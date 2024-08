Come lasciare un lavoro senza bruciare i ponti sul piano professionale

Immaginate questo: Avete ricevuto un'offerta allettante dall'azienda dei vostri sogni. L'email contenente i dettagli dell'offerta sta facendo un buco nella vostra finestra In arrivo. Se si trattasse di una scena cinematografica, gettereste via tutti i documenti, andreste dal vostro capo e dichiarereste di volervi licenziare.

Ma questa non è una scena di un film; questa è la vita reale e le uscite dal lavoro non hanno bisogno di essere drammatiche.

Gestire le transizioni di carriera e sapere come lasciare un lavoro senza bruciare i ponti è fondamentale per mantenere la propria reputazione professionale. Lasciare il lavoro in buone condizioni garantisce referenze positive e dimostra professionalità.

Abbiamo creato questa guida per aiutarvi a lasciare un lavoro con grazia: una tabella di marcia per rendere il passaggio senza problemi e senza fatica.

Fattori da considerare per lasciare il lavoro

Vi è stata fatta un'offerta di lavoro allettante che sognavate di ricevere, oppure siete sul punto di finalizzare l'offerta. Indipendentemente dalla situazione, prima di dare le dimissioni è bene considerare diversi fattori. Ecco alcuni fattori da tenere a mente:

Tempo e periodo di preavviso

Valutate attentamente la tempistica delle vostre dimissioni. Da fare è evitare di abbandonare proprio nel bel mezzo di progetti cruciali per i quali si sa che il datore di lavoro attuale non ha altra scelta. Consultate il vostro capo con discrezione per capire come le vostre dimissioni influiranno sui progetti in corso.

Rispettate il periodo di preavviso indicato nel contratto di lavoro o nella politica aziendale. A seconda del ruolo e delle responsabilità, alcuni lavori possono richiedere un preavviso di due settimane, mentre altri possono richiedere di essere avvisati con largo anticipo per trovare un sostituto adeguato.

Trasferimento di conoscenze e passaggio di consegne

Utilizzate il Programma per la riunione della sessione di condivisione delle conoscenze su ClickUp per trasferire le conoscenze senza problemi

Trasferimento di conoscenze e un passaggio di consegne senza soluzione di continuità sono chiave Obiettivi delle risorse umane per una transizione senza intoppi. Lavorate a stretto contatto con il vostro team, il vostro supervisore e il team delle Risorse Umane per consentire questa transizione senza interruzioni e senza bruciare i ponti. Volete lasciare le conoscenze istituzionali per aiutare il vostro successore e i vostri ex colleghi.

Iniziate a documentare note dettagliate su tutti i processi essenziali, i contatti, i progetti e altri dettagli per consentire a coloro che passeranno nei vostri panni di avere maggiori responsabilità.

Arricchite queste risorse con intuizioni personali, best practice, osservazioni e aneddoti per garantire la continuità aziendale. Un simile trasferimento di conoscenze, basato sulla cooperazione e sull'esperienza, vi aiuterà ad avere un'uscita di scena senza problemi.

Implicazioni finanziarie

Prima di lasciare la posizione attuale, calcolate le implicazioni finanziarie del cambiamento. Tenete conto delle passività finanziarie, delle spese importanti imminenti, dei risparmi e di altri buchi di reddito durante il periodo di transizione, soprattutto se prevedete di prendervi un breve anno sabbatico prima di iniziare il nuovo lavoro. Considerate tutti i costi indiretti o associati al cambiamento, come il trasferimento, gli spostamenti quotidiani, ecc.

Lavorate per sapere se vi viene pagata la mancia o se potete incassare le ferie. Questa valutazione completa vi aiuterà a mantenere la sicurezza finanziaria e il sostentamento fino a quando non avrete ottenuto il nuovo lavoro e vi sentirete sicuri di perseguirlo a lungo termine.

Perks e altri benefici

Consultate il Manuale del dipendente su ClickUp per visualizzare tutti i vantaggi e i benefici

Oltre a misurare l'indipendenza finanziaria in funzione della retribuzione percepita, è necessario considerare anche i vantaggi, i benefit e le indennità offerti dall'attuale datore di lavoro.

Accedete al sito Software HR e visualizzare i benefit come l'assicurazione sanitaria, le stock option, il piano pensionistico, ecc. Comprendete come cambieranno e influenzeranno il vostro stile di vita una volta lasciata l'organizzazione. Anche i benefit non tangibili, come il lavoro da remoto o le ferie retribuite, sono alcune delle considerazioni che i dipendenti fanno quando valutano le loro opzioni.

Obblighi legali

Comprendete gli obblighi legali del vostro attuale lavoro. Esaminate il vostro contratto di lavoro per individuare le clausole relative alla proprietà intellettuale, alla non divulgazione, alla non concorrenza, alla riservatezza e altro ancora.

Informatevi e assicuratevi di rispettarle per evitare ripercussioni legali e problemi nel vostro futuro impiego. Evitate di divulgare informazioni sensibili sull'organizzazione o sulle sue attività per proteggere la vostra reputazione professionale.

Impatto emotivo

Lasciare un lavoro può essere un'esperienza emotiva per voi e per i vostri colleghi. È più impegnativo se si hanno relazioni strette con i colleghi o se si lavora nello stesso ufficio da diversi anni. Riconoscete l'impatto emotivo dell'abbandono del posto di lavoro e preparatevi a vivere una girandola di emozioni fino all'ultimo giorno nel ruolo attuale.

Potreste essere entusiasti del cambiamento di lavoro, nostalgici del tempo trascorso qui, sentirvi in colpa per aver lasciato i vostri colleghi o semplicemente sollevati per aver ottenuto una pausa tanto necessaria.

È naturale sentirsi sopraffatti durante le transizioni lavorative, e questo spesso significa non essere in grado di prestare attenzione alla propria salute mentale. In questo periodo prendetevi cura della vostra salute mentale. Preparate un piano per la salute mentale e prendete dei passaggi attivi per migliorare il vostro benessere. Utilizzate Il piano d'azione per la salute mentale di ClickUp per personalizzare la vostra strategia di benessere fisico, emotivo e spirituale.

Gestite in modo efficiente le vostre attività e impostate una procedura efficace per la salute mentale con il modello di piano d'azione per la salute mentale di ClickUp

Se necessario, chiedete supporto alla vostra famiglia, agli amici e anche alle vostre reti professionali per mantenere una mentalità positiva mentre intraprendete il prossimo capitolo della vostra carriera.

Relazioni post partenza

Dopo la partenza, mantenete buoni rapporti con i vostri ex colleghi, manager e supervisori. Rimanete in contatto con loro su piattaforme come LinkedIn. Coltivate le vostre relazioni professionali contattando la vostra precedente forza lavoro in occasione di incontri sociali, eventi di networking e altre impostazioni formali. Da fare vi permetterà di rafforzare le vostre reti professionali e di sfruttare le opportunità che vi si presenteranno nel corso della vostra carriera.

Inserimento presso il nuovo datore di lavoro

Utilizzate i modelli di onboarding su ClickUp per rimanere in contatto con il cliente

Se il vostro prossimo lavoro è già pronto e vi aspetta, dovrete anche prepararvi per il processo di onboarding presso il nuovo datore di lavoro. Familiarizzate con il loro software di onboarding , le politiche aziendali, la cultura del luogo di lavoro e le aspettative.

Bilanciate questi aspetti con la vostra disponibilità a iniziare l'integrazione con il nuovo posto di lavoro. In caso di contrattempi o ritardi, comunicate i problemi in modo proattivo al vostro nuovo datore di lavoro, in modo che sia informato. Coinvolgendo il datore di lavoro mentre vi preparate a ricoprire il nuovo ruolo, dimostrerete responsabilità e commitment e creerete un rapporto positivo.

Come lasciare un lavoro senza bruciare le tappe: Suggerimenti per un'uscita serena

Una volta capito che lasciare il lavoro è giusto, è il momento di staccare la spina. Ecco alcuni consigli su come evitare di bruciare i ponti quando si lascia il lavoro:

Realizzare una lettera di dimissioni professionale

Sapete che dovete dare il preavviso, ma da dove lo fate? Scrivendo una lettera formale, naturalmente!

Scrivere una lettera di dimissioni professionale richiede tatto. Desiderate comunicare la vostra decisione di lasciare l'ufficio esprimendo al contempo gratitudine per il tempo trascorso insieme.

Assicuratevi che la vostra lettera di dimissioni contenga dettagli fondamentali come l'ultimo giorno di lavoro previsto, il motivo per cui desiderate dimettervi e l'assistenza che offrirete per una transizione senza problemi.

Una lettera di dimissioni ben scritta offrirà la chiusura rispettosa che la vostra relazione professionale merita. Se la scrittura non è il vostro forte, prendete in considerazione l'idea di ricorrere a ClickUp Brain da fare con finezza professionale.

Offrire un preavviso sufficiente

Abbiamo già accennato all'importanza di dare un preavviso sufficiente durante questo processo. Quindi, onorate i vostri commit offrendo un preavviso sufficiente anche se il contratto di lavoro o la politica aziendale non lo prevedono.

In genere, due settimane di preavviso sono la norma. Tuttavia, a seconda del ruolo, delle responsabilità, del settore e dei progetti in corso, potrebbe essere necessario prolungarlo. Offrite al vostro datore di lavoro tempo sufficiente per pianificare la vostra sostituzione, trasferire le attività, delegare le responsabilità e portare a termine il processo di passaggio di consegne, dimostrando professionalità e considerazione.

Continuate a lavorare sodo e a dare il meglio di voi

Continuare a lavorare sodo e a dare il meglio di sé fino all'ultimo giorno per mantenere integrità, professionalità e commitment sul lavoro. L'adempimento dei propri doveri e responsabilità, la riunione delle scadenze e il contributo ai lavori richiesti dal team favoriranno la vostra immagine professionale. Il vostro capo o supervisore apprezzerà la vostra attenzione e considerazione, e la maggior parte delle persone sarà ispirata dall'esempio che darete loro.

Riunire le questioni in sospeso

voi e il vostro successore potete essere assegnatari multipli in ClickUp per mantenere la continuità_

Completate le attività in sospeso o i progetti che potete portare a termine entro le prossime due settimane. ClickUp è un'applicazione funzionalità/funzione di ClickUp per la gestione delle attività è un ottimo modo per organizzare i lavori in sospeso, assegnare priorità e completarli entro una scadenza stabilita.

Se non riuscite a portare a termine tutti i lavori, avrete almeno un registro organizzato delle questioni in sospeso da consegnare al vostro capo o al vostro successore. Potete anche preparare una tabella di marcia orientata al futuro per tutti i progetti in corso, in modo che il lavoro possa continuare senza interruzioni anche in vostra assenza e se un successore non è disponibile fino a quel momento.

Documentare le chiavi del vostro ruolo

La documentazione è una componente fondamentale del trasferimento delle conoscenze e dei passaggi di consegne. Utilizzate strumenti come ClickUp Documenti per preparare un repository centralizzato di tutti i documenti mission-critical contenenti i processi, le procedure e le informazioni sul progetto. Condivideteli con i vostri compagni di squadra e incoraggiateli a modificarli o aggiornarli nel periodo successivo.

Sviluppate una guida che illustri le vostre responsabilità, le metodologie collaudate, i dettagli del team e altre informazioni rilevanti per assistere, abilitare e responsabilizzare il vostro successore.

Sfruttate ClickUp Brain per creare questa documentazione dettagliata che servirà come risorsa inestimabile e continuerà a contribuire all'esito positivo dell'organizzazione anche dopo la vostra partenza!

Seguire un piano di gestione del cambiamento

funzioni come la riprogrammazione delle dipendenze possono aiutarvi a sfruttare ClickUp per visualizzare l'impatto_

Le vostre dimissioni sono un cambiamento organizzativo. La vostra azienda avrà probabilmente un piano di gestione del cambiamento che entrerà in vigore una volta presentate le dimissioni. Contattate il vostro supervisore e il team delle risorse umane per sapere come potete partecipare attivamente e contribuire alla gestione del cambiamento.

Seguite tutte le procedure stabilite per comunicare le vostre dimissioni, delegare le responsabilità e lasciare l'organizzazione. Il rispetto di un processo così strutturato infonderà coerenza e continuità nelle operazioni, riducendo al minimo le interruzioni per la stabilità dell'organizzazione.

Infine, l'ultimo giorno di lavoro, chiedete al vostro rappresentante delle risorse umane di togliere il vostro nome dalla lista delle persone dimesse software di gestione dei dipendenti per completare il processo.

Nel caso in cui la vostra azienda non disponga di una politica per la gestione delle modifiche, ne abbiamo alcune piani di gestione dei cambiamenti , liste di controllo e modelli su ClickUp che potete adottare e seguire per fare la vostra parte.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-278.png Utilizzate il modello della Lista di controllo per la gestione del cambiamento di ClickUp per pianificare la vostra strategia di gestione https://app.clickup.com/signup?template=t-200695286&\_gl=1\*eqq6en\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Scarica questo modello /$$$cta/

Esprimere gratitudine

Prendetevi il tempo per esprimere il vostro apprezzamento al vostro capo, ai colleghi, ai mentori, ai manager, ai supervisori e ai membri del team per aver reso il vostro tempo memorabile. Sia che vi abbiano offerto guida e supporto nei momenti di bisogno, sia che abbiano celebrato i vostri successi e le vostre attività cardine, fate loro sapere come hanno reso il posto di lavoro più ospitale.

Ricordate aneddoti personali e menzionate storie in cui gli altri sono stati presenti per voi, per far capire loro come hanno toccato la vostra vita. Esprimete gratitudine per le varie opportunità, le esperienze pratiche e l'esposizione che avete ottenuto grazie all'organizzazione.

Mostrare apprezzamento ed esprimere gratitudine è un segno di umiltà e di buona volontà, caratteristiche a cui volete essere associati quando ve ne andate.

Essere onesti nel colloquio di uscita

È possibile che dobbiate partecipare a colloqui di uscita prima della vostra partenza. Vi consigliamo di mantenere un'assoluta onestà durante questo colloquio di uscita, in modo da poter offrire una visione equilibrata del miglioramento. Parlate degli aspetti positivi, delle opportunità e dei punti salienti della vostra carriera con l'azienda attuale, per poi passare alle sfide che avete affrontato, alle possibili lacune, alle risorse non sfruttate e al potenziale non realizzato.

Concentratevi sui commenti relativi ai processi, alla cultura o alle politiche dell'organizzazione, invece di esprimere lamentele o questioni personali. Esaminate alcune modelli di colloquio di uscita per prepararsi bene al colloquio e lasciare dietro di sé una scia di cambiamenti positivi.

Mantenere le connessioni

Mantenete i contatti con il vostro ex capo, i colleghi e i supervisori. Che si tratti di connessioni in occasione di eventi di networking, riunioni occasionali o scambi di messaggi su LinkedIn, mettetevi in contatto con loro in modo da non perdere di vista e non pensare a nulla.

Costruire e mantenere una solida rete professionale richiede tempo e lavoro richiesto. Tuttavia, può essere vantaggioso quando opportunità come referenze e collaborazioni bussano alla vostra porta!

**Lasciare un lavoro: Da fare: cosa dicono i forum su Internet?

Lasciare un lavoro non è facile - e le varie discussioni su questo argomento sono una testimonianza di questa affermazione. Ci siamo rivolti a diversi forum su Internet, da Reddit a Quora, per raccogliere spunti sui modi migliori per lasciare il lavoro. Ecco una breve panoramica di ciò che abbiamo scoperto (oltre a quanto già discusso in precedenza):

Non considerare l'abbandono del lavoro come un abbandono di se stessi. Lasciate andare il senso di colpa e date la priorità alla creazione di capacità o all'affinamento delle vostre competenze chiave

La vita è breve. Rendetela più piacevole abbandonando il lavoro che avete già deciso di lasciare

Mantenete un registro delle vostre dimissioni formali (CC o BCC della vostra email personale) e della consegna di tutto il materiale aziendale (fotografate le chiavi, l'ID, i dispositivi, i dati di accesso, tutto ciò che state consegnando)

Non lasciate che il vostro ufficio attuale vi convinca a rimanere, a meno che non vi facciano un'offerta o una controfferta superiore a quella del nuovo ruolo e siano disposti a fornirvela per iscritto

Ditelo sempre prima al vostro capo, poi alle Risorse Umane e infine ai vostri colleghi più stretti

La vostra salute dovrebbe sempre venire prima del lavoro

Non lasciate che le aziende vi convincano a non andarvene perché non hanno il vostro sostituto, soprattutto quando avete dato il giusto preavviso. Si tratta di una cattiva gestione da parte loro e non di una vostra responsabilità

Evitate di parlare male dell'organizzazione, dei manager o dei colleghi che avete frequentato in passato. Non si sa mai con chi si finisce per lavorare

Nelle ultime settimane di lavoro, lavorate con la stessa intensità con cui avete lavorato nelle prime settimane

Non rispettate un lavoro che non vi rispetta

Se avete lasciato un'organizzazione in cattivi rapporti, evitate di condividere le sue referenze nelle future candidature

Soprattutto, tutte le fonti affermano all'unanimità che, a meno che il datore di lavoro non vi tratti male o non agisca in modo etico o losco, dovete sempre prendere la strada maestra e andarvene in buoni rapporti. Mantenere i ponti non bruciati può aprire migliori prospettive future o fungere da cuscinetto se si desidera tornare indietro.

Affrontare le sfide lasciando un lavoro senza bruciare i ponti

Ecco alcune sfide che potreste affrontare lungo il percorso e come potete evitare che influiscano sull'abbandono del posto di lavoro:

Attaccamento emotivo

Dare le dimissioni da un lavoro in cui si è rimasti legati ai colleghi o si lavora da molto tempo è emotivamente impegnativo. Potreste ripensare alla vostra decisione e sentirvi delusi per aver abbandonato la nave.

Per affrontare questo problema, ricordate che le persone fanno un'organizzazione. Per quanto grande o piccolo, ogni ufficio può continuare a funzionare anche dopo la vostra partenza.

Tutti i dipendenti sono sostituibili; ciò che conta sono gli amici che vi siete fatti lungo il percorso. È possibile rimanere in contatto con loro anche dopo la partenza e favorire relazioni significative.

Risentimento

Una volta comunicata la decisione di andarsene, il vostro capo o supervisore (e persino i vostri colleghi) potrebbero provare risentimento per questa mossa. Forse perché contano molto sul vostro contributo, o forse la prendono sul personale come un fallimento della loro capacità manageriale. Alcuni potrebbero essere semplicemente amareggiati dal fatto che vi sia un'opportunità migliore.

In ogni caso, potete evitare questo risentimento comunicando chiaramente e apertamente il motivo per cui desiderate andarvene. Parlate di come le dimissioni miglioreranno le vostre prospettive o del perché avete bisogno di una pausa.

Cancellate ogni malinteso e ribadite il vostro commit per una transizione senza intoppi. Esprimete la vostra gratitudine e condividete gli aspetti positivi del vostro lavoro, in modo che vi lascino andare facilmente.

Push-back

In alcuni casi, potreste ricevere una reazione negativa alle vostre dimissioni. Il vostro capo potrebbe non accettare le dimissioni fin dall'inizio o cercare di contrattare con voi facendo delle controfferte. Queste tattiche possono essere particolarmente penose se siete già confusi sull'opportunità di dimettervi.

Per risolvere il problema, inviate un'email formale o una lettera di dimissioni che indichi la vostra intenzione di lasciare il posto e la data di entrata in vigore. Se avete deciso, Da fare, non scendete in dettagli espliciti e non discutete del vostro abbandono, ma restate educati ma fermi nel comunicare la vostra intenzione di andarvene. Se decidete di accettare una controfferta, è fondamentale formalizzare l'accordo per iscritto.

Paura

Licenziarsi è una prospettiva che spaventa. Potreste sentirvi nervosi nel comunicare questa decisione o nel consegnare il preavviso. Questi scenari ansiogeni possono mettere ulteriormente a rischio la vostra posizione e farvi desiderare di non presentarvi più al vostro attuale datore di lavoro.

Per superare questa paura, prendete in considerazione l'idea di presentare le vostre dimissioni per iscritto. Una lettera di dimissioni formale è molto più professionale e renderà la vostra uscita amichevole.

Distruzione

La vostra partenza può turbare le dinamiche del team, soprattutto se occupate un ruolo di leadership. Un tale impatto può anche rendere le aziende esitanti a lasciarvi andare, rendendo più difficile la vostra partenza.

Mitigate questo problema con un trasferimento efficace delle conoscenze. Seguite un piano strutturato di gestione del cambiamento e documentate tutte le vostre conoscenze istituzionali per aiutare la transizione in modo proattivo. Offrite assistenza in modo proattivo per placare qualsiasi timore di interruzione. Allo stesso tempo, motivate e rassicurate il vostro team a continuare anche in vostra assenza.

Dire addio non deve essere difficile con ClickUp

Lasciare un lavoro in modo rispettoso e professionale è un'arte che non è difficile da imparare o da eseguire se si dispone di strumenti come ClickUp. Lasciare il lavoro in buone condizioni richiede di rimanere affidabili fino all'ultimo giorno e di adempiere a tutte le proprie responsabilità.

Creare un elenco di attività di ClickUp e delegarle ai vostri successori per una gestione efficace delle attività fin dal primo giorno. Allo stesso modo, ClickUp Documenti è un hub di conoscenze e risorse.

Utilizzatelo per creare wiki e organizzare i documenti per assumere la nuova posizione. Sfruttate ClickUp per collaborare e comunicare con il vostro capo, i vostri colleghi e i vostri supervisori per rimanere costantemente in contatto durante la transizione. Infine, adottate un piano di gestione del cambiamento logico e strutturato per facilitare l'offboarding dei dipendenti.

In definitiva, ClickUp può aiutarvi a gestire numerosi aspetti del processo di uscita. Iscrivetevi su ClickUp gratis e scopri le sue incredibili funzionalità/funzione!

Domande frequenti (FAQ)

**1. Da fare per lasciare il mio lavoro e non bruciare i ponti?

Dare le dimissioni senza bruciare i ponti comporta i seguenti passaggi chiave:

Presentare dimissioni formali con un preavviso sufficiente (almeno due settimane) Collaborare durante il periodo di transizione documentando le conoscenze, condividendo le intuizioni e molto altro Rimanere impegnati e continuare a fornire valore fino all'ultimo giorno Partecipare ai colloqui di uscita e condividere un feedback onesto e oggettivo Ringraziate i vostri capi, collaboratori e mentori e rimanete in contatto anche dopo aver lasciato l'azienda

**2. Da fare per scrivere le dimissioni senza bruciare le tappe?

Le dimissioni professionali sono indirizzate al manager o al supervisore e in genere comunicano l'intenzione di dimettersi e l'ultimo giorno di lavoro. Potete anche esprimere la vostra gratitudine per le opportunità e le esperienze che avete avuto nella vostra attuale organizzazione e spiegare come pensate di garantire un passaggio di consegne senza intoppi.

**3. Devo lasciare il mio lavoro prima di trovarne uno nuovo?

In genere è consigliabile dare le dimissioni dopo essersi assicurati un'altra offerta di lavoro. Lasciare il lavoro senza un backup può essere finanziariamente rischioso e compromettere la capacità di negoziare le condizioni. Tuttavia, se il vostro attuale lavoro influisce in modo drammatico sul vostro benessere fisico o mentale e sulla vostra salute, o se avete intenzione di fare una svolta nel vostro percorso professionale, potete licenziarvi prima di cercare un altro lavoro.