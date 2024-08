Esempi di manuali per i dipendenti e migliori pratiche per i team HR

Un manuale per i dipendenti è una guida di riferimento completa che illustra le politiche, le procedure e le aspettative dei dipendenti della vostra azienda. Assicura che tutto il personale, indipendentemente dal luogo di lavoro, comprenda le regole su aspetti quali la proprietà intellettuale e i protocolli di sicurezza.

È un accordo attraverso il quale l'azienda Team delle risorse umane stabilisce dei processi o "regole di base" per un ambiente di lavoro produttivo e positivo. Sia i nuovi assunti che i dipendenti esistenti possono utilizzare questo manuale come risorsa centrale.

Il manuale spiega lo scopo del loro lavoro, fornendo loro le informazioni necessarie su come comportarsi e gestire il lavoro quotidiano. Molti manuali comprendono anche procedure operative standard (SOP) che forniscono istruzioni specifiche su come terminare le operazioni in modo efficace.

Anche se non sono il materiale di lettura più avvincente, svolgono un ruolo cruciale nell'impostazione e nella cultura di un luogo di lavoro.

Inoltre, un manuale ben fatto può aiutare a ridurre i malintesi e i potenziali problemi legali. Una chiara esposizione delle politiche aziendali può evitare la confusione sui diritti dei dipendenti e sulle aspettative dell'azienda, promuovendo un ambiente di lavoro armonioso.

Questo articolo ha lo scopo di guidarvi nella creazione di un ottimo manuale per i dipendenti che fornisca indicazioni chiare con un pizzico di carattere e calore. Esploreremo esempi creativi di manuali per i dipendenti che potrete adattare alla vostra organizzazione.

Iniziamo!

Che cosa fa di un ottimo manuale per i dipendenti?

È facile pensare a un manuale per i dipendenti come a un noioso regolamento. Ma è molto di più. È un documento fondamentale che imposta la cultura aziendale e informa i dipendenti sui loro diritti ruoli e responsabilità garantendo meno caos e più coesione all'interno dell'organizzazione.

Funzionalità/funzione chiave di un manuale ideale per i dipendenti

Un buon manuale per i dipendenti inizia introducendo la missione, la visione e i valori dell'azienda, aiutando i dipendenti a comprendere lo scopo del loro lavoro.

Il manuale dell'azienda deve trattare in modo chiaro e conciso tutte le politiche necessarie per l'ambiente di lavoro, compresi argomenti quali l'orario di lavoro, la retribuzione e i benefit, le politiche di congedo, codice di condotta e le politiche anti-discriminazione.

Dovrebbe inoltre essere trasparente riguardo alle aspettative e alle procedure, garantendo al contempo la conformità alle leggi e ai regolamenti sul lavoro.

$$$a Qualità di un grande manuale

Un manuale completo assicura che i dipendenti abbiano tutte le informazioni di cui hanno bisogno in un unico posto, riducendo la confusione e semplificando la comunicazione.

Di seguito sono elencate le funzionalità/funzione indispensabili di un manuale per i dipendenti:

Completezza: Assicurarsi che il manuale copra tutti gli argomenti importanti, senza lasciare alcuna informazione non trattata

Assicurarsi che il manuale copra tutti gli argomenti importanti, senza lasciare alcuna informazione non trattata Clarità: Evitare il gergo e usare un linguaggio chiaro e conciso, facile da capire per tutti

Evitare il gergo e usare un linguaggio chiaro e conciso, facile da capire per tutti Trasparenza: Creare una comunicazione aperta per costruire la fiducia dei dipendenti

Creare una comunicazione aperta per costruire la fiducia dei dipendenti Accessibilità: Organizzare le informazioni in modo logico, fornire una tabella dei contenuti e un indice per facilitare la navigazione e rendere facilmente disponibili le copie digitali

Organizzare le informazioni in modo logico, fornire una tabella dei contenuti e un indice per facilitare la navigazione e rendere facilmente disponibili le copie digitali Aggiornamenti continui: Rivedere e aggiornare regolarmente il manuale per riflettere eventuali cambiamenti nelle politiche aziendali, nei benefit o nei requisiti legali

Rivedere e aggiornare regolarmente il manuale per riflettere eventuali cambiamenti nelle politiche aziendali, nei benefit o nei requisiti legali Contenuto attuabile: Concentrarsi sull'inclusione di informazioni pratiche e quotidiane che i dipendenti possono utilizzare nel loro lavoro e nel processo decisionale

Queste funzionalità/funzione rendono il vostro manuale per i dipendenti prezioso, aiutando i dipendenti a comprendere i loro ruoli e a contribuire all'esito positivo della vostra azienda.

Vediamo ora i componenti essenziali senza i quali un manuale per i dipendenti rimane incompleto.

Componenti chiave di un manuale per i dipendenti

Non odiate quando leggete un buon thriller e scoprite che le ultime pagine sono state strappate? I misteri incompleti e irrisolti vi lasciano con domande frustranti e senza risposta.

Il vostro manuale per i dipendenti non dovrebbe essere un mistero. Avete bisogno di un documento completo che guidi correttamente la forza lavoro della vostra azienda. Per questo è necessario comprendere i componenti chiave di un buon manuale.

Ecco gli aspetti da non trascurare nella stesura di un manuale per i dipendenti.

Processo di inserimento

Per fare una buona prima impressione ai nuovi assunti dipende da quanto bene avete definito il processo di onboarding processo di onboarding nel manuale del dipendente.

Suddividere il processo di onboarding in passaggi semplici e praticabili aiuta i nuovi assunti a comprendere i loro compiti quotidiani o settimanali. L'onboarding dei dipendenti potrebbe includere la riunione con i colleghi, la partecipazione a formazione dei dipendenti sessioni, conoscere gli strumenti e le procedure aziendali e comprendere i propri ruoli.

Un consiglio veloce: Non limitatevi a elencare le attività, ma spiegate lo scopo delle varie attività e collegatele alla comprensione generale della missione e degli obiettivi dell'azienda.

Inoltre, mettete in evidenza le risorse dell'azienda, istituite sistemi di accompagnamento e offrite il supporto delle risorse umane per garantire che i nuovi assunti sappiano a chi rivolgersi in caso di domande o dubbi. In questo modo i nuovi assunti si sentono supportati fin dal primo giorno.

Dettagli sull'impiego

Il manuale del dipendente deve comunicare tutti gli aspetti dell'impiego. I dettagli del manuale contengono normalmente informazioni come le procedure di rendimento e di licenziamento.

Si può anche includere il processo di revisione delle prestazioni e spiegare il ciclo di valutazione, aiutando i dipendenti a comprendere l'importanza dell'impegno e della crescita professionale.

Un consiglio veloce: Se la vostra azienda utilizza lavoratori a contratto, delineate le condizioni specifiche del loro impiego, compresa la durata del contratto e le procedure di rinnovo.

Potete aggiungere una spiegazione sul concetto di lavoro a tempo indeterminato (se applicabile nella vostra posizione) e sui diritti del datore di lavoro e del dipendente di interrompere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento.

Questi dettagli chiave assicurano che i dipendenti comprendano in modo inequivocabile i loro diritti e le loro responsabilità.

Salute e sicurezza

Una funzione fondamentale del vostro manuale per i dipendenti è la creazione di un ambiente di lavoro sicuro per la vostra forza lavoro. Da fare mostrando il vostro commit per il benessere dei dipendenti e delineando i protocolli chiave per la salute e la sicurezza.

Nel vostro manuale, definite tutti gli aspetti delle norme dell'Occupational Safety and Health Administration (Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro). Menzionate le procedure di sicurezza specifiche per il vostro settore e sottolineate l'impegno della vostra azienda nel seguirle.

Inoltre, fornire linee guida chiare sulla prevenzione e la reportistica degli incidenti sul lavoro aiuta i dipendenti a comprendere le procedure di emergenza.

In questa sezione del manuale potete anche stabilire una politica di tolleranza zero per la violenza e le molestie sul posto di lavoro. Illustrate le procedure di reportistica e le risorse disponibili per ridurre al minimo l'occorrenza di tali incidenti.

Benefici e compensi

Che tipo di ricompensa possono aspettarsi i dipendenti in cambio del loro lavoro? Il manuale per i dipendenti deve fornire una panoramica chiara del pacchetto retributivo e dei benefit dell'azienda.

Questo vi aiuta a spiegare come la vostra azienda gestisce la retribuzione. Può includere le leggi che regolano stipendi e salari, compresa la struttura di eventuali bonus o commissioni disponibili nella vostra organizzazione.

È inoltre possibile aggiungere le politiche sulla retribuzione degli straordinari, compresi i requisiti di ammissibilità, i metodi di calcolo e le procedure di approvazione.

Inoltre, includere un riepilogo dettagliato dei benefit per i dipendenti offerti dalla vostra azienda chiarisce la confusione e fa sentire i dipendenti valorizzati. Questi dettagli di solito includono informazioni sui tipi di permessi (come quelli principali, le ferie e i congedi per malattia), sull'assicurazione sanitaria, sull'assicurazione dentistica, sui piani pensionistici e su altri vantaggi. Non dimenticate di menzionare le risorse che i dipendenti possono utilizzare per ottenere maggiori informazioni.

Completate i dettagli di ogni benefit, come i criteri di ammissibilità e i metodi di accumulo per ogni tipo di permesso offerto.

Politiche sul luogo di lavoro

Dovete cancellare le aspettative di condotta professionale all'interno della vostra azienda. Iniziate con il delineare le varie politiche che guidano le operazioni quotidiane. Riaffermate poi il commit della vostra azienda nei confronti di una cultura del lavoro diversificata e inclusiva e delle politiche di non discriminazione.

Se la vostra azienda ha dipendenti a distanza, dedicate una sezione che illustri le aspettative e le linee guida per il lavoro da remoto. In genere si tratta di protocolli di comunicazione, protocolli informatici e rispetto degli orari di lavoro giornalieri.

Per ridurre i conflitti di interesse, fornite ai vostri provider istruzioni chiare sulle situazioni che possono compromettere il loro giudizio professionale.

Un buon manuale per i dipendenti sottolinea anche l'importanza della sicurezza e della conformità dei dati. Stabilisce regole adeguate per prevenire le violazioni della sicurezza o l'uso improprio delle attrezzature aziendali.

Oltre a queste sezioni generali, è possibile evidenziare le politiche di formazione e sviluppo, i codici di abbigliamento, le politiche di utilizzo di Internet e dei social media e le regole sulla privacy dei dipendenti, sulla protezione dei dati personali e sulla risoluzione dei reclami.

Ricordate che il vostro manuale deve essere adattato alle esigenze e alla cultura specifiche della vostra organizzazione e deve essere regolarmente rivisto e aggiornato per garantire la conformità alle leggi e alle normative vigenti.

Esempi di manuali per i dipendenti a cui ispirarsi

Ora che sappiamo cosa serve per redigere un buon manuale per i dipendenti, analizziamo alcuni esempi creativi di manuali per i dipendenti.

1. Nordstrom

via Alzati con Drew Questo non è il tipico regolamento. Il manuale per i dipendenti di Nordstrom è una filosofia aziendale riassunta in un'unica, potente frase: "Usate il buon senso in tutte le situazioni. Non ci saranno regole aggiuntive"

Da fare sembra troppo bello per essere vero? Certo, ci sono regole aggiuntive, ma la regola del buon senso ha la priorità. Questo principio fondamentale consente ai dipendenti di risolvere i problemi e creare un'esperienza positiva per i clienti.

Per esempio, i dipendenti sono incoraggiati a usare il loro miglior giudizio piuttosto che seguire un protocollo rigido se incontrano una richiesta unica del cliente. Questa flessibilità ha fatto nascere storie di eccezionale servizio ai clienti di Nordstrom.

Sebbene il manuale completo sia lungo circa 7500 parole, l'approccio al lavoro di Nordstrom dimostra che una comunicazione efficace non ha bisogno di essere complicata o infarcita di dettagli, purché si trasmetta correttamente ciò che è più importante.

2. Meta (precedentemente noto come Facebook)

via Airows Meta offre un esempio da manuale di come dovrebbe essere un manuale orientato alla cultura; pertanto, può essere una grande fonte di ispirazione per il vostro manuale.

Tutto inizia con un caloroso benvenuto da parte del CEO Mark Zuckerberg in persona. Questo dà un'impostazione amichevole al manuale e fa sì che i dipendenti si sentano valorizzati.

Il manuale definisce poi in modo sintetico la missione, i principi fondamentali e le aspettative. Non c'è alcun sovraccarico di informazioni!

Inoltre, tocca tutti gli argomenti più importanti, come il rispetto dei protocolli di sicurezza, la protezione delle informazioni riservate, l'accettazione della diversità e dell'inclusione e l'atteggiamento e la mentalità giusti al lavoro.

Ciò che rende il manuale di Meta veramente brillante è che si tratta di un progetto non solo per le politiche, ma per la costruzione di un'intera comunità.

3. Valvola

via Valvola Il manuale per i dipendenti di Valve è più che altro una rivoluzione del manuale! Butta via le regole e le sostituisce con una ricetta per l'autonomia e l'innovazione dei dipendenti.

Il manuale offre indicazioni su come i dipendenti dovrebbero selezionare i progetti, incoraggiandoli a considerare dove possono offrire valore e allineare le loro passioni.

Dimenticate le gerarchie rigide. Valve opera con una struttura completamente piatta. Ciò significa che non ci sono manager e titoli e che i dipendenti possono scegliere i progetti su cui lavorare.

Un esempio è la sezione sul processo decisionale, in cui il manuale spiega come le decisioni vengano prese cercando i colleghi più informati piuttosto che affidarsi a manager o supervisori.

Il manuale per i dipendenti di Valve offre una visione affascinante di una cultura aziendale che infrange molte norme tradizionali, enfatizzando l'autonomia, il feedback dei colleghi e la flessibilità.

4. HubSpot

via HubSpot Il manuale "Codice della cultura" di HubSpot è una versione profondamente personalizzata della cultura e dei valori dell'azienda. Non si limita a delineare le politiche, ma racconta la storia dell'azienda. A differenza dei manuali tradizionali, il manuale per i dipendenti di HubSpot è visivamente accattivante e scritto con un tono di conversazione.

Il manuale esprime chiaramente i valori aziendali, aiutando i dipendenti ad allineare le loro azioni con gli obiettivi generali dell'azienda. Questi valori fondamentali si riepilogano in HEART, che sta per "Umile, Empatico, Adattabile, Notevole e Trasparente". Questi valori guidano il comportamento e il processo decisionale dei dipendenti.

Progettato come una serie di 152 diapositive, trasmette i fatti chiave sulla missione, la visione, gli obiettivi e i principi di HubSpot in modo divertente e coinvolgente.

5. Netflix

via Muratore d'aria Cercate un manuale che vada al sodo? Non cercate oltre il manuale per i dipendenti di Netflix.

Spesso definito come il "Netflix Culture Deck", è famoso per la sua enfasi sulla libertà, la responsabilità e la cultura delle alte prestazioni.

La fiducia è una questione importante per Netflix. Il loro manuale la incoraggia dando ai dipendenti molta autonomia. Ci sono regole minime su spese, ferie e orari di lavoro.

Il manuale non si sofferma su come Da fare, ma sul raggiungimento di ottimi risultati. Questo libera i dipendenti di essere creativi e di trovare il modo migliore per affrontare le sfide.

Il manuale di Netflix è un ottimo esempio di creazione di una cultura aziendale forte e positiva.

Continuate a leggere se volete ispirarvi a questi manuali e crearne uno simile per i vostri dipendenti.

Come rendere professionale il vostro manuale per i dipendenti

Un manuale per i dipendenti deve avere un aspetto professionale e trasmettere efficacemente il suo messaggio di trasparenza e supporto.

Ecco alcuni suggerimenti per garantire che il vostro manuale abbia l'aspetto della vostra cultura aziendale:

Impaginazione pulita e organizzata: Optate per un layout chiaro e facile da navigare e utilizzate titoli, sottotitoli e punti elenco per suddividere il testo in modo da facilitarne la lettura

Optate per un layout chiaro e facile da navigare e utilizzate titoli, sottotitoli e punti elenco per suddividere il testo in modo da facilitarne la lettura Linguaggio professionale: Mantenere un tono professionale in tutto il manuale. Evitare il gergo e usare frasi chiare per facilitare la comprensione

Mantenere un tono professionale in tutto il manuale. Evitare il gergo e usare frasi chiare per facilitare la comprensione **Includere semplici icone, grafici o infografiche per spezzare il testo e rappresentare visivamente le informazioni chiave

Potete creare un manuale professionale utilizzando ClickUp. Vi mostriamo come fare!

ClickUp: Il vostro kit di manuali tutto in uno

Utilizzate ClickUp Documenti con pagine annidate e opzioni di stile per creare manuali efficaci

Utilizzare Documenti ClickUp per creare il miglior manuale per i dipendenti!

Abbinato a un forte software per i manuali dei dipendenti in ClickUp è possibile ideare l'intero processo di creazione del manuale, dalla stesura alla distribuzione.

Lo strumento consente a voi e al vostro team di collaborare alla stesura del manuale. I membri del team possono redigere sezioni, suggerire modifiche e lasciare commenti direttamente all'interno dello stesso documento. È possibile aggiungere widget per aggiornare i flussi di lavoro, modificare lo stato del progetto e assegnare attività, il tutto all'interno dell'editor di Documenti.

ClickUp Docs offre una posizione centralizzata per la creazione, la modifica e l'archiviazione del manuale dei dipendenti. Questo assicura che tutti abbiano accesso alla versione più aggiornata del manuale. Grazie al controllo avanzato della versione, è possibile controllare chi ha accesso a visualizzare, modificare o commentare il manuale dei dipendenti, assicurando che le informazioni sensibili siano disponibili solo al personale autore.

Le diverse viste di ClickUp Documenti consentono un maggiore controllo sui contenuti. È possibile scegliere tra la vista Elenco per una panoramica immediata, la vista Bacheca per una rappresentazione visiva dello stato di avanzamento o la vista Carico di lavoro per monitorare i contributi individuali e del team alla creazione del manuale.

La parte migliore? Non c'è bisogno di fare tutto da soli. Sfruttare ClickUp Brain per generare più bozze per il vostro manuale prima di scegliere la migliore.

Chiedete a ClickUp Brain di suggerire argomenti o sezioni da includere nel manuale dei dipendenti. Le sue capacità di elaborazione del linguaggio naturale gli consentono di comprendere il contesto e di fornire idee pertinenti basate sulle best practice e sugli standard di settore.

Per sezioni o argomenti specifici, è possibile richiedere a ClickUp Brain di generare bozze o schemi iniziali dei contenuti. In questo modo si può risparmiare tempo e fornire una solida base su cui costruire, anziché partire da zero.

Connetti attività, documenti, persone e tutte le conoscenze della tua azienda con ClickUp Brain

Sfruttando le funzionalità di ClickUp Brain, è possibile semplificare il processo di creazione dei contenuti del manuale dei dipendenti, assicurando che sia completo, accurato e allineato alle esigenze e alla cultura dell'organizzazione. Tuttavia, è importante rivedere e perfezionare il contenuto generato per assicurarsi che soddisfi i requisiti e il tono specifici dell'azienda.

ClickUp Brain può anche integrarsi con ClickUp Docs, permettendovi di creare una base di conoscenze ricercabili per il vostro manuale dei dipendenti. In questo modo è più facile per i dipendenti trovare rapidamente le informazioni pertinenti

Inoltre, è possibile utilizzare La funzionalità/funzione gerarchia di ClickUp consente di organizzare il contenuto del manuale in modo logico, facilitando la ricerca delle informazioni necessarie da parte dei dipendenti.

Non abbiamo ancora terminato! Provate a Modello di manuale dei dipendenti di ClickUp per iniziare a creare un manuale professionale e curato.

Questo modello dettagliato di politica aziendale è un documento ClickUp precostruito. È stato progettato per consentire ai team delle risorse umane di inserire importanti informazioni aziendali in una risorsa professionale da condividere con i propri dipendenti.

Questo modello include le sezioni Standard di condotta, Politiche del team e Codice di abbigliamento. Inoltre, contiene sezioni come Orari di lavoro, Alloggi ADA (Americans with Disabilities Act) e Politiche di comunicazione, comunemente trascurate nella maggior parte dei manuali per i dipendenti.

Scaricate questo modello

Responsabilizzare i dipendenti con un manuale per i dipendenti

Per garantire che il vostro manuale per i dipendenti rimanga pertinente ed efficace, deve spiegare chiaramente le politiche aziendali, le aspettative e i vantaggi per i nuovi assunti e per i dipendenti più anziani.

Aggiornate regolarmente il manuale. Modificate o aggiungete nuove informazioni per riflettere i cambiamenti nelle politiche aziendali, nelle offerte di benefit o nelle normative legali.

ClickUp Documenti consente di monitorare le revisioni e gli aggiornamenti, facilitando il mantenimento di un regolamento dinamico per la missione e la visione della vostra azienda. Sfruttate ClickUp Brain per creare contenuti autentici per il vostro manuale. Iscrivetevi a ClickUp e iniziate a costruire il manuale che i vostri dipendenti meritano!

FAQ comuni

1. Da fare: come si struttura un manuale per i dipendenti?

Un buon manuale per i dipendenti dovrebbe comprendere i seguenti elementi:

Missione, visione e valori dell'azienda

Politiche relative all'orario di lavoro, ai benefit, al codice di abbigliamento e altro ancora

Spiegazioni e procedure cancellate

Un linguaggio conciso con titoli, sottotitoli e punti elenco appropriati

2. Da fare per scrivere un buon manuale?

Durante la stesura del manuale per i dipendenti:

Utilizzare un linguaggio chiaro, conciso e professionale

Mantenere un layout coerente e organizzato

Includere strategicamente elementi visivi, come icone e grafici

Concentrarsi sulle informazioni essenziali per i provider

3. Cosa deve contenere un manuale per i dipendenti?

Un manuale per i dipendenti deve includere: