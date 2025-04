I migliori modelli Excel di CRM gratis per costruire sistemi di gestione dei clienti efficienti

Una delle cose più importanti da fare per l'esito positivo a lungo termine della vostra azienda è sviluppare relazioni positive con i vostri consumatori.

Che si tratti di una piccola impresa, di una startup o di un'azienda affermata, gestire le interazioni e i potenziali clienti e assicurarsi che nessun cliente passi inosservato diventa un incubo. il 44% degli intervistati intervistati in un report di Validity hanno stimato che la loro azienda perde oltre il 10% del fatturato annuale a causa della scarsa qualità dei dati.

Un CRM (Customer Relationship Management) ben organizzato è quasi un proiettile d'argento.

Tuttavia, un sistema CRM o un sistema di gestione delle relazioni con i clienti dedicato Software CRM potrebbe non essere immediatamente necessario per ogni azienda. Se volete semplificare la gestione dei client senza spendere una fortuna in un costoso software CRM, prendete in considerazione l'utilizzo di uno dei software disponibili gratuitamente Excel CRM modelli online. Questi modelli offrono un modo rapido e conveniente per organizzare le informazioni sui clienti, automatizzare i contatti e i follower e migliorare il ROI delle interazioni con i clienti.

In questo articolo esploreremo il valore di questi modelli CRM Excel gratis e come semplificano il processo di gestione dei clienti. Vi offriremo inoltre un intervallo di modelli CRM gratis e personalizzabili per sfruttare al meglio le vostre relazioni con i clienti.

Cosa rende un buon modello CRM Excel?

Un modello Excel CRM di qualità è più di un semplice foglio di calcolo su Microsoft o Fogli Google. Dovrebbe essere la vostra risorsa principale per la gestione delle relazioni con i clienti. Questi modelli di CRM centralizzano i dati dei contatti, monitorano le interazioni e vi tengono al corrente delle esigenze dei clienti, aiutandovi a costruire relazioni durature e risparmiando tempo.

Ecco cosa cercare in un ottimo modello CRM di Excel per ottimizzare il vostro flusso di lavoro:

Organizzare in modo efficiente : Scegliete modelli che prevedano colonne chiare per ogni dato, compresi i dettagli dei contatti, lo storico commerciale e i record di comunicazione. In questo modo sarà più facile monitorare e accedere ai dati essenziali dei clienti

: Scegliete modelli che prevedano colonne chiare per ogni dato, compresi i dettagli dei contatti, lo storico commerciale e i record di comunicazione. In questo modo sarà più facile monitorare e accedere ai dati essenziali dei clienti Assicurare l'adattabilità : Scegliete modelli flessibilimodelli di fogli di calcolo flessibili che soddisfano le diverse esigenze aziendali, adattandosi perfettamente a diversi casi d'uso, dalla registrazione dei punti dolenti dei clienti al piano delle campagne di promozione email

: Scegliete modelli flessibilimodelli di fogli di calcolo flessibili che soddisfano le diverse esigenze aziendali, adattandosi perfettamente a diversi casi d'uso, dalla registrazione dei punti dolenti dei clienti al piano delle campagne di promozione email Semplificare la voce dei dati : Optate per un modello Excel CRM con un layout intuitivo che semplifichi l'inserimento dei dati, assicurando che tutte le metriche delle relazioni con i clienti siano facilmente accessibili a colpo d'occhio per una rapida analisi e reportistica

: Optate per un modello Excel CRM con un layout intuitivo che semplifichi l'inserimento dei dati, assicurando che tutte le metriche delle relazioni con i clienti siano facilmente accessibili a colpo d'occhio per una rapida analisi e reportistica Opzioni di ordinamento : Trovate un modello di foglio di calcolo CRM con filtri e capacità di ordinamento. Questo vi permette di dare priorità ai contatti, di organizzare i dati, di tenere d'occhio i cambiamenti di stato e di monitorare l'attività e lo stato delle relazioni con facilità

: Trovate un modello di foglio di calcolo CRM con filtri e capacità di ordinamento. Questo vi permette di dare priorità ai contatti, di organizzare i dati, di tenere d'occhio i cambiamenti di stato e di monitorare l'attività e lo stato delle relazioni con facilità Utilizzare spunti visivi: Selezionate modelli di Excel CRM con codici a colori o formattazione a condizioni per evidenziare attività o stati importanti, in modo da mantenere la gestione dei clienti organizzata e fruibile

Modelli CRM Excel

Abbiamo selezionato questi Modelli di CRM di seguito troverete opzioni semplici ed efficaci per semplificare le operazioni aziendali e rimanere al passo con la gestione delle relazioni con i clienti:

1. Modello CRM di Salesflare

via Salesflare Il Modello CRM di Salesflare è stato progettato per aiutare le aziende a gestire lead, contatti e opportunità commerciali, il tutto in un foglio Excel personalizzabile.

Questo modello di foglio di calcolo CRM gratis consente agli utenti di personalizzare le fasi del processo commerciale, di monitorare i contatti attraverso una visualizzazione a imbuto e di analizzare le metriche delle prestazioni attraverso la scheda insight integrata.

Ecco perché lo amerete:

Utilizzate fasi dell'imbuto commerciale personalizzabili per adattarle al vostro processo commerciale unico

Ricevere informazioni automatizzate, come le previsioni dei ricavi e il monitoraggio delle prestazioni

Implementare la gestione visiva della pipeline per un monitoraggio commerciale efficiente

**Caso d'uso ideale È perfetto per le piccole aziende che desiderano gestire lead e opportunità commerciali senza investire risorse in un software CRM complesso.

2. Mini modello di strumento CRM di HubSpot

via HubSpot Il Modello di strumento Mini CRM di HubSpot è una soluzione CRM per Microsoft Excel e Fogli Google che monitora le comunicazioni, le interazioni e le attività commerciali. Questo modello di foglio di calcolo CRM consente di accedere facilmente e regolarmente ai dati CRM e di ottimizzare i lavori richiesti per una gestione più fluida delle relazioni.

Inoltre, è possibile utilizzarlo per gestire, assegnare priorità e indirizzare i lead commerciali in un unico posto grazie all'ordinamento, al filtraggio e ai campi personalizzabili integrati.

Ecco perché vi piacerà:

Un design facile da usare per i principianti con menu a discesa personalizzabili

Creare dashboard visivi per monitorare le metriche commerciali e i traguardi con un solo sguardo

Semplificare la voce dei dati e non perdere mai la registrazione di contatti e opportunità commerciali

**Caso d'uso ideale È ideale per le piccole aziende, le startup o le persone che iniziano a utilizzare gli strumenti CRM e che hanno bisogno di una soluzione semplice per i follower commerciali e il coinvolgimento dei clienti.

3. Modello di tracciatore delle previsioni commerciali per le piccole imprese di Microsoft

via Microsoft Come suggerisce il nome, l'opzione Modello di tracciatore delle previsioni commerciali di Microsoft aiuta le piccole aziende a progettare le vendite e a monitorare i ricavi nel tempo.

Con questo modello di foglio di calcolo CRM, è possibile monitorare chiaramente le prestazioni rispetto ai traguardi commerciali e pianificare meglio capacità e risorse per la crescita futura. Il layout intuitivo e gli strumenti di monitoraggio del tempo consentono di visualizzare l'andamento delle prestazioni e di tenere traccia dello stato.

Ecco perché vi piacerà:

Monitoraggio delle vendite effettive rispetto agli obiettivi mensili e annuali

Valutare le tendenze delle prestazioni con semplici grafici e tabelle

Previsione delle vendite in modo più efficiente

**Caso d'uso ideale Questo modello è perfetto per i team commerciali e i manager che devono progettare le entrate, fissare i traguardi e monitorare regolarmente le prestazioni. È particolarmente utile per le aziende che vogliono analizzare le tendenze commerciali per adeguare le proprie strategie in base alle previsioni.

4. Modello di elenco di contatti di Microsoft

via MicrosoftModello di elenco di contatti di Microsoft è uno strumento semplice progettato per organizzare i dettagli dei contatti in un formato chiaro e facilmente accessibile. Questo modello di foglio di calcolo Excel dispone di campi per nomi, numeri di telefono, email e indirizzi di fatturazione. La sua struttura semplice consente una rapida voce e un facile ordinamento dei dati, mantenendo i contatti essenziali a portata di mano.

Ecco perché vi piacerà:

Utilizzate il layout semplice per organizzare e monitorare i dettagli dei contatti

Filtrate e ordinate per trovare e gestire le informazioni sui clienti

Campi personalizzati per il monitoraggio di dati aggiuntivi specifici del cliente

**Caso d'uso ideale Questo modello è adatto a una piccola azienda o a un privato che ha bisogno di un modo affidabile e organizzato per memorizzare e recuperare le informazioni di contatto dei clienti esistenti e potenziali.

5. Modello di CRM da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/CRM-Template-by-Template.net\_-1400x907.png Modello CRM excel di Template.net /$$$img/

via Template.net Il Modello di CRM da Template.net offre alle aziende un modo intuitivo per gestire le relazioni con i clienti e le pipeline commerciali. Con sezioni per il monitoraggio dei contatti, delle attività e dei follower, questo modello CRM di Excel e Fogli Google aiuta a garantire che nessuna opportunità venga persa.

Inserite sistematicamente le informazioni nelle sezioni per una migliore gestione del tempo e della documentazione!

Ecco perché vi piacerà:

Organizzate le sezioni per tenere traccia dei contatti, dei follow-up e dello stato commerciale

Monitoraggio delle comunicazioni e dei dati grazie al suo quadro dettagliato

Utilizzate le funzionalità di gestione delle attività integrate per seguire i contatti

**Caso d'uso ideale Questo modello è adatto alle aziende che cercano una soluzione CRM adattabile e di facile utilizzo per maintainer i record dei clienti e migliorare i follower.

6. Modello di pipeline commerciale di Pipedrive

via Pipedrive Il Modello di pipeline commerciale di Pipedrive fornisce un approccio strutturato per il monitoraggio dei lead in ogni fase del processo commerciale, dalla prospezione alla chiusura. Gestite i funnel commerciali e le pipeline e visualizzateli con colonne personalizzabili per le fasi della trattativa, i ricavi previsti e le date di follow-up.

Grazie alla funzione drag-and-drop di Pipedrive, i rappresentanti commerciali possono spostare facilmente i lead tra le fasi di vendita.

Ecco perché vi piacerà:

Visualizzazione di pipeline per il monitoraggio dei lead attraverso le diverse fasi commerciali

Personalizzate le fasi commerciali per adattarle al vostro processo di vendita unico

Utilizzate la funzione drag-and-drop per una gestione più semplice dei lead

**Caso d'uso ideale Il modello aiuta i team commerciali a organizzare e monitorare da vicino la pipeline, con conseguenti migliori tassi di chiusura delle trattative.

7. Modello di CRM per l'edilizia di Jotform

via Jotform Il Modello di CRM per l'edilizia di Jotform è stato progettato specificamente per aiutare le aziende del settore edile a gestire le relazioni con i clienti, a monitorare i contatti e a semplificare le comunicazioni relative ai progetti.

Offre campi personalizzabili per registrare i dettagli dei contatti, le descrizioni dei servizi e i membri del team assegnati, favorendo un monitoraggio organizzato delle interazioni e delle assegnazioni dei progetti.

Ecco perché vi piacerà:

Utilizzate le sezioni integrate per il monitoraggio delle interazioni con i clienti e i dettagli dei progetti

Personalizzate i moduli per catturare le informazioni sui clienti e gestire le comunicazioni

Ottimizzare la raccolta dei dati per gestire i contatti e gli aggiornamenti dei progetti di costruzione

**Caso d'uso ideale Questo modello di CRM gratis è rivolto alle imprese edili che desiderano migliorare i processi di gestione dei clienti.

Limiti dell'uso dei modelli Fogli Google/Excel per il CRM

Alcuni vantaggi dell'utilizzo di modelli CRM di Microsoft Excel, Fogli Google o Documenti includono la loro familiarità, la facilità d'uso per attività semplici e il fatto che sono gratis. Tuttavia, alcuni vincoli significativi avranno un impatto sulla capacità di scalare e gestire i dati dei client in modo efficiente:

Inserimento manuale dei dati: Inserire manualmente ogni contatto e lead in un CRM Fogli Google o Excel è noioso e soggetto a errori. Le incongruenze nei dati dei clienti sono più probabili in assenza di strumenti automatici di convalida dei dati e di prevenzione dei duplicati

Inserire manualmente ogni contatto e lead in un CRM Fogli Google o Excel è noioso e soggetto a errori. Le incongruenze nei dati dei clienti sono più probabili in assenza di strumenti automatici di convalida dei dati e di prevenzione dei duplicati Mancanza di funzionalità/funzione avanzate del CRM : Un foglio di calcolo CRM di Fogli Google o Excel necessita di funzionalità più avanzate per la gestione delle pipeline commerciali, la creazione di profili di clienti e l'automazione del marketing. Per questo motivo, non è semplice monitorare processi commerciali intricati o coltivare potenziali clienti tramite campagne di email marketing senza includere un software aggiuntivo

: Un foglio di calcolo CRM di Fogli Google o Excel necessita di funzionalità più avanzate per la gestione delle pipeline commerciali, la creazione di profili di clienti e l'automazione del marketing. Per questo motivo, non è semplice monitorare processi commerciali intricati o coltivare potenziali clienti tramite campagne di email marketing senza includere un software aggiuntivo Automazioni e integrazioni limitate : Anche se Fogli Google ed Excel offrono alcuni connettori utilizzando strumenti di terze parti come Zapier, è molto più difficile costruire automazioni senza soluzione di continuità rispetto alle soluzioni CRM dedicate. Inoltre, le integrazioni sono limitate. Funzioni importanti come l'assegnazione automatica delle attività e i promemoria per i follower sono assenti

: Anche se Fogli Google ed Excel offrono alcuni connettori utilizzando strumenti di terze parti come Zapier, è molto più difficile costruire automazioni senza soluzione di continuità rispetto alle soluzioni CRM dedicate. Inoltre, le integrazioni sono limitate. Funzioni importanti come l'assegnazione automatica delle attività e i promemoria per i follower sono assenti Problemi di sicurezza : Il CRM basato su Fogli Google o Excel include protezioni di sicurezza come la crittografia, ma deve essere ancora a prova di bomba, soprattutto quando si tratta di dati sensibili dei client. Proteggere i dati sensibili da modifiche involontarie o dolose è difficile in un ambiente con accesso condiviso e pochi controlli sugli utenti

: Il CRM basato su Fogli Google o Excel include protezioni di sicurezza come la crittografia, ma deve essere ancora a prova di bomba, soprattutto quando si tratta di dati sensibili dei client. Proteggere i dati sensibili da modifiche involontarie o dolose è difficile in un ambiente con accesso condiviso e pochi controlli sugli utenti Problemi di scalabilità: Un'adeguata scalabilità è difficile a causa dell'assenza di sofisticati strumenti di reportistica e di analisi e dei problemi di prestazioni che potrebbero derivare dalla gestione di enormi quantità di dati dei consumatori

Per superare questi limiti, è necessario disporre di modelli più flessibili che supportino funzioni avanzate, si integrino con una più ampia varietà di strumenti, offrano un solido controllo degli accessi e della sicurezza e si adattino ai flussi di lavoro dell'organizzazione.

Modelli Excel CRM alternativi

Piattaforme di project management come ClickUp offre modelli di gestione delle relazioni con i clienti, che sono eccellenti e più personalizzati Alternative di Excel per il monitoraggio delle interazioni con i client, dei contatti e dei dati commerciali.

Se volete migliorare il vostro Processo di CRM senza utilizzare alcun software CRM, provate a utilizzare una di queste opzioni avanzate ma gratuite di modelli CRM Excel di ClickUp.

1. Il modello CRM avanzato di ClickUp

Scaricare questo modello

Il Modello di ClickUp Advanced CRM consente di memorizzare le informazioni vitali sui clienti in un unico posto utilizzando otto diversi Campi personalizzati (ad esempio, nome del contatto, email, settore), migliorando i processi di comunicazione e supporto clienti.

È possibile creare pipeline personalizzate per monitorare efficacemente lead e opportunità. Consente inoltre di gestire le attività in base alle fasi commerciali per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro.

Questo modello di CRM semplifica ulteriormente il monitoraggio delle interazioni con i client. Gli utenti creano Stati personalizzati come "Necessità di approvazione" o "Qualificato" per monitorare lo sviluppo delle interazioni con i clienti in ogni passaggio.

Ecco perché vi piacerà:

Accesso a quattro distinti Visualizzazioni personalizzate : Vista Elenco, Vista I miei incarichi, Vista Processo commerciale e Vista Benvenuto

Incorporare elementi di project management come promemoria, automazioni e dipendenze per migliorare il monitoraggio delle attività

Utilizzate le automazioni integrate con questo modello di ClickUp per le attività ripetitive

**Caso d'uso ideale Questo ClickUp CRM è un modello perfetto per le aziende che vogliono integrare le funzionalità del CRM con il project management. Anche le piccole aziende o i team possono utilizzare questo modello gratis per risolvere i loro problemi di CRM.

2. Il modello di CRM semplice di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di CRM semplice di ClickUp è un'ottima scelta per le aziende che hanno bisogno di un sistema CRM semplice che gestisca con dipendenza le interazioni con i client.

Con questo modello gratis, è possibile centralizzare i dati cruciali dei clienti, come i dettagli di contatto, lo stato commerciale e i feedback. Semplifica la gestione dei dati dei clienti, fornendo un'unica origine dati che elimina gli errori di inserimento manuale. È facile da impostare e funziona benissimo per i principianti o per i piccoli team che vogliono monitorare le interazioni con i clienti e la gestione dei contatti.

Ecco perché vi piacerà:

Utilizzate i campi personalizzati per visualizzare e gestire i dati dei vostri clienti e salvare informazioni cruciali

Monitorare regolarmente le metriche chiave, come la soddisfazione dei clienti e i tempi di risposta, utilizzando le dashboard per garantire l'efficacia del sistema CRM

Utilizzate il monitoraggio del tempo, gli avvisi di dipendenza e le integrazioni con le email per migliorare l'efficienza e rimanere al passo con i follower dei clienti

Sfruttate la funzione drag-and-drop per riorganizzare facilmente le attività

**Caso d'uso ideale Questo modello di CRM consente alle aziende di semplificare il processo di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) senza impegnarsi in strumenti troppo complicati.

3. Il modello di monitoraggio delle commissioni ClickUp

Scaricare questo modello

Scegliere il Modello di monitoraggio delle commissioni di ClickUp per aiutare i team commerciali a gestire i processi di calcolo delle commissioni all'interno di un'unica piattaforma.

Il modello semplifica il calcolo delle commissioni e permette ai responsabili commerciali di monitorare facilmente lo sviluppo dei lead. Grazie ai 14 campi personalizzati è possibile controllare dati importanti come il valore commerciale reale, le percentuali di provvigione, le provvigioni maturate e le informazioni di contatto.

Ecco perché vi piacerà:

Gestire l'intero ciclo di vita commerciale per monitorare e fare reportistica sulle prestazioni delle singole vendite

Impostazione di promemoria per i follower o per la distribuzione delle provvigioni utilizzando le cinque visualizzazioni personalizzate del modello

Utilizzate gli strumenti di previsione delle provvigioni per aiutare i team a prevedere i guadagni

**Caso d'uso ideale Questo modello è particolarmente adatto per semplificare il monitoraggio delle provvigioni dei rappresentanti commerciali, in modo da dedicare più tempo all'elaborazione di una strategia di vendita adeguata per i nuovi clienti e i clienti attuali.

4. Il modello di pipeline commerciale di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di pipeline commerciale ClickUp è stato progettato per aiutare le aziende a gestire in modo efficiente il processo commerciale, dalla generazione di lead alla chiusura dell'affare. Monitorate accuratamente ogni fase della vostra pipeline commerciale, assicurandovi che nessun lead venga perso e che ogni affare venga seguito in modo efficace.

Questo modello è dotato di stati personalizzati come "Churned", "Follow Up", "Qualified Prospect" e "Attention Needed", che consentono di seguire gli stati dei clienti attraverso varie fasi personalizzate. Sette campi personalizzati consentono di gestire informazioni critiche sui clienti, come le date dell'ultimo contatto, il valore dell'affare e altro ancora.

Ecco perché vi piacerà:

Accesso a una configurazione facile per i principianti ma personalizzabile per soddisfare le esigenze dei team commerciali avanzati

Utilizzate quattro viste personalizzate, tra cui la vista Elenco (per raggruppare, ordinare e filtrare le interazioni con i clienti in base a diversi criteri), la vista Procedure operative standard per le vendite (per delineare le procedure operative standard per le varie fasi commerciali) e la vista Box (per classificare i contatti in base al loro stato attuale)

Definire le priorità delle attività, valutare la salute della pipeline e monitorare le metriche chiave in modo più efficiente

Creazione di dashboard per visualizzare e analizzare le informazioni

**Caso d'uso ideale Questo modello è ideale per le aziende che desiderano migliorare il monitoraggio delle vendite, le previsioni e i processi di collaborazione del team, disponendo di tutti gli strumenti necessari in un unico luogo.

5. Il modello di CRM commerciale ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di CRM commerciale ClickUp è stato progettato per aiutare i team commerciali a gestire l'intero ciclo di vita dei clienti, dalla generazione dei lead alla chiusura degli affari, all'interno di un'unica area di lavoro ottimizzata. Questo modello consente di monitorare efficacemente le interazioni con i clienti, le opportunità commerciali e le comunicazioni.

Ecco perché vi piacerà:

Monitorare facilmente lo stato di avanzamento in ogni fase della pipeline commerciale grazie a stati personalizzati

Aggiungere e ordinare gli attributi per visualizzare in modo diverso le informazioni e i dati commerciali e le interazioni con i clienti

Automazioni per attività ripetitive come l'invio di email di follow-up, che aiutano a mantenere una comunicazione regolare con i clienti senza ulteriori lavori richiesti

Integrare ClickUp Brain e ClickUp Clip per utilizzare l'IA e la registrazione dello schermo per migliorare il monitoraggio delle vendite e la soddisfazione dei clienti

**Caso d'uso ideale Questo modello è altamente adattabile a piccoli team e grandi aziende che desiderano migliorare le prestazioni commerciali e la soddisfazione dei clienti. Inoltre, può essere utilizzato anche come un potente strumento CRM per le aziende che desiderano sistemi CRM completi, personalizzabili e scalabili in base alla loro crescita.

Siete ancora indecisi se utilizzare la soluzione CRM e i modelli di ClickUp? 🤔

Ecco cosa dice Brenna Keenan, Digital Marketing Director di SSM Creative Collective, dell'impatto che ClickUp ha avuto sui loro flussi di lavoro:

ClickUp è il miglior strumento di project management e CRM che abbia mai incontrato. La sua versatilità permette di gestire tutte le attività in un unico luogo senza dover sottoscrivere numerosi abbonamenti ad altri servizi" ✨

Brenna Keenan, Direttore marketing digitale di SSM Creative Collective

6. Il modello di reportistica commerciale di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di reportistica commerciale ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare e analizzare i dati relativi alle prestazioni commerciali del vostro team, siano esse mensili, trimestrali o annuali.

Grazie a questo modello di reportistica configurabile, è possibile monitorare gli indicatori commerciali critici, individuare gli schemi e visualizzare i dati sulle prestazioni. Questo modello di CRM organizza e monitora i dati per migliorare il processo decisionale, con campi personalizzati come la regione commerciale, il risultato di vendita e l'anno di vendita aggiunti a ciascun account.

Ecco perché vi piacerà:

Utilizzate stati personalizzati come "Aperto" e "Completato" per tenere traccia dello stato e delle prestazioni delle attività commerciali

Ottimizzate il monitoraggio dei report commerciali con il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza, le email e altre funzionalità avanzate che forniscono analisi complete e approfondimenti in tempo reale

Mantenere i rappresentanti commerciali in contatto con gli obiettivi prefissati

Visibilità delle esigenze e delle preferenze dei clienti

**Caso d'uso ideale Il modello di reportistica commerciale ClickUp è uno strumento eccellente per tutti i team commerciali. Permette di raccogliere facilmente dati importanti, monitorare le prestazioni dei reparti e presentare i risultati in modo visivamente accattivante e diretto.

7. Il modello di tracciatore commerciale ClickUp

Scarica questo modello

I team commerciali apprezzeranno il modello di Modello di tracciatore commerciale di ClickUp per comprendere meglio il loro processo commerciale. Questo modello semplifica il monitoraggio dei traguardi commerciali settimanali e mensili e tiene sotto controllo l'esito positivo individuale e del team. I campi personalizzati facilitano il monitoraggio e la valutazione delle metriche commerciali più importanti, tra cui i costi unitari, le spese di monitoraggio, i resi e i traguardi di profitto.

Ecco perché vi piacerà:

Raccogliere informazioni sulle vendite con diverse visualizzazioni, come la visualizzazione del Sales Tracker, la visualizzazione del volume delle vendite per mese e la visualizzazione dello stato delle vendite per prodotto

Categorizzate i lavori e monitorate lo stato di avanzamento delle missioni commerciali con stati personalizzati

Tenere sotto controllo i traguardi commerciali e assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina

Monitoraggio in tempo reale delle prestazioni individuali e del team

**Caso d'uso ideale I responsabili commerciali troveranno questo modello molto utile per monitorare le interazioni con i clienti, creare appuntamenti di follower e identificare modelli.

8. Il modello ClickUp per le chiamate commerciali

Scarica questo modello

Semplificate le chiamate commerciali e monitorate le interazioni con i clienti con il modello ClickUp Modello ClickUp per le chiamate commerciali . Dotato di cinque campi personalizzati, il modello consente di memorizzare informazioni preziose come i dettagli dei contatti, le date di follow-up e i risultati delle chiamate, assicurando che il team sia sempre aggiornato e informato.

Grazie a questo sistema efficiente, sarete sempre al passo con i tempi, ottimizzando la vostra attività commerciale e riducendo al minimo la possibilità di perdere offerte.

Ecco perché vi piacerà:

Creare stati personalizzati per il monitoraggio e il follow-up di ogni opportunità commerciale

Vedere esattamente a che punto sono le chiamate commerciali e dove sono i problemi

Aiutare i rappresentanti commerciali a rimanere concentrati sugli oggetti principali di ogni chiamata

Seguire le fonti dei lead e assegnare loro lo stato e le attività - tutto in una posizione centrale

**Caso d'uso ideale Questo modello è ideale per tutti i rappresentanti commerciali o i membri del team che desiderano prepararsi per le chiamate, organizzare i materiali necessari, monitorare i risultati e garantire un esito positivo delle attività di contatto con i clienti.

9. Il modello del processo commerciale di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello del processo commerciale ClickUp fornisce un quadro chiaro che aiuta i provider a comprendere i passaggi e le attività necessarie nel processo di vendita, riducendo la confusione e aumentando l'efficienza.

Per implementare il modello di processo commerciale, gli utenti possono aggiungerlo all'area di lavoro di ClickUp, designare una posizione e invitare i membri del team a collaborare. Il modello supporta i team nella creazione di progetti per specifici obiettivi commerciali, nell'assegnazione di attività con sequenze, nell'organizzazione di compiti in categorie e nelle riunioni periodiche per discutere lo stato di avanzamento

Ecco perché vi piacerà:

Gestire il carico di lavoro e le scadenze con le funzionalità/funzione di project management di ClickUp

Cancellare la fase del processo commerciale in cui si trova il vostro cliente

Facilitare l'onboarding dei nuovi membri del team commerciale chiedendo loro semplicemente di seguire il modello

Organizzare e archiviare tutti i dati in un database collaborativo

Identificare le aree di miglioramento del processo commerciale

**Caso d'uso ideale Se state chiudendo degli affari o state cercando di rendere più efficienti le operazioni interne, questo modello vi fornirà il quadro di riferimento necessario per avere successo.

Migliorare la qualità dei dati e dei processi CRM con ClickUp

I modelli CRM di Excel possono aiutare a tenere traccia delle relazioni con i clienti, ma diventano ingombranti con la crescita dell'azienda. L'aggiornamento di fogli di calcolo disgiunti, il monitoraggio delle versioni di più file e la condivisione dei dati tra i vari team generano sempre confusione e opportunità mancate.

È qui che entrano in gioco ClickUp e i suoi modelli CRM.

ClickUp, piattaforma completa per la gestione del lavoro, trasforma il modo di gestire le relazioni con i clienti grazie ai suoi modelli CRM alternativi a Excel. I nostri modelli CRM personalizzabili forniscono collaborazione in tempo reale, follower automatizzati e una potente reportistica in uno spazio unificato. Invece di affrontare la frustrazione dei modelli CRM di Excel, vi concentrate su ciò che conta di più: costruire relazioni durature con i clienti.

Con un modello CRM di ClickUp, il team è in grado di offrire esperienze eccezionali ai clienti.