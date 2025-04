Come pianificare il perfetto pranzo del team: 14 idee stimolanti

Niente unisce un team come il buon cibo e l'ottima compagnia.

I pranzi del team sono più di un pasto in comune: sono un'occasione per rompere la noia della routine, celebrare le vittorie e creare una cultura che aiuti tutti a sentirsi in connessione.

Che si tratti di segnare un'attività cardine del progetto o semplicemente di una scusa per allontanarsi dalle scrivanie, un pasto condiviso permette a tutti di rilassarsi, legare e ricaricarsi.

Intorno a 70% dei dipendenti afferma che i pasti in condivisione aiutano a creare connessioni più forti. Si tratta di 7 dipendenti su 10 che desiderano trascorrere del tempo di persona con i propri colleghi, e questo nel periodo di massimo splendore del lavoro da remoto!

Esploriamo quindi alcune interessanti e team building efficaci ed entusiasmanti idee per il pranzo che vadano oltre la pizza alla tabella delle conferenze. Fate in modo che i pranzi del team siano un momento atteso da tutti i membri.

Perché i pranzi del team sono importanti?

Fin da quando gli esseri umani hanno consumato i pasti insieme, il mangiare ha riguardato tanto la cultura quanto la biologia

Michael Pollan, In difesa del cibo: Il manifesto di un mangiatore

Spezzare il pane insieme è una tradizione antica. E da qualche parte nella coscienza collettiva dell'umanità, il desiderio di connessione rimane forte. Ecco perché i pranzi di squadra sono importanti: offrono un'impostazione rilassata in cui i colleghi possono rilassarsi, entrare in connessione e conoscersi meglio al di fuori dei loro ruoli tipici e formali (con un pranzo gratis!).

Aiutano a rompere i silos e a promuovere una comunicazione aperta, rendendo più fluida la collaborazione alla scrivania.

Un pranzo di team ricco di energia:

Costruisce fiducia e connessione : La condivisione di un pasto in un'impostazione informale incoraggia i membri del team a vedersi come colleghi. Questa familiarità crea fiducia e comprensione, aprendo la strada a una collaborazione più fluida sul posto di lavoro

: La condivisione di un pasto in un'impostazione informale incoraggia i membri del team a vedersi come colleghi. Questa familiarità crea fiducia e comprensione, aprendo la strada a una collaborazione più fluida sul posto di lavoro Aumenta il morale e la motivazione : Un team che si sente apprezzato ha maggiori probabilità di essere impegnato e motivato. I pranzi di squadra sono un modo divertente per far sentire i dipendenti valorizzati e riconosciuti, rafforzando il morale del team

: Un team che si sente apprezzato ha maggiori probabilità di essere impegnato e motivato. I pranzi di squadra sono un modo divertente per far sentire i dipendenti valorizzati e riconosciuti, rafforzando il morale del team Incoraggia l'interazione tra i reparti : Spesso i dipendenti lavorano all'interno dei loro reparti e sono rinchiusi nei loro cubicoli. I pranzi del team permettono loro di chattare con i colleghi che lavorano in altre aree dell'azienda, abbattendo le barriere di comunicazione e rafforzando le relazioni sul posto di lavoro.

: Spesso i dipendenti lavorano all'interno dei loro reparti e sono rinchiusi nei loro cubicoli. I pranzi del team permettono loro di chattare con i colleghi che lavorano in altre aree dell'azienda, abbattendo le barriere di comunicazione e rafforzando le relazioni sul posto di lavoro. Favorisce la creatività e le nuove idee : Le interazioni casuali possono portare a brainstorming non pianificati e a nuove prospettive. L'eliminazione del contesto "ufficio" può consentire il flusso di idee creative, poiché i membri del team condividono liberamente i loro pensieri

: Le interazioni casuali possono portare a brainstorming non pianificati e a nuove prospettive. L'eliminazione del contesto "ufficio" può consentire il flusso di idee creative, poiché i membri del team condividono liberamente i loro pensieri Allevia lo stress: Il passaggio dal lavoro permette a tutti di ricaricarsi. Un pranzo di squadra divertente può ridurre lo stress, aumentare la soddisfazione sul lavoro e far tornare tutti freschi e pronti ad affrontare i progetti con rinnovata concentrazione

Naturalmente, organizzare qualcosa che piaccia a tutti non è sempre facile: tutti hanno un'opinione e alcuni potrebbero essere lì solo per il cibo gratis! Ma se siete pronti a evitare le temute risposte "va bene tutto" e a sperimentare, la prossima sezione fa per voi!

🍕 Fatto divertente: DoorDash offre ai provider una piattaforma per organizzare pranzi di squadra . Con opzioni come "Teams Tuesdays" o pranzi con catering, DoorDash aiuta le aziende a mantenere il cameratismo tra i team remoti.

Idee per il pranzo del team

Se siete bloccati tra il catering di lusso e la solita pizzeria, è ora di cambiare le cose. Ecco alcune idee creative per il pranzo del team che faranno parlare di sé al prossimo pranzo.

Pranzo in stile potluck

Niente è meglio del cibo fatto in casa per unire il team! Chiedete a tutti di portare un piatto. Questo è un modo delizioso per conoscere meglio il background e i gusti degli altri e per gustare una cucina varia.

Giornate di pranzo a tema

Scegliete un tema divertente, come i classici del comfort food. Chi direbbe di no al comfort food? Provate piatti casalinghi come maccheroni al formaggio, polpettone e purè di patate.

Fiesta dei camioncini

Portate l'avventura del cibo in ufficio con diversi food truck parcheggiati all'esterno. È come un mini festival del cibo sul posto, e non credete che mangiare un boccone all'aria aperta sia eccitante?

Corso di cucina di gruppo Attività di team building virtuale possono essere divertenti e spassose, quindi organizzate un evento di cucina virtuale o un corso di persona. Possono essere esperienze di team-bonding che hanno come risultato qualcosa di gustoso che tutti possono apprezzare.

Indovinate un po'? Funziona anche se state pianificando un pranzo virtuale!

Picnic nel parco

Portate il team a fare una passeggiata per prendere un po' d'aria fresca e fare uno spuntino. Un picnic informale nel parco con coperte, panini alla pizza e magari un po' di giochi per rompere il ghiaccio è un modo perfetto per far chattare le persone e creare connessioni.

Costruisci la tua barra

Questo piccolo tocco di fai-da-te aggiunge personalità alla pausa pranzo. Potete scegliere tra una barra di insalate, una barra di tacos o una divertente barra per il barbecue estivo, dove i partecipanti possono scegliere tra hamburger alla griglia, hot dog e contorni come insalata di patate, insalata di cavolo e anguria. Oppure organizzate una barra di patate al forno, dove ognuno può preparare la propria patata al forno a suo piacimento e scegliere tra una serie di condimenti.

Suggerimento: Personalizzate l'esperienza con le postazioni per le salse e i condimenti. Per una barra di taco, includete salsine, guacamole e panna acida uniche.

Baccanale con giochi da tavolo

Niente unisce le persone come un pranzo a base di giochi da tavolo. La condivisione del pranzo con gare di giochi amichevoli come Uno o Jenga crea un'atmosfera vivace e piena di risate e trasforma la sala pausa in uno spazio accogliente di connessione.

È un'ottima idea per un pranzo di team building per gruppi numerosi, perché tutti possono partecipare e legare in modo naturale.

Pranzo intorno al mondo

Portate in tabella i sapori globali scegliendo una nuova cucina ogni settimana: tailandese, indiana, italiana, messicana! È come fare un mini tour del mondo e tutti sono entusiasti di provare nuovi piatti insieme. Questa idea di pranzo per il team building stimola anche la cultura aziendale, fondendo le esperienze e le idee uniche di ognuno.

💡Pro Tip: Create un pranzo a tema chiamato "Circa il mondo in 80 morsi", con campioni di piatti di diversi Paesi. Questo aiuterà i membri del team a esplorare culture diverse attraverso il cibo e a celebrare la diversità sul posto di lavoro.

Giro dei ristoranti locali

Se siete fortunati ad avere alcuni ottimi ristoranti nelle vicinanze, perché rimanere nella noiosa sala riunioni per le conversazioni? Iniziate con gli antipasti in un posto, passate ai piatti principali e ai contorni in un altro e concludete con il dessert per concludere la giornata con una nota zuccherina.

Se c'è un po' di fresco nell'aria, accoccolatevi nella caffetteria locale!

Sfida di cucina

Potete mettere alla prova le vostre abilità culinarie con una gara di cucina amichevole. Dividetevi in team e gareggiate per creare il piatto più gustoso. Questo farà emergere la creatività del team e potrebbe anche rivelare il suo talento culinario nascosto!

Salesforce sa che per un grande lavoro di squadra non bastano riunioni ed email, e per questo motivo ha creato un'occasione di incontro con i suoi colleghi corsi di cucina e gare amichevoli di cucina . Questi aiutano a promuovere esperienze significative per i dipendenti e a creare opportunità di legame tra i vari reparti.

Festa della pizza

Rendete interattiva la pausa pranzo con una postazione di pizza fai da te. Lasciate che tutti personalizzino le pizze con i loro condimenti preferiti: formaggio, verdure fresche e il paradiso degli amanti della carne con salame piccante, salsiccia e pancetta.

Per un tocco in più, date il via a una divertente caccia al tesoro mentre le pizze cuociono. Naturalmente, se non riuscite ad aspettare, potete sempre ordinare da asporto!

Scambio di dolci

Invitate tutti a portare il loro dolce preferito, che sia una ricetta di famiglia, un prodotto della pasticceria locale o un dolce fatto in casa. Allestite una tabella di degustazione dei dolci, dove il team potrà assaggiare una varietà di dolci, votare il preferito e persino scambiarsi le ricette.

È un modo semplice e divertente per concludere la settimana con una scarica di zuccheri!

Pranzo virtuale per i dipendenti remoti

La flessibilità nella scelta dei pasti aggiunge entusiasmo e aiuta a promuovere un senso di comunità, anche a distanza. Inviate a tutti un buono pasto e fate una videochiamata per un pranzo condiviso. È un approccio eccellente per i team remoti o globali per rimanere in connessione e godersi le risate insieme a distanza.

Pranzo e apprendimento

Chi dice che i pranzi del team non possono essere produttivi? Potete ospitare un pranzo di lavoro pranzo e apprendimento sessione in cui ogni membro del team condivide un'abilità interessante, un'idea di vita o una storia mentre tutti mangiano. È un'occasione per tutto il team di imparare qualcosa di nuovo in modo informale e senza pressioni.

Da fare in modo semplice: utilizzare l'opzione Modello di programma per il pranzo e l'apprendimento di ClickUp . ClickUp , uno strumento completo di project management, è dotato di un'ampia libreria di modelli. Il modello ClickUp Lunch and Learn Schedule aiuta a organizzare pranzi e colazioni di lavoro con obiettivi di apprendimento chiari, come l'esplorazione dei metodi di progetto e quando utilizzarli.

Il modello consente di gestire argomenti, relatori ospiti e risorse per la sessione, trasformando i pranzi del team in un'esperienza ricca di conoscenze con idee innovative che vanno ben oltre le normali riunioni del team!

Modello di programma per pranzi e riunioni di ClickUp

Inoltre, aiuta a creare una struttura coerente per il pranzo aziendale, rendendo più facile organizzare gli argomenti, monitorare le presenze, incoraggiare la collaborazione e garantire che ogni sessione sia preziosa e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Le funzionalità/funzione chiave includono:

Stati personalizzati per monitorare lo stato dell'evento

per monitorare lo stato dell'evento **Campi personalizzati per aggiungere dettagli come data e ora

Visualizzazioni personalizzate (Elenco, Gantt, Calendario) e Strumenti di project management per il monitoraggio di programmi, scadenze, promemoria, etichette di priorità e altro ancora

Vi sentite già ispirati? Fantastico. Ma assicuriamoci di non limitarci a organizzare pranzi comuni e a sperare nel meglio. Ecco alcune best practice per rendere i pranzi del team un successo!

Best Practices per l'organizzazione dei pranzi del team

Qual è il segreto per organizzare un pranzo di squadra perfetto? No, non si tratta solo di cibo delizioso o gratis. Un piano e un'attenta considerazione trasformano un semplice pasto in un'esperienza di legame memorabile!

Abbiamo raccolto alcune best practice per l'organizzazione dei pranzi del team, per far sì che tutti tornino a chiederne altri.

Accogliete i suggerimenti di tutti

Determinate lo scopo del pranzo. Si tratta di celebrare un'attività cardine, di favorire l'affiatamento del team o di fare formazione? Chiedere l'opinione di tutti guiderà il piano e aiuterà a scegliere il formato e le attività giuste.

Da fare in modo più semplice che compilare il questionario Moduli ClickUp ?

ClickUp Modulo vi permette di concentrarvi di più sul divertimento e meno sulla logistica. Utilizzando il loro intuitivo editor drag-and-drop, potete creare un modulo semplice e personalizzabile per raccogliere le RSVP dei dipendenti, le preferenze per i pasti e le restrizioni alimentari.

Inoltre, è possibile personalizzare il modulo utilizzando vari temi e immagini di avatar.

Incorporate senza problemi i moduli ClickUp nel vostro sito web o nella vostra email per aumentare gli invii di moduli

I moduli ClickUp vi consentono inoltre di automatizzare le risposte, convertendole istantaneamente in Attività di ClickUp . Questo aiuta l'organizzatore a monitorare in modo efficiente le presenze e le preferenze e persino a raccogliere suggerimenti per il prossimo pranzo del team.

Inoltre, la logica a condizioni nei moduli permette di adattare i campi in base alle risposte individuali, assicurando che il modulo catturi solo i dati rilevanti. In questo modo si risparmia tempo, si promuove l'inclusività adattando le diverse preferenze e si facilita l'intero processo.

Creazione di moduli ClickUp più intelligenti con logica a condizioni per semplificare i processi di pianificazione degli eventi più complessi

Pianificate l'evento e invitate il vostro team

Se il pranzo viene organizzato di persona, scegliete il luogo giusto, assicurandovi che sia accessibile a tutti i membri del team. Se si tratta di un pranzo virtuale, create uno spazio virtuale confortevole dove tutti possano riunirsi e chattare. Cercate un orario che vada bene per tutti, evitando giornate piene e scadenze incombenti.

Fissate la data in anticipo, in modo che tutti possano inserirla nella propria agenda. Inviare un invito sul calendario prima del tempo aiuta a garantire che tutti siano sulla stessa pagina e pronti a partecipare al divertimento. La visualizzazione del calendario di ClickUp può essere la vostra migliore amica! Con le visualizzazioni della Sequenza, facili da usare, potete monitorare ogni dettaglio, dagli RSVP al catering. Passate dalle visualizzazioni giornaliere, settimanali o mensili per evidenziare ciò che conta di più e tenere le scadenze in primo piano.

Avete bisogno di spostare le cose? Basta trascinare la durata delle attività e le dipendenze e il gioco è fatto! Condividete il vostro calendario con il team per avere aggiornamenti in tempo reale e mantenere tutti allineati.

Inoltre, la sincronizzazione con Google o Outlook consente di organizzare i piani per il pranzo su tutte le piattaforme, mentre le promemoria personalizzate e gli avvisi assicurano che nessuno perda un colpo (o un boccone)!

Per migliorare le vostre capacità di organizzazione del pranzo del team, potete utilizzare il programma Modello di piano per eventi di ClickUp. Questo modello consente di inserire tutti i dettagli dell'evento, come data, ora e posizione, in un'unica posizione.

Modello di piano per eventi ClickUp

Le funzionalità di gestione delle attività, tra cui la vista Elenco e la vista Bacheca, aiutano a delegare le responsabilità per il catering, gli inviti, la logistica e le scadenze per la responsabilità.

Utilizzare Campi personalizzati di ClickUp per modificare il modello in base alle esigenze specifiche e monitorare gli RSVP e le preferenze alimentari. Collaborate alle opzioni del menu e ad altre risorse utilizzando Documenti di ClickUp .

Utilizzate la vista Tutto per gestire la Sequenza degli eventi e assicurarvi che tutto fili liscio prima del grande giorno.

Aspettate, c'è di più! Questo modello include documenti precostituiti con opzioni per la modifica in tempo reale e una ricca formattazione, consentendo al team di lavorare su dettagli essenziali come gli elenchi dei partecipanti, le opzioni per i pasti preferiti, la fatturazione e i dettagli dei fornitori.

Questo modello è eccellente anche per il monitoraggio delle attività chiave nell'organizzazione di un pranzo del team, come la prenotazione della sede, il catering e lo stato del budget. Indicatori di stato cancellati e assegnazioni di attività assicurano che ogni dettaglio sia gestito in modo efficiente, mantenendo il pranzo nei tempi previsti e nel rispetto del budget.

Decidere il format del pranzo

Che si tratti di un pranzo informale, di un pranzo con catering o di un corso di cucina, scegliete un format che si allinei alle preferenze del team e agli oggetti del pranzo. Ricordate le restrizioni e le preferenze alimentari per garantire che tutti si sentano inclusi.

Incoraggiate la partecipazione

Incoraggiate la partecipazione dei dipendenti coinvolgendoli nel processo di pianificazione. Chiedete il loro parere sulle preferenze alimentari, attività di team-building o idee a tema. Questa inclusione può aumentare l'entusiasmo e l'affluenza.

🍕Fatto divertente:

Meglio la pancetta o la lattuga? Il dettagliato programma di "foodback" di Google consente ai suoi dipendenti di fornire regolarmente indicazioni sui provider. ClickUp Chattare può essere lo strumento ideale per aumentare l'entusiasmo e la partecipazione dei dipendenti ai pranzi del team! Ecco come fare:

Create canali di chat dedicati al team lunch per comunicare in tempo reale nell'ambito del progetto in questione Spazi in ClickUp . Questo ha l'ulteriore vantaggio di mantenere sia le conversazioni che le attività di piano in un unico luogo per completare il contesto

Visualizzate tutte le vostre visualizzazioni preesistenti direttamente da ClickUp Chattare

Utilizzate la funzionalità/funzione FollowUps per assegnare i messaggi come attività e delegare la responsabilità di prenotare, gestire il budget o portare il cibo

Assicuratevi che i vostri elementi d'azione non vadano mai persi nei thread dei messaggi con i FollowUp in ClickUp Chat

Effettuare videochiamate rapide tramite SyncUps all'interno di messaggi diretti e conversazioni di gruppo. Questo vi permette di finalizzare i dettagli più velocemente, favorendo la collaborazione in tempo reale e migliorando la gestione del tempo in vista del grande giorno

Navigate liberamente in ClickUp rimanendo in SyncUps con i vostri colleghi

Utilizzate i post nella chat di ClickUp per condividere annunci o aggiornamenti sul pranzo, come la posizione e l'orario definitivo, assicurandovi che tutti siano informati e possano rivedere le informazioni in seguito

Selezionare il tipo, il titolo e il contenuto del post che si desidera visualizzare con i Messaggi in ClickUp Chattare

Appuntate la chat di pianificazione del pranzo in cima al vostro elenco per facilitarne l'accesso, in modo che tutti i membri del team possano trovare rapidamente la conversazione e rimanere aggiornati. Ad esempio, potete fissare la chat di pianificazione del pranzo nella barra laterale per accedere rapidamente alle foto dell'evento e ai commenti dei membri del team dopo il pranzo

Appuntare una chat cliccando sul menu dei dettagli della posizione in ClickUp Chat

Suggerimento: Convertire i messaggi di chat in attività di ClickUp Chat grazie all'IA. Ad esempio, se qualcuno suggerisce un ristorante, è possibile creare un'attività per verificarne la disponibilità con un clic.

Pianificare le attività del team

Incorporare attività divertenti al chiuso e attività di team building all'aperto e al chiuso o rompighiaccio per dare il via a qualsiasi pranzo del team. Un gioco interessante, un quiz a premi o un esercizio di team building possono alleggerire l'atmosfera e incoraggiare la conversazione, soprattutto se i membri del team non si conoscono bene.

Follow up

Dopo il pranzo, raccogliete il feedback del team utilizzando - avete capito bene! - i moduli ClickUp. Da fare: cosa è piaciuto? Cosa potrebbe essere migliorato per la prossima volta? Queste informazioni sono preziose per pianificare i pranzi futuri e dimostrano al team che le loro opinioni contano.

Documentate l'esperienza

Catturate foto o momenti del pranzo per condividerli con il team. Un'email di riepilogo con i momenti salienti o un divertente album fotografico possono portare positività all'area di lavoro e promemoria del buon tempo trascorso.

Leggi anche: Come costruire una cultura aziendale positiva (con esempi)

Celebrare l'esito positivo del pranzo

Riconoscete e ringraziate tutti coloro che hanno contribuito all'esito positivo del pranzo, sia che abbiano portato il cibo, sia che abbiano aiutato a scegliere il luogo, sia che abbiano partecipato alle attività di team bonding. Riconoscere gli sforzi fa nascere un senso di comunità e incoraggia il coinvolgimento continuo in eventi futuri.

🍕Fatto divertente: Le persone di tutto il mondo - gli italiani, gli irlandesi, gli indiani - consumano pasti in comune da tempo immemorabile, condividendo storie e risate mentre mangiano.

Alcune comunità mangiano addirittura dallo stesso piatto, come esortato dal Profeta Maometto:

da fare insieme e non mangiare separatamente, perché la benedizione è nello stare insieme"

Fai in modo che il pranzo del tuo team diventi un'esperienza da non perdere con ClickUp!

La voglia di lavorare durante il pranzo è comune. Forse c'è una scadenza per un progetto, una montagna di scartoffie da sbrigare o una riunione con un client che incombe.

Se a prima vista un ufficio affollato può sembrare produttivo, a volte può nascondere dipendenti esausti, morale basso e perdita di produttività. Una volta ogni tanto, tutti dovrebbero poter passare dalla propria scrivania e prendersi una pausa.

E quale strumento migliore di ClickUp per sfruttare al meglio questa pausa? Il sistema semplifica il piano e il coordinamento di eventi divertenti per il team. Dalla scelta della cucina all'impostazione di postazioni interattive o all'invito di uno chef ospite, ClickUp funge da strumento per la pianificazione e il coordinamento di eventi di gruppo app per il team-building per i vostri pranzi in condivisione.

Utilizzatela per impostare promemoria, organizzare idee per i pranzi di squadra, gestire le preferenze alimentari dei membri del team e persino raccogliere feedback dopo il pranzo, tutto in un unico posto. Provate ClickUp oggi stesso; è gratis!