valore è utile sia per il team di sviluppo che per il client, in quanto:

Rende i progetti adattabili

Assicura un'allocazione intelligente delle risorse

Massimizza il ritorno sull'investimento (ROI) per le risorse assegnate

Fornisce valore in fase iniziale

Migliora l'esperienza dei clienti dando priorità a ciò che è più prezioso per loro

Si concentra sulla fornitura di valore in modo continuo

Implementazione di strumenti agili per migliorare le pratiche Scrum

Per sfruttare al meglio il vostro framework Scrum, avete bisogno di uno strumento agile e potente che riunisca tutti gli stakeholder sotto un unico tetto.

E cosa c'è di meglio di uno strumento agile? ClickUp ? Questo software agile all-in-one consente di risparmiare tempo, accelerare i cicli di sprint, aiutare i membri del team a collaborare meglio e garantire il raggiungimento dei KPI e la soddisfazione dei client.

Ecco come potenziare il vostro team Scrum usando Gli sprint in ClickUp :

Gestione semplificata degli sprint: Mantenete la trasparenza su cosa Da fare e quando. Impostare le sequenze di sprint, assegnare punti, segnare le priorità e sincronizzare il processo di sviluppo del prodotto con strumenti come GitHub, Gitlab e Bitbucket

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-4.jpeg ClickUp Semplificare la gestione degli sprint /$$$img/

Create punti dello sprint personalizzabili in ClickUp, tenetene traccia e gestite efficacemente il carico di lavoro del vostro team Scrum

**Non perdete tempo con le attività manuali. Create nuovi sprint, contrassegnate gli sprint come "Da fare" o "In corso" e spostate le attività non concluse allo sprint successivo, il tutto usandoClickUp Automazioni /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-5.jpeg Sprints con ClickUp /$$$img/

Automazioni per gli sprint con ClickUp e risparmio di tempo

**Verificate la velocità con cui il vostro team lavora alle storie dell'utente e tenete sotto controllo lo stato di avanzamento del progetto con i grafici di burndown e burnup. Controllate lo stato attuale delle attività e identificate i colli di bottiglia utilizzando Cumulative Flow e misurate il completamento medio del lavoro per sprint utilizzando Velocity

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-6.jpeg Reportistica degli sprint su ClickUp /$$$img/

Visualizzate la reportistica di sprint in ClickUp con i grafici di flusso Burnup, Burndown, Velocity e Cumulative e rimanete allineati con gli obiettivi di sprint

È possibile sfruttare le funzioni di ClickUp Modelli di Scrum per semplificare la documentazione e mantenere la trasparenza.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-89.png Create backlog dettagliati e consentite a tutti gli stakeholder di monitorarli con il modello di gestione Agile Scrum di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-48349780&\_ga=2.134433009.1025012124.1675809293-582884360.1670608646&\_gl=1\*1kbu3kx\*\_gcl\_au\*NzAxOTYNzk0LjE3MDU1NTM5Mjk.

Scaricare il modello /%cta/

Questi modelli personalizzabili rendono la vostra vita di product manager un po' più facile e permettono ai membri del team di gestire meglio il loro flusso di lavoro.

Superare gli ostacoli con i tre pilastri di Scrum

Durante la gestione di progetti di sviluppo complessi, potreste incontrare problemi nell'implementazione del feedback, nel mantenere la trasparenza e la flessibilità, nell'essere efficienti o nel mantenere la qualità. I tre pilastri di Scrum possono aiutarvi a superare queste sfide. Vediamo come:

Integrazione dei pilastri di Scrum con altre metodologie

Scrum è potente, ma se si potesse renderlo ancora migliore?

È possibile combinare il framework Scrum con agile project management metodologie come Kanban e Extreme Programming (XP). Questo approccio offre il meglio dei due mondi, rende il team più efficiente e semplifica la gestione del carico di lavoro.

Ad istanza, per rendere i processi più flessibili, ecco cosa fare Scrumban (una combinazione di Scrum e Kanban) unifica il flusso di lavoro visivo di Kanban con gli sprint a tempo di Scrum:

Migliora la visibilità e la trasparenza del lavoro

Migliora la collaborazione tra tutti i team

Aiuta a superare le sfide più velocemente

Tecniche di collaborazione che rafforzano l'efficacia dei pilastri di Scrum

È possibile rafforzare l'efficacia dei pilastri di Scrum utilizzando tecniche di collaborazione che promuovono la trasparenza, la reattività e l'adattamento. Alcune di queste tecniche sono:

Riunioni giornaliere di standup che consentono la sincronizzazione e la discussione del lavoro

Riunioni di piano di sprint che coinvolgano tutti i team Scrum per un migliore allineamento

Riunioni retrospettive di sprint che coinvolgono il titolare del prodotto e il team di sviluppo per rivedere, chiarire e dare priorità agli elementi del backlog di prodotto

Programmazione a coppie, che consente a due sviluppatori di lavorare insieme, scambiandosi continuamente intuizioni, rivedendo il lavoro dell'altro e fornendo un feedback immediato

Contributi degli stakeholder al mantenimento dei tre pilastri di Scrum

Gli stakeholder sono coinvolti nel processo di sviluppo dall'inizio alla fine. Mantengono i tre pilastri di Scrum nei seguenti modi:

Comunicando al team i loro desideri e le loro esigenze (trasparenza)

Tenendo d'occhio lo stato di avanzamento del progetto e cercando le aree che necessitano di miglioramenti (Ispezione)

Fornendo feedback dopo ogni sprint e chiedendo al team Scrum di apportare modifiche di conseguenza (Adattamento)

Gli stakeholder possono essere tutti coloro che hanno un interesse nel risultato del team di sviluppo: team interni, clienti, utenti o sponsor.

Come i pilastri di Scrum migliorano il project management e la produttività

I tre pilastri di Scrum insieme creano un ambiente per la realizzazione dei progetti. Ecco come:

Trasparenza: Una comunicazione chiara e informazioni condivise portano a una migliore responsabilità, collaborazione e gestione del rischio

Una comunicazione chiara e informazioni condivise portano a una migliore responsabilità, collaborazione e gestione del rischio Ispezione: Controlli regolari consentono di individuare tempestivamente i problemi, di migliorare continuamente e di garantire la qualità

Controlli regolari consentono di individuare tempestivamente i problemi, di migliorare continuamente e di garantire la qualità Adattamento: L'accettazione del cambiamento consente flessibilità, maggiore soddisfazione dei clienti e tempi di commercializzazione più rapidi.

Potenziali sfide e soluzioni per un'efficace implementazione dei principi Scrum

Potreste imbattervi in alcune sfide durante l'implementazione dei principi di Agile Scrum metodologia. Vediamo di fare chiarezza presentando alcuni problemi comuni e i modi per risolverli:

Problema: Resistenza al cambiamento

Soluzione: Lavorare per comunicare i vantaggi di Scrum e il modo in cui potenzia i team. Si può iniziare con una versione di prova del framework Scrum per familiarizzare i membri del team e fornire loro le risorse necessarie per comprendere meglio la metodologia

Problema: Inseguimento dell'ambito e cambiamento delle priorità

Soluzione: È necessario dare priorità alle storie degli utenti in modo efficace e attenersi agli obiettivi di sprint definiti. Cercate di mantenere gli stakeholder in contatto con loro per ottenere un feedback regolare, gestire le aspettative e modificare le priorità in base alle necessità

Problema: Mancanza di miglioramento continuo

Soluzione: Usate retrospettive regolari per identificare e affrontare i problemi e implementate il feedback del client per migliorare il vostro approccio. Creare una cultura dell'ambiente di lavoro in cui i team si sentano incoraggiati a fare meglio di quello che hanno fatto ieri

Utilizzare il giusto strumento di gestione Scrum/Agile

I progetti complessi richiedono uno strumento di project management agile per mantenere la trasparenza, consentire l'ispezione e permettere l'adattabilità.

In qualità di project manager, dovete scegliere lo strumento giusto per gestire l'intero processo di sviluppo, dalla creazione delle storie e dei backlog degli utenti alla pianificazione e all'esecuzione degli sprint. Il software per il project management agile di ClickUp può essere un'ottima soluzione in questo caso.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-7.jpeg Collaborazione attraverso ClickUp /$$$img/

Unificare i team interni, gli stakeholder esterni e gli strumenti necessari sotto un'unica piattaforma, per una collaborazione trasparente attraverso ClickUp

Vediamo come semplificare i progetti di sviluppo software con ClickUp:

Promuovere la collaborazione: Permettere ai membri del team Scrum e alle parti interessate di collaborare in modo trasparente conDocumenti ClickUp. Utilizzatelo come repository centralizzato per la condivisione di idee, prototipi, specifiche di prodotto e altro ancora

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-8.jpeg Documenti ClickUp /$$$img/

Collaborate con le parti interessate in tempo reale con ClickUp Documenti

Creare flussi di lavoro agili: Progettare un flusso di lavoro flessibile su misura per le esigenze specifiche del vostro team Scrum. Dall'ideazione al rilascio del prodotto, è possibile gestire l'intero ciclo di vita del prodotto all'interno di un'unica piattaforma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-9.jpeg Il flusso di lavoro agile di ClickUp /$$$img/

Gestire efficacemente il ciclo di vita del prodotto con il flusso di lavoro agile di ClickUp

Risparmiare tempo con l'IA: Generare roadmap del prodotto, piani di test e documentazione tecnica conClickUp Brain e accelerare il processo di sviluppo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-10.jpeg ClickUp Brain, lo scrittore di IA per il lavoroTM /$$$img/

Automazione dei processi di pianificazione e documentazione con ClickUp Brain AI Writer for Work™

Visualizza il tuo lavoro: Definisci le priorità degli arretrati e identifica i colli di bottiglia conVista Bacheca di ClickUp. Controllare i punti dello sprint e la capacità di carico di lavoro del team con la vista Riquadro. Brainstorming e collaborazione con le lavagne online. Strutturate gli sprint e gestite le attività cardine con i Gantt Chart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-11.jpeg Visualizzazioni personalizzate di ClickUp /$$$img/

Migliore visibilità dei progetti con le visualizzazioni personalizzate in ClickUp

ClickUp mantiene team agili concentrati sullo sviluppo di base, rispettando i tre pilastri di Scrum.

Utilizzo dei pilastri di Scrum per migliorare il project management

La comprensione e l'utilizzo dei tre pilastri di Scrum - trasparenza, ispezione e adattamento - fanno la differenza nello sviluppo dei prodotti. Non si tratta solo di costrutti teorici, ma di strumenti pratici che mantengono i progetti in carreggiata.

Oltre a gestire flussi di lavoro complessi, i pilastri di Scrum creano un ambiente in cui l'innovazione è prioritaria, i team lavorano al miglioramento continuo e la collaborazione diventa una seconda natura.

Insieme, questi pilastri trasformano Scrum in qualcosa di più di un semplice framework per il project management: lo rendono una forza trainante per coltivare la creatività e il lavoro di squadra nei vostri progetti.

I vantaggi saranno ancora maggiori se li abbinerete alle funzionalità di project management di ClickUp. Iscrivetevi gratis a ClickUp!

FAQ comuni

1. Quali sono i tre pilastri di Scrum?

I tre pilastri di Scrum sono trasparenza, ispezione e adattamento.

2. Che cos'è la teoria dei tre pilastri?

La teoria dei tre pilastri di Scrum si riferisce ai pilastri dell'empirismo: trasparenza, ispezione e adattamento. La trasparenza garantisce una comunicazione chiara, l'ispezione assicura il monitoraggio e la valutazione costante dei processi e dei prodotti, mentre l'adattamento assicura lo sviluppo continuo del prodotto, dei processi e delle produttività.

3. Quali sono i tre pilastri della sostenibilità?

I tre pilastri della sostenibilità sono la sostenibilità sociale, economica e ambientale.