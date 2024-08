Come gestire un pranzo e una lezione efficaci per il vostro team

Qual è un modo interessante per promuovere l'apprendimento tra il team, che sia coinvolgente e favorisca lo sviluppo generale dei dipendenti?

Un evento di pranzo e apprendimento!

Le sessioni di Lunch and Learn incoraggiano le persone a parlare di argomenti nuovi, a perfezionare le competenze e ad aprire la porta a interazioni naturali e alla socializzazione del team. È un modo rilassato di combinare l'apprendimento con il pranzo, rendendolo piacevole ed educativo per i vostri dipendenti.

Sebbene questi programmi offrano una configurazione di apprendimento informale e conveniente, mantenere i dipendenti impegnati durante la pausa pranzo può essere difficile. Per mantenere l'interesse, assicuratevi che i contenuti siano pertinenti, che le sessioni siano interattive e che teniate conto dei diversi stili di apprendimento.

In questo articolo ci addentreremo nella strategia del pranzo e dell'apprendimento, svelandone i vantaggi, affrontando le sfide e fornendovi le basi per l'organizzazione di un programma dall'esito positivo.

Che cos'è il pranzo e l'apprendimento?

Un Lunch and Learn (noto anche come evento Brown Bag) è un incontro informale e informativo sul posto di lavoro in cui i dipendenti si riuniscono volontariamente durante la pausa pranzo per approfondire un argomento specifico. È un modo intelligente per sviluppare competenze professionali, trasferire conoscenze, condividere informazioni e aiutare il team a legare, tutto in una volta!

La strategia Lunch and Learn unisce il divertimento di un pranzo gratis con i colleghi a una vivace esperienza di apprendimento. Potete organizzare un evento unico, mensile o trimestrale in base alle esigenze del vostro team.

Ricordate che il programma Lunch and Learn non si limita alle questioni aziendali. È un'occasione per approfondire argomenti di autosviluppo e benessere come la salute fisica e mentale, le abilità di vita e la gestione dello stress e dell'ansia legati al lavoro.

Anche se gli eventi Lunch and Learn si svolgono di solito di persona, negli ultimi anni molte aziende hanno sperimentato sessioni a distanza.

Che siano di persona o a distanza, la chiave è creare uno spazio in cui i dipendenti possano parlare liberamente di ciò che sta loro a cuore. La libertà di scelta e di espressione (insieme a un po' di buon cibo) promuove la crescita dei dipendenti senza ostacoli e rafforza la cultura aziendale. In ultima analisi, questo si traduce in una significativa crescita aziendale per voi.

I vantaggi degli eventi Lunch and Learn

Gli eventi Lunch and Learn aiutano voi e la vostra team a crescere insieme . Scopriamo i vantaggi di un'ottima sessione di Lunch and Learn:

$$$a Creazione di un ambiente di apprendimento positivo

I programmi "Lunch and Learn" aprono la tabella per discussioni diverse che non si verificano tipicamente nelle conversazioni sul posto di lavoro. Consideratelo un forum del team in cui tutti possono condividere idee, affrontare problemi e scambiare conoscenze in uno spazio rilassato.

Questo spazio di condivisione permette ai membri del team di discutere di argomenti che di solito non vengono affrontati, come la salute mentale o le finanze.

Sviluppo dei dipendenti

Da aprile 2021 ad aprile 2022, 41% dei dipendenti ha dichiarato di aver lasciato il lavoro perché non vedeva opportunità di crescita professionale, secondo McKinsey. La sostituzione di un dipendente preparato può aumentare i costi fino al 200% del suo stipendio annuale.

Se da un lato i programmi di formazione prolungati forniscono spunti preziosi per lo sviluppo dei dipendenti, dall'altro possono causare stanchezza e disinteresse per l'apprendimento. D'altra parte, una sessione di Lunch and Learn offre le condizioni ideali per introdurre nuove competenze, strumenti o software mantenendo il team impegnato.

Questi eventi di formazione brevi e rilassati aiutano il team a migliorare utilizzando software diversi, sviluppando idee creative e utilizzando approcci strategici. Inoltre, contribuiscono agli obiettivi generali di crescita professionale, come l'aumento della produttività personale, la gestione del team e affinare le capacità di leadership.

Queste sessioni offrono anche un modo pratico per sviluppare le qualità di leadership essenziali nella presentazione di idee, nei discorsi e nella conduzione di discussioni.

Inoltre, durante le sessioni di Lunch and Learn, i colleghi creano un'atmosfera amichevole in cui si chiacchiera con disinvoltura, si discutono i punti essenziali e si danno liberamente suggerimenti utili.

Incoraggiare la comunicazione interna

Secondo una ricerca di Gartner, il 70% degli errori di un'azienda di un'azienda derivano da una comunicazione inadeguata.

I programmi Lunch and Learn permettono al team di conoscersi al di là dei ruoli professionali, favorendo le connessioni personali.

Gli esercizi di team building possono risultare imbarazzanti e a volte dare l'impressione che i vertici aziendali si stiano sforzando troppo. Gli eventi Lunch and Learn fondono naturalmente il team building con l'apprendimento dei dipendenti.

Come organizzare un evento di pranzo e apprendimento

Ecco una guida con passaggi per aiutarvi a pianificare un evento Lunch and Learn:

1. Impostazione di un obiettivo

Stabilite un'intenzione definita per la sessione di Lunch and Learn, in modo da non essere distratti durante l'organizzazione o la conduzione. Rimanere concentrati è la chiave.

Qual è lo scopo principale della vostra iniziativa Lunch and Learn?

Ad esempio, volete far conoscere ai vostri dipendenti un nuovo modello aziendale o un nuovo software? Discutete le implicazioni del mondo reale con esempi pratici, in modo che possano applicarle.

2. Trovare l'argomento giusto

Il Lunch and Learn si basa sulla partecipazione volontaria. Pertanto, l'argomento deve essere abbastanza interessante da coinvolgere le persone.

Quindi, invece di scegliere un argomento banale come "Nuovo aggiornamento del software", cercate di evidenziare cosa c'è in ballo per i partecipanti. Provate questo argomento: come il nuovo aggiornamento del software fa risparmiare X ore alla settimana"_ I vostri dipendenti ne saranno interessati!

Gestione e collaborazione dei documenti con ClickUp Docs

È possibile utilizzare un'applicazione per la condivisione di documenti come ClickUp Documenti per consentire ai vostri compagni di squadra di contribuire con idee relative agli argomenti che avete in mente.

E se non siete ancora sicuri dell'argomento, potete sempre chiedere il parere dei partecipanti. Il prezioso feedback sulle loro preferenze può essere una solida base per pianificare le sessioni future senza intoppi.

3. Rendete il vostro evento adatto a chi è in remoto

Nel 2023, circa il 12,7% dei dipendenti a tempo pieno si impegnerà in lavoro da remoto con il 28,2% che adotta un modello di lavoro ibrido. Quindi, includete i vostri dipendenti remoti nei vostri eventi di Lunch and Learn.

Utilizzate piattaforme per eventi virtuali e strumenti di videoconferenza per le vostre sessioni di pranzo e apprendimento. In questo modo, i dipendenti possono facilmente partecipare allo streaming live ovunque si trovino.

Ricordatevi di condividere il calendario e gli altri dettagli della riunione online con ogni potenziale partecipante. Il modo più semplice per farlo è utilizzare un sistema di project management con opzioni di condivisione delle conoscenze come ClickUp.

Utilizzare Lavagne online ClickUp per le discussioni prima dell'evento e per la condivisione delle idee in tempo reale durante l'evento. Visualizzazione del calendario di ClickUp vi aiuta a condividere e comunicare i vostri impegni, eliminando il rischio di errori di comunicazione.

4. Scegliete uno spazio stimolante

Di solito le sessioni di Lunch and Learn si tengono in ufficio per comodità di tutti. Il problema è che le sale non sono sempre disponibili e, anche quando lo sono, potrebbero non offrire l'ambiente di apprendimento ideale.

Scegliete una sala conferenze tranquilla, senza telefoni, traffico o chiacchiere esterne. In questo modo, i partecipanti non saranno disturbati e voi non disturberete altri dipendenti o reparti. Prendete in considerazione la possibilità di prenotare un posto in un caffè o in un ristorante nelle vicinanze che ispiri il brainstorming, la discussione e l'apprendimento.

5. Offrire un ottimo pranzo

Assicuratevi che il cibo sia delizioso e attraente. Affidatevi a un buon servizio di catering o, se il vostro catering interno è ottimo, chiedetegli di preparare qualcosa di speciale per ravvivare la situazione.

Tenete conto del numero massimo di partecipanti e ordinate di conseguenza. Potete generare dei coupon per il pranzo per i partecipanti remoti e condividerli attraverso una strumento di collaborazione come ClickUp Chattare .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-51.gif Visualizzazione della chat ClickUp /$$$img/

Utilizzate ClickUp Chat per semplificare la comunicazione con il vostro team

Assicuratevi che gli ospiti se ne vadano contenti e non vedano l'ora di tornare, mantenendo alta l'energia e la partecipazione.

6. Utilizzare un facilitatore

Per un Lunch and Learn di esito positivo, è necessario un leader capace. Non caricate i partecipanti della responsabilità di gestire l'evento.

Considerate invece la possibilità di coinvolgere un esperto che prenda il comando e guidi le discussioni.

Un leader esperto assicura il flusso regolare delle discussioni e apporta preziose intuizioni, competenze e una nuova prospettiva. La loro esperienza può catturare l'attenzione del pubblico, rendendo l'esperienza di apprendimento coinvolgente e informativa.

Inoltre, la presenza di un esperto esterno permette ai partecipanti di concentrarsi sull'apprendimento invece di occuparsi dell'organizzazione e della conduzione della sessione. Questo cambiamento permette ai partecipanti di partecipare, fare domande e andarsene con intuizioni preziose, rendendo l'evento Lunch and Learn un esito positivo.

7. Rispettare il tempo delle persone

Date priorità a una gestione efficace del tempo, assicurandovi che le sessioni di Lunch and Learn durino al massimo un'ora. Tenete conto del tempo di lavoro dei vostri colleghi e fate un lavoro richiesto per concludere la sessione entro la pausa pranzo assegnata.

Nel caso in cui la sessione si prolunghi oltre, comunicate chiaramente che non c'è alcuna urgenza per i partecipanti di tornare al lavoro in fretta. L'obiettivo è fare in modo che i partecipanti si sentano ispirati e non costretti a compensare il tempo trascorso.

8. Lasciare spazio alla discussione

Anche se la pausa pranzo ha una durata limitata, lasciate al team tutto il tempo necessario e un ambiente favorevole per le discussioni aperte successive.

Cercate di concludere la sessione in 40 minuti, in modo da lasciare almeno 20 minuti ai dipendenti per discutere della sessione e creare un legame.

Se le discussioni si protraggono oltre il tempo previsto, non è necessario affrettarsi. Tenete la sala conferenze riservata per un'ora in più o mantenete la videochiamata in funzione finché tutti non hanno finito.

Date ai partecipanti il tempo di assorbire ed elaborare le informazioni. In questo modo aumentano le probabilità che ricordino e applichino le conoscenze, rendendoli più propensi a partecipare alle sessioni future per ottenere benefici reali.

Incoraggiate il lavoro di squadra fornendo al vostro team l'accesso al sito web Rilevamento della collaborazione ClickUp piattaforma. È uno spazio in cui possono condividere liberamente idee, esprimere preoccupazioni e imparare gli uni dagli altri.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-3.gif ClickUp Collaborazione dal vivo /$$$img/

Pianifica più progetti, gestisci le dipendenze e dai la priorità alle attività di ClickUp con le funzionalità/funzione di collaborazione

9. Feedback di benvenuto

Alla fine di ogni sessione, chiedete un feedback: è fondamentale per migliorare e per dimostrare ai vostri dipendenti che le loro opinioni sono importanti obiettivo chiave dell'iniziativa Lunch and Learn.

Comunicate la vostra disponibilità a ricevere feedback aperti e onesti e fornite ai vostri dipendenti un mezzo diretto per condividere i loro pensieri.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Modulo-1-1400x970.png Modulo ClickUp /$$$img/

Create il modulo dei vostri sogni e migliorate il processo di assunzione con la funzionalità/funzione personalizzabile di ClickUp

Create un modulo online di facile utilizzo in cui i compagni di squadra possano esprimere le loro opinioni sul vostro programma. Utilizzare la visualizzazione del modulo ClickUp per consentire ai colleghi di proporre idee e iniziative per eventi futuri o di esprimere interesse per un maggiore coinvolgimento.

Il ruolo dei pranzi e delle lezioni nella fidelizzazione dei dipendenti

Ogni mese, solo negli Stati Uniti, da 3 a 4,5 milioni di dipendenti dimettersi.

Entro sei mesi, un terzo dei nuovi assunti abbandona. La fuga dei talenti è un grosso problema per molte aziende perché, diciamocelo, tutti vogliono di più. È naturale che i dipendenti cerchino una retribuzione più alta per il loro lavoro.

Secondo un rapporto PwC del 2021, il 77% dei lavoratori si dichiara disposto ad apprendere nuove competenze o a seguire una formazione. Tuttavia, solo uno su tre ritiene che il proprio datore di lavoro attuale offra opportunità di aggiornamento professionale.

Laura Baldwin, presidente di O'Reilly Media, sottolinea un dato importante: il 70% dei dipendenti penserebbe di cambiare azienda se sapesse che quella nuova investe di più nello sviluppo del proprio personale. il 94% dei dipendenti resteranno in azienda se il loro attuale datore di lavoro investirà nella loro formazione a lungo termine.

Quindi, se gestite un'azienda di piccole e medie dimensioni, Da fare per assicurarvi che i vostri migliori talenti non vengano rubati da aziende più grandi?

La risposta è molto semplice.

Offrite ai vostri dipendenti occasioni di apprendimento aperte e coinvolgenti per alimentare la loro crescita personale e rimanere più a lungo nella vostra azienda. Il Lunch and Learn è uno dei modi migliori per farlo.

Pranzo e apprendimento come strumento di formazione e sviluppo

Sebbene l'insegnamento formale di materie essenziali sia fondamentale, il programma Lunch and Learn è un utile strumento di formazione e sviluppo strumento di formazione e sviluppo. Anche se un programma di Lunch and Learn può non essere fondamentale, contribuisce allo sviluppo professionale dei dipendenti e alla crescita aziendale complessiva.

Un corso di formazione formale e rigido non è adatto a tutte le prospettive.

Ecco alcuni argomenti informali perfetti per le vostre sessioni di Lunch and Learn:

Salute e benessere dei dipendenti

Sviluppo delle competenze di vita

Competenze trasversali

Sviluppo delle competenze di leadership

Formazione su inclusività, diversità e intelligenza emotiva

Nuovi modelli aziendali

Iniziative di formazione trasversale tra team e reparti diversi

Conoscenza di nuove produttività

Corsi di gestione del tempo

Corsi opzionali di codice e altri corsi tecnici

Corsi di auto-aiuto

Piano di avanzamento della carriera

L'informalità in queste situazioni vi dà una marcia in più rispetto alla solita comunicazione formale. Gli argomenti che suggeriamo hanno alcune cose in comune: stimolano la discussione, incoraggiano il coinvolgimento e sono personali, applicabili in modo univoco a ciascun individuo.

Anche nelle sessioni informali, è essenziale creare un piano ben congegnato e condividerlo con i colleghi. Utilizzo modelli di piano di allenamento per creare piani basati sulla Sequenza per guidare l'evento. Grazie alla loro natura precostituita, consentono di risparmiare innumerevoli ore.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Training-Framework-Template.jpg Il modello Training Framework di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a catturare le idee, gestire le modifiche al progetto e tenere traccia dello stato.

https://app.clickup.com/signup?template=t-211237379&\_gl=1\*1emjyz2\*\_gcl\au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYyMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/

Sfide nell'organizzazione del pranzo e dell'apprendimento e loro superamento

Gli eventi Lunch and Learn rendono felici i dipendenti. Ma se ne state organizzando uno, è fondamentale che siate consapevoli delle sfide che ne derivano. Vediamo di illustrarne alcune:

1. Pianificazione e vincoli di tempo

L'ora di pranzo è il momento in cui i dipendenti fanno una pausa. La sessione deve offrire valore perché i dipendenti trascorrano quel tempo con voi. Ma è più facile a dirsi che a farsi.

Non si vuole consumare l'intera ora di pranzo; l'obiettivo è permettere ai dipendenti di tornare al lavoro senza sentirsi affrettati.

Riprogrammate le riunioni in un istante grazie alla funzionalità di trascinamento e rilascio di ClickUp Calendar View

Se state organizzando una sessione che coinvolge diversi reparti, dovete comunicare e ottenere la conferma di più team. È una seccatura, indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione.

Migliorate la partecipazione programmando in modo proattivo queste sessioni tramite La visualizzazione Calendario di ClickUp . La funzionalità/funzione Promemoria assicura che i vostri compagni di squadra sappiano quando è l'evento e non perdano mai una sessione.

Gestione dell'attività di ClickUp con un ordinamento continuo delle attività per stato, priorità, assegnatario e altro ancora

2. Teams remoti e ibridi

La parte "pranzo" del programma Lunch and Learn non si adatta perfettamente ai dipendenti remoti. Quindi, non ci sono molti motivi per attirare una grande folla. Ma ricordate che l'obiettivo non è solo quello dei numeri, bensì quello di stimolare la crescita personale e professionale.

Per questo, assicuratevi che ogni sessione sia aperta a tutti i membri del team, anche se non possono essere presenti di persona. Alcuni potrebbero essere interessati ma non riuscire a partecipare per motivi di tempo.

Non basta mettere le discussioni online. Registrate le sessioni utilizzando uno strumento come ClickUp Clip e condividerli con tutti i dipendenti per riferimenti futuri. In questo modo, tutti rimangono informati.

Scegliete di registrare l'intero schermo, la finestra di un'app o una scheda del browser con Clip di ClickUp e condividetelo con il team all'interno di un'attività

Mantenete le discussioni di alta qualità in modo che siano desiderose di partecipare alla prossima. Aggiungete anche un paio di immagini allettanti di spuntini deliziosi e salutari!

3. Argomenti limitati o poco interessanti

Creare un argomento allettante partendo da zero è una sfida, soprattutto se si vuole che i partecipanti si iscrivano e si impegnino attivamente.

Se non riuscite a scervellarvi abbastanza per sviluppare qualcosa di veramente stimolante, potete rivolgervi ai cervelli del futuro intelligenza artificiale generativa .

Migliorate l'efficienza generando automaticamente riepiloghi/riassunti delle riunioni, thread di commenti, e gli stati dei progetti con ClickUp Brain ClickUp Brain vi aiuterà a generare idee per il Pranzo e l'Apprendimento e a completare la scaletta temporale dell'intera sessione.

Per dare un tocco più umano, combinate questi suggerimenti con un rapido sondaggio tra i dipendenti utilizzando la visualizzazione Modulo di ClickUp. Fatevi un'idea di quali sono gli argomenti che i vostri dipendenti desiderano approfondire.

Pranzo e apprendimento con ClickUp

Le sessioni di "Lunch and Learn" non sono solo cibo: sono un modo intelligente di sviluppare il vostro team migliorare la comunicazione e trattenere i migliori talenti. Il risultato? L'azienda cresce costantemente, rendendo più facile la scalata.

Utilizzate la visualizzazione Calendario e le promemoria di ClickUp per programmare in modo proattivo le sessioni, assicurando una partecipazione ottimale senza invadere le pause pranzo. Per i team remoti o ibridi, rendete le sessioni accessibili attraverso piattaforme online e registrate le discussioni con ClickUp Clip per riferimenti futuri.

Iscrivetevi gratis a ClickUp e godetevi il vostro evento Lunch and Learn!

FAQ comuni

1. Da fare una presentazione per il pranzo e l'apprendimento?

Per organizzare una presentazione Lunch and Learn di successo, è necessario fissare obiettivi chiari, scegliere argomenti convincenti che abbiano una certa risonanza sui provider, garantire l'accessibilità da remoto e offrire uno spazio stimolante.

Utilizzate ClickUp per una programmazione efficiente, la raccolta di feedback e la generazione di argomenti. Rendete le vostre discussioni coinvolgenti e offrite un ottimo pranzo per accompagnarle!

2. Da fare per organizzare un pranzo virtuale?

Selezionate una piattaforma online di facile utilizzo, come Zoom o Microsoft Teams, per organizzare un pranzo virtuale in cui i partecipanti possano portare il proprio pranzo. Programmate la sessione in modo che coincida con la pausa pranzo, mantenendola concisa per rispettare i tempi dei partecipanti.

Scegliete un argomento pertinente e coinvolgente, assicurandovi che risponda agli interessi e alle esigenze del vostro team. Per mantenere un ambiente interattivo, incoraggiate la partecipazione attiva attraverso sondaggi, sessioni di domande e risposte o discussioni.

Condividete i dettagli attraverso sistemi di project management come ClickUp, per garantire l'accessibilità ai team remoti. Registrate le sessioni per riferimenti futuri, mantenendo lo spirito inclusivo e collaborativo dei tipici eventi Lunch and Learn, pur adattandosi a un'impostazione virtuale.

3. Qual è un altro modo per dire Pranzo e Apprendimento?

Un altro modo per dire "Pranzo e Apprendimento" potrebbe essere "Sessione Brown Bag" o "Workshop all'ora di pranzo" Questi termini sono spesso usati in modo intercambiabile per descrivere le sessioni in cui i dipendenti si riuniscono durante il pranzo per imparare e discutere vari argomenti.