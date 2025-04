50 barzellette divertenti sulle risorse umane per alleggerire l'umore sul lavoro

I luoghi di lavoro possono essere stressanti.

Obiettivi ambiziosi, scadenze incombenti e complesse dinamiche di team sul posto di lavoro possono iniziare a sembrare un po' opprimenti con il passare del tempo. Ma l'umorismo può essere l'antidoto perfetto!

Che siate professionisti delle risorse umane o semplici dipendenti in cerca di una risata, queste barzellette sulle risorse umane (attenzione anche ai giochi di parole sulle risorse umane che fanno sgranare gli occhi!) possono contribuire ad alleggerire l'umore, a sollevare il morale, a creare connessioni e persino a migliorare la produttività.

Date un'occhiata a queste esilaranti barzellette sulle risorse umane e condividetele con i vostri colleghi. 📢

Pronti a ridere?

50 barzellette sulle risorse umane per aggiungere umorismo al vostro posto di lavoro

A un ambiente di lavoro positivo è essenziale per la soddisfazione e la produttività dei dipendenti.

Sia che si tratti di aggiungere battute per rompere il ghiaccio a attività di team building virtuale o semplicemente per rallegrare le riunioni quotidiane, queste 50 barzellette sulle risorse umane sono in grado di terminare il lavoro.

Barzellette per rompere il ghiaccio

perché il team delle risorse umane ha portato una scala al lavoro? Volevano raggiungere nuove vette nel coinvolgimento dei dipendenti la mia finestra In arrivo è così piena che non so se lavoro qui o se sto solo smistando lo spam hR: "Abbiamo bisogno di una persona responsabile Da fare per questo lavoro"_ Candidato: "La sua ricerca finisce qui! Nel mio precedente lavoro, ogni volta che qualcosa andava storto, tutti dicevano che ero io il responsabile!"{\i} perché il nuovo dipendente ha portato con sé una mappa al colloquio con le Risorse Umane? Perché voleva orientarsi tra le domande difficili del reparto Risorse Umane {\an8}Perché i professionisti delle risorse umane fanno la scuola d'arte? perché sono bravissimi a tracciare i confini l'ufficio risorse umane mi ha chiesto tre referenze. Ho detto loro che li avrei indirizzati al mio terapeuta, al mio gatto e al mio account Netflix cosa ha detto il responsabile delle risorse umane al calendario? "Hai i giorni contati!" {\an8}Ho chiesto al responsabile delle risorse umane se potevo ottenere la promozione. Mi ha risposto: "Certo! Al cliente" Il nuovo dipendente del mio ultimo lavoro ha chiesto: "Esiste una cosa come un risolutore di problemi da queste parti?"_ Così, naturalmente, gli abbiamo dato una lente d'ingrandimento e gli abbiamo augurato buona fortuna!

Barzellette a misura di capo

qual è la differenza tra un capo e un leader? Un capo dice: "Vai!", mentre un leader dice: "Andiamo!"_ si dice che bisogna vestirsi per il lavoro che si vuole, non per quello che si ha. Sfortunatamente, il mio capo non pensava che una tuta spaziale fosse "un abbigliamento da lavoro appropriato" "È la terza volta che arrivi in ritardo al lavoro questa settimana. Sa cosa significa?"_Impiegato: "È mercoledì?" il mio capo mi ha appena mandato un testo: "Mandami una delle tue battute divertenti!" Gli ho risposto con un testo: "Sono impegnato a lavorare. Gli ho risposto: "Sono impegnato a lavorare. Te ne mando una più tardi." "E' esilarante", ha detto. "Mandane un'altra!" il mio capo mi ha detto che i miei colleghi erano intimiditi da me, così l'ho fissato finché non si è scusato {\an8}"E ricorda", tuonò il capo. Non c'è nessuna U". "Già", mormorò uno degli impiegati, "e non c'è nemmeno molto segno di U" ho chiesto al mio capo se potevo venire a lavorare fino a tardi oggi e lui mi ha risposto: "Sogna pure" Non è il migliore? Durante la mia valutazione personale delle prestazioni, il mio manager ha detto: "Da buon medico, ti prescrivo meno venerdì pomeriggio liberi" e io ho risposto: "Ho bisogno di un secondo parere"

Barzellette sui colleghi

perché il mio collega ha portato una calamita in ufficio? Per attirare l'attenzione! perché il collega ha portato una matita alla riunione? perché voleva trarre delle conclusioni serie! il lavoro di squadra è importante; aiuta a dare la colpa a qualcun altro il nostro collega Arnie se ne va. A tutti noi mancherà molto l'idea di fare il suo lavoro al posto suo in qualsiasi ufficio si può sempre trovare il maestoso lavoratore alla scrivania, assonnato ma in funzione, che mangia caffè e sopravvive in un habitat di scartoffie

Umorismo sottile

perché l'impiegato teneva un orologio sotto la scrivania? Voleva fare gli straordinari la pianta del nostro ufficio è l'unica cosa che cresce qui intorno. Ed è fatta di plastica da dove viene la presentazione di PowerPoint che attraversa la strada? Per arrivare all'altra diapositiva {\an8}Perché il computer ha rotto con la stampante? {\an8}Ha trovato qualcuno di più compatibile Perché l'ufficio del personale mi ha dato buca? A quanto pare si stanno solo allenando per Halloween!

Risate veloci

oggi al lavoro i nostri computer sono andati in tilt, quindi abbiamo dovuto fare tutto manualmente. Mi ci sono voluti 20 minuti per mescolare le schede del Solitario cosa è successo quando il passato, il presente e il futuro sono entrati in una barra? Le cose si sono fatte un po' tese {\an8}Perché il dipartimento delle risorse umane è andato dal medico? {\an8}Si sentivano un po' "sotto organico" quanti reclutatori ci vogliono per cambiare una lampadina? Nessuno; troveranno un nuovo assunto Da fare perché il responsabile delle risorse umane ha portato in ufficio uno standup per le biciclette? Per aiutare i dipendenti a "prepararsi" per la giornata! il mio responsabile delle risorse umane dice che dovrei lavorare sulle mie capacità di comunicazione, così gli ho mandato un meme al riguardo.{\i} il mio capo mi ha detto di passare una buona giornata. Così sono andato a Home.{\i} perché i dipendenti non giocano a nascondino? Perché è meglio nascondersi dalle email la mia giornata lavorativa inizia con un caffè e finisce evitando le email {\an8}Non lavoro bene sotto pressione... e nemmeno senza {\an8}Perché non ci raccontiamo segreti in ufficio? {\an8}Troppi fogli di calcolo

Barzellette da riunione

_Perché la riunione è andata in palestra? _Per lavorare sui dettagli! da fare una riunione che avrebbe potuto essere un'email? Una perdita di tempo! _Nella riunione di oggi, facciamo tutti finta di sapere cosa sta succedendo. Pronti, via! qual è la differenza tra una riunione e una situazione di ostaggio? Si può negoziare in una situazione di ostaggio {\an8}Discutere dell'equilibrio tra lavoro e vita privata in una riunione delle 17:00. Oh, che ironia! il mio cervello durante una riunione: il 10% pensa al Programma, il 90% cerca di dare l'impressione di prestare attenzione in una riunione strategica, qualcuno mi ha chiesto: "Da fare sul mercato del lavoro attuale?" Ho risposto: "È come tutte le altre riunioni: si parla molto, ma sto ancora aspettando l'azione!" la parte più produttiva di una riunione di solito è quando è finita! riunioni: Dove si tengono i minuti e si perdono le ore

Battute virali sui meme

Quando i datori di lavoro vogliono che tu abbia dieci anni di esperienza prima dei 22 anni...

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-942.png Meme virale: battute sulle risorse umane /$$$img/

perché il responsabile delle risorse umane si è preso una vacanza?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-943.png Barzelletta meme sulle risorse umane: barzellette sulle risorse umane /$$$img/

devo mettere a tacere quei pensieri intrusivi..._😬

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-944.png Meme virale sul lavoro: Barzellette sulle risorse umane /$$$img/

Quando hai bisogno di una vacanza dalle tue vacanze!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-945.png Meme virale sul lavoro: Barzellette sulle risorse umane /$$$img/

in salute e in malattia!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-946.png Meme capo-impiegato: barzellette sulle risorse umane /$$$img/

{\an8}Sono laureato in design grafico. La migliore decisione di sempre!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-947.png Meme sul capo-impiegato: Barzellette sulle risorse umane /$$$img/

Barzellette sull'industria tecnologica

perché la programmatrice si è licenziata? _Non ha ottenuto matrici (un aumento)! quanti programmatori ci vogliono per cambiare una lampadina? Nessuno, è un problema di hardware! perché il programmatore non si è goduto il campeggio? C'erano troppi bug qualcuno ha visto il team di cybersicurezza? So solo che hanno eseguito un software un esperto di Excel entra in una barra... e unisce due tabelle

Barzellette specifiche per ruolo

Le persone che si occupano delle buste paga sono come dei maghi: un momento prima c'è il tuo stipendio, quello dopo è tutto speso! i partner aziendali dell'HR amano dire: "Ci siamo dentro insieme", ma voi siete ancora bloccati in riunione! qual è lo sport preferito da una persona che si occupa di risorse umane? Perché evitano sempre le domande difficili! il responsabile delle Risorse Umane ha inviato un'email sulla gestione dello stress, ma ora sono stressato all'idea di leggerla prima della scadenza da dove ha preso spunto il marketer per fare il pescatore? Aveva degli ottimi agganci.{\i} {\an8}Come si chiama un dipendente che lavora nel settore della paesaggistica? Un direttore di ramo! il manager di un'azienda sta attraversando il deserto in mongolfiera quando si accorge di essersi perso. Chiama un uomo che cavalca un cammello sotto di lui e gli chiede dove si trova L'uomo risponde: "Sei a 42 gradi e 12 minuti, 21,2 secondi a nord, 122 gradi e 10 minuti a ovest, 212 metri sul livello del mare, con un titolo a est per nord-est" grazie", risponde il pallonaio. a proposito, lei è un analista di dati?" sì", risponde l'uomo, "Da dove l'hai capito?" Il pallonaio dice: "Tutto quello che mi ha detto era assolutamente accurato, mi ha dato molte più informazioni di quelle che mi servivano e non ho ancora idea di cosa Da fare" "Mi dispiace", dice l'analista che cavalca il cammello. a proposito, lei è un dirigente d'azienda?" sì", dice il mongolfiere, "come fa a saperlo?" "Beh", risponde l'analista, "non hai idea di dove ti trovi, né di quale sia il tuo titolo. Ti sei messo in questo guaio soffiando un sacco di aria calda, e ora ti aspetti che io te ne tiri fuori"_

Momenti esilaranti per le Risorse Umane con i video di ClickUp

1. Il dilemma delle riunioni interminabili @clickup

I dipendenti HR di ClickUp sono diventati virali e le loro vite non sono più state le stesse... ccorporatehumorworkhumor ♬ audio originale - ClickUp - ClickUp Siete stufi di riunioni che sembrano non finire mai? Questo video è perfetto per tutti coloro che si sentono come se il calendario gestisse (rovinasse?) la loro vita!

2. Sovraccarico di gergo aziendale @clickUp

Riunione HR che non potrò mai disdire Parte 1: @ClickUp Parte 2: @ClickUp #corporatehumor #officehumor ♬ suono originale - ClickUp Vi siete mai sentiti come se il vostro ufficio parlasse una lingua completamente diversa? un'immersione profonda nel mondo della "sinergia" e dell'"ottimizzazione".

3. Il panico da ultima scadenza @clickUp

Puoi segnalare le Risorse Umane alle Risorse Umane? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp ♬ suono originale - ClickUp Questa clip cattura la folle frenesia che si scatena quando una scadenza viene improvvisamente anticipata. È uno scenario che molti di noi conoscono fin troppo bene e questo video serve a ricordare che siamo tutti coinvolti in questo viaggio caotico.

Che siate membri delle Risorse Umane o semplicemente del team e abbiate bisogno di una bella risata, questi video di TikTok adatti alle Risorse Umane sono il modo perfetto per alleggerire l'atmosfera e portare un sorriso alla vostra giornata!

Come condividere le barzellette sul posto di lavoro

Capire quali barzellette sulle risorse umane sono appropriate per il lavoro - essere inclusivi e rispettosi

Anche se l'umorismo aiuta a sdrammatizzare un ambiente di lavoro teso, il vostro marchio di umorismo deve privilegiare soprattutto il rispetto e la sicurezza psicologica. Che si tratti di barzellette sulle risorse umane o di altre battute sul lavoro, nulla di ciò che condividete al lavoro deve ferire i sentimenti di qualcuno o creare un ambiente in cui le persone si sentano emarginate, non rispettate o non sicure.

Ci sono alcune regole da tenere sempre a mente per essere inclusivi e rispettosi dei propri compagni di lavoro:

1. Evitare l'umorismo discriminatorio

Per favorire un ambiente di lavoro sano e divertente, è essenziale evitare l'umorismo che potrebbe essere visto come discriminatorio. Evitate di scherzare su argomenti come razza, sesso, orientamento sessuale o qualsiasi altra caratteristica che possa far sentire i vostri colleghi a traguardo, non rispettati o a disagio.

Concentratevi invece su un umorismo universalmente riferibile, divertente e innocuo, in modo che tutti nell'organizzazione si sentano inclusi, rispettati e intrattenuti.

2. Rispettare la diversità di età

Essere divertenti non deve significare denigrare o stereotipare qualcuno a causa della sua età. Che il vostro collega sia più giovane o più anziano, l'umorismo non deve mai essere uno strumento per sminuire, allontanare o offendere qualcuno.

Quando si fanno battute per alleggerire il clima di lavoro, bisogna riconoscere e rispettare l'età dei membri del team. Essere consapevoli di queste posizioni è importante per creare un'atmosfera di lavoro positiva.

3. Costruire una cultura del rispetto

Lavorate per creare una cultura in cui l'umorismo sano e genuino valorizzi l'ambiente di lavoro, anziché ridurlo. Da fare, considerate l'impostazione di chiare linee guida sull'umorismo appropriato sul posto di lavoro.

Incoraggiate i dipendenti a considerare attentamente il potenziale impatto delle loro battute prima di condividerle. Discussioni aperte sull'umorismo sono essenziali per comprendere i limiti ed evitare di offendere qualcuno o di compromettere la sua sicurezza psicologica sul lavoro.

In questo caso, possono essere utili seminari o riunioni che dimostrino come si possa fare dell'umorismo che eleva piuttosto che sminuire.

4. Creare una procedura operativa standard per la gestione delle reazioni negative

Anche con le migliori intenzioni, a volte una battuta può non andare a segno. Se una battuta sul posto di lavoro ha involontariamente ferito o offeso qualcuno, è necessario conoscere la linea d'azione successiva. Per coltivare un ambiente di lavoro sano, è importante avere un piano per affrontare queste situazioni.

Incoraggiate i colleghi/dipendenti a parlare se trovano una battuta offensiva. Da fare, trattatela come un'opportunità di apprendimento. Non liquidate i sentimenti di un membro del team con frasi come "Era solo una battuta" o "Fattene una ragione"

Invece di invalidare la reazione di qualcuno, è importante ascoltare e cercare di capire perché ha reagito negativamente. Affrontare queste situazioni problematiche può aiutare a prevenire incidenti futuri che possono degradare l'ambiente di lavoro.

In qualità di rappresentanti delle risorse umane, dovete fare ciò che è meglio per gli interessi dell'azienda. Se una battuta è inappropriata o qualcuno la trova insensibile, le Risorse Umane devono lavorare per risolvere rapidamente la situazione. Per sfruttare il vostro ruolo di professionisti delle risorse umane, iniziate a riconoscere il problema, quindi parlate con i dipendenti interessati per risolverlo. Come misura proattiva, costruite dei guardrail per garantire che tali istanze non si verifichino.

5. Moderare l'umorismo a livello organizzativo

Le organizzazioni svolgono un ruolo cruciale nell'impostazione dell'umorismo sul posto di lavoro, e questo va oltre la semplice adozione di politiche.

I dipartimenti delle risorse umane dovrebbero fornire linee guida sull'umorismo appropriato e includere questo argomento nella formazione sulla diversità e l'inclusione. Le organizzazioni possono creare spazi o momenti designati per la condivisione dell'umorismo, come una catena di email sul venerdì divertente o un canale di chat dedicato.

Da fare in questo modo, si fornisce uno sbocco strutturato per l'umorismo, mantenendo il controllo sull'appropriatezza e proteggendo il proprio marchio.

Inoltre, il reparto Risorse Umane deve essere pronto ad affrontare le istanze in cui l'umorismo supera il limite, trattandole come opportunità educative e correttive.

