Come imparare da progetti famosi falliti ed evitare fallimenti futuri

Nel 1999, Il Mars Climate Orbiter della NASA si è disintegrato entrando nell'atmosfera di Marte.

La disintegrazione non è avvenuta a causa di un guasto hardware, ma è stata causata da un semplice errore di conversione delle unità di misura tra il sistema imperiale e quello metrico.

Questo errore da 125 milioni di dollari mette in evidenza un problema universale: anche i progetti più ben finanziati e di alto profilo possono fallire a causa di passi falsi evitabili

Per i gestori del progetto e i loro team, la posta in gioco è alta: scadenze non rispettate, sforamenti di budget e obiettivi non raggiunti possono portare alla perdita di fiducia e a significative battute d'arresto.

La buona notizia è che potete evitare simili trabocchetti e mettere le vostre attività a prova di futuro imparando da famosi progetti falliti. Immergiamoci! 🤿

Cause comuni di fallimento dei progetti

Anche le migliori idee possono vacillare senza una corretta esecuzione, e molti progetti falliti condividono cause di fondo simili.

Comprendere queste insidie comuni può aiutare i project manager a individuare e gestire i rischi in anticipo. Ecco alcune delle ragioni più comuni per cui i progetti falliscono. 📉

⚠️ Povero piano

Senza una solida tabella di marcia, i progetti sono destinati a fallire fin dall'inizio. La mancanza di sequenze, consegne e attività cardine chiare può creare confusione tra i team, portando a scadenze non rispettate e aspettative non allineate.

⚠️ Scope creep

Lo scope creep si verifica quando funzionalità/funzioni aggiuntive si intrufolano nel progetto dopo che questo è già in corso, spesso senza un'adeguata documentazione o approvazione.

**Da fare: lo Scope Creep è particolarmente comune nello sviluppo di software, dove l'evoluzione delle richieste dei client può rapidamente andare fuori controllo se non viene comunicata con una documentazione adeguata.

⚠️ Mancanza di risorse

I progetti spesso falliscono perché non dispongono del budget, della manodopera o degli strumenti necessari per raggiungere gli oggetti. I problemi di allocazione delle risorse sono particolarmente comuni nei settori con finanziamenti limitati o priorità fluttuanti, come le startup o le organizzazioni non profit.

Inoltre, le risorse insufficienti costringono i team a scendere a compromessi, abbassando la qualità del risultato.

⚠️ Comunicazione inadeguata

La cattiva comunicazione, sia tra i reparti, sia tra gli stakeholder o i membri del team, porterà inevitabilmente a grosse battute d'arresto. Inoltre, la mancanza di trasparenza sugli obiettivi e sullo stato del progetto crea confusione, colli di bottiglia e opportunità mancate.

Molti settori faticano a mantenere una comunicazione efficace, soprattutto quelli con team distribuiti o remoti.

⚠️ Obiettivi assegnati

Quando gli stakeholder e i team non hanno la stessa pagina sugli obiettivi del progetto, si creano attriti. Peggio ancora, gli oggetti non allineati possono creare priorità conflittuali, rendendo difficile la misurazione dello stato o la determinazione dell'esito positivo.

Questo è un problema comune nelle grandi aziende, dove più dipartimenti possono avere interessi contrastanti.

Pro Tip: Conducete sempre un'analisi dei rischi all'inizio di un progetto per identificare le potenziali insidie e creare piani di emergenza. È più facile affrontare i rischi in modo proattivo piuttosto che reattivo garantire una maggiore fluidità esecuzione del progetto e meno sorprese in futuro.

Analisi di progetti famosi falliti

Il fallimento può essere un insegnante severo, soprattutto in project management . Alcuni dei più famosi fallimenti di progetti contengono potenti lezioni che possono guidarci verso l'esito positivo.

Scopriamo le storie dietro questi passi falsi e scopriamo cosa ci insegnano! 📚

1. La guerra dei formati persa da Sony Betamax Sony introduce il Betamax negli anni '70, prevedendo che sarebbe diventato il formato dominante per le videocassette. Tuttavia, la tecnologia VHS, sviluppata da JVC, ha preso il sopravvento grazie a un marketing migliore e a partnership con altri produttori. In realtà, la decisione di Sony di mantenere il Betamax proprietario limitava la sua disponibilità sul mercato.

Inoltre, i consumatori hanno preferito il VHS per il suo tempo di registrazione più lungo, che rispondeva meglio alle esigenze dei clienti, nonostante la qualità video superiore del Betamax. Questo fallimento illustra l'importanza dell'accesso al mercato e dell'adattabilità, soprattutto quando i concorrenti innovano più rapidamente.

Lezione: Un ottimo prodotto non è sufficiente. La collaborazione con i partner e la domanda del mercato determineranno l'esito positivo. Le organizzazioni devono assicurarsi che le loro offerte non siano solo superiori, ma anche accessibili e allineate alle priorità dei consumatori.

2. Un passo falso nel sentiment dei clienti da parte di New Coke

Nel 1985 Coca-Cola ha sostituito la sua formula iconica con Nuova Coca-Cola con la speranza di rivitalizzare le vendite commerciali. Sebbene i test di gusto interni fossero positivi, l'azienda sottovalutò la connessione emotiva dei clienti con la bevanda originale.

L'indignazione dei consumatori più fedeli costrinse Coca-Cola a revocare la decisione nel giro di pochi mesi e a rilanciare "The Coca-Cola Classic" Il fallimento evidenzia che anche i cambiamenti ben studiati possono ritorcersi contro se allontanano una base di clienti fedeli.

Lezione: I project manager devono valutare l'allegato emotivo insieme ai dati dei clienti. Nei cambiamenti di prodotto, l'impatto psicologico sui clienti esistenti è spesso importante quanto i miglioramenti tecnici.

3. Un fallimento di esecuzione e strategia da parte di Ford Edsel

Ford ha investito oltre 250 milioni di dollari nella Modello Edsel con l'intento di colmare un vuoto nel mercato delle auto di medio raggio. Tuttavia, il design non riscosse il favore dei consumatori, e problemi di qualità, come perdite d'olio e parti difettose, ne frenarono il lancio.

Ford ignorò anche le intuizioni raccolte attraverso i sondaggi dei consumatori, che purtroppo portarono a un cattivo allineamento con il mercato. Questo passo falso risultò in significative perdite finanziarie e trasformò "Edsel" in un sinonimo di progetto fallito.

Lezione: Durante lo sviluppo di un prodotto, è necessario adottare una ricerca di mercato estesa, poiché ignorare il feedback dei clienti aumenta il rischio di aspettative non allineate e di esigenze non soddisfatte.

4. Le ambizioni sovradimensionate dell'Airbus A380 hanno incontrato la realtà del mercato

Il Airbus A380 è stato immaginato come il futuro dei viaggi aerei a lungo raggio. Tuttavia, le sue dimensioni enormi hanno creato problemi logistici e infrastrutturali, richiedendo agli aeroporti di aggiornare i gate e le piste.

Lo spostamento delle preferenze delle compagnie aeree verso aerei più piccoli e a basso consumo di carburante ha reso l'A380 poco richiesto. Alla fine, questo progetto ambizioso, costato oltre 30 miliardi di dollari, non è riuscito ad allinearsi alle mutevoli esigenze del mercato

**Lezione: anche i progetti visionari devono allinearsi alla realtà del mercato. I progetti che si basano pesantemente su infrastrutture esterne necessitano di un piano di emergenza e dell'approvazione degli stakeholder.

5. Nokia Symbian OS resta indietro nella corsa agli smartphone

Il dominio di Nokia nel settore della telefonia mobile è diminuito quando l'azienda è rimasta fedele al suo obsoleto sistema operativo Symbian Sistema operativo Symbian ignorando il passaggio a iOS e Android.

Nonostante il vantaggio iniziale sul mercato, la riluttanza di Nokia ad abbracciare la tendenza degli smartphone è costata la sua quota di mercato. Quando Nokia ha reagito, era ormai troppo tardi: il settore si era evoluto, lasciando il marchio indietro.

Lezione: Le aziende devono abbracciare il cambiamento in modo proattivo. Per rimanere all'avanguardia è necessaria un'innovazione continua e l'agilità necessaria per cambiare quando le dinamiche del mercato cambiano.

6. L'errata percezione del prodotto da parte di Crystal Pepsi Pepsi di cristallo ha debuttato nel 1992 come bibita trasparente progettata per identificarsi con le tendenze salutistiche. Sebbene inizialmente abbia suscitato curiosità, i consumatori hanno trovato il prodotto insoddisfacente: l'aspetto trasparente non corrispondeva alle loro aspettative di gusto.

Questo fallimento ha rivelato l'importanza della percezione del prodotto, soprattutto perché le indicazioni visive influenzano l'esperienza dei clienti tanto quanto il gusto.

Lezione: L'innovazione di prodotto deve tenere conto delle aspettative sensoriali. Anche piccoli cambiamenti possono influenzare drasticamente l'esperienza e la percezione di un prodotto da parte dei clienti.

7. Un disastro di conversione delle unità di misura da parte dell'orbiter climatico della NASA per Marte

Il Mars Climate Orbiter della NASA, costato 125 milioni di dollari, è andato perso per un semplice errore di conversione delle unità di misura. Un team ha usato unità metriche, mentre un altro ha usato unità imperiali. Questa svista ha fatto sì che il veicolo spaziale entrasse nell'atmosfera marziana in modo errato, risultando così distrutto.

Questo fallimento del progetto sottolinea la necessità critica di comunicazione e allineamento tra i team, soprattutto in ambienti tecnici dove piccoli errori possono avere esiti costosi.

Lezione: L'impostazione di processi e canali di comunicazione standardizzati garantisce la coerenza dei dati tra i team e riduce il rischio di errori evitabili.

8. Scarso piano del pubblico ai Campionati mondiali di atletica di Doha

Nonostante i forti investimenti nelle infrastrutture e nella promozione dell'evento, i Campionati Mondiali di Atletica di Doha campionati mondiali di atletica 2019 in Qatar hanno dovuto affrontare stadi vuoti e scarso coinvolgimento del pubblico.

Il cattivo tempismo dell'evento e la mancanza di interesse locale sono risultati un imbarazzante fallimento per gli organizzatori. È la prova che gli eventi di esito positivo richiedono un'analisi approfondita del pubblico e un piano strategico che vada oltre la logistica e il marketing.

Lezione: Il piano dell'evento deve basarsi su previsioni realistiche del pubblico. Inoltre, identificare per tempo le chiavi di interesse e garantire l'interesse locale è essenziale per un esito positivo su larga scala.

Lezioni apprese da esempi di fallimenti di progetti

Ogni progetto ha un potenziale esito positivo, ma il fallimento può colpire quando meno ce lo si aspetta.

Ecco alcune preziose lezioni apprese per aiutarvi a evitare la cattiva gestione dei progetti e a lanciare piani di progetto più resistenti. 📈

➡️ La comunicazione è la linfa vitale dei progetti

Le lacune nella comunicazione nel project management fanno deragliare anche i progetti più ben pianificati. Ad esempio, guardate come la comunicazione errata della NASA ha portato alla costosa fine del progetto.

Considerate l'utilizzo di sistemi di comunicazione centralizzati per ospitare tutti i documenti, i piani e le discussioni relative al progetto. Ad esempio, migliaia di aziende utilizzano strumenti come ClickUp per aggiornamenti istantanei e comunicazioni sui progetti nella gerarchia del marchio.

Pro Tip: Implementate le matrici RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) per definire chiaramente la titolarità delle attività e le responsabilità decisionali. Questo approccio aumenta l'account, migliora la comunicazione e assicura che tutti comprendano il proprio ruolo nel progetto ciclo di vita del project management .

➡️ Gestire le aspettative degli stakeholder è un processo continuo

Progetti come New Coke rivelano l'importanza del continuo coinvolgimento degli stakeholder. Tenete presente che la gestione delle aspettative non finisce con la riunione di avvio, ma è un processo continuo.

Inserite dei punti di controllo nella Sequenza del progetto e cercate attivamente i contributi di stakeholder, personalizzati e utenti. Se state sviluppando un prodotto, create un backlog di storie dell'utente e assegnatele agli sprint per consentire la convalida regolare delle ipotesi.

Potreste anche fornire aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento attraverso dashboard e regolari reportistica sullo stato del progetto . Questo approccio mantiene gli stakeholder impegnati durante le riunioni di revisione e informati sui cambiamenti di priorità.

➡️ La flessibilità è la chiave per la longevità

Il fallimento dell'Airbus A380 mostra chiaramente come un piano rigido possa ritorcersi contro. I progetti devono essere costruiti con un certo grado di adattabilità per adattarsi ai cambiamenti del mercato.

Iniziate a suddividere i progetti di grandi dimensioni in sprint più piccoli e iterativi che vi permettano di apportare modifiche alle diverse versioni. Successivamente, cercate di mappare gli scenari migliori, peggiori e più probabili per preparare il team a diverse condizioni future.

Potete anche sviluppare dei protocolli per gestire le modifiche dell'ambito senza interruzioni. Per istanza, provate a condurre valutazioni d'impatto prima di apportare modifiche al piano del progetto.

➡️ Le retrospettive regolari favoriscono il miglioramento continuo

È necessaria una riflessione regolare per aiutare il team a correggere la rotta prima che i piccoli problemi diventino grandi. Il fallimento di Crystal Pepsi è un esempio classico dell'importanza di frequenti revisioni durante tutto il progetto.

Considerate le retrospettive sprint dopo ogni attività cardine per raccogliere dettagli su ciò che è andato bene, ciò che non è andato bene e come si può migliorare. Utilizzate opzioni di feedback anonimo per incoraggiare recensioni aperte e oneste da parte dei membri del team. Dopo ogni retrospettiva, creare un elenco delle lezioni apprese e degli elementi di azione per le aree da migliorare.

➡️ Iniziare presto il piano dei rischi e ripeterlo nel periodo successivo

Il fallimento della Ford Edsel dimostra che la gestione del rischio non è un'attività da svolgere una volta sola. Anche in presenza di finanziamenti solidi, un piano di rischio inadeguato può portare al fallimento.

Iniziate con la creazione di una matrice dei rischi durante il piano, classificate i rischi in base alla loro gravità e impostate strategie di risposta per i rischi di priorità.

Per istanza, preparate dei fornitori di backup nel caso in cui il vostro fornitore principale non sia disponibile.

Infine, utilizzate strumenti di project management per automatizzare il monitoraggio dei rischi con avvisi per segnali come ritardi nella Sequenza o problemi di budget.

Pro Tip: Anche quando i progetti hanno successo, è sempre necessario effettuare una revisione post-mortem del progetto. Questo aiuta a identificare ciò che ha funzionato bene e ciò che potrebbe essere migliorato per i progetti futuri.

Come utilizzare ClickUp per prevenire i fallimenti dei progetti

Utilizzo versatile strumenti per il project management consente di gestire l'ideazione, l'esecuzione e le iterazioni da un'unica piattaforma.

Software come il ClickUp Project Management Solution offre decine di funzioni per aiutare il team a evitare i fallimenti dei progetti.

Vediamo come queste funzionalità/funzione possono aiutarvi. 👇

Attività di ClickUp

Mantenete il vostro team concentrato e create una solida base per l'esito positivo con ClickUp Teams

Con Attività di ClickUp è possibile assegnare le responsabilità in modo chiaro, monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale e gestire il carico di lavoro del team in modo efficiente. Questo strumento consente di suddividere i progetti di grandi dimensioni in attività gestibili, rendendo più facile l'organizzazione e il rispetto dei tempi.

Ogni attività può includere dettagli specifici, come date di scadenza, livelli di priorità e attività secondarie, assicurando che ogni membro del team comprenda il proprio ruolo e le scadenze.

Assegnare attività di ClickUp ai membri del team per semplificare la collaborazione e ridurre al minimo i rischi associati alla cattiva comunicazione

È possibile assegnare attività ai singoli membri del team, facendo chiarezza su chi è responsabile di cosa. Questo account è fondamentale per evitare malintesi e garantire che tutti siano allineati con gli obiettivi del progetto.

Obiettivi ClickUp

Utilizzate ClickUp Obiettivi per assegnare obiettivi chiari e vincolati nel tempo e per monitorare lo stato di ciascun membro del team Obiettivi di ClickUp consente di fissare obiettivi quantificabili e di collegarli ad attività specifiche per monitorare lo stato di avanzamento.

Per esempio, i team di prodotto possono allineare gli sprint agli obiettivi trimestrali mappando le attività specifiche direttamente all'obiettivo più ampio.

Raggruppate gli obiettivi del progetto in cartelle e osservate le metriche percentuali per vedere lo stato di avanzamento quando sono raggruppati. Allo stesso modo, si possono impostare attività, traguardi numerici e monetari per monitorare i cambiamenti nell'efficienza del progetto.

ClickUp ha molto da offrire in un unico luogo, come la gestione dei progetti, le opzioni di brainstorming, la gestione delle attività, la pianificazione dei progetti, la gestione della documentazione, ecc. Ha sicuramente reso la vita relativamente più facile, perché è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più facile. Siamo stati in grado di gestire meglio il lavoro, di tracciarlo e segnalarlo facilmente e, in base alle riunioni giornaliere sullo stato di avanzamento, è stato facile pianificare il futuro.

Ansh Prabhakar, Analista per il miglioramento dei processi aziendali presso Airbnb

ClickUp Chattare

Centralizza tutte le comunicazioni relative ai progetti all'interno di ClickUp Chat

Rimanere in connessione con il proprio team fa la differenza per mantenere i progetti in linea. ClickUp Chattare offre un modo fantastico per migliorare la comunicazione, ridurre il rischio di fallimento dei progetti e aumentare la collaborazione.

Non è più necessario scavare tra infiniti thread di email o destreggiarsi tra diverse app di messaggistica. La chat mantiene le conversazioni legate ad attività e progetti specifici, aiutando tutti a rimanere informati e allineati su oggetti, scadenze e responsabilità.

Inoltre, Chat consente di chattare all'interno del proprio lavoro e di lavorare all'interno della propria chat, rendendo più facile rimanere concentrati.

Tutto questo fa di ClickUp la vera e propria app per il lavoro.

Assegnazione delle responsabilità identificate durante le conversazioni digitali o offline con ClickUp Assign Commenti

Se un membro del team lascia un feedback su un documento o un'attività, il gestore del team può assegnare il commento come Da fare con la menzione '@'. ClickUp Assegna commenti funge da catalizzatore per i membri del team affinché agiscano su attività più piccole ed estemporanee durante i progetti più grandi.

Inoltre, è possibile riassegnare i commenti alla stessa attività. In questo modo, è possibile tenere traccia di tutti gli elementi d'azione del team e modificare le risorse di conseguenza.

Dashboard ClickUp

Utilizzate le dashboard di ClickUp per creare interfacce personalizzate che spieghino le metriche del progetto

Costruite dashboard personalizzate per monitorare lo sviluppo del progetto e la produttività del team in base alle metriche preferite. ClickUp Dashboard forniscono una varietà di visualizzazioni, dai grafici a barre e a torta alle metriche numeriche, aiutandovi a valutare diversi aspetti del vostro pubblico o a misurare le prestazioni dei vostri prodotti e servizi.

Le dashboard consentono di monitorare gli indicatori di performance chiave (KPI) e di visualizzare i dati in modo da facilitare la comprensione delle tendenze e delle intuizioni.

🎯 Esempio di caso

Di fronte a richieste di progetti sparpagliate e a una visibilità limitata, VMware vMware, leader nei servizi multi-cloud, aveva bisogno di una piattaforma unificata per semplificare i flussi di lavoro e migliorare il processo decisionale. Con ClickUp, l'azienda ha ottenuto un miglioramento di ben 8 volte nell'assunzione e nella definizione delle priorità dei progetti, ha consolidato oltre il 95% dei propri strumenti in un hub centrale e ha ridotto il tempo dedicato alla creazione di asset per le revisioni aziendali trimestrali.

Il team ama il fatto di avere un unico strumento... È la nostra unica fonte di verità.

Teresa Sothcott, Ufficio Project Management di VMware

ClickUp Documenti Documenti ClickUp offre un modo semplice per organizzare, condividere e collaborare alle informazioni sul progetto, rendendolo uno strumento essenziale per l'esito positivo del project management.

I team possono creare un hub centrale per archiviare tutti i dettagli chiave del progetto, come obiettivi, sequenze, risorse e linee guida delle attività, assicurando che tutti siano allineati e accedano facilmente alle informazioni critiche.

Consolidare tutta la documentazione del progetto in ClickUp Documenti per muoversi con sicurezza verso gli obiettivi del progetto

La possibilità di collegare le attività direttamente nel documento semplifica il monitoraggio dello stato di avanzamento e l'identificazione di potenziali ostacoli in tempo reale. Che si tratti di archiviare briefing di progetto, note di riunione o istruzioni dettagliate, Teams elimina il caos delle informazioni sparse e mantiene i team informati e responsabili.

Modello ClickUp per il project management

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-753.png Prova il modello di Project Management di ClickUp per iniziare a distribuire e monitorare attività, obiettivi, KPI e altro ancora https://app.clickup.com/signup?template=t-90060018578&department=pmo&\_gl=1\*hx0zws\*\_gcl\au\*MTUxMTIwNTk4MC4xNzMwMTI2NjU5 Scarica questo modello /$$$cta/

Potete utilizzare gli oltre 1100 modelli di ClickUp per iniziare il vostro percorso di project management.

Il Modello di project management di ClickUp rende più facile la gestione di progetti grandi e complessi. Pensato per i gestori del progetto, del programma e del portfolio, questo modello aiuta ad affrontare le sfide più comuni, soprattutto quando si coordinano team interfunzionali. Abbatte i silos e rimuove le barriere che spesso rallentano i progetti, creando un flusso di lavoro più fluido.

Questo modello vi guida attraverso ogni fase del progetto, dall'inizio alla fine, con funzionalità/funzione che incoraggiano la collaborazione. I membri del team possono facilmente rimanere allineati e contribuire in modo efficace.

Il modello offre anche elementi personalizzabili, in modo da poterlo adattare alle esigenze specifiche del progetto. Questa flessibilità consente di adattare i flussi di lavoro e i processi in base alle necessità, rendendolo uno strumento versatile per vari tipi di progetti in diversi settori.

Incorporare ClickUp nel flusso di lavoro per evitare il fallimento dei progetti

I fallimenti dei progetti dovuti a errori di comunicazione o di piano sono promemoria della necessità di un proactive management e di un apprendimento continuo. I progetti di cui sopra dimostrano come anche i più piccoli passaggi sbagliati possano causare grossi insuccessi.

