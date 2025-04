Come scrivere un codice di condotta per i dipendenti + esempi

Un nuovo assunto in un'impostazione remota inizia a condividere documenti interni con fornitori esterni, ignaro delle politiche di riservatezza dell'azienda. Senza un codice di condotta chiaro, i dipendenti violano involontariamente i protocolli, causando potenziali rischi per la sicurezza e relazioni professionali tese.

Questo scenario sottolinea l'importanza di un codice di condotta per i dipendenti: stabilisce aspettative chiare, minimizza i rischi e garantisce che i comportamenti siano in linea con i valori aziendali.

In questo blog analizzeremo perché un codice di condotta forte è importante e come può allinearsi ai valori aziendali per supportare un ambiente di lavoro rispettoso e responsabile. 👥

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Per creare un codice di condotta per i dipendenti, seguite i passaggi seguenti:

1: Identificare il contenuto

Delineare gli argomenti chiave come le mansioni lavorative, i valori aziendali, gli standard di comunicazione e l'uso delle risorse

Includere politiche importanti sull'orario di lavoro, sulla gestione dei beni aziendali, sul codice di abbigliamento e altro ancora

2: redigere il codice di condotta dei dipendenti

Scrivere una bozza chiara e concisa con esempi di vita reale

Usare un linguaggio diretto per rendere le aspettative facilmente comprensibili

**3: Collaborare con le parti interessate

Usare ClickUp Teams per creare e modificare la bozza con il contributo dei membri del team

Assegnare i commenti a persone specifiche per un feedback mirato

4: perfezionare il documento

Usate ClickUp Brain per perfezionare il linguaggio, la grammatica e lo stile per ottenere chiarezza e professionalità

5: Utilizzare i modelli per ottenere efficienza e precisione

Iniziate con i modelli HR di ClickUp per avere una base solida

Personalizzate il modello per riflettere le politiche specifiche della vostra azienda

6: Effettuare le revisioni finali e sollecitare i feedback

Condividete la bozza in ClickUp Documenti per ottenere il feedback delle parti interessate

Effettuare revisioni direttamente all'interno del documento per una collaborazione trasparente

7: Finalizzare il documento e aggiornarlo nel periodo

Impostare un calendario per la revisione e l'aggiornamento del documento secondo le necessità utilizzando le attività di ClickUp

Distribuire il codice di condotta finale ai dipendenti utilizzando ClickUp Docs

Comprendere il codice di condotta per i dipendenti

Un codice di condotta per i dipendenti è un insieme di linee guida che delinea i comportamenti, i valori e gli standard etici attesi dai dipendenti di un'azienda

Consideratelo come la vostra risorsa di riferimento per mantenere la professionalità, risolvere i conflitti e salvaguardare i beni aziendali. Un codice di condotta solido fa chiarezza, riduce i rischi e promuove una cultura del rispetto e della responsabilità.

In genere, il codice di condotta dei dipendenti viene redatto dal dipartimento Risorse Umane, in collaborazione con la dirigenza. I professionisti delle risorse umane assicurano che il documento legale sia in linea con i valori aziendali e i requisiti di legge, mentre i leader forniscono indicazioni sulla cultura e sugli standard comportamentali dell'azienda.

A seconda delle dimensioni dell'azienda, potrebbe essere coinvolto un team interfunzionale per garantire che il codice di condotta rifletta tutte le prospettive.

$$$a **Cosa deve contenere un codice di condotta?

Un codice di condotta per i dipendenti ben strutturato dovrebbe coprire diverse aree chiave:

Aspettative comportamentali: Delinea le azioni che ci si aspetta dai dipendenti in termini di professionalità, rispetto e integrità

Delinea le azioni che ci si aspetta dai dipendenti in termini di professionalità, rispetto e integrità **Valori e cultura aziendale: definisce il modo in cui i dipendenti devono incarnare i principi fondamentali che formano l'organizzazione

Risoluzione dei conflitti: Fornisce ai dipendenti metodi costruttivi per gestire disaccordi e controversie

Fornisce ai dipendenti metodi costruttivi per gestire disaccordi e controversie Riservatezza: Imposta le linee guida per la salvaguardia delle informazioni sensibili, della proprietà intellettuale e dei beni aziendali

Imposta le linee guida per la salvaguardia delle informazioni sensibili, della proprietà intellettuale e dei beni aziendali Conformità e obblighi legali: Stabilisce chiare aspettative di adesione a leggi, regolamenti e politiche aziendali

**Fatto curioso: le "Linee guida di condotta aziendale" di IBM sono uno dei codici di condotta più vecchi del mondo aziendale, istituito per la prima volta nel 1960.

**Quali sono i principali vantaggi dell'implementazione di un codice di condotta?

La presenza di un codice di condotta completo comporta diversi vantaggi sia per i dipendenti che per l'azienda:

Promuove un ambiente di lavoro positivo: Aiuta i dipendenti a comprendere e rispettare i valori del luogo di lavoro, con conseguente rafforzamento del lavoro di squadra e del morale

Aiuta i dipendenti a comprendere e rispettare i valori del luogo di lavoro, con conseguente rafforzamento del lavoro di squadra e del morale Riduce i rischi: Previene i comportamenti non etici e riduce i rischi legali garantendo la conformità alle leggi e ai regolamenti

Previene i comportamenti non etici e riduce i rischi legali garantendo la conformità alle leggi e ai regolamenti Cancella le aspettative: Fornisce linee guida chiare che aiutano i provider a capire cosa ci si aspetta da loro, riducendo la confusione e l'ambiguità

Passaggi per scrivere un codice di condotta efficace per i dipendenti

Un ottimo codice di condotta per i dipendenti riflette i valori dell'azienda e imposta chiare linee guida per il comportamento.

Se vi state chiedendo come iniziare, il

Software per le risorse umane ClickUp

può rendere più fluido l'intero processo. Con

ClickUp

è possibile organizzare facilmente le idee, ottenere il feedback dei responsabili del team e assicurarsi che la bozza finale sia accessibile a tutti.

Ecco come

scrivere un codice di condotta

che sia efficace e effettivamente in linea con il vostro team. 👇

Identificare il contenuto da includere

Iniziate ad elencare gli elementi chiave del vostro codice di condotta. Pensate ai valori e ai comportamenti che definiscono la cultura aziendale.

Gli argomenti possono includere comunicazione rispettosa, gestione dei conflitti, riservatezza protezione e uso appropriato delle risorse aziendali.

È possibile utilizzare

Documenti ClickUp

per raccogliere i contributi dei vari membri del team e creare una bozza collaborativa di questo schema.

Redigere il codice di condotta in modo collaborativo utilizzando ClickUp Docs

Poiché i documenti sono vivi, potete facilmente apportare aggiornamenti man mano che la bozza si evolve.

**Da fare?

Amgen

integra i propri valori organizzativi nel codice di condotta, sottolineando la trasparenza e il processo decisionale etico. Il codice contiene anche domande e risposte basate su scenari per aiutare i dipendenti ad applicare i principi etici in situazioni reali.

Creare una bozza

Dopo aver delineato gli argomenti principali, iniziate a redigere il codice di condotta aziendale.

Utilizzate un linguaggio chiaro e diretto per garantire che tutti comprendano le aspettative. Cercate di essere concisi ma completi, fornendo esempi specifici di comportamenti accettabili.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Brain-7.gif ClickUp Brain: Migliorare il linguaggio e il tono del codice di condotta aziendale /$$$img/

Utilizzate ClickUp Brain per perfezionare il linguaggio e la chiarezza della vostra bozza

/Riferimenti/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/

può essere uno strumento prezioso. Si tratta di un assistente dotato di IA integrato nell'area di lavoro che analizza la scrittura e offre suggerimenti per migliorare la chiarezza, la grammatica e lo stile.

Questo strumento migliora la bozza in modo che sia professionale ma accessibile, assicurando che il documento sia facile da leggere e da capire per i dipendenti.

👀 Bonus: Ulteriori informazioni su

[l'utilizzo dell'IA per la documentazione](https://clickup.com/it/blog/164269/come-utilizzare-l'ia-per-la-documentazione/ /IA)

per semplificare la creazione di contenuti, migliorare l'accuratezza e risparmiare tempo.

Utilizzare un modello per la struttura

Se state cercando un inizio, prendete in considerazione l'uso di

Modelli HR

. Questi modelli offrono una solida base, coprendo le politiche e le linee guida essenziali e consentendo al contempo di adattare ogni sezione alla cultura unica della vostra azienda.

Iniziando con un

modello di manuale per i dipendenti

fa risparmiare tempo e aiuta a non trascurare dettagli importanti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-185.png Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-15061&department=operations&\_gl=1\*r86o99\*gcl_au\*MzEwMjY1NDg1LjE3MzA3ODE5NjA.

Scarica questo modello /$$$cta/

Il

Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp

facilita l'inserimento dei nuovi assunti e definisce le politiche aziendali essenziali. È strutturato per aiutarvi a creare un documento completo che si adatti alle esigenze della vostra azienda.

Il modello copre tutti gli aspetti essenziali, come le norme di condotta, le politiche del team e il codice di abbigliamento, oltre ad argomenti spesso trascurati come l'orario di lavoro e le politiche di comunicazione. È possibile copiare e incollare direttamente le politiche esistenti o modificarle aggiungendo o rimuovendo sezioni.

Una funzionalità/funzione di spicco è la possibilità di aumentare il coinvolgimento con le immagini. Aggiungete GIF, grafici o immagini per rendere il manuale più attraente e facile da navigare.

È anche possibile creare una Tabella dei contenuti che consenta ai lettori di saltare a sezioni specifiche, perfetta per i nuovi dipendenti in cerca di risposte rapide.

👀 Bonus: Esplora

esempi di manuali per i dipendenti

per capire meglio come strutturare il proprio.

Revisione e perfezionamento della bozza

Una volta ottenuta una bozza, utilizzate Documenti per condividerla con le parti interessate per ottenere un feedback.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Utilize-ClickUp-Docs-1.png Utilizzate le funzionalità di condivisione di ClickUp Docs per migliorare la collaborazione tra team: codice di condotta dei dipendenti /$$$img/

Utilizzare le funzionalità di condivisione di ClickUp Docs per migliorare la collaborazione tra i team

Poiché i documenti sono condivisibili, è possibile raccogliere rapidamente i suggerimenti e apportare le modifiche necessarie. In questo modo, sarete in grado di mantenere tutti allineati e di garantire che il codice di condotta rappresenti accuratamente gli standard della vostra azienda.

È possibile effettuare revisioni direttamente all'interno del documento; tutte le modifiche saranno monitorate automaticamente. Questo aiuta a mantenere tutti sulla stessa pagina e consente una collaborazione efficiente e trasparente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Assign-Comments-4.png Provate ClickUp Assign Comments per fornire un feedback mirato nei documenti: codice di condotta per i dipendenti /$$$img/

Provate ClickUp Assign Comments per fornire un feedback mirato in documenti

Per semplificare ulteriormente il feedback, provare

ClickUp Assegnazione dei commenti

. Consente di assegnare commenti o attività specifiche direttamente ai colleghi all'interno del documento.

Se una sezione ha bisogno di ulteriori input o revisioni, è possibile taggare il membro del team interessato, che riceverà una notifica diretta per la revisione o la correzione. In questo modo tutti sono tenuti a rispondere e si evitano errori di comunicazione o ritardi, soprattutto quando si collabora con più dipartimenti.

Suggerimento: Per mantenere la coerenza,

creare procedure operative standard

(SOP) in linea con il codice di condotta dei dipendenti. Ad esempio, se il vostro codice enfatizza la comunicazione rispettosa, includete nelle procedure operative standard i passaggi per gestire i conflitti in modo professionale.

Consegnare la versione finale ai dipendenti

Una volta finalizzato il codice di condotta, è il momento di distribuirlo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/team-using-ClickUp-Docs.gif Condividete facilmente la versione finale del codice di condotta con il vostro team utilizzando ClickUp Teams : codice di condotta per i dipendenti /$$$img/

Condividete facilmente la versione finale del codice di condotta con il vostro team grazie a ClickUp Docs

Con Teams, potete condividere il documento con il vostro team in pochi clic. Potete anche monitorare chi ha visualizzato o riconosciuto il codice, assicurandovi che ogni dipendente conosca le aspettative.

Suggerimento: I team delle risorse umane dovrebbero aggiungere un

voce dei dipendenti

sezione del codice di condotta. In questo modo i dipendenti avranno un modo chiaro per condividere le proprie preoccupazioni, offrire feedback e contribuire a formare la cultura del luogo di lavoro.

Rivalutazione e aggiornamento periodico del documento

Il codice di condotta non deve mai essere statico.

Con l'evolversi dell'azienda, devono cambiare anche le linee guida di comportamento. Rivedete regolarmente il documento per assicurarvi che sia in linea con la cultura dell'azienda e con qualsiasi cambiamento legale o di settore.

Per monitorare gli aggiornamenti e garantire che tutti siano allineati, utilizzare

Attività di ClickUp

.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Tasks-8.png Impostazione delle attività di ClickUp per organizzare e monitorare il processo di revisione e aggiornamento: codice di condotta dei dipendenti /$$$img/

Impostare le attività di ClickUp per organizzare e tenere traccia del processo di revisione e aggiornamento

Creare attività per rivedere e revisionare regolarmente il codice di condotta. Assegnate ai membri del team attività specifiche, fissate date di scadenza e monitorate lo stato per mantenere il processo di revisione organizzato e tempestivo.

È possibile allegare la versione più recente del codice di condotta direttamente all'attività per facilitarne l'accesso.

I dipendenti potrebbero avere riserve o confusione su alcune linee guida del codice. Affrontare questi problemi in modo proattivo favorisce la fiducia.

Esempio: Includete nel documento una sezione FAQ che risponda a query comuni come:

"Cosa succede se inconsapevolmente violo il codice?"

"Come posso segnalare un incidente in modo anonimo?"

Stesura della lista di controllo del codice di condotta

Definire valori e comportamenti fondamentali in linea con la cultura aziendale

Collaborare con la leadership e i reparti chiave per ottenere un contributo completo

Utilizzate un linguaggio chiaro, privo di gergo e di facile comprensione

Includere esempi del mondo reale per una migliore relazionalità

Aggiungere politiche specifiche per le sfide moderne (ad esempio, lavoro da remoto, sicurezza informatica)

Utilizzare modelli ClickUp e strumenti di IA per strutturare e perfezionare la bozza

Raccogliere il feedback degli stakeholder prima di finalizzare il documento

Rendere il documento accessibile e facilmente condivisibile con i dipendenti

Esempi di codice di condotta per i dipendenti

Un solido codice di condotta per i dipendenti stabilisce chiare aspettative in diverse aree chiave, aiutando le aziende a mantenere un ambiente di lavoro positivo e produttivo.

Ecco alcuni esempi di politiche che possono fare la differenza. 🙌🏼

Conflitto di interessi

Una politica di codice di condotta sul conflitto di interessi stabilisce chiare impostazioni per evitare che i dipendenti prendano decisioni che potrebbero favorire i loro interessi personali rispetto a quelli dell'azienda. In questo modo si garantisce che le decisioni aziendali siano basate sui migliori interessi dell'azienda piuttosto che su influenze esterne.

Esempio: Un'azienda di servizi finanziari potrebbe

stabilire una politica aziendale

che richiede ai dipendenti di rivelare qualsiasi interesse finanziario nelle aziende con cui fanno affari, come il possesso di azioni o il fatto che un membro della famiglia sia impiegato in un'organizzazione partner.

Professionalità

Una politica di professionalità va oltre il presentarsi in orario. Si tratta di creare un ambiente di lavoro rispettoso e produttivo.

Un codice di condotta potrebbe riguardare il rispetto dei colleghi, l'evitare comportamenti di disturbo e il mantenere un atteggiamento positivo, anche in situazioni di stress.

Esempio: Un ufficio aziendale potrebbe includere linee guida sugli stili di comunicazione appropriati, sulle aspettative di puntualità e sul codice di abbigliamento, specificando che i dipendenti devono rispondere alle email entro 24 ore e vestirsi in modo business casual a meno che non partecipino a riunioni formali.

Anti-molestie

Una politica anti-molestie efficace protegge i dipendenti da discriminazioni o comportamenti inappropriati. Il codice di condotta potrebbe includere una chiara posizione di tolleranza zero nei confronti delle molestie basate su sesso, razza, orientamento sessuale o altri fattori.

Esempio: Un'azienda tecnologica potrebbe implementare una rigorosa politica anti-molestie, specificando che le molestie di qualsiasi tipo - verbali, fisiche o digitali - risulteranno in un'azione disciplinare immediata. La politica dovrebbe anche fornire ai dipendenti i provider per segnalare gli incidenti in modo anonimo e ricevere supporto.

**Da fare? Il codice di condotta di Starbucks sottolinea una cultura di rispetto, integrità e responsabilità. Esso delinea le aspettative per

etica del lavoro

tra cui l'onestà, il rispetto per la diversità e l'osservanza delle leggi.

Riservatezza

Le politiche di riservatezza proteggono le informazioni sensibili dell'azienda e dei client. Un solido codice di condotta dovrebbe specificare che i dipendenti devono mantenere riservati i dati di proprietà e non rivelarli a parti non autorizzate. Si tratta di informazioni sui clienti, documenti interni e segreti commerciali.

Ai dipendenti potrebbe anche essere chiesto di seguire protocolli specifici quando maneggiano documenti digitali o cartacei per mantenere privacy e sicurezza.

Esempio: Una società di consulenza potrebbe includere una clausola di riservatezza nel suo codice di condotta, richiedendo a tutti i dipendenti di firmare un accordo di non divulgazione (NDA) e delineando sanzioni severe per qualsiasi violazione delle informazioni del cliente.

Intoppi comuni nella stesura di un codice di condotta

Quando si crea un codice di condotta per i dipendenti, è facile commettere errori che potrebbero comprometterne l'efficacia.

Ecco alcune insidie comuni da evitare. ⚠️

Impostazione di un tono inappropriato

Il tono del codice di condotta è importante. Un tono duro o eccessivamente formale può scoraggiare i dipendenti dall'impegnarsi nel documento.

soluzione: Puntate su un tono amichevole ma professionale, che rifletta i valori della vostra azienda.

Scenari di esempio per le moderne sfide sul posto di lavoro

Ampliate la sezione degli esempi con scenari di vita reale, in particolare per le impostazioni di lavoro ibride o da remoto:

Esempio di riservatezza: "Durante una riunione del team Zoom, evitate di condividere sullo schermo dati sensibili a meno che non siano necessari e approvati per la discussione"

"Durante una riunione del team Zoom, evitate di condividere sullo schermo dati sensibili a meno che non siano necessari e approvati per la discussione" Esempio per la comunicazione: "Nei canali Slack del team, mantenete la professionalità evitando argomenti personali o umorismo inappropriato che potrebbero offendere i vostri colleghi"

Essere irrealistici nelle aspettative

L'impostazione di aspettative troppo rigide o irrealistiche può far sì che i dipendenti sentano che le linee guida sono impossibili da seguire.

Soluzione: Assicuratevi che il vostro codice di condotta sia realizzabile e rifletta ciò che è ragionevole per il luogo di lavoro.

Non fornire sufficienti indicazioni

Il linguaggio vago lascia troppo spazio all'interpretazione. I dipendenti devono capire facilmente cosa ci si aspetta da loro.

Soluzione: Fornire esempi specifici di comportamenti accettabili e non accettabili.

Ad esempio, "I dipendenti devono mantenere un abbigliamento appropriato durante il lavoro" è vago. Ecco come essere più chiari:

I dipendenti devono indossare un abbigliamento business casual durante l'orario di lavoro. Alcuni esempi sono:

Accettabile: Camicie con il colletto, camicette, Slack, gonne al ginocchio, scarpe chiuse

Camicie con il colletto, camicette, Slack, gonne al ginocchio, scarpe chiuse Inaccettabile: T-shirt con loghi o slogan, jeans strappati, pantaloncini corti, infradito

Mancato allineamento con la cultura e gli oggetti dell'azienda

Il codice di condotta deve rispecchiare la cultura e la missione dell'azienda. Se non è in linea con la realtà quotidiana del luogo di lavoro, i dipendenti potrebbero non prenderlo sul serio.

Soluzione: Utilizzate un linguaggio e degli esempi che siano in sintonia con le esperienze quotidiane dei dipendenti e con il vostro codice di condotta

Obiettivi delle risorse umane

.

Ad istanza, invece di vietare in modo generalizzato l'uso di Internet, concentratevi su un uso responsabile che incoraggi i dipendenti ad accedere alle preziose risorse online mantenendo la produttività e il rispetto dei tempi aziendali.

Sopravvalutando le attività aziendali chiave

Un buon codice di condotta si rivolge a tutte le aree aziendali. Non coprire attività critiche, come la gestione delle informazioni riservate o dei conflitti di interesse, può creare lacune e generare confusione in seguito.

Soluzione: Collaborate con i reparti interessati per identificare le aree critiche, quindi create linee guida chiare con esempi reali che coprano tutti gli aspetti aziendali necessari.

Leggi anche:

10 Migliori software per manuali dei dipendenti per i team HR

Comunicazione e applicazione del codice di condotta

Avere un codice di condotta chiaro è solo il primo passaggio. La vera sfida? Assicurarsi che tutti lo comprendano e lo seguano con coerenza.

Scopriamo come rendere il codice di condotta parte della cultura quotidiana della vostra organizzazione. 🤝

Comunicazione efficace

Iniziate introducendo il codice durante l'onboarding e rendendolo facilmente accessibile. Incoraggiate conversazioni continue nelle riunioni del team e fornite promemoria regolari tramite email o comunicazioni interne.

La chiave è la chiarezza e la certezza che tutti comprendano le aspettative.

Strategie di applicazione

La coerenza è essenziale per l'applicazione del codice.

Stabilire procedure chiare

per la reportistica delle violazioni e assicurarsi che le azioni disciplinari siano coerenti ed eque.

Creare un processo che garantisca che i dipendenti sappiano cosa aspettarsi quando si verifica una violazione.

**Il concetto di codice di condotta risale a civiltà antiche. Il primo codice di cui si abbia notizia è il Codice di Ur-Nammu della Mesopotamia, che stabiliva standard di comportamento corretto per i cittadini intorno al 2100 a.C..

Gestione delle violazioni

Quando si verifica una violazione, gestitela con prompt e trasparenza. Indagate a fondo, concentrandovi sulle azioni correttive.

Dovete assicurarvi che i dipendenti sappiano che il processo è equo e imparziale per mantenere la fiducia all'interno dell'organizzazione.

Leggi anche:

Come scrivere un manuale per i dipendenti

Il vostro prossimo passaggio per un forte codice di condotta con ClickUp

La stesura di un codice di condotta per i dipendenti aiuta a gettare le basi per un ambiente di lavoro rispettoso e in connessione. Quando tutti comprendono le aspettative e vedono che sono in linea con i valori fondamentali dell'azienda, si sentono più sicuri e motivati a dare il meglio di sé.

Con ClickUp, la stesura, il perfezionamento e la condivisione di questo documento diventano un processo più fluido e collaborativo. Gli strumenti di modifica dei documenti consentono ai team delle risorse umane di redigere e aggiornare le linee guida, raccogliere input in tempo reale e condividere facilmente la versione finale in tutta l'organizzazione.

Iscriviti

gratis oggi! 🚀