Modelli gratuiti di elenco dei fornitori in Excel per una gestione efficiente

Indipendentemente dalla natura della vostra azienda, la gestione dei fornitori richiede la gestione di relazioni complesse, contratti e requisiti di conformità.

L'aspetto peggiore? Il processo di acquisto può diventare complicato senza gli strumenti giusti, con conseguente aumento dei costi e perdita di opportunità.

È qui che l'uso di modelli di elenco dei fornitori in Excel fa una differenza significativa. Questi modelli forniscono un modo strutturato per organizzare, monitorare e analizzare le informazioni sui provider, aiutandovi a prendere decisioni informate e a migliorare i processi di approvvigionamento.

In questo blog esploreremo gli elementi chiave di un buon modello di elenco fornitori e i migliori modelli gratuiti che aiutano a ottimizzare la gestione dei fornitori.

**Cosa rende un buon modello di elenco fornitori in Excel?

Quando copre tutte le basi, un modello di elenco dei fornitori preferiti può ottimizzare i processi di acquisto e migliorare la capacità di gestire le relazioni con i fornitori.

Un modello di elenco fornitori efficace (basato su Excel o Fogli Google) è strutturato, personalizzabile e facile da usare:

Playout strutturato: Selezione di un file dimodello di elenco fornitori con righe e colonne chiaramente definite per facilitare la navigazione e l'inserimento dei dati

Selezione di un file dimodello di elenco fornitori con righe e colonne chiaramente definite per facilitare la navigazione e l'inserimento dei dati Campi essenziali: Scegliete un modello con funzionalità/funzioni quali il nome del fornitore, le informazioni di contatto, i termini di pagamento, le valutazioni delle prestazioni e altre informazioni importanti, che vi consentano di gestire e archiviare le informazioni chiave in un unico posto

Scegliete un modello con funzionalità/funzioni quali il nome del fornitore, le informazioni di contatto, i termini di pagamento, le valutazioni delle prestazioni e altre informazioni importanti, che vi consentano di gestire e archiviare le informazioni chiave in un unico posto Opzioni di personalizzazione: Privilegiate un modello di elenco fornitori che vi consenta di personalizzare le sezioni del modello in base alle specifiche esigenze aziendali

Privilegiate un modello di elenco fornitori che vi consenta di personalizzare le sezioni del modello in base alle specifiche esigenze aziendali **Funzionalità/funzione di analisi dei dati: il modello che preferite deve disporre di strumenti per ordinare e analizzare i dati dei fornitori in base alle vostre esigenze, consentendovi di prendere decisioni informate sui rinnovi dei contratti

Capacità di integrazione: Se scegliete un modello di elenco fornitori gratis, potrete integrarlo perfettamente nel vostro attuale sistema di flusso di lavoro e risparmiare tempo e lavoro richiesto

I migliori 7 modelli di elenco fornitori in Excel

Ecco alcuni dei migliori modelli di elenco fornitori gratis che semplificano e migliorano il vostro lavoro gestione dei fornitori efficienza:

1. Modello di elenco fornitori di Vencru

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Vendor-Elenco-Template.png Modello di elenco di fornitori di Vencru /%img/

via Vencru Il modello di elenco fornitori di Vencru offre una soluzione semplice, personalizzabile e facile da usare per la gestione dei fornitori. Con questo modello di elenco fornitori è possibile creare una panoramica completa dell'elenco fornitori principale per gestire in modo più efficace il monitoraggio e le relazioni con i fornitori.

Cosa vi piacerà di più ✨

Tutte le informazioni sui fornitori consolidate in un unico posto

Nove campi personalizzabili per soddisfare le esigenze specifiche della vostra azienda

Condivisibile con il team per una comunicazione e una collaborazione senza soluzione di continuità sulle attività e le date dei contratti con i fornitori

Caso d'uso ideale ☑️ Questo modello è ideale per i team di approvvigionamento e i gestori del team aziendale che desiderano ottimizzare il monitoraggio dei fornitori e consolidare le informazioni sui fornitori per una gestione efficiente.

2. Modello di elenco fornitori di HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Vendor-Elenco-Template-by-hubspot-1400x1096.png Modello di elenco fornitori in excel da HubSpot /%img/

via HubSpot Il modello Elenco fornitori di HubSpot è uno strumento utile per organizzare le informazioni e il monitoraggio dei fornitori da cui acquistate regolarmente prodotti o servizi.

Come modello di elenco di fornitori, fornisce un format chiaro e conciso per monitorare i dettagli del fornitore e tutte le informazioni di contatto disponibili.

Cosa vi piacerà di più ✨

ID univoci per tutti i fornitori presenti nell'elenco dei fornitori approvati

Consente di aggiungere il nome e i dettagli del POC del fornitore insieme al nome del fornitore stesso

Semplifica la comunicazione e vi aiutaa effettuare ordini ripetuti o nuovi con facilità

Caso d'uso ideale ☑️ Questo modello è ideale per i responsabili dei fornitori e per le organizzazioni che desiderano organizzare e mantenere un elenco completo dei fornitori approvati per semplificare i processi di acquisto.

3. Modello di grafico commerciale di confronto prezzi semplice di WPS

via WPS Decidere quale sia il fornitore più adatto al vostro budget è un processo che richiede molto tempo. Tuttavia, il modello Excel Semplice grafico commerciale a confronto dei prezzi di WPS rende il processo un gioco da ragazzi.

Questo modello di listino prezzi include colonne di prezzi e quantità individuali per ogni fornitore del vostro elenco approvato. Utilizzatele per comprendere i costi associati a ciascuno dei vostri fornitori attuali.

Cosa vi piacerà di più ✨

Calcola il costo subtotale di tutti gli elementi di un fornitore, insieme alle tasse e alle spese di spedizione

Confronto dei fornitori tra i prezzi e le quantità per i servizi forniti

Aiuta a identificare e a selezionare i fornitori con cui la vostra organizzazione dovrebbe fare affari

Caso d'uso ideale ☑️ Questo modello di elenco di fornitori è ideale per i team che si occupano di acquisti, di finanza e per i titolari di piccole aziende. Li aiuta a confrontare i prezzi e le quantità dei fornitori e a identificare le opzioni migliori per il loro budget.

4. Tabella di confronto dei fornitori di WPS

via WPS Come suggerisce il nome, la Tabella di confronto dei fornitori di WPS offre un modo efficiente e organizzato per valutare i fornitori fianco a fianco.

Questo modello personalizzabile vi permette di valutare i fornitori in base a criteri chiave, tra cui la descrizione del prodotto/servizio, il mercato di consumo, il numero di uffici e istituzioni di produttività e il tipo di titolarità!

Cosa vi piacerà di più ✨

Consente di prendere decisioni consapevoli in merito alla selezione dei fornitori e diprocessi di approvvigionamento Dettagli personalizzabili come prezzi, qualità del prodotto/servizio, ecc.

Il mio lavoro funziona su diversi dispositivi, tra cui Windows, MAC e Android

Caso d'uso ideale ☑️ Questo modello è utile per i vendor manager, i responsabili delle risorse umane e le aziende che desiderano valutare e confrontare i fornitori in base a criteri chiave per prendere decisioni sulla selezione dei fornitori.

5. Modello di database dei fornitori di Weproc

via Weproc Gestite i vostri fornitori con facilità con il Modello di database fornitori di Weproc. Completamente personalizzabile e di facile utilizzo, questo modello vi permette di mantenere un registro centralizzato di tutte le informazioni cruciali sui vostri fornitori.

Cosa vi piacerà di più ✨

Indicatori statistici per monitorare le prestazioni dei fornitori e limitare i rischi della catena di fornitura

Colonna di feedback dedicata per la valutazione di ogni fornitore

Campi personalizzati per una facile panoramica della gestione dei contratti dei fornitori

Caso d'uso ideale ☑️ Questo modello è un'ottima opzione per i responsabili degli acquisti e i manager aziendali che desiderano mantenere un registro centralizzato delle informazioni sui fornitori e delle valutazioni delle prestazioni.

6. Modello di inventario di magazzino di Microsoft

via Microsoft Il Modello per l'inventario del magazzino di Microsoft è uno strumento utile per le aziende che devono gestire l'inventario e i fornitori.

Identifica e localizza l'inventario in pochi secondi grazie a campi come l'unità di mantenimento delle scorte (SKU), il numero del contenitore, la posizione e il valore dell'inventario.

Cosa vi piacerà di più ✨

Recupero dei dati su particolari contenitori dell'inventario, quando e come è opportuno

Promemoria per i riordini

Personalizzabile con foto, font, animazioni, video e altri elementi grafici

Caso d'uso ideale ☑️ Questo modello è perfetto per i responsabili dell'inventario e degli acquisti che vogliono gestire l'inventario insieme alle relazioni con i fornitori e ottimizzare il monitoraggio delle scorte e i processi di riordino.

7. Modello di gestione dei fornitori all'ingrosso di BlueCart

via BlueCart Il Modello per la gestione dei venditori all'ingrosso di BlueCart offre una soluzione completa per i grossisti che desiderano migliorare l'efficienza della gestione dei fornitori.

Per una gestione senza problemi di fornitori e fornitori, utilizzate uno dei quattro fogli allegati a questo modello basato su Fogli Google: modulo di registrazione del fornitore, modello di contratto con il fornitore, richiesta di proposta del fornitore o modulo di ordine di modifica del fornitore.

Cosa vi piacerà di più ✨

Modulo unico di modifica dell'ordine del fornitore per modificare le quantità ordinate

Modulo integrato per la registrazione di nuovi fornitori

Modello incluso per la creazione di contratti con i fornitori

Caso d'uso ideale ☑️ Questo modello è ideale per i grossisti che desiderano ottimizzare i processi di gestione dei fornitori, dalla registrazione dei fornitori alla gestione dei contratti.

Limiti dell'uso di Microsoft Excel/Fogli Google per la gestione dei fornitori

Anche se i modelli di foglio di calcolo gratis si rivelano spesso utili per gestire diversi aspetti delle informazioni sui fornitori, hanno dei limiti. Eccone alcuni:

Problemi di prestazioni con grandi insiemi di dati: Man mano che l'elenco dei fornitori cresce, la gestione dei dati in Excel diventa ingombrante. Fogli di calcolo di grandi dimensioni in Excel o Fogli rallentano i tempi di caricamento, rendendo difficile trovare rapidamente le informazioni necessarie. Oltre ai ritardi nelle prestazioni, i fogli di calcolo di grandi dimensioni aumentano il rischio di corruzione dei dati

Man mano che l'elenco dei fornitori cresce, la gestione dei dati in Excel diventa ingombrante. Fogli di calcolo di grandi dimensioni in Excel o Fogli rallentano i tempi di caricamento, rendendo difficile trovare rapidamente le informazioni necessarie. Oltre ai ritardi nelle prestazioni, i fogli di calcolo di grandi dimensioni aumentano il rischio di corruzione dei dati Mancanza di funzionalità/funzione per il controllo degli errori: a differenza disoftware di gestione dei fornitorila maggior parte dei modelli di foglio di calcolo ha capacità limitate di individuare gli errori. Se un membro del team commette un semplice errore in una formula o aggiunge per errore un valore errato per il prezzo del costo totale di prodotti o servizi, questi errori non vengono segnalati. Tali sviste portano a gravi conseguenze finanziarie e a decisioni sbagliate

a differenza disoftware di gestione dei fornitorila maggior parte dei modelli di foglio di calcolo ha capacità limitate di individuare gli errori. Se un membro del team commette un semplice errore in una formula o aggiunge per errore un valore errato per il prezzo del costo totale di prodotti o servizi, questi errori non vengono segnalati. Tali sviste portano a gravi conseguenze finanziarie e a decisioni sbagliate Scarsità di funzionalità/funzione: Un altro svantaggio significativo dei modelli di fornitori Excel/Fogli è la loro incapacità di automatizzare attività semplici. Ciò significa che dovrete aggiornare manualmente lo stato degli ordini, le date dei contratti e altri dati critici, il che è noioso e richiede tempo, lasciandovi poco tempo per altre attività importanti

Un altro svantaggio significativo dei modelli di fornitori Excel/Fogli è la loro incapacità di automatizzare attività semplici. Ciò significa che dovrete aggiornare manualmente lo stato degli ordini, le date dei contratti e altri dati critici, il che è noioso e richiede tempo, lasciandovi poco tempo per altre attività importanti Misure di sicurezza inadeguate: Un modello di elenco fornitori basato su Excel offre funzionalità/funzione di sicurezza di base, come la crittografia dei file e la protezione con password. La mancanza di funzionalità/funzione di sicurezza avanzate rende il database dei fornitori vulnerabile a violazioni, tentativi di hacking e altre minacce informatiche, compromettendo la riservatezza dei dati sensibili

Un modello di elenco fornitori basato su Excel offre funzionalità/funzione di sicurezza di base, come la crittografia dei file e la protezione con password. La mancanza di funzionalità/funzione di sicurezza avanzate rende il database dei fornitori vulnerabile a violazioni, tentativi di hacking e altre minacce informatiche, compromettendo la riservatezza dei dati sensibili Assenza di funzionalità/funzione avanzate: Excel e Sheets mancano di funzioni avanzate essenziali per una gestione efficace dei fornitori. A differenza dei software dedicati, Excel non supporta avvisi automatizzati per la gestione dei fornitoricontratto di appalto rinnovi, dashboard per il monitoraggio delle prestazioni o analisi approfondite dei dati, il che influisce sulla capacità di gestire i processi e prendere decisioni valide

Modelli alternativi per l'elenco fornitori in Excel

Se volete gestire i fornitori senza i limiti dei tipici fogli di calcolo, sono disponibili diverse alternative migliori. Un esempio è costituito dai modelli forniti dalla piattaforma di project management ClickUp .

L'ampio intervallo di modelli altamente personalizzabili di ClickUp, dalla registrazione dei venditori e Modelli RFI all'elenco dei venditori e modelli di ordine di acquisto per migliorare la vostra efficienza operativa. Inoltre, ClickUp offre strumenti scalabili, da ClickUp Docs a ClickUp Brain e Automazioni, per ottimizzare la gestione dei fornitori.

Esploriamo alcuni dei principali modelli di fornitori offerti da ClickUp, ai quali è possibile accedere gratuitamente:

1. Modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Vendor-Management-Checklist-Template.png Modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori ClickUp

Il Modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori di ClickUp vi aiuta a valutare più fornitori e a utilizzare le metriche chiave delle prestazioni per identificare quelli con cui collaborare.

Facile da usare e personalizzabile, questo modello di lista di controllo simile a un foglio di calcolo consente di confrontare i fornitori su campi specifici, come la redditività dell'azienda, il reparto logistico, la gestione delle date di consegna e la tempestività, la risposta al servizio e il soddisfacimento dei requisiti.

Cosa vi piacerà di più ✨

Garantire la conformità dei fornitori alle normative vigenti

Raccolta di feedback per identificare le aree di miglioramento

Semplificazione dell'onboarding dei fornitori

Funzionalità come monitoraggio del tempo, tag, avvisi di dipendenza ed email per valutare i rischi

Caso d'uso ideale ☑️ Questo modello è ideale per i vendor manager, i responsabili delle risorse umane e le aziende che vogliono valutare e confrontare più fornitori per identificare le migliori partnership e accelerare il processo di onboarding.

2. Modello di contratto di fornitura ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Vendor-Agreement.png Accordo ClickUp-Vendor

Definite i termini di un accordo tra la vostra azienda e i fornitori senza alcuno sforzo con il modello Modello di contratto con i fornitori di ClickUp . Con una funzione evidente fin dal nome, questo modello assicura che il fornitore e l'organizzazione siano sulla stessa pagina e previene le incomprensioni.

Con questo modello gratis, è possibile specificare i diritti, le responsabilità e gli obblighi di ciascuna parte e delineare i termini di prezzo, consegna e altre aspettative di base.

💡 Pro Tip: Sfruttare strumenti di IA come ClickUp Brain per semplificare il processo di creazione dei contratti. Sulla base dei prompt, ClickUp Brain genera contenuti dettagliati e personalizzati per i contratti con i fornitori, con il tono e il linguaggio più adatti alle esigenze aziendali.

. Cosa vi piacerà di più ✨

Aiuta a creare un contratto di fornitura legalmente vincolante che protegge entrambe le parti

Riduce il rischio di disaccordi e controversie legali

Mantiene la trasparenza tra le due parti

Assicura la conformità alle normative vigenti

Caso d'uso ideale ☑️ Questo modello è eccellente per i team legali delle organizzazioni e per i titolari di piccole aziende che vogliono stabilire accordi chiari e a prova di errore che descrivano i diritti, le responsabilità e i termini tra loro e i fornitori.

3. Modello di elenco fornitori ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-195.png Modello di elenco generale dei fornitori che tiene traccia di tutti i venditori e fornitori attuali e potenziali collegati a un'azienda

Il monitoraggio delle informazioni chiave su ogni fornitore diventa facilmente sovrabbondante, per cui è un'ottima idea sfruttare strumenti come il Modello di elenco generale dei fornitori di ClickUp . Questo modello consente di registrare, organizzare e archiviare le informazioni importanti in un luogo centralizzato, senza perdere tempo a consultare diversi vecchi fogli di calcolo.

È possibile cercare un particolare fornitore in base al nome, ai dettagli di contatto, al settore, ecc. Inoltre, è possibile collaborare con i membri del team alle attività di gestione dei fornitori.

Cosa vi piacerà di più ✨

Aiuta a creare un database centralizzato per la gestione dei fornitori

Ottimizza il processo di gestione dei fornitori

Facilita un processo decisionale intelligente sulla selezione dei potenziali fornitori

Fornisce visibilità sulla spesa dei provider

Caso d'uso ideale ☑️ Questo modello è ideale per i vendor manager, per le aziende singole e piccole e per le grandi aziende che desiderano creare un database dei fornitori strutturato e centralizzato che aumenti la visibilità e aiuti la selezione strategica dei fornitori.

4. Modello ClickUp Vendor Retro

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/vendor-retro.jpg Modello di retrospettiva del venditore ClickUp

Il Modello di retro venditore ClickUp consente di creare retrospettive o casi di studio su ogni fornitore e di determinare quali contratti rinnovare e quali rescindere.

Questo modello vi aiuta a valutare i fornitori in base a costi, qualità, supporto clienti, ecc. Inoltre, consente di identificare e seguire le tendenze di metriche chiave come i tempi di consegna, di ottenere una visione delle prestazioni del fornitore, di individuare le aree di miglioramento e di fornire un feedback costruttivo ai provider.

Suggerimento: ClickUp Dashboard fornisce una visione d'insieme delle prestazioni e delle tendenze del provider. Questo strumento presenta i dati in vari grafici e diagrammi visivamente accattivanti, consentendo agli utenti di cogliere le informazioni chiave e i modelli in pochi secondi.

Cosa vi piacerà di più ✨

Connessione tra SOW e deliverable dei fornitori, in modo da poter vedere quali relazioni con i fornitori funzionano per la vostra azienda

Aiuta a progettare quadri efficienti per affrontare i problemi e impostare le aspettative

Consolida le informazioni su fattori quali costi, qualità, servizio clienti e altro ancora

Facilita le decisioni informate sui rinnovi dei contratti

Caso d'uso ideale ☑️ Questo modello è ideale per le aziende che utilizzano più fornitori per il loro libro paga e che hanno bisogno di ottimizzare le operazioni. Aiuta a valutare le prestazioni di ciascun fornitore in modo completo e promuove rinnovi contrattuali informati.

5. Modello di attività di ClickUp per l'audit dei fornitori

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/supplier-audit-task.png Dashboard delle attività di ClickUp per l'audit dei fornitori

Il Modello di attività di ClickUp per l'audit dei fornitori è uno strumento di facile utilizzo per semplificare i processi di audit dei fornitori. Garantisce la conformità agli standard e alle normative del settore e riduce la possibilità di errori e problemi costosi.

Utilizzate questo modello per organizzare le informazioni sull'audit dei fornitori, creare e assegnare rapidamente le attività di audit alle persone giuste e monitorare il loro stato.

💡 Pro Tip: Semplificate ulteriormente il processo di gestione delle attività di audit con Attività di ClickUp . Questo strumento aiuta a creare attività tracciabili, a raggrupparle per tag e stati, a impostare scadenze e priorità e a portare a termine il lavoro in tempo.

Cosa vi piacerà di più ✨

Consente la creazione di criteri per l'audit dei fornitori

Aiuta a garantire che le attività di audit siano eseguite in modo corretto

Permette di valutare se i fornitori stanno rispondendo alle vostre aspettative

Fornisce una traccia di audit chiara e trasparente per riferimenti futuri

Caso d'uso ideale ☑️ Questo modello è utile per i team di gestione degli acquisti e della qualità, in quanto li aiuta a semplificare gli audit e le ispezioni dei fornitori e a garantire la conformità agli standard e alle normative del settore.

6. Modello per gli appalti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Procurement-Template.png Modello di acquisto ClickUp

I processi di approvvigionamento richiedono un piano accurato e si articolano in diverse fasi, a partire da quella di approvvigionamento dei materiali fino alla fase di nota di ricevimento della merce fase. Il Modello di approvvigionamento ClickUp consente di gestire comodamente ogni fase.

Questo modello consente di creare un processo di approvvigionamento standardizzato, equo e trasparente. Vi aiuta a monitorare e tenere traccia di tutte le attività di approvvigionamento, a migliorare la comunicazione con i fornitori e a ridurre le possibilità di errore.

Cosa vi piacerà di più ✨

Offre opzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche della vostra azienda

Garantisce il regolare svolgimento dell'intero processo di gestione della catena di approvvigionamento

Facilita la collaborazione con i membri del team e i fornitori per ottimizzare le consegne

Organizza tutto in un database senza codice con visualizzazioni

Caso d'uso ideale ☑️ Questo modello è ideale per i team di approvvigionamento, i gestori degli acquisti e le organizzazioni che desiderano gestire l'intero ciclo di approvvigionamento, dall'approvvigionamento alla consegna, per assicurarsi la merce giusta al prezzo giusto.

Gestione efficiente dei processi di approvvigionamento e dei fornitori con ClickUp

Una gestione efficace dei fornitori è fondamentale per mantenere buone relazioni con gli stessi e per assicurarsi i prodotti giusti nel rispetto del budget assegnato.

Sebbene strumenti come i modelli di elenco dei fornitori in Fogli ed Excel facilitino la gestione dei fornitori, essi hanno dei limiti. Per questo motivo è necessario esplorare opzioni alternative, come gli strumenti forniti da ClickUp, che affrontano efficacemente questi limiti e ottimizzare i processi di approvvigionamento .

I modelli di ClickUp per la gestione dei fornitori, dedicati, facili da usare e personalizzabili, consentono di gestire senza problemi gli elenchi dei fornitori e i moduli d'ordine. Consentono di gestire e monitorare facilmente più fornitori, contratti e ordini. Iscriversi a ClickUp e migliorate oggi stesso la vostra efficienza nella gestione dei fornitori!