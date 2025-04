Guida passo per passo alla creazione di una tabella pivot in Fogli Google

Le tabelle pivot sono le versioni più performanti delle tabelle normali.

Pensate a una tabella pivot come a un riflettore: illumina i dettagli più importanti dei vostri dati, semplificando l'individuazione di tendenze e schemi. 💡

Grazie alla loro natura dinamica, è possibile generare tabelle pivot che riorganizzano, riepilogano/riassumono e analizzano senza sforzo dati aggregati.

Con Fogli Google è facile creare tabelle pivot con pochi clic e si possono automatizzare attività che altrimenti richiederebbero ore. Le opzioni di personalizzazione sono infinite. È possibile cambiare i colori, i font, aggiungere menu a discesa o persino includere elementi avanzati di visualizzazione dei dati, il tutto senza bisogno di codici o passaggi complessi.

In questo articolo illustreremo i passaggi per creare una tabella pivot di Google Fogli e in seguito esamineremo uno strumento alternativo con maggiori funzionalità/funzioni (Suggerimento: si tratta di ClickUp ). 🚀

Passaggi per creare una tabella pivot in Fogli Google

Immaginate di avere a che fare con un enorme foglio di calcolo pieno di dati commerciali. Scorrere all'infinito righe e colonne per individuare punti di dati specifici diventa rapidamente scoraggiante e richiede molto tempo.

A questo punto è necessaria una tabella pivot!

Mentre le piccole impostazioni di dati possono essere gestite manualmente, le tabelle pivot diventano il vostro migliore amico quando i Fogli Google vi sfuggono di mano. Invece di armeggiare con formule complicate, è possibile ottenere approfondimenti con pochi clic, risparmiando modelli di fogli di calcolo completamente personalizzabili (ed emicranie).

Ecco come iniziare:

1. Aprire il Fogli Google

Prima di tutto, aprite il vostro Fogli Google. È possibile utilizzare un foglio esistente con dati di origine o aggiungere dati grezzi. Assicuratevi solo che sia organizzato, con le intestazioni in alto!

iniziate aprendo un Foglio Google con i vostri dati_

2. Selezionate il vostro intervallo di dati

Evidenziate tutte le celle con i dati di origine desiderati nella tabella pivot. Non dimenticate le intestazioni delle colonne: sono fondamentali.

💡Pro Tip: Usate la scorciatoia da tastiera Ctrl + A su Windows o Comando + A su Mac per selezionare tutti i dati in una volta sola. Funziona come una magia. ✨

evidenziate i dati che volete analizzare

Leggi anche: 10 modelli di database gratis in Word, ClickUp e Access

3. Fare clic su Inserisci e selezionare Tabella pivot

È ora di dare il via alla potenza del pivot! 🎯

Passare al menu superiore, fare clic su Inserisci e selezionare Tabella pivot dal menu a discesa.

navigare fino a Inserisci > Tabella pivot

4. Scegliere dove posizionare la tabella pivot

Viene visualizzato un nuovo pannello che chiede dove si desidera creare la tabella pivot. È possibile inserirla in un nuovo foglio o in uno esistente.

Scegliete il punto, quindi fate clic su Crea: siete a metà strada.

selezionare il punto in cui posizionare la tabella pivot

5. Aggiungere righe e colonne

Ora viene il bello! Nel pannello dell'editor della tabella pivot, sono presenti opzioni per le righe e le colonne.

Fare clic su 'Aggiungi' accanto a ciascuna di esse per definire i dati che si desidera suddividere. Si tratta di decidere come organizzare l'insieme dei dati.

Volete vedere le vendite per regione? Aggiungete 'Regione' alle righe e 'Vendita' alle colonne.

Leggi anche: Fogli Google Project Management 2023 (10 modelli gratis)

definire la suddivisione dei dati aggiungendo righe e colonne

6. Aggiungi valori

Nella sezione 'Valori' dell'editor della tabella pivot, fare clic su 'Aggiungi' per scegliere i dati che si desidera visualizzare. È possibile calcolare totali, medie o conteggi, in pratica tutto ciò che il cuore (o il capo) desidera.

Assicurarsi che l'impostazione sia SUM, a meno che non si desideri una media o un campo calcolato.

scegliere la modalità di visualizzazione dei dati

Leggi anche: 14 migliori soluzioni software per fogli di calcolo (gratis e a pagamento)

7. Applicare filtri (opzionale ma utile)

I filtri consentono di affettare e tagliare ulteriormente i dati della tabella pivot.

Se si desidera visualizzare solo i dati di un anno specifico o filtrare le righe vuote, fare clic su 'Aggiungi' nella sezione 'Filtri'.

Scegliete i criteri di filtraggio e la vostra reportistica sarà personalizzata alla perfezione!

applicare i filtri per visualizzare solo i dati che si preferiscono

8. Aggiornamento automatico con le modifiche dei dati

La tabella pivot si aggiorna automaticamente quando arrivano nuovi dati. Se le modifiche non vengono visualizzate immediatamente, basta premere Aggiorna.

A seconda della dimensione dei dati, potrebbero essere necessari alcuni secondi, ma l'aggiornamento avverrà.

la tabella pivot si aggiornerà automaticamente in base alle modifiche dei dati

Leggi anche: 10 trucchi per Fogli Google che renderanno il vostro lavoro più facile

Svantaggi dell'uso di Fogli Google per la creazione di tabelle

Sebbene Fogli Google sia uno strumento utile per la maggior parte delle attività quotidiane sui dati, Da fare ha i suoi limiti.

Fatica con i dati di grandi dimensioni : Rallenta con migliaia di righe, porta a ritardi e rischia potenziali crash durante operazioni complesse

: Rallenta con migliaia di righe, porta a ritardi e rischia potenziali crash durante operazioni complesse Potenza limitata di elaborazione dei dati : Manca di funzionalità/funzione avanzate per analisi complesse, non è in grado di gestire campi calcolati e può risultare inefficace per l'analisi profonda dei dati

: Manca di funzionalità/funzione avanzate per analisi complesse, non è in grado di gestire campi calcolati e può risultare inefficace per l'analisi profonda dei dati Aggiornamenti inconsistenti delle tabelle pivot: Non riesce ad aggiornarsi in tempo reale, crea confusione quando i dati cambiano e genera ansia per l'accuratezza dei dati. Limiti di celle e formule: Impone un limite massimo di 10 milioni di celle, limita gli insiemi di dati pesanti nei fogli e causa problemi di prestazioni quando si raggiungono i limiti.

Leggi anche: Come combinare i dati di più fogli in Fogli Google?

Altri strumenti per la creazione di tabelle pivot

Sebbene la funzionalità Tabella pivot di Sheets sia utile per gestire le attività di base, può risultare difficile riepilogare le informazioni ed eseguire l'analisi di grandi volumi di dati.

Se siete alla ricerca di un cambiamento, potrebbe essere giunto il momento di esplorare alcuni Alternative a Fogli Google -Qualcosa di più ricco di funzionalità e flessibile, come ClickUp!

Con ClickUp, è possibile visualizzare i dati della tabella pivot utilizzando widget come barre di avanzamento, riepiloghi/riassunto del carico di lavoro e grafici, che consentono di monitorare lo stato di avanzamento del progetto in tempo reale.

Un altro grande vantaggio di ClickUp è la sua Vista Tabella, che imita la funzione di un foglio di calcolo, rendendo la transizione da Fogli Google senza problemi.

Si ha la stessa esperienza di utilizzo di righe e colonne, ma con l'aggiunta della possibilità di assegnare attività, monitorare scadenze e carichi di lavoro.

Le cose si fanno ancora più semplici con widget drag-and-drop come grafici di stato, schede Kanban e riepiloghi dei carichi di lavoro, che trasformano i dati grezzi in approfondimenti visivamente accattivanti e attuabili.

E la parte migliore?

Avete accesso a più di 1000 modelli altamente personalizzabili che possono darvi un vantaggio su qualsiasi attività.

Bonus: ClickUp è dotato di una propria IA, ClickUp Brain che automatizza il flusso di lavoro in modo da potersi concentrare solo sulle cose importanti.

visualizza i tuoi dati e ottieni informazioni utili con grafici di stato, schede Kanban e riepiloghi del carico di lavoro

Passaggi per la migrazione da Fogli Google a ClickUp

State pensando di passare dalla tabella pivot di Fogli Google a ClickUp? Ecco una guida di passaggio per aiutarvi a effettuare il passaggio:

Esportare la tabella pivot di Fogli Google : Per prima cosa, aprire la tabella pivot di Fogli Google. Cliccare su File , poi su Scarica e selezionare Formato CSV

: Per prima cosa, aprire la tabella pivot di Fogli Google. Cliccare su , poi su e selezionare Aprire ClickUp e iniziare il processo di importazione : In ClickUp, spostarsi nell'area di lavoro e andare su 'Importazione di attività' Selezionare 'CSV' come formato di importazione e caricare il file CSV contenente i dati della tabella pivot

: In ClickUp, spostarsi nell'area di lavoro e andare su Selezionare come formato di importazione e caricare il file CSV contenente i dati della tabella pivot Mappare i dati nei campi di ClickUp : ClickUp richiederà di mappare le colonne dal CSV ai suoi campi. Ad esempio, il campo "Categoria " di Fogli Google può essere mappato su un campo simile in ClickUp

: ClickUp richiederà di mappare le colonne dal CSV ai suoi campi. Ad esempio, il campo di Fogli Google può essere mappato su un campo simile in ClickUp Personalizzare la tabella : Una volta importati i dati, è possibile creare colonne personalizzate e applicare formule per analizzare i dati in modi diversi, in modo simile a come si utilizzano i campi calcolati in Fogli Google

: Una volta importati i dati, è possibile creare colonne personalizzate e applicare formule per analizzare i dati in modi diversi, in modo simile a come si utilizzano i campi calcolati in Fogli Google Finalizzare e utilizzare la vista Tabella di ClickUp: Dopo aver mappato e personalizzato la tabella pivot, fare clic su 'Importa' per completare il processo. La tabella pivot sarà ora pienamente funzionante nella Vista Tabella di ClickUp, dove sarà possibile continuare a organizzare e gestire i dati come in un foglio di calcolo

godetevi la flessibilità della Vista Tabella di ClickUp per organizzare e lavorare con i vostri dati

Creare e gestire tabelle pivot in ClickUp

ClickUp offre un'esperienza simile a quella dei fogli di calcolo, in grado di competere con strumenti tradizionali come Fogli Google o Excel, ma con funzioni e flessibilità aggiuntive.

Vediamo in breve, passaggio per passaggio, come utilizzare i fogli di calcolo in ClickUp:

1. Avviare ClickUp

Per prima cosa, avviate ClickUp attraverso la versione cloud o scaricando il software come file di app desktop o app mobile .

2. Selezione della vista Tabella

All'interno dell'area di lavoro, spostarsi sulla barra delle viste dello schermo.

Fare clic su Vista Tabella, che offre una potente interfaccia in stile foglio di calcolo per organizzare le attività e i dati in righe e colonne, in modo simile a come si costruisce una tabella pivot in Fogli Google.

Leggi anche: 10 Migliori strumenti di IA gratis per Fogli Google per ottimizzare i vostri fogli di calcolo

organizzate e modificate le attività in modo efficiente con le tabelle reattive di ClickUp

3. Personalizzare il layout delle tabelle

ClickUp consente di aggiungere facilmente colonne premendo l'icona +. Ogni colonna può essere personalizzata utilizzando i Campi personalizzati per adattarsi al tipo di dati che si sta gestendo.

Ad esempio, è possibile utilizzare il campo Money per monitorare le informazioni finanziarie. Se i dati includono scadenze, utilizzare il campo Data.

organizzare il flusso di lavoro e dare priorità alle attività più importanti

4. Attività collegate

Una delle funzionalità/funzione distintive di ClickUp è la possibilità di creare database relazionali senza codice.

Utilizzando il Campo personalizzato Relazioni, è possibile collegare attività di diversi elenchi o aree di lavoro, creando database collegati.

Ad esempio, è possibile collegare la cronologia degli ordini di un client con un progetto o un'attività specifica, rendendo le tabelle pivot più dinamiche e preziose.

Leggi anche: Come creare un database di Fogli Google: Istruzioni passaggio per passaggio

5. Organizzare e filtrare i dati

Ora che la tabella è stata costruita, è il momento di utilizzare i potenti strumenti di gestione dei dati di ClickUp. È possibile filtrare, raggruppare e ordinare i dati per visualizzare una visione d'insieme del progetto.

Avete bisogno di riorganizzare le attività? Basta trascinare e rilasciare per riorganizzare le colonne o le righe come necessario.

personalizzate la vostra visualizzazione ClickUp per visualizzare solo le informazioni di cui avete bisogno_

6. Modifica massiva

L'efficienza è fondamentale e la Vista Tabella di ClickUp rende le modifiche in blocco un gioco da ragazzi. Se dovete aggiornare più voci contemporaneamente, selezionate le righe e applicate le modifiche con pochi clic.

Questa funzionalità/funzione è perfetta per i team che gestiscono grandi insiemi di dati e hanno bisogno di un modo rapido per mantenere tutto aggiornato.

7. Condivisione ed esportazione

Una volta completata la tabella pivot o la Vista Tabella, è possibile condividerla con i client o i membri del team.

ClickUp offre collegamenti condivisibili pubblicamente, che consentono di mantenere tutti sulla stessa pagina.

Avete bisogno di esportare la tabella?

È possibile esportare tutti i dati della Vista Tabella in un file CSV, che può essere utilizzato in altri strumenti di foglio di calcolo.

Leggi anche: 10 migliori componenti aggiuntivi ed estensioni di Fogli Google per aumentare la produttività

Modello di foglio elettronico di ClickUp

Se non siete sicuri di passare a ClickUp perché la migrazione degli strumenti non è il vostro forte, vi piacerà il modello di foglio di calcolo di ClickUp Modello di foglio di calcolo di ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-405.png Modello di foglio elettronico ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182245950&\_gl=1\*12n3u43\*\_gcl\au\*NjY4MDExMDI5LjE3MjcwNzQ5MTU.

Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello può essere utilizzato per monitorare i dati dei clienti, gestire i bilanci o tenere sotto controllo l'inventario.

È ricco di funzionalità ma adattabile, in quanto consente di aggiungere campi personalizzati e di modificarli in base all'evoluzione del progetto.

È possibile iniziare in pochi secondi con una configurazione minima, sia per i principianti che per gli utenti avanzati.

D'altra parte, se avete a che fare con rendiconti finanziari complessi o avete bisogno di ottimizzare la gestione dei dati, Il modello di foglio di calcolo modificabile di ClickUp sarebbe più adatto a voi.

Anche questo modello è completamente personalizzabile e semplifica molte attività manuali grazie a funzionalità/funzioni quali importazioni automatiche e formule personalizzate.

Leggi anche: 20 modelli di fogli di calcolo gratis in Excel e ClickUp

Tabelle pivot migliori con ClickUp

Fogli Google è un punto fermo per chiunque voglia creare e gestire tabelle pivot in mobilità.

Tuttavia, per esigenze aggiuntive come la gestione delle attività e la collaborazione del team, è necessario qualcosa di più di un foglio di calcolo.

È necessario uno strumento di project management come ClickUp, la cui Vista Tabella offre un'esperienza simile a quella di un foglio di calcolo, per cui il passaggio da Microsoft Excel o Fogli Google avviene senza problemi. È possibile visualizzare i dati della tabella pivot utilizzando widget come barre di stato, riepiloghi/riassunto del carico di lavoro e grafici.

Chiedete a RevPartners, che ha ottenuto 50% di risparmio sui costi consolidando tre strumenti in un'unica potente piattaforma (ClickUp), a metà prezzo e con funzionalità/funzione ancora migliori!

Siete pronti a passare a uno strumento più ricco di funzionalità?

/Riferimenti/ https://clickup.com/signup Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp /%href/

e vedete voi stessi la differenza! 🌟