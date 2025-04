Semplificare il processo di audit: I migliori modelli di piani di audit per il 2025

Per crescere in modo sostenibile, ogni azienda deve soddisfare determinati regolamenti e requisiti di conformità. Per questo motivo, le aziende conducono audit regolari per garantire la coerenza e mantenere la responsabilità.

Gli audit sono parti inseparabili di qualsiasi azienda, ma richiedono un piano di audit meticolosamente realizzato per definire un percorso strutturato, che comprenda tutto, dalle procedure di audit alle sequenze e alla reportistica.

Per i team di revisione e i professionisti di tutti i settori, modelli affidabili di piani di revisione offrono una base per guidare il lavoro, riducendo l'incertezza e rendendo ogni passaggio mirato.

Un modello di piano di audit è progettato tenendo conto delle esigenze pratiche dei revisori. È una struttura già pronta che organizza le informazioni, chiarisce gli obiettivi e aiuta a evitare le sviste.

Questo articolo esplorerà diversi tipi di modelli di piani di audit per soddisfare le diverse esigenze di revisione. Iniziamo!

Che cosa sono i modelli di piano di audit?

Un modello di piano di audit è uno schema predefinito che organizza e guida il programma di audit. Si tratta di uno schema per l'audit, che fornisce una struttura chiara da seguire.

Coprono aree essenziali come gli oggetti dell'audit, la portata di ciò che deve essere esaminato, le procedure da seguire e le sequenze di tempo per ogni fase. Questi modelli funzionano sia per gli auditor interni che per quelli esterni.

Vi state chiedendo perché dovreste usare un modello di piano di audit? Perché vi aiuta a risparmiare tempo, fornendovi un punto di partenza. Così non dovrete costruire un piano di audit da zero ogni volta.

Inoltre, assicura che si copra tutto il necessario lungo il percorso, dai rischi alla documentazione.

Altri vantaggi sono:

Miglioramento dell'account

Migliore conformità agli standard e alle normative del settore

Miglioramento della gestione del rischio e della mitigazione

Sia che stiate lavorando a un progetto di Audit di conformità IT , audit finanziario, conformità del progetto o di revisione interna, un modello di piano di audit vi aiuta a rimanere concentrati e organizzati.

**Che cosa rende un buon modello di piano di audit?

Ecco alcuni elementi da ricercare nella selezione di un buon modello di piano di audit:

Flessibilità: Un modello efficiente si adatta alle esigenze specifiche dell'organizzazione. Dovrebbe adattarsi alle normative del settore e alle politiche interne senza soluzione di continuità

Un modello efficiente si adatta alle esigenze specifiche dell'organizzazione. Dovrebbe adattarsi alle normative del settore e alle politiche interne senza soluzione di continuità **Un buon modello deve lavorare bene con altri documenti pertinenti. Per istanza, potrebbe essere necessario includeremodelli di reportistica sugli incidenti per monitorare eventuali problemi emersi durante l'audit

**Il modello deve offrire obiettivi cancellati che spieghino quali sono i risultati dell'audit e definiscano le aree, i reparti o i processi che saranno esaminati nel corso dell'audit

Sequenza e attività cardine: Con gli audit, la tempistica è tutto. I modelli migliori suddividono le attività in sequenze temporali e in attività cardine, consentendo di monitorare lo stato dall'inizio alla fine.

Con gli audit, la tempistica è tutto. I modelli migliori suddividono le attività in sequenze temporali e in attività cardine, consentendo di monitorare lo stato dall'inizio alla fine. Assegnazione delle responsabilità: Cercate modelli che vi aiutino a identificare i responsabili delle diverse attività di audit, compresi gli auditor e gli altri membri del team coinvolti

Cercate modelli che vi aiutino a identificare i responsabili delle diverse attività di audit, compresi gli auditor e gli altri membri del team coinvolti Documentazione: Il modello dovrebbe anche offrire una sezione per tenere traccia dei risultati, delle prove e dei documenti di supporto durante l'intero processo di audit

Il modello dovrebbe anche offrire una sezione per tenere traccia dei risultati, delle prove e dei documenti di supporto durante l'intero processo di audit Reportistica: Cercate modelli che specifichino come verranno presentati i risultati dell'audit, compresi i formati e i metodi di distribuzione

10 Migliori modelli di piano di audit

Sebbene gli audit siano obbligatori per tutte le aziende, non tutti i modelli di piano di audit sono costruiti allo stesso modo!

Ma non preoccupatevi: abbiamo terminato il lavoro per voi. Ecco i 10 migliori modelli di piani di revisione per soddisfare tutte le vostre esigenze di revisione, indipendentemente dal vostro settore.

1. Modello di piano di audit ClickUp

Il Modello di piano di audit di ClickUp serve come schema per organizzare ogni parte dell'audit. Mappa ciò che deve essere terminato, quando e da chi, in modo da non trovarsi in difficoltà a metà strada.

Vi aiuta a creare rapidamente un piano di audit completo, a organizzare i documenti e a identificare facilmente le aree a rischio durante le verifiche di conformità.

Il modello di piano di audit inizia con gli oggetti - ciò che si spera di ottenere - e poi si addentra nell'ambito, dove si determina con precisione quali aree o processi saranno oggetto di audit.

Inoltre, consente di suddividere tutto in attività gestibili e di monitorarne il piano, l'esecuzione e il completamento.

Con questo modello, avrete una registrazione completa e ben documentata di tutte le procedure di audit, che vi permetterà di concentrarvi sulle aree ad alta priorità senza preoccupazioni.

Ideale per: Teams che vogliono stabilire un approccio strutturato ai loro audit.

Pro Tip: Usate la visualizzazione Calendario per aprire il modello e controllare cosa deve essere fatto ed entro quale sequenza temporale. In questo modo si evita di dimenticare qualcosa e si rispettano tutte le scadenze. 📆

2. Modello di programma di audit ClickUp

Una versione più avanzata del modello precedente, il modello Modello di programma di audit di ClickUp, è perfetto per l'impostazione di un processo dettagliato e con passaggi per l'audit.

Oltre ad aiutarvi a creare un piano di audit completo, vi guida attraverso ogni attività, compreso lo sviluppo di una Sequenza, l'identificazione dei rischi e la reportistica dei risultati. In questo modo il processo di audit risulta più semplice e organizzato.

Il modello di piano di audit è abbastanza flessibile da adattare a diversi tipi di audit, in modo da poterlo facilmente modificare per adattarlo al vostro settore o area di interesse. Quindi, che si tratti di una verifica di conformità o di un audit finanziario, questo modello consente di procedere senza intoppi.

Considerate questo modello come una guida completa per condurre una revisione senza intoppi dall'inizio alla fine. Con tutto ciò che è stato mappato, avrete un quadro chiaro del punto in cui vi trovate nel processo, delle fasi successive e dei potenziali ostacoli.

Ideale per: Teams che pianificano processi di audit in passaggi.

Suggerimento: Suddividete il programma di audit in singole attività e assegnate ai membri del team responsabilità specifiche. Condividete questo modello con i membri del team, in modo che ognuno sappia esattamente cosa deve fare fin dal primo giorno.

3. Modello di politica di audit di ClickUp

Le politiche di audit sono il segreto di un esito positivo. Esse forniscono un quadro di riferimento per garantire che gli audit siano condotti in modo efficiente, completo e senza non conformità.

Tuttavia, la creazione di un documento di politica di audit richiede molto tempo. Modello di politica di audit di ClickUp vi toglie lavoro assicurandovi una politica completa che copre tutte le vostre esigenze.

È la risorsa ideale per stabilire linee guida e procedure chiare per i processi di audit. Con essa si definiscono i principi, gli oggetti e gli standard fondamentali, mantenendo tutto in un unico punto centralizzato a cui tutte le persone interessate possono accedere facilmente.

Il modello semplifica inoltre la comunicazione tra le parti interessate e aiuta a generare reportistica per la gestione della conformità.

È dotato di sezioni che coprono autori, data, riepilogo/riassunto, scopo, portata e obiettivi dell'audit. Inoltre, la sezione Disclaimer sulla politica di audit assicura che l'auditor abbia letto e compreso la politica prima di iniziare ufficialmente il lavoro.

Ideale per: Le organizzazioni che desiderano definire le proprie politiche e i propri standard di audit.

Pro Tip: Rivedete e aggiornate regolarmente la vostra politica di audit per riflettere eventuali cambiamenti significativi nelle normative o nelle prassi interne. In questo modo, il vostro team potrà mantenere la sua attualità e la sua efficacia.

4. Modello di documento per l'audit aziendale ClickUp

La gestione di un audit aziendale è spesso un'esperienza travolgente, ma Modello di documento per l'audit aziendale di ClickUp lo rende un gioco da ragazzi. Questo modello completamente personalizzabile e facile per i principianti vi guida attraverso l'audit, assicurandovi di coprire tutte le basi.

Con questo modello di piano di audit, identificare e documentare i rischi potenziali diventa semplice e il monitoraggio di elementi essenziali come i risultati dell'audit e le relazioni è un gioco da ragazzi.

La sezione Risultati dell'audit del modello offre anche una tabella preconfezionata per aggiungere gli elementi da sottoporre a verifica, rendendo più facile l'organizzazione.

La struttura cancellata per documentare le prove e le osservazioni consente di fare facilmente riferimento alle informazioni critiche.

E poi? È perfetto se state cercando di analizzare e migliorare i processi esistenti. Una volta identificate le aree di miglioramento, utilizzare modelli di miglioramento dei processi per documentarli e implementarli.

Ideale per: Le piccole e medie imprese che necessitano di un documento flessibile per audit completi.

5. Modello di audit aziendale ClickUp

Scarica questo modello /%cta/

Se avete mai affrontato le complessità di un audit aziendale, sapete quanti dettagli dovete gestire contemporaneamente. Il Modello di audit aziendale di ClickUp semplifica questo processo, rendendo più facile per le aziende rimanere conformi e mantenere tutto trasparente.

Con questo modello, traccia tutti gli elementi necessari del vostro audit, dal piano iniziale alla reportistica finale. Le quattro visualizzazioni personalizzate accelerano il processo di audit, garantendo al contempo precisione e qualità.

Ad esempio, è possibile aggiungere il budget dell'audit nella visualizzazione precostituita Budget dell'audit, controllare il calendario dei clienti e pianificare quando intervistare il prossimo client con la Visualizzazione del calendario dei clienti, e utilizzare le domande per l'intervista di audit già pronte per mettere da parte i preliminari nella Visualizzazione dell'intervista di audit.

Le funzionalità/funzione personalizzabili vi permettono di adattarlo alle esigenze del vostro settore, in modo da essere sempre in linea con i requisiti normativi.

Ideale per: Le grandi organizzazioni che gestiscono audit aziendali complessi.

Pro Tip: Utilizzare la vista Elenco per suddividere le attività di audit in diverse fasi, quali selezione, piano, esecuzione, reportistica e follow-up. Impostare le priorità delle attività, selezionare il livello dell'auditor, aggiungere ore fatturabili e aggiornare le ore di lavoro.

6. Modulo per l'audit interno ClickUp

Scarica questo modello /%cta/

Teams efficienti, processi efficaci e progetti solidi sono le chiavi per un esito aziendale positivo. Ma Da fare per garantire che i processi siano all'altezza? La risposta sta nell'audit interno.

La gestione degli audit interni può essere complicata, soprattutto per tutti i dettagli che comporta. È qui che il Modulo per l'audit interno da ClickUp è utile.

Fornisce un elenco riepilogativo delle considerazioni da fare nelle operazioni quotidiane. Centralizza i moduli di audit, visualizza i KPI (Key Performance Indicators) e mantiene il team allineato agli obiettivi di conformità.

Il modello valuta anche in modo oggettivo i processi interni, aiutandovi a identificare le discrepanze tra le operazioni effettive e quelle previste e le aree da migliorare.

Grazie a visualizzazioni personalizzate come Necessità di attenzione e Riepilogo/riassunto, il modello consente di categorizzare il lavoro e di garantire un audit interno senza intoppi.

Ideale per: Teams che conducono regolarmente audit interni.

Pro Tip: Utilizzate l'elenco Needs Attention per verificare le prestazioni dei reparti negli ultimi trimestri. Questo vi aiuterà a determinare se il vostro personale ha bisogno di maggiore formazione.

7. Modello di audit e miglioramento dei processi ClickUp

Scarica questo modello /%cta/

Indipendentemente dalla vostra azienda, tenere sotto controllo i processi è fondamentale per il vostro esito positivo. Il Modello di audit e miglioramento dei processi di ClickUp è qui per aiutarvi a valutare e ottimizzare le vostre operazioni in modo semplice.

Questo modello vi guida nella valutazione dei vostri processi attuali e nella determinazione di ciò che funziona e di ciò che potrebbe essere migliorato.

Il modello vi permette di fare di tutto, dalla documentazione dei flussi di lavoro attuali all'identificazione delle aree che necessitano di modifiche, fino al piano per rendere le cose più fluide!

Offre un Elenco di analisi dei processi, un Elenco di analisi CATWOE, un Elenco di concezione del modello e un Elenco di gestione dei cambiamenti per aiutarvi a gestire i diversi aspetti della vostra revisione. Ad esempio, elencate tutte le attività relative alla gestione dei cambiamenti nell'Elenco di gestione dei cambiamenti.

Ideale per: Teams che cercano di migliorare e perfezionare i processi esistenti.

Suggerimento: Utilizzate l'Elenco dell'analisi CATWOE per verificare le prospettive delle parti interessate e assicurarvi che siano in linea con le prospettive aziendali.

8. Modello di lista di controllo per l'audit interno di ClickUp

Scarica questo modello /%cta/

Avere una lista di controllo fa la differenza quando si conduce un audit interno. La Modello di lista di controllo per l'audit interno di ClickUp semplifica il processo delineando chiaramente ciò che Da fare, assicurando che nulla venga trascurato.

Il modello garantisce una traccia di audit dettagliata utile per le revisioni interne ed esterne. Inoltre, aiuta a creare e documentare i processi in modo che i futuri audit siano coerenti.

La lista di controllo comprende i requisiti generali, la politica per la salute e la sicurezza, il piano, l'implementazione, il funzionamento, il controllo e la revisione della gestione.

Monitoraggio dell'avanzamento degli audit con stati personalizzati come Completato, Revisione interna, Bloccato, In corso e Da fare. In questo modo è possibile vedere esattamente lo stato di avanzamento di ogni attività e quali sono le cose da fare.

Utilizzate campi personalizzati come Piano d'azione, Livello di lavoro richiesto, Prove, Punteggio dell'audit e Causa principale per categorizzare e organizzare le attività di audit.

Grazie a visualizzazioni come Opportunità di miglioramento, Riepilogo/riassunto e Non conformità, avrete una panoramica chiara dei vostri processi, rendendo più semplice l'esecuzione delle attività.

Ideale per: I team che preferiscono una comoda lista di controllo per condurre gli audit.

9. Modello di attività di ClickUp per l'audit dei fornitori

I fornitori spesso rappresentano una grossa fetta della vostra spese aziendali .

Nel contesto aziendale odierno, assicurarsi che i fornitori soddisfino i vostri standard è più importante che mai. Modello di attività di ClickUp per l'audit dei fornitori vi aiuta a valutare questo aspetto.

Il modello consente di creare attività di audit in modo rapido e semplice. Attività come invitare i membri del team e assegnare compiti con date di scadenza per la massima efficienza non sono mai state così facili. In questo modo è possibile organizzare le informazioni sull'audit dei fornitori in un documento facilmente accessibile.

Il modello copre anche tutti gli aspetti critici di un audit dei fornitori, dai controlli di conformità alle valutazioni della qualità e delle prestazioni, assicurandovi di non tralasciare nulla.

Ideale per: Aziende che vogliono valutare le prestazioni e la conformità dei fornitori.

10. Modello di audit dei fornitori ClickUp

Un altro modello per gestire l'audit dei fornitori è Modello di audit dei fornitori di ClickUp, che vi aiuta a valutare le prestazioni, la conformità e gli standard di qualità dei fornitori.

Utilizzate questo modello per documentare le prestazioni e ottenere una chiara comprensione delle loro procedure chiave. Queste informazioni vi aiuteranno a discutere i rischi, le opportunità e i piani di miglioramento con i vostri fornitori.

Il modello offre tre misure di esito positivo: conforme, parzialmente conforme e non conforme. In base a questi risultati, è possibile aggiungere raccomandazioni per migliorare le offerte dei fornitori.

Il modello fornisce anche un elenco di cose da controllare. Ad esempio, la progettazione e lo sviluppo di un prodotto includono attività come le attrezzature di prova e una struttura di R&S.

Ideale per: Le aziende che vogliono documentare la conformità, la qualità e le prestazioni complessive per una valutazione chiara e coerente dei fornitori.

## Togliete lo stress dagli audit con ClickUp

Un solido piano di audit è fondamentale per mantenere l'azienda in carreggiata, sia che si tratti di gestire le operazioni interne che di lavorare con i fornitori. Con i modelli giusti, potete essere organizzati, coprire tutti i dettagli cruciali e tenere facilmente tutti in contatto.

Dalle politiche di audit alle liste di controllo per i fornitori, ogni modello di piano di audit vi offre un modo semplice per gestire gli audit e garantire che nulla venga tralasciato. I modelli contribuiscono a semplificare il lavoro e a dare maggiore fiducia nei risultati.

