I migliori modelli di pianificazione dei progetti per Excel

La parte più difficile del project management è spesso quella che sembra la più semplice: la pianificazione del progetto.

Senza scadenze e attività cardine chiare, il progetto può facilmente diventare disorganizzato.

Fortunatamente, esistono strategie per evitare il disastro e alcuni dei migliori strumenti del vostro project management sono i modelli di pianificazione del progetto in Excel.

Questi modelli fanno risparmiare tempo, mantengono la coerenza e permettono di personalizzare i progetti per adattarli alle esigenze specifiche. In questo articolo esploreremo i modelli Excel di pianificazione del progetto utili per il project management.

Cosa sono i modelli Excel di pianificazione del progetto?

Considerate un modello di pianificazione del progetto come il GPS del vostro progetto. Questi modelli vi aiutano a suddividere il progetto in parti facili da navigare e vi guidano attraverso i vari passaggi.

I modelli di Excel per il project management aiutano a a pianificare il progetto e comunicare ogni attività dall'inizio alla fine. È inoltre possibile visualizzare l'intero progetto, comprese le date di inizio e fine, il budget del progetto, l'allocazione delle risorse, la struttura di ripartizione del lavoro e le pianificazioni settimanali e mensili.

Questo aiuta la leadership a monitorare lo stato del progetto. Nel frattempo, un solido modello di sequenza temporale del progetto è un must per i project manager quando quando pianificano il calendario di un nuovo progetto .

Cosa rende un buon modello Excel di pianificazione del progetto?

Un buon modello di pianificazione del progetto dovrebbe semplificare il progetto, rendendo più facile per i team visualizzare le attività e i tempi di consegna sequenza del progetto con una semplice occhiata.

Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave di un modello che garantiranno l'esito positivo del progetto:

Dashboard intuitivo : Interfaccia facile da usare per monitorare tutto in un unico posto

: Interfaccia facile da usare per monitorare tutto in un unico posto Campi personalizzati : Consentono ai team di definire e sequenziare attività specifiche per il progetto

: Consentono ai team di definire e sequenziare attività specifiche per il progetto Descrizioni delle attività e imprevisti : Spazi per aggiungere dettagli e pianificare gli imprevisti

: Spazi per aggiungere dettagli e pianificare gli imprevisti Funzionalità/funzione di collaborazione : Chat integrata per una comunicazione perfetta tra i team

: Chat integrata per una comunicazione perfetta tra i team Elenco dei Da fare e prioritizzazione delle attività : Aiutano a gestire più attività con chiarezza

: Aiutano a gestire più attività con chiarezza Ripartizione delle fasi del progetto : Utile per team come gli sviluppatori di software, che mostrano fasi come wireframing, codice e test

: Utile per team come gli sviluppatori di software, che mostrano fasi come wireframing, codice e test Dipendenza delle attività: Aggiungere attività come la creazione di contenuti, l'ottimizzazione delle immagini e la progettazione dell'interfaccia utente per migliorare la visibilità tra i team

Modelli di pianificazione dei progetti per Excel

Per rendere le cose molto più semplici, ecco un elenco di modelli Excel di pianificazione dei progetti per iniziare con la massima efficienza (e il minimo mal di testa).

1. Modello di pianificazione del progetto in Excel di Vertex42

Se state cercando un modo semplice e visivamente accattivante per mappare il vostro progetto senza impelagarvi nelle complessità di un grafico Gantt, il modello Excel di Project Schedule di Vertex42 è perfetto.

Via Vertex42 A differenza dei tipici grafici Gantt, in cui le descrizioni delle attività sono posizionate a sinistra, questo modello consente di inserire i dettagli delle attività direttamente nella pianificazione. Avete bisogno di automatizzare qualcosa? Non c'è problema: date un'occhiata al loro modello di grafico Gantt per ottenere una funzione aggiuntiva.

Ecco le sue funzionalità/funzione chiave:

Semplice da usare : Nessuna installazione o macro: solo un buon vecchio foglio di calcolo

: Nessuna installazione o macro: solo un buon vecchio foglio di calcolo Buona compatibilità : Compatibile con Excel 2007 e successivi o anche con Fogli Google

: Compatibile con Excel 2007 e successivi o anche con Fogli Google Personalizzabile : Fogli di lavoro vuoti settimanali e mensili per personalizzare il programma del progetto come si preferisce

: Fogli di lavoro vuoti settimanali e mensili per personalizzare il programma del progetto come si preferisce Bella panoramica: Perfetto per quelle volte in cui si desidera una panoramica pulita senza complicare eccessivamente le cose

Ideale per: coordinatori di progetto, project management e analisti aziendali alla ricerca di una panoramica del progetto semplice e senza complicazioni

2. Modello di programma di progetto in Excel di TeamGantt

Con il modello di programma di progetto Excel di TeamGantt, potrete stabilire le sequenze temporali, assegnare le risorse a ogni attività del progetto e garantire che tutto fili liscio.

Via TeamGantt Ecco perché questo modello è una salvezza:

Mantenere il monitoraggio : Ogni attività viene tenuta in conto, in modo da non dover arrancare all'ultimo minuto per rispettare le scadenze. Consegnate in tempo, ogni volta, perché a chi piacciono le sorprese?

: Ogni attività viene tenuta in conto, in modo da non dover arrancare all'ultimo minuto per rispettare le scadenze. Consegnate in tempo, ogni volta, perché a chi piacciono le sorprese? Scadenze realistiche : Vi aiuta a fissare scadenze gestibili, assicurandovi che il vostro team non sia sopraffatto e che possa mantenere la sua dolcezzaequilibrio tra lavoro e vita privata Nessuna consegna mancata : Le consegne importanti non sfuggono. Con ogni attività cancellata in modo chiaro, è facile tenere tutti sulla stessa pagina

: Vi aiuta a fissare scadenze gestibili, assicurandovi che il vostro team non sia sopraffatto e che possa mantenere la sua dolcezzaequilibrio tra lavoro e vita privata

Inoltre, questo modello consente di personalizzare il calendario, assegnare risorse e assegnare facilmente attività per giorno o settimana. In questo modo si garantisce che nessuno del team si perda nella confusione delle responsabilità.

Ideale per: Gestori del project management, pianificatori di risorse e team leader che hanno bisogno di mantenere allineate attività, scadenze e risorse

3. Modello di pianificazione del progetto in Excel di Excel X

Vi sentite sopraffatti dalle scadenze incombenti e da una montagna di attività sparse? Excel Project Schedule Template di Excel X può essere la soluzione ideale per chi ama i modelli semplicistici e non sovraccarichi di funzionalità/funzione.

Con questo modello, potrete rapidamente stabilire le Sequenze del progetto assegnare le risorse e semplificare l'incarico dall'inizio alla fine.

Tramite Excel X Ecco come fare:

Efficienza : Fornisce un quadro chiaro per definire le attività del progetto, stabilire le Sequenze ed evitare i colli di bottiglia

: Fornisce un quadro chiaro per definire le attività del progetto, stabilire le Sequenze ed evitare i colli di bottiglia Gestione delle risorse semplificata : Allocazione delle risorse senza impegni eccessivi

: Allocazione delle risorse senza impegni eccessivi Comunicazione migliorata : Condivisione dei piani con gli stakeholder per una migliore visibilità

: Condivisione dei piani con gli stakeholder per una migliore visibilità Minimizzare i rischi: Identificare in modo proattivo i potenziali ostacoli e gestire i rischi prima che facciano deragliare il progetto

Ideale per: Supervisori di progetto, coordinatori di team e direttori operativi alla ricerca di uno strumento di pianificazione del progetto snello e minimalista

4. Modello di pianificazione di progetto Gantt di Microsoft 365

Siete grandi fan del monitoraggio? Il modello Gantt Project Planner di Microsoft 365 è uno strumento fantastico per il monitoraggio e la sincronizzazione delle attività del progetto.

Costruito sul classico modello del grafico di Gantt, questo modello utilizza una semplice rappresentazione visiva per aiutarvi a gestire il progetto nel tempo. Che si tratti di un progetto di piccole o grandi dimensioni, questo modello di grafico Gantt di Excel consente di tenere tutto organizzato ed è ottimo per i principianti.

Tramite Microsoft 365 Ecco perché questo modello è indispensabile:

100% personalizzabile : Modifica facilmente testi, immagini e altri elementi per adattarli alle esigenze specifiche del progetto

: Modifica facilmente testi, immagini e altri elementi per adattarli alle esigenze specifiche del progetto Project management visuale : Inserite le date di inizio, la durata delle attività e gli stati per tenere traccia dello stato in un colpo d'occhio

: Inserite le date di inizio, la durata delle attività e gli stati per tenere traccia dello stato in un colpo d'occhio Responsabilità del team : Condivisione del calendario con il team per garantire che i titolari delle attività rimangano in carreggiata

: Condivisione del calendario con il team per garantire che i titolari delle attività rimangano in carreggiata Adattabile a qualsiasi progetto : Lavora perfettamente sia per progetti a breve che a lungo termine, grandi o piccoli che siano

: Lavora perfettamente sia per progetti a breve che a lungo termine, grandi o piccoli che siano Libertà creativa: Aggiungere foto, grafici, animazioni e molto altro per personalizzare il piano del progetto

Ideale per: Ingegneri di progetto, Program Manager e Business Leader che necessitano di un approccio chiaro e visivo al monitoraggio delle attività di progetto

5. Modello di Sequenza di progetto in Excel per Project Manager

Il modello Excel Project Sequenza di Project Manager semplifica il processo di pianificazione e visualizzazione del progetto dall'inizio alla fine. La parte migliore è che converte automaticamente i dati del progetto in attività, date di inizio e di fine in una sequenza temporale visiva.

Tramite il project manager Con questo modello è possibile ottenere quanto segue:

Gestione delle attività semplificata : Suddividete il progetto in attività gestibili e inseritele nel modello per una chiara organizzazione

: Suddividete il progetto in attività gestibili e inseritele nel modello per una chiara organizzazione Aggiornamento automatico della Sequenza : Inserite le date di scadenza e la Sequenza rifletterà automaticamente qualsiasi modifica

: Inserite le date di scadenza e la Sequenza rifletterà automaticamente qualsiasi modifica Calcolo della durata : Il modello calcola il tempo che intercorre tra le date di inizio e fine di ogni attività

: Il modello calcola il tempo che intercorre tra le date di inizio e fine di ogni attività Sequenza visiva del progetto: Il modello genera un grafico a barre impilate che funziona in modo simile a un grafico Gantt, offrendo una chiara rappresentazione visiva della sequenza temporale del progetto

Questo modello è perfetto per i project manager, ma può coinvolgere anche i membri del team e le parti interessate.

Ideale per: Responsabili di progetto, coordinatori di attività e parti interessate che necessitano di una sequenza temporale del progetto e di un project management in tempo reale

6. Modello di piano di progetto in Excel di Analysistabs

A volte è necessario barattare la facilità d'uso con un modello completo. Beh, non con il Modello di piano di progetto in Excel di Analysistabs . È un must per tutti i gestori del team che desiderano semplificare le attività, le sequenze temporali e il coordinamento del team.

Questo modello combina un grafico di Gantt con un semplice dashboard, aiutandovi a pianificare, programmare e monitorare lo stato di avanzamento di un progetto in un unico luogo. Ciò lo rende particolarmente utile per la gestione di progetti di grandi dimensioni con più parti interessate.

Via Analysistabs Ecco perché questo modello è utile:

Grafico Gantt incorporato : Non c'è bisogno di creare un diagramma di Gantt separatoGrafico Gantt - questo modello ne ha già uno integrato per tracciare visivamente lo stato delle attività

: Non c'è bisogno di creare un diagramma di Gantt separatoGrafico Gantt - questo modello ne ha già uno integrato per tracciare visivamente lo stato delle attività Griglia delle attività personalizzabile : Inserisce facilmente le attività, assegna le risorse e monitora la Sequenza del progetto

: Inserisce facilmente le attività, assegna le risorse e monitora la Sequenza del progetto Controlli interattivi : Funzionalità/funzione come la barra di scorrimento consentono di navigare tra le date del progetto e di controllare lo stato nel tempo

: Funzionalità/funzione come la barra di scorrimento consentono di navigare tra le date del progetto e di controllare lo stato nel tempo Campi attività completi : Tracciamento di tutto, dagli ID attività, alle descrizioni, alle date di inizio e fine

: Tracciamento di tutto, dagli ID attività, alle descrizioni, alle date di inizio e fine Monitoraggio dello stato di avanzamento: Le barre con codice colore indicano le percentuali di completamento delle attività, rendendo più facile vedere dove si è in anticipo o in ritardo rispetto alla tabella di marcia

Ideale per: Senior Project Manager, Portfolios e Project Lead che gestiscono progetti di grandi dimensioni con sequenze complesse e più parti interessate

Limiti dell'uso di Excel per la pianificazione dei progetti

In molti casi, Excel può essere il vostro compagno fidato per snocciolare numeri e organizzare dati. Tuttavia, Da fare ha degli svantaggi significativi che non possono essere trascurati.

1. Capacità di collaborazione limitate

Excel e il lavoro di squadra non sempre vanno d'accordo. Senza una collaborazione in tempo reale, il team potrebbe lavorare su versioni non aggiornate, con conseguenti errori di comunicazione e ritardi. Immaginate di lanciare un prodotto mentre tutti sono bloccati su versioni diverse: guai!

2. Scarsa gestione di grandi insiemi di dati

Excel non ama gli insiemi di dati enormi. Se gestite centinaia di attività e risorse, aspettatevi tempi di caricamento lenti e occasionali crash dei file.

3. Mancanza di funzionalità/funzione per il project management

Excel è ottimo per organizzare i dati, ma manca di strumenti essenziali per il project management come il monitoraggio dei problemi, la gestione dei rischi o l'allocazione delle risorse. Questo rende difficile lavorare a progetti con più membri del team.

4. Vulnerabilità all'errore umano

Un singolo errore di battitura in Excel può portare al disastro. Se si dimentica una formula o si sbaglia il calcolo di un budget, improvvisamente i dati finanziari del progetto vanno a rotoli. Non ci sono reti di sicurezza integrate: solo voi, le vostre formule e tanta pressione.

5. Limitati strumenti visivi di monitoraggio del progetto

Avete bisogno di visualizzare la Sequenza o le dipendenze di un progetto? I grafici e le tabelle di base di Excel non sono all'altezza della situazione, rendendo difficile il monitoraggio di progetti complessi. Cercate grafici Gantt e tabelle Kanban? Excel non li supporta in modo nativo.

6. Assenza di funzionalità/funzione di automazione

Aggiornare manualmente gli stati dei progetti? Non è l'ideale. Excel non ha le capacità di automazione necessarie per snellire attività ripetitive come la generazione di report o l'aggiornamento dello stato.

7. Sicurezza inadeguata per i dati sensibili

Se gestite dati sensibili in Excel, dovete prendere ulteriori precauzioni. I dati del progetto possono essere a rischio senza un'adeguata crittografia o un controllo dell'accesso da parte dell'utente.

8. Integrazione limitata con altri strumenti

Avete bisogno di un'integrazione con i sistemi di inventario o con i software di project management? Non troverete nessuna integrazione con un solo clic.

9. Scalabilità limitata

Quando i progetti crescono, Excel fatica a tenere il passo. Per le aziende in crescita, la gestione di progetti complessi e multifase con Excel richiede molto più tempo dell'ideale.

10. Mancanza di supporto dedicato

Excel non offre un supporto dedicato al project management né aggiornamenti regolari per migliorare le funzioni. Se si incontra un intoppo, non c'è un help desk dedicato ai progetti da chiamare. Dovete risolverlo da soli. Gli strumenti di project management specializzati, invece, offrono aggiornamenti e supporto su misura per le vostre esigenze.

Modelli alternativi di pianificazione del progetto

Quindi, che cos'è un utile alternativa a Excel ? Dove si può trovare una piattaforma con tutte le funzionalità/funzioni di Excel ma senza i limiti?

Salutate ClickUp !

ClickUp è uno strumento di project management che semplifica la programmazione dei progetti consentendo ai team di creare attività, fissare scadenze, assegnare responsabilità e monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale, il tutto sotto un unico tetto.

Offre funzionalità/funzione come la prioritizzazione delle attività, la Sequenza e i Grafici di Gantt per garantire che i progetti siano organizzati e in linea con i tempi. Vi sembra una buona idea? Ecco i migliori modelli di ClickUp che vi aiuteranno a gestire i vostri progetti come un professionista:

1. Modello di pianificazione del progetto ClickUp

Scaricare questo modello

Il Modello di pianificazione del progetto ClickUp è un potente strumento per gestire tutti i progetti in un unico posto. Che siate principianti o professionisti esperti, questo modello pronto all'uso e completamente personalizzabile vi aiuta a tenere traccia dei progetti in arrivo e di quelli attivi.

Ecco perché questo modello è un salvavita:

Organizza attività e scadenze : Tieni tutti i progetti sotto controllo con elenchi dettagliati di attività e sequenze

: Tieni tutti i progetti sotto controllo con elenchi dettagliati di attività e sequenze Visualizzare lo stato di avanzamento : Utilizzate sequenze temporali e grafici Gantt di colore per vedere a colpo d'occhio come si sta formando il vostro progetto

: Utilizzate sequenze temporali e grafici Gantt di colore per vedere a colpo d'occhio come si sta formando il vostro progetto Automazioni di promemoria: Rimanete in cima alle vostre attività con avvisi e promemoria computerizzati per garantire il rispetto delle scadenze

Ideale per: Project Manager, Direttori operativi e Direttori di programma che hanno bisogno di tenere i progetti sotto controllo

2. Modello di pianificazione del project management di ClickUp

Scaricare questo modello

La gestione dei progetti può essere impegnativa, ma le cose sono diverse con il modello di Project Management di ClickUp Modello di pianificazione del project management di ClickUp . Questo modello, ricco di funzionalità e completamente personalizzabile, consente di pianificare, organizzare e visualizzare facilmente i progetti dall'inizio alla fine.

In secondo luogo, grazie a funzionalità come gli stati personalizzati (Completato, In corso, In ritardo, ecc.), i campi personalizzati (Collaboratori, Lead, Livello del problema, ecc.) e le funzionalità di tracciamento del tempo, il modello di Project Management Schedule di ClickUp consente di mantenere il progetto nei tempi e nel budget previsti.

E c'è di più:

Creare una chiara sequenza temporale del progetto : Tenere informato il team sullo stato di avanzamento e su eventuali modifiche

: Tenere informato il team sullo stato di avanzamento e su eventuali modifiche Organizzare le attività in modo efficace : Strutturare il progetto in elenchi attuabili, monitorare lo stato di avanzamento, fissare obiettivi

: Strutturare il progetto in elenchi attuabili, monitorare lo stato di avanzamento, fissare obiettivi Rimanere in carreggiata : Notifica automaticamente al team l'avvicinarsi delle scadenze, assicurando che le attività siano completate in tempo e nel rispetto del budget.

: Notifica automaticamente al team l'avvicinarsi delle scadenze, assicurando che le attività siano completate in tempo e nel rispetto del budget. Tracciare lo stato di avanzamento in modo visivo: Utilizzate viste personalizzate come grafici di Gantt, sequenze temporali e tabelle di stato per monitorare lo stato del progetto e modificarlo se necessario

Ideale per: Coordinatori di progetto, leader PMO e manager senior responsabili della supervisione di progetti su larga scala

3. Modello di piano di lavoro per progetti ClickUp

Scarica questo modello

Vi è mai capitato di essere a metà di un progetto e di rendervi conto che la vostra Sequenza è un po' ottimistica? Il Progetto ClickUp , modello per il piano di lavoro, vi aiuta a evitare quella scomoda confusione, tenendo tutto sotto controllo fin dal primo giorno.

Questo modello completamente personalizzabile consente di pianificare, visualizzare e gestire l'intero ciclo di vita del progetto, sia che si tratti di una piccola attività secondaria che di un'importante iniziativa aziendale.

Ecco le funzionalità/funzione di cui potrete usufruire:

Impostazione di obiettivi e sequenze realistiche : Pianifica ogni passaggio con obiettivi chiari, in modo da non finire per mordere più di quanto si possa masticare

: Pianifica ogni passaggio con obiettivi chiari, in modo da non finire per mordere più di quanto si possa masticare Organizzare le attività in modo efficiente : Assegnate le responsabilità con facilità e fate in modo che il vostro team si muova senza intoppi

: Assegnate le responsabilità con facilità e fate in modo che il vostro team si muova senza intoppi Monitoraggio dello stato in tempo reale: Monitorate le attività cardine e modificatele se necessario, assicurandovi che il progetto rimanga in linea con i tempi

Ideale per: Progettisti, team leader e Scrum Master che monitorano lo stato di avanzamento e regolano le sequenze

4. Modello di lavagna online per la Sequenza del progetto ClickUp

Scarica questo modello

Avete presente la sensazione di dover gestire troppe attività. Ebbene, avere una visualizzazione a volo d'uccello può evitare che le cose vadano a rotoli. Il Modello di lavagna online per la Sequenza del progetto ClickUp vi guarda le spalle!

È perfetto per tracciare le principali attività del progetto, evidenziare le attività cardine e garantire che il team rispetti le scadenze senza lo stress di dover mettere insieme tutto manualmente.

Ecco perché avete bisogno di questo modello:

Visualizza l'intero progetto : Creare una lavagna online trasparente e interattiva per vedere tutto, dalle attività alle tappe, in un unico posto

: Creare una lavagna online trasparente e interattiva per vedere tutto, dalle attività alle tappe, in un unico posto Personalizzate con facilità : Personalizzate la Sequenza del progetto con attività, durate, dipendenze e molto altro ancora

: Personalizzate la Sequenza del progetto con attività, durate, dipendenze e molto altro ancora Monitoraggio e regolazione: Rimanete flessibili e fate aggiornamenti in tempo reale per far avanzare il progetto

Ideale per: Product Manager, direttori creativi e designer UX/UI che hanno bisogno di un approccio visivo per mappare le attività cardine del progetto

5. Modello di programma di sviluppo ClickUp

Scarica questo modello

A volte, sviluppare un nuovo prodotto o espandere la propria azienda è come attraversare un campo minato di sfide inaspettate. Il Modello di programma di sviluppo di ClickUp è qui per aiutarvi a navigare nel difficile terreno dello sviluppo di un prodotto.

Sia che stiate lanciando qualcosa di nuovo, sia che stiate perfezionando la vostra attuale linea di prodotti, questo modello vi aiuta a mantenere il progetto in carreggiata.

Ecco perché questo modello è indispensabile:

Gestione visiva delle attività : Sequenze interattive rendono il monitoraggio dello stato un gioco da ragazzi

: Sequenze interattive rendono il monitoraggio dello stato un gioco da ragazzi Facile collaborazione : I membri del team e le parti interessate possono rimanere sincronizzati con aggiornamenti in tempo reale e funzionalità/funzione di collaborazione

: I membri del team e le parti interessate possono rimanere sincronizzati con aggiornamenti in tempo reale e funzionalità/funzione di collaborazione Automazioni promemoria : Per essere sempre al passo con le scadenze e assicurarsi che nessuna attività sfugga al controllo

: Per essere sempre al passo con le scadenze e assicurarsi che nessuna attività sfugga al controllo Stati personalizzati : Traccia lo stato di avanzamento con stati come "Terminato", "In corso", "Necessita di input" e altro ancora

: Traccia lo stato di avanzamento con stati come "Terminato", "In corso", "Necessita di input" e altro ancora Campi personalizzati : Gestire il progetto con campi come "Fase", "Durata stimata", "Osservazioni" e altri per visualizzare il processo di sviluppo

: Gestire il progetto con campi come "Fase", "Durata stimata", "Osservazioni" e altri per visualizzare il processo di sviluppo Funzionalità/funzione di project management: Rimanete aggiornati grazie a funzionalità/funzione come liste di controllo, tag e avvisi di dipendenza

Ideale per: Ingegneri di sviluppo software, titolari di prodotti e responsabili dell'ingegneria che gestiscono il lancio di un prodotto o l'espansione aziendale

6. Modello di Sequenza per progetti creativi ClickUp

Scarica questo modello

I vostri progetti creativi hanno bisogno di una maggiore strutturazione per evitare i problemi dell'ultimo minuto? In questo caso, il Sequenza dei progetti creativi di ClickUp salva la giornata!

Sia che stiate progettando un sito web o lanciando un nuovo prodotto, questo modello vi aiuta a organizzare tutto in modo da potervi concentrare sulla parte importante: la creazione.

Ecco perché questo modello è indispensabile per i team creativi:

Visualizza la Sequenza del progetto : Dall'ideazione al completamento, questo modello consente di visualizzare tutte le fasi e le attività cardine

: Dall'ideazione al completamento, questo modello consente di visualizzare tutte le fasi e le attività cardine Monitoraggio dello stato in tempo reale : Visualizzazioni flessibili che vi aiutano a monitorare ogni fase e a fare rapidi aggiustamenti

: Visualizzazioni flessibili che vi aiutano a monitorare ogni fase e a fare rapidi aggiustamenti Organizzare attività e risorse: Suddividete il progetto in passaggi gestibili e mantenete il team allineato

Ideale per: Direttori creativi, strateghi del contenuto e progettisti grafici che organizzano progetti creativi complessi

7. Modello di Gantt di ClickUp per la Sequenza

Scarica questo modello

Avete mai provato a gestire un progetto con così tante parti in movimento che vi sembra di far girare i piatti? Il Modello di Sequenza Gantt di ClickUp è la soluzione ideale per visualizzare le attività, le Sequenze e le dipendenze in un unico luogo ordinato, in modo da poter smettere di girare e iniziare a monitorare facilmente.

Ecco come funziona questo modello:

Crea e regola le attività senza soluzione di continuità : Utilizza barre della sequenza temporale che si aggiornano automaticamente in base allo stato di avanzamento

: Utilizza barre della sequenza temporale che si aggiornano automaticamente in base allo stato di avanzamento Organizzare i progetti senza sforzo : Raggruppate le attività in progetti e modificate le sequenze temporali in base alle necessità, senza fatica

: Raggruppate le attività in progetti e modificate le sequenze temporali in base alle necessità, senza fatica Traccia lo stato di avanzamento in modo visivo: Gli stati delle attività codificati per colore vi aiutano a vedere esattamente a che punto è ogni progetto in un colpo d'occhio

Ideale per: Direttori operativi, Program Manager e Direttori esecutivi che monitorano progetti a lungo termine con dipendenze multiple

8. Modello di programma per team ClickUp

Scarica questo modello

Desiderate avere una visione chiara di chi sta facendo cosa, senza dover fare continui check-in? Il Modello di calendario del team ClickUp offre una chiarezza immediata, consentendo di vedere il carico di lavoro del team in un'unica istantanea.

Dite addio al caos e date il benvenuto a un carico di lavoro del team perfettamente bilanciato!

Tre motivi per cui dovreste esplorare questo modello proprio ora:

Visualizzare e pianificare i carichi di lavoro : Sincronizzazione delle attività con i calendari del mondo reale per garantire che ogni membro del team rimanga in carreggiata

: Sincronizzazione delle attività con i calendari del mondo reale per garantire che ogni membro del team rimanga in carreggiata Assegnare le attività ai membri del team : Assegnare le attività in modo chiaro, mantenendo una visione completa del carico di lavoro di ciascuno

: Assegnare le attività in modo chiaro, mantenendo una visione completa del carico di lavoro di ciascuno Rimanere organizzati: Vedere rapidamente chi sta Da fare e quando, rendendo la collaborazione un gioco da ragazzi

Ideale per: Team Leader, Gestori delle risorse e Coordinatori delle risorse umane che bilanciano i carichi di lavoro e monitorano lo stato del team

Click, orologio, terminato: Risparmiare tempo con i modelli di ClickUp

Sapevate che l'81% delle aziende si affida ai fogli di calcolo, ma una cifra impressionante 94% di essi contiene errori ? Inoltre, la creazione e la manutenzione dei fogli di calcolo possono assorbire fino al 50% del vostro tempo.

State ancora pensando di continuare a usare Excel per il project management?

Excel ha il suo posto nel mondo, ma quando si tratta di project management, avete bisogno di qualcosa di più potente e intuitivo. Ecco ClickUp, il programma che cambia le carte in tavola per i vostri progetti.

Certo, conoscete già la matrice dei modelli di ClickUp, ma questo è solo l'inizio. Grazie a funzionalità come l'automazione basata sull'IA, la collaborazione in tempo reale e la possibilità di trasformare chat, conversazioni e commenti in attività da svolgere, ClickUp porta la produttività a un livello completamente nuovo. Iscriviti a ClickUp gratis e risparmiate tempo come mai prima d'ora!