Come concludere un colloquio con fiducia e farsi assumere

Tutti abbiamo sentito il detto: "La prima impressione è l'ultima"

Questo vale anche per i colloqui, ma l'ultima impressione conta altrettanto.

Il responsabile delle assunzioni o l'intervistatore valutano ogni vostra mossa, dalla prima parola pronunciata al modo in cui rispondete alle loro domande.

Sapere come concludere i colloqui di lavoro con una nota positiva potrebbe essere la scintilla in più che vi distingue dalle altre persone in cerca di lavoro.

Quindi, se il colloquio è andato bene, una forte dichiarazione conclusiva potrebbe farvi guadagnare quei punti dell'ultimo minuto che suggellano l'affare.

Scopriamo perché vi servirà qualcosa di più di un semplice "Grazie per avermi invitato al colloquio di oggi" per ottenere il lavoro dei vostri sogni e come potete migliorare le cose in tutti i vostri colloqui.

Tecniche per concludere un colloquio in modo positivo

Avete risposto a tutte le domande, avete sorriso fino a farvi male alle guance e avete mantenuto la vostra postura migliore. Ma aspettate: volete che il responsabile delle assunzioni pensi: "Questa è la persona che ci serve nel nostro team!"

Ecco come assicurarvi di concludere con una nota positiva e lasciarli entusiasti del vostro potenziale.

Leggi anche: I 10 migliori modelli e domande di colloqui di uscita gratis per i team delle risorse umane

1. Rafforzate il vostro interesse per la posizione

I datori di lavoro amano i candidati che vogliono davvero il lavoro.

Sembra ovvio, no? Tuttavia, molte persone in cerca di lavoro dimenticano di menzionare questo aspetto al termine del colloquio.

Una breve battuta sul motivo per cui siete entusiasti del ruolo è un ottimo modo per mostrare il vostro entusiasmo e lasciare che il responsabile delle assunzioni si senta sicuro del fatto che siete veramente interessati.

Pensate a qualcosa di specifico sull'azienda o sul ruolo che vi entusiasma. Invece di limitarvi a dire "sono molto interessato", provate a dire qualcosa di simile:

_"Ho seguito l'approccio innovativo della vostra azienda alla sostenibilità e sono entusiasta dell'opportunità di contribuire a questa missione in questo ruolo"

questa posizione è perfettamente in linea con la mia passione per la risoluzione creativa dei problemi. Non vedo l'ora di mettere le mie capacità a disposizione di un team che valorizza soluzioni lungimiranti"

Queste riflessioni conclusive dimostrano che non siete lì solo per occupare una postazione, ma che siete davvero interessati ad avere un impatto sul vostro (si spera) nuovo lavoro.

🧠 Lo sapevate? Nel 1921, Thomas Edison creò la prima intervista un test scritto per selezionare i candidati a un posto di lavoro per la sua azienda, noto come Edison Test! Questo precursore dei moderni colloqui aveva funzionalità/funzione come "Quali paesi confinano con la Francia?" e "Chi era Paul Revere?"

2. Dimostrare entusiasmo e professionalità

Quando si tratta di concludere un colloquio, la giusta frase di chiusura può aiutarvi a trovare un equilibrio tra entusiasmo e sicurezza senza sembrare troppo provati.

Ecco un trucco: ricordate al gestore del team le vostre capacità o i vostri risultati più importanti e collegateli al contributo che potete dare al team. Per istanza:

ho affinato le mie capacità di project management negli ultimi anni e sono entusiasta di applicare questa esperienza per ottenere risultati per l'azienda"

nel mio ruolo precedente, ho migliorato la soddisfazione dei client del 20% in sei mesi. Sono ansioso di portare in questa posizione lo stesso commit per l'eccellenza del cliente"_

Non vi limitate a parlare delle vostre competenze, ma comunicate come le userete per semplificare la loro vita. Questa è musica per le orecchie di qualsiasi datore di lavoro.

Utilizzo Documenti di ClickUp è possibile creare facilmente un registro strutturato delle posizioni, delle responsabilità e dei risultati ottenuti in passato per prepararsi al colloquio.

tracciate le attività cardine della vostra carriera e i vostri stati utilizzando un diagramma di flusso in ClickUp Docs_

Ad esempio, se vi state candidando per un ruolo di social media manager, potete usare Docs per dettagliare come avete incrementato il coinvolgimento del brand o guidato campagne dall'esito positivo.

Inoltre, ClickUp in tempo reale consentono di fare brainstorming con colleghi o mentori, affinando le chiavi di lettura per il colloquio.

Leggi anche: 10 modelli di mappa della carriera per potenziare il percorso di crescita del team

3. Riepilogare/riassumere i punti chiave

Ecco come stanno le cose: una dichiarazione di chiusura forte dovrebbe essere come **una presentazione dell'ascensore ben fatta

Siate brevi, semplici e d'impatto. Provate a seguire questa struttura:

Menzioni sul ruolo che vi entusiasma

Evidenziate un'abilità o un'esperienza specifica che vi rende adatti al ruolo

Concludete con una nota di fiducia che esprima il vostro desiderio di contribuire

Per esempio: _"Sono davvero entusiasta di questa opportunità e credo che la mia esperienza nella gestione di team interfunzionali possa essere una grande risorsa per la vostra azienda. Sono sicuro di poter contribuire all'esito positivo e non vedo l'ora di iniziare a dare il mio contributo"

Vedete? È tutta una questione di chiarezza e fiducia, senza alcuna sottigliezza.

**Per tutti i responsabili delle assunzioni che stanno leggendo questo articolo 10 modelli di intervista: Domande e guide per i responsabili delle assunzioni

Affrontare le potenziali preoccupazioni

Avete evidenziato tutti gli aspetti positivi del vostro profilo, ma nessun curriculum è impeccabile.

Certo, i vostri punti chiave sono piuttosto solidi, ma tutti abbiamo aree di miglioramento.

La buona notizia è che affrontare questi potenziali problemi dimostra al responsabile delle assunzioni che siete consapevoli di voi stessi e proattivi nell'affrontare le sfide. Inoltre, mette in evidenza la vostra onestà e la volontà di crescere, una combinazione che ogni datore di lavoro ama.

Invece di sperare che l'intervistatore non noti le vostre lacune, accoglietele. Affrontare di petto queste sfide personali dà all'intervistatore un'idea della vostra capacità di risolvere i problemi:

Leggi anche: Passaggi praticabili per cambiare carriera a qualsiasi età

1. Gestire le esperienze mancanti come un professionista

Supponiamo che non abbiate esperienza con un determinato strumento o abilità elencato nella descrizione del lavoro. Invece di evitare goffamente l'argomento, affrontatelo con sicurezza. Dopo tutto, nessuno si aspetta che siate perfetti: vogliono vedere come gestite le imperfezioni.

Ecco un paio di idee per la dichiarazione conclusiva:

mi rendo conto che la mia esperienza con i software di project management è limitata, ma ho già iniziato a impararli da quando ho notato che si tratta di un requisito chiave per questo ruolo. Sono sicuro che, grazie alla mia capacità di apprendimento rapido, sarò al passo con i tempi e pronto a incrementare la produttività"

pur non avendo precedenti esperienze di vendita di servizi di marketing, nel mio ruolo attuale sono riuscita a far crescere la mia base di clienti del 30%. Credo che questo dimostri la mia adattabilità e la mia capacità di comprendere rapidamente nuovi prodotti e settori"_

Vedete cosa sta succedendo? Non state solo riconoscendo la lacuna, ma state dimostrando di avere un piano per colmarla.

Ora, per tenere sotto controllo il vostro stato, utilizzate Obiettivi ClickUp per creare obiettivi tracciabili per ogni elemento d'azione. Il formato roll-up dei progressi aiuta a visualizzare lo stato di avanzamento di più obiettivi correlati.

tracciate i vostri obiettivi in modo dettagliato e ottenete preziose informazioni sul vostro stato con ClickUp Obiettivi

📌Ad esempio: Se state lavorando per migliorare la produttività e l'adattabilità:

Obiettivo 1: Imparare e implementare un software di project management in sei mesi

Obiettivo 2: Aumentare l'acquisizione di client del 20% nel prossimo trimestre

Obiettivo 3: Sviluppare tre nuove strategie per il marketing dei prodotti entro la fine dell'anno

🧠 **Da fare? Più della metà dei responsabili delle assunzioni è più propensa a contattare i candidati che affrontano con sicurezza le lacune del loro curriculum.

2. Chiedere informazioni aggiuntive (e dimostrare di essere preparati)

Ecco un consiglio: al termine del colloquio, chiedete se vi servono altre informazioni.

Questo dimostra che siete preparati (perché, ovviamente, avete già pronto il vostro curriculum, il portfolio e le referenze) e vi dà un'ultima possibilità di ribadire il vostro interesse per il ruolo.

Tra le domande di chiusura più adatte ci sono:

da fare: "Ha bisogno di ulteriori informazioni sulla mia candidatura? Ho portato il mio portfolio e i miei casi di studio, se volete darci un'occhiata"

ho costruito una solida rete di contatti nel settore finanziario. Desidera una copia delle mie referenze?"

sarebbe utile fornire copie del mio curriculum al resto del team dirigenziale?"

Queste domande servono a fare il passo più lungo della gamba.

Per avere un vantaggio, utilizzate ClickUp Brain per generare domande strategiche e ben formulate per il vostro colloquio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Automate-the-task-of-preparing-questions-for-your-interviewer-using-ClickUp-Brain.png ClickUp Brain per prepararsi ai colloqui di lavoro /$$$img/

creare una forte impressione nei colloqui di lavoro con le domande ben preparate generate da ClickUp Brain_

Questo Uno strumento basato sull'IA semplifica la preparazione ai colloqui assicurandovi domande ponderate e d'impatto.

💡Pro Tip: Utilizza Lista di controllo ClickUp per creare una routine quotidiana personalizzata di preparazione al colloquio. Include attività come la ricerca di aziende, la revisione del curriculum e la pratica delle risposte.

Porre domande perspicaci

Certo, il responsabile delle assunzioni vi sta intervistando, ma capovolgiamo per un attimo il copione. Dovete anche capire se questo ruolo è perfetto per i vostri obiettivi di carriera.

Altrimenti, potreste finire per unirvi al 42% dei dipendenti che si sono licenziati perché il lavoro non era quello che si aspettavano.

Porre domande ponderate e approfondite aiuta a determinare se il ruolo in questione è "adatto a voi " e dimostra che avete terminato i vostri compiti e prestato attenzione durante il colloquio.

Ecco alcuni esempi di domande che possono impressionare l'intervistatore e fornirvi preziose informazioni sull'azienda:

da cosa dipende la competitività dell'azienda nel settore e quali sono le strategie che hanno avuto un esito positivo nell'aiutarvi a vendere più della concorrenza?

ci sarebbero opportunità per me di contribuire ad altri dipartimenti o progetti per aiutare a raggiungere i risultati?"

da fare per migliorare continuamente la propria cultura aziendale? Mi piacerebbe sapere come fate a mantenere i dipendenti impegnati"

potrebbe condividere le opportunità di sviluppo professionale disponibili per i dipendenti?"

da dove vede le maggiori opportunità di crescita all'interno dell'azienda, sia per l'azienda che per i dipendenti?"

Questo tipo di domande dimostra che state pensando a lungo termine. Potete anche creare una libreria personale di questo tipo di domande in ClickUp Docs.

Per essere sempre un passo avanti, classificatele in base a competenze come la leadership, la capacità di risolvere i problemi o il lavoro di squadra.

State pensando di lasciare il vostro attuale lavoro? Leggete questo: Come lasciare un lavoro senza bruciare i ponti sul piano professionale

organizzate le domande dei vostri colloqui in una posizione centralizzata con ClickUp Docs_

Errori di chiusura comuni da evitare

Anche gli intervistati più sicuri di sé possono inciampare al traguardo. Ecco una rapida carrellata di errori comuni da evitare quando si chiude un colloquio:

Finire troppo in fretta : Non affrettate la chiusura. Consideratela come il dessert: non volete saltarlo. Prendetevi il tempo necessario per riepilogare le chiavi di lettura, porre domande pertinenti e assicurarvi di lasciare un'impressione duratura al responsabile delle assunzioni

: Non affrettate la chiusura. Consideratela come il dessert: non volete saltarlo. Prendetevi il tempo necessario per riepilogare le chiavi di lettura, porre domande pertinenti e assicurarvi di lasciare un'impressione duratura al responsabile delle assunzioni Essere troppo insistenti : Esprimere interesse è ottimo, ma a nessuno piace una vendita difficile. Mantenete il vostro entusiasmo genuino ed evitate di insistere troppo sulle vostre possibilità

: Esprimere interesse è ottimo, ma a nessuno piace una vendita difficile. Mantenete il vostro entusiasmo genuino ed evitate di insistere troppo sulle vostre possibilità Ignorare le bandiere rosse : I colloqui sono una strada a doppio senso, quindi non ignorate le bandiere rosse. Se c'è qualcosa che non vi convince - magari la cultura aziendale o il ruolo stesso - prendetelo sul serio

: I colloqui sono una strada a doppio senso, quindi non ignorate le bandiere rosse. Se c'è qualcosa che non vi convince - magari la cultura aziendale o il ruolo stesso - prendetelo sul serio Dimenticare il follow-up: Avete concluso in bellezza, ma non dimenticate il fondamentale follow-up di ringraziamento. Questa è anche l'occasione per inviare un cortese follower per verificare lo stato della vostra candidatura

È qui che Promemoria di ClickUp sono utili.

È possibile impostare facilmente promemoria dal browser, dal desktop o dal dispositivo mobile per dare seguito ai colloqui telefonici.

impostare facilmente promemoria per le email di follow-up utilizzando ClickUp Reminders_

Esempi di frasi chiuse forti

Le dichiarazioni conclusive possono essere la ciliegina sulla torta di un ottimo colloquio. Vediamo alcuni esempi forti per concludere un'intervista con una nota positiva.

1. Parlare dei prossimi passaggi

Chiedere dei prossimi passaggi dimostra che siete seriamente interessati alla posizione e desiderosi di andare avanti. È un modo sicuro per esprimere il vostro interesse e rimanere in cima alla lista. Provate a fare qualcosa come:

da fare: "Sa quando posso aspettarmi di sentire i prossimi passaggi del processo di assunzione?"

quando sperate di occupare questa posizione?"

💡 Pro Tip: Dopo la dichiarazione conclusiva, fate una domanda che faccia proseguire la conversazione. Ad esempio: "Sono fiducioso nella mia capacità di contribuire al vostro team: potete dirci di più sui piani di crescita futuri della vostra azienda?"_ Questo dimostra il vostro impegno e lascia un'impressione duratura.

Leggi anche: le 20 migliori domande da porre al colloquio di uscita

2. Chiedere direttamente il lavoro

Le mosse audaci possono dare buoni frutti, ma assicuratevi di essere preparati a qualsiasi risposta. Se non sono pronti a prendere una decisione, siate gentili.

"So che questa è l'azienda per cui voglio lavorare. C'è qualcosa che le impedisce di offrirmi il lavoro oggi?"

E se hanno bisogno di tempo:

"Capisco la necessità di prendere in considerazione altri candidati. Quando posso aspettarmi di sentire la vostra decisione?"

**Più della metà dei posti di lavoro viene ottenuta grazie al networking! Non abbiate quindi paura di fare mosse coraggiose come chiedere direttamente il lavoro: dimostra fiducia e iniziativa.

3. Offrite un Outlook positivo per l'azienda

Dimostrate di aver terminato le vostre ricerche e di pensare già a come contribuire:

"In base a quanto ho appreso oggi e alle mie ricerche, credo di poter incrementare le vostre vendite grazie alle mie connessioni nel settore e alla mia esperienza di crescita aziendale del 10% negli ultimi cinque anni"

Leggi anche: Come condurre colloqui di permanenza per trattenere i dipendenti?

Preparazione a diversi scenari di colloquio

Chiudere un colloquio è fondamentale, che sia al telefono o in video, ma ogni mezzo richiede un approccio leggermente diverso.

Ecco alcuni consigli per affrontare al meglio i colloqui a distanza :

Suggerimento n. 1: ricercare l'azienda

Prima di qualsiasi colloquio a distanza, approfondite i valori, la visione e la struttura dell'azienda.

Questo dimostra il vostro genuino interesse e vi aiuta a porre domande pertinenti e ponderate.

Utilizzate risorse come Glassdoor e Crunchbase o mettetevi in connessione con dipendenti attuali o precedenti per ottenere informazioni.

Suggerimento n. 2: Impostazione della situazione

Il vostro background fa parte della vostra prima impressione.

Scegliete uno spazio semplice, privo di distrazioni e con una buona illuminazione. Fate in modo che l'intervistatore si concentri su di voi e non su ciò che vi circonda.

Suggerimento #3: Testate la vostra tecnologia

Non lasciate che i problemi tecnici vi rubino lo spettacolo! Testate in anticipo la connessione a Internet, la fotocamera e il microfono.

Provate a fare un'intervista simulata con un amico o a utilizzare uno strumento come ClickUp Clip per registrare una sessione di prova e verificare che tutto sia in ordine.

registra le interviste, condividile all'istante e invia messaggi aggiuntivi per il contesto_

Suggerimento #4: vestirsi in modo adeguato

Il fatto che sia virtuale non significa che si debba rinunciare a vestirsi in modo professionale.

Un aspetto curato aumenta la vostra sicurezza e imposta un colloquio professionale, anche se si svolge nel vostro salotto!

Suggerimento: Cercate il codice di abbigliamento dell'azienda e scegliete un abbigliamento professionale, ben aderente e libero da distrazioni. Questo dimostrerà la vostra professionalità e attenzione ai dettagli!

Suggerimento #5: Usare il blocco note di ClickUp

Tenete a portata di mano le note senza sembrare distratti.

Annotate i punti chiave o i risultati ottenuti per poterli consultare durante il colloquio Blocco note di ClickUp . Questo vi aiuta a rimanere organizzati senza interrompere il flusso della conversazione.

prendere note durante il colloquio con il blocco note di ClickUp senza apparire distratti_

Suggerimento #6: Rimanete impegnati con il galateo virtuale

Stabilite un contatto visivo guardando la webcam, non il vostro riflesso.

State seduti dritti, evitate di agitarvi e annuite di tanto in tanto per dimostrare che state ascoltando attivamente.

Leggi anche: Suggerimenti per il colloquio a distanza per prepararsi al prossimo colloquio

Suggerimento #7: fare le prove e ridurre le distrazioni

Esercitatevi a parlare a ritmo sostenuto e a usare i gesti delle mani in modo naturale.

Impostate un ambiente tranquillo e privo di interruzioni e pianificate in modo professionale come gestire le distrazioni impreviste.

Suggerimento #8: Usare la narrazione

Raccontate una storia sui vostri successi o sulle vostre sfide e invitate l'intervistatore a condividere storie sulla cultura dell'azienda.

È possibile utilizzare uno strumento come ClickUp Lavagne online per collaborare visivamente durante la conversazione.

creare un'esperienza di colloquio più coinvolgente e produttiva utilizzando le Lavagne ClickUp

Suggerimento #9: Adattare la chiusura ai colloqui telefonici e ai video

Infine, ma non meno importante, chiudere un colloquio con sicurezza è altrettanto importante nei formati telefono e video che di persona.

È qui che ClickUp Brain diventa la vostra arma segreta. Utilizzatelo per elaborare strategie di chiusura per diversi scenari.

Per istanza, se si tratta di un colloquio telefonico, usate ClickUp Brain per generare idee per trasmettere entusiasmo solo attraverso il tono e le parole, poiché il linguaggio del corpo non è visibile.

Per i colloqui in video, cercate di trovare il modo di bilanciare la comunicazione verbale con un linguaggio del corpo sicuro e professionale, come mantenere il contatto visivo con la webcam o annuire per mostrare impegno.

Leggi anche: 15 migliori strumenti di IA per la scrittura di contenuti

Follow-Up: Estendere l'impatto della chiusura

Inviare una nota di ringraziamento è come mettere un fiocco su un regalo ben confezionato: il tocco finale dimostra che ci tenete.

In effetti, secondo vari sondaggi, il 68% dei responsabili delle assunzioni ritiene che l'invio di una breve nota di ringraziamento dopo un colloquio di lavoro faccia una differenza significativa.

Creare una nota di ringraziamento eccellente non deve essere complicato. Ecco un paio di esempi:

grazie per aver trovato il tempo di intervistarmi oggi. La nostra conversazione mi è piaciuta molto e mi ha dato un'ottima visione del ruolo. Sono certo che le mie competenze e la mia esperienza possano apportare valore al vostro team. La prego di farmi sapere se c'è qualcos'altro che posso fornire per aiutarla nei prossimi passaggi"

apprezzo il tempo dedicato alla mia riunione per la posizione. Dopo la nostra discussione, sono ancora più entusiasta del ruolo e della prospettiva di contribuire al vostro team di talento. Non esiti a contattarmi se ha bisogno di ulteriori informazioni!"

Utilizzate ClickUp Documenti per creare e archiviare facilmente note di ringraziamento personalizzate, aiutandovi a rimanere preparati e pronti a fare colpo per la chiamata di follower.

Leggi anche: Come inviare un messaggio a un responsabile delle assunzioni (suggerimenti ed esempi)

Da Ciao a Assunto: Come superare il colloquio di lavoro con ClickUp

È più facile a dirsi che a farsi.

La ricerca del lavoro può sembrare una maratona senza fine! E i vari cicli di colloqui? Esaurienti!

Lo capiamo: questo viaggio è stato difficile. Ma ricordate che vi state avvicinando al traguardo.

Inchiodate questo tratto finale!

Dall'impostazione di promemoria con ClickUp per rimanere in cima ai follow-up all'organizzazione della preparazione del colloquio con ClickUp Documenti, avete tutto ciò che vi serve per rimanere lucidi, concentrati e preparati. Utilizzate gli strumenti di ClickUp per chiudere il colloquio e ottenere un'offerta di lavoro con sicurezza!

Siete pronti a portare il vostro gioco di colloqui al livello successivo?

/Riferimenti/ https://clickup.com/signup Iscrivetevi a ClickUp /%href/

oggi stesso!